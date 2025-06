Excel을 Microsoft Word에 삽입하는 방법

보고서가 거의 완료되었습니다. Word 파일이 준비되었고 Excel 데이터도 완벽합니다. 이제 두 파일을 동일한 페이지에서 원활하게 일할 수 있도록만 하면 됩니다.

그러나 행이 이동하고 테두리가 사라지며 모든 것이 급하게 복사하여 붙여넣기한 것처럼 보입니다.

이 가이드에서는 형식 변경의 어려움 없이 Excel을 Word에 삽입하는 방법을 단계별로 설명하므로 문서를 깔끔하고 명확하며 전문적으로 보일 수 있습니다. 📑

Excel을 Word에 삽입하는 것은 데이터를 명확하고 체계적으로 정리하여 쉽게 작업할 수 있는 현명한 방법입니다. Excel을 Word에 삽입하는 방법을 배우는 것이 유용한 이유는 다음과 같습니다.

🔍 알고 계셨나요? Microsoft Word는 1983년에 출시되었습니다. 첫 번째 버전은 Xenix 및 MS-DOS용으로 출시되었습니다. WYSIWYG(What You See Is What You Get) 편집 기능을 제공한 최초의 워드 프로세서 중 하나였으며, 당시에는 큰 화제가 되었습니다.