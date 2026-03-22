AIを活用したキャンパスイベント管理のやること

イベントでの学生の参加状況を追跡している大学では、参加意欲の高い学生の継続率が78%から92%へと急上昇しています。プロジェクト管理プラットフォーム内に組み込まれたAIエージェントは、年間数百件に及ぶイベントにおいて、イベント企画のワークフロー、会場予約、ベンダーとの調整、予算管理、およびイベント後の分析を自動化することができます。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで、数分で完全なキャンパスイベント管理ワークスペースを構築できる、すぐに使えるAIエージェントのプロンプトです。しかし、これを使用する前に、この種のシステムが解決しようとしている調整上の課題について理解しておくと役立ちます。多くのキャンパスイベントチームにとって、問題はアイデアや活動の不足ではありません。計画、承認、ベンダー、レポート作成があまりにも多くのツールに分散しているため、全体像を明確に把握できないという点にあります。

このキャンパスイベントのセットアップは、どのような方に適していますか このセットアップは、学内イベントの企画、プロモーション、成果測定を担当する学生支援チーム、キャンパスイベント事務局、キャリアセンター、同窓会チーム、学部・学科、および運営スタッフ向けに設計されています。特に、すでに会場予約やカレンダーツールを利用しているものの、ベンダー、予算、タイムライン、イベント後のフォローアップの管理に依然として手作業による調整に依存している教育機関にとって有用です。

課題：イベントチームが年間200件以上のイベントを、電子メールのスレッドや共有ドライブだけで運営している

学生課、キャリアセンター、同窓会事務局、あるいは各学部・学科の事務室など、キャンパスイベントの運営に携わっている方なら、その調整の難しさを痛感されていることでしょう。新入生オリエンテーション週間だけでも、数十カ所の会場手配、ケータリングの注文、音響・映像設備のセットアップ、リスク評価、マーケティングのタイムライン管理など、多岐にわたる業務が発生します。さらに、ホームカミング、卒業式、ゲスト講演、就職説明会、学生団体のイベント、そして毎週行われる数十もの小規模なプログラムまで加われば、その負担はさらに膨れ上がります。

多くのチームでは、今でもGoogle ドキュメント、電子メールのやり取り、スプレッドシート、レガシーな会場予約システムなどを組み合わせて調整を行っています。その結果、会場の二重予約、ベンダーへの納期遅れ、クレジットカードの明細が届くまで誰にも気づかれない予算超過、そしてイベントが実際に成功したかどうかを測定する標準化された方法がないといった問題が生じています。 ジョージア・サザン大学は、ある秋学期だけで1,162件以上のイベントと79,408人の参加者を追跡しました。そのデータによると、少なくとも1つのイベントに参加した学生の留年率は79.4%であったのに対し、全体では72%でした。イベントは重要ですが、それを大規模に運営するためのインフラが追いついていないのが現状です。

教育機関がイベントの効果測定を試みるにつれ、調整の難しさは増しています。ヒューストン大学のデータによると、キャンパスでの活動に4回以上参加した学生の留年率は92％であったのに対し、参加がゼロの学生では78％でした。イベントが学生の定着率向上に寄与することは誰もが認めていますが、チームを疲弊させることなくイベントのプラン、実行、分析を行うための運用体制を整えているキャンパスはほとんどありません。

ここにこそチャンスがあります。イベント運営の専門知識を置き換えるのではなく、会場、ベンダー、予算、チームの間で行われる仕事を、一元的に可視化する運用レイヤーを構築するのです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能するキャンパスイベント管理のセットアップを構築することです。 自社のイベント運営でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、会場、イベントの構成、人員配置モデルに合わせて調整してみてください。

ここにこそチャンスがあります。イベント運営の専門知識を置き換えるのではなく、会場、ベンダー、予算、チームの間で行われる仕事を、一元的に可視化する運用レイヤーを構築するのです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能するキャンパスイベント管理のセットアップを構築することです。

自社のイベント運営でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、会場、イベントの構成、人員配置モデルに合わせて調整してみてください。

自社のイベント運営でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、会場、イベントの構成、人員配置モデルに合わせて調整してみてください。

プロンプト：AIを活用したキャンパスイベント管理ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーしてClickUp Brainに貼り付け、独自のClickUpスーパーエージェントを作成し、所属機関の詳細を入力するだけで、計画テンプレート、予算管理ツール、ベンダー調整ワークフロー、イベント後の分析機能を備えた、イベント管理用の完全なワークスペースが完成します。

このワークフローを活用することで、タイムラインのテンプレート、所有権の引き継ぎ、予算のチェックポイント、レポート作成のワークフローなど、運営体制の強力な草案が完成します。その後、チームはイベントの規模、キャンパスのサイズ、運営上のニーズに合わせて、この草案をカスタマイズすることができます。

このワークフローを活用することで、タイムラインのテンプレート、所有権の引き継ぎ、予算のチェックポイント、レポート作成のワークフローなど、運営体制の強力な草案が完成します。その後、チームはイベントの規模、キャンパスのサイズ、運営上のニーズに合わせて、この草案をカスタムすることができます。

キャンパスイベント管理のスーパーエージェント

ClickUpでの設定方法（4つのステップ）

ステップ1：ワークスペースの構造を作成する

「Campus Events」という名前の専用スペースを作成し、4つのフォルダを設定します（または、イベント企画テンプレートから始めて、そこからカスタマイズすることもできます）：

イベントパイプライン： イベント提案、承認済み／プラン中、および却下／延期中のリスト

開催中のイベント： イベントの種類（オリエンテーション、就職説明会、学生生活、同窓会、学術・講演会、スポーツ）別にリスト表示

ベンダー・会場管理： 会場カレンダー、ベンダー登録、契約追跡用のリスト

イベント終了後およびアーカイブ： イベントの総括用リスト、およびテンプレートや教訓が記録された過去のイベントを検索可能なアーカイブ

イベントタスクテンプレートに以下のフィールドを追加し、すべてのイベントに主要なデータを記録しましょう（すべてのカスタムフィールドの種類はこちら）：

フィールド タイプ 目的 イベント開催日 日付 イベント開催時 会場 ドロップダウン 学生会館、パフォーミングアーツセンター、スタジアム、中庭など 予想参加者数 番号 プロジェクト段階での予想参加者数 実際の参加者数 番号 イベント終了後の来場者数確認 総予算 通貨 承認済みイベント予算 実際の支出 通貨 経費の累計額 イベントの種類 ドロップダウン 新入生オリエンテーション、就職説明会、ゲスト講演、ホームカミング、学生団体、同窓会 リスクレベル ドロップダウン 低、中、高（参加人数のサイズ、アルコールの提供有無、屋外開催の有無などに基づく）

ステップ3：プロンプトをClickUp Brainに貼り付ける

キャンパスイベント管理スーパーエージェントビルダー

新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。変数（機関名、学生人口、チーム規模、年間イベント数、会場、予算）を入力します。Brainがタスク構造、計画テンプレート、ベンダー管理ツール、自動化ルールをタスクやサブタスクとして生成し、すぐに利用できるようになります。（Super Agentsが初めてですか？最初のSuper Agentをステップバイステップで作成する方法をご覧ください。）

キャンパスイベント管理スーパーエージェントの自動化トリガー

システムが自動的に稼働するように、以下の主要な自動化設定を行ってください（自動化におけるカスタムフィールドの仕組みについてはこちらをご覧ください）：

いつ… そして… イベント開催まであと8週間です テンプレートからプランチェックリストを作成し、イベント責任者を割り当てます イベント開催まであと6週間です プロモーションタスクを作成する：ソーシャルメディアカレンダー、電子メールキャンペーン、看板設置依頼 実際の支出が総予算の90%を超えています リスクレベルを「高」に変更し、イベント責任者および部門長に通知する イベントのステータスが「完了」に変更されました イベント終了後のタスクを作成する：アンケート配布、予算の精算、事後ミーティング イベント終了後のアンケートタスクが14日以内に完了していません エスカレーション：7日目 → リマインダー、14日目 → ディレクター

イベント管理のライフサイクル全体におけるエージェントの対応範囲

キャンパスイベント管理のためのAIエージェントは、イベント企画に関する質問に答えるだけのチャットボットではありません。これは、プロジェクト管理ワークスペース内で稼働し、イベントチームが現在手作業で行っている、体系化され反復可能な仕事（チェックリストの作成、ベンダーの追跡、予算超過の通知、イベント後のデータ収集など）を代行するシステムです。

ライフサイクルフェーズ エージェントの役割 従来の方法との違い 企画・承認 承認プロセスを組み込んだイベント提案タスクを生成し、マスターカレンダーと照合して会場の空き状況を確認し、予算の事前承認を適切な部署に回します 電子メールのスレッド、口頭での承認、手動でのカレンダー確認 プラン テンプレートから計画チェックリスト全体を作成し、イベント開催日に基づいて期限を設定してチームメンバーにタスクを割り当て、ベンダーの見積書や契約書を追跡します。 昨年のGoogle Docをコピーして、何か見落としがないことを祈る プロモーション チャネルごとのタスク（SNS、電子メール、看板、ウェブサイト）を含むマーケティングのタイムラインを作成し、参加予定者数を追跡し、ターゲットに対する登録数が少ない場合にフラグを立てます あちこちに散らばったリマインダーや、土壇場でのソーシャルメディア投稿 実行 ベンダーの搬入スケジュール、ボランティアの割り当て、緊急連絡先を1か所にまとめた当日のタイムラインを作成します 印刷された進行表のバインダーとグループテキスト イベント終了後 イベント完了後、自動的にアンケート配布、予算の照合、および事後ミーティングの作成を実行します 手動でのフォローアップは、往々にして行われないものです ポートフォリオ分析 すべてのイベントの参加人数、支出、満足度、継続率のデータを集計し、学期ごとおよび年次レポート作成を行います 年末に5つの異なるシステムからデータを抽出するために慌ただしく作業する

実際のClickUp環境で「スーパーエージェント」がどのように機能するかご覧になりたいですか？以下の解説動画で、AIが生成するワークフロー、タスク、自動化機能が実際にどのように連携しているかをご確認ください。

教育機関の種類に応じたバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用しているすべての高等教育機関でご利用いただけます。ご自身の教育機関に合わせてプロンプトを調整してください：

機関の種類 主な調整点 R1研究大学（年間500件以上のイベント） プロンプトをそのまま使用してください。部門別の予算ロールアップ機能を追加してください。研究シンポジウムおよびカンファレンスのテンプレートを追加してください。業界パートナー向けのスポンサーイベントコンプライアンス追跡機能を含めてください。 R2大学（年間200～500件のイベント） ベンダー管理を、RFP（提案依頼書）の全件追跡ではなく、優先ベンダーリストへの絞り込みに簡素化します。リスク評価を「標準」と「高」の2段階に集約します。分析は、影響力の最も高い上位20件のイベントに焦点を当てます。 主に学部生を対象とする教育機関（年間100～200件のイベント） 承認ワークフローを簡素化し、学生団体のイベントサポートを強化しましょう。顧問による承認プロセスを追加します。プロモーションはLinkedInよりもInstagramや学内チャネルに重点を置きます。 コミュニティカレッジ（年間50～150件のイベント） 就職説明会、編入説明会、地域連携イベントに焦点を当てます。必要に応じて、複数キャンパスにわたる会場調整も追加します。予算追跡を簡素化し、部署ごとの配分まで可視化します。 キャリアスクール／職業訓練校（年間20～75件のイベント） 採用企業とのネットワーキングイベント、認定式、オープンハウスに焦点を当てます。採用企業との関係追跡機能を追加します。卒業生向けイベントのテンプレートを、業界パートナー向けイベントのテンプレートに置き換えます。

キャンパスイベント管理を一元的に運用

チェックリストの作成、会場の予約、ベンダーへのフォローアップ、予算の追跡、イベント後のレポート作成といった業務が、共有された操作画面のない別々のシステムで管理されていると、キャンパスイベントの管理は機能不全に陥ります。ClickUp Brain、カスタムフィールド、自動化を活用することで、貴機関はキャンパスイベントの運営を一つの反復可能なシステムに統合し、計画の向上、引き継ぎ漏れの削減、予算の可視性の強化、そしてイベントの影響に関するより明確なレポート作成を実現できます。

目標は、既存の会場予約ツールやファイル管理システムを置き換えることではありません。それらに関連する調整業務を軽減し、イベントのライフサイクル全体における可視性を向上させ、チームが過労することなくより多くのイベントを運営できるようにすることです。まずは上記のプロンプトを参考に、キャンパスのサイズやイベントのポートフォリオに合わせて調整し、チームが年間を通じて実際に活用できるセットアップを構築しましょう。

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よくある質問

AIは、卒業式のような大規模なキャンパスイベントの複雑さを実際に管理できるのでしょうか？

はい。AIエージェントはイベントの企画内容について判断を下すことはありません。その役割は、計画ワークフローを確実に実行することにあります。具体的には、テンプレートからチェックリストを作成し、イベント開催日に合わせて期限付きのタスクを割り当て、ベンダーからの確認状況を追跡し、期限切れのアイテムをエスカレーションします。50以上のサブタスクがある卒業式のようなイベントにおいて、この構造こそが、業務の抜け漏れを防ぐ鍵となります。

複数の部署や予算にまたがるイベントは、どのように管理されるのでしょうか？

各イベントタスクには、部署、資金源、予算配分に関するカスタムフィールドが設定されています。担当者はイベント単位で支出を追跡し、そのデータを部署やポートフォリオのダッシュボードに集計します。学生課と教務課が共同でイベントを主催する場合、両部署は別々のスプレッドシートではなく、1つの場所で予算の分担額とタスクを確認できます。

学生イベントデータのセキュリティについてはどうでしょうか？

ClickUpはSOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、およびISO 42001の認証を取得しており、SSO、ロールベースの許可管理、保存時および転送中のデータ暗号化に対応しています。学生の出席データは、許可管理によりワークスペース内に留まります。AIモデルのトレーニングにデータが使用されることはありません。

25LiveやEMSのような既存の会場予約システムと連携することは可能ですか？

AIエージェントのワークスペースは、既存のスケジュール管理ツールと連携して機能します。25LiveやEMSからの会場空き状況データは、各イベントタスクのカスタムフィールドに反映されます。このエージェントは、既存の正式な会場予約システムに取って代わるものではありません。むしろ、予約を基にイベントの計画、調整、報告を行うための運用レイヤーとして機能します。また、ClickUpの連携機能やAPIを通じて、システムを接続することも可能です。

イベントのプランニングにGoogleドライブの共有フォルダを使うだけの場合と、何が違うのでしょうか？

共有ドライブはファイルを保存するだけです。タスクの割り当て、期限の追跡、期限切れアイテムのエスカレーション、予算差異の計算、イベント後のレポート作成は行いません。 AIエージェントを搭載したClickUpは、イベント企画プロセスを自動化され、追跡可能なシステムへと変える運用層です。企画文書は引き続きClickUp Docsに保存できますが、タスク、タイムライン、自動化機能と接続するようになります。また、同じアプローチを用いて他のキャンパスが助成金管理や リソース計画をどのように行っているかを確認することもできます。