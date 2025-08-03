취업, 인턴십 등을 위한 무료 추천서 템플릿

간단한 추천서를 써주실 수 있나요?

이 말을 들어본 적이 있다면, 추천서가 쉬운 일이 아니라는 것을 잘 알고 계실 것입니다. 각 추천서(LOR)는 전문성, 개인적 정보, 요점의 균형을 잘 맞추어야 합니다.

매번 빈 페이지에서 시작해야 하나요? 이상적이지 않죠.

추천서 템플릿을 사용하면 더 쉽게 작성할 수 있습니다. 적절한 구조를 사용하면 시작 방법이나 포함할 내용을 고민하지 않고 의미 있는 세부 사항을 추가하는 데 집중할 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 ClickUp 및 기타 사이트에서 제공하는 무료의 사용하기 쉬운 추천서 템플릿을 살펴보겠습니다. 자세히 살펴보세요! ⏭️

추천서 템플릿이란 무엇일까요?

추천서 템플릿은 명확하고 집중적이며 체계적인 추천서를 작성하는 데 도움이 되는 구조화된 개요입니다. 대부분의 템플릿에는 소개, 개인의 강점이나 업적의 하이라이트, 지원 예시, 마무리 문구 등 표준 섹션이 포함되어 있습니다.

시간이 부족하거나 여러 통의 추천서를 작성해야 할 때 매우 유용합니다.

템플릿을 사용하면 형식이 이미 준비되어 있으므로 편지의 구조를 걱정할 필요 없이 그 사람의 고유한 기술이나 경험 등 중요한 세부 사항에 집중할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 취업 지원, 인턴십, 학업 프로그램 등을 위한 사려 깊고 전문적인 편지를 쉽게 작성할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 서면으로 누군가를 추천하는 개념은 새로운 것이 아닙니다. 고대 이집트인들도 추천서를 썼는데, 그 중 하나가 남아 있는 예시에서는 한 관리가 다른 관리에게 좋은 직원을 추천하고 있습니다!

좋은 추천서 템플릿의 특징은 무엇일까요?

탄탄한 추천서 템플릿을 사용하면 작성 과정을 간소화할 수 있으며, 추천서가 강력한 인상을 남길 수 있습니다. 이 템플릿은 다양한 역할에 적응할 수 있도록 후보자의 강점을 명확하게 강조하는 데 도움이 될 것입니다.

눈에 띄는 템플릿에서 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.

명확한 구조: 소개, 자격, 마무리 발언 등 각 섹션으로 콘텐츠를 정리합니다

사용자 지정 가능한 필드: 구직자의 역할, 산업, 구직자의 역할, 산업, 업적에 맞게 조정할 수 있습니다

전문적인 어조: 신뢰성을 높이기 위해 세련되고 진실된 어조를 유지합니다

특정 프롬프트: 작성자가 기술 및 업적에 대한 자세한 예시를 포함할 수 있도록 안내합니다

간결한 구조: 추천서의 초점을 유지하고, 최대의 효과를 내기 위해 최소 1페이지로 작성하는 것이 이상적입니다

다목적 형식: 학업, 직업 또는 문자 기반의 추천서 요구 사항에 적합

편집 가능한 디자인: Word, Google Docs 또는 PDF 형식으로 쉽게 조정할 수 있습니다

가이드 문구: 지원자의 고유한 가치를 명확하게 표현할 수 있는 인상적인 문구를 제안합니다

🔍 알고 계셨나요? 알버트 아인슈타인이 동료 과학자의 비자 신청을 지원하기 위해 직접 쓴 추천서가 현재 히브리 대학 기록 보관소에 보존되어 있습니다.

16개의 추천서 템플릿

추천서를 쓰는 것이 항상 생각만큼 쉬운 일은 아닙니다. 말하고 싶은 내용이 명확한 경우에도, 적절한 단어를 찾고 모든 것을 정리하는 일은 금방 어려워질 수 있습니다.

그럼, 바로 사용할 수 있는 추천서 템플릿을 몇 가지 살펴보겠습니다. 📃

1. ClickUp 커버 레터 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 커버 레터 템플릿으로 인상적인 추천서를 작성하세요

ClickUp 커버 레터 템플릿 은 실제 성과와 성장을 강조하는 설득력 있고 맞춤화된 추천서를 작성하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿은 구조화된 프레임워크를 사용하여 강력한 서두부터 후보자의 자격 및 지원 예시, 그리고 설득력 있는 마무리까지 안내합니다. 취업, 인턴십 또는 학업 기회를 위해 누군가를 추천하는 경우, 이 템플릿을 사용하면 집중적이고 개인적이며 인상적인 추천서를 작성할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

명확한 소개와 관계의 맥락으로 강력한 인상을 남기세요

실제 사례를 통해 성과와 역할 또는 프로그램을 연결하세요

지원자의 한계를 성장 기회로 전환하세요

구체성을 강조하는 기본 제공 프롬프트를 사용하여 모호한 칭찬을 피하세요

📌 적합한 대상: 실제 성과와 성장을 강조하는 스토리 중심의 맞춤형 추천서를 통해 후보자를 추천하는 경우.

💡 전문가의 팁: 한 가지 설득력 있는 이야기로 추천서의 주제를 정하세요. 문맥과 결과가 잘 반영된 한 가지의 잘 선택된 이야기는 여러 가지 특성의 목록보다 더 큰 효과를 발휘합니다. '조직력이 뛰어나고 의욕이 넘친다'라고 쓰지 말고, '실패한 프로젝트를 성공으로 이끈 방법'을 쓰세요

2. ClickUp 업무 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 구직 제안서 템플릿으로 눈에 띄는 추천서를 작성하세요

ClickUp의 구직 제안서 템플릿 을 사용하면 개인적이면서도 전문적인 느낌의 진실되고 설득력 있는 추천서를 쉽게 작성할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 후보자와의 연결을 소개하고, 생생한 영향의 예시를 공유하고, 측정 가능한 결과를 강조할 수 있습니다. 타임라인과 같은 시각 자료를 삽입하여 내용을 뒷받침할 수도 있습니다. 프로젝트 기반의 성과를 가진 후보자에게 적합합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

개인적인 이야기와 전문적인 완성도를 조화롭게 결합하세요

팀의 영향력이나 프로젝트의 성공과 같은 성과를 강조하세요

취업 제안서에 메시지를 강화하기 위해 시각 자료를 포함할 수 있는 옵션

직업별 맞춤형 추천서에 완벽합니다

📌 이상적인 용도: 개인적인 연결, 눈에 띄는 예시, 세련된 구조를 결합한 설득력 있는 직책 추천서를 작성할 때.

🧠 재미있는 사실: 18세기부터 19세기까지 귀족 사회에서는 추천서가 잠재적 배우자를 소개하는 데 사용되기도 했습니다. ‘존경하는 공작님, 이 분은 훌륭한 전망과 좋은 치아를 가지고 있습니다.’

💡 프로 팁: 여러 도구를 전환하거나 처음부터 다시 시작하는 데 시간을 낭비하지 마세요. ClickUp을 사용하면 모든 추천서를 하나의 간소화된 작업 공간에서 초안 작성, 정리 및 수정할 수 있으므로, 의미 있고 기억에 남는 추천서를 작성하는 데 집중할 수 있습니다.

3. Canva의 추천서 템플릿

canva를 통해

Canva의 추천서 템플릿은 깔끔하고 전문적인 레이아웃과 부드러운 디자인으로 비공식적이지 않으면서도 따뜻한 느낌을 줍니다.

발신자 및 수신자 세부 정보를 기입할 수 있는 전용 스페이스, 메시지를 작성할 수 있는 유연한 본문, 깔끔한 스타일의 끝인용 문구로 이 템플릿을 사용하면 세련되고 개인화하기 쉬운 추천서를 작성할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

부드러운 복숭아색이 강조된 시각적으로 매력적인 레이아웃

빠르게 개인화할 수 있는 따라 하기 쉬운 구조

깔끔한 형식으로 따뜻함과 전문성을 조화롭게 표현합니다

학술적 또는 취업 추천서에 시각적 효과를 더해야 할 때 이상적입니다

📌 적합한 용도: 추천서의 내용만큼 시각적으로도 인상적인 서신을 작성하는 데 이상적입니다.

💡 프로 팁: 뒷받침할 수 없는 최상급 표현은 피하세요. '최고', '가장', '뛰어난'과 같은 단어는 구체적이지 않으면 공허하게 들릴 수 있습니다. 가능하면 성과를 수량화하거나 문맥에 맞게 설명하세요. ClickUp Brain을 사용하면 편지에서 모호한 문장을 강조 표시하고 AI에 구체적인 예시나 데이터로 문장을 재작성하도록 프롬프트할 수 있습니다. 📌 ClickUp Brain에서 이 프롬프트를 사용해보세요. '그는 우리 팀에서 가장 신뢰할 수 있는 직원입니다'라는 문구를 신뢰성을 입증할 수 있는 구체적인 예시나 측정 가능한 결과로 대체하세요.

4. Adobe의 고등학교 추천서 템플릿

adobe를 통해

Adobe의 고등학교 추천서 템플릿은 학생의 추천서에 적합한 친근하고 잘 구조화된 레이아웃을 제공합니다.

여백에 세로로 쓰인 학교 이름부터 부드러운 잎사귀 디자인에 이르기까지, 시각적 요소가 창의성과 신뢰성을 조화롭게 균형 잡았습니다. 이 형식은 학업 성취에 중점을 두면서 개인적이고 지원적인 느낌을 더합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드실 이유:

친근하면서도 전문적인 디자인에 현대적인 감각을 더했습니다

학업 환경에서 학생을 추천할 때 이상적입니다

개인화가 쉬운 깔끔한 레이아웃

시각적 요소는 방해 없이 따뜻함을 더합니다

📌 적합한 대상: 학생들이 우수한 추천서로 가장 좋은 인상을 남길 수 있도록 돕기 위해.

🔍 알고 계셨나요? LinkedIn에 있는 기술 추천 및 추천서? 전통적인 추천서의 디지털 버전으로, 노력은 덜 들고 이모티콘은 더 많습니다.

5. AIHR의 문자 추천서 템플릿

aIHR를 통해

AIHR의 문자 추천서 템플릿은 진실되고 직관적이며, 사려 깊은 개인 추천서를 작성할 수 있도록 안내합니다.

자질, 예시 및 마무리 발언에 대한 명확한 프롬프트가 포함된 이 유연한 형식은 취업, 학업 역할 또는 자원봉사 프로그램 등 다양한 사용 사례에 적합합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

비전문적인 추천서에 적합한 따라 하기 쉬운 구조

진정성 있고 개인적인 톤을 유지하면서도 지나치게 비공식적이지 않도록 안내합니다

다양한 상황에서 문자 추천서에 적합합니다

프롬프트를 통해 집중력을 유지하고 구체적으로 작성할 수 있습니다

📌 이상적인 용도: 진심 어린 문자로 진실되고 기억에 남는 추천서를 작성할 때.

🧠 재미있는 사실: 인터넷에서 유명 악당을 위한 가짜 추천서를 쓰는 것이 유행입니다. 다스 베이더나 볼드모트와 같은 캐릭터에 대한 빛나는 추천서를 생각해보세요. 한 추천서에서는 다스 베이더를 "레이저처럼 날카로운 갈등 해결 능력을 갖춘 강력한 리더"라고 칭찬하기도 했습니다. 😅 적절한 어조와 형식을 사용하면 거의 모든 사람을 인상적으로 보일 수 있다는 것을 재미있게 상기시켜줍니다. 하지만 실제 생활에서는 어떨까요? 진실성, 구체성, 성실함이 추천서를 돋보이게 하는 진정한 요소입니다.

6. AIHR의 전문적인 추천서 템플릿

aIHR를 통해

전문적인 추천서 템플릿은 동료의 경력 이동을 자신 있게 지원하기 위한 세련된 구조를 제공합니다.

강력한 소개, 후보자의 강점에 대한 자세한 정보, 후속 조치를 요청하는 마무리 문구로 구성되어 있어, 전직이나 프로모션을 지원하는 데 적합합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

세련되고 현대적인 디자인에 은은한 색상 액센트가 돋보입니다

경력 변경, 프로모션 또는 공식적인 입사 지원에 이상적입니다

개인적인 통찰력과 전문적인 예시를 모두 포함하도록 권장합니다

신뢰할 수 있고 정중하게 마무리할 수 있는 여지를 남기세요

📌 이상적인 사용처: 긍정적인 피드백이 포함된 강력하고 전문적인 추천서로 동료의 다음 큰 도전이나 다가오는 경력 변경을 지원합니다.

💡 전문가의 팁: 직무 설명에서 미래 지향적인 표현을 사용하세요. '그들이 완료한 일'에서 '그들이 다음에 할 수 있는 일'로 초점을 이동하세요. 예시: '빠르게 적응하고 압박 속에서도 리더십을 발휘하는 능력으로, 빠르게 변화하는 클라이언트 대응 역할에 매우 적합합니다. '

7. AIHR의 프로모션 추천서 템플릿

aIHR를 통해

AIHR의 프로모션 추천서 템플릿은 지나치게 형식적이거나 일반적이지 않으면서도 직원의 경력을 한 단계 더 발전시킬 수 있도록 추천하기 위해 설계되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 후보자의 기술, 주요 공헌, 리더십 준비 상태를 강조하고, 실제 예시와 강력한 마무리 문구로 추천서를 뒷받침할 수 있는 스페이스를 확보할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

사내 프로모션에 적합한 형식

승진을 지원하는 구체적인 예시를 권장합니다

전체적으로 명확하고 전문적인 어조를 유지합니다

모든 산업 및 역할에 맞게 쉽게 맞춤 설정 가능

📌 이상적인 용도: 더 큰 역할을 자신 있게 수행할 준비가 되어 있다고 생각되는 사람을 추천할 때.

⚙️ 보너스: 경력 성장 플랜을 세우기 위해 이러한 경력 지도 템플릿을 살펴보세요.

8. Template.net의 장학금 추천서 템플릿

장학금 추천서 템플릿을 사용하면 학업 성취도, 리더십 자질, 지역 사회에 대한 기여도를 체계적이고 의미 있는 방식으로 쉽게 강조할 수 있습니다.

관계 구축부터 장학금 목표와의 부합을 강조하는 것까지, 이 템플릿을 사용하면 편지를 지나치게 복잡하게 만들지 않고도 강력한 추천서를 작성할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

학업 및 과외 활동의 성과를 명확하게 설명합니다

학생의 가치와 장학금의 사명을 일치시키는 데 도움이 됩니다

지역 사회 활동과 같은 실제 예시를 쓸 수 있는 스페이스도 포함되어 있습니다

성적 우수 또는 봉사 활동 기반 프로그램에 지원하는 학생들에게 이상적입니다

📌 이상적인 용도: 유능한 학생이 인상적인 추천서로 장학금을 받을 수 있도록 돕기 위해.

💡 전문가의 팁: '그 이상을 해냈습니다'와 같이 과도하게 사용되는 칭찬은 피하세요. 대신 그 사람이 한 일과 그 일이 주목할 만한 이유를 정확하게 설명하세요. 행동 > 유행어.

9. Template.net의 동료 추천서 템플릿

이 추천서 템플릿은 진심 어린 전문적인 추천서를 작성하는 데 도움이 됩니다.

레이아웃은 대화 형식을 유지하면서 구조적으로 정리되어 있으며, 문맥에 따라 기술, 리더십, 협업 등 특정 강점을 강조할 수 있도록 안내하는 자리 표시자가 포함되어 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

간결한 구조로 빠르고 쉽게 편집할 수 있습니다

프롬프트를 통해 실제 성과와 특성에 집중할 수 있습니다

전문성과 개인적인 감성을 조화롭게 결합합니다

동료 추천서 및 내부 추천에 이상적입니다

📌 적합한 경우: 동료의 성과를 진심 어린 추천서로 강조하는 데 이상적입니다.

📮 ClickUp Insight: 평균적인 전문직 종사자는 하루에 30분 이상을 업무 관련 정보 검색에 보냅니다. 이는 1년에 120시간 이상이 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 낭비되는 것입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용해보세요. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화 및 작업 세부 정보를 표시하여 즉각적인 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 중단하고 바로 작업을 시작할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 Teams는 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상, 1년에 1인당 250시간 이상의 시간을 절약했습니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

10. Template.net의 추천서 레이아웃 템플릿

추천서 레이아웃 템플릿은 전문적인 추천서에 적합한 다양한 형식을 제공합니다. 주요 강점을 소개하고 실제 예시를 통해 신뢰성을 높일 수 있는 스페이스가 있습니다.

소개부터 추천까지 효율적으로 진행되며, 짧고 관련성 있는 일화를 통해 간결한 스토리텔링을 지원합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

다양한 전문적 상황에 적합한 다목적 템플릿입니다

프롬프트를 통해 모호한 칭찬을 피할 수 있습니다

간소화된 흐름으로 추천서의 초점을 명확하게 하고 효과를 높일 수 있습니다

초안 작성이나 급히 필요한 추천서에 유용합니다

📌 이상적인 용도: 명확하고 따르기 쉬운 레이아웃과 구체적인 지침을 통해 추천서를 쉽게 작성할 수 있습니다.

11. 템플릿에 따른 비자 신청용 추천서. net

비자 추천서 템플릿은 다른 사람의 비자 또는 이민 절차를 지원하는 정중하고 간결한 편지를 작성하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿은 이민 담당관에게 직접 말하기, 귀하의 권위를 확립하기, 후보자의 학업 또는 직업적 장점을 체계적이고 지원적인 방식으로 강조하기 등을 단계별로 안내합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

법적 및 이민 관련 상황에 적합한 공식적인 톤

내장된 구조로 명확성과 신뢰성을 보장합니다

학력, 업무 윤리, 업적을 강조할 수 있는 스페이스

후속 조치를 위해 발신자 정보를 정확하게 기재한 깔끔한 형식

📌 이상적인 용도: 잘 작성된 추천서로 다른 사람의 비자 신청 절차를 지원하기 위해.

💡 전문가 팁: 경력 초반의 사람을 위해 추천서를 작성할 때는 경험보다 태도와 적응력을 강조하세요. 적절한 맥락에서 호기심, 지도 가능성, 끈기는 기술적 전문성보다 더 중요할 수 있습니다.

12. Template.net의 인턴십 추천서 템플릿

인턴십 추천서 템플릿은 학생이나 경력이 짧은 전문가를 인턴십 역할에 추천하는 과정을 간소화합니다.

간단한 레이아웃으로 후보자를 빠르게 소개하고, 몇 가지 강점을 강조하고, 구체적인 일화를 공유할 수 있으며, 모든 내용은 쉽게 맞춤 설정할 수 있는 형식으로 작성할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

간결한 구조로 빠르고 진심 어린 추천서에 완벽합니다

잠재력을 보여주는 실제 예시를 사용하도록 권장합니다

균형 잡힌 어조로 공식적 또는 비공식적 설정에 적합합니다

다양한 인턴십 프로그램에 쉽게 맞춤화할 수 있습니다

📌 적합한 대상: 학생이나 신입 전문가가 잠재적 고용주에게 눈에 띄는 추천서로 인턴십을 얻는 데 도움을 주기 위해.

13. Template.net의 프리랜서 추천서 템플릿

프리랜서 추천서 템플릿은 프리랜서의 기술, 신뢰성 및 기여도를 개인적이면서도 전문적인 어조로 소개하기 위해 제작되었습니다.

협업, 프로젝트 결과 및 전반적인 경험에 대해 논의할 수 있는 스페이스가 포함되어 있어 프리랜서가 향후 클라이언트 또는 역할을 확보하는 데 유용합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

기술, 신뢰 및 결과에 중점을 둔 간단한 레이아웃

일반적인 피드백보다는 개인화된 이야기를 강조합니다

명확한 추천의 말과 연락처 정보로 마무리됩니다

프리랜서 개발자, 디자이너, 작가, 컨설턴트에게 이상적입니다

📌 적합한 경우: 프리랜서의 전문 기술과 신뢰성을 강조하여 새로운 기회를 열어주는 추천서 작성에 이상적입니다.

14. Template.net의 간호 동료 추천서 템플릿

간호 동료 추천서 템플릿은 임상 및 대인 관계의 강점을 강조하여 동료 간호사를 위해 사려 깊고 신뢰할 수 있는 추천서를 작성하는 데 도움이 됩니다.

팀워크, 환자 치료, 의사소통, 리더십을 포함하도록 프롬프트가 표시되므로, 취업 지원서, 교육 프로그램 또는 상을 위한 다재다능한 추천서가 완성됩니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

임상 기술과 협업 등 중요한 분야를 포함합니다

전문적이면서도 따뜻한 어조를 유지합니다

의료 설정에서 동료 간 추천에 유용합니다

최종 추천을 위한 강력한 마무리 문구 포함

📌 적합한 경우: 동료 간호사의 헌신을 인정하고 다음 기회에서 적합한 인재로 추천하는 경우.

15. Template.net의 공공 서비스 추천서 템플릿

공공 서비스 추천서 템플릿은 정부, 비영리 단체 또는 시민 사회에서 영향력 있는 역할을 하고 있는 사람을 추천할 때 유용합니다.

리더십 스타일, 대인 관계 능력, 커뮤니티에 미친 영향 등을 구체적인 예시를 통해 강조할 수 있도록 안내해 주므로, 전문성과 열정이 요구되는 역할에 적합합니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

공공 부문 역할에 맞춤화된 섹션이 포함된 깔끔한 레이아웃

미션 중심의 가치관과 대인 관계 강점을 강조하는 데 도움을 줍니다

입사 지원, 약속, 수상 후보 추천 등에 사용할 수 있습니다

강력한 마무리 문구는 후속 조치나 연락을 위한 여지를 남깁니다

📌 적합한 경우: 공공 서비스 분야에서 변화를 이끌고 있는 사람에게 의미 있는 추천서를 작성할 때.

16. Template. Net의 교사 추천서 템플릿

교사 추천서 템플릿은 요점을 명확하게 전달하고 진심 어린 감동을 줄 수 있어 학업 환경에서 교육자나 학생을 추천할 때 적합합니다.

학습, 리더십, 교실에서의 기여에 대한 구체적인 이야기를 공유하여 추천서의 깊이를 더하고 구조를 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

⭐ 이 템플릿이 마음에 드는 이유:

학생이나 교육자를 위한 추천서 작성에 최적화되었습니다

개인적인 이야기와 학업적 하이라이트를 쓸 수 있는 스페이스도 포함되어 있습니다

K-12 및 고등 교육 설정에 쉽게 적용 가능

존중스럽고 신뢰할 수 있으며 격려적인 톤을 유지합니다

📌 이상적인 용도: 동료 교육자의 열정과 기술을 강조하는 추천서로 그들의 여정을 지원하기 위해.

💡 전문가의 팁: 적절한 경우 프로젝트, 파트너, 성과 또는 회사 이름을 언급하세요. 이렇게 하면 추천서의 신뢰성이 높아지고, 그 사람이 실제의 복잡한 환경에서 일한 경험이 있는 사람으로 위치 지을 수 있습니다.

ClickUp으로 LOR을 더 빠르게 작성, 수정 및 전송하세요

추천서는 신중하고 체계적이며 작성하기 쉬워야 합니다. 특히 시간이 제한되어 있거나 여러 건의 요청이 동시에 들어오는 경우에는 더욱 그렇습니다. 템플릿을 사용하면 프로세스를 간소화할 수 있지만, 진정한 장점은 모든 것을 한 곳에 모아 놓을 수 있는 작업 공간을 확보할 수 있다는 점입니다.

ClickUp은 LOR 작성, 형식 지정 및 관리 등 워크플로우의 모든 부분을 원활하게 진행할 수 있도록 설계된 업무 및 기술 관리 소프트웨어를 위한 모든 것을 갖춘 앱입니다.

ClickUp 문서

ClickUp 문서로 추천서를 작성, 정리 및 맞춤 설정하세요

ClickUp 문서로 시작해 보세요.

작업 공간을 떠나지 않고도 문서를 작성, 형식 지정 및 정리할 수 있는 내장 문서 에디터입니다.

예를 들어, 경력 멘토링 프로그램을 이끌고 있으며 10명의 멘티에게 LOR을 보내야 한다고 가정해 보겠습니다. '멘토링 LOR 2025'라는 마스터 문서를 만들고, 각 멘티에 대한 하위 페이지를 만들어 멘토링 여정의 하이라이트를 각 편지에 개인화할 수 있습니다. 그런 다음 프로그램 코디네이터에게 태그를 지정하여 검토 및 최종 확인을 요청하세요.

ClickUp Brain

더 좋은 점은 바로 여기입니다. 지능형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 문서에 바로 내장되어 있습니다.

문서 내에서 직접 콘텐츠를 초안 작성, 재작성 또는 수정할 수 있습니다. 대략적인 문단을 강조 표시하고 Brain에 문장 다듬기를 요청하거나, 페이지를 떠나지 않고 완전히 새로운 섹션을 생성하도록 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 문서에서 직접 추천서를 작성하고 수정하세요

프로젝트 관리자를 추천하고 있지만, 그 사람의 리더십에 대해 어떻게 표현해야 할지 고민하고 있다고 가정해 보겠습니다. 그 사람의 업적에 대한 대략적인 노트를 강조 표시한 다음, ClickUp Brain에 '크로스 팀 이니셔티브를 성공적으로 이끌었던 프로젝트 관리자를 위한 강력한 추천 문장으로 바꾸어 주세요'라고 프롬프트를 입력하면, 즉시 다듬어진 버전을 얻을 수 있습니다.

빈 페이지를 넘어, 모든 LOR로 깊은 인상을 남기세요

한 통의 편지를 쓰거나 수십 통을 관리하는 경우에도, 올바른 템플릿과 작업 공간을 사용하면 시간을 절약하고 진정으로 눈에 띄는 추천서를 작성할 수 있습니다.

프로세스를 간소화하고 인상적인 추천서를 작성하고 싶으신가요?

지금 ClickUp에 가입하고 LOR을 작성, 정리 및 보내는 더 스마트한 방법을 경험해보세요!