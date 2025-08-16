명확하고 법적으로 유효한 계약을 위한 무료 클라이언트 계약 템플릿

계약 서명이 단순히 형식적인 절차라고 생각하시나요? 다시 생각해 보세요.

클라이언트와의 관계가 진정으로 시작되는 순간입니다. 잘 작성된 계약은 원활한 협력을 위한 단계를 설정하여 양측이 동일한 페이지에 있고, 보호를 받고, 즉시 업무를 시작할 준비가 되어 있는지 확인합니다.

그러나 소규모 비즈니스 소유자의 경우 법률 용어(그리고 엄청난 변호사 비용)를 이해하는 것이 어려울 수 있습니다.

자신만의 계약서를 작성하려는 유혹을 느낄 수 있습니다.

네, 처음 보면 가능해 보일 수 있습니다. 하지만 주의하세요—자신만의 계약서를 작성하는 것은 용어의 오해, 강제력이 없는 조항, 또는 최악의 경우 법적 분쟁과 같은 여러 문제를 초래할 수 있습니다.

따라서, 솔로preneur, 프리랜서, 대행사 또는 소규모 비즈니스 소유자라면, 19개의 미리 디자인된 클라이언트 계약 템플릿 목록을 확인해보세요. 이 템플릿을 사용하여 시간을 절약하세요!

클라이언트 계약 템플릿이란 무엇입니까?

클라이언트 계약 템플릿은 비즈니스 및 서비스 제공자가 명확한 기대치를 설정하고 업무 약관을 공식화할 수 있도록 하는 바로 사용할 수 있는 법률 문서입니다. 일반적으로 업무 범위, 프로젝트 타임라인, 결제 조건, 기밀 유지 조항 등의 섹션이 포함되어 있습니다.

이러한 계약 템플릿은 일관성을 유지하고, 법적 위험을 방지하며, 양 당사자가 프로젝트의 조건에 동의하도록 하는 데 도움이 됩니다.

최고의 클라이언트 계약 템플릿 한눈에 보기

좋은 클라이언트 계약 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

유효한 클라이언트 계약 템플릿을 찾는 것은 쉽습니다. 그러나 계약이 양측 모두에게 온보딩 프로세스를 더 쉽게 만들도록 하고 싶다면 템플릿에서 다음의 필수 요소를 확인하시기 바랍니다.

✨ 사용의 용이성: 간단한 레이아웃의 템플릿을 찾으세요. 형식, 구조 및 디자인을 확인하여 양측이 사용 및 탐색하기 쉬운지 확인하세요

✨ 법적 타당성: 법적 구속력이 있는 문서를 작성할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 관련 조항이 포함되어 있으며 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 이렇게 하면 서비스 계약이 법적으로 집행될 수 있습니다

✨ 사용자 지정 가능: 필요에 따라 섹션을 편집할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 예를 들어, 조항, 연체료 조항 등의 요소를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

✨ 포괄성: 협력 계약의 모든 중요한 측면을 다루는 템플릿을 선택하세요. 템플릿에는 결과물, 타임라인, 결제 조건, 기밀 유지 및 법적 조항이 포함되어 있어 귀하와 클라이언트 모두에게 명확성과 보호를 보장합니다

✨ 명확성: 좋은 클라이언트 계약 템플릿은 오류나 오해의 위험을 줄이기 위해 명확하고 간단한 언어를 사용해야 합니다

✨ 전문적인 매력: 표준 레이아웃, 디자인, 스타일 등 전문적이고 강력한 매력을 지닌 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 좋은 첫인상을 남기면서 클라이언트의 유지율과 신뢰도를 높일 수 있습니다

클라이언트 계약 템플릿

전문적이고 맞춤화가 쉬운 계약서를 작성하는 데 어려움을 겪고 계십니까?

프리랜서, 대행사 및 소규모 비즈니스 소유자가 명확하고 신뢰할 수 있는 계약으로 클라이언트 온보딩을 간소화하여 시간을 절약하고 신뢰를 쌓을 수 있도록 설계된, 업무에 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp의 19가지 클라이언트 계약 템플릿을 확인해보세요.

1. ClickUp 계약자 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약자 계약 템플릿을 사용하여 법률 전문가 없이 계약자 계약을 작성하세요

기본 계약서 템플릿을 찾고 있다면 ClickUp 계약자 계약 템플릿을 사용하세요. 작업 범위, 마감일, 견적 등 중요한 요소를 요약한 표준 레이아웃입니다.

이 템플릿을 사용하면 기밀 정보, 배상 등 추가 조항을 지정할 수도 있습니다. 따라서 구매 계약, 독립 계약자 계약, 비공개 계약 등 다양한 계약서를 작성하는 데 적합합니다.

🌼 이 템플릿을 좋아할 이유

명확한 결과물 및 결제 세부 사항을 정의하세요

서비스 계약 또는 제품 영업 팀을 위한 조항을 맞춤화하세요

마일스톤, 마감일 및 벌금에 대한 섹션을 포함하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 신규 또는 기존 클라이언트와 서비스 계약을 체결하는 프리랜서, 대행사 및 비즈니스.

➡️ 자세히 보기: 거래를 성사시키는 최고의 견적 관리 소프트웨어

2. ClickUp 비즈니스 계약 샘플 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 계약 샘플 템플릿을 사용하여 법적 구속력이 있는 비즈니스 계약을 손쉽게 작성하세요

ClickUp 비즈니스 계약 샘플 템플릿은 기업가 및 소규모 비즈니스 소유자를 위해 설계된 사용하기 쉬운 계약서입니다. 이 템플릿을 사용하면 한 곳에서 계약을 종합적으로 작성하고 정리할 수 있습니다.

또한 템플릿에는 계약 완료 단계를 최신 상태로 유지할 수 있는 진행 상황 추적기가 내장되어 있습니다. 그러나 가장 큰 장점은 계약서에 언급된 조항을 매우 쉽게 이해할 수 있는 간단한 언어입니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

기밀 유지 및 경쟁 금지 조항을 포함하세요

분쟁 해결 및 중재 조항을 추가하세요

계약 개정 및 업데이트를 실시간으로 추적하세요

🔑 이상적인 대상: 서비스 약관, 제품 영업 또는 파트너십을 요약하는 소규모 비즈니스 소유자, 스타트업 및 기업가.

💡프로 팁: ClickUp 문서의 AI에 묻기 기능을 사용하여 계약서와 제안서를 즉시 생성하세요!

3. ClickUp 계약서 템플릿 부록

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 부록 템플릿을 사용하여 계약서 편집을 간소화하세요

오래된 계약을 갱신하거나 최근에 작성한 계약을 변경하고 싶으신가요? ClickUp 계약 부록 템플릿을 사용하여 프로세스를 간소화하세요.

이 템플릿을 사용하면 귀하 또는 상대방이 계약 전체를 다시 작성하지 않고도 계약을 쉽게 편집할 수 있습니다. 또한 프로세스 전체에 걸쳐 투명성을 보장합니다. 따라서 한 쪽이 변경 사항을 적용하면 상대방도 그 내용을 확인할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

팀 회원이 수정 사항에 대한 의견이나 제안을 추가할 수 있도록 허용하세요

계약 변경에 대한 날짜 추적을 자동화하세요

현지 법규 및 규정에 준수하도록 보장하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 계약서를 재작성하지 않고 기존 계약서를 업데이트하는 프로젝트 관리자, 법률 회사 및 컨설턴트.

➡️ 자세히 보기: 고객 유지 소프트웨어 도구

4. ClickUp 계약 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 검토 템플릿을 사용하여 계약서에 서명하기 전에 정확성을 검토하세요

ClickUp 계약 검토 템플릿은 계약에 커밋하기 전에 계약에 대한 법률 자문을 원하는 모든 사람에게 이상적입니다.

계약서에 언급된 모든 약관, 조건 및 조항을 명확하고 체계적으로 볼 수 있습니다. 이를 통해 문서에 서명하기 전에 빠르게 검토할 수 있습니다. 또한 계약서를 저장하고 상태를 추적할 수 있는 중앙 집중식 디지털 위치도 제공합니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

검토 및 승인을 위해 주요 계약 조건을 강조 표시하세요

승인 워크플로우를 통합하여 검토 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다

검토 진행 상황을 추적하여 적시에 피드백을 제공하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 법률 고문, 조달 팀 및 비즈니스 소유자가 계약에 서명하기 전에 계약이 표준을 충족하는지 확인하기 위해 사용합니다.

5. ClickUp 업무 계약서 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 업무 계약서 템플릿을 사용하여 전문적인 업무 계약서를 즉시 작성하세요

포괄적인 업무 계약서를 작성하려면 세심한 정확성이 필요하지만, ClickUp 업무 계약서 템플릿을 사용하면 어렵지 않습니다.

직무 설명부터 이용 약관까지, 법적으로 집행 가능한 업무 계약서에 포함되어야 할 모든 요소가 이미 포함되어 있습니다. 이를 통해 관련 당사자들이 기대치를 일치시키고 각자의 이자를 보호할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 무엇일까요? 이 템플릿은 사용자 정의가 쉽고 전문적인 레이아웃을 갖추고 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

정규직, 파트타임 또는 프리랜서 근로자에 대한 약관을 맞춤 설정하세요

지적 재산권 소유권에 관한 조항을 포함하세요

작업 완료 마일스톤 및 진행 상황 추적

🔑 이상적인 사용 대상: 결과물 및 업무 조건에 대한 기대치를 설정하는 HR 관리자, 프로젝트 코디네이터 및 계약자.

🚨 ClickUp Insight: 직원의 32%는 때때로 예정된 근무 시간을 초과하여 일하고, 24%는 대부분의 날에 초과 근무를 합니다. 문제는 무엇일까요? 경계가 없으면 초과 근무는 예외가 아닌 평범한 일이 됩니다. 때로는 이러한 경계를 설정하는 데 약간의 도움이 필요할 수도 있습니다. ClickUp의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain에 요청하여 최적화된 일정을 단계별로 작성해 보세요. 작업 공간에 직접 내장되어 있어, 실제로 긴급한 작업과 그렇지 않은 작업을 표시해 줍니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화를 사용하여 직원 1인당 하루 1시간의 시간을 절약하여 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

6. ClickUp 인테리어 디자인 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인테리어 디자인 계약 템플릿을 사용하여 인테리어 디자인 프로젝트에 대한 공식 계약을 작성하세요

업계의 법적 요건을 충족하는 계약 레이아웃을 찾고 있는 인테리어 디자이너라면 ClickUp 인테리어 디자인 계약 템플릿을 다운로드하세요.

이 템플릿은 인테리어 디자인 계약에 일반적으로 필요한 조항을 기반으로 작성되었습니다. 예를 들어, 서비스 범위, 타임라인, 결과물, 최종 제품 등이 있습니다. 이 템플릿은 이해하기 쉬운 언어와 심플한 디자인으로 사용자 친화적입니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

자재 및 가구 선택에 대한 조항을 포함하세요

프로젝트 단계에 따라 결제 세부 사항을 맞춤 설정하세요

디자인 프로젝트의 마일스톤 및 예산 조정을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 주거용 또는 상업용 프로젝트에 대한 클라이언트의 기대를 관리하는 인테리어 디자이너, 디자인 회사 및 리모델링 컨설턴트.

💡프로 팁: 완벽한 계약 템플릿이 필요하세요? AI 데스크탑 컴패니언인 Brain MAX를 사용하면, 완벽한 언어 표현을 위한 Claude, 심층적인 추론을 위한 ChatGPT 5 등 여러 LLM 모델의 장점을 모두 활용할 수 있습니다. 명확하고 전문적인 조항을 작성하거나 복잡한 법률 논리를 다루는 경우, Brain MAX는 최고의 AI 모델을 통합하여 한 곳에서 자신 있고 쉽게 완벽한 계약 템플릿을 만들 수 있도록 지원합니다.

7. ClickUp 케이터링 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 케이터링 계약 템플릿을 사용하여 모든 이벤트에 대한 자세한 케이터링 계약을 작성하세요

ClickUp 케이터링 계약 템플릿을 사용하면 복잡한 케이터링 계약의 생성이 간단해집니다.

경험이 풍부한 전문가이든 초보자가든, 문서의 직관적인 탐색 및 언어 덕분에 모든 프로젝트에 대한 자세한 계약을 쉽게 작성할 수 있습니다. 항목의 범위, 고정 수수료 등 맞춤형 섹션을 포함할 수 있습니다. 또한, 모든 케이터링 계약을 중앙 위치에 저장하여 쉽게 액세스할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 좋아할 이유

메뉴 항목 및 특별 요청에 대한 클라이언트의 승인을 추적하세요

결제 조건 및 잠재적인 초과 근무 수당에 대해 설명하세요

식습관 선호도와 제한 사항을 위한 섹션을 생성하세요

🔑 이상적인 대상: 결혼식, 파티 및 기업 이벤트에 대한 계약을 체결하는 케이터링 회사, 이벤트 기획자 및 행사장 관리자.

8. ClickUp 사진 촬영 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사진 계약 템플릿을 사용하여 사진 촬영 작업에 대해 법적으로 집행 가능한 계약을 작성하세요

이전에 공식적인 계약을 작성한 적이 없는 사진작가이십니까? ClickUp 사진 계약 템플릿을 사용해보세요. 이 특정 계약은 전문 사진 계약에 포함되어야 하는 모든 사항을 강조하여 사진작가의 권리를 보호합니다.

가장 중요한 것은 지적 재산권의 소유권을 정의하여 상대방이 계약을 위반한 경우 최종 제품에 대한 귀하의 권한을 확립할 수 있도록 하는 것입니다. 이 외에도 업무 범위, 비용, 조건 등도 명시되어 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

이미지 권리, 사용 조건, 지적 재산권 관련 조항을 포함하세요

시간 또는 세션 수에 따라 가격을 정의하세요

포스트 프로덕션 및 편집 조건을 위한 섹션을 만드세요

🔑 이상적인 사용 대상: 이벤트 또는 브랜딩 프로젝트를 위한 사진 촬영 계약을 작성하는 전문 사진작가, 스튜디오 및 프리랜서 크리에이티브.

🧠 재미있는 사실: 전자 서명의 개념은 2000년에 ESIGN 법에 의해 미국에서 공식적으로 인정되어 디지털 계약이 법적으로 집행 가능하게 되었습니다.

9. ClickUp 청소 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 청소 계약 템플릿을 사용하여 간단하지만 구체적인 청소 계약을 작성하세요

청소 작업에 대한 계약을 작성하는 것은 클라이언트와 분쟁이 발생하기 전까지는 불필요한 일로 보일 수 있습니다. ClickUp 청소 계약 템플릿을 사용하여 이러한 분쟁을 방지하세요.

포괄적으로 설계되어 청소 일정, 빈도, 결제 금액, 자체 장비 비용 등 프로젝트의 필수 사항을 요약할 수 있으므로 기대치를 명확하게 할 수 있습니다. 이 템플릿은 사용자 정의도 가능합니다. 프로젝트의 요구 사항에 맞게 요소를 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿을 좋아할 이유

정기 또는 일회성 청소 서비스에 대한 약관을 맞춤 설정하세요

방문 빈도 및 수행할 특정 작업의 개요를 작성하세요

대규모 부동산이나 특수 청소 서비스에 맞게 조정하세요

🔑 이상적인 대상: 청소 서비스 제공자, 청소 비즈니스, 지속적인 또는 일회성 청소 업무를 조정하는 부동산 관리자.

10. ClickUp DJ 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 포괄적인 DJ 계약을 작성하고 ClickUp DJ 계약 템플릿으로 귀하의 권리를 보호하세요

파티를 계획하고 계십니까? ClickUp DJ 계약 템플릿은 맞춤형 DJ 계약을 쉽게 만들 수 있는 사용하기 쉬운 레이아웃입니다. 법적으로 집행력이 있으며 날짜, 시간, 이벤트 위치, 서비스 시간, 결제 등 중요한 조항을 포함합니다.

서비스 범위를 정의하고 이자를 보호하기 위해 공식적인 계약이 필요한 대규모 이벤트에 특히 적합합니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

장비, 여행 및 설정 책임 정의

결제, 팁, 초과 근무에 대한 추가 요금을 추적하세요

취소 또는 일정 변경 조건을 위한 섹션을 생성하세요

🔑 이상적인 대상: 개인 및 기업 이벤트를 위한 음악 서비스를 확보하는 DJ, 엔터테인먼트 에이전시 및 이벤트 코디네이터.

➡️ 자세히 보기: 에이전시와 클라이언트의 관계를 개선하여 성장하는 방법

11. ClickUp 계약 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 관리 템플릿을 사용하면 수동으로 계약을 관리할 필요 없이 계약을 관리할 수 있습니다

여러 계약을 관리하는 것은 그 자체로 어려운 작업입니다. 특히 이 목적을 위한 전담 팀이 없는 경우 더욱 그렇습니다(스포일러 경고: 그런 팀은 없습니다). 다행히도, ClickUp 계약 관리 템플릿이 도움이 될 수 있습니다.

영업, 구매, 고용, 서비스, 비공개 계약 등 각 계약 유형에 대한 섹션이 포함된 비즈니스용 계약 라이브러리를 만들 수 있습니다. 또한 각 계약을 추적하고, 마감일을 설정하고, 필요할 때마다 법률 자문을 위해 계약을 검색할 수도 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

한 곳에서 팀 회원 및 클라이언트와 협업하세요

계약 마일스톤, 결제 및 마감일을 추적하세요

계약 상태 및 이행에 대한 실시간 보고서를 생성하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 계약을 추적, 저장 및 관리하는 법무 부서, 프로젝트 관리자 및 운영 팀.

💡 프로 팁: 클라우드 스토리지, 계약 관리 도구 또는 전용 폴더 시스템을 사용하여 서명된 계약을 안전하게 보관하세요. 나중에 세부 정보를 참조해야 할 경우 쉽게 액세스할 수 있습니다. 🗃️

12. ClickUp 프리랜서 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프리랜서 계약 템플릿을 사용하면 전문적인 프리랜서 계약을 처음부터 작성하는 번거로움을 없앨 수 있습니다

프리랜서라면 법적 구속력이 있는 계약의 가치를 이미 잘 알고 계실 것입니다. 하지만 ClickUp 프리랜서 계약 템플릿을 사용하면 순식간에 계약서를 작성할 수 있습니다.

이 템플릿은 범위, 타임라인, 결제 등 프리랜서 계약의 모든 필수 부분을 다룹니다. 개정 한도나 연체 조건 등 조항을 쉽게 맞춤 설정하여 귀하의 권리를 보호할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

시간당 또는 프로젝트 기반 결제 조건에 대한 조항을 강조 표시하세요

시간, 결과물 및 수정 사항을 추적하세요

지적 재산권 및 사용 권한을 명확히 정의하세요

🔑 이상적인 대상: 여러 산업에 걸쳐 여러 클라이언트와 일하는 프리랜서, 독립 계약자 및 1인 기업가.

13. ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿을 사용하여 프로젝트 관리 서비스를 간소화하세요

귀사가 프로젝트 관리 아웃소싱 서비스를 제공하는 경우, ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약 템플릿이 최고의 리소스가 될 것입니다. 이 템플릿을 사용하면 팀과 클라이언트를 동시에 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 클라이언트를 위해 서비스 범위, 결제, 타임라인 등을 요약하고, 내부 팀의 역할과 책임을 정의할 수 있습니다. 이를 통해 프로세스를 간소화하고 내부 및 외부에서 투명성과 일관성을 유지할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

구체적인 프로젝트 관리 결과물 및 타임라인을 정의하세요

프로젝트에 참여하는 양측의 책임을 요약하세요

프로젝트 단계에 따라 결제 일정을 맞춤 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트를 위해 엔드 투 엔드 프로젝트 전달을 처리하는 프로젝트 관리 컨설턴트 및 서비스 기반 비즈니스.

14. ClickUp 구매 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 구매 계약 템플릿을 사용하여 법률 고문 없이도 전문적인 구매 계약을 작성할 수 있습니다

전문적인 구매 계약을 작성할 수 있는 특정 계약 템플릿을 찾고 계십니까? ClickUp 구매 계약 템플릿을 사용해보세요. 공식적이고 직관적이며 맞춤 설정이 쉬운 이 템플릿은 구매 계약의 생성 및 관리를 간소화합니다.

이 템플릿을 사용하면 판매자 및 구매자 정보, 계약 날짜, 결제 등 다양한 요소를 지정할 수 있어 협상 및 클라이언트 온보딩 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 또한 검토도 쉬우므로 계약서에 서명하기 전에 언제든지 법률 자문을 구할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

결제 조건, 배송 방법 및 타임라인을 포함하세요

구매 주문 승인 및 배송 일정을 추적하세요

결제 조건 및 청구서를 한 곳에서 관리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 상품 또는 서비스의 판매 및 배송을 공식화하는 소매업체, 도매업체 및 영업 팀.

15. ClickUp 컨설팅 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 컨설팅 계약 템플릿을 사용하여 순식간에 세련된 컨설팅 계약을 작성하세요

ClickUp Consulting Agreement Template은 목록에 있는 또 다른 놀라운 무료 리소스입니다. 클라이언트에게 컨설팅 서비스를 제공하는 기업을 위해 맞춤 제작되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 서비스, 서비스 범위, 비용, 기간 등을 이해하기 쉬운 방식으로 정의할 수 있습니다.

다른 템플릿과 달리, 이 레이아웃을 사용하면 클라이언트의 비즈니스에 대한 기밀 정보 중 최상의 서비스를 제공하기 위해 사용할 정보를 지정할 수도 있습니다. 이를 통해 클라이언트는 민감한 정보를 보호할 수 있고 귀하의 신뢰도도 높아집니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

시간당 요금, 프로젝트 수수료 및 결제 일정을 정의하세요

기밀 유지 조항 및 지적 재산권 권리를 명확히 규정하세요

마일스톤 기반의 결과물 및 클라이언트 승인을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 기반 또는 리테이너 컨설팅 약관을 정의하는 비즈니스 컨설턴트, 전략 고문 및 전문 서비스 제공자.

➡️ 자세히 보기: 비즈니스 전문가를 위한 클라이언트 관리 워크플로우 전략

16. ClickUp 업무 계약서 템플릿

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 작업 계약 템플릿을 사용하여 프로젝트 실행 프로세스에서 불일치와 혼란을 없애세요

팀의 프로젝트 실행 프로세스를 간소화할 템플릿이 필요하십니까? ClickUp 업무 계약 템플릿을 다운로드하세요. 사용하기 쉽고, 사용자 정의가 가능하며, 직관적입니다. 화이트보드 형식을 특징으로, 역할, 책임, 작업, 의존성, 기대 사항 등 필수적인 측면을 강조한 팀의 진행 경로를 만들 수 있습니다.

외부에서도 사용할 수 있습니다. 프로젝트 아이디어를 제안하고, 고용 조건을 설정하고, 귀하와 클라이언트가 합의한 이용 약관을 결정할 수 있는 도구로 생각하십시오.

🌼 이 템플릿을 좋아할 이유

책임, 근무 시간 및 보상을 정의하세요

통신, 마감일, 및 성과에 대한 지침을 포함하세요

정규직, 파트타임 또는 프리랜서 근로자에 맞게 맞춤 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트 협업 및 팀 성과를 위한 기본 규칙을 만드는 팀 리더, 프로젝트 팀 및 여러 부서의 팀원들.

17. ClickUp 임대 계약 텍사스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 임대 계약 텍사스 템플릿을 사용하여 공식적이고 법적으로 유효한 임대 계약을 작성하세요

임대 계약서 작성 경험이 없다면, 복잡한 내용을 이해하는 데 어려움이 많을 것입니다. 하지만 다행히도 ClickUp의 텍사스 임대 계약서 템플릿이 도움이 될 것입니다.

텍사스 임대 시장에 중점을 둔 이 템플릿을 사용하면 임대 유형, 기간, 소유권 등 중요한 계약 요소를 정의하여 귀하의 이자를 보호할 수 있습니다. 또한 임대 계약을 수시로 갱신하여 최신 상태를 유지하고 법적 분쟁을 방지할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

자동 갱신 알림으로 임대 시작 및 종료 날짜를 추적하세요

재산 변경 또는 하도급에 대한 용어를 명확히 정의하세요

분쟁 해결 및 조기 해지 조항을 명확히 규정하세요

🔑 이상적인 대상: 텍사스에서 상업용 사무실 또는 소매 스페이스 임대를 확보하는 부동산 관리자, 부동산 중개인 및 비즈니스 임차인.

🔍 알고 계십니까? 일본에서는 임차인이 임대 계약을 체결하기 위해 임대인에게 환불되지 않는 '키머니'를 지불해야 하는 경우가 많습니다. 💸

18. ClickUp 서비스 계약 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 서비스 계약 템플릿을 사용하여 심층적인 맞춤 설정을 통해 간단한 서비스 계약을 작성하세요

일반적인 서비스 계약서를 찾고 계십니까? 더 이상 찾아보실 필요가 없습니다. ClickUp 서비스 계약서 템플릿이 모든 것을 제공합니다.

서비스와 그 세부 사항을 정의하여 클라이언트와의 서비스 계약에 허점이 없도록 할 수 있습니다. 여기에는 범위, 타임라인, 결과물, 결제 및 기타 조항이 포함됩니다. 또한 법적 요구 사항을 명시하고 서명을 추가하여 최대한의 포괄성을 확보할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

서비스별 조항(예: 성능 기준)을 포함하세요

서비스 제공 마일스톤 및 클라이언트 피드백을 추적하세요

분쟁 및 수정 사항 처리를 위한 섹션을 마련하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트를 위해 자세한 범위 및 서비스 수준을 설명하는 서비스 기반 비즈니스, 마케팅 대행사 및 IT 제공자.

19. ClickUp 계약 해지 서신 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 해지 서신 템플릿을 사용하여 법적 분쟁 없이 계약을 해지하세요

ClickUp 계약 종료 편지 템플릿은 클라이언트 이탈 프로세스를 간소화하기 위해 설계되었습니다. 계약 종료 날짜, 조건, 이유 등을 정의할 수 있어 계약이 종료될 때 법적 보호를 받을 수 있습니다.

이 외에도 잔여 결제 또는 미수금에 대한 세부 사항을 지정하여 계약이 법적으로 종료된 후 더 빨리, 그리고 정해진 이자율로 대금을 받을 수 있도록 할 수 있습니다.

🌼 이 템플릿이 마음에 드실 이유

필요한 통지 기간 및 최종 결제를 정의하세요

해지 날짜 및 계약 종료 활동을 추적하세요

최종 확인 및 서명 섹션을 포함하세요

🔑 이상적인 사용 대상: HR 전문가, 법무 팀, 서비스, 공급업체 또는 고용 계약을 공식적으로 종료하는 관리자.

➡️ 자세히 보기: 클라이언트에게 전문적으로 결제를 요청하는 방법

ClickUp으로 나만의 계약서 만들기

잘 작성된 클라이언트 계약서는 단순한 서류 작업이 아닙니다. 원활하고 전문적인 클라이언트 온보딩 경험의 첫 단계입니다. 명확한 기대치를 설정하는 것부터 비즈니스를 법적으로 보호하는 것에 이르기까지, 계약서는 첫날부터 신뢰를 구축하고 혼란을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.

프리랜서 업무를 처리하거나, 서비스를 관리하거나, 장기 프로젝트를 시작하거나, 올바른 템플릿을 사용하면 일관되고 효율적이며 스트레스 없는 온보딩 프로세스를 보장할 수 있습니다.

ClickUp의 무료 맞춤형 계약 템플릿을 사용하면 초안 작성, 검토, 서명, 추적 등 모든 단계를 하나의 협업 플랫폼에서 관리할 수 있습니다.

ClickUp으로 클라이언트 온보딩 및 계약 워크플로우를 간소화하세요. 여기에서 무료 ClickUp 계정에 등록하세요!