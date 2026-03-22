AIを活用した部署間の連携のやること

1993年から2009年にかけて、大学の管理職ポジションは60%増加し、これは終身在職権を持つ教員の増加率の10倍に相当します。にもかかわらず、大学の各部門は依然として、電子メール、共有ドライブ、そしてタスクとして処理できたはずのミーティングを通じて調整を行っています。 教員は、授業や研究ではなく、ミーティングや電子メールに週の労働時間の30％を費やしています。根本的な課題は、大学が分散型の組織でありながら、協調して行動しようとしている点にあります。プロジェクト管理プラットフォーム内に構築されたAIエージェントは、部門横断的なプロジェクトの追跡、委員会運営、共同ガバナンスのワークフロー、戦略プランのレポート作成を自動化できます。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで数分で部門連携用のワークスペースを構築できる、すぐに使えるAIエージェントのプロンプトです。しかし、これを使用する前に、この種のシステムが解決しようとしている連携の課題について理解しておくと役立ちます。多くの大学にとって、問題は委員会やプラン、システムの不足ではありません。決定事項、引き継ぎ、アクションアイテムが、あまりにも多くのばらばらな場所に分散しており、誰も全体像を明確に把握できないという点にあります。

この部署間連携のセットアップは、どのような方に適していますか このセットアップは、学務担当副学長室のスタッフ、学部長、学科長、委員会管理者、戦略計画責任者、教員自治組織のスタッフ、および学術部門と管理部門間の仕事調整を担当する大学運営チーム向けに設計されています。特に、すでにコミュニケーションツールやファイル共有ツールを導入しているものの、プロジェクトや提案、意思決定を進めるために依然として手作業による調整に依存している教育機関にとって有用です。

課題：大学には47の委員会と12の共有運営機関がありますが、それらのやることを一元的に把握できる場所がありません

学部の学科や管理部門をまたいで仕事を調整している方なら、ある矛盾に気づいているはずです。大学は他のどの組織よりも多くの委員会、タスクフォース、ワーキンググループを生み出している一方で、それらのグループが実際に何を生み出しているかについて、最も可視性が低いのです。 カリキュラムの変更には、学部、学部のカリキュラム委員会、大学評議会、場合によっては学務担当副学長の承認が必要です。教員の採用には、学部、学部長室、人事部、予算担当、IT部門、施設管理部門間の調整が必要です。戦略プランの取り組みには学内のすべての部門が関与していますが、その内容は誰も更新しないPowerPointファイルの中に埋もれたままになっています。

UCLAとMIT Pressによる大学データ管理に関する研究によると、組織の効率性を阻む最大の障壁の一つは、部門間でデータや仕事が分断されたままになる「分散化」であることが明らかになりました。研究者らは、「大学はしばしば、相互運用性のないサイロ化された商用ソリューションを購入している」と指摘し、大学幹部たちは「予想外に、インフラに関する思考が著しく欠如していることに気づいた」と述べています。要するに、システムは存在しているものの、誰もそれらを接続していなかったのです。

その結果、仕事の重複、意思決定の停滞、そして承認された瞬間に陳腐化してしまう戦略プランが生じてしまいます。学部長はプログラムを主導する代わりに承認の追及に時間を費やし、学務担当副学長のスタッフは戦略を推進する代わりにレポート作成に時間を費やしています。そして委員会メンバーは？彼らはミーティングに参加しながら、他の委員会がどのような決定を下したのかと首をかしげているのです。

ここにこそチャンスがあります。大学のガバナンス構造を置き換えるのではなく、それらの間で行われている仕事を取り巻く、可視性のある運用レイヤーを構築するのです。そのモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能する部門間連携のセットアップを構築することです。

ここにこそチャンスがあります。大学のガバナンス構造を置き換えるのではなく、それらの間で行われている仕事を取り巻く、可視性のある運用レイヤーを構築するのです。そのモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能する部署間連携のセットアップを構築することです。

ここにこそチャンスがあります。大学のガバナンス構造を置き換えるのではなく、それらの間で行われている仕事を包括する、可視性のある運用レイヤーを構築するのです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能する部門間連携のセットアップを構築することです。

ご自身の大学の調整ワークフローで同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、所属部署の組織構造、委員会の業務量、プランの優先度に合わせて調整してみてください。

ご自身の大学の調整ワークフローで同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、所属部署の組織構造、委員会の業務量、計画の優先度に合わせて調整してみてください。

プロンプト：AIを活用した部署間連携ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーしてClickUp Brainに貼り付け、独自のClickUpスーパーエージェントを作成し、所属組織の詳細を入力するだけで、プロジェクトの追跡、委員会管理、ガバナンスワークフロー、戦略計画ダッシュボードを備えた、包括的な調整ワークスペースが完成します。

このワークフローを活用することで、タスクの階層構造、承認フロー、ミーティングのフォローアップ、進捗報告のチェックポイントなどを含む、運用体制の強力な草案を作成できます。その後、チームはガバナンス体制、報告の頻度、組織の複雑さに合わせて、これをカスタムすることができます。

このワークフローを活用することで、タスクの階層構造、承認フロー、ミーティングのフォローアップ、進捗報告のチェックポイントなどを含む、運用体制の強力な草案を作成できます。その後、チームはガバナンス体制、報告の頻度、組織の複雑さに合わせて、これをカスタマイズすることができます。

部門連携のスーパーエージェント

ClickUpでの設定方法（4つのステップ）

ステップ1：ワークスペースの構造を作成する

「大学調整」という専用のスペースを作成し、以下の4つのフォルダを設定します：

部門横断プロジェクト： プロジェクトの種類（カリキュラム、認定、テクノロジー、施設、採用、イベント）ごとに整理されたリスト

委員会とガバナンス： 各ガバナンス機関および委員会ごとのリスト。ミーティング管理、アクションアイテム、年次報告書用のサブリストも含まれます。

戦略プラン： 戦略目標ごとに整理されたリストで、各イニシアチブとそのアクションアイテムごとにサブリストが作成されます

採用・入社手続き： 部署ごとに整理された現在進行中の求人リスト。ポジションの申請から入社手続き完了までの各フェーズを網羅しています。

調整タスクのテンプレートに以下のフィールドを追加してください（すべてのカスタムフィールドの種類を参照）：

フィールド タイプ 目的 部門を統括する ドロップダウン このプロジェクトまたはアクションの担当部署はどれですか 関係部署 ラベル 参加が必要なすべての部署 ガバナンスフェーズ ドロップダウン 草案、学部、大学、評議会、学務担当副学長、承認済み 戦略的目標 関係 タスクを、それがサポートする戦略計画の目標に関連付けます 委員会 ドロップダウン これはどの委員会またはガバナンス機関に属しますか 決定ステータス ドロップダウン 保留中、承認済み、差し戻し、先送り、取り下げ 認定基準 短いテキスト 特定の認定要件への対応 進捗状況 ドロップダウン 順調、リスクあり、遅延、完了

ステップ3：プロンプトをClickUp Brainに貼り付ける

部門連携スーパーエージェントビルダー

新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。変数（組織名、部署数、委員会数、現在使用中のツール、戦略計画の構造）を入力してください。Brainが、プロジェクトの追跡、委員会管理、ガバナンスワークフロー、戦略計画ダッシュボードを、すぐに使えるタスクやサブタスクとして生成します。（Super Agentsが初めてですか？最初のSuper Agentをステップバイステップで作成する方法をご覧ください。）

スーパーエージェントの自動化

システムが自動的に動作するように、以下の主要な自動化を設定しましょう（自動化におけるカスタムフィールドの仕組みについてはこちらをご覧ください）：

いつ… そして… ガバナンス提案がどのフェーズでも21日以上滞留している 委員会委員長と提案スポンサーに通知し、学務担当副学長のダッシュボード上で「リスクあり」としてフラグを立てる 委員会ミーティングまであと3営業日です 提出されたアイテムからアジェンダを自動作成し、メンバーに配布し、関連文書を添付ファイルとして添付します 委員会ミーティングでのアクションアイテムの期限が過ぎている 委員会委員長へのエスカレーションや、次回のミーティングアジェンダへの自動引き継ぎ 戦略プランイニシアチブのステータスが「遅延中」に変更されました イニシアチブ責任者と部門副社長に通知し、復旧プランタスクを作成する 採用ワークフローのフェーズで、10営業日間アクティビティがありません 採用委員会の委員長と部門長に通知し、人事ダッシュボード上でボトルネックをフラグ付けする

調整のライフサイクル全体におけるエージェントの対応範囲

部門間連携のためのAIエージェントは、単なるミーティングスケジューラーではありません。これはプロジェクト管理ワークスペース内で稼働するシステムであり、分散型組織である大学に欠けている「つながり」を提供します。具体的には、部門横断的な可視性、意思決定の追跡、ガバナンス・ワークフローの管理、そして戦略的な説明責任です。意思決定自体は依然として委員会室で人間が行います。エージェントは、それらの決定が確実に追跡され、割り当てられ、実行されるようにします。

ライフサイクルフェーズ エージェントのやること 従来の方法との違い プロジェクトの立ち上げ 関係部署、タイムライン、承認プロセス、依存関係マップを含む、部門横断的なプロジェクト構造を作成します 「誰がこれの仕事をしているの？」「現状はどうなっているの？」といった電子メールのスレッド 委員会の運営 ミーティングの作成からアクション項目の追跡に至るまでのミーティングサイクルを管理し、すべての決定事項をその根拠と担当者を明記して記録します 電子メールの添付ファイルに埋もれた議事録や、誰も追跡していないアクションアイテム ガバナンスワークフロー 提案をガバナンスの全フェーズにわたって追跡し、ミーティングスケジュールとのカレンダー調整を徹底し、停滞している提案をフラグ付けします アジェンダの締め切りを逃したために18ヶ月もかかってしまう提案 戦略的プラン イニシアチブリーダーから集約された進捗状況の追跡、KPIダッシュボード、およびナラティブレポートにより、目標・イニシアチブ・アクションの階層構造を維持します 次回の認証審査まで誰も更新しない、バインダーに収められたプラン 採用 ポジションの要請から入社手続きに至るまでの部門横断的なワークフローを調整し、ボトルネックを追跡し、コンプライアンスステップを徹底します 誰が誰の承認を待っているのか誰も把握していなかったため、採用のタイムラインが数ヶ月も長引いてしまう 認定 戦略プランの進捗状況やガバナンス上の決定事項を認定基準に照らし合わせ、証拠ポートフォリオを継続的に作成します 認証取得のパニック：本来なら継続的に追跡すべきだった証拠を、18ヶ月間にわたって慌てて集める羽目に

実際のClickUp環境で「スーパーエージェント」がどのように機能するかご覧になりたいですか？以下の解説動画で、AIが生成するワークフロー、タスク、自動化機能が実際にどのように連携しているかをご確認ください。

組織の種類に応じたバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用しているすべての高等教育機関で活用できます。ご自身の機関に合わせてプロンプトを調整してください：

機関の種類 主な調整点 R1研究大学（50以上の部門） プロンプトをそのまま使用してください。研究センターの調整や学際的研究機関の管理を追加してください。複数の評議会小委員会に対するガバナンスの追跡機能を拡張してください。部門横断的な研究プロジェクトのために、 助成金管理 と統合してください。30以上の活動中の委員会を想定してください。 R2大学（20～50部署） 評議会、カリキュラム委員会、および3～5つの常任委員会へのガバナンス追跡を簡素化します。プロジェクトの種類を最も一般的なもの（カリキュラム、採用、認定）に絞り込みます。学部長レベルのダッシュボードビュー機能を強化します。 主に学部教育を行う大学（10～20の学部） 教員は人数の割に多くの委員会に参加しているため、教員委員会の仕事管理に重点を置きます。戦略プランの進捗管理を3～5つの目標に絞り込みます。共同ガバナンスのため、学生委員の参加状況の追跡機能を追加します。 コミュニティカレッジ（5～15の部署） プログラムレビューの調整や人材諮問委員会の運営に注力しましょう。研究主導型のガバナンスから、プログラム開発や技術移転契約のワークフローへと移行します。州のレポート作成要件に準拠します。 キャリア・職業訓練校（3～10部署） 業界諮問委員会の調整やプログラム認定のワークフローに焦点を当てます。ガバナンスを単一のカリキュラム委員会と諮問体制に簡素化します。戦略プランのKPIとして、企業との連携状況を追跡します。成果レポート作成については、 キャリアサービス部門 と連携します。

部門間の連携を一元管理

プロジェクト、委員会の決定、ガバナンス承認、戦略計画の更新、採用ワークフローなどが、共有された全体像のない別々のシステムに分散していると、部門間の連携は機能しなくなります。ClickUp Brain、カスタムフィールド、自動化を活用することで、組織は部門横断的な連携を、リーダーに可視性を提供し、ボトルネックを解消し、ミーティング終了後に決定事項が埋もれてしまうのを防ぐ、再現性のある単一のシステムへと変革できます。

目標は、既存の文書管理システム、コミュニケーションツール、ガバナンスプラットフォームを置き換えることではありません。それらに関連する調整業務を削減し、業務の引き継ぎや承認プロセスの可視性を高め、電子メールの過去の履歴に頼ることなく各部署が仕事を円滑に進められるようにすることです。まずは上記のプロンプトを参考に、自組織のガバナンス体制や部署数に合わせて調整し、毎学期実際に活用できるセットアップを構築しましょう。ClickUpを今すぐ無料で始めましょう。

よくある質問

AIは、教員の自律性を損なうことなく、共有ガバナンスを本当に支援できるのでしょうか？

AIエージェントはガバナンス上の決定を下すことはありません。エージェントが担当するのは、ガバナンスの業務管理です。具体的には、提案が承認プロセスの中でどの段階にあるかを追跡したり、アジェンダをまとめたり、決定事項を記録したり、アクションアイテムの進捗を確認したりします。審議、投票、決定を行うのは依然として教員です。エージェントは、委員会のミーティングの合間に提案が紛失しないようにし、決定事項が記録され、実行されることを確実にする役割を担っています。

47もの異なる部署に、どうやって同じシステムを使ってもらうのでしょうか？

採用プロセスやカリキュラムの承認など、全員に影響を与える可視性の高いワークフローから始めましょう。部門長が、新しいシステムによって電子メールの量が減り、提案の進捗状況を追跡できることを実感すれば、自然と導入が進みます。ウェイクフォレスト大学の事例でもこの傾向が見られます。同大学では、これまで入手できなかった重要なデータの可視性を実現することで、分散していたチームを統合しました。

人事およびガバナンスに関する記録のセキュリティについてはどうでしょうか？

ClickUpはSOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、およびISO 42001の認証を取得しており、SSO、役割ベースの許可設定、保存時および転送中のデータ暗号化をサポートしています。フォルダおよびリストレベルの許可設定により、採用選考委員会は自らが担当する選考案件のみを閲覧でき、人事関連の操作は権限を持つ管理者のみが確認できるようになっています。AIモデルのトレーニングにデータは一切使用されません。詳細については、セキュリティページをご覧ください。

これはSharePointやTeamsとどう違うのですか？

SharePointやTeamsは、コミュニケーションおよびドキュメントストレージプラットフォームです。ファイル共有やチャット機能に優れています。AIエージェントを搭載したClickUpは、タスクの割り当て、期限管理、承認フロー、ステータスダッシュボード、そして業務を確実に前進させる自動化ルールといったワークフローの層を追加します。ドキュメントを保存することと、誰かがそれに基づいて行動したかどうかを追跡することは別物です。

これは、既存のガバナンス管理システムと併用できますか？

はい。提案の提出や投票のためにすでにガバナンスプラットフォームをご利用の場合、AIエージェントワークスペースがその周辺業務をすべて管理します。具体的には、ミーティング前の準備、ミーティング後のアクションの追跡、委員会間の依存関係管理、戦略プランの統合などです。2つのシステムはそれぞれ異なる目的を果たし、互いに補完し合います。