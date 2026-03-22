AIを活用した機関調査の実施方法

IR部門は業務時間の半分以上をコンプライアンスレポート作成に費やしているにもかかわらず、人員体制が十分であると答えたIRリーダーはわずか39%にとどまっています。プロジェクト管理プラットフォーム内に構築されたAIエージェントを活用すれば、IPEDS提出状況の追跡、データリクエストの管理、アンケートの実施、認定審査のサポート、および同業他社とのベンチマークといったワークフローを自動化できます。これにより、IRチームは経営陣が真に必要とする戦略的分析に注力できるようになります。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで数分で完全な機関調査ワークスペースを構築できる、すぐに使えるAIエージェントのプロンプトです。しかし、これを使用する前に、この種のシステムが解決しようとしている業務上の負担について確認しておくと良いでしょう。多くの機関調査（IR）部門にとって、問題はデータに関する専門知識の不足ではありません。コンプライアンスサイクル、臨時のリクエスト、アンケートのタイムライン、認定審査のサポートなどが、連携の取れていないワークフローの中で、すべて同時に処理を求められている点にあります。

この機関調査のセットアップはどのような方に適していますか このセットアップは、機関調査責任者、アナリスト、機関の有効性評価チーム、アンケート管理者、認定支援スタッフ、およびレポート作成、分析、コンプライアンス調整を担当する意思決定支援部門向けに設計されています。特に、すでにレポート作成やBIツールを導入しているものの、締切、データリクエスト、アンケート、定期的な報告サイクルの管理において依然として手作業による調整に依存している機関にとって有用です。

課題：IR部門は戦略的資産であるべきなのに、単なるレポート作成工場と化している

機関調査部門を運営している方なら、このサイクルをご存知でしょう。IPEDSの提出作業には数ヶ月を要し、臨時のデータリクエストは処理しきれないほど山積みになり、認定審査のための自己評価では一から再構築しなければならない履歴データが必要となり、さらに学長からは金曜日までに学生数の予測を求められます。

数字がそれを裏付けています。2021年のAIRアンケートによると、ほとんどのIR（機関調査）部門は、連邦政府のコンプライアンス対応から州が義務付ける提出物、さらには内部の意思決定支援分析に至るまで、業務時間の半分以上をレポート作成に費やしていることが判明しました。 一方、2023年のAIRキャパシティアンケートによると、IR専門家の53%が現在の作業負荷をこなすには人員が不足していると回答しており、IRリーダーのうち人員が十分であると考えるのはわずか39%にとどまっています。NCESの推計では、IPEDSレポート作成だけで1機関あたり年間157～193時間を要しており、提案されている連邦政府の拡大措置により、セクター全体で74万時間以上の負担が増加する可能性があります。

その結果、IR（機関調査）部門は、組織が必要とする戦略的分析パートナーではなく、事後対応型のレポート作成工場と化してしまいます。教員はデータリクエストの回答を数週間待たされることになります。入学者数のダッシュボードは、誰かが時間を作った時だけ更新されます。認定審査の準備は、その場しのぎの対応になってしまいます。そして、これらすべてをつなぐ組織の知見は、たった一人の頭の中にしか存在しないのです。

ここにこそチャンスがあります。既存の分析ツールを置き換えるのではなく、締切やリクエスト、それらに関連するレポート作成の仕事を一元的に管理できる可視化された運用レイヤーを構築するのです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能する機関調査のセットアップを構築することです。 自組織の機関調査（IR）部門でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、自組織の報告義務、スタッフのサイズ、ワークフローの課題に合わせて調整してみてください。

ここにこそチャンスがあります。既存の分析ツールを置き換えるのではなく、締切やリクエスト、それらに関連するレポート作成の仕事を一元的に管理できる可視性のある運用レイヤーを構築するのです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内で、実際に機能する機関調査のセットアップを構築することです。

自組織の機関調査（IR）部門でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、自組織のレポート作成義務、スタッフのサイズ、ワークフローの課題に合わせて調整してみてください。

自組織の機関調査（IR）部門でも同様のモデルを試してみたいですか？以下のプロンプトを参考に、自組織のレポート作成義務、スタッフのサイズ、ワークフローの課題に合わせて調整してみてください。

プロンプト：AIを活用した機関調査ワークスペースの構築

このプロンプトをコピーしてClickUp Brainに貼り付け、独自のClickUpスーパーエージェントを作成し、所属機関の詳細を入力するだけで、IPEDSの追跡、データリクエスト管理、アンケートワークフローなどを備えた、IR業務用の完全なワークスペースが完成します。

このワークフローを活用することで、タスクの階層構造、内部の期限、担当者の引き継ぎ、報告のチェックポイントなどを含む、運営体制の強力な初稿を作成できます。その後、チームは自機関のタイプ、報告義務、スタッフのキャパシティに合わせて、これをカスタムすることができます。

このワークフローを活用することで、タスクの階層構造、内部の期限、担当者の引き継ぎ、レポート作成のチェックポイントなどを含む、運営体制の強力な初稿を作成できます。その後、チームは自機関のタイプ、報告義務、スタッフのキャパシティに合わせて、これをカスタムすることができます。

機関調査スーパーエージェント

プロンプト：

ClickUpでの設定方法（4つのステップ）

ステップ1：ワークスペースの構造を作成する

「機関調査」という専用のスペースを作成し、主要な機能に対応するフォルダを設定します：

IPEDSおよび連邦レポート作成： 各収集期間（秋、冬、春）ごとのリストと、アンケート項目ごとのタスク

データリクエスト： 受付待ち、進行中、審査中、完了、およびナレッジベースアーカイブの各リスト

アンケート・評価： 実施中のアンケートのリスト、アンケートカレンダー、結果アーカイブ付きの完了済みアンケート

認定： 認定機関ごと、または認定サイクルごとのリスト。各基準ごとのサブリストを含む

分析とダッシュボード： 入学者数の追跡、在籍率分析、他校との比較、戦略プランのKPI、ファクトブックの更新のためのリスト

IRタスクテンプレートに以下のフィールドを追加し、すべてのプロジェクトの主要データを一目で確認できるようにしましょう（すべてのカスタムフィールドの種類を見る）：

フィールド タイプ 目的 レポート作成／コンポーネント名 短いテキスト IPEDSの構成要素、アンケート名、またはリクエストのタイトル 収集期間 ドロップダウン 秋、冬、春、随時 キーホルダー 関係者 データ提出の主な担当者 データソース ドロップダウン バナー、PeopleSoft、データウェアハウス、手動、外部 連邦政府の締切日 日付 NCES／認定機関への提出期限 社内締切 日付 連邦政府の締切日の10営業日前を設定する 優先度 ドロップダウン 緊急、通常、低 依頼者 短いテキスト データを依頼する担当者または部署

ステップ3：プロンプトをClickUp Brainに貼り付ける

機関調査ビルダー

新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。変数（機関名、種類、学生数、職員数、レポート作成義務、現在使用中のツール）を入力します。Brainがタスク構造、IPEDSカレンダー、データリクエストのワークフロー、自動化ルールをタスクやサブタスクとして生成し、すぐに利用できるようになります。（Super Agentsが初めてですか？最初のSuper Agentをステップバイステップで作成する方法をご覧ください。）

機関調査の自動化

システムが自動的に稼働するように、以下の主要な自動化設定を行ってください（自動化におけるカスタムフィールドの仕組みについてはこちらをご覧ください）：

いつ… そして… IPEDSのデータ収集期間が開始されます（日付順） 各アンケート項目ごとにタスクを作成し、担当者を選定し、内部の期限を設定します 受付フォーム経由で送信されたデータリクエスト トピックに基づいてアナリストに自動的に割り当て、優先度に応じて完了予定日を設定します リマインダーの閾値に達しても、アンケートの回答率がターゲットを下回っている IRディレクターにエスカレーションし、追加のリマインダー送信のトリガーを起動する 社内締切まであと5日ですが、タスクのステータスが「審査中」になっていません キーホルダーおよびIRディレクターにアラートを送信する 認定審査の自己評価の締切まであと30日です データ提供チェックリストを作成し、各基準に割り当てられたIR担当者に通知する

機関調査のライフサイクル全体におけるエージェントの対応範囲

機関調査用のAIエージェントは、単なるレポート作成ツールやBIダッシュボードではありません。これは、プロジェクト管理ワークスペース内で動作するシステムであり、現在チームが手作業で行っている、構造化された期限管理型の調整業務（IPEDSのタイムライン管理、データリクエストのルーティング、アンケートキャンペーンの追跡、認定審査資料の整理など）を代行します。

ライフサイクルフェーズ エージェントのやること 従来の方法との違い 連邦レポート作成 3つの収集期間にわたるIPEDSの全12コンポーネントを、キーホルダーの割り当て、コンポーネント間の整合性チェック、および提出確認を通じて追跡します 手動でのカレンダー追跡、電子メールによる担当者間の調整、直前のデータ照合 データリクエスト 受信したリクエストをトピックごとにアナリストに割り振り、処理時間を追跡し、完了した仕事の検索可能なナレッジベースを構築します 電子メールによる受付、スプレッドシートでのキュー管理、2年前に完了した分析の再現 アンケート実施 アンケートの選択から結果の公表に至るまでのアンケートライフサイクル全体を管理し、自動リマインダーで回答率を追跡し、同業他社とのベンチマークを行います 孤立したアンケート管理、手動でのリマインダー電子メール、誰も目を通さないフォルダに放置された結果 認定サポート データ要件を認定機関の基準に照合し、証拠の収集状況を追跡し、バージョン管理機能を用いて自己評価データのパイプラインを管理します 火事場のようなデータ収集、バージョン管理されていない文書、共有ドライブに散在する資料 分析とレポート作成 データの自動更新と他校との比較分析により、入学者数、在籍率、卒業率のダッシュボードを管理します ファクトブックの年次手動更新、臨時の同業他社比較、古くなったダッシュボード ナレッジマネジメント 構造化されたタスク履歴、データリクエストのアーカイブ、および文書化された方法論を通じて、組織の知見を保存します IR担当者の異動に伴う重要な知識の喪失、アナリスト間での手法の不統一

実際のClickUp環境でSuper Agentsがどのように機能するかご覧になりたいですか？以下の解説動画で、AIが生成するワークフロー、タスク、自動化機能が実際にどのように連携しているかをご確認ください。

機関の種類に応じたバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用しているすべての高等教育機関でご利用いただけます。ご自身の機関に合わせてプロンプトを調整してください：

機関の種類 主な調整点 R1研究大学（大規模なIRオフィス、スタッフ5名以上） プロンプトはそのまま使用してください。研究費の追跡（HERDアンケート）を追加してください。大学院レベルの分析（学位取得までの期間、資金調達パッケージ、就職状況）を追加してください。目標とする同業者グループと実際の同業者グループを用いた、複雑な同業者グループ管理が想定されます。 R2大学（中規模の機関調査室、スタッフ3～5名） NSSEおよび1～2件の機関内アンケートの実施を効率化しましょう。ピアベンチマーキングは地域の競合校に焦点を当ててください。IRが 助成金レポート作成 データを扱っている場合は、助成プログラムのデータサポートワークフローを追加してください。 主に学部教育を行う大学（小規模なIRオフィス、スタッフ1～3名） IPEDSの追跡とデータリクエストは、1人の担当者が両方を処理できるため、単一のワークフローに統合しましょう。小規模な部署は離職による知識の喪失の影響を最も受けやすいため、ナレッジベースの活用を重視してください。さらに、教育効果の分析機能を追加しましょう。 コミュニティカレッジ（IR/IE合同部署、スタッフ1～4名） NSSEをCCSSEに置き換えてください。パーキンス法第5条および州のパフォーマンスメトリクスを追加してください。基礎教育の成果、編入率、および労働力開発メトリクスに重点を置いてください。ガイド付きパスウェイの有効性追跡を追加してください。 キャリア・職業訓練校（機関調査業務は最小限、スタッフ1～2名） IPEDSレポート作成、有償就労情報の開示、認定機関のデータ要件への対応を簡素化しましょう。修了率、就職率、資格試験の合格率に注力してください。IR部門がクレリー法に基づく報告を担当している場合は、 キャンパスの安全対策に関するコンプライアンス追跡機能も 追加できます。

よくある質問

AIは実際にIPEDSのレポート作成に役立つのでしょうか？

はい。AIエージェントがIPEDSのアンケートに代わって記入するわけではありません。AIエージェントは、IPEDSに関連するワークフローを管理します。具体的には、提出期限が迫っている項目を追跡し、責任者を割り当て、内部の締め切りを遵守させ、項目間の整合性チェックを実行し、修正内容を記録します。データに関する専門知識は引き続きIRチームが保持し、プロジェクト管理の負担は自動化されます。

絶えず寄せられる臨時のデータリクエストには、どのように対応するのでしょうか？

このデータリクエスト管理システムは、構造化された受付、優先度分類、およびキューを構築し、「IRに最初に電子メールを送った人から順に対応する」という従来のモデルに取って代わります。リクエストはトピックごとにタグ付けされ、アナリストに割り当てられ、検索可能なナレッジベースにアーカイブされます。来年、誰かが同じ質問をした場合でも、過去の分析結果を数秒で見つけることができます。

データのセキュリティやFERPAへの準拠についてはどうでしょうか？

ClickUpはSOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、およびISO 42001の認証を取得しており、SSO、ロールベースの許可管理、保存時および転送中のデータ暗号化に対応しています。IRワークスペースの権限設定により、役割ごとにアクセスを制限できるため、承認されたアナリストのみが学生レベルのデータにアクセスできます。AIモデルのトレーニングにはデータは一切使用されません。詳細については、セキュリティページをご覧ください。

これはTableauやPower BIの代わりになるのでしょうか？

いいえ。AIエージェントを搭載したClickUpが、分析業務に関するワークフローとプロジェクトの調整を管理します。Tableau、Power BI、およびR/Pythonが、可視化と統計分析を担当します。エージェントは、ダッシュボードの更新が必要なタイミングを追跡し、データリクエストをアナリストに転送し、IPEDSのタイムラインを管理します。これらはそれぞれ異なる目的を果たし、連携することで最大の効果を発揮します。

スタッフ1～2名程度の小規模なIR部門にとって、これはどのようなメリットがあるのでしょうか？

小規模な部署ほどその恩恵を最大限に受けられます。IPEDS、データリクエスト、アンケート、認定審査を1人で担当する場合、業務の漏れが生じるリスクが最も高くなります。AIエージェントは、締切を厳守させ、ナレッジベースを維持し（担当者が退職した際に不可欠です）、1～2人で5人分のチームのように機能する体制を整えます。また、AIエージェントが学業指導や 学生支援の部署をどのように支援できるかについてもご覧ください。