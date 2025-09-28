일 업데이트, 알림 등을 위한 무료 Slack 메시지 템플릿

업무의 대부분이 Slack에서 이루어진다면, 얼마나 시끄러울 수 있는지 이미 잘 알고 계실 겁니다.

대화 스레드는 혼란 속으로 빠져듭니다. 메시지는 뒤섞여 사라집니다. 어느새 누군가 세 번째로 묻습니다. "저기, 이거 진행 상황 확인해 봐도 될까요?"

이럴 때 잘 작성된 메시지가 모든 차이를 만듭니다. 적절한 시기에 보내는 간단한 알림, 친근한 독려, 명확한 업데이트는 누구에게도 부담스럽지 않으면서도 모두가 동기화 상태를 유지할 수 있게 합니다.

하지만 매번 '완벽한' Slack 메시지를 작성하는 것이 가능할까요? 말에 값을 더하는 데는 여러분이 가지고 있지 않은 노력과 시간이 필요합니다.

업데이트를 확인하거나 진행 상황을 공유하거나 누군가에게 부드럽게 독려할 때, 이 즉시 사용 가능한 Slack 메시지 템플릿이 시간과 정신 건강을 지켜줍니다. 복사하고, 약간 수정하고, 보내기만 하면 됩니다.

하지만 Slack을 줄이고 채팅, 지식, 모든 일을 하나의 컨텍스트 기반 AI 작업 공간으로 통합하는 tool을 시도할 준비가 되셨다면, 저희가 도와드리겠습니다!

💡 전문가 팁: 건망증이 심하신가요? Slack의 /remind 명령어가 똑똑한 조력자가 되어 드립니다—여러분이 기억하지 않아도 명령어가 대신 기억해 줍니다. 본인, 다른 사람, 또는 전체 채널을 대상으로 알림을 설정하는 데 사용할 수 있습니다. *예시: /4시에 보고서 확인하라고 나에게 상기시키다.

Slack 메시지 템플릿이란 무엇인가요?

Slack 메시지 템플릿은 상태 업데이트, 회의 알림, 작업 진행 상황 확인, 체크인 등 일상적인 일 대화에서 재사용할 수 있는 미리 작성된 메시지 형식입니다.

매번 처음부터 입력하지 않아도 적절한 내용을 적절한 방식으로 전달할 수 있도록 도와줍니다.

좋은 템플릿의 구성 요소:

키 메시지 또는 요청 사항

정중하고 전문적인 어조

세부 사항을 맞춤 설정할 수 있는 자리 표시자

문장 구성이나 어조를 고민할 필요 없습니다. 세부 사항만 입력하고 보내기만 하면 됩니다.

이 템플릿은 Slack에서 반복적인 업데이트 처리, 부서 간 소통, 또는 여러 이해관계자 관리가 필요한 팀에게 특히 유용합니다.

시간을 절약하고 오해를 줄이며 메시지 전달을 일관되게 유지해 줍니다.

🧠 재미있는 사실: Slack 사용자들은 매주 15억 건 이상의 메시지를 보냅니다! '확인 차 연락드립니다' 같은 텍스트가 정말 많죠!

좋은 Slack 메시지 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 Slack 메시지 템플릿은 딱딱하거나 일반적인 느낌 없이 명확하게 소통하는 데 도움이 됩니다. 다음 사항을 참고하세요:

간결한 형식: 몇 줄로 핵심을 전달합니다

간편한 맞춤형: 이름, 날짜, 링크를 몇 초 만에 교체하세요

친근한 어조: 전문적이면서도 기계적이지 않은

목적 중심: 모든 문장은 명확한 목표(알림, 업데이트, 요청)를 달성해야 합니다

재사용 가능한 구조: 반복되는 메시지에 재작성 없이 일 가능

빠르게 전송 가능: 수정하는 데 1분 이상 소요되어서는 안 됩니다

스캔 가능: 짧은 문장, 줄 바꿈, 긴 텍스트 벽 없음

템플릿이 시간을 절약하고 Slack에서의 반복적인 대화를 줄여준다면, 그 템플릿은 제 역할을 하고 있는 것입니다.

Free Slack 메시지 템플릿

아마도 그들은 그 시간의 상당 부분을 무엇을 말할지 고민하는 데 쓰고 있을 겁니다. 입력하고, 지우고, 다시 쓰고, 의심하며. 결국 "이게 말이 되길 바라"라는 마음으로 보내기를 누르죠.

템플릿은 불필요한 잡음을 차단합니다. 이들 사용자가 되지 않으면서도 적절한 내용을 더 빠르게 전달할 수 있도록 도와줍니다.

다음은 워크플로우에 바로 적용할 수 있는 즉시 사용 가능한 Slack 메시지 템플릿입니다:

1. 회의 아젠다 템플릿

via Slack

이 템플릿은 빠르고 집중적인 회의를 위해 제작된 Canva 스타일입니다. 준비, 추적, 팔로워를 위한 명확한 섹션과 설명이 포함되어 있습니다:

아젠다 주제*: 논의해야 할 사항

다음 액션 항목 : 누가 무엇을 할 것인가

키 링크: 문서, 프레젠테이션 자료 또는 참조가 필요한 모든 것

이 형식은 회의 전, 중, 후에도 모든 사람이 최신 정보를 파악할 수 있도록 도와주며, 회의에 참석하지 못한 경우에도 유용합니다. 실행 항목이 목록에 추가되면 책임자가 즉시 지정됩니다.

아젠다는 채팅에 탭으로 추가되어 나중에 빠르게 확인할 수 있습니다. 따라서 결과물을 추적하고 후속 조치를 취하며 실제로 실행에 옮길 수 있습니다.

가장 큰 장점은? 협업이 가능하다는 점입니다. 누구나 실시간으로 주제를 추가하거나 링크를 첨부하거나 실행 항목을 업데이트할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 평균적인 Slack 사용자는 평일마다 하루 90분 동안 활동합니다.

2. 전문가에게 문의하기 템플릿

via Slack

이 템플릿은 Slack 채널 양식으로, 팀의 모든 전문가 Q&A를 한곳에 깔끔한 스페이스로 정리해 줍니다. 설정 내용은 다음과 같습니다:

전문가 회의하기 : 업무별 담당자 핀 목록

질문 저장소 : 모든 과거 쿼리와 답변을 언제든지 검색 가능

질문 제출 양식 : 도움을 요청하는 빠르고 안내된 방법

이모지 응답 추적기: 진행 중인 작업과 완료됨을 파악하세요

질문은 양식을 통해 남겨주세요. 전문가가 확인하고 일 시작 시 👀로 반응합니다. 답변은 동일한 스레드에서 제공되므로 채널을 넘나들며 답장을 찾을 필요가 없습니다.

질문이 해결되면 ✅로 루프를 닫습니다. 깔끔하고, 간단하며, 추적 가능합니다.

3. 부재 중 업무 대행 플랜 템플릿

via Slack

부재 중일 때 가장 원치 않는 것은 슬랙 채널의 혼란입니다. 이 부재 중 업무 대행 플랜 템플릿은 부재 기간 동안 기대치를 설정하고, 대행 소유자를 지정하며, 워크플로우가 원활하게 유지되도록 도와줍니다.

산발적인 알림과 누락된 업데이트 대신, 팀원들은 누구에게 연락해야 하는지, 어떤 업무가 진행 중인지, 문제를 어떻게 에스컬레이션해야 하는지 정확히 파악할 수 있습니다. 모든 내용이 한곳에 체계적으로 기록됩니다.

날짜, 백업 소유자, 책임 범위를 문서화하기 위한 사전 구축된 구조

긴급도 및 에스컬레이션 포인트를 위한 사용자 지정 필드

팀이 이미 소통하는 공간에 커버리지 플랜이 자연스럽게 녹아들도록 간편하게 공유하세요

한 사람에게 과도한 부담을 주지 않으면서 프로젝트 추진력을 유지합니다

💡 전문가 팁: 같은 Slack 메시지를 반복 입력하는 게 지겹나요? /templates add로 메시지를 한 번 저장하고, /templates send로 원하는 사용자나 채널에 공유하세요. 언제든지 편집하거나 삭제할 수 있으며, 빠른 안내를 위해 /templates help를 실행하세요.

4. 버그 접수 및 분류 템플릿

via Slack

이 템플릿은 버그 보고를 원활하고 추적 가능한 워크플로로 전환합니다. 실시간 팀 메시징과 간단한 버그 제출 양식을 결합하여, 다섯 명에게 일일이 알리지 않고도 누구나 문제를 보고할 수 있습니다.

공유된 캔버스를 통해 보고 지침을 사전에 명확히 제시하여 세부 사항을 누락하지 않고 모두가 동일한 절차를 따르도록 합니다.

새로운 버그는 바로 추적 목록에 등록되며, 모든 업데이트 시 자동 상태 알림이 트리거됩니다. 따라서 현재 일하고 있는 사항이나 이미 해결된 사항에 대한 혼란이 없습니다.

Slack의 한도

Slack은 팀 커뮤니케이션을 위한 올인원 메시징 앱이지만, 프로젝트 관리나 추적을 위해 특별히 설계된 것은 아닙니다.

실제로 사무직 종사자의 50% 이상이 실제 일보다 파일 검색에 더 많은 시간을 소비하며, 그 대부분은 채팅 스레드 속에 묻혀 있습니다.

Slack이 부족함을 드러내는 부분은 바로 여기입니다:

내장된 작업 관리 기능 없음 : 일에 대해 이야기할 수는 있지만, 작업을 할당하거나 추적할 수 있는 체계적인 방법은 없습니다

기본 AI 어시스턴트 : Slack의 AI는 주로 메시지를 요약하다 하지만 실제 일 실행에는 큰 도움이 되지 않습니다

프로젝트 가시성 부족 : 완료됨 작업, 진행 중인 작업, 그리고 더 큰 목표와의 연결을 확인할 수 없습니다

타임라인이나 마감일 없음 : 일을 예약하거나 시간 경과에 따른 진행을 확인할 방법이 없습니다

파일과 링크는 쉽게 흩어집니다 – 중앙 집중식 관리 장소가 없으면 공유 자료가 금방 사라질 수 있습니다

Slack은 대화를 흐르는 흐름으로 유지하지만, 실제 일 추적에 있어서는 Slack의 한계가 드러나기 시작합니다.

바로 이때 ClickUp 같은 tools가 유용합니다. 어떻게 활용하는지 살펴보겠습니다.

Slack 템플릿의 대안

슬랙의 메시지 스레드가 끝없는 스크롤처럼 느껴진다면, ClickUp을 만나보세요. 일을 위한 모든 것 앱으로, 대화와 그에 따른 작업(작업, 문서, 양식, 자동화 등)을 모두 한 곳에서 처리하도록 설계되었습니다.

ClickUp 채팅: 일이 이루어지는 바로 그곳에서, 진정한 대화를 나누세요

ClickUp 채팅으로 작업 내 대화, 멘션, 실시간 업데이트를 통해 팀원들의 업무를 일치시켜 보세요

ClickUp 채팅을 통해 업무가 이루어지는 바로 그곳에서 대화를 이어가세요. 급한 빠른 회의가 필요하신가요? 앱 전환 없이 1:1 또는 그룹 통화를 시작하세요. 작업 항목을 논의하고 싶으신가요? 어떤 스페이스, 폴더, 리스트 안에서도 바로 채팅하세요.

ClickUp 채팅의 FollowUps 기능으로 할당된 메시지와 해결된 메시지를 한눈에 파악하세요

답변을 스레드로 정리해 깔끔하게 관리하고, 팀원을 @멘션으로 참여시키며, 모든 후속 조치도 한곳에서 확인할 수 있습니다. 더 이상 직접 메시지를 뒤져서 내 업무를 찾아볼 필요가 없습니다.

그게 전부가 아닙니다. 메시지 전송을 넘어선 ClickUp 전용 템플릿 세트를 마련했습니다. 이 템플릿들은 ClickUp을 최고의 팀 커뮤니케이션 앱으로 만들어 아이디어를 정리하고, 실행 항목을 기록하며, 실제로 일을 진전시키는 데 도움을 줍니다.

지금 바로 확인해 보세요.

1. ClickUp 인스턴트 메시지 템플릿

무료 템플릿 받기 혼란 속에서 무시되거나 오해되거나 사라지지 않도록 ClickUp 인스턴트 메시지 템플릿을 사용해 보세요

ClickUp의 작업으로 구축된 ClickUp 인스턴트 메시지 템플릿은 명확하고 실행 가능한 메시지 작성 및 효과적인 피드백 루프 구축에 대한 상세한 가이드를 포함합니다. 다음과 같은 유용한 하위 작업이 미리 탑재되어 있습니다:

📛 적절한 채널 명명 규칙을 준수하세요

📢 메시지 누락 방지

⏱️ 게시하기 전에 잠시 멈춰보세요

🛎️ 메시지 표시기 활용하기

각 하위 작업에는 체크리스트가 포함되어 있어, 바쁜 상황에서도 놓치는 부분 없이 최고의 실행 방식을 단계별로 안내합니다.

이 작업을 팀의 메시징 스타일에 맞게 맞춤형으로 설정하고 재사용 가능한 작업 템플릿으로 저장하여 전반적인 일관성을 구축하세요. 이 작은 설정은 커뮤니케이션을 깔끔하고 생산적으로 유지하는 데 큰 차이를 만듭니다.

📌 적합한 대상: 메시지 과부하 감소, 오해 방지, 팀 간 Slack 메시징을 위한 일관된 프로세스 구축.

🧠 재미있는 사실: 하이브리드일이 정착되면서 사무실 출근률은 팬데믹 이전보다 30% 낮아졌습니다. 이로 인해 명확하고 일관된 커뮤니케이션이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

2. ClickUp 메시징 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 메시징 매트릭스 템플릿으로 다시는 메시지를 고민하지 마세요

팀들이 (비유적으로) 같은 언어를 사용하지 않으면 메시지가 제대로 전달되지 않고 캠페인이 실패로 돌아갑니다. ClickUp 메시징 매트릭스 템플릿은 흩어진 정보를 찾아다니지 않아도 모두가 브랜드 정체성과 메시지를 일관되게 유지할 수 있게 합니다.

여기에는 두 가지 핵심 목록이 포함되어 있습니다:

메시징 맵 : 브랜드 약속, 포지셔닝, 타겟 시장, 비전, 미션 등 필드를 통해 모든 마케팅 플랜을 추적합니다

커뮤니케이션 플랜*: 누가, 무엇을, 얼마나 자주, 어떤 채널을 통해 알아야 하는지 지도로 나타냅니다

플랜, 우선순위, 매트릭스, 주파수와 같은 보기로 긴급도, 대상, 전달 주기에 따라 콘텐츠를 분류하세요. 커뮤니케이션 채널, 태그라인, 목표, 주파수와 같은 사용자 지정 필드를 활용하면 전문가처럼 소통할 수 있습니다.

📌 적합한 용도: 제품 출시, 브랜드 메시징, 팀 간 내부 커뮤니케이션을 위한 단일 정보 출처 구축.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 이제 그만! 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

3. ClickUp 직원 커뮤니케이션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 직원 커뮤니케이션 템플릿으로 흩어진 메시지를 하나의 스마트 시스템으로 통합하세요

더 이상 "잠깐, 그 업데이트는 어디 있었지?" 같은 순간은 없습니다.

ClickUp 직원 커뮤니케이션 템플릿은 팀, 부서, 전사적 커뮤니케이션의 모든 계층을 관리할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다.

프로젝트 커뮤니케이션 매트릭스, 부서별 채널, 전사적 방법론과 같은 즉시 사용 가능한 목록을 통해 업데이트, 회의, 후속 조치를 한곳에서 체계적으로 관리하세요.

채팅과 캘린더 보기부터 보드와 문서까지, 탭 전환 없이 플랜, 대화, 보관까지 가능한 완벽한 도구 세트를 제공합니다. 드롭다운 메뉴, 태그, 장문 텍스트, 웹사이트 링크 등 사용자 지정 필드를 활용해 대상에 맞게 커뮤니케이션을 조정하세요.

📌 적합한 대상: 여러 기능 간 커뮤니케이션을 체계적으로 정리하고 검색 가능하게 유지하며, 산발적인 업데이트보다 항상 한 단계 앞서 나가도록 합니다.

4. ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 더 스마트하게 플랜하고, 더 효과적으로 소통하세요—ClickUp 커뮤니케이션 계획 템플릿으로 시작하세요

프로처럼 프로젝트 메시징 플랜을 짜고 싶으신가요? ClickUp 커뮤니케이션 계획 템플릿이 여러분의 청사진이 되어 드립니다.

이 바로 편집 가능한 문서는 커뮤니케이션 전략을 명확하고 실행 가능한 섹션으로 구분합니다. 목표 설정, 프로젝트 세부사항 정리, SWOT 및 PEST 분석을 한 곳에서 수행하세요.

또한 이해관계자를 지도하고, tools를 문서화하며, 모든 업데이트의 '무엇(What)', '언제(When)', '어떻게(How)'에 대한 답변을 담은 플랜을 완성하게 됩니다.

경쟁사 분석과 프로젝트 후 평가를 위한 스페이스도 마련되어 있어, 단순히 이야기하는 것을 넘어 진행하면서 배우고 개선해 나갈 수 있습니다.

📌 적합한 대상: 표면적인 업데이트를 넘어서는, 연구 기반의 탄탄한 커뮤니케이션 전략 수립을 원하는 분들.

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하 플랫폼으로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 건 어떨까요? 업무의 모든 것을 아우르는 앱, ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

5. ClickUp 내부 커뮤니케이션 전략 및 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 내부 커뮤니케이션 전략 및 실행 플랜 템플릿으로 내부 커뮤니케이션 플레이북 구축을 시작하세요

산발적인 채팅과 “이거 얘기했었나?” 같은 순간에 의존하는 데 지치셨나요? ClickUp 내부 커뮤니케이션 전략 및 실행 플랜 템플릿은 추적되지 않는 대화를 체계적이고 문서화된 내부 커뮤니케이션 플랜으로 전환하는 데 도움을 줍니다.

일 방법은 다음과 같습니다:

현재 커뮤니케이션 방식을 평가하여 누락과 지연을 발견하세요

회의 횟수 줄이기나 업데이트 속도 높이기처럼 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하세요

이메일, 채팅, 비동기식 비디오 등 어떤 커뮤니케이션 채널이든 효과적으로 활용하세요

플랜을 실행 가능하고 추적 가능한 작업으로 세분화하여 누락되는 부분이 없도록 하세요

📌 적합한 대상: 내부 커뮤니케이션의 혼란을 해결하고, 불필요한 오락가락을 줄이며, 팀 전체에 걸쳐 일관된 소통 방식을 구축하고자 하는 경우.

6. ClickUp 커뮤니케이션 플랜 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 커뮤니케이션 플랜 화이트보드 템플릿으로 구상하고, 플랜하고, 발송하세요

여러분의 커뮤니케이션 플랜이 체계적인 흐름이라기보다 얽히고설킨 거미줄 같다면—이것이 바로 여러분을 위한 것입니다.

ClickUp 커뮤니케이션 계획 화이트보드 템플릿은 내부 및 외부 메시징의 모든 단계를 시각적으로 지도할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 스페이스를 제공합니다.

출시 공지 플랜부터 팀 프로세스 업데이트까지, 스티커 노트, 모양, 연결선, 색상 코드 블록으로 모든 내용을 체계적으로 정리하세요.

또한 "계획 중", "진행 중"부터 "게시됨" 또는 "검토됨"까지 단계별로 항목을 추적하고 이동할 수 있는 사용자 정의 가능한 상태 기능도 포함됩니다

📌 적합한 대상: 복잡한 커뮤니케이션 흐름을 체계화하고, 혼란스러운 플랜을 명확하고 추적 가능한 실행 항목으로 전환하는 데 이상적입니다.

💡 전문가 팁: 아이디어를 빠르게 실행으로 전환하고 싶으신가요? 화이트보드에서 한 번의 클릭으로 포스트잇 노트를 작업으로 전환하고 바로 실행을 시작하세요.

7. ClickUp 팀 커뮤니케이션 및 회의 매트릭스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 팀 커뮤니케이션 및 회의 매트릭스 템플릿으로 모든 회의를 의미 있게 만드세요

업데이트를 쫓고 달력을 조정하는 데 지치셨나요? ClickUp 팀 커뮤니케이션 및 회의 매트릭스 템플릿을 사용하면 누가 무엇을, 얼마나 자주, 어떤 채널을 통해 알아야 하는지 명확히 파악할 수 있어 불필요한 소통을 줄일 수 있습니다.

목록 보기로 대상별 회의를 정리하고, 보드 보기로 상태별로 그룹화하며, 달력 보기로 월별 일정을 시각적으로 파악하세요. 회의 목표, 소통 방법, 일정, 대상, 소유자 등의 사용자 지정 필드로 맥락을 추가하세요.

일일 스탠드업 회의든 분기별 리뷰든, 모든 것이 체계적으로 정리되어 관리하기 쉽습니다.

📌 적합한 용도: 팀 업데이트, 정기 회의, 프로젝트 커뮤니케이션을 하나의 공유 시스템으로 체계화하기에 이상적입니다.

유나이티드 웨이 선코스트의 크리에이티브 디렉터 조디 살리스가 ClickUp에 대해 이렇게 말합니다:

이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다.

이것에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 그리고 다양한 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패할 수 없는 선택입니다.

ClickUp Brain: 실제로 일하는 메시징을 위한 AI

하지만 이건 시작에 불과합니다. 업무의 전체 맥락을 이해하고 대신 메시지를 작성 ·전송할 수 있는 완료된 일 AI가 필요하다면 ClickUp Brain을 활용해 보세요. 팀 커뮤니케이션 방식을 재고하기 위해 설계된 솔루션입니다. Slack이 대화 흐름을 유지하는 동안, ClickUp Brain은 중요한 내용이 채팅 스레드에 묻히거나 전달 과정에서 누락되는 일이 없도록 합니다.

ClickUp Brain이 몇 초 만에 작성해 주는 명확한 아젠다로 모든 회의를 시작하세요

팀의 메시징 역량을 강화하는 방법은 다음과 같습니다:

를 활용해 대화, 작업, 문서에서 핵심 업데이트를 즉시 요약하세요. 팀원들이 항상 핵심만 짚어볼 수 있도록!

메시지와 댓글을 재작성하거나 간소화하고, 일관된 비즈니스 커뮤니케이션을 위한 이메일 템플릿을 생성하세요

프로젝트나 논의에서 자연어(명령어만 내리면 답변)로 몇 초 만에 데이터 인사이트를 추출하세요

ClickUp 자동화 기능을 활용해 리마인더나 상태 업데이트 같은 반복 메시지를 자동화하세요. 한 번만 보내면 나머지는 AI가 처리합니다

ClickUp Brain을 사용하면 메시지가 단순히 전송되는 것이 아니라 명확하고 의미 있으며 실행을 유도합니다.

🧠 알고 계셨나요? ClickUp Brain 사용자는 ClickUp 작업 공간에서 바로 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 외부 AI 모델을 이용할 수 있습니다. AI를 여기저기 사용하지 말고, 모든 업무 데이터에 접근할 수 있는 컨텍스트 기반 AI를 활용하여 필요에 맞춤화된 캠페인 자산을 생성하세요.

명확한 커뮤니케이션을 위한 완벽한 템플릿 찾기

팀이 동일한 업데이트를 반복하거나, 답변을 쫓아다니거나, 끝없는 스레드 속에서 키 정보를 놓치는 상황에 처했다면, 이제 메시징 방식을 재고할 때입니다.

적절한 Slack 메시지 템플릿은 딱딱하거나 기계적으로 들리지 않으면서도 더 빠르게 소통하고, 일관성을 유지하며, 불필요한 잡음을 줄이는 데 도움이 됩니다.

ClickUp의 무료 템플릿은 단순한 메시지를 넘어섭니다. 업데이트에 체계성을 부여하고, 알림을 자동화하며, 커뮤니케이션을 실제 작업과 연결해 줍니다. 이는 Slack만으로는 불가능한 기능입니다.

Slack이 시끄럽거나 체계적이지 않을 때, ClickUp은 모든 것을 맥락에 맞게 정리하고 추적 가능하게 합니다.

실제로 읽히고 실행되는 업데이트를 보내고 싶으신가요? ClickUp을 무료로 사용해 보세요.