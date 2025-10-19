개발자를 위한 최고의 지속적 통합 tools 13선 (2025)

오늘만 벌써 세 번째로 파이프라인이 실패했습니다. 똑같은 오류, 똑같은 수정, 그리고 분명 더 나은 방법이 있을 거라는 똑같은 느낌.

이 목록에 소개된 지속적 통합 tools들은 배포 파이프라인과 씨름하는 것보다 코드 작성에 시간을 투자하는 것이 더 가치 있다는 점을 이해하는 사람들이 개발했습니다.

어떤 도구가 CI 악몽을 끝낼까요? 함께 알아봅시다! 🤔

소프트웨어 개발 과제를 극복하는 최고의 지속적 통합 tools입니다. 💁

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 올인원 소프트웨어 프로젝트 관리 및 DevOps 가시성 팀 크기: 개인, 스타트업, 기업에 이상적 스프린트 추적, GitHub/GitLab 동기화, CI 연결된 작업, 자동화, 그리고 애자일 소프트웨어 개발 라이프사이클을 위한 AI 생성 릴리스 노트 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 GitLab 커밋부터 배포까지 전체 소프트웨어 개발 라이프사이클 지원 팀 규모: 단일 tool로 엔드투엔드 전달을 원하는 팀에 이상적 병합 요청, 컨테이너 레지스트리, 파이프라인 템플릿, 쿠버네티스 배포, 가시성 무료; 유료 플랜은 월 $29부터 시작 Jenkins 플러그인 기반 유연성을 갖춘 맞춤형 CI/CD 파이프라인 팀 크기: 복잡한 워크플로우를 가진 대규모 팀에 이상적 1800개 이상의 플러그인, Groovy 스크립팅, REST API, 예약 빌드, 마스터-에이전트 아키텍처 Free Travis CI 오픈소스 및 소규모 프로젝트용 간편한 GitHub 기반 빌드 팀 크기: GitHub 중심 개발 팀에 이상적 다중 OS 빌드, YAML 설정, 빌드 캐싱, 언어 감지, 플랫폼 배포 사용량 기반: 월 $15부터 시작 CircleCI 재사용 가능한 오브와 워크플로우 시각화를 통한 도커 네이티브 빌드 팀 크기: 컨테이너 기반 및 신속한 확장 개발·운영 팀에 이상적 도커 캐싱, 오브스, 매트릭스 빌드, 워크플로우 트리거, 상세 작업 인사이트 무료; 유료 플랜은 월 $15부터 시작 Azure DevOps 앱과 환경 전반에 걸친 Microsoft 연계 CI/CD 팀 크기: Visual Studio 및 Azure 기반 소프트웨어 개발 팀에 이상적 보드 + 파이프라인, 다단계 배포, 보고, Azure 통합 Free; 맞춤형 가격 Bamboo Atlassian 중심 워크플로우를 위한 배포 자동화 팀 크기: 단계별 빌드를 사용하는 Jira + Bitbucket 사용자에게 이상적 연결된 Jira 문제, 배포 프로젝트, 원격 에이전트, 감사 로그 Free 체험판; 데이터 센터는 연간 $1200부터 시작합니다 버디 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인 설정으로 시각적 구성 가능 팀 크기: 소규모 팀 및 비개발자에게 이상적 100개 이상의 액션, 롤백, 실시간 로그, 병렬 실행, 배포 미리보기 무료; 유료 플랜은 월 $29부터 시작 TeamCity 복잡한 빌드 체인 실행 및 JetBrains tool 통합 팀 크기: IntelliJ 생태계를 사용하는 기업 개발 팀에 이상적 스마트 캐싱, 병렬 빌드, 빌드 트리거, 테스트 인사이트, DSL 구성 맞춤형 가격 책정 Bitbucket Pipelines Bitbucket 호스팅 레포지토리를 위한 CI - YAML 구성의 간편함 팀 크기: Bitbucket + Jira 팀에 이상적 YAML 워크플로우, Docker 빌드, 브랜치 필터, Jira 자동화 Free; 유료 플랜은 사용자당 월 $3.30부터 시작 AWS CodePipeline AWS 인프라 및 tools를 아우르는 네이티브 CI/CD 팀 크기: AWS 중심 엔지니어링 팀에 이상적 다단계 흐름, Lambda 트리거, CloudWatch 메트릭, CodeBuild/CodeDeploy 통합 무료; 고급 사용을 위한 맞춤형 가격 정책 세마포어 스마트 캐싱과 병렬 처리를 통한 속도 중심 빌드 팀 크기: 신속한 실행이 필요한 고처리량 팀에 이상적 최적화된 워크플로우, 캐시 인식 파이프라인, 스마트 동시성 처리, 보고 기능 무료; 유료 플랜은 월 $49부터 시작 Spinnaker 기업급 제어 기능을 갖춘 멀티 클라우드 배포팀 크기: 대규모 클라우드 네이티브 조직에 이상적 캐니리 릴리스, 롤백, GCP/AWS/Azure 지원, 메트릭 대시보드 Free

적합한 지속적 코드 통합 tool을 선택하면 개발을 간소화하고 출시 위험을 줄일 수 있습니다. 협업형 소프트웨어 개발 tool에서 우선시해야 할 사항은 다음과 같습니다. ⛏️

언어 및 프레임워크 호환성: 복잡한 우회 방법 없이 기술 스택을 지원합니다

VCS 통합: GitHub, GitLab, Bitbucket 또는 기타 버전 관리 시스템과 연결됩니다

성능 확장성: 병렬 테스트, 빌드 캐싱, 자동 확장 기능을 제공하여 더 빠른 병렬 테스트, 빌드 캐싱, 자동 확장 기능을 제공하여 더 빠른 DevOps 파이프라인 구현

*자동화 테스트 지원: 테스트 프레임워크와 연동하여 문제를 조기에 발견합니다

컨테이너화 및 배포 준비도: 안정적인 배포를 위해 Docker 및 기타 컨테이너 tools를 지원합니다

알림 및 통합: 이메일 또는 프로젝트 관리 tools와 연결하여 팀원 간 협업을 원활하게 유지합니다

명확한 로그 및 오류 추적: 실패한 빌드의 식별, 디버깅 및 롤백을 간소화합니다

소프트웨어 개발자의 삶을 편리하게 만들어 줄 최고의 지속적 통합 tools를 더 깊이 알아볼 시간입니다. 시작해 보죠! 💪🏼

clickUp의 소프트웨어 평가 방식* 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 신뢰하셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

1. ClickUp (올인원 소프트웨어 프로젝트 관리 및 팀 협업에 최적)

ClickUp에서 첫 번째 작업 생성하기 ClickUp 애자일 프로젝트 관리 소프트웨어로 전체 릴리스 컨텍스트를 활용하여 문제를 추적하고 할당하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 일용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

ClickUp 애자일 프로젝트 관리 소프트웨어와 결합하면 스프린트 플랜 수립, 진행 상황 추적, 백로그 관리, 소프트웨어 출시 가속화에 완벽한 tool입니다.

문제를 더 빠르게 추적하고 해결하세요

시작은 ClickUp 작업입니다.

최근 체크아웃 업데이트와 관련된 단계 환경에서 회귀 현상이 발생했다고 가정해 보세요. 작업으로 생성하고, 변경 사항을 병합한 개발자에게 태그를 지정하며, 실패한 테스트 케이스에 연결된 상태로, 수정 사항이 적용된 후 QA가 재테스트할 수 있도록 코멘트를 추가합니다.

ClickUp 소프트웨어 팀 PM 소프트웨어에서는 실패한 단계부터 최종 해결까지 모든 것이 하나의 스레드에 통합됩니다.

문제가 눈덩이처럼 커지기 전에 차단 요소를 사전에 차단하세요

ClickUp 스프린트를 활용해 막힌 일을 파악하고 릴리스를 원활하게 진행하세요

더 빠르게 진행하려면 ClickUp 스프린트를 실행하여 장애 요소가 타임라인을 방해하기 전에 미리 파악하세요.

주중 어느 날, Monday부터 세 개의 백엔드 작업이 전혀 진행되지 않았음을 발견합니다. 모두 재빌드되지 않은 테스트 컨테이너를 기다리고 있었죠. 수정 작업을 새 작업으로 등록하고 현재 스프린트에 포함시킨 후, 당일 안에 나머지 작업들의 장애를 해소합니다.

*ClickUp 자동화를 활용하여 빌드 실패를 할당된 실행 가능한 작업으로 전환하세요

문제가 발생하면 ClickUp 자동화가 누구보다 먼저 처리합니다.

파괴된 의존성이 커밋된 후 야간 파이프라인이 실패합니다. ClickUp은 즉시 버그 태스크를 생성하고, 실패한 작업을 연결하며, 커미터를 태그하고, 해당 태스크를 '수정할 항목' 목록에 추가합니다. 수동으로 분류하거나 일 할당에 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 이미 자동으로 처리 중입니다.

몇 초 만에 릴리스 노트를 생성하세요

ClickUp Brain을 사용하여 깔끔하고 개발자 친화적인 릴리스 요약 생성

수동 보고를 줄이기 위해 플랫폼 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 기존 작업 데이터를 활용해 팀이 요약 및 콘텐츠를 생성하도록 지원합니다.

주말에 릴리스 노트 목록을 작성해야 한다면, 'Release v2.1' 태그가 지정된 완료된 티켓을 요약하는(자연어로) 소프트웨어 개발용 AI를 활용하세요. 즉시 출시된 기능과 수정 사항의 명확한 목록을 얻을 수 있으며, 변경 로그에 바로 적용할 수 있습니다.

"버그 수정"만 반복하는 건 그만두세요. 사람들이 실제로 읽는 릴리스 노트를 작성하는 법을 배워보세요!

커밋할 때마다 작업을 전진시키세요

ClickUp 통합을 통해 GitHub와 작업을 동기화하세요

개발 주기 전반에 걸쳐 ClickUp의 GitHub 및 GitLab 연동 기능은 신규 코드와 작업 상태를 실시간으로 동기화합니다. 개발자가 풀 리퀘스트를 작업에 연결하면, 병합 완료 시 해당 작업은 자동으로 'QA 준비 완료' 상태로 전환됩니다. 이때 풀 리퀘스트는 계속 연결된 상태로 유지되어 테스터가 변경된 내용과 검증 위치를 정확히 파악할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

광범위한 맞춤형 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2에서 만족한 사용자의 후기를 들어보세요:

ClickUp은 작업 관리부터 문서, 자동화, 시간 추적, 목표 추적에 이르기까지 필요한 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 뷰 맞춤 설정, 사용자 지정 필드 활용, 반복 작업 자동화 기능 덕분에 매주 수 시간을 절약할 수 있었습니다. 또한 확장성이 뛰어나 개인 작업에도 적합하지만 팀 규모가 커질수록 더욱 강력해진다는 점도 마음에 듭니다.

ClickUp은 작업 관리부터 문서, 자동화, 시간 추적, 목표 추적에 이르기까지 필요한 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 뷰 맞춤 설정, 사용자 지정 필드 활용, 반복 작업 자동화 기능 덕분에 매주 수 시간을 절약하고 있습니다. 또한 확장성이 뛰어나 개인 사용자에게도 적합하지만 팀 규모가 커질수록 더욱 강력해진다는 점이 마음에 듭니다.

📮ClickUp 인사이트: 저희 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 업무 중 하루 평균 6건의 연결을 유지합니다. 이는 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 tools 간에 오가는 수많은 알림을 의미할 것입니다. 이 모든 대화를 한곳에 모을 수 있다면 어떨까요? ClickUp으로 가능합니다! 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 일용 모든 것 앱으로, /AI 기반 기술이 여러분과 팀의 일 속도와 효율성을 높여줍니다.

2. GitLab (엔드투엔드 DevOps 워크플로우에 최적)

via GitLab

GitLab은 애플리케이션의 기획, 개발, 배포, 모니터링을 위한 통합된 프로덕션 환경을 제공합니다. 내장된 문제 추적, 병합 요청, 컨테이너 레지스트리는 원활한 소프트웨어 프로젝트 관리 워크플로우를 구축합니다.

지속적 통합 tool은 소프트웨어 전달 파이프라인 전반에 걸쳐 가시성을 유지하면서 간단한 자동화 작업부터 복잡한 기업급 배포까지 모두 처리합니다.

GitLab 최고의 기능

여러 러너에서 병렬 작업을 실행하여 빌드 시간을 단축하세요

비용 효율성을 위해 필요 시 자동으로 실행되는 자동 확장 러너를 설정하세요

파이프라인 구성에서 직접 쿠버네티스 클러스터에 배포하세요

통합 관측성 tools를 통해 애플리케이션 성능과 오류를 모니터링하세요

GitLab의 한도

대규모 배포 시에는 리소스 집약적이 됩니다

자체 호스팅 인스턴스는 상당한 유지 관리 부담이 필요합니다

GitLab 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

GitLab 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (830개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,195개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 GitLab에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 이렇게 말했습니다:

네, 꽤 괜찮습니다. 패키지 레지스트리, 컨테이너 레지스트리, 빌드 파이프라인 등의 기능을 활용할 수 있습니다.

네, 꽤 괜찮습니다. 패키지 레지스트리, 컨테이너 레지스트리, 빌드 파이프라인 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: Jenkinsfile이나 GitHub Actions YAML 같은 CI 구성 파일을 앱 코드처럼 버전 관리에 저장하세요. 변경 사항을 검토하고 업데이트를 테스트한 후 병합하기 위해 풀 리퀘스트를 활용하세요.

3. Jenkins (사용자 정의 가능한 자동화 파이프라인에 최적)

via Jenkins

Jenkins는 유연성을 바탕으로 팀이 방대한 플러그인 생태계를 통해 상상 가능한 거의 모든 DevOps 자동화 워크플로우를 구축할 수 있도록 지원합니다. 그러나 이러한 유연성은 복잡성을 동반합니다. 설정을 구성하고 유지 관리하는 데 시간을 투자해야 합니다.

이 tool은 단순한 빌드 자동화부터 하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸친 복잡한 다단계 배포까지 모든 것을 처리합니다. 이는 다양한 기술 스택을 보유한 조직에 특히 유용합니다.

Jenkins의 최고의 기능

1,800개 이상의 플러그인 중에서 선택하여 기능을 확장하세요

복잡한 자동화 로직을 위해 Groovy를 활용한 맞춤형 파이프라인 스크립트 생성

REST API와 webhook을 통해 거의 모든 tool과 통합하세요

시간, 코드 변경 또는 외부 트리거에 기반하여 빌드를 예약하세요

Jenkins의 한도점

플러그인 호환성 문제는 시스템 불안정성을 유발할 수 있는 문제입니다

플러그인의 보안 취약점은 지속적인 위험을 초래합니다

Jenkins 가격 정책

Free

Jenkins 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (520개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (560개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jenkins에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 tool에 대한 G2 리뷰는 다음과 같습니다:

Jenkins는 지속적 통합 및 지속적 배포 분야에서 탁월한 tool입니다. 유연하고 확장성이 뛰어나지만… Jenkins가 확실히 유용하고 적응력이 뛰어난 tool임에도 불구하고, 몇 가지 문제점이 있습니다. 설치 및 구성 과정의 높은 복잡성이 가장 큰 단점입니다. Jenkins에서 제공되는 수많은 옵션과 플러그인에 초보자들은 혼란스러워할 수 있습니다.

Jenkins는 지속적 통합 및 지속적 배포 분야에서 탁월한 tool입니다. 유연하고 확장성이 뛰어나지만… Jenkins가 유용하고 적응력이 뛰어난 tool임은 분명하나, 몇 가지 문제점이 있습니다. 설치 및 구성 과정의 높은 복잡성이 가장 큰 단점입니다. Jenkins에 제공되는 수많은 옵션과 플러그인에 초보자들은 혼란스러워할 수 있습니다.

4. Travis CI (GitHub 연동 간편성 최고)

via Travis CI

트래비스 CI는 오픈소스 커뮤니티에 기여하며 명성을 쌓았습니다. GitHub의 공개 저장소에 대해 무료 빌드 서비스를 제공합니다. 단순성에 중점을 두는데, 사용자는 YAML 파일로 빌드 프로세스를 정의하면 트래비스 CI가 나머지를 처리합니다. 이 직관적인 접근 방식은 광범위한 맞춤형이 필요하지 않은 소규모 팀이나 프로젝트에 특히 매력적입니다.

Travis CI는 프로그래밍 언어를 자동으로 감지하고 적절한 빌드 환경을 제안하여 신규 프로젝트의 초기 설정 부담을 줄여줍니다.

Travis CI의 주요 기능

여러 운영 체제와 언어 버전별로 동시에 코드를 테스트하세요

내장된 통합 기능을 통해 다양한 클라우드에 애플리케이션을 배포하세요

상세한 로그와 알림을 통해 빌드 상태를 모니터링하세요

빌드 간 의존성을 캐싱하여 실행 시간 단축

Travis CI의 한도

더 유연한 플랫폼에 비해 커스터마이징 옵션의 한도

사용량이 많은 기간에는 빌드 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다

Travis CI 가격 정책

사용량 기반: 월 $15

Unlimited Plan: 월 $78+

서버: *월 34달러

Travis CI 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.1/5 (120개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 빌드, 통합 테스트, 배포를 자동화하되 우선순위가 높은 워크플로우로부터 시작하세요. 모든 커밋 시 유닛 테스트와 스모크 테스트를 실행하고, 긴 테스트 스위트는 야간 빌드나 출시 전 빌드에 활용하세요.

5. CircleCI (빠른 Docker 기반 빌드에 최적)

via CircleCI

CircleCI는 도커 중심 접근 방식으로 CI/CD 성능에 혁신을 가져왔습니다. 팀이 몇 분이 아닌 몇 초 만에 격리된 빌드 환경을 생성할 수 있게 합니다. 오브(Orbs) 기능을 통해 팀은 재사용 가능한 구성 스니펫을 공유하여 프로젝트 간 중복 작업을 줄일 수 있습니다.

또한 플랫폼의 워크플로우 시각화 기능은 팀이 복잡한 배포 프로세스를 한눈에 파악할 수 있도록 지원합니다. 특히 이미 컨테이너화된 애플리케이션을 운영 중인 팀에게 이 지속적 배포 tool은 탁월한 성능을 발휘합니다.

CircleCI의 주요 기능

테스트, 배포, 알림과 같은 일반적인 작업을 구현하기 위해 Orbs를 활용하세요

직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 복잡한 워크플로우를 시각화하세요

도커 이미지, 의존성 및 빌드 아티팩트를 지능적으로 캐시하세요

특정 파일 변경 또는 브랜치 패턴에 기반하여 워크플로우를 트리거하세요

CircleCI의 한도

도커 개념에 익숙하지 않은 팀에게는 학습 곡선이 존재합니다

리눅스 환경에 비해 한도가 있는 Windows 지원

CircleCI 가격 정책

클라우드

Free

성능: 월 $15부터 시작

규모: 월 2000달러부터 시작

서버

맞춤형 가격 책정

CircleCI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.4/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

📖 추천 읽기: 소프트웨어 개발자를 위한 최고의 코드 에디터

6. Azure DevOps (Microsoft 생태계 통합에 최적)

azure DevOps를 통해

Azure DevOps는 Microsoft의 광범위한 생태계와 원활하게 통합되는 포괄적인 development tools를 제공합니다.

이미 Visual Studio, Azure 클라우드 서비스 또는 Office 365를 사용하는 팀은 플랫폼의 통합 인증 및 공유 서비스가 특히 유용함을 알게 될 것입니다. 이 플랫폼은 기존 CI/CD 기능과 소프트웨어 테스트 전체 주기를 지원하는 기능을 결합합니다.

Azure DevOps의 최고의 기능들

단일 인터페이스 내에서 코드 리포지토리 관리, 빌드 파이프라인 구축, 릴리스 작업을 수행하세요.

사전 구성된 템플릿을 사용하여 애플리케이션을 Azure 서비스에 배포하세요

승인 게이트와 수동 개입이 포함된 다단계 단계 파이프라인 생성

빌드 성능 및 배포 성공률에 대한 상세한 보고를 생성하세요.

Azure DevOps의 한도

기본적인 CI/CD 기능만 필요한 팀에게는 부담스러울 수 있습니다

일부 고급 기능은 Azure 플랫폼 서비스에 대한 깊은 이해가 필요합니다.

Azure DevOps 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Azure DevOps 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (585개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (140개 이상의 리뷰)

Azure DevOps에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

레딧 사용자가 공유한 내용:

Azure DevOps는 현재 최고의 tool 중 하나입니다. 사용하지 않을 유일한 이유는 Microsoft 관련 제품을 개발하지 않거나, 다른 기술에 능숙한 직원이 있어 그들의 경험과 지식을 활용하려는 경우뿐입니다.

Azure DevOps는 현재 최고의 tool 중 하나입니다. 사용하지 않을 유일한 이유는 Microsoft 관련 제품을 개발하지 않거나, 다른 기술에 능숙한 직원이 있어 그들의 경험과 지식을 활용하려는 경우뿐입니다.

7. Bamboo (Atlassian tool 통합에 최적)

via Bamboo

Bamboo는 이미 Atlassian 생태계에 투자한 팀을 대상으로 Jira, Bitbucket, Confluence와의 긴밀한 통합을 제공합니다. 이 통합을 통해 문제, 코드 리뷰, 배포가 자동으로 연결되고 추적되는 연결된 소프트웨어 개발 프로세스를 구축합니다.

이 tool의 에이전트 기반 아키텍처는 인프라 전반에 걸쳐 유연한 리소스 할당을 가능하게 합니다. Bamboo의 강점은 인간 승인 및 정교한 롤백 메커니즘이 필요한 복잡한 배포 파이프라인을 생성하는 능력에 있습니다.

Bamboo의 주요 기능

Jira 문제 및 Bitbucket 커밋에 대한 링크가 자동으로 생성됩니다

배포 프로젝트를 생성하여 여러 환경에 걸친 릴리스를 관리하세요

원격 에이전트를 활용하여 인프라 전반에 빌드를 배포하세요

빌드 및 배포 메트릭에 대한 포괄적인 보고 생성

Bamboo의 한도

이 tool은 Atlassian 라이선스가 필요하며, 비용이 많이 들 수 있습니다.

고급 사용 사례에서는 구성 복잡성이 크게 증가합니다

Bamboo 가격 정책

무료 체험판

데이터 센터: $1200 (무제한 작업, 원격 에이전트 1개)

Bamboo 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.1/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Bamboo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서는 이렇게 요약했습니다:

작업 자동화에 매우 유용한 tool로 개발자/테스터의 시간을 절약해 줍니다. 저장소와 연동하여 커밋 시 실행할 스크립트나 단계를 추가할 수 있습니다. flake8, black 같은 코드 설계 tool을 활용해 최고의 실행 방식을 따르고, 스크립트 작성을 통한 다양한 작업 수행, 코드 기반 빌드 생성 등에 도움이 됩니다.

작업 자동화에 매우 유용한 tool로 개발자/테스터의 시간을 절약해 줍니다. 저장소와 연동하여 커밋 시 실행할 스크립트나 단계를 추가할 수 있습니다. flake8, black 같은 코드 설계 tool을 활용해 모범 사례를 따르고, 스크립트 작성을 통한 다양한 작업 수행, 코드 기반 빌드 생성 등에 도움이 됩니다.

8. Buddy (시각적 파이프라인 생성 최적)

via Buddy

버디는 CI/CD 구성을 코드 기반 스크립트에서 누구나 이해하고 수정할 수 있는 시각적 워크플로우로 전환합니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스는 기술적 배경이 다양한 팀에게 특히 매력적입니다.

더 나은 점은? Buddy의 작업 기반 접근 방식은 복잡한 배포 과정을 관리 가능한 단계로 분할하며, 각 단계마다 명확한 입력값과 출력값을 제공합니다.

버디 최고의 기능

일반적인 배포 작업을 위한 100개 이상의 사전 구축된 액션 중에서 선택하세요

조건부 로직과 승인 게이트를 통해 여러 환경에 배포하세요

상세한 실행 로그로 배포를 실시간 모니터링하세요

문제가 감지되면 즉시 배포를 롤백하세요

버디 한도 사항

니치 tools 및 서비스와의 통합이 상대적으로 적습니다

코드 기반 구성을 선호하는 팀에게는 이 tool의 접근 방식이 제한적으로 느껴질 수 있습니다

버디 가격 정책

Free

프로: 2명의 사용자에게 월 29달러

Hyper: 5명 기준 사용자당 월 $99

사용자 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (205개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (175개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 버디에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

UI는 훌륭하고 탐색하기 쉽습니다. 빠르며 필요한 기능을 충실히 수행합니다. 또한 buddy.works로의 전환은 간단하며 즉시 작동했습니다…프로젝트 소유권 변경은 다소 까다로울 수 있습니다

UI는 훌륭하고 탐색하기 쉽습니다. 빠르고 필요한 기능을 충실히 수행합니다. 또한 buddy.works로의 전환은 간단하며 즉시 작동했습니다…프로젝트 소유권 변경은 다소 까다로울 수 있습니다

9. TeamCity (복잡한 기업 빌드에 최적)

via TeamCity

TeamCity는 단순한 CI tools로는 감당하기 어려운 가장 까다로운 빌드 시나리오를 처리합니다. JetBrains가 설계한 이 플랫폼은 대규모 코드베이스, 복잡한 의존성 체인, 그리고 기업 애플리케이션이 흔히 요구하는 정교한 테스트 요구사항을 관리하도록 제작되었습니다.

빌드 그리드 아키텍처는 중앙 집중식 제어 및 가시성을 유지하면서 여러 에이전트에 업무량을 분산시킵니다. TeamCity는 IntelliJ IDEA 및 기타 JetBrains tools와의 깊은 통합을 통해 이미 이러한 개발 환경을 사용하는 팀에게 원활한 개발 경험을 제공합니다.

TeamCity 최고의 기능

지능형 부하 분배를 통해 여러 에이전트에 빌드를 배포하세요

상세한 보고를 통해 빌드 성능을 분석하고 병목 현상을 파악하세요

의존성 빌드를 자동으로 트리거하는 빌드 체인을 생성하세요

TeamCity의 한도

API 문서화는 특히 복잡하고 기본적이지 않은 통합의 경우 취약한 것으로 간주됩니다

관리자 패널은 종종 복잡하고 혼란스럽다고 묘사됩니다

TeamCity 가격 정책

맞춤형 가격 책정

TeamCity 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (45개 이상의 리뷰)

📖 함께 읽기: 최고의 자동화 QA 테스트 tools 및 소프트웨어

10. Bitbucket Pipelines (Atlassian 호스팅 Git 워크플로우에 최적)

via Bitbucket Pipelines

Bitbucket Pipelines는 Git 저장소에서 직접 생성되므로 외부 CI/CD 서비스를 구성하거나 시스템 간 인증을 관리할 필요가 없습니다. 이 긴밀한 통합 덕분에 빌드 구성이 코드와 함께 저장됩니다.

이 tool의 컨테이너 기반 접근 방식은 빌드가 격리된 환경에서 실행되도록 보장하며, 확장성을 위해 Atlassian의 클라우드 인프라를 활용합니다. 특히 소스 관리를 위해 이미 Bitbucket을 사용 중이며 CI/CD 기능을 추가하고자 하는 팀에게 유용합니다.

Bitbucket Pipelines의 주요 기능

저장소에 직접 저장된 YAML 파일을 사용하여 빌드를 구성하세요

일관되고 재현 가능한 환경을 위해 Docker 컨테이너에서 빌드를 실행하세요

특정 기술 스택에 맞춤화된 맞춤형 빌드 이미지를 생성하세요

Bitbucket의 통합 인터페이스를 통해 빌드 상태와 로그를 모니터링하세요

Bitbucket Pipelines의 한도

자원 집약적인 프로젝트에서는 빌드 시간이 빠르게 소모될 수 있습니다

디버깅 기능은 전용 tools보다 덜 정교합니다

Bitbucket Pipelines 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $3.30

프리미엄: 월 $6.60/사용자당

Bitbucket Pipelines 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (945개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (1,350개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bitbucket Pipelines에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

Bitbucket에서 정말 인상 깊었던 점은 Jira와의 통합 기능입니다. 저희 팀에게는 저장소에 커밋만 해도 티켓이 자동으로 업데이트되는 기능이 필수적이거든요… GitHub도 사용해 본 경험이 있는데, Bitbucket은 GitHub Actions나 Pipelines에 비해 확실히 뒤처집니다.

Bitbucket에서 정말 멋진 점은 Jira와의 통합입니다. 저희에게는 저장소에 커밋만 해도 티켓이 자동으로 업데이트되는 기능이 필수입니다… GitHub도 사용해 본 경험이 있는데, Bitbucket은 GitHub Actions와 Pipelines에 비해 확실히 뒤처집니다.

11. AWS CodePipeline (AWS 네이티브 배포에 최적)

aWS CodePipeline을 통해

AWS CodePipeline은 Amazon 클라우드 생태계 내에서 전체 소프트웨어 릴리스 프로세스를 조정하며, Lambda, ECS, S3 등 다른 AWS 서비스와의 원활한 통합을 제공합니다.

이 플랫폼의 서버리스 아키텍처는 전용 인프라 유지 관리 대신 활성 파이프라인에 대해서만 비용을 지불한다는 의미입니다. 그 강점은 CodeBuild를 통한 자동화된 테스트부터 CodeDeploy를 활용한 블루-그린 배포에 이르기까지 AWS의 방대한 서비스 카탈로그를 활용하는 정교한 릴리스 워크플로우를 생성할 수 있는 능력에 있습니다.

AWS CodePipeline의 주요 기능

코드 커밋 또는 외부 이벤트를 기반으로 파이프라인을 자동으로 트리거하세요

CloudWatch 메트릭 및 알람을 통해 파이프라인 실행을 모니터링하세요

복잡한 지속적 배포 프로세스를 병렬 실행으로 가속화하세요

AWS CodePipeline의 한도

고급 설정을 위해서는 AWS 서비스에 대한 깊은 이해가 필요합니다

벤더 종속성으로 인해 다른 클라우드 제공자로의 마이그레이션이 어렵습니다

AWS CodePipeline 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

AWS CodePipeline 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (65개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 AWS CodePipeline에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 레딧 사용자가 효과적인 일과 그렇지 않은 일을 설명합니다:

저는 실제로 AWS CodePipeline과 일하는 것을 즐기며, CDK를 IaC로 사용하는 환경에 추천합니다. 특히 새로운 CDK Pipelines 라이브러리를 사용할 때… 사람들이 벤더 종속성에 대해 불평하는 것을 보는데, 그 점은 이해하지만 동시에 가능한 한 네이티브 tools를 활용하지 않는다면 AWS의 장점을 누릴 수 없습니다.

저는 실제로 AWS CodePipeline과 일하는 것을 즐기며, CDK를 IaC로 사용하는 환경에 추천합니다. 특히 새로운 CDK Pipelines 라이브러리를 사용할 때… 사람들이 벤더 종속성에 대해 불평하는 것을 보는데, 그 점은 이해하지만 동시에 가능한 한 네이티브 tools를 활용하지 않는다면 AWS의 장점을 누릴 수 없습니다.

12. 세마포어(Semaphore) (성능 중심 CI/CD에 최적)

via Semaphore

세마포어는 무엇보다 속도를 최우선으로 삼아, 고급 캐싱 전략과 병렬 실행을 통해 빌드 시간을 최소화합니다. 플랫폼 아키텍처는 프로젝트의 특정 요구사항에 따라 리소스 할당을 자동으로 최적화하여 빌드가 가능한 한 빠르게 완료됨을 보장합니다.

의존성 캐싱 기능이 특히 정교하여 자주 사용되는 라이브러리, Docker 이미지 및 빌드 아티팩트를 식별하여 저장함으로써 중복 다운로드를 방지합니다.

세마포어의 주요 기능

여러 머신에서 테스트를 자동으로 병렬 실행하세요

현재 작업량 요구에 따라 빌드 용량을 확장하거나 축소하세요

조건 논리와 수동 제어를 통해 복잡한 워크플로우를 생성하세요

세마포어의 한도

그래픽 에디터가 추가되었음에도 YAML 구성이 복잡해 보입니다

사용자들은 잦은 서비스 중단을 보고합니다

세마포어 가격 정책

Free

Pro: 월 $49

기업: *$20,000/년 (연간 청구)

세마포어 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (185개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 세마포어에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

세마포어 인스턴스의 접근성과 유연한 구성 덕분에 CI/CD 파이프라인을 평균 10분 미만으로 단축할 수 있었습니다…에이전트 응답 지연이나 가끔 발생하는 중단 같은 문제가 가끔 있지만, 팀이 보통 매우 신속하게 해결해 줍니다.

세마포어 인스턴스의 접근성과 유연한 구성 덕분에 CI/CD 파이프라인을 평균 10분 미만으로 단축할 수 있었습니다…에이전트 응답 지연이나 가끔 발생하는 중단 같은 문제가 가끔 있지만, 팀이 보통 매우 신속하게 해결해 줍니다.

💡전문가 팁: 코드가 메인 브랜치에 반영되기 전에 풀 리퀘스트 파이프라인을 활용해 린트 검사, 유닛 테스트, 정적 분석을 실행하세요. 실패 시 병합을 블록하면 메인 브랜치를 항상 안정적이고 프로덕션 환경에 바로 배포 가능한 상태로 유지할 수 있습니다.

13. Spinnaker (멀티 클라우드 배포에 최적)

via Spinnaker

Spinnaker는 여러 클라우드 제공자와 환경에 걸쳐 애플리케이션을 배포하는 복잡성을 처리합니다. Netflix와 Google이 대규모 배포 관리를 위해 처음 개발한 이 플랫폼은 오늘날에도 기업 초점을 유지하고 있습니다.

이 지속적 통합 tool은 카나리아 릴리스, 블루-그린 배포, 롤링 업데이트를 제공하며, 문제가 감지될 경우 각각 자동 롤백 기능을 갖추고 있습니다.

Spinnaker의 주요 기능

애플리케이션을 AWS, Google 클라우드, Azure 및 Kubernetes에 동시에 배포하세요

자동화된 트래픽 전환 및 롤백 기능을 통한 카나리아 배포 구현

통합된 메트릭과 알림을 통해 배포 상태를 모니터링하세요

다양한 환경에 걸친 애플리케이션 구성을 중앙에서 관리하세요

Spinnaker의 한도

모듈식 마이크로서비스 아키텍처(Clouddriver, Orca, Deck 등)는 높은 운영 오버헤드를 초래합니다

간단한 지속적 통합 tools들에 비해 소프트웨어 설계 문서화와 커뮤니티 지원이 한도입니다

Spinnaker 가격 정책

Free

Spinnaker 평가 및 리뷰

G2: 3.9/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Spinnaker에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가:

UI는 우수하며 카나리아 배포 기능은 시중 다른 tools에 비해 최고 수준입니다. Jenkins가 경쟁에서 우위를 점하고 있지만 Spinnaker 역시 동등하게 훌륭합니다… 파이프라인 구조의 복잡성과 최소한의 자원 사용, 그리고 그다지 뛰어나지 않은 UI는 개선될 여지가 있습니다. 또한 더 많은 애드온과 맞춤형 모드 플러그인이 추가된다면 큰 개선이 될 것입니다

UI는 우수하며 카나리아 배포 기능은 시중 다른 tools에 비해 최고 수준입니다. Jenkins가 경쟁에서 우위를 점하고 있지만 Spinnaker 역시 동등하게 훌륭합니다… 파이프라인 구조의 복잡성과 최소한의 자원 사용, 그리고 그다지 뛰어나지 않은 UI는 개선될 여지가 있습니다. 또한 더 많은 애드온과 맞춤형 모드 플러그인이 추가된다면 큰 개선이 될 것입니다

ClickUp으로 CI를 성공리에 구현하세요

개발 팀은 마찰 없이 일을 진행시키는 지속적 통합 tools가 필요합니다. ClickUp은 코드, 작업, 릴리스, 리뷰를 한데 모아 전체 CI 프로세스를 가시적이고 실행 가능하게 유지합니다.

모든 실패는 작업으로 전환됩니다. 모든 스프린트는 일정대로 진행됩니다. 모든 릴리스는 필요한 명확성을 확보합니다. 현재 설정이 산만하거나 느리게 느껴진다면, ClickUp은 시간, 맥락, 추진력을 잃지 않고 모든 것을 관리할 수 있는 단일 공간을 팀에 제공합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅