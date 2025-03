Google 스프레드시트용 무료 습관 추적기 템플릿

하루를 보내며 자신도 모르게 일상을 팔로워하고 있다고 상상해 보세요. 모닝 커피를 내리고, 휴대폰을 들여다보고, 매일 같은 경로로 출퇴근하며, 종종 자동 운전으로 출퇴근합니다.

하지만 이 모든 행동이 일상 행동의 43% 습관적으로 하는 행동이 그렇게 많다고요?

이제 이러한 행동을 의도적으로 유도할 수 있다면 어떨까요? 일상 습관 건강 개선, 생산성 향상, 개인적 성장 등 목표를 향해 나아가고 싶으신가요? 습관 추적은 이러한 변화를 위한 핵심 열쇠입니다.

이를 위한 가장 간단하고 효과적인 방법 중 하나는 Google 스프레드시트를 사용해 만든 습관 추적기를 사용하는 것입니다. 이 유연한 Google 스프레드시트 템플릿을 사용하면 진행 상황을 추적하고, 스스로 책임을 지고, 일상을 실제 변화를 이끄는 의도적인 행동으로 전환할 수 있습니다.

습관을 관리하고 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 최고의 Google 스프레드시트 습관 추적기 템플릿을 살펴보세요!

습관 트래커 템플릿이란 무엇인가요?

습관 트래커 템플릿은 일상적인 습관이나 일상을 추적하기 위해 미리 디자인된 형식입니다. 사용자가 운동, 독서, 건강한 식습관 등의 목표에 대한 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 도와줍니다.

일반적으로 이러한 템플릿은 그리드, 리스트 또는 차트 기능을 갖추고 있어 사용자가 완료한 작업을 표시하고 일, 주 또는 월 단위로 습관을 추적할 수 있습니다.

플래너, 불릿 저널 또는 앱에서 흔히 사용되는 습관 추적기 템플릿은 시간 경과에 따른 일관성을 시각적으로 추적할 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 개인의 목표와 선호도에 맞게 사용자 지정할 수 있으며 인쇄 가능한 시트 또는 디지털 형식으로 제공됩니다.

멋진 습관 추적기 아이디어가 필요하신가요?

좋은 습관 트래커 템플릿이란 무엇인가요?

좋은 습관 트래커 템플릿은 다음과 같아야 합니다:

사용자 정의 가능 : 매일에서 매주, 매월까지 다양한 습관을 추적 할 수 있어야합니다

매일에서 매주, 매월까지 다양한 습관을 추적 할 수 있어야합니다 유연성: 다양한 라이프스타일과 선호도에 맞게 조정할 수 있어야 합니다

다양한 라이프스타일과 선호도에 맞게 조정할 수 있어야 합니다 단순성: 명확한 지침과 직관적인 형식으로 이해하고 사용하기 쉬워야 합니다

명확한 지침과 직관적인 형식으로 이해하고 사용하기 쉬워야 합니다 시각적 매력: 시각적으로 매력적인 템플릿은 사용 동기를 더 높일 수 있습니다

시각적으로 매력적인 템플릿은 사용 동기를 더 높일 수 있습니다 동기 부여: 성취감과 진행 상황을 제공해야 합니다

5가지 습관 추적기 템플릿

다음은 정리 정돈에 도움이 되는 다양한 요구 사항을 충족하는 효과적인 Google 스프레드시트 습관 추적기 템플릿 5가지입니다:

1. Hello 메트릭스의 Google 스프레드시트 습관 추적기 템플릿

via 안녕하세요 메트릭 Hello Metrics의 이 Google 스프레드시트 습관 추적기 템플릿은 깔끔하고 체계적인 방식으로 습관을 추적하는 데 적합합니다.

이 Google 스프레드시트 템플릿의 주요 기능은 다음과 같습니다:

깔끔하고 체계적인 인터페이스: 습관 추적을 단순화하도록 설계된 깔끔한 인터페이스를 즐기세요

습관 추적을 단순화하도록 설계된 깔끔한 인터페이스를 즐기세요 맞춤형 유연성: 매일, 매주 또는 매월 습관을 추적하든 자신의 고유한 라이프스타일에 맞게 템플릿을 조정하세요

매일, 매주 또는 매월 습관을 추적하든 자신의 고유한 라이프스타일에 맞게 템플릿을 조정하세요 시각적 진행 상황 추적 : 자동으로 생성 된 차트는 일관성과 개선이 필요한 영역에 대한 명확한 개요를 제공합니다

자동으로 생성 된 차트는 일관성과 개선이 필요한 영역에 대한 명확한 개요를 제공합니다 손쉬운 업데이트 : 빠르게 업데이트하고 열을 색상 코딩하여 진행 상황을 한눈에 시각화합니다

빠르게 업데이트하고 열을 색상 코딩하여 진행 상황을 한눈에 시각화합니다 확장 가능한 솔루션 : 몇 가지 습관을 추적하든 포괄적 인 루틴을 추적하든이 다목적 템플릿은 필요에 맞게 조정됩니다

대상: 습관 추적에 대한 간단한 접근 방식을 찾는 모든 사람

이 템플릿 다운로드하기

2. You Exec의 습관 추적기 템플릿

via You Exec 바쁜 일정의 균형을 맞춰야 하는 전문가라면 You Exec의 습관 추적기 템플릿이 적합합니다. 한 번에 여러 습관을 추적할 수 있습니다, 우선순위에 따라 일 정리하기 를 클릭하고 마감일을 설정하세요.

반복 작업을 색상 코딩하여 더 명확하게 구분할 수도 있습니다. 그래프와 진행 막대를 통해 실시간으로 성과를 시각화하세요. 또한 노트와 알림을 위한 섹션이 포함되어 있어 추적을 유지하는 데 필요한 모든 것이 바로 앞에 표시되므로 개인 및 생산성 목표 균형을 유지합니다.

대상: 습관 추적에 보다 체계적이고 데이터 중심적인 접근 방식을 채택하고 건강한 습관을 유지하고자 하는 모든 사람

3. Heysho의 Google 스프레드시트 습관 추적기 템플릿

via Heysho 간단하고 사용하기 쉬운 것을 찾고 계신가요? Heysho의 이 미니멀한 Google 스프레드시트 습관 추적기 템플릿이 딱 맞을지도 모릅니다. 매일 진행 상황을 표시하는 체크박스가 있는 이 일일 습관 추적기 템플릿을 사용하면 습관을 얼마나 잘 지키고 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.

한 달 동안 습관을 추적하고 완료 비율을 제공하여 전반적인 일관성을 보여줍니다. 주간 추적을 위해 쉽게 맞춤형으로 설정할 수 있어 기본적이지만 효과적인 것을 원한다면 유연한 옵션이 될 수 있습니다.

대상: 복잡한 기능에 압도되지 않고 빠르고 쉽게 습관을 추적하고 싶은 사람

4. 현실적인 플래너의 습관 추적기 템플릿

via 리얼리스틱 플래너 습관 추적에 좀 더 체계적이고 동기를 부여하고 싶다면 Realistic Planner의 이 습관 추적기 템플릿이 자세한 접근 방식을 제공합니다.

목표 설정, 진행 상황 반성, 동기 부여 인용문 읽기 등의 섹션을 통해 한 번에 최대 10개의 습관을 추적할 수 있습니다. 단순히 작업을 체크하는 것뿐만이 아닙니다 아침 루틴 체크리스트 -자신의 성장을 염두에 두는 것입니다.

이 템플릿은 시간이 지나도 동기 부여를 유지할 수 있는 보다 성찰적이고 목표 지향적인 습관 추적기를 찾고 있다면 이상적입니다.

대상: 여러 습관을 추적하고, 세부적인 목표를 설정하고, 진행 상황을 되돌아보고, 조정하고 싶은 사람

5. Clockify의 노트가 있는 주간 습관 추적기 템플릿

via Clockify 개인적인 성찰과 함께 습관 추적에 대한 미니멀한 접근 방식을 선호한다면, Clockify의 주간 습관 추적기 템플릿이 완벽한 도구입니다.

이 무료 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업도 가능합니다:

일주일에 최대 7가지 습관을 쉽게 추적하세요

전용 노트 섹션을 사용해 관찰 및 조정 사항을 기록하세요

단순함과 더 깊은 성찰의 기회 사이의 균형 유지

좋은 점과나쁜 습관 불필요한 복잡성 없이

대상: 간단하면서도 효과적인 방법으로 주간 습관을 추적하고 진행 상황을 돌아볼 수 있는 방법을 원하는 사람

습관 추적을 위한 Google 스프레드시트 사용의 한도 제한 사항

Google 스프레드시트는 유연성과 접근성으로 인해 습관 추적을 위한 인기 있는 도구입니다. 사용자는 그리드, 수식 및 차트를 사용하여 맞춤형 추적기를 만들 수 있으므로 습관을 추적하는 데 DIY 접근 방식을 선호하는 사람들에게 매력적인 옵션입니다.

하지만 편리하고 무료이지만, 전용 트래커에 비해 효과에 영향을 미치는 한도가 있습니다 목표 추적 앱 또는 소프트웨어.

이러한 단점은 다음과 같습니다:

수동 데이터 입력 : 진행 상황을 수동으로 입력해야 하며, 특히 여러 습관을 추적하는 경우 시간이 많이 소요될 수 있습니다

: 진행 상황을 수동으로 입력해야 하며, 특히 여러 습관을 추적하는 경우 시간이 많이 소요될 수 있습니다 자동화 부족 : 수식을 설정할 수는 있지만, 시트에는 습관 추적을 위한 자동화가 내장되어 있지 않아 알림, 알림 또는 실시간 업데이트가 누락됩니다

: 수식을 설정할 수는 있지만, 시트에는 습관 추적을 위한 자동화가 내장되어 있지 않아 알림, 알림 또는 실시간 업데이트가 누락됩니다 시각적 맞춤 설정 한도 제한 : Google 스프레드시트는 기본적인 차트와 색상 옵션을 제공하지만 전용의 고급 시각적 맞춤 설정이 부족합니다습관 추적 앱 또는 소프트웨어

: Google 스프레드시트는 기본적인 차트와 색상 옵션을 제공하지만 전용의 고급 시각적 맞춤 설정이 부족합니다습관 추적 앱 또는 소프트웨어 모바일 비친화성 : 모바일 기기에서 액세스할 수 있지만 작은 화면에서 Google 스프레드시트를 탐색하는 것이 번거로울 수 있어 빠른 습관 업데이트의 효율성이 떨어집니다

: 모바일 기기에서 액세스할 수 있지만 작은 화면에서 Google 스프레드시트를 탐색하는 것이 번거로울 수 있어 빠른 습관 업데이트의 효율성이 떨어집니다 분석적 인사이트 부족 : Google 스프레드시트는 목표 최적화를 위한 분석적 인사이트나 습관 관련 권장 사항을 제공하지 않습니다

: Google 스프레드시트는 목표 최적화를 위한 분석적 인사이트나 습관 관련 권장 사항을 제공하지 않습니다 협업 한도 : 습관 추적에 대한 공유 및 공동 작업은 가능하지만 Sheets는 원활하고 통합 된 방식으로 팀 습관 추적 또는 공유 목표 추적과 같은 기능을 제공하지 않습니다

: 습관 추적에 대한 공유 및 공동 작업은 가능하지만 Sheets는 원활하고 통합 된 방식으로 팀 습관 추적 또는 공유 목표 추적과 같은 기능을 제공하지 않습니다 기본 제공 목표 추적 기능 부재: 습관 행진에 대한 직접적인 지원이 없습니다,우선순위 지정 템플릿, 진행 마일스톤 또는 습관 루프를 지원하지 않아 장기적인 목표 추적을 덜 매력적으로 만들 수 있습니다

관련 글: 도 읽어보세요 습관 스태킹으로 삶을 최적화하는 방법

대체 습관 추적기 템플릿

강력한 google 스프레드시트 대안 습관을 추적하고, 목표를 설정하고, 작업을 정리하는 데 사용할 수 있습니다, ClickUp 은 작업 관리 도구로, 다양한 개인적 및 직업적 요구에 맞는 다양한 범위의 템플릿을 제공합니다.

각 템플릿은 완전히 사용자 정의할 수 있고, ClickUp 작업 관리 시스템과 통합되며, 고급 기능을 포함하고 있습니다.

여기에는 우선순위 설정, 진행 상황 추적, 시간 추적, 자동화 알림, 시각적 진행 도구가 포함되어 있어 기존 Google 스프레드시트보다 더 효과적이고 효율적으로 습관 추적과 목표 설정을 할 수 있습니다.

_좋은 점은 이루 말할 수 없을 정도입니다. 자동화, 템플릿, 다양한 종류의 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 사용하면 잘못될 일이 전혀 없습니다

조디 살리스, United Way 선코스트 크리에이티브 디렉터,

다음은 몇 가지 템플릿에 대한 자세한 설명입니다:

1. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

The ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿 은 다양한 개인 습관을 매일 일관되게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ClickUp 개인 습관 트래커 템플릿

이 템플릿은 단순한 템플릿이 아니라 나만의 습관 코치입니다. 매일 운동 마스터하기, 물 더 많이 마시기, 수면 우선순위 정하기, 책 읽기, 명상을 통한 내면의 평화 찾기 등 구체적인 목표에 맞게 조정하세요.

이 템플릿을 사용하면 가능합니다:

시각적 진행 상황: 직관적인 체크박스 또는 진행 막대로 여정을 추적하세요

직관적인 체크박스 또는 진행 막대로 여정을 추적하세요 실시간 피드백: 매일의 성취를 체크하면서 즉각적인 만족감을 얻을 수 있습니다

매일의 성취를 체크하면서 즉각적인 만족감을 얻을 수 있습니다 주간 및 월간 개요 : 추세를 파악하고, 패턴을 식별하고, 승리를 축하합니다

추세를 파악하고, 패턴을 식별하고, 승리를 축하합니다 부드러운 알림 : 적시에 알림으로 시간 추적 유지

대상: 긍정적인 습관을 만들고 유지하는 데 도움이 되는 유연하고 사용자 정의 가능한 도구를 원하는 모든 사람

2. ClickUp 할 일 템플릿

점점 늘어나는 작업 목록을 관리하는 것은 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 하지만 ClickUp 할 일 템플릿 는 기본 제공 우선순위 지정 도구, 작업 분류 및 진행 상황 추적 기능을 제공하여 작업 관리를 간소화합니다.

ClickUp 할 일 템플릿

이 템플릿은 다음을 허용합니다:

세분화된 작업 분류: 복잡한 프로젝트를 관리 가능한 하위 작업으로 세분화하세요

복잡한 프로젝트를 관리 가능한 하위 작업으로 세분화하세요 마감일 중심 집중: 명확한 마감일을 설정하고 적시에 알림을 받아 일정을 추적하세요

명확한 마감일을 설정하고 적시에 알림을 받아 일정을 추적하세요 우선순위 기반 구성: 색상으로 구분된 시스템으로 효과적으로 작업 우선순위 지정

색상으로 구분된 시스템으로 효과적으로 작업 우선순위 지정 원활한 협업: 팀원에게 작업을 할당하고 효율적으로 함께 작업하세요

팀원에게 작업을 할당하고 효율적으로 함께 작업하세요 시간 추적 통합 : 시간 관리 및 업무량 최적화, 여러 개의 앱이 필요 없음디지털 플래너 앱 또는 수동 시스템

대상: 원격 근무를 하며 정리 정돈을 위한 도구가 필요한 개인 또는 여러 클라이언트와 프로젝트를 관리해야 하는 자영업 전문가

3. ClickUp 일일 할 일 템플릿

The ClickUp 일일 할 일 템플릿 는 일상적인 업무를 간단하면서도 효과적으로 정리할 수 있는 방법을 제공합니다.

ClickUp 일일 할 일 템플릿

매일 신속하고 실행 가능한 정리가 필요한 분들을 위해, 이 템플릿은 시간을 최적화하고 효율적으로 업무를 완료됨에 필요한 명확성과 구조를 제공합니다.

이 템플릿을 사용해 작업을 개인, 일, 목표 등의 그룹으로 분류할 수 있습니다. 그런 다음, 중요도와 긴급성에 따라 작업의 우선순위를 정하세요. 맞춤형 상태(열림, 완료)는 작업 우선순위를 정하는 데 도움이 되며, 그래프와 차트 같은 시각적 도구는 진행 상황을 쉽게 볼 수 있도록 도와줍니다.

대상: 목표를 향한 매일의 작은 승리를 축하하고 싶은 사람

4. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

시각적인 타임라인을 선호하는 분들을 위해, ClickUp 캘린더 할 일 목록 템플릿은 작업을 캘린더 보기에 바로 통합해 줍니다.

ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

이 템플릿은 명확한 시각적 인터페이스와 강력한 기능을 제공합니다:

작업량 보기 : 일정을 한눈에 파악할 수 있습니다

일정을 한눈에 파악할 수 있습니다 시간 최적화 : 작업의 우선 순위를 정하고 시간을 효과적으로 할당합니다

작업의 우선 순위를 정하고 시간을 효과적으로 할당합니다 생산성 향상: 체계적으로 정리하고 마감일을 파악하세요

주요 기능은 다음과 같습니다:

드래그 앤 드롭 유연성 : 작업을 새 날짜로 드래그하여 쉽게 일정을 변경할 수 있습니다

작업을 새 날짜로 드래그하여 쉽게 일정을 변경할 수 있습니다 반복 작업 자동화 : 반복 작업을 자동화하여 시간과 노력 절약

반복 작업을 자동화하여 시간과 노력 절약 크로스 캘린더 통합 : 개인 및 업무 캘린더를 원활하게 동기화하여 통합 된보기

개인 및 업무 캘린더를 원활하게 동기화하여 통합 된보기 작업 의존성 추적: 자동 작업 업데이트로 복잡한 프로젝트를 효율적으로 관리하세요

이상적인 대상: 시각적이고 대화형 방식으로 작업과 마감일을 관리하고 싶은 모든 사람

5. ClickUp 개인 개발 플랜 템플릿

개인적 성장에 집중하고 싶다면 ClickUp 개인 개발 계획 템플릿 은 자기계발을 향한 여정을 지도화할 수 있도록 도와줍니다. 달성 가능한 작업과 마일스톤으로 세분화하여 장기적인 개인 목표를 설정할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

ClickUp 개인 개발 플랜 템플릿

이 템플릿을 사용하여 기술 습득에 집중할 수 있습니다, 셀프 케어 플랜 경력 개발, 건강 개선, 취미 등 다양한 목표를 세울 수 있습니다. 각 오브젝트는 측정 가능한 결과에 연결할 수 있어 실제 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

또한 템플릿을 통해 완료한 마일스톤을 검토하고 반성할 수 있어 지속적인 성장을 위한 동기를 부여할 수 있습니다.

구축 기반 ClickUp 목표 를 사용하면 단기 및 장기 목표를 추적할 수 있습니다. 각 작업에 우선순위를 지정하고 각 마일스톤에 대한 진행률을 추적할 수 있습니다. 또한 템플릿의 시각적 진행 막대를 통해 각 목표가 얼마나 완료되었는지 확인할 수 있어 시간이 지나도 동기 부여를 유지하는 데 도움이 되는 성취감을 느낄 수 있습니다.

대상: 개인 개발 목표를 설정할 뿐만 아니라 이를 달성하기 위한 명확하고 체계적인 플랜을 만들고자 하는 사람

6. ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿

자녀의 하루를 계획하는 것은 특히 학업, 집안일, 자유 시간의 균형을 맞추기 어려울 수 있습니다. 하지만 ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿 은 아이들이 이해하고 팔로우할 수 있도록 하루 일정을 쉽게 따라할 수 있는 구조를 제공합니다.

ClickUp 어린이용 일일 개인 일정 템플릿

이 맞춤형 템플릿은 자녀의 하루를 구성하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 학습, 놀이, 휴식의 균형을 유지하도록 도와줍니다.

또한 자녀의 발달에도 도움이 됩니다:

시간 관리 기술: 작업의 우선순위를 정하고 시간을 효과적으로 배분하는 방법 배우기

작업의 우선순위를 정하고 시간을 효과적으로 배분하는 방법 배우기 자기 훈련 : 일정을 지키고 제시간에 작업을 완료하는 습관을 기릅니다

일정을 지키고 제시간에 작업을 완료하는 습관을 기릅니다 스트레스 감소: 체계적인 하루를 보내면 불안감이 줄어들고 집중력이 향상됩니다

대상: 아이들이 일상 생활에서 구조와 규칙에 대한 감각을 키우도록 돕고 싶은 모든 사람

7. ClickUp 개인 생산성 템플릿

The ClickUp 개인 생산성 템플릿 은 작업 우선순위 지정과 진행 상황 추적에 집중하여 효율성을 극대화하도록 설계되었습니다. 작업을 관리 가능한 단계로 나누고, 마감일을 설정하고, 중요도에 따라 분류하는 데 도움이 됩니다.

다른 템플릿과 달리 이 템플릿에는 생산성을 평가할 수 있는 메트릭이 내장되어 있습니다.

ClickUp 개인 생산성 템플릿

예를 들어, 각 작업에 소요된 시간을 추적하고 예상 시간과 비교하여 시간 관리 능력을 향상시킬 수 있습니다. 또한 비슷한 작업을 함께 그룹화하여 체계적으로 관리하고 작업 전환에 따른 피로를 피할 수 있습니다.

이 템플릿은 다음과도 통합됩니다 ClickUp의 시간 추적 tools를 사용하면 얼마나 효율적으로 일하고 있는지에 대한 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다. 전반적인 생산성을 향상시키려는 경우 시간 관리, 작업 우선순위 지정, 시간 추적 기능을 함께 사용하면 항상 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

템플릿의 깔끔한 디자인과 사용자 지정 가능한 워크플로우 덕분에 GTD(Getting Things Completed)나 포모도로 기법 등 어떤 생산성 시스템에도 적용할 수 있습니다.

대상: 생산성 향상에 도움이 되는 종합적이고 사용자 지정 가능한 도구를 원하는 모든 사람

8. ClickUp SMART 목표 템플릿

목표를 설정하는 것과 달성하는 것은 별개의 문제입니다. 후자는 탄탄한 프레임워크가 필요합니다. 이 ClickUp SMART 목표 템플릿 는 SMART(구체적, 측정 가능, 달성 가능, 관련성, 시간 제한) 방법론을 기반으로 구축되어 각 목표가 명확하고 실행 가능한지 확인합니다.

ClickUp SMART 목표 템플릿

이 템플릿은 각 목표의 구체적인 세부사항을 정의하고, 측정 가능한 결과를 설정하고, 기한을 지정하라는 프롬프트를 표시합니다. 또한 각 목표를 관리하기 쉬운 작은 작업으로 나누고 시간 경과에 따른 진행 상황을 추적할 수도 있습니다.

개인 및 업무 목표에 유용하며, 목표 설정에 대한 구조화된 접근 방식을 제공하여 성공 가능성을 높여줍니다. 또한 템플릿을 사용하면 각 목표에 반성 노트를 추가할 수 있어, 목표가 현실적인지 또는 향후 목표에 대한 조정이 필요한지 쉽게 평가할 수 있습니다.

또 다른 주요 기능은 장기 목표와 단기 작업을 연결하여 일상적인 작업에서 더 큰 마일스톤을 달성하기 위한 명확한 경로를 만드는 기능입니다.

이 템플릿은 모든 노력을 SMART 프레임워크에 맞춰 목표를 잘 정의하고, 달성 가능하며, 동기를 부여할 수 있도록 해줍니다.

대상: 삶의 다양한 영역에서 자신을 개선하고자 하는 사람

또한 읽어보기: 10 가지 최고의 무료 온라인 스티커 메모 앱

손쉬운 습관 추적: 성공을 위한 ClickUp 활용하기

우리 행동의 거의 절반은 습관에 의해 좌우되며, 이러한 일상을 통제하면 우리 삶에 획기적인 변화를 가져올 수 있습니다.

접근성과 사용자 지정 가능한 템플릿을 갖춘 Google 스프레드시트는 이러한 습관을 추적하고 목표를 향해 나아갈 수 있는 간단하고 효과적인 방법을 제공합니다.

하지만 더 강력하고 기능이 풍부한 것을 원하신다면 습관 추적을 한 단계 더 발전시킨 올인원 플랫폼인 ClickUp을 사용해보세요.

알림, 자동화 된 진행 상황 추적, 실시간 협업과 같은 고급 기능을 갖춘 ClickUp은 Google 스프레드시트가 제공하는 기능을 뛰어넘습니다. 습관뿐 아니라 전체 프로젝트, 목표, 워크플로우를 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

습관 추적 시스템을 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨다면 다음과 같은 기능을 사용해 보세요 ClickUp 사용해보기 개인적 성장과 업무적 성장을 모두 지원하는 원활하고 통합된 환경을 경험하세요.