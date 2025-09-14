2025년 최고의 디지털 업무 공간 커뮤니케이션 tools 13선

문제는 소통이 부족해서가 아니라 소통 방식이 잘못되었기 때문입니다.

원격 및 하이브리드 팀은 그 어느 때보다 연결되어 있지만, 끊임없는 알림, 산발적인 채널, 끝없는 회의가 팀원들의 의견 일치를 의미하지는 않습니다. 그저 모두가 지쳐 있을 뿐입니다.

진정한 도전은 연락을 유지하는 것이 아니라 명확하게 소통하는 것입니다.

적합한 tools가 없다면 업데이트는 묻히고, 결정은 지연되며, 협업은 오해로 이어집니다.

이 가이드에서는 현대적인 팀을 위해 설계된 최고의 디지털 커뮤니케이션 tools 10가지를 살펴보겠습니다. 비동기 일을 지원하고, 대화를 효율화하며, 방해를 최소화하면서 더 많은 일이 완료됨을 도와주는 tools입니다.

올바른 디지털 커뮤니케이션 tools를 선택하면 조직의 협업, 협력 및 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 고려해야 할 핵심 기능은 다음과 같습니다.

실시간 커뮤니케이션: 팀 회원 간 유연한 연락을 가능하게 하는 인스턴트 메시징 및 팀 회원 간 유연한 연락을 가능하게 하는 인스턴트 메시징 및 비동기식 비디오 커뮤니케이션 기능을 포함한 디지털 커뮤니케이션 tools를 찾아보세요

작업 관리: 작업 할당, 마감일 설정, 진행 추적이 가능한 기능을 갖춘 디지털 커뮤니케이션 tools를 찾아보세요

모바일 및 데스크탑 접근성: 모든 기기에서 접근 가능한 디지털 커뮤니케이션 tools를 선택하여 팀이 사무실이나 이동 중에도 업무에 참여할 수 있도록 하세요

통합 기능: 팀이 사용하는 다양한 애플리케이션(예: 프로젝트 관리 플랫폼)과 효과적으로 연동할 수 있는 커뮤니케이션 기술을 갖춘 tool을 선택하세요

*보안 및 규정 준수: 데이터 암호화 및 규정 준수와 같은 효과적인 보안 조치를 갖춘 디지털 커뮤니케이션 tools를 선택하여 민감한 정보를 보호하세요

사용자 친화적 인터페이스: 직관적인 디자인의 디지털 커뮤니케이션 tool을 선택하세요. 이를 통해 팀 회원들이 제품을 쉽게 익힐 수 있어 교육 시간을 줄이고 전반적인 효율성을 높일 수 있습니다

🎥 팀원들이 어디에 있든 더 빠르고 효과적으로 소통하게 하고 싶으신가요? 위 비디오에서는 이를 위해 특별히 설계된 7가지 앱을 소개합니다. 불필요한 잡음을 줄이고, 토론을 집중시키며, 공유·회의·협업 방식을 간소화하는 기능을 확인해 보세요.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 83%가 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 의존합니다. 그러나 업무 시간의 거의 60%가 이러한 tool 간 전환과 정보 검색에 낭비됩니다. ClickUp과 같은 업무용 모든 것 앱으로 프로젝트 관리, 메시징, 이메일, 채팅을 한곳에 통합하세요! 이제 중앙화하고 활력을 불어넣을 때입니다!

tool 최적의 키 기능 가격 ClickUp 올인원 협업 및 프로젝트 관리 팀 크기: 커뮤니케이션과 프로젝트 관리를 동시에 수행할 수 있는 다목적 tool이 필요한 팀에 이상적입니다 채팅, 문서, 화이트보드, 클립, AI 기반 노트 작성기, 작업 관리, 실시간 협업 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Slack 실시간 메시징 및 팀 대화 팀 크기: 메시징 중심 커뮤니케이션 플랫폼을 찾는 팀에 이상적 주제별 채널, 파일 공유, 음성/영상 통화, 앱 통합, 워크플로우 자동화 Free; 사용자당 월 $8.75부터 시작 Microsoft Teams 비디오 회의 및 Microsoft 365 통합 팀 크기: 채팅, 비디오 회의, 문서 협업을 위한 Microsoft 통합이 필요한 Teams Microsoft 365와의 원활한 통합, 회의 tools, 파일 공유, 스레드 대화 Free; 사용자당 월 $4부터 시작 Zoom 고품질 비디오 회의 및 웨비나팀 크기: 안정적인 비디오 커뮤니케이션과 웨비나가 필요한 팀에 이상적입니다 영상 통화, 화면 공유, 소그룹 회의실, 채팅, 타 앱 연동 기능 Free; 사용자당 월 $15.99부터 시작 Google Workspace 클라우드 기반 생산성 및 문서 협업 팀 크기: Google 생태계에 통합된 팀에 이상적 Gmail, 문서, 드라이브, Meet, 채팅, 캘린더, 실시간 협업, 클라우드 스토리지 비즈니스 스타터: 사용자당 월 $8.40 Chanty 내장된 작업 관리 기능이 있는 간편한 팀 채팅 팀 크기: 작업 관리 기능이 포함된 간단한 커뮤니케이션 tool이 필요한 소규모 팀 팀 채팅, 작업 관리, 영상/음성 통화, 파일 공유, 칸반 보드 Free; 사용자당 월 $4부터 시작 Mattermost 개발자 중심 tools로 구현하는 자체 호스팅 커뮤니케이션 팀 크기: 보안을 갖춘 자체 호스팅 커뮤니케이션이 필요한 팀에 이상적 자체 호스팅 또는 개인 클라우드 배포, 암호화된 메시징, DevOps 통합 Free; 사용자당 월 $10부터 시작 플록 빠른 메시징과 가벼운 팀 협업 팀 크기: 신속하고 효율적인 커뮤니케이션이 필요한 중소규모 팀에 이상적 팀 채팅, 파일 공유, 비디오 회의, 작업 관리, 알림 기능 Free; 사용자당 월 $6부터 시작 Ryver 채팅, 작업, 워크플로우 자동화를 결합한 솔루션 팀 크기: 단일 플랫폼에서 채팅과 작업 관리가 필요한 팀 팀 채팅, 작업 관리, 워크플로우 자동화, 파일 공유 사용자당 월 $4부터 시작 Jira 애자일 프로젝트 관리 및 문제 추적 팀 크기: 애자일 소프트웨어 개발 팀에 이상적 문제 추적, 프로젝트 관리, 애자일 워크플로우, Slack, GitHub 등과의 연동 Free; 사용자당 월 $8.60부터 시작 Dropbox 보안 파일 저장소 및 간편한 공유 팀 크기: 보안 파일 공유 및 버전 관리가 필요한 팀 파일 공유, 동기화, 파일 버전 기록, 문서 협업을 위한 Dropbox Paper 월 $11.99부터 시작 Microsoft Office 365 사무용 앱으로 기업의 생산성 향상 팀 크기: Microsoft 생태계에 이미 통합된 팀에 이상적 워드, 엑셀, 파워포인트, Teams, 원드라이브, 이메일, 클라우드 스토리지 비즈니스 베이직: 사용자당 월 $7.20

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀 팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

다양한 tools가 존재하는 만큼 적합한 tool을 선택하기 어려울 수 있습니다. 선택을 돕기 위해 최고의 원격 및 하이브리드 업무 환경 커뮤니케이션 tool 목록을 정리했습니다.

clickUp (올인원 협업 및 프로젝트 관리에 최적)*

ClickUp(ClickUp)은 일을 위한 모든 것 앱으로, 팀의 일을 한곳에 모아 협업 및 프로젝트 관리 소프트웨어 역할을 하는 종합 생산성 플랫폼입니다. 다양한 커뮤니케이션 및 조직 요구 사항을 충족시키기 위한 다수의 기능을 포함하고 있습니다.

ClickUp Chat에서 대화를 실행 가능한 작업으로 전환하여 즉시 협업하세요

ClickUp 채팅은 대화를 워크플로우에 직접 통합합니다. 문자 그대로 말이죠. 메시징 앱과 작업 관리자를 오가며 전환할 필요 없이, 팀은 탭을 전환하지 않고도 대화하고, 플랜하고, 실행에 옮길 수 있습니다.

팀 또는 주제별 채널을 설정하고, 빠른 다이렉트 메시지를 보내며, 후속 조치가 필요한 경우 메시지를 즉시 작업으로 전환할 수 있습니다. 더 체계적인 업데이트(공지사항이나 요약 등)를 위한 '게시물' 기능과 스마트 태그 기능도 제공되어 팀원들이 놓치는 내용이 없도록 합니다.

ClickUp 채팅이 플랫폼의 다른 요소들과 얼마나 원활하게 연결되는지가 특히 눈에 띕니다: – 스레드를 작업과 직접 동기화하여 맥락을 유지할 수 있습니다 – 후속 조치를 위해 메시지를 표시할 수 있습니다(따라서 실행 항목이 묻히지 않습니다) – ClickUp AI가 채팅을 요약하고 토론 내용을 작업이나 다음 단계로 전환할 수 있습니다

대화 내용과 프로젝트 진행을 위한 단일 정보 소자가 필요한 하이브리드 또는 원격 팀에게 ClickUp Chat은 현명한 선택입니다. 특히 프로젝트 관리를 위해 이미 ClickUp을 사용하고 있다면 더욱 그렇습니다.

ClickUp 문서 실시간 협업

ClickUp Docs는 문서 생성, 공유 및 실시간 편집을 위한 협업 환경을 제공합니다. wiki, 지식 기반 및 프로젝트 문서를 생성하고, 내장된 북마크와 테이블과 같은 고급 형식을 활용하세요.

ClickUp의 문서는 고립되지 않습니다. 작업과 직접 연결되어 키 정보가 항상 팀들의 손끝에 있습니다. 문서 허브를 통해 팀원을 즉시 태그하고, 기록을 검색·정렬·필터링하여 모든 것을 체계적으로 정리하고 접근 가능하게 유지하세요.

빠른 형식이 필요하신가요? 북마크, 테이블 또는 서식 있는 텍스트를 추가하세요. 더 빠른 결과물이 필요하신가요? ClickUp AI로 즉시 요약하거나 재작성하세요.

더 이상 분리된 문서가 없습니다—모든 일이 이루어지는 곳에서 모든 것이 함께합니다.

ClickUp 화이트보드로 아이디어를 시각화하고 즉시 작업으로 전환하세요

ClickUp 화이트보드는 브레인스토밍과 시각적 커뮤니케이션을 위한 가상 캔버스를 제공합니다. 실시간 협업을 통해 팀은 아이디어를 스케치하고, 플로우차트를 구성하며, 워크플로우를 시각화할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드는 작업과 문서와 통합되어 아이디어를 캔버스에서 실행 가능한 활동으로 전환할 수 있게 합니다. 영감과 실행 간의 이 원활한 연결은 모든 계획을 순조롭게 진행되도록 합니다.

*clickUp 화이트보드 사용법 알아보기

ClickUp Clips로 빠른 화면 비디오를 기록하고 공유하세요

ClickUp Clips는 사용자가 화면 녹화를 쉽게 제작하고 공유할 수 있게 합니다. 이는 상세한 설명 제공, 피드백 전달, 프로세스 기록에 매우 유용합니다. ClickUp Clips는 작업, 문서, 채팅과도 연동됩니다.

가장 큰 장점은? ClickUp Clip은 AI를 통해 자동으로 라벨링, 텍스트 변환, 요약하는 기능이 가능해 검색성과 접근성이 향상됩니다. 시각적 정보가 가장 필요한 곳에서 활용될 수 있도록 보장합니다.

회의가 꼭 필요하다면?

…ClickUp AI 노트테이커와 회의하세요.

이 AI 기반 어시스턴트는 Zoom, Google Meet 또는 Teams 회의에 참여하여 세션을 자동으로 녹화하고, 전체 대본, 요약 및 실행 항목을 ClickUp 문서로 바로 전달합니다. 모든 내용이 워크플로우와 연결되어 회의 후 혼란 속에서 중요한 내용이 누락되는 일이 없습니다.

ClickUp 작업로 모든 작업을 체계적으로 정리하고, 우선순위를 정하며, 진행 상황을 추적하세요

클릭업의 핵심은 ClickUp 작업을 통한 탁월한 작업 관리 능력입니다. 모든 워크플로우에 쉽게 적용할 수 있는 맞춤형 작업을 제공합니다. 작업을 할당하고, 우선순위를 설정하며, 마감일을 지정하고, 목록, 보드, 달력 등 다양한 보기에서 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

조직력과 효율성 향상을 위해 이 플랫폼은 자동화, 스프린트 포인트, 사용자 지정 필드를 포함한 35개 이상의 ClickApp을 제공합니다.

clickUp에서 첫 번째 작업을 설정하는 방법에 대한 안내입니다:*

ClickUp Brain을 활용하여 이메일 응답 생성

ClickUp Brain은 내장형 AI 어시스턴트로, 작업, 문서, 대화, 프로젝트 스페이스 전반에서 작동하여 팀의 운영을 더 효율적이고 지능적으로 지원합니다. 회의 노트, 작업 설명, 프로젝트 개요 등 콘텐츠를 즉시 생성하여 반복적인 작성 작업에 소요되는 시간을 절약해 줍니다.

기존 문서와 작업 내용을 기반으로 방대한 댓글 스레드를 요약하거나, 실행 항목을 추출하거나, 쿼리에 답변하세요.

🎁 보너스: ClickUp Brain을 활용해 체계적인 내부 커뮤니케이션 점검 체크리스트를 생성할 수도 있습니다. 예시: ClickUp Brain에서 제작한 내부 커뮤니케이션 점검 체크리스트 예시

직원 참여도를 높이고 업무장소 커뮤니케이션을 체계적이고 확장 가능하게 만들기 위해, ClickUp은 추측을 배제한 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 제공합니다. ClickUp 내부 커뮤니케이션 템플릿 및 ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿과 같은 템플릿은 신속하게 시작하고 집중력을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.

clickUp 최고의 기능*

업데이트를 논의하고, 질문하며, 신속한 결정을 내리기 위해 실시간으로 협업하세요

편집 가능한 ClickUp Docs를 생성하여 팀 전체와 공유하세요

완전히 맞춤 설정 가능한 작업, 타임라인 및 보기로 일을 체계화하세요

ClickUp Brain의 AI 기반 지원으로 더 빠르고 스마트하게 작성하세요

ClickUp 채팅 스레드 내에서 직접 작업을 할당하고 추적하세요

clickUp 한도*

다양한 기능 세트를 익히는 데 시간이 걸릴 수 있지만, 유연성과 제어력을 통해 빠르게 그 가치를 입증합니다

clickUp 가격 정책*

clickUp 평가 및 리뷰*

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

저희는 소셜 및 디지털 미디어 콘텐츠 생성 파이프라인을 관리하고 추적하기 위해 ClickUp을 사용합니다. 이를 통해 각 콘텐츠의 상태(진행 중, 편집 필요, 예약됨 등)와 담당 디자이너를 확인할 수 있습니다. 또한 각 작업의 댓글 섹션을 활용해 논의하고 작업/다음 단계를 할당할 수 있어(콘텐츠 생성 주기 추적 및 후속 조치 필요성 충족), 이메일로 주고받는 번거로운 소통을 없앨 수 있습니다.

2. Slack (실시간 메시징 및 팀 대화에 최적)

via Slack

Slack은 대화, tools, 파일을 한 위치에 통합하는 인기 있는 팀 커뮤니케이션 애플리케이션입니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 팀이 특정 프로젝트나 주제에 대한 채널을 구축할 수 있도록 지원하여 체계적이고 투명한 상호작용을 촉진합니다.

그러나 Slack은 단순한 비동기식 커뮤니케이션 도구를 넘어 음성 통화, 비디오 회의, 파일 공유와 같은 디지털 커뮤니케이션 채널도 지원합니다. 또한 2,500개 이상의 애플리케이션과 연결되어 업무 워크플로우를 간소화하고 tools 전환 필요성을 줄여줍니다.

slack의 최고의 기능*

프로젝트, 부서 또는 회사 소식을 위한 전용 채널로 대화를 체계화하세요

Google Drive, Trello, Dropbox 등 다양한 앱과 연동 가능합니다

음성 및 영상 통화를 통한 커뮤니케이션 향상

워크플로 빌더를 활용해 작업을 자동화하고 맞춤형 워크플로를 생성하세요

*slack의 한도

높은 활동 수준은 빈번한 알림을 유발할 수 있으며, 이는 주의 분산으로 이어질 수 있습니다

프리미엄 플랜은 대규모 팀에게는 비용이 많이 들 수 있습니다

*slack 가격 정책

Free

Pro: 월 $8.75/사용자

비즈니스+: 사용자당 월 $15

기업 그리드: 맞춤형 가격

*slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (34,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,000개 이상의 리뷰)

capterra 사용자가 Slack에 대해 남긴 평가:*

Slack 작업 공간을 사용하면 특정 프로젝트와 주제를 중심으로 팀 대화를 쉽게 구성할 수 있습니다. Slack으로 그룹 채팅을 간편하게 생성하여 팀원들이 특정 주제와 프로젝트에 대해 대화하고 논의할 수 있습니다. Slack은 팀 대화, 채널, 파일을 쉽게 필터링하고 찾을 수 있는 뛰어난 검색 기능을 제공합니다. 다양한 타사 앱과의 손쉬운 통합이 가능합니다. Slack은 매우 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 자랑합니다.

3. Microsoft Teams (비디오 회의 및 Microsoft 365 통합에 최적)

via Microsoft

Microsoft Teams는 채팅, 비디오 회의, 파일 저장소를 단일 작업 공간에 통합한 비디오 회의 소프트웨어입니다. 비동기적 일의 효율을 높이기 위해 설계되었습니다. 스레드형 대화, OneDrive를 통한 통합 파일 공유, 부서나 프로젝트별 전용 채널 생성 기능을 통해 Teams는 업무 단절을 줄이고 참여도를 높이고자 하는 비즈니스에 필수적인 도구로 자리매김했습니다.

이 시스템은 협업 대화를 촉진하고 자원 공유를 장려합니다. Word, Excel, PowerPoint 등 Microsoft 365 앱과 원활하게 연동되어 실시간 협업을 가능하게 합니다 .

Microsoft Teams 주요 기능

최대 300명이 참여하는 가상 회의を開催하세요

주제나 기능별로 커뮤니케이션을 체계화하기 위해 팀과 채널을 설정하세요

노트, 웹사이트, 타사 앱을 추가하여 작업 공간을 맞춤 설정하세요

멘션, 스레드 대화, 활동 피드로 내부 커뮤니케이션을 강화하세요

Microsoft Teams의 한도

이 애플리케이션은 시스템 자원을 많이 소모합니다

일부 기능 및 통합 서비스는 유료 구독이 필요합니다

Microsoft Teams 가격 정책

Microsoft Teams 무료*

Microsoft 365 Personal: 월 $9.99

Microsoft 365 가족: 월 12.99달러

Microsoft Teams Essentials: 사용자당 월 $4 (연간 결제)

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 6달러 (연간 결제)

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $12.50 (연간 청구)

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (9,000개 이상의 리뷰)

g2 사용자가 Microsoft Teams에 대해 이렇게 말합니다:*

Microsoft Teams는 그룹 채팅, 영상 통화, 파일 공유 기능을 통합하여 물리적 거리가 있어도 사람들이 함께 효과적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. OneDrive, Outlook, SharePoint 등 다양한 Microsoft 365 앱과 원활하게 연동됩니다. 사용자는 효과적인 프로젝트 관리를 위해 다양한 팀 채널을 운영할 수 있습니다. 더욱 사용자 친화적이고 일하기 쉽습니다. 회의, 세미나 등 다양한 상황에서 유용하게 활용됩니다.

4. Zoom (고화질 비디오 화상 회의 및 웨비나에 최적)

via Zoom

Zoom은 고품질 오디오 및 비디오 기능을 갖춘 인기 기업용 커뮤니케이션 tool로, 가상 회의와 웨비나를 가능하게 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있으며 화면 공유, 소그룹 회의실, 실시간 채팅 등 다양한 기능을 지원하여 모든 크기의 기업에 적합합니다.

Zoom은 CRM, 달력 등 타사 앱과의 연동으로 다양한 산업 분야에서 활용도가 높습니다. CRM, 달력, 프로젝트 tools와의 통합을 통해 디지털 커뮤니케이션 향상을 원하는 모든 크기의 조직에 유연한 솔루션을 제공합니다.

*zoom의 최고의 기능

최대 1,000명의 참가자를 지원하는 대규모 회의 및 웨비나를 개최하세요

대규모 회의 내에서 소규모 그룹 토론을 진행하려면 브레이크아웃 룸을 활용하세요

Zoom Chat과 Zoom Calendar를 통해 하나의 앱 내에서 메시지 전송, 일정 관리, 회의 콘텐츠 공유를 수행하며 통화 콘텐츠에 맥락을 더하세요

회의 녹화하여 오해 방지 또는 실시간 세션에 참석하지 못한 사람들을 위해 활용하세요

*zoom의 한도

무료 버전은 회의 시간을 40분으로 한도로 제한합니다

저사양 기기에서는 성능에 영향을 미칠 수 있습니다

*zoom 가격 정책

기본: 무료

프로: 사용자당 월 $15.99

비즈니스: 월 $21.99/사용자당

Zoom 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (56,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (14,000개 이상의 리뷰)

🔎 알고 계셨나요? 의사소통 오류로 인해 미국 비즈니스들은 매년 1조 2천억 달러의 손실을 보고 있습니다. 이는 효과적인 커뮤니케이션 tools와 방법의 필요성을 강조합니다.

5. Google Workspace (클라우드 기반 생산성 및 문서 협업에 최적)

via Google

Google Workspace (구 G Suite)는 Google이 개발한 클라우드 기반 생산성 및 협업 애플리케이션 통합 제품군입니다. 이메일, 채팅, 문서, 영상 통화 등 다양한 채널을 통해 실시간 협업을 원하는 팀에게 여전히 가장 선호되는 디지털 커뮤니케이션 솔루션입니다.

Gmail, Google Drive, Google Meet, Google Chat이 완벽하게 연동되어 팀원들은 생태계를 벗어나지 않고도 공유 문서 일, 댓글 남기기, 회의 진행이 가능합니다. 이를 통해 실시간 협업으로 여러 사용자가 어디서든 동시에 문서와 프로젝트를 함께 일할 수 있습니다. 또한 팀이 파일을 공동 편집하고, 회의를 예약하며, 자산을 저장할 수 있는 공유 클라우드 기반 환경을 제공합니다.

Google Workspace 주요 기능

관리 제어 기능과 보안 클라우드 스토리지 서비스에 접근하세요

Google 작업 공간 마켓플레이스를 통해 수천 개의 다른 앱과 통합하세요

조직 차원에서 사용자 권한 및 보안 설정 관리를 하세요

자동화된 이메일 응답 및 스마트 제안과 같은 AI 기반 기능을 활용하세요

Google Workspace 한도

일부 애플리케이션은 오프라인 모드를 지원하지만, 모든 기능을 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다

팀 규모가 커짐에 따라 고급 저장소 및 기능으로 인해 비용이 증가합니다

Google Workspace 가격 정책

비즈니스 스타터: 사용자당 월 $8.40

비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $16.80

*business Plus: 월 사용자당 26.40달러

기업: 맞춤형 가격

*google Workspace 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (42,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

➡️ 자세히 보기: 비즈니스 커뮤니케이션을 위한 최고의 이메일 대안

6. Chanty (내장된 작업 관리 기능이 있는 간단한 팀 채팅에 최적)

via Chanty

Chanty는 일상적인 소통을 간소화하려는 팀을 위한 가볍지만 효율적인 커뮤니케이션 tool입니다. 메시징과 작업 협업을 결합한 Chanty를 통해 모든 메시지를 실행 가능한 작업으로 전환하고, 할당하며, 앱 내에서 모든 과정을 추적할 수 있습니다.

또한 Chanty의 Teambook 기능은 작업, 채팅, 파일을 중앙 집중형 허브로 통합하여 정보 접근성을 높입니다. 직관적인 인터페이스와 빠른 설정으로 특히 이메일 중심 워크플로우에서 실시간 대화 tools로 전환하는 사용자에게 더욱 접근하기 쉬운 디지털 커뮤니케이션 플랫폼 중 하나입니다.

Chanty 주요 기능

공개 및 개인 대화를 통해 팀 커뮤니케이션을 촉진하세요

주제별 스레드와 폴더를 활용하여 디지털 커뮤니케이션을 체계적으로 관리하세요

화면 공유 기능이 포함된 오디오 및 영상 통화 방식으로 팀 회원들과 회의 일정에 맞춰 협업하세요

팀 작업을 시각적으로 관리하기 위해 내장된 칸반 보드를 활용하세요

Chanty 한도 사항

기존 플랫폼에 비해 통합 기능이 한도임

기업급 배포를 위한 고급 보안 기능이 부족합니다

Chanty 가격 정책

Free

비즈니스: 사용자당 월 $4

기업: 맞춤형 가격

챈티 평가 및 리뷰*

G2: 4.5/5 (45개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

g2 사용자가 Chanty 사용에 대해 남긴 평가:*

Chanty는 빠른 메시징과 안정적인 음성/영상 통화를 제공하여 우리 팀의 커뮤니케이션을 크게 개선했습니다. 예약 메시지 기능은 시간대 간 대화를 관리하고 팀을 체계적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 앱 내에서 바로 칸반(Kanban) 작업 관리자를 활용해 일 진행 상황을 더 쉽게 추적할 수 있다는 점도 좋습니다. 역할 관리 방식이 프로세스를 간편하고 보안을 유지해 주어 정말 마음에 듭니다.

via Mattermost

매터모스트는 오픈소스 기반의 자체 호스팅 협업 플랫폼으로, 기업에 보안하고 유연한 내부 커뮤니케이션 솔루션을 제공합니다. 클라우드 기반 메시징 플랫폼과 달리 매터모스트는 온프레미스 배포를 지원하여 기업이 완전한 자율성을 바탕으로 자체 내부 메시징 시스템을 운영할 수 있게 합니다.

의료, 금융, 정부 등 엄격한 규정 준수 요구사항이 있는 산업에 이상적으로 적합한 이 플랫폼은 스레드 방식 대화, 파일 공유, 맞춤형 통합을 지원합니다. 그 결과, 데이터의 프라이버시를 보장하면서도 현대적인 메시징 앱의 기능을 그대로 구현합니다.

매터모스트의 최고의 기능

온프레미스 또는 개인 클라우드에 배포하여 데이터에 대한 완전한 통제권을 확보하세요

세부적인 접근 설정으로 암호화된 메시징을 활성화하세요

Jira, GitHub, Jenkins와 같은 DevOps tools와 통합하세요

체계화된 채널과 다이렉트 메시지를 통해 내부 커뮤니케이션을 강화하세요

Mattermost 한도

자체 호스팅에는 전용 인프라와 기술 전문성이 필요합니다

무료 자체 호스팅 버전은 사용자 수와 메시지 기록에 한도가 있습니다

매터모스트 가격 정책

Free

프로페셔널: 사용자당 월 10달러 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

매터모스트 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (330개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

capterra 사용자가 Mattermost 사용 경험에 대해 남긴 평가:*

팀 내 실시간 메시징에는 Mattermost를 선호합니다. 가장 큰 이유는 내부적으로 사용 가능하기 때문입니다. 보안이 뛰어나고 인스턴트 메시징에 성공하며 알림이 제때 도착합니다. 때때로 파일 공유에 문제가 발생하기도 합니다.

8. Flock (빠른 메시징과 가벼운 팀 협업에 최적)

via Flock

플록은 팀이 신속하게 일을 처리하고 집중력을 유지할 수 있도록 설계된 팀 커뮤니케이션 애플리케이션입니다. 깔끔한 인터페이스와 직관적인 스타일로 쉽게 시작할 수 있습니다. 내장된 화상 회의, 프로젝트 관리, 파일 공유 기능을 통해 플록은 여러 tool 간 전환을 없애줍니다.

이 플랫폼은 중앙 집중식 커뮤니케이션과 프로젝트 논의, 파일 공유, 알림과 같은 핵심 기능에 대한 신속한 접근이 필요한 원격 팀에게 특히 유용합니다. 또한 실시간 알림과 빠른 메시지 전달 기능으로 바쁜 업무 환경에서도 중요한 사항을 놓치지 않도록 보장합니다.

플록의 주요 기능

Flock을 Google Drive, Trello 및 60개 이상의 다른 앱과 통합하여 모든 디지털 커뮤니케이션을 일관되게 유지하세요

토론 중 설문조사 및 알림과 같은 생산성 기능을 활용하세요

할 일 목록 생성, 작업 할당, 마감일 설정을 통해 업무를 효율적으로 관리하세요

중요한 메시지들과 파일을 핀하여 쉽게 참조하세요

플록(Flock)의 한도 사항

그룹 영상 통화는 최대 20명까지 참여가 한도입니다

메시지 스레딩 기능이 없으면 특정 논의 내용을 추적하기가 어려워집니다

*플록 가격 정책

스타터: 무료

Pro: 월 $6/사용자당

기업: 맞춤형 가격

플록 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (270개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (340개 이상의 리뷰)

9. Ryver (채팅, 작업, 워크플로우 자동화를 결합하는 데 최적)

via Ryver

Ryver는 그룹 메시징, 작업 관리, 워크플로우 자동화를 하나의 애플리케이션에 통합한 팀 협업 플랫폼입니다. Ryver의 기능에는 팀 채팅, 파일 공유, 음성/영상 통화가 포함되며, 협업을 간소화하고 생산성을 높이기 위해 설계되었습니다.

내장된 워크플로우 자동화 기능과 무제한 채팅 주제 지원으로 Ryver는 다중 프로젝트를 관리하는 빠른 속도의 팀이나 중소기업에 적합합니다. 또한 강력한 관리자 제어 기능과 Dropbox, Google Drive, Zapier와 같은 디지털 도구와의 연동 기능을 갖추고 있습니다.

Ryver 주요 기능

공개 포럼과 개인 팀을 생성하여 팀 커뮤니케이션을 중앙화하세요

앱을 벗어나지 않고 채팅과 칸반 스타일의 작업 추적을 자유롭게 전환하세요

대화를 포럼으로 정리하여 장기적인 참조 자료로 활용하세요

Zapier와 맞춤형 워크플로를 활용하여 프로세스를 자동화하세요

Ryver 한도 사항

음성 및 영상 통화는 최대 5명의 참가자만 지원합니다

Ryver는 무료 버전을 제공하지 않습니다

Ryver 가격 정책

무료 체험판 이용 가능

스타터: 월 69달러

표준: 월 129달러

미디엄 팩: 사용자당 월 $4

기업: 맞춤형 가격

Ryver 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (40개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 업무 현장의 오해는 종종 생산성을 저하시킵니다. 팀의 명확성을 높이기 위해 업무 현장에서 오해하는 것을 피하는 다섯 가지 팁을 소개합니다: 모든 구성원이 따를 수 있는 명확한 지침과 커뮤니케이션 프로토콜을 수립하여 메시지가 의도한 대로 전달되도록 보장하세요 🎯

상대방의 말 속에 숨겨진 진짜 의도를 파악하기 위해 집중하고, 내용을 재구성하며, 명확히 하는 질문을 던지세요 👂

모호함을 선제적으로 해결하기 위해 개방형 질문을 장려하고 추측을 자제하도록 하세요 🤔

목표와 책임을 명확히 정의하고, 메시지를 적합한 플랫폼에 맞춰 전달하세요 💬

대화를 한곳에 모아 문서 공유와 진행 상황 추적을 통해 정보의 고립을 해소하세요 💻

10. Jira (애자일 프로젝트 관리 및 문제 추적에 최적)

via Atlassian

Jira는 주로 소프트웨어 팀을 위한 프로젝트 및 문제 관리 도구로 알려져 있지만, 그 커뮤니케이션 기능도 간과해서는 안 됩니다. 댓글, @멘션, 그리고 Slack이나 Microsoft Teams 같은 채팅 tools과의 연동을 통해 Jira는 버그 수정, 신규 기능 개발, 스프린트 플랜 수립을 위한 협업의 중심 hub 역할을 합니다.

Atlassian에서 개발한 이 tool은 고급 보고 기능, 자동화 규칙 및 맞춤형 워크플로우를 통해 팀이 가시성을 잃지 않으면서 우선순위에 맞춰 협업할 수 있도록 지원합니다. 또한 Jira 생태계에는 문서화를 위한 Confluence가 포함되어 있어 투명한 팀 커뮤니케이션의 또 다른 계층을 추가함으로써 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 합니다.

*jira의 최고의 기능

사용자 정의 가능한 스크럼 및 칸반 보드로 프로젝트를 효과적으로 플랜하고 추적하세요

팀 프로세스에 맞춰 대시보드와 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

고급 보고 및 분석 기능을 활용하여 팀 성과와 잠재적 병목 현상에 대한 통찰력을 얻으세요

버전 관리 및 CI/CD tools와 통합하여 원활한 DevOps 환경 구축

*jira 한도

Jira의 기능과 맞춤형 옵션은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

애자일 또는 스크럼 방법론을 따르는 팀에만 가장 적합할 수 있습니다

Jira 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 최대 $8.60

프리미엄: 사용자당 월 최대 $17

기업: 맞춤형 가격

jira 평가 및 리뷰*

G2: 4.3/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

capterra 사용자가 Jira 사용에 대해 남긴 평가:*

Jira는 직관적인 인터페이스로 모든 수준의 사용자가 쉽게 이용할 수 있습니다. 작업 할당, 타임라인 생성, 추적이 매우 간편합니다. 칸반 보드 기능으로 작업을 시각화할 수 있습니다. 팀 간 협업을 지원하여 프로젝트 일 작업 시 효과적입니다. 다양한 타사 앱과의 연결을 제공합니다.

11. Dropbox (보안 파일 저장소 및 간편한 공유에 최적)

via Dropbox

Dropbox는 단순한 클라우드 스토리지 서비스에서 팀이 파일을 공유하고, 의견을 남기고, 버전을 관리하는 협업 작업 공간으로 진화했습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 다양한 타사 프로그램과 연결되며, '페이퍼' tool을 통해 실시간 문서 편집 및 커뮤니케이션 기능을 제공합니다.

진행 중인 프로젝트를 위한 공유 폴더를 생성하고, 역할별로 접근 권한을 제한하며, 대용량 미디어 파일을 손쉽게 동기화하세요. Slack이나 Zoom 같은 디지털 커뮤니케이션 앱을 통합하면 대화와 콘텐츠를 연결할 수 있습니다.

dropbox 최고의 기능*

자동 동기화로 어디서나 기기 간 파일 접근 가능

공유 가능한 링크 생성 또는 공동 작업자 초대 방식으로 파일을 공유하세요

지정된 기간 내에 파일의 이전 버전을 복구하고 삭제된 항목을 복원하세요

공유된 파일에 직접 댓글을 달아 논의의 맥락을 유지하세요

dropbox의 한도*

파일 논의 외에는 한도 메시징 기능만 제공합니다

고급 협업 tools은 주로 Dropbox Paper에 포함되어 있으며, 이는 도입 장벽이 존재합니다

dropbox 가격 정책*

추가 혜택: 월 $11.99

에센셜: 월 19.99달러

비즈니스: 사용자당 월 18달러

business Plus:* 사용자당 월 30달러

dropbox 평가 및 리뷰*

G2: 4. 4/5 (28,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (21,000개 이상의 리뷰)

g2 사용자가 Dropbox 사용에 대해 남긴 평가:*

작업 중인 파일을 손쉽게 공유하고 최신 변경 사항을 확인할 수 있는 방식입니다. 예시: 설계 도면의 경우, 이로 인해 업무 생산성이 향상되고 체계적으로 관리됩니다. 혼란스러운 과도한 파일 관리 없이도 어디서나 쉽게 접근 가능한 설계 도면 공유는 정말 큰 도움이 됩니다.

12. Microsoft Office 365 (Office 앱을 통한 기업 생산성 최적화)

via Microsoft

Microsoft 365는 이메일(Outlook), 문서 편집(Word, Excel, PowerPoint), 메시징(Teams), 일정 관리(Outlook 달력)를 아우르는 완벽하게 통합된 제품군을 제공합니다. 이미 Microsoft 생태계에 기반을 둔 기업에게 외부 클라이언트 커뮤니케이션과 내부 팀 커뮤니케이션을 위한 이상적인 올인원 플랫폼입니다.

Teams는 비디오 회의, 스레드 채팅, 파일 협업은 물론 타사 앱과의 연동까지 지원합니다. SharePoint와 OneDrive를 통해 Microsoft 365는 부서와 시간대를 넘나드는 안전한 협업을 손쉽게 가능하게 합니다.

Microsoft Office 365 주요 기능

Word, Excel, PowerPoint, Outlook을 포함한 애플리케이션에 손쉽게 접근하세요

클라우드 tools를 활용해 동료들과 실시간으로 협업하세요

사용자당 1TB의 OneDrive 클라우드 스토리지로 파일을 안전하게 저장하고 공유하세요

OneDrive를 통해 파일을 안전하게 공유하고 세부적인 권한 설정을 적용하세요

Microsoft Office 365 한도

구형 기기에서는 리소스 소모가 크며 높은 정기 결제가 필요합니다

최적의 기능성과 협업을 위해서는 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다

Microsoft Office 365 가격 정책

Microsoft 365 비즈니스 베이직: 사용자당 월 7.20달러

Microsoft 365 앱 for 비즈니스: 사용자당 월 $9.90

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 15달러

*microsoft 365 비즈니스 프리미엄: 사용자당 월 26.40달러

microsoft Office 365 평가 및 리뷰*

G2: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (13,000개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 이메일은 가장 인기 있는 직장 내 커뮤니케이션 수단으로, 직원의 52.2%가 주당 최소 한 번 이상 사용합니다.

13. SharePoint (문서 관리 및 인트라넷 포털에 최적)

via Microsoft

SharePoint는 조직이 내부 콘텐츠를 관리하고, 인트라넷을 구축하며, 지식을 공유할 수 있도록 지원하는 Microsoft의 협업 플랫폼입니다. 문서, 공지사항 및 내부 커뮤니케이션에 체계적인 접근이 필요한 팀에게 최적의 솔루션입니다.

강력한 맞춤형 기능과 Microsoft 365와의 긴밀한 연동을 통해 SharePoint는 대규모 조직의 모든 구성원이 동일한 목표를 향해 나아가도록 지원합니다. 또한 내장된 권한 관리 기능으로 중요한 정보는 승인된 사용자만 접근할 수 있도록 보장합니다.

SharePoint 주요 기능

동적 콘텐츠와 워크플로우를 갖춘 맞춤형 인트라넷 페이지를 생성하세요

특정 프로젝트 요구사항이나 조직 브랜딩을 반영하도록 팀 사이트를 맞춤형으로 설정하세요

역할 기반 권한으로 민감한 정보 접근을 통제하세요

고급 검색 기능을 활용하여 문서, 사람, 정보를 신속하게 위치해 보세요

SharePoint의 한도

특정 조직 요구사항을 충족시키기 위한 SharePoint 구성은 복잡합니다

개별 파일 업로드 용량은 15GB의 한도가 있습니다

SharePoint 가격 정책

SharePoint (플랜 1): 사용자당 월 $5 (연간 청구)

Microsoft 365 비즈니스 스탠다드: 사용자당 월 $12.50 (연간 결제)

Microsoft 365 Copilot: 사용자당 월 30달러 (연간 청구)

SharePoint 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (8,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (5,000개 이상의 리뷰)

➡️ 자세히 알아보기: 하이브리드 업무 환경 커뮤니케이션 개선 방법

Asana (체계적인 프로젝트 관리 및 작업 배분에 최적)

Airtable (유연한 데이터베이스 관리 및 협업 스프레드시트에 최적)

Discord (커뮤니티 구축 및 비공식 팀 커뮤니케이션에 최적)

*clickUp으로 완벽한 디지털 업무 공간 커뮤니케이션 tool을 찾아보세요

팀 크기, 일 스타일, 협업 요구사항에 따라 최적의 디지털 업무 공간 커뮤니케이션 솔루션이 결정됩니다. Slack과 Microsoft Teams 같은 플랫폼은 실시간 메시징 및 회의 기능에서 탁월한 반면, Zoom과 Google Workspace는 안정적인 가상 회의와 문서 협업을 제공합니다.

그러나 메시징을 넘어 채팅, 문서, 화이트보드, 작업 관리, 심지어 AI 기반 지원까지 제공하는 올인원 플랫폼을 찾고 있다면 ClickUp을 따라올 만한 대안은 거의 없습니다. 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리 tools를 통해 팀은 한 곳에서 협업하며 생산성과 집중력을 유지할 수 있습니다.

지금 무료로 가입하여 흩어진 대화와 워크플로우를 통합된 협업 환경으로 전환하세요.