수동 일을 절약해 주는 10가지 엑셀 자동화 tools

엑셀은 어디에나 있습니다—예산 추적, 모델 구축, 대시보드 설정 등 오늘도 스프레드시트를 열었을 가능성이 높습니다. 그러나 값 업데이트, 데이터 전송, 셀 형식과 같이 반복적으로 완료되어야 하는 작업들은 시간 낭비가 될 수 있습니다.

그래서 많은 전문가들이 반복적인 일을 처리하고 수동 노력을 줄여주는 자동화 tools를 선택합니다.

이 가이드에서는 시간을 절약하고 수동 일을 줄여주는 가장 유용한 엑셀 자동화 tools 몇 가지를 소개합니다.

tool 키 기능 가장 적합한 대상 *가격 ClickUp 스프레드시트 기반 프로젝트 실행 간소화 모든 팀의 크기(개인, 중소기업, 중견기업, 대기업) Free Plan; 기업용 맞춤형 설정 가능 Microsoft Power Automate Microsoft 앱 전반에 걸친 프로세스 자동화 워크플로우 자동화를 구현하는 기업 및 Microsoft 중심 조직 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $15부터 시작합니다 Zapier 크로스 앱 엑셀 자동화 중규모 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. SheetFlash 대량 엑셀 자동화 코드 없이 배치 자동화가 가능한 소규모 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $4.99부터 시작합니다. Numerous. ai AI 기반 엑셀 자동화 소규모 팀 및 개인 사용자 맞춤형 가격 책정 Power 쿼리 수작업 없이 데이터 정리하기 다양한 데이터 소스의 데이터를 통합하는 분석가들 Free Plan 이용 가능; 유료 Power BI 통합은 월 $14부터 시작됩니다 Visual Basic for Applications (VBA) 대화형 양식 및 맞춤형 대화 상자 엑셀 파워 사용자 엑셀과 함께 Free Plan 이용 가능; 외부 비용 없음 UiPath RPA를 통한 엔드투엔드 엑셀 자동화 작은 규모의 팀부터 중규모 팀까지 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $25부터 시작합니다 Microsoft 365 Copilot MS 앱 전반에 걸친 자연어 자동화 기업 및 파워 사용자 Free Plan 이용 가능; 유료 Copilot Pro 플랜 이용 가능 Appy Pie Automate 백업 및 트리거 기반 엑셀 작업 예약 작은 규모의 팀부터 중규모 팀까지 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $12부터 시작합니다

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

복잡한 작업을 위한 적합한 Microsoft Excel 자동화 tool 선택은 워크플로우, 팀 크기, 작업 난이도에 의존합니다. Excel 워크북에서 수동 프로세스를 자동화하기 위해 다음 tool이 갖춰야 할 키 기능은 다음과 같습니다:

사용 편의성: 직관적인 인터페이스, 로우코드 옵션 또는 드래그 앤 드롭 방식의 자동화 빌더를 갖춘 tools를 찾아보세요

작업 범위: 해당 tool이 스프레드시트 전반에 걸쳐 다양한 반복 작업(데이터 가져오기/내보내기, 해당 tool이 스프레드시트 전반에 걸쳐 다양한 반복 작업(데이터 가져오기/내보내기, 엑셀 보고서 생성 등)을 처리할 수 있는지 평가하세요.

통합 기능: 도구가 현재 사용 중인 플랫폼과 연동 가능한지 확인하세요. 이를 통해 전체 스택에서 도구가 현재 사용 중인 플랫폼과 연동 가능한지 확인하세요. 이를 통해 전체 스택에서 엑셀 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

확장성: 요구사항이 변화함에 따라 증가하는 데이터 세트, 다중 사용자, 복잡한 논리를 처리하면서도 작업 속도를 저하시키지 않도록 보장합니다.

지능형 기능을 위한 AI: 데이터 패턴 인식, 자동 정리, 예측 분석과 같은 데이터 패턴 인식, 자동 정리, 예측 분석과 같은 AI 엑셀 tools로 기본 자동화를 확인하여 정확도를 높이세요

이 Microsoft Excel 자동화 tools들은 지루한 스프레드시트 작업을 제거하여 더 빠르게 진행하고 정확성을 유지하며 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 목표에 맞는 tool을 선택하세요!

ClickUp (스프레드시트 기반 프로젝트 실행 효율화에 최적)

ClickUp 테이블 보기로 스프레드시트를 시각적 데이터베이스로 전환하세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

이 플랫폼은 스프레드시트 중심의 워크플로우를 협업형 자동화 작업 시스템으로 전환합니다.

어떻게? ClickUp 테이블 뷰는 예산, 재고, 타임라인 관리를 체계화하고 책임성을 강화하며 자동화 및 데이터 추출 기능을 제공합니다. 엑셀이 행과 수식으로 한계에 부딪힐 때, ClickUp은 관계형 데이터베이스, 작업 연결, 강력한 뷰를 도입해 팀이 데이터를 단순히 저장하는 데 그치지 않고 활용할 수 있도록 지원합니다.

데이터 구조가 완성되면 ClickUp 자동화 기능을 설정하여 작업을 자동 할당하거나, 캠페인이 '출시 준비 완료' 상태로 전환될 때 알림을 트리거하거나, 작업 완료 시 사용자 지정 필드를 자동 업데이트할 수 있습니다.

반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하기 위해 100개 이상의 사전 구축된 ClickUp 자동화 템플릿을 활용하세요

제품 출시를 관리한다고 가정해 보세요. 새로운 작업이 '출시 자산'으로 태그되면 ClickUp 자동화 기능이 이를 디자인 팀에 할당하고, 3일 후 마감일을 설정하며, 이해관계자에게 즉시 알릴 수 있습니다.

이러한 작업은 ClickUp 대시보드에 반영되어, ClickUp 테이블 보기 전반에서 발생하는 모든 사항에 대한 실시간 시각적 동적 보고서를 제공합니다. 엑셀 차트나 피벗 테이블을 수동으로 내보내는 대신, 캠페인 성과, 프로젝트 완료율 또는 예산 소진 현황을 추적하는 위젯을 시각적으로 생성할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 성과를 추적하고 상세 정보를 위한 데이터를 확인하세요

과기일된 클라이언트 요청 건수나 팀이 각 캠페인에 투입한 시간을 알고 싶으신가요? 팀이 테이블 보기에서 일하고 자동화가 백그라운드에서 실행되는 동안 자동으로 업데이트되는 ClickUp 대시보드를 생성하세요.

ClickUp 대시보드 설정 비디오 확인하기 👇

엑셀, CSV, TSV 또는 JSON 파일로 일하고 있다면, 스프레드시트 임포터를 사용해 데이터를 ClickUp으로 전송하세요. 기존 목록이나 스페이스에 직접 가져올 수 있으며, 팀 간 필드 매핑을 재사용하고 데이터를 기존 상태, 우선순위, 하위 작업과 연결할 수 있습니다.

스프레드시트 임포터를 사용하여 Microsoft Excel 데이터를 ClickUp으로 가져오세요

ClickUp 최고의 기능

데이터를 정렬, 필터링, 그룹화하고 예산, 소유자, 마감일 등의 사용자 지정 필드를 적용하며 작업 간 의존성 관계를 생성하세요

ClickUp Brain을 활용해 모든 작업 또는 사용자 지정 필드에서 자동 요약, 데이터 분석, 프로젝트 업데이트를 트리거하세요.

1,000개 이상의 ClickUp 통합 기능 중에서 선택하거나, CRM, 달력, 분석 도구, 개발 플랫폼 같은 tools들을 동기화하기 위해 맞춤형 webhook을 사용하세요.

ClickUp Brain 내에서 ChatGPT, Claude 등 다양한 LLM(대규모 언어 모델) 간 전환 가능

ClickUp의 한도

너무 많은 기능은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다(하지만 ClickUp University에서는 작동 방식을 이해할 수 있도록 안내 과정을 제공합니다)

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰 중 하나는 다음과 같습니다:

현재 일 추적에는 단 하나의 tool만 사용합니다. 그게 전부입니다. 두세 개의 tool과 엑셀 시트를 번갈아 사용하는 일은 이제 그만두세요.

현재 일 추적에는 단 하나의 tool만 사용합니다. 그게 전부입니다. 두세 개의 tool과 엑셀 시트를 번갈아 사용하는 일은 이제 없습니다.

⭐️ 보너스: ClickUp AI 에이전트가 수동 일을 몇 시간이나 절약해 주는 방법 수동 데이터 관리는 지루하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. AI 에이전트 는 반복적인 작업을 자동화하여 워크플로우를 더 빠르고 효율적으로 만들어줍니다. 데이터 입력 및 정리 자동화: AI 에이전트가 다양한 데이터 소스의 데이터를 가져오고 검증하며 정리하여 수작업과 오류를 줄여줍니다

즉시 보고서 생성: 실시간으로 보고서, 차트, 대시보드를 생성하고 업데이트하는 자동화 설정—수동 계산은 이제 그만

작업 및 알림 자동 할당: 데이터 변경 또는 마감일을 기반으로 작업 할당 또는 후속 알림을 트리거합니다

데이터 요약 및 분석: AI가 방대한 데이터 세트를 신속하게 요약하고, 주요 트렌드를 강조하며, 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

정보를 즉시 검색하고 공유하세요: /AI 기반 어시스턴트를 활용해 질문에 답하거나 특정 데이터를 가져오기—끝없는 행을 일일이 검색할 필요가 없습니다 ClickUp 내 오토파일럿 에이전트는 최소한의 수동 개입으로 작업 공간 전반에 걸쳐 정보의 흐름을 유지합니다.

2. Microsoft Power Automate (Microsoft 앱 전반의 프로세스 자동화에 최적)

via Microsoft Power Automate

Power Automate는 Microsoft의 로우코드 기반 클라우드 자동화 플랫폼으로, 복잡한 IT 개입 없이도 데스크톱 앱, 클라우드 서비스, 웹사이트 전반에 걸쳐 워크플로우를 설계, 구축 및 확장할 수 있습니다.

이 도구는 작업 및 프로세스 마이닝을 통해 자동화 기회를 식별할 수 있도록 지원하며, Excel 값 변경 시 작업을 트리거하거나 승인 흐름 관리를 통해 반복적인 일을 효율화합니다. 또한, 앱 간 데이터를 동기화합니다.

플랫폼에는 고급 AI 기능이 내장되어 있습니다: 자연어 흐름 작성(Copilot 기반), AI 제안 자동화, 문서 및 이미지 처리 및 콘텐츠 생성을 위한 통합 모델. 이 모든 것은 기업 수준의 거버넌스, 보안 및 모니터링 tools로 보호되어 자동화 노력이 안전하고 효과적으로 확장되도록 보장합니다.

Microsoft Power Automate의 최고의 기능들

각 자동화로 절약되는 시간을 정확히 보여주는 내장형 분석 tools을 통해 투자 수익률(ROI)을 모니터링하세요

프로세스 마이닝을 활용하여 엑셀 기반 워크플로우의 병목 현상을 파악하고 효율성을 높이기 위해 최적화하세요

AI 기능을 통해 스프레드시트 템플릿이나 데이터 구조의 변화에 적응하는 자가 치유형 자동화를 구축하세요

Microsoft Power Automate 한도

목표 애플리케이션의 UI가 조금만 변경되어도 데스크탑 흐름 러너가 충돌할 수 있습니다

오류 처리는 까다롭고 시간이 많이 소요될 수 있습니다

Microsoft Power Automate 가격 정책

Free

Power Automate Premium: 월 $15/사용자 (연간 청구)

Power Automate 프로세스: 월 $150/사용자 (연간 청구)

Power Automate 호스팅 프로세스: 월 $215/사용자 (연간 청구)

Microsoft Power Automate 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.4/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Power Automate에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 말:

파워 오토메이트의 가장 큰 장점은 Outlook, Teams, SharePoint 등 일상적으로 사용하는 앱 간에 흐름을 설정하기가 매우 쉽다는 점입니다. 프로그래밍 기술 없이도 일용 문서 제출 승인 흐름 만들 수 있었습니다.

파워 오토메이트의 가장 큰 장점은 Outlook, Teams, SharePoint 등 매일 사용하는 앱 간에 흐름을 설정하기가 매우 쉽다는 점입니다. 프로그래밍 기술 없이도 일 업무용 문서 제출 승인 흐름 만들 수 있었습니다.

🧠 재미있는 사실: 보고서에 따르면 직원의 90% 이상이 일 자동화로 인해 생산성이 향상되고 스트레스 수준이 낮아진다고 합니다.

3. Zapier (크로스 앱 엑셀 자동화에 최적)

Zapier를 통해

Zapier를 사용하면 Zaps를 구축할 수 있습니다. 이는 Excel을 수천 개의 다른 앱과 연결된 자동화된 워크플로우입니다. 이러한 Zaps를 통해 트리거와 액션을 설정하면 일상적인 업데이트, 알림 또는 데이터 전송이 수동 노력 없이 자동으로 이루어집니다.

예를 들어, Google 양식에서 수집된 신규 고객 피드백이 즉시 엑셀 시트에 새 행으로 추가되는 다단계 워크플로우의 인스턴스를 만들 수 있습니다. 동일한 Zap으로 계산된 값을 관련 셀에 업데이트하고, 프로젝트 관리 스프레드시트 tool에서 후속 작업을 트리거할 수도 있습니다.

여러 앱과 작업을 연결하는 Zapier를 통해 팀은 시스템을 넘나드는 데이터 이동을 원활하게 처리하고, 복사-붙여넣기 없이도 스프레드시트를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

Zapier의 최고의 기능들

Zapier의 내장 데이터 변환 tools를 활용하여 Excel 시트에 도달하기 전에 입력 데이터를 정리하고 형식하세요

맞춤형 규칙에 따라 다양한 유형의 데이터를 특정 엑셀 시트로 라우팅하는 조건 논리를 설정하세요

단계 사이에 시간 지연을 추가하여 작업 실행 시점을 제어하세요

Zapier의 한도

앱 오류로 인해 Zap이 실패할 경우 디버깅이 어려울 수 있습니다

복잡하고 다단계인 Zap 구축 시 학습 곡선이 포함됩니다

Zapier 가격 정책

Free Forever

프로페셔널: 월 $29.99/사용자

팀: 월 $103.99

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 경험이 공유됩니다.

Zapier의 가장 큰 장점과 이점은 다양한 앱 간 반복 작업을 자동화하여 수동 일을 없애주는 동시에 좋은 번호의 기능을 제공한다는 점입니다.*

Zapier의 가장 큰 장점과 이점은 다양한 앱 간 반복 작업을 자동화하여 수동 일을 없애주는 동시에 좋은 번호의 기능을 제공한다는 점입니다.*

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했죠. 이는 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 주중 근무 시간의 거의 절반(41%)이 소모된다는 의미입니다. ClickUp AI 에이전트가 이러한 번거로움을 없애줍니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로 생성까지! 업무를 위한 만능 앱 ClickUp으로 이 모든 것(그리고 그 이상)을 순식간에 자동화하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화를 통해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

4. SheetFlash (대량 엑셀 자동화에 최적)

via SheetFlash

SheetFlash는 코딩 없이도 워크플로우 자동화를 스프레드시트에 직접 구현하는 엑셀 애드인입니다. 복잡한 매크로와 VBA 스크립트를 시각적인 카드 기반 시스템으로 대체합니다—각 액션 카드는 자동화 시퀀스의 한 단계를 나타냅니다.

SheetFlash는 다단계 워크플로우를 사람이 읽기 쉬운 형식으로 기록하고 문서화하여 반복 작업을 투명하게 만들고 이전 가능하게 합니다.

Excel 내에서 완전히 작동하므로 외부 설정 없이 애드인 메뉴를 통해 간편하게 설치할 수 있습니다. 복잡한 데이터 변환을 가속화하도록 설계되어, 수 시간이 걸릴 수 있는 작업도 몇 분 만에 완료됨으로써 모든 기술 수준의 사용자에게 업무 효율을 제공합니다.

SheetFlash 최고의 기능

일일, 주간, 월간 자동화를 체계적으로 관리할 프로젝트 생성

AI를 활용해 외부 데이터를 가져오고 내부 스프레드시트 정보를 변환하여 조사 및 처리 시간을 단축하세요

스크립팅 없이도 논리나 작업 주문을 수정하세요

SheetFlash 한도

Free Plan은 사용자가 하나의 프로젝트만 저장할 수 있도록 제한합니다

Free 버전에서는 작업당 저장소 용량이 5MB로 제한됩니다

SheetFlash 가격 정책

Free Forever

표준: 월별 라이선스당 $4.99

프리미엄: 월 $8.99/라이선스

SheetFlash 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 SheetFlash에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 작성한 글:

SheetFlash 같은 tools는 코딩 없이도 대부분의 엑셀 작업을 자동화합니다…*

…SheetFlash 같은 tools는 코딩 없이도 대부분의 엑셀 작업을 자동화합니다…

5. Numerous.ai (AI 기반 엑셀 자동화에 최적)

Numerous.ai는 엑셀이 ChatGPT처럼 생각하게 만듭니다. 간단한 =AI() (또는 =NUM.AI) 기능을 통해 생성형 AI를 엑셀과 Google 스프레드시트에 직접 통합합니다.

스프레드시트 내에서 ChatGPT를 프롬프트로 활용해 텍스트 요약, 데이터 정리, 항목 분류, 콘텐츠 생성 등의 작업을 수행할 수 있습니다. API, 코딩, 별도 설정 없이 바로 사용 가능합니다. 이 tool은 개인 및 팀이 대량 작업을 자동화하고, 스프레드시트를 전문가처럼 활용하며, AI 워크플로우를 효율적으로 프로토타이핑할 수 있도록 지원합니다.

Numerous.ai의 최고의 기능들

스프레드시트 소프트웨어에서 직접 캠페인 콘텐츠를 생성하세요 — 컨텍스트 전환 없이 AdWords 키워드, Facebook 광고 구조, SEO 콘텐츠를 만들 수 있습니다

AI를 활용해 복잡한 데이터 입력을 자동으로 정리하여 수동 형식과 표준화 일에 소요되는 시간을 절약하세요

구조화된 스프레드시트 형식으로 AI 프로토타입을 테스트하고 결과를 팀과 공유하세요

수많은. AIs의 한계점

Numerous.ai에서의 효율성은 타사 AI 앱의 숙련도에 의존합니다.

Numerous.ai 가격 정책

Free

장점: 맞춤형 가격 정책

수많은. AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Numerous.ai에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 말합니다:

저는 이 tool을 매일 사용하는데, 덕분에 지루한 반복 작업들을 쉽게 처리하고 중요한 일에 집중할 수 있게 되었습니다.

저는 이 tool을 매일 사용하는데, 덕분에 번거로운 일상 업무를 쉽게 처리하고 중요한 일에 집중할 수 있게 되었습니다.

👀 알고 계셨나요? 96%의 조직이 자동화 수정이나 재구축이 어렵다고 느낍니다.

6. Power 쿼리 (수동 작업 없이 데이터 정리에 최적)

Power 쿼리를 통해

한 번이라도 엑셀을 열고, 엉망인 CSV 파일을 가져온 후, 30분 동안 정리하는 데 시간을 보낸 적이 있다면 반복적인 데이터 준비 작업의 고통을 잘 알 것입니다. Power Query는 그 부담을 없애줍니다. 분석가들이 코딩 없이도 단계별 시각적 인터페이스를 통해 여러 데이터 소스의 데이터에 연결하고, 변환하고, 결합할 수 있게 해줍니다.

데이터를 한 번만 모양, 필터링, 그리고 재구성하고 해당 단계를 저장하면 다음 번에는 자동으로 실행됩니다. 여러 스프레드시트를 병합하거나 데이터베이스에서 데이터를 가져오거나 원시 파일을 깔끔한 테이블로 변환하는 등, Power Query는 반복적인 정리 작업을 재현 가능한 워크플로우로 전환합니다. 비즈니스 사용자에게 이는 데이터 정리 시간을 줄이고 분석에 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

Power Query의 최고의 기능들

Power Query가 기억하고 반복하는 간단한 클릭 조작으로 열 제거, 데이터 유형 변경, 열 분할 또는 병합, 데이터 정렬을 수행하세요.

데이터베이스 템플릿 , CSV 파일, 웹 페이지 등 다양한 소스에서 데이터를 가져온 후 필요한 형태로 정확하게 모양을 내세요

누락된 값 처리, 텍스트 찾기 및 바꾸기, 피벗 테이블용 데이터 언피벗, 여러 데이터 소스를 하나의 깔끔한 데이터 세트로 통합하는 등 복잡한 데이터를 정리하세요

Power Query의 한도

초기 설정에는 Power Query 인터페이스와 기본 M 코드 개념 학습이 필요합니다

Power 쿼리 가격 정책

Power 쿼리는 Power BI 생태계의 일부입니다

Free Forever

Power BI Pro: 월 $14/사용자 (연간 결제)

Power BI Premium 사용자당: 월 $24/사용자 (연간 청구)

Power BI Embedded: 맞춤형 가격 정책

Power Query 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.6/5 (1,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Power 쿼리에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

파워 쿼리에는 장점이 있습니다. 생각 방식이 조금 다릅니다. 엑셀에서는 행과 열, 그리고 그 관계에 대해 생각합니다. 파워 쿼리에서는 테이블과 그 관계에 대해 훨씬 더 많이 생각합니다. 하지만 경험상: 엑셀을 이해할 수 있다면 파워 쿼리도 이해할 수 있습니다.

파워 쿼리에는 장점이 있습니다. 생각 방식이 조금 다릅니다. 엑셀에서는 행과 열, 그리고 그 관계에 대해 생각합니다. 파워 쿼리에서는 테이블과 그 관계에 대해 훨씬 더 많이 생각합니다. 하지만 경험상: 엑셀을 이해할 수 있다면 파워 쿼리도 이해할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 엑셀을 활용한 프로젝트 관리 방법

7. Visual Basic for Applications (VBA) (엑셀 고급 사용자에게 최적)

Visual Basic for Applications(VBA)를 통해

Visual Basic for Applications(VBA)는 Excel 및 기타 Office 앱을 위한 Microsoft의 내장 스크립팅 언어입니다. 개발자 탭에서 접근할 수 있으며, 반복적인 작업을 자동화하고 스프레드시트를 맞춤형으로 설정하며, 심지어 여러 애플리케이션 간 워크플로우를 구축할 수 있게 해줍니다.

VBA는 사용자의 작업을 재현하는 매크로를 기록하거나, 비즈니스 규칙에 맞춰 완전히 새로운 기능을 생성하는 코드를 작성할 수 있습니다. 데이터 입력, 워크북 열기, 시트 업데이트와 같은 이벤트에 반응하여 자동화를 동적이고 상황에 맞게 구현합니다. 엑셀을 넘어 VBA는 워드, Outlook, 액세스와 연결되어 오피스 제품군을 종단간 자동화를 위한 프로그래밍 가능한 환경으로 전환합니다.

Visual Basic for Applications (VBA)의 최고의 기능들

여러 시트에서 데이터를 추출하고, 합계를 계산하며, 일관된 형식으로 자동화된 Excel 보고를 생성하세요

데이터 입력 작업을 자동화하고 의사 결정을 지원하기 위해 대화형 양식과 맞춤형 대화 상자를 구축하세요

Excel의 오브젝트 모델에 접근하여 범위, 차트 및 워크북 동작을 조작하세요

Visual Basic for Applications (VBA)의 한도

기본 매크로 녹화를 넘어서고 싶다면 학습 곡선이 존재합니다

Visual Basic for Applications (VBA) 가격 정책

Free Forever

Visual Basic for Applications (VBA) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Visual Basic for Applications(VBA)에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

VBA는 현재 Microsoft Office 제품군 전체 애플리케이션을 기본적으로 연결하고 통합하는 유일한 언어입니다. 비즈니스 환경에서 Office가 널리 사용되는 한 VBA도 계속 존재할 것입니다.

VBA는 현재 Microsoft Office 제품군 전체 애플리케이션을 기본적으로 연결하고 통합하는 유일한 언어입니다. 비즈니스 설정에서 Office가 널리 사용되는 한 VBA도 계속 존재할 것입니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Airtable 대안 및 경쟁사

8. UiPath (RPA를 통한 엔드투엔드 엑셀 자동화에 최적)

via UiPath

UiPath는 스프레드시트 전반의 복잡한 작업을 처리하기 위해 특별히 설계된 강력한 Excel 자동화 액티비티 제품군을 제공합니다. 수백 개의 셀 업데이트, 여러 워크시트에 걸친 데이터 관리, 워크북 간 계산 실행 등 어떤 작업이든 이 사전 구축된 액티비티들이 프로세스를 간소화합니다.

매끄러운 엑셀 애드인을 사용하면 셀, 테이블, 범위를 클릭 한 번으로 선택할 수 있습니다. 셀 참조나 수식을 수동으로 입력할 필요가 없습니다. 이 긴밀한 통합 덕분에 워크플로우 구축이 훨씬 직관적으로 이루어지며, 저수준 세부 사항을 코드하지 않고도 엑셀 작업을 시각적으로 구성할 수 있습니다.

UiPath 최고의 기능

드래그 앤 드롭 방식으로 시각적인 엑셀 워크플로우를 구축하세요

UiPath Studio에서 시각적 자동화 생성하기

AI를 활용하여 문서를 분류하고 구조화된 데이터를 추출하세요

UiPath의 한도

바코드 스캔 기능이 없습니다

워크플로우가 크거나 복잡할 경우 스튜디오가 지연될 수 있습니다.

UiPath 가격 정책

기본: 월 $25/사용자

표준: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격

UiPath 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 UiPath에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

UiPath가 직관적인 인터페이스로 자동화를 단순화하여 초보자부터 전문가까지 모두 접근할 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다.

UiPath가 직관적인 인터페이스로 자동화를 단순화하여 초보자부터 전문가까지 모두 접근할 수 있게 해주는 점이 마음에 듭니다.

👀 알고 계셨나요? 이미 78%의 기업이 최소 한 가지 비즈니스 기능에 AI를 활용하고 있습니다.

9. Microsoft 365 Copilot (MS 앱 전반에 걸친 자연어 자동화에 최적)

via Microsoft 365 Copilot

예를 들어 엑셀에 "지난 분기 매출 추세를 요약하다"라고 요청하면, 즉시 차트, 인사이트, 권장 사항을 받아볼 수 있습니다. Microsoft 365 Copilot이 이를 가능하게 합니다.

Microsoft 365 앱(Excel, Word, Outlook, Teams 포함)에 직접 내장된 Copilot은 자연어 프롬프트를 활용하여 상황에 맞게 데이터를 생성, 분석, 시각화합니다. Excel에서는 단순히 수식이나 차트를 생성하는 데 그치지 않고, 키 동인(driver)을 강조하고, 특이값(outlier)을 식별하며, 실제 비즈니스 데이터를 기반으로 시나리오를 제안할 수 있습니다.

조직의 문서, 이메일, 캘린더, 채팅, 스프레드시트에 기반을 둔 Copilot은 일반적인 출력이 아닌 상황에 맞는 응답을 제공합니다. 그 결과 더 자연스러운 사고, 분석, 일 방식이 가능해져 원시 데이터에서 통찰력으로의 전환을 그 어느 때보다 빠르게 이루어 줍니다.

Microsoft 365 Copilot의 최고의 기능

최근 회의, 이메일 또는 채팅에서 관련 콘텐츠를 추출하세요

데이터에 대한 질문을 던지고 상황에 맞는 답변을 얻으세요

자연어를 엑셀 작업으로 변환하세요—더 이상 메뉴를 뒤지거나 복잡한 수식을 기억할 필요가 없습니다

즉각적인 인사이트와 시각화로 데이터 분석을 지원받으세요

Microsoft 365 Copilot 한도

Microsoft 클라우드에 저장된 Excel 파일에서만 일합니다.

가끔 관련 없는 제안을 제공할 수 있습니다.

Microsoft 365 Copilot 가격 정책

Free Forever

Microsoft Copilot Pro: 월 $20/사용자

Microsoft 365 Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (80개 이상의 평가)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Microsoft 365 Copilot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유합니다:

저에게 코파일럿은 엑셀 작업에서 가장 큰 도움이 되었습니다. 데이터를 시각화하는 방법에 대해 깊이 고민할 필요조차 없다는 점이 놀랍습니다.

저에게 코파일럿은 엑셀 작업에서 가장 큰 도움이 되었습니다. 데이터를 시각화하는 방법에 대해 깊이 고민할 필요조차 없다는 점이 놀랍습니다.

10. Appy Pie Automate (엑셀 백업 예약에 최적)

via Appy Pie Automate

영업 팀 데이터를 기반으로 재고 시트를 업데이트해야 하나요?

Appy Pie Automate를 사용하면 코딩 없이도 엑셀을 전자상거래 플랫폼, CRM, 마케팅 tools 등 즐겨찾기 앱과 손쉽게 연결할 수 있습니다.

새로운 이벤트(예: 판매 발생 또는 신규 연락처 추가)가 발생할 때마다 Excel 테이블의 행을 자동으로 추가하거나 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 수동 복사, 붙여넣기 또는 수식 이동 작업이 필요 없어지며, 팀은 반복적인 작업 대신 인사이트 도출에 집중할 수 있습니다.

Appy Pie Automate 주요 기능

특정 조건이 충족될 때 Excel 파일을 업데이트하도록 시간 기반 또는 이벤트 트리거 작업을 설정하세요

중요한 Excel 파일의 자동 백업을 예약하여 데이터 손실을 방지하세요

비주얼 방식의 코딩이 필요 없는 인터페이스로 맞춤형 엑셀 워크플로우를 구축하세요. 자동화를 해본 적이 없더라도 직관적으로 사용할 수 있습니다.

Appy Pie 자동화의 한도

엑셀 자동화가 복잡해질수록 더 높은 가격대의 솔루션이 필요해집니다

Appy Pie Automate 가격 정책

표준: 월 $12/사용자 (연간 청구)

프로페셔널: 월 $30/사용자 (연간 결제)

비즈니스: 월 $80/사용자 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

Appy Pie Automate 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,380개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,390개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Appy Pie Automate에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 글:

코드할 줄 모르더라도, 플랜한 제품을 직접 많은 시간을 들이지 않고 만들 수 있습니다. 코드 및 세부 사항을 배우기 위해 큰 노력을 기울일 필요 없습니다. 막힐 때면 일대일 도움을 받아 문제를 해결할 수 있습니다.

코드할 줄 모르더라도, 플랜한 제품을 직접 많은 시간을 들이지 않고 만들 수 있습니다. 코드 및 세부 사항을 배우기 위해 큰 노력을 기울일 필요 없습니다. 막히면 1:1 도움을 받아 문제를 해결할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 영업 담당자의 41%는 조직 내 AI의 완료한 통합이 전례 없는 성장을 촉진할 것이라고 믿습니다.

ClickUp으로 Microsoft Excel 자동화를 뛰어넘으세요

엑셀 작업 자동화는 시간을 절약해 주지만, 종종 상당한 수동 노력이 필요해 연결되지 않은 파일, 한도 협업, 수동 관리로 어려움을 겪게 됩니다. 팀이 성장하거나 비즈니스 프로세스가 복잡해지고 있다면 통합 플랫폼으로 업그레이드하는 것을 고려해 보세요.

ClickUp을 사용하면 테이블 보기에서 데이터를 관리하고, 100가지 이상의 자동화로 번거로운 작업을 없애며, 실시간 대시보드를 구축하고, 기존 엑셀 시트를 몇 분 만에 가져올 수 있습니다.

자동화 경험을 업그레이드할 준비가 되셨나요? ClickUp에 무료로 가입하고 스프레드시트 난립을 방지하세요!