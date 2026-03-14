AIを活用したキャリア支援の追跡方法

一般的なキャリアセンターでは、専門スタッフ1人あたり1,381人の学生を担当していますが、キャリア支援サービスを「役に立った」と評価する学生はわずか43%にとどまっています。キャリアセンターは、面談のスケジュール管理、企業へのフォローアップ、就職先アンケートの追跡業務に追われ、本来のキャリアコーチングが疎かになっています。プロジェクト管理プラットフォーム内に組み込まれたAIエージェントを活用すれば、面談の追跡、企業との関係管理、就職説明会の調整、レポート作成を自動化でき、スタッフは学生への支援に集中できるようになります。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで、数分でキャリア支援のワークスペースを構築できる、すぐに使えるAIエージェントのプロンプトです。ただし、これを使用する前に、この種のシステムが解決しようとしている連携上の課題について確認しておくと良いでしょう。多くのキャリアセンターにとって、問題は学生からの需要や企業の活動不足ではありません。問題は、面談、企業へのアプローチ、イベント、成果レポート作成などが、あまりにも多くの連携していないツールに分散しており、チームが効率的に管理できない点にあります。

このキャリア支援セットアップはどのような方に適していますか このセットアップは、キャリアセンターの責任者、企業連携チーム、キャリアコーチ、体験学習担当スタッフ、卒業後の進路アンケート所有者、および学生サポート、企業との連携、成果レポート作成の調整を担う学生支援リーダーを対象としています。特に、すでにキャリア支援プラットフォームを導入しているものの、面談やイベントの調整、フォローアップ、レポート作成において依然として手作業に依存している教育機関にとって有用です。

課題：キャリアセンターでは、スプレッドシート、Handshake、電子メールを通じて、学生とのやり取りを1万件も追跡している

大学のキャリアセンターを運営している方なら、この板挟みの状況はすでにご存じでしょう。キャンパス内のすべての学生が卒業後の進路を見つけられるよう支援し、認定機関に対して成果を証明し、数十社に及ぶ企業との関係を管理し、就職説明会を運営し、さらに何とかして実際のマンツーマンのキャリアコーチングを行う時間も確保しなければなりません。わずか5～15人のチームで、数千人にも及ぶ学生に対応することが求められているのです。

現場の実情は厳しいものです。面談の予約管理は一つのシステムで、雇用主との連絡先情報は別のシステムで、就職先アンケートのデータはさらに別のシステムで管理され、イベントの調整は電子メールのスレッドで行われています。現在、キャリアセンターのスタッフの59.3%が何らかの形でAIを活用していますが、そのほとんどは体系的なワークフローの自動化ではなく、その場限りのタスクに留まっています。 一方、NACEの就職先アンケートによると、学士号取得者の就職状況の把握率はわずか55％にとどまっており、卒業生の進路のほぼ半数が不明のままとなっている。これはデータの問題ではない。ワークフローの問題なのだ。

キャリアセンターは、教育機関の価値を示す最も可視性が高い指標の一つです。認定機関は就職率を求め、親は成果を求め、学生は就職先を求めます。しかし、あなたのチームは結果を出すどころか、データの整合に追われているのが現状です。

ここにこそチャンスがあります。キャリア支援プラットフォームを置き換えるのではなく、学生、企業、イベント、レポート作成間の連携を包括的に管理する、一元的な運用レイヤーを構築することです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内に、実際に機能するキャリア支援セットアップを構築することです。 ご自身のキャリアセンターでも同様のモデルを試してみたいですか？まずは以下のプロンプトを参考に、学生人口、企業との連携状況、および目標に合わせて調整してみてください。

ここにこそチャンスがあります。キャリアサービスプラットフォームを置き換えるのではなく、学生、企業、イベント、レポート作成間の連携を包括的に管理する、可視性のある運用レイヤーを構築することです。このモデルを検証する最も手っ取り早い方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内に、実際に機能するキャリアサービスセットアップを構築することです。

ご自身のキャリアセンターでも同様のモデルを試してみたいですか？まずは以下のプロンプトを参考に、学生層、企業との連携状況、および目標に合わせて調整してみてください。

ご自身のキャリアセンターでも同様のモデルを試してみたいですか？まずは以下のプロンプトを参考に、学生層、企業との連携状況、および目標に合わせて調整してみてください。

プロンプト：AIを活用したキャリア支援追跡ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーしてClickUp Brainに貼り付け、独自の「ClickUp Super Agent」を作成してください。所属機関の詳細を入力すれば、面談追跡、企業向けCRM、就職フェアの管理、レポート作成機能を備えた、キャリアサービス用の完全なワークスペースが完成します。

この出力結果により、業務体制の強力な草案が得られるはずです。これには、タスクの階層構造、アウトリーチの手法、レポート作成のチェックポイント、およびフォローアップのワークフローなどが含まれます。その後、チームはスタッフのキャパシティ、雇用形態の構成、および学生の関与の優先度に合わせて、これをカスタマイズすることができます。

この出力結果により、業務体制の強力な草案が得られるはずです。これには、タスクの階層構造、アウトリーチの手法、報告のチェックポイント、およびフォローアップのワークフローが含まれます。その後、チームはスタッフのキャパシティ、雇用形態の構成、および学生の関与の優先度に合わせて、これをカスタマイズすることができます。

キャリアサービス・追跡・スーパーエージェント

プロンプト：

ClickUpでの設定方法（4つのステップ）

スペースを設定する前に、面談、企業との連携、イベント、成果レポート作成など、チームがすでに活用しているキャリア支援関連のデータをまとめておきましょう。これには通常、面談の種類、学生のセグメント、企業の連絡先、イベントカレンダー、就職先アンケートのタイムライン、インターンシップの追跡データなどが含まれます。正確なデータを入力することで、自動化機能、ダッシュボード、およびフォローアップのワークフローの信頼性が大幅に向上します。

ワークスペースの構造を作成する 「キャリアサービス」という専用のスペースを設定します。 学生と企業のライフサイクル全体にわたる仕事を整理するために、4つのフォルダを追加します。「学生エンゲージメント」には、面談、ドロップイン、コーチング案件、コンピテンシー追跡を、「企業関係」には、企業プロフィール、採用活動、パートナーシップ管理を、「イベント＆キャリアフェア」には、フェア、ネットワーキングイベント、説明会、イベント運営を、「成果＆レポート作成」には、就職先アンケート、知識率の追跡、認定報告、年次データレビューをそれぞれ配置します。 すべてのタスクでカスタムフィールドを設定するキャリアサービスのテンプレートにカスタムフィールドを追加することで、学生とのやり取り、企業との関係、イベント、および成果の記録のすべてに、チームの進捗状況の追跡や結果報告に必要な主要データを含めることができます。学生ID、学年、専攻、訪問回数、第一世代学生の有無、成果ステータス、企業パートナーのランク、知識率などのフィールドを含めましょう。この一貫した構造により、ダッシュボード、自動化、およびチーム横断的なレポート作成の信頼性が大幅に向上します。 ClickUp Brainにプロンプトを貼り付ける新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。機関名、学生人口、職員数、現在使用中のツール、採用企業数、キャリアフェア開催数、知識獲得率、成果達成率などの変数を入力してください。生成された出力を活用して、予約システム、採用企業向けCRM、イベントワークフロー、成果ダッシュボードの初稿を作成し、その後、センターの運営に合わせて調整してください。 継続的な管理のための自動化設定手動での継続的なフォローアップを必要とせずに、キャリア支援業務を円滑に進めるための自動化を設定します。ルールを利用して、反応のない学生への連絡を自動でトリガーしたり、就職フェアの開催カウントダウンタスクを管理したり、就職先アンケートのフォローアップを段階的に実施したり、契約が切れた企業パートナーをフラグ付けしたり、インターンシップからの就職実績の推移を追跡したりすることができます。

「キャリアサービス」という専用のスペースを作成します。学生と企業のライフサイクル全体にわたる仕事を整理するために、4つのフォルダを追加します。「学生エンゲージメント」には、面談、ドロップイン、コーチングの担当案件、コンピテンシーの追跡を、「企業関係」には、企業プロフィール、採用活動、パートナーシップ管理を、「イベント＆キャリアフェア」には、フェア、ネットワーキングイベント、説明会、イベント運営を、「成果＆レポート作成」には、就職先アンケート、知識率の追跡、認定報告、年次データレビューをそれぞれ配置します。

キャリアサービスのテンプレートにカスタムフィールドを追加することで、学生とのやり取り、企業との関係、イベント、および成果の記録のすべてに、チームの進捗状況の追跡や結果報告に必要な主要データを含めることができます。学生ID、学年、専攻、訪問回数、第一世代学生の有無、成果ステータス、企業パートナーのランク、知識率などのフィールドを含めてください。この一貫した構造により、ダッシュボード、自動化、およびチーム横断的なレポート作成の信頼性が大幅に向上します。

新しいスペースで「ClickUp Brain」を開き、上記のプロンプトを貼り付けてください。機関名、学生人口、職員数、現在使用中のツール、企業数、キャリアフェアの開催回数、知識習得率、成果達成率などの変数を入力してください。生成された出力を基に、予約システム、企業向けCRM、イベントワークフロー、成果ダッシュボードの初稿を作成し、その後、センターの運営に合わせて調整してください。

自動化機能を活用することで、手動での継続的なフォローアップを必要とせずに、キャリア支援業務を円滑に進めることができます。ルールを設定して、反応のない学生への連絡を自動で開始したり、就職フェアの開催カウントダウンタスクを管理したり、就職先アンケートのフォローアップを段階的に実施したり、契約が切れた企業パートナーを特定したり、インターンシップからの就職実績の推移を追跡したりすることが可能です。

これらのワークフローを繰り返し使えるシステムに整えませんか？ClickUpで助成金管理用のワークスペースを作成しましょう。

💡 プロのアドバイス： キャリアセンター全体にシステムを展開する前に、まずは「最初の就職先に関するアンケート」「面接の追跡」「採用企業へのフォローアップ」などのワークフローを1つから始めてみましょう。小規模なパイロット運用を行うことで、チームは本格展開前にテンプレート、責任分担ルール、レポート作成ビューを最適化することができます。

キャリア支援の追跡におすすめのカスタムフィールド

これらのフィールドにより、学生の面談、企業との連携、イベント、成果レポート作成、およびインターンシップの調整に関する一貫した活動記録が作成されます。

フィールド 種類 目的 学生ID 短いテキスト 学生固有の識別子 卒業年度 ドロップダウン 1年生、2年生、3年生、4年生、大学院生、卒業生 専攻 ドロップダウン 学生向け学術プログラム アクセス数 番号 キャリアセンターとの接触回数 第一世代のステータス ドロップダウン 第一世代、第一世代ではない、不明 結果のステータス ドロップダウン フルタイム勤務、パートタイム勤務、継続教育、軍務・奉仕活動、求職中、進学・研修中、求職・進学の予定なし、不明 雇用主パートナーのランク ドロップダウン 見込み客、契約済み、アクティブなパートナー、戦略的パートナー、休眠顧客 知識率 数（％） 既知の卒業生の進路状況の割合 イベントの種類 ドロップダウン 就職説明会、情報セッション、ネットワーキングイベント、パネルディスカッション、ワークショップ キャリア準備能力 ラベル コミュニケーション、批判的思考、チームワーク、テクノロジー、公平性と包摂、プロフェッショナリズム、キャリアと自己啓発、リーダーシップ

キャリア支援の追跡における主要な自動化例

カスタムフィールドの設定が完了したら、手動でのフォローアップを繰り返すことなく、予約管理、従業員エンゲージメント、採用イベント、およびレポート作成を円滑に進めるための自動化フローを構築しましょう。

いつ… それから… ある学生は、キャリアセンターを一度も利用せずに3年生になった アウトリーチタスクを作成し、カウンセラーまたは学生支援所有者に割り当てる 卒業後30日、60日、90日、あるいは120日が経過しても、その卒業生の所在は不明のままである 次の「初回訪問先」アンケートのアウトリーチ活動をトリガーし、その試行を記録する 雇用主は過去12か月間、雇用を行っていない 再エンゲージメントタスクを作成し、関係所有者へ割り当てる キャリアフェアまであと14日 最終的な物流チェックリストを作成し、ブース、マーケティング、および人員配置に関するサブタスクを割り当てる 学生の予約が「完了」とマークされました フォローアップのアクションを作成し、対象となった能力を記録する インターンシップの終了日が過ぎる コンバージョンに関するフォローアップタスクを作成し、学生または雇用主に対して配置結果のデータ提供を依頼する

キャリア支援の全プロセスにおいてエージェントが担当する業務

キャリア支援のためのAIエージェントは、単なる求人マッチングアルゴリズムではありません。これは、プロジェクト管理ワークスペース内で稼働し、キャリアセンターに必要な業務インフラ（スケジュール管理、追跡、フォローアップ、レポート作成など）を処理するシステムです。キャリアコーチングは人間が行い、業務の運営面は自動化されます。

ライフサイクルのフェーズ エージェントのやること 置き換えられるもの 学生の受け入れ 初回来訪を記録し、十分な支援を受けていない人口を特定し、専攻や担当件数のバランスを考慮してカウンセラーを割り当てる 入庫記録と手動のスプレッドシートによる追跡 キャリアコーチング セッションの結果を記録し、能力開発の進捗を追跡し、各セッション終了後にフォローアップタスクを自動で生成します 紙のメモと断片的な予約の要約 雇用主の関与 見込み先から戦略的パートナーに至るまでの採用パイプラインを管理し、キャンパス訪問や採用実績を追跡する Handshake、電子メール、そして個人の連絡先リストに散在する連絡先 就職説明会 登録から展示会後のフォローアップに至るまでの物流業務を調整し、学生1人あたりの対応コストを追跡する 一元化されたチェックリストがない状態で、電子メールのスレッドを通じてイベントのプランを立てる 成果の追跡 複数のデータソースからの出発地・目的地データの収集を実行し、エスカレーションの波に応じた知識率を追跡し、主要項目別のレポートを生成する 手作業によるアンケートの追跡と年末のデータ整理の慌ただしさ 認定レポート作成 認定機関向けのレポート作成に向け、人口統計、専攻、プログラムごとに結果を集計する 現地視察に先立ち、数週間にわたる手作業によるデータ集計

実際のClickUp環境で「スーパーエージェント」がどのように機能するか見てみませんか？以下の解説動画をご覧いただき、AIが生成するワークフロー、タスク、自動化機能が実際にどのように連携しているかをご確認ください。

機関の種類に応じたバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用しているすべての高等教育機関でご利用いただけます。ご自身の教育機関に合わせてプロンプトを調整してください：

教育機関の種類 主な調整点 R1研究大学（学生数2万～5万人） プロンプトをそのまま使用してください。大学ごとのキャリアセンター（工学、ビジネス、文理系）を追加してください。企業CRMを500社以上に拡大してください。大学院生およびポスドクのキャリア追跡機能を追加してください。 同窓会関連のワークフロー と連携させてください。 R2大学（学生数1万～2万人） キャリアセンターの運営を集中型モデルに簡素化する。企業分類を「見込み企業」「活動中企業」「戦略的企業」の3段階に整理する。効率化を図るため、就職先追跡調査は在籍者数上位10専攻に焦点を絞る。 主に学部教育を行う大学（学生数2,000～5,000人） 大規模なイベント企画よりも、キャリアコーチングの関係性を重視する。キャリアメンタリングにおいて、教員の関与をさらに強化する。就職説明会の開催頻度は減らす一方で、企業の質に関する追跡調査を強化する。 コミュニティカレッジ（学生数5,000～20,000人） 従来の就職説明会の形式を、企業諮問委員会や採用イベントに置き換える。労働力開発および見習い制度の追跡を追加する。成果の測定において、資格取得から就職への流れに重点を置く。パーキンス法第5条のレポート作成要件に準拠する。 職業訓練校（生徒数500～5,000人） 就職率の追跡を主要なメトリクス（認定要件）として重視する。雇用主向けCRMを、臨床実習・外部実習先の管理に置き換える。資格試験の合格率の追跡を追加する。成果の分類を「当該フィールドでの就職」「他フィールドでの就職」「継続教育」の3つに簡素化する。

キャリア支援の追跡を一元的に行う

学生の面談、企業との関係、イベント、アンケート調査、および成果データが別々のシステムに分散し、一元的なビューがない場合、キャリア支援の追跡業務は円滑に進みません。ClickUp Brain、カスタムフィールド、および自動化機能を活用すれば、貴機関は面談の追跡、企業との連携、就職説明会の調整、および就職先レポート作成を、一貫性のある運用システムとして統合することができます。

目標は、キャリア支援プラットフォームや学生情報システムを置き換えることではありません。それらに関連する調整業務を軽減し、学生と企業のワークフロー全体に可視性を確保し、スタッフがデータの追跡に追われることなく、学生への指導により多くの時間を割けるようにすることです。まずは上記のプロンプトから始め、自校の学生層や企業ネットワークに合わせて調整し、チームが毎学期実際に活用できるセットアップを構築してください。ClickUpなら無料で始められます。

AIを活用したキャリア支援サービスの追跡に関するよくある質問

AIエージェントは卒業生へのアンケート調査を行うわけではありません。知識率の向上につながる、複数回にわたる連絡キャンペーンを自動化するものです。エージェントは卒業時にアンケートタスクを作成し、30日、60日、90日、120日目に電子メール・テキスト・教員への連絡を自動送信します。また、まだ連絡が取れていない卒業生を追跡し、知識率の伸びが停滞した場合には上位部署へエスカレーションを行います。NACEは知識率のターゲットを65%に設定しています。このターゲットを達成するには、体系的なフォローアップが不可欠です。

AIエージェントワークスペースは、既存のキャリアサービス管理プラットフォームと連携して機能します。HandshakeやSymplicityからの企業データ、面談履歴、求人情報は、タスクのカスタムフィールドに同期されます。このエージェントは、既存のCSM（キャリアサービスマネージャー）に取って代わるものではありません。むしろ、チームがそのデータを活用してワークフローを管理し、成果を追跡し、キャリアフェアを運営するための調整層として機能します。

ClickUpは、SOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、およびISO 42001の認証を取得しており、SSO、ロールベースの許可設定、保存時および転送中のデータの暗号化をサポートしています。キャリアセンターの許可設定により、カウンセラーには割り当てられた学生の情報のみが表示されます。AIモデルのトレーニングにはデータが一切使用されません。詳細については、セキュリティページをご覧ください。

Handshakeは、学生と企業、求人情報を結びつけるプラットフォームです。いわば「マーケットプレイス」のような存在です。一方、AIエージェントを搭載したClickUpは、キャリアセンターが内部ワークフロー（面談の手配、スタッフの担当件数管理、就職説明会の企画、成果の追跡、認定レポート作成など）を管理するための運用基盤となります。両者はそれぞれ異なる目的を果たしますが、連携させることで最大の効果を発揮します。

特に少人数のチームにとってはそうです。3人で5,000人の学生をサポートする場合、自動化できる手作業をすべて自動化することで、最も重要な仕事であるキャリアコーチングに充てる時間を確保できます。担当者が予約追跡、フォローアップタスク、アンケート調査などを代行するため、スタッフはスプレッドシートではなく、学生への対応に集中することができます。