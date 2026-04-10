AIを活用した学生ケース管理のやること

現在、大学生の60%以上が少なくとも1つのメンタルヘルス問題の基準を満たしており、97%の教育機関がキャンパス内に行動介入チームを設置しています。にもかかわらず、多くのCAREチームは依然として、電子メールのやり取り、連携が取れていないMaxientレポート、誰かの受信トレイに眠っているミーティングメモなどを通じてケースの調整を行っています。

プロジェクト管理プラットフォーム内に組み込まれたAIエージェントは、FERPAに準拠したアクセス制御を維持しつつ、ケースの受付、リスクレベルのトリアージ、部門横断的な紹介、および結果の追跡を自動化できます。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで、数分で完全な学生ケース管理ワークスペースを構築できる、すぐに使えるAIエージェントのプロンプトです。しかし、これを使用する前に、この種のシステムが解決しようとしている調整上の課題について確認しておくと良いでしょう。多くの学生サポートチームにとって、問題は紹介案件が不足していることではありません。問題は、それらの紹介案件が、連携が取れていないあまりにも多くの部署を経由して届くため、適切な対応を行うために必要な全体像を早期に把握することが困難になっている点にあります。

この学生ケース管理のセットアップは、どのような方に適していますか このセットアップは、複数の部署にまたがるトリアージ、紹介、フォローアップを担当するCAREチーム、行動介入チーム、学生部長室、学生規律チーム、カウンセリング調整スタッフ、ケースマネージャー、および学生支援部門のリーダー向けに設計されています。特に、すでに複数のシステムを通じて紹介を受けているものの、リスク管理、引き継ぎ、ケースの可視性において依然として手作業による調整に依存している教育機関にとって有用です。

課題：CAREチームが電子メールやスプレッドシートを使って学生の危機的状況の調整を行っている

学生支援の専門家なら、その実情をすでに熟知しているはずです。 教員から懸念される行動に関する報告が提出される。寮監が、数日間部屋から出ていない学生を指摘する。オンラインポータルを通じてタイトルIX（性差別禁止法）に関する報告が届く。アカデミックアドバイザーが、ある学生が授業に出席しなくなったことに気づく。こうした各紹介案件はそれぞれ異なるシステムに入力され、異なる部署に回され、CAREチームやBIT（学生支援チーム）は、誰かがメモを持ち込んだかどうかという記憶頼りの週ミーティングで、全体像を把握することになっている。

需要は増え続けています。2009年から2015年の間に、キャンパスのカウンセリングセンターで支援を求める学生の数は40％近く増加し、パンデミックが発生するまでその増加傾向は続きました。 「2024–25年度ヘルシーマインズ調査」によると、大学生の40%近くが中程度から重度のうつ病を経験しており、68%が精神的・感情的な困難が学業成績に影響を与えたと報告しています。これらの学生は、明確なラベルを貼られるわけではありません。彼らは、行動上の問題、住居に関する苦情、学業上の警告、障害への配慮要請といった形で現れ、多くの場合、複数の部署に同時に持ち込まれます。

その結果は予想通りです。他の部署がすでに連絡していることを知らずに3つの部署が同じ学生に重複して連絡したり、学生生活指導部門とカウンセリング部門の間で引き継ぎが途切れたり、ミーティングの議事録にのみ存在する介入プランができたり、紹介された学生が実際に指定された支援先と接続できたかどうかを体系的に追跡する方法がなかったりします。

この価値は、学生ケース管理においても同様に重要です。行動指導やカウンセリングのシステムに取って代わるのではなく、紹介、引き継ぎ、フォローアップを一元的に可視化する運用レイヤーを構築することです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で実際に機能する学生ケース管理のセットアップを構築することです。 ご自身のCAREやBITワークフローで同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、チームの体制、紹介件数、コンプライアンス要件に合わせて調整してみてください。

この価値は、学生ケース管理においても同様に重要です。行動指導やカウンセリングのシステムに取って代わるのではなく、紹介、引き継ぎ、フォローアップを一元的に可視化する運用レイヤーを構築することです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で実際に機能する学生ケース管理のセットアップを構築することです。 ご自身のCAREやBITワークフローで同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、チームの体制、紹介件数、コンプライアンス要件に合わせて調整してみてください。

この価値は、学生ケース管理においても同様に重要です。行動指導やカウンセリングのシステムに取って代わるのではなく、紹介、引き継ぎ、フォローアップを一元的に可視化する運用レイヤーを構築することです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で実際に機能する学生ケース管理のセットアップを構築することです。

ご自身のCAREやBITワークフローで同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、チームの体制、紹介件数、コンプライアンス要件に合わせて調整してみてください。

ご自身のCAREやBITワークフローで同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、チームの体制、紹介件数、コンプライアンス要件に合わせて調整してみてください。

プロンプト：AIを活用した学生ケース管理ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーしてClickUp Brainに貼り付け、独自の「ClickUp Super Agent」を作成し、所属機関の詳細を入力してください。そうすれば、受付ワークフロー、リスク評価フレームワーク、紹介先追跡、結果の記録機能を備えた、完全な学生ケース管理ワークスペースが完成します。

このワークフローを活用することで、タスクの階層構造、トリアージのロジック、許可に応じたワークフロー、フォローアップのチェックポイントなどを含む、運用体制の強力な草案が完成します。その後、チームはケースの処理量、キャンパスの構造、コンプライアンス環境に合わせて、このワークフローをカスタムすることができます。

このワークフローを活用することで、タスクの階層構造、トリアージのロジック、許可に応じたワークフロー、フォローアップのチェックポイントなどを含む、運用体制の強力な草案が完成します。その後、チームはケースの処理量、キャンパスの構造、コンプライアンス環境に合わせて、このワークフローをカスタムすることができます。

学生ケース管理のスーパーエージェント

プロンプト：

エージェントのブループリントが生成されたら、次のステップは、それをケース管理チームが毎日活用できる実用的なワークスペースに変えることです。

ClickUpでの設定方法（4つのステップ）

スペースを設定する前に、紹介、ケースノート、早期警告、部門間の引き継ぎ、コンプライアンス報告など、チームがすでに使用している学生支援データを収集してください。これには通常、学生IDデータ、紹介元、懸念事項の種類、現在のリスクレベル、担当ケースマネージャー、過去の介入履歴、紹介先、およびFERPAやタイトルIXに関する取り扱い要件などが含まれます。正確な入力データから始めることで、自動化、ダッシュボード、および引き継ぎワークフローの信頼性が大幅に向上します。

ワークスペースの構造を作成する「学生ケース管理」という専用のスペースを設定します。 最初から厳格な許可設定を施した4つのフォルダを追加します。「Active Cases」はリスクレベル別に整理された未解決のケース、「Referrals & Early Alerts」は新規の紹介、学業上のアラート、および審査待ちの自己申告、「Cross-Department Coordination」はカウンセリング、障がい者支援、学生規律、タイトルIX、外部リソースへ送られた紹介、「Reporting & Compliance」は集計レポート作成、クレリー法に基づく追跡、タイトルIXのタイムライン、およびケース結果の要約用です。 すべてのケースタスクにカスタムフィールドを設定するケースタスクテンプレートにカスタムフィールドを追加し、各学生ケースに、チームのトリアージ、調整、サポート記録を一貫して行うために必要な主要データを含めましょう。学生ID、紹介元、懸念事項の種類、リスクレベル、ケースマネージャー、FERPA開示状況、最終連絡日、送信された紹介先、結果ステータスなどのフィールドを含めます。この一貫した構造により、ダッシュボード、自動化、ケースの調整がはるかに信頼性の高いものになります。 プロンプトをClickUp Brainに貼り付ける新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。機関名、チームの構成、月間の紹介件数、コンプライアンス要件、現在使用しているツールなどの変数を入力してください。生成された出力を活用して、受付ワークフロー、リスク評価フレームワーク、紹介トラッカー、コンプライアンスダッシュボードの初稿を作成し、その後、貴機関のケース管理プロセスに合わせて調整してください。 継続的な管理のための自動化を設定する手動での継続的なフォローアップを必要とせずに、学生のケースワークを円滑に進めるための自動化を設定しましょう。ルールを使用して、緊急ケースを当直スタッフに通知したり、複数の紹介案件が積み重なった際にリスクをエスカレーションしたり、ミーティング後にフォローアップタスクを通知したり、紹介先の不参加をフラグ付けしたり、クローズレビューをスケジュールしたりすることで、学生を見落とすことがないようにしましょう。

「学生ケース管理」という専用のスペースを設定します。最初から厳格な許可設定を施した4つのフォルダを追加します。「Active Cases（進行中のケース）」はリスクレベル別に分類された未解決のケース、「Referrals & Early Alerts（紹介・早期アラート）」は新規の紹介、学業上のアラート、および審査待ちの自己申告、「Cross-Department Coordination（部門間連携）」はカウンセリング、障がい者支援、学生規律、タイトルIX、外部リソースへ送られた紹介案件、「Reporting & Compliance（報告・コンプライアンス）」は集計レポート作成、クレリー法に基づく追跡、タイトルIXのタイムライン、およびケース結果の要約を管理します。

ケースタスクテンプレートにカスタムフィールドを追加し、すべての学生ケースに、チームがトリアージ、調整、サポート記録を一貫して行うために必要な主要データを含めるようにしましょう。学生ID、紹介元、懸念事項の種類、リスクレベル、ケースマネージャー、FERPA開示状況、最終連絡日、送信された紹介先、結果ステータスなどのフィールドを含めます。この一貫した構造により、ダッシュボード、自動化、およびケースの調整がはるかに信頼性の高いものになります。

新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。機関名、チームの構成、月間の紹介件数、コンプライアンス要件、現在使用しているツールなどの変数を入力します。生成された出力を活用して、受付ワークフロー、リスク評価フレームワーク、紹介トラッカー、コンプライアンスダッシュボードの初稿を作成し、その後、所属機関のケース管理プロセスに合わせて調整してください。

自動化機能を活用して、手動での継続的なフォローアップを必要とせずに学生ケースの処理を円滑に進めましょう。ルール設定により、緊急ケースを当直スタッフに通知したり、複数の紹介案件が積み重なった際にリスクをエスカレーションしたり、ミーティング後にフォローアップタスクを自動生成したり、紹介先の不参加をフラグ付けしたり、完了レビューをスケジュールしたりすることで、学生を見落とすことがないようにしましょう。

これらのワークフローを繰り返し使えるシステムに組み込みませんか？ClickUpでワークスペースを作成しましょう。

💡 プロのヒント： CAREやBIT業務全体にシステムを展開する前に、まずは「受付・トリアージ」や「部門間紹介」など、1つのワークフローから始めてみましょう。小規模なパイロット運用を行うことで、チームは本展開前にテンプレート、許可、エスカレーションロジックを最適化することができます。

学生ケース管理タスクにおすすめのカスタムフィールド

これらのフィールドにより、受付、トリアージ、紹介、介入、およびケースの結果に至るまで、一貫した運用記録が作成されます。

フィールド タイプ 目的 学生ID 短いテキスト 学生固有の識別子 紹介元 ドロップダウン 教員、職員、学生、自己申告、匿名 相談内容の種類 ドロップダウン 学業、行動、メンタルヘルス、規律、安全、経済、住居 リスクレベル ドロップダウン レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5 ケースマネージャー メンバー 調整を担当する主なメンバー FERPA開示ステータス ドロップダウン 記録あり、記録なし、不要 最終連絡日 日付 学生または事務室との最新の連絡 紹介済み ラベルまたは関係 カウンセリング、アドバイジング、学生の行動指導、タイトルIX、学資援助、障がい者支援、外部リソース 成果ステータス ドロップダウン 進行中、監視中、解決済み、外部へ紹介済み、取り下げ済み 緊急度 ドロップダウン 緊急／危機的、高、中、低／情報提供 関与ステータス ドロップダウン 接続済み、無断欠席、サービス拒否、待機リスト、進捗中 同意ステータス ドロップダウン 学生の同意取得済み、限定的な同意、同意不要

学生ケース管理の主な自動化例

カスタムフィールドの設定が完了したら、手動での追跡作業を繰り返すことなく、トリアージ、紹介、介入、フォローアップのワークフローを円滑に進める自動化機能を構築しましょう。

いつ… その後… 新しい紹介案件には「緊急／危機的状況」のマークが付きます 当直スタッフとキャンパスセキュリティに直ちに通知し、そのケースを危機対応ワークフローに割り当てます 学生に対して、すでにアクティブなケースが存在しているにもかかわらず、2件目の紹介依頼が届いた場合 重複ケースとしてフラグを立て、リスクレビューの優先度を引き上げる 紹介が行われたにもかかわらず、学生が所定の期間内に接続をしてこない場合 ケースマネージャーに通知し、フォローアップの連絡タスクを作成する 学生にリスクレベル4または5が割り当てられた場合 集中介入ワークフローのトリガーを起動し、対応チーム全員に通知する フォローアップの日付が到来しても、更新された連絡記録が残されていない フォローアップタスクを作成し、ケースマネージャーに割り当てます ケースが「解決済み」とマークされます 終了レビューのチェックポイントをスケジュールし、結果の要約プロンプトを生成します

学生サポートのライフサイクル全体におけるエージェントの役割

学生ケース管理のためのAIエージェントは、学生にアドバイスを提供するチャットボットではありません。これは、プロジェクト管理ワークスペース内で動作するシステムであり、紹介先の割り当て、介入の追跡、部署間の引き継ぎ管理、学生が実際にサポートを受けたかどうかの記録など、現在CAREチームが手作業で行っている構造化され、反復的な調整業務を処理します。

ライフサイクルフェーズ 担当者のやること 従来の方法との違い ケースの受付とトリアージ 紹介の標準化、緊急度の割り当て、重複の検出、およびケースを適切なワークフローへ振り分けを行います 電子メールのやり取り、スプレッドシートでの記録、一貫性のない受付メモ リスク評価 リスク要因を追跡し、ケースの優先度を更新し、レベルに応じたエスカレーションをサポートします チームの記憶頼り、手作業による評価、そして週次ミーティングでの当て推量 部門横断的な紹介 紹介先の追跡、学生との接続の有無、必要なフォローアップの確認が可能 部署間の連携不足や所有権の所在が不明確 介入の追跡 アウトリーチ、ミーティング、介入、およびケースの決定に関する時系列のタイムラインを管理します 受信トレイやミーティング議事録、あるいは別の事務記録の中に埋もれてしまっているメモ コンプライアンスとレポート作成 関連するクレリー法やタイトルIXの義務に対応した、許可に応じた追跡、レポート作成、タイムライン管理をサポートしています レポート作成用スプレッドシートと事後対応型のコンプライアンスレビューを分離する 早期アラート対応 リスクが高まった際に、学業面や行動面での警告パターンをアクティブなケースに変換します 全体像として統合されない単一チャネルのアラート

一般的なAIツールとは異なり、これはチームがすでにタスクを管理しているワークスペース内で動作するClickUpスーパーエージェントです。すべてのアクションは、メンバーが普段作業している場所で行われます。追加のログインも、別のシステムを確認する必要もありません。

実際のClickUp環境で「スーパーエージェント」がどのように機能するかご覧になりたいですか？以下の解説動画で、AIが生成したワークフロー、タスク、自動化機能が実際にどのように連携しているかをご確認ください。

機関の種類に応じたバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用しているすべての高等教育機関でご利用いただけます。ご自身の教育機関に合わせてプロンプトを調整してください：

機関の種類 主な変更点 R1研究大学 プロンプトをそのまま使用してください。より複雑なチーム構成、より多くの紹介件数、およびアドバイジング、行動指導、住居管理、カウンセリング部門間のより緊密な連携を追加してください。 地方の大学 ケース管理の全体構造は維持しつつ、関与する部署が少ない専門医への紹介プロセスを簡素化します。効率的な引き継ぎと、適度な規模のレポート作成体制を重視します。 リベラルアーツカレッジ 密接な連携が求められる学生サポート環境において、きめ細かな介入、小規模チーム間の調整、および許可が必要な引き継ぎに重点を置きます。 コミュニティカレッジ 通学生への働きかけ、経済面や学業上の懸念、外部コミュニティへの紹介、そして複数の役割を担う小規模なチームに重点を置きます。 キャリアスクールまたは職業訓練校 進捗状況に応じた介入、出席に関する問題、必要に応じて住居や交通手段の障壁、そして効率化された紹介プロセスに焦点を当てます。

学生ケース管理を一元的に実施

紹介、介入メモ、早期警告、部門間の引き継ぎ情報が、共有された運用ビューのない別々のシステムに分散していると、学生ケース管理は機能しなくなります。ClickUp Brain、カスタムフィールド、自動化を活用することで、貴機関はケースの受付、トリアージ、紹介の追跡、介入のフォローアップを、繰り返し運用可能な単一のシステムへと統合できます。

この取り組みの目標は、校内規律システムやカウンセリング記録、あるいは組織の公式記録システムを置き換えることではありません。その目標は、これらに関連する調整業務を軽減し、支援プロセス全体の可視性を高め、部署間の連携で学生を見落とすことがないよう確実にすることです。まずは上記のプロンプトを参考に、チームの体制やコンプライアンス要件に合わせて調整し、チームが実際に毎日活用できるセットアップを構築してください。

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よくある質問

AIエージェントは、FERPA（教育記録のプライバシー法）で保護された学生情報を扱うことができますか？

はい、適切な設定を行えば可能です。ワークスペースではロールベースの許可管理を採用しているため、承認されたCAREチームメンバーのみがケースの詳細を確認できます。 ClickUpは、SOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、およびISO 42001の認証、SSO（シングルサインオン）連携、保存時および転送中のデータ暗号化に対応しています。ケース単位の許可設定により、特定のチームメンバーのみに可視性を制限できます。AIモデルのトレーニングにはデータは使用されません。セットアップ時には、所属機関のFERPA担当者が許可設定を確認する必要があります。

これはMaxientやその他の学生行動管理システムに取って代わるものですか？

いいえ。Maxientや類似のプラットフォームは、裁定、制裁、コンプライアンス記録の管理を目的とした行動記録システムです。AIエージェントワークスペースは、CAREチームがケースのトリアージ、紹介先の追跡、介入の記録、部門間の引き継ぎ管理を行うための調整およびワークフロー層です。多くの機関では、Maxientを行動記録のシステムとして、ClickUpをケース管理調整の運用層として、両方を併用しています。

これは早期警戒システムにどのように役立つのでしょうか？

担当者は、パターンからリスクの高まりが示された場合、早期警告のトリガー（欠席、成績の低下、教員からの懸念など）をケース管理タスクに変換します。教員が警告を送信して特定のアドバイザーに届くという従来の方法ではなく、本システムは警告を行動に関する紹介やその他のシグナルと統合し、CAREチームに包括的な視点を提供します。これは、コンプライアンスや助成金管理など、高等教育における他のワークフローでも採用されているのと同じ調整アプローチです。

複数の部署が関与する場合、学生のプライバシーはどうなるのでしょうか？

このワークスペースでは、ClickUpの権限システムを通じて「知る必要のある者」のみがアクセスできる仕組みを採用しています。ケースマネージャーはケースの全タイムラインを確認できます。カウンセリングセンターへの紹介担当者は、紹介が行われたこと、および学生が連絡を取ったかどうかのみを確認でき、具体的な行動の詳細までは閲覧できません。最初の通報を行った教職員は、ケースが受理され、対応中であるという確認情報のみを確認できます。権限レベルは、FERPA（家族教育権利およびプライバシー法）の「正当な教育的関心」基準に準拠しています。

これは、専任のCAREチームを持つ大規模な大学にしか役立たないのでしょうか？

いいえ。スタッフ数が限られているコミュニティカレッジや小規模な教育機関は、1人が複数の役割を担うことが多いため、自動化されたトリアージや紹介先追跡の恩恵を最も受けられます。2名体制の学生支援室でも、研究大学の15名からなるCAREチームと同じ構造化されたワークフロー、エスカレーション手順、および記録の証跡を利用できます。プロンプトは、チームのサイズや紹介件数に応じて自動的に調整されます。