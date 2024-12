2024 タスク管理者向けタスクスケジューリングソフト10選

チームのタスク、期限、プロジェクトの管理は難しいものです。プロジェクトが複雑になればなるほど、スケジュール管理は難しくなります。

しかし、心配はいりません!タスクスケジューリングソフトウェアは、一般的な繰り返しタスクを自動化し、次のような機能を提供します。 プロセスの効率化 ジョブのスケジューリング、チーム効率の向上、締め切りに間に合わないことのないようにする。

タスクスケジューリングソフトウェアの何を探すべきか?

タスクスケジューリングソフトでは、あなたのワークフローに最適な機能を探しましょう。カスタマイズ可能なツールが必要で、1つのチームだけに機能がリミットされることはありません。マーケティング、セールス、ソフトウェアチームがタスクをスケジューリングできるツールを選びましょう。

タスク管理ツールに求められる機能をいくつかご紹介しましょう。 作業負荷の自動化 ソフトウェアを使用する:

タスクの作成と割り当て :複数のタスクを素早くスケジュールし、割り当てるのは簡単ですか?タスクのスケジューリングには自動化機能が重要で、忙しい手作業を減らすことができる。

:複数のタスクを素早くスケジュールし、割り当てるのは簡単ですか?タスクのスケジューリングには自動化機能が重要で、忙しい手作業を減らすことができる。 ビジュアルプロジェクトタイムライン:チームは優先度や依存関係を一目で理解できますか?10,000フィートビューのビジュアルスケジューリングソフトウェアが必要です。

タイムラインビューでの仕事分解構造例 ClickUp

タスクの優先順位付け :どのタスクに最初に取り組むべきか?作業量の自動化を成功させるには、優先順位付け機能が重要です。これにより、チームの仕事の過不足を防ぐことができます。

:どのタスクに最初に取り組むべきか?作業量の自動化を成功させるには、優先順位付け機能が重要です。これにより、チームの仕事の過不足を防ぐことができます。 レポート作成 :どのように分析するのですか?最高のタスクとジョブスケジューラツールは、シンプルなブレイクダウンで詳細なレポートですべてを提供します。

:どのように分析するのですか?最高のタスクとジョブスケジューラツールは、シンプルなブレイクダウンで詳細なレポートですべてを提供します。 チームコラボレーション機能: 誰もがタスクをスケジュールすることができ、誰もが警告されますか?最高のスケジューリングソフトは、電子メールのブラックホールからチームを通信し、維持します。

誰もがタスクをスケジュールすることができ、誰もが警告されますか?最高のスケジューリングソフトは、電子メールのブラックホールからチームを通信し、維持します。 リアルタイムジョブスケジューリング:リアルタイム作業スケジューリング: 作業スケジューラには、作業負荷を素早く変更・更新できるドラッグ&ドロップ機能がありますか?リアルタイムジョブスケジューラは、作業負荷の自動化により、迅速な変更や直前の変更を正しく割り当て、非現実的なスケジュールを回避するエラー処理機能を備えています。

ClickUpのワークロードビューで時間管理をステップアップし、タスクごとの見積もり時間と週の総時間を比較しましょう。

また、高度なタスクスケジューラでは、使いやすいインターフェイス、拡張可能な機能、シームレスな統合機能の重要性にも注目してください。結局のところ、ツールはあなたのチームに手袋のようにフィットしなければなりません。

2024年に使いたいタスクスケジューリングソフト10選

1. ClickUp

ClickUpの15以上のビューをご覧いただき、ワークフローをお客様のニーズに合わせてカスタマイズしてください。

ClickUpを使えば、タスク管理はかつてないほど簡単になります。高度なタスクスケジューラーのプロとして必要な機能をすべて備えているからです。

ワークフローを合理化するためにデザインされたClickUpは、タスクの作成、割り当て、優先順位付けのための印象的な機能を備えた高度なタスクスケジュールツールです。

このプラットフォームの直感的なタスクスケジューラーを使えば、常にあなたのタスクを把握することができます。

プロジェクトスケジュール

の手間をかけずに

コンテキスト・スイッチ

.ClickUpを使えば、複雑なプロジェクトの管理も、毎日のやることリストを管理するのと同じくらい簡単になります。

さらに、ClickUpにはビジネス管理や

タスク管理テンプレート

タスク管理テンプレートは、複雑なスケジュールにもかかわらず、チームの生産性を向上させる強力なリソースです。また

クリックアップ・カレンダービュー

クリックアップカレンダービューを使えば、スケジュール、タスク、締め切りを視覚化することができます。

私の仕事に優先順位をつけることができます。

を優先し、土壇場で慌てないようにしましょう。

ClickUp 最大の機能

ClickUpタスク リストビュー、ボードビュー、ボックスビュー、カレンダービュー、ガントチャートビューなど、あなたの仕事スタイルに合わせて使い分けられます。

プロジェクトマネージャーも大満足-ClickUpは、チーム全体の中心的な調整ポイントとして十分に機能します。

生産性を追跡し、タスクが見積もり時間内に完了したかどうかを確認するのに最適な時間追跡機能を搭載。

他の多くのツールとシームレスに統合できるため、すべての仕事を一箇所で管理できます。

AIが一般的な繰り返しタスクを学習し、タスクとサブタスクを作成します。

タスクに関連する特定のディスカッションやフィードバックを割り当てられたコメントで追跡し、重要な情報が失われないようにします。

タスクテンプレートにより、他の生産性アプリに比べてシンプルなスケジューリングが可能。

ClickUp の制限事項

膨大な機能範囲に最初は圧倒されるユーザーもいるかもしれません。

モバイルデバイスでのリアルタイム同期が遅れることがある。

個々のプロジェクトに対する通知のカスタマイゼーションがやや複雑な場合がある

クリックアップの価格

Free Forever : 無制限。

: 無制限。 無制限 :ユーザーあたり月額5ドル

:ユーザーあたり月額5ドル ビジネス :ユーザーあたり月額12ドル

:ユーザーあたり月額12ドル ビジネス Plus :ユーザーあたり月額$19

:ユーザーあたり月額$19 エンタープライズ:価格についてはお問い合わせください。

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー) カペラ 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

2.ヒタスク

経由 ヒタスク Hitask はシンプルなタスクスケジューラー機能を使いやすいパッケージで提供します。シームレスにコラボレーションを促進し、洗練されたジョブスケジュールやチームの進捗追跡を簡単に行うことができます。

このツールのモバイルアプリは堅牢でユーザーフレンドリーなので、外出先でもタスクを作成できます。また、世界のどこにいても、Hitask は多言語サポートであなたをカバーします。

基本的な

タスク管理ソフト

色分けされたタスクやGoogle カレンダー同期など、視覚的で実用的なタスク管理機能を備えています。アプリ内のファイル共有やチームチャット機能により、効果的なコミュニケーションを促進し、チームからの迅速なフィードバックをこれまで以上に簡単に得ることができます。

Hitask の主な機能

共有タスクとプロジェクト管理 仕事を簡単にデリゲート済み を容易にし、全員がループに参加できるようにする。

色分けされたタスクは、美的魅力をもたらすだけでなく、作業負荷の自動化のための並べ替えや優先順位付けを視覚的に楽しむことができます。

アプリ内のファイル共有とチームチャット機能により、効果的なコミュニケーションと迅速なフィードバックを促進します。

Googleカレンダーの同期により、タスクと締め切りを既存のスケジュールに合わせることができます。

多言語サポートにより、国際的なチームも利用可能

Hitask のリミット

統合オプションが限られているため、他のツールとのシームレスなワークフローが制限される可能性があります。

インターフェイスはユーザーフレンドリーだが、時代遅れに感じる人もいるかもしれない

Hitask の価格設定:

無料 (ビジネス向け)

(ビジネス向け) ビジネス :ユーザーあたり月額5ドル

:ユーザーあたり月額5ドル 企業向け:20ドル/月/ユーザー

Hitaskの評価とレビュー:

G2 : 4.4/5 (90件以上のレビュー)

: 4.4/5 (90件以上のレビュー) カプターラ 4.0/5 (40件以上のレビュー)

3.ハブプランナー

Via ハブプランナー ハブプランナーの専門分野 リソーススケジューリング と時間追跡を行う。

プロジェクト管理者として、この高度なタスクスケジューラーを使えば、誰が、いつ、何を、どれくらいの時間やっているのかを簡単に監視することができます。

印象的な

/参照 https://clickup.com/ja/blog/55994/undefined/ プロジェクト・スケジューリング・ソフトウェア /%href/

Hub Plannerは、アナリティクスを深く掘り下げ、リソース管理の最適化に役立つインサイトをプロバイダーとして提供します。

タイムシート機能により、時間の追跡とレポート作成を簡素化します。

さらに、Hub Plannerはカスタマイズ可能なので、プロジェクトやチームのニーズに合わせてカスタマイズできます。

Hub Plannerの主な機能

リソースの割り当てと管理が簡単で、チームの時間とスキルを最適に活用できます。

リソース割り当てに関するデータを収集、表示し、効率向上のためのインサイトを提供します。

時間追跡とレポート作成を簡素化し、プロジェクトスケジュールを軌道に乗せることができます。

カスタマイズ可能なインターフェイスにより、プロジェクトやチームのニーズに合わせてツールをカスタマイズできます。

ハブプランナーの制限事項

他の生産性アプリに比べ、新規ユーザーの学習曲線が速い。

一般的なツールとの統合がもっと必要

ユーザーインターフェイスがもっと直感的であるべき

ハブプランナーの価格

プロ :ユーザーあたり月額7ドル

:ユーザーあたり月額7ドル ビジネス :ユーザーあたり月額$25

:ユーザーあたり月額$25 企業向け:価格についてはHub Plannerまでお問い合わせください。

ハブプランナーの評価とレビュー

G2 : 4.0/5 (100件以上のレビュー)

: 4.0/5 (100件以上のレビュー) カペラ 4.2/5 (60 件以上のレビュー)

nTask

Via nタスク nTask は単なるタスクスケジューリングソフトウェアではありません。プロジェクトの開始から完了までに必要なすべてを確実にする包括的なプロジェクト管理ソリューションです。

印象的な配列機能を備えながら、ユーザーフレンドリーでナビゲートが簡単なため、常にタスクを把握することができます。

nTask は以下を提供することで、チームメンバーをひとつにまとめます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/111250/undefined/ コラボレーションツール /%href/

効果的なチームワークを促進します。また、ガントチャートやプロジェクトタイムラインで全体像を把握することもできます。

リスクと問題の追跡もパッケージの一部であり、予期せぬ障害に対処するための準備を常に整えておくことができます。

nTask の主な機能

豊富な機能にもかかわらず、操作が簡単でタスク管理が手間いらず。

チームメンバーをまとめ、コミュニケーションを効率化。

リスク追跡と問題追跡を利用して、プロジェクトにおける予期せぬ障害に対処できるように準備する。

nTask のリミット

nTask はプロジェクト管理ツールの包括的なスイートをプロバイダーとして提供していますが、学習曲線が急なため、初めてのユーザーには圧倒されるかもしれません。

モバイルアプリはウェブバージョンと比較すると機能面で少し物足りない。

また、より強固なファイルストレージや共有機能がないことを指摘するユーザーもいる。

nTask 価格

プレミアム :ユーザーあたり月額3ドル

:ユーザーあたり月額3ドル ビジネス :ユーザーあたり $8/月

:ユーザーあたり $8/月 企業向け:詳細は nTask にお問い合わせください。

nTask の評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (10 件以上のレビュー)

: 4.4/5 (10 件以上のレビュー) Capterra: 4.2/5 (100件以上のレビュー)

5.クワイア

経由

/参照 https://clockify.me/ 時計化 /参照

タスク管理の細部にまでこだわりたいチームにとって、Clockifyは最適なツールだ。詳細な時間追跡が可能で、各タスクに費やされた時間を正確に把握することができる。

Clockifyはタスクスケジュールと時間追跡だけにとどまりません。詳細なレポート作成も可能で、チームの生産性を把握することができます。

タスクに見積もり時間を追加し、実際に費やされた時間と比較し、不一致を特定することもできます。

Clockifyを使用すれば、1分1秒を大切にするソリューションを手に入れることができます。

Clockify の主な機能

各タスクに費やされた時間を正確に把握し、透明性とアカウンタビリティを促進します。

チームの生産性を把握し、改善点を特定

見積もり時間と実際のタスク完了時間の不一致を識別

Clockify のリミット

Clockifyは時間追跡に重点を置いており、拡張プロジェクト管理機能を求める人には物足りないかもしれません。

Clockifyは多くの統合機能を提供していますが、設定や効果的な使用には学習が必要です。

ユーザーはデスクトップアプリの不具合について時折言及している。

Clockifyの価格

無料 です。

です。 ベーシック :ユーザーあたり $3.99/月

:ユーザーあたり $3.99/月 スタンダード :ユーザーあたり月額5.49ドル

:ユーザーあたり月額5.49ドル プロ :ユーザーあたり $7.99/月

:ユーザーあたり $7.99/月 企業向け:ユーザーあたり $11.99/月

Clockify の評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (100件以上のレビュー)

: 4.5/5 (100件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (4,000件以上のレビュー)

7.もの

経由 物事 Thingsは単なるタスクスケジューリングソフトではなく、生産性を高めるためのパートナーだ。

美しく、ごちゃごちゃしていないインターフェースで作られたThingsは、タスクを管理する喜びを与えてくれます。日々のタスクの整理から、プロジェクトのプランニング、将来の目標まで、Thingsはそれを簡単にやるためのツールを提供します。

このツールの魔法はそのシンプルさにありますが、複雑なプロジェクトを管理するその力は印象的です。クイック検索などの鍵機能を使えば、タスク追跡も楽々です。

カレンダーやリマインダーとの統合により、期限を逃すことはありません。自然言語解析機能により、高度なタスクも文章を書くように簡単に作成できます。

シングスの主な機能

使いやすさと美しさを優先し、タスク管理を楽しくします。

ルーチンタスクを迅速かつ簡単にナビゲート。

カレンダーとリマインダーを統合することで、締め切りを守り、タスクを逃しません。

タスクの作成は文章を書くのと同じくらい簡単で、ユーザビリティを促進します。

制限事項

ThingsはmacOSとiOS専用であるため、他のプラットフォームのユーザーにとっては便利で素早いアクセスがリミットとなる。

また、コラボレーションのための鍵機能が欠けており、面倒なタスクを自動化しようとするプロジェクト管理者にとっての欠点となりうる。

カレンダービューが内蔵されていない。

Thingsの価格

アプリの価格は9.99ドル。

Things 評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (19 件のレビュー)

: 4.3/5 (19 件のレビュー) カプターラ 4.9/5 (106 件のレビュー)

8.マイクロソフト やること

経由 マイクロソフト /マイクロソフト https://clickup.com/ja/blog/65744/undefined/ マイクロソフト やること /%href/

はシンプルさとパワーの完璧な融合です。このWindowsタスクスケジューラは、あなたのタスクとToDoを簡単かつ効果的に整理するために設計されています。

やることは直感的な方法でタスクをリストアップし、完了するごとにマークを付け、Microsoftシステムセンターの他の部分とシームレスに統合し、スムーズなワークフローを作成します。このWindowsスケジューリングツールには

/参照 https://clickup.com/ja/blog/71558/undefined/ スマートデイリープランナー /%href/

インテリジェントで個人的な毎日のタスクリストを提供する。

さらに、共同タスク用の共有リストを作成できるので、他の人との連携も簡単です。

また、やることがたくさんある人のために、Microsoft To-Doのリマインダーと期日を使えば、すべてがスムーズに進みます。

Microsoft To Doの主な機能

Microsoftの一連のツール間でタスクを同期し、Windowsのタスクスケジューラソフトウェアとその他のデジタルツールキットとの間でスムーズなワークフローを実現

その日のタスクをインテリジェントかつ個人的にリスト化。

他の人と調整し、全員が同じページにいるようにする

Microsoft やることリミット

複雑なプロジェクト管理のためのリミット機能

高度なタスクスケジューラーに比べ、タスク依存関係のオプションがない。

いくつかの企業向けジョブスケジューラと異なり、大規模チーム向けには堅牢性に欠ける可能性がある

Microsoft やること価格

無料です。

Microsoft To Doの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (50 件以上のレビュー)

: 4.4/5 (50 件以上のレビュー) カペラ 4.6/5 (2700 件以上のレビュー)

9.タイムヒーロー

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/timehero-screenshot-1-1400x933.png TimeHeroダッシュボード /タイムヒーロー

経由

/参照 https://www.timehero.com/ タイムヒーロー /参照

TimeHeroはタスクスケジューリングを自動化することを使命としています。スマートなアルゴリズムを使って、カレンダーのイベントに合わせてタスクをプランするので、一日を有効に使えます。

TimeHeroがあれば、手動でタスクをスケジュールする心配はありません。やることだけを入力すれば、あとはジョブスケジューリングソフトウェアが処理してくれます。プロジェクトテンプレートを使えば、同じようなプロジェクトを一から設定する手間が省けます。

また、予測技術により、締め切りを逃すと警告が表示されるので、それに応じてタスクスケジューラーを調整することができます。

一般的なツールとの統合により、TimeHeroは既存の生産性スイートへの素晴らしい追加となります。

TimeHero の主な機能

スマートなアルゴリズムを使用して、カレンダーのイベントを中心に定期的なタスクをプランニングし、プロセスを自動化します。

同じようなプロジェクトを一から設定する必要がなく、時間を節約できます。

確実で実用的なアラートにより、期限を逃す可能性があることをリマインダーし、それに応じてスケジュールを調整することができます。

TimeHero のリミット

TimeHeroの人工知能システムスケジューラー機能は、革新的ではありますが、時にスケジュールの衝突を引き起こす可能性があります。

ユーザーによってはインターフェイスに圧倒されることもあります。

ユーザーからのフィードバックによると、もっとカスタマイズ可能なレポート作成機能が必要です。

タイムヒーローの価格

ベーシックユーザーあたり月額4.60ドル

プロフェッショナル :10ドル/月/ユーザー

:10ドル/月/ユーザー プレミアム:22ドル/月/ユーザー

TimeHeroの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (10件以上のレビュー)

: 4.6/5 (10件以上のレビュー) カプターラ 4.7/5 (20件以上のレビュー)

10.インフォリオ

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/78f01e_250ab9c137da44d080666af792f28869mv2-1400x878.gif インフォリオ・ダッシュボード /インフォリオ

経由

/参照 https://www.infolio.co/ インフォリオ /インフォリオ

Infolioはタスクスケジューリングをさらに進化させ、包括的なデジタル・ワークスペースへと変貌させます。

Infolioを使えば、複雑なタスクの管理、プロジェクトでのコラボレーション、ディスカッション、さらには魅力的なビジュアルプレゼンテーションの作成まで、すべてを一箇所で行うことができます。タスク管理へのこの総合的なアプローチは、プロジェクト情報を集約する統一されたプラットフォームを探しているチームにとって理想的な選択です。

デジタルホワイトボードは、ブレーンストーミングセッションやアイデアを視覚的にプロットするのに最適です。また、ビジュアルなプロジェクトプレゼンテーションを作成できるため、プロジェクトの進捗を関係者と共有するのも簡単です。

Infolioは単なるタスクスケジューリングツールではなく、完全なプロジェクト指令センターなのです。

インフォリオの主な機能

カスタムフィールドによる包括的なタスク管理により、スケジュールされたタスクを柔軟に分類可能

チームコラボレーションとチャット機能により、リアルタイムコミュニケーションとチームワークをサポートし、企業のジョブスケジューリングをサポートします。

プロジェクトスペースは、タスクスケジューラーの情報を一元管理し、整理整頓を促進する場所を提供します。

デジタルホワイトボードは、ブレーンストーミングや視覚的にアイデアをプロットするためのプラットフォームを提供します。

ビジュアルなプロジェクトプレゼンテーションを作成する機能は、進捗や結果を関係者と共有する際に役立ちます。

インフォリオのリミット

リミット番号の統合は、他のツールと使用する場合、追加の手作業が必要になる可能性がある。

タスクのフィルタリングオプションを増やすことで、タスクの整理がしやすくなる。

ネイティブの時間追跡機能がないため、時間管理には別のツールが必要。

インフォリオの価格

スタンダード: 無料

無料 プロフェッショナルユーザーあたり月額4.99ドル

インフォリオの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (15件以上のレビュー)

: 4.5/5 (15件以上のレビュー) カペラ 4.5/5 (20件以上のレビュー)

**_販売管理のためのより多くのツールをお探しですか?をご覧ください。

をご覧ください。 https://clickup.com/ja/blog/65496/undefined/_** 営業アプリ /%href/

_guide!

チームにとって最高のスケジューリング## ClickUp-The Best Scheduling Choice for Your Teams

最適なタスクスケジューリングソフトを選ぶには、チームのニーズに合った機能と使いやすさの組み合わせを見つけることです。ClickUpの包括的なタスクスケジューラー機能からMicrosoft To-Doのユーザーフレンドリーなインターフェイスまで、最終的な選択は作業負荷自動化ソフトウェアに対する独自の要件によって決まります。

もっと詳しく知りたいですか?こちらをチェック

/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /参照

の機能を見てみよう。

/をご覧ください。 https://clickup.com/features/calendar-view カレンダービュー /%href/

は、毎日のワークフローに欠かせないものになります。目標は単に複雑なタスクを自動化することではなく、仕事のプロセスをより合理的、効率的、生産的にすることです。

ClickUpがあなたのプロジェクト管理にどのような変化をもたらすかをご覧ください。