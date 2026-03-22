AIを活用した施設管理のやること

米国の高等教育機関は、760億ドルを超える先送りされたメンテナンスの未処理案件を抱えており、Gordian社の2025年レポートによると、設備更新の必要額は総床面積1平方フィートあたり140ドル以上に達し、資金不足は32.5%に上っています。 プロジェクト管理プラットフォーム内に組み込まれたAIエージェントは、作業指示書の追跡、予防保全のスケジュール管理、スペース利用率の分析、資本プロジェクト管理、コンプライアンス監査を自動化し、施設管理チームに、問題が緊急事態になる前にそれを察知するシステムを提供します。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで数分で完全な施設管理ワークスペースを構築できる、すぐに使えるAIエージェントのプロンプトです。ただし、これを使用する前に、この種のシステムが解決しようとしている業務上の問題を確認しておくと良いでしょう。多くのキャンパス施設管理チームにとって、問題はタスクの不足ではありません。作業指示書、点検、予防保全（PM）スケジュール、設備更新情報が、あまりにも多くの連携していないシステムに分散しているため、全体像を明確に把握できないという点にあります。

この施設管理のセットアップはどのような方に適していますか このセットアップは、建物、システム、サービスチーム間の業務調整を担当する施設責任者、保守監督者、キャンパスプランナー、運営マネージャー、サステナビリティチーム、資本プロジェクトリーダー、およびコンプライアンス担当者を対象としています。特に、すでにCMMS（保守管理システム）や資産管理システムを導入しているものの、作業指示書、予防保全、点検、およびプロジェクトの可視性の管理において依然として手作業による調整に依存している組織にとって有用です。

課題：施設管理チームは事後対応型の作業依頼に追われ、未処理案件は増え続ける一方です

大学や短大で施設管理部門を運営している方なら、このサイクルをご存知でしょう。学生寮で配管が破裂し、学期半ばに講堂の空調設備が故障し、教員からプロジェクターの故障に関する作業依頼が寄せられます。そして、チームがこれらの緊急事態に対応している間に、計画されていた予防保全のスケジュールはさらに1ヶ月遅れてしまいます。未処理の案件は増え続け、建物は老朽化していく一方で、予算は増えません。

その数字は厳しいものです。ムーディーズ・レーティングスは、同社が評価を行う約500機関が、先送りされていたメンテナンス、施設の改修、および新築工事において著しい進展を遂げるためには、今後10年間で7,500億ドルから9,500億ドルの支出が必要になると警告しています。 一方、キャンパスではより少ない人員でより広いスペースを維持管理する体制が続き、現在、メンテナンス作業員1人あたりの担当面積は平均で約10万6,000平方フィートに達しており、2007年以降25％増加しています。

その結果は予想通りです。老朽化したCMMSには作業指示書が山積みになり、予防保全は「延期された保全」の列に回され、スペース利用の決定はデータではなく直感に基づいて行われ、ポートフォリオ全体で何が起きているかをリアルタイムで可視性がないため、資本プロジェクトはスケジュールと予算をオーバーしてしまいます。

ここにこそチャンスがあります。既存の施設管理システムを置き換えるのではなく、それら全体で行われている仕事を包括する、一元化された運用レイヤーを構築することです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内に、実際に機能する施設管理セットアップを構築することです。

自社の施設運営でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、キャンパスのサイズ、未処理案件の優先度、サービスの優先度に合わせて調整してみてください。

プロンプト：AIを活用した施設管理ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーしてClickUp Brainに貼り付け、独自のClickUpスーパーエージェントを作成し、組織の詳細を入力するだけで、作業指示書の追跡、予防保全スケジュール、スペース利用ダッシュボード、設備投資プロジェクトの監督機能を備えた、包括的な施設管理ワークスペースが完成します。

このワークフローを通じて、タスクの階層構造、エスカレーションロジック、点検カレンダー、プロジェクトのチェックポイントなどを含む、運用体制の強力な草案を作成できます。その後、チームは自社のキャンパス規模、人員配置モデル、メンテナンスの優先度に合わせて、これをカスタムすることができます。

このワークフローを通じて、タスクの階層構造、エスカレーションロジック、点検カレンダー、プロジェクトのチェックポイントなどを含む、運用体制の強力な草案を作成できます。その後、チームは自社のキャンパス規模、人員配置モデル、メンテナンスの優先度に合わせて、これをカスタムすることができます。

施設管理スーパーエージェント

プロンプト：

ClickUpでの設定方法（4つのステップ）

ステップ1：ワークスペースの構造を作成する

「キャンパス施設」という名前の専用スペースを作成し、以下の5つのフォルダを設定します：

作業指示書： 緊急・至急、定期、完了済みの作業指示書のリストを表示

予防保全： システム種別（空調、電気、給排水、防火・防災、エレベーター、敷地管理）ごとに整理されたリスト

スペース管理： 会議室の在庫管理、利用状況の追跡、および教室のIT機器のアップグレードに関するリスト

資本プロジェクト： プロジェクトのフェーズ（計画、設計、施工、完了）ごとに整理されたリスト

コンプライアンスとサステナビリティ： ADA監査、防火・防災検査、環境コンプライアンス、エネルギー使用状況の追跡のためのリスト

タスクテンプレートに以下のフィールドを追加し、すべてのアイテムに重要なデータが含まれるようにします（すべてのカスタムフィールドの種類を参照）：

フィールド タイプ 目的 ビル ドロップダウン キャンパス資産台帳からの建物名 部屋/場所 短いテキスト 特定の部屋番号またはエリア 業種 ドロップダウン 空調・給排水、電気、構造、清掃、敷地管理など 優先度 ドロップダウン 緊急、至急、日常、予定 担当技術者 メンバー 担当の職人 概算費用 通貨 部品費＋人件費の見積もり 実費 通貨 完了後の最終費用 資産ID 短いテキスト 機器またはシステムの識別子 予防保全の期日 日付 次回の定期点検

ステップ3：プロンプトをClickUp Brainに貼り付ける

施設管理スーパーエージェントビルダー

新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。変数（機関名、キャンパスの総床面積、建物数、スタッフ数、運営予算、繰延バックログ）を入力します。Brainがタスク構造、予防保全スケジュール、コンプライアンスチェックリスト、自動化ルールをタスクやサブタスクとして生成し、すぐに利用できるようになります。（Super Agentsが初めてですか？最初のSuper Agentをステップバイステップで作成する方法をご覧ください。）

施設管理の自動化

システムが自律的に稼働するように、これらの主要な自動化を設定しましょう（自動化におけるカスタムフィールドの仕組みについてはこちらをご覧ください）：

いつ… そして… 優先度「緊急」で新しい作業指示書が作成されました 施設責任者と当直技術者に直ちに通知する 作業依頼が30分以内（緊急）または4時間以内（至急）に確認されない場合 タスクリンクを使って施設管理責任者にエスカレーションする PMの期日まであと14日です テンプレートから予防保全（PM）の作業指示書を作成し、担当技術者に割り当てます 今月、すべてのシステムタイプにおいて、PM完了率が90%を下回りました 要約をメンテナンス責任者に通知する 資本プロジェクトの支出が予算の85%を超えている リスクレベルを「高」に変更し、プロジェクト管理担当および施設担当副社長に通知する

エージェントが施設管理のライフサイクル全体でカバーする内容

施設管理用のAIエージェントは、APPA基準に関する質問に答えるだけのチャットボットではありません。これは、プロジェクト管理ワークスペース内で稼働し、現在施設管理チームが手作業で行っている、体系的で反復的な業務（作業指示書の優先順位付け、予防保全のスケジュール作成、設備投資プロジェクトの追跡、コンプライアンス上の不備の指摘など）を代行するシステムです。

ライフサイクルフェーズ エージェントの役割 従来の方法との違い 作業依頼の受付 受信したリクエストを職種、優先度、建物ごとに分類し、職種と作業負荷に基づいて適切な技術者に割り当て、対応時間の計測を開始します 電話、電子メール、来訪対応を紙や旧式のCMMSに記録する 予防保全 予定通りに予防保守（PM）の作業指示書を自動生成し、システム種別ごとの完了率を追跡し、機器が耐用年数を超えた際にアラートを発信します 2月以降は誰も更新しない、スプレッドシートベースの定期点検スケジュール スペース管理 部屋の稼働率を追跡し、利用率が低いスペースや予定が過密なスペースを特定し、教室の設備ステータスや各部屋のADA準拠状況を監視します 公開される前にすでに古くなっている年次スペース監査 資本プロジェクト 1つのダッシュボードで、進行中の全プロジェクトのマイルストーン、予算、変更指示、スケジュールを追跡し、超過を自動的に通知します 建築家からの週次電子メール更新と、副社長がメンテナーとして管理するスプレッドシート サステナビリティ 建物単位のエネルギー消費量を監視し、使用状況の異常を検知し、キャンパスのサステナビリティ目標に対する改修プロジェクトの進捗状況を追跡します 四半期ごとに光熱費の請求書を確認（誰かが対応できればの話ですが） コンプライアンス 火災・生命安全、ADA（米国障害者法）、環境、および規制要件に関する点検スケジュールを管理し、期限切れアイテムについては自動的にエスカレーションを行います。 カレンダーのリマインダーと、ベテランスタッフによる組織の知見

実際のClickUp環境で「スーパーエージェント」がどのように機能するかご覧になりたいですか？以下の解説動画で、AIが生成するワークフロー、タスク、自動化機能が実際にどのように連携しているかをご確認ください。

組織の種類に応じたバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用しているすべての高等教育機関で活用できます。ご自身の機関に合わせてプロンプトを調整してください：

施設の種類 主な調整点 R1研究大学（延床面積500万平方フィート以上、建物200棟以上） プロンプトはそのまま使用してください。研究ラボ特有のコンプライアンス要件（バイオセーフティキャビネット、ドラフトチャンバー、クリーンルーム）を追加してください。動物飼育施設の管理も追加してください。該当する場合は、複数キャンパス間の調整も盛り込んでください。年間10,000件以上の作業指示書が発生すると想定してください。 R2大学（延床面積100万～500万平方フィート、建物数50～200棟） 資本プロジェクトのセクションを簡素化し、現在進行中の上位10件のプロジェクトに注力しましょう。コンプライアンスのカテゴリーを、お住まいの州の具体的な要件に絞り込みます。サステナビリティの追跡は、建物単位ではなくキャンパス単位で集約しましょう。 主に学部教育を行う大学（延床面積50万～200万平方フィート、建物数20～75棟） 優先度の高いカテゴリとして学生寮のメンテナンスに焦点を当てましょう（ここが最も多くの作業依頼を生み出しています）。設備台帳は主要なシステムのみを対象に簡素化します。自動ルーティング機能を備えた学生向け作業依頼フォームを追加します。 コミュニティカレッジ（延床面積20万～100万平方フィート、建物数5～30棟） 教室や実験室の維持管理に重点を置きましょう。これらのスペースは学生の入学率に直結するからです。必要に応じて、複数キャンパスにわたる作業指示書のルーティング機能を追加してください。予防保全（PM）のスケジュールを四半期ごとのサイクルに簡素化しましょう。資本プロジェクトの追跡は、延期されたメンテナンスの優先度リストに置き換えてください。 職業訓練校・専門学校（延床面積5万～50万平方フィート、建物数1～10棟） 専門機器のメンテナンス（作業場、実験室、シミュレーションスペースなど）に焦点を当てます。スペース管理を会議室の予約のみに簡素化します。業界固有のコンプライアンス要件（例：溶接作業場向けのOSHA基準、調理実習室向けの衛生基準など）を追加します。

施設管理を一元的に運用

作業指示書、予防保全スケジュール、スペースデータ、設備投資プロジェクト、コンプライアンス記録が別々のシステムに分散し、一元的な運用ビューがない場合、施設管理は機能不全に陥ります。ClickUp Brain、カスタムフィールド、自動化を活用することで、貴機関は施設運用を一つの反復可能なシステムへと統合できます。これにより、作業指示への迅速な対応、より一貫性のある予防保全、より強力なコンプライアンス追跡、そしてキャンパス全体のポートフォリオにわたる可視性の向上が実現します。

目標は、既存のCMMSや資産管理システムを置き換えることではありません。それらに関連する調整業務を軽減し、優先的に対応すべき事項の可視性を高め、チームがメンテナンスの遅れに常に追われるのではなく、先手を打てるようにすることです。まずは上記のプロンプトを参考に、キャンパスのサイズや施設管理の優先度に合わせて調整し、チームが実際に毎日活用できるセットアップを構築してください。

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よくある質問

AIエージェントは、SchoolDudeやTMAのようなCMMSに実際に取って代わることができるのでしょうか？

このAIエージェントは、既存のCMMS（保守管理システム）に取って代わるものではありません。CMMSの上に構築される運用レイヤーとなります。CMMSからの作業指示書データはClickUpのカスタムフィールドに同期でき、エージェントはタスクの割り当て、エスカレーション、予防保全（PM）のスケジュール管理、レポート作成といった、従来のCMMSツールでは不十分な処理を代行します。多くのキャンパス施設管理チームは、資産記録用にCMMSを維持しつつ、ワークフロー層としてClickUpを活用しています。また、助成金管理や リソース計画においても、キャンパスがこの同じアプローチを採用している事例をご覧いただけます。

これは、当社の未処理のメンテナンス案件のバックログ解消にどのように役立つのでしょうか？

このエージェントは、推定コスト、優先度、建物への影響、安全リスクとともに、すべての先送りされたアイテムを追跡します。また、施設管理部門の責任者が、推定値ではなく実際のデータを用いて、経営陣や理事会に提示できる優先順位付けされたバックログダッシュボードを生成します。資本資金が確保された時点で、バックログはすでにランク付けされており、意思決定の準備が整っています。

施設や建物のデータに関するセキュリティについてはどうでしょうか？

ClickUpはSOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、およびISO 42001の認証を取得しており、SSO、ロールベースの許可管理、保存時および転送中のデータ暗号化をサポートしています。建物データ、フロアプラン、コンプライアンス記録は、許可管理によりワークスペース内に留まります。AIモデルのトレーニングにデータが使用されることはありません。

フィールドの保守技術者もこれを利用できますか？

はい。ClickUpのモバイルアプリを使えば、技術者はスマートフォンやタブレットから割り当てられた作業指示書を確認したり、ステータスを更新したり、作業時間を記録したり、写真を追加したりできます。デスクトップ版のCMMSを更新するために事務所に戻る必要はありません。監督者は、担当者に連絡して更新状況を確認する必要なく、リアルタイムのステータスを把握できます。

これは、大規模な施設管理チームを持つ大規模な大学にしか役立たないのでしょうか？

いいえ。このプロンプトには、キャンパスのサイズ、建物数、スタッフ数に関する変数が含まれています。建物が5棟、施設管理スタッフが8名のコミュニティカレッジでも、建物が200棟、スタッフが150名いる研究大学と同様に、予防保全（PM）スケジュールの自動化や作業指示書の追跡機能を活用できます。システムはお客様の施設ポートフォリオに合わせて拡張可能です。小規模な機関ほど、同じ種類のタスクを担当する人数が少ないため、より大きな効果を実感できることが多いのです。