AIを活用した研究管理のやること

米国大学の教員研究者は、連邦政府資金による研究時間の44.3%を実際の研究ではなく管理タスクに費やしています。全セクターを通じ、研究関連のコンプライアンス対応だけで年間約100億ドルのコストが発生すると推定されています。プロジェクト管理プラットフォーム内に構築されたAIエージェントは、プロトコル追跡、コンプライアンス監視、利益相反（COI）開示、実験室安全検査、複数PI間の調整を自動化でき、研究管理者や教員の週単位での時間削減を実現します。

以下は、ClickUpに貼り付けだけで数分で完全な研究管理ワークスペースを構築できる、コピー可能なAIエージェントプロンプトです。ただし使用前に、このシステムが解決を目指す業務の分散化状況を確認しておくと良いでしょう。多くの研究部門にとって問題はシステムの不足ではありません。プロトコル管理プラットフォーム、スプレッドシート、受信トレイ、連携されていないコンプライアンスツールなどに分散した手動調整作業こそが問題なのです。

この研究管理セットアップの利用対象者：本セットアップは、研究コンプライアンス部門、IRB（倫理審査委員会）およびIACUC（動物実験委員会）管理者、研究運営責任者、コンプライアンス調整担当者、輸出管理チーム、ならびにプロトコルやコンプライアンス要件の多い研究環境を管理する教員支援スタッフ向けに設計されています。 既存の提出システムを導入済みでありながら、更新手続き・検査・開示・他チームとの連携フォローアップを依然として手動調整に依存している機関にとって特に有用です。

課題：研究部門はコンプライアンス書類に埋もれ、研究責任者は回答を待ち続ける状況

研究部門で働く方ならお馴染みの光景でしょう。あなたのチームはIRB（倫理審査委員会）、IACUC（動物実験委員会）、IBC（生物学研究委員会）、輸出管理など、数百件の進行中のプロトコルを管理しています。それぞれに固有の提出要件、審査タイムライン、更新期限が存在します。利益相反開示は各機関ごとに異なるスケジュールで提出されます。実験室安全検査は一つのシステムで、データ管理プランは別のシステムで、発明開示はさらに別のシステムで追跡されています。

連邦実証パートナーシップ（FDP）の2018年教員作業負荷アンケートは、研究管理者が既に認識していた事実を裏付けました：教員は研究時間の44.3%を管理タスクに費やしていると報告しており、過去のアンケート（42%）から増加傾向にあり、連邦政府が負担軽減を長年約束しているにもかかわらず改善の兆しは見られません。一方、高等教育セクター全体では、連邦規制遵守に年間推定270億ドルを費やしており、そのうち100億ドルが研究関連のコンプライアンスに直接充てられています。

これは、助成金の財務ライフサイクルに焦点を当てる助成金管理とは異なります。研究管理はより広範な領域です。研究組織全体におけるプロトコル承認、開示、検査、データガバナンス、複数チーム間の調整をサポートするコンプライアンス、ガバナンス、運用システムを含みます。多くの機関では、こうした仕事は依然として組織の記憶、電子メールのやり取り、誰も完全に信頼していないスプレッドシートによって支えられています。

CUアンシュッツ校の解決策：コロラド大学アンシュッツ校は、中央ITチームの170名以上のユーザーを対象に、5つのレガシーシステムをClickUpに置き換えました。手動でのレポート作成はゼロになりました。 キャンパス技術サービス部長 アンナ・アレックス： チームの士気が上がったのは、人々がピボットテーブルを作るのではなく、問題を解決したいと思っているからだ。 チームの士気が上がったのは、人々がピボットテーブルを作るのではなく、問題を解決したいと思っているからだ。

ここにあるのは、まさにその機会です。組織のシステムを置き換えるのではなく、それらを取り巻く手作業の調整業務を削減すること。このモデルを検証する最速の方法は、プロジェクト管理プラットフォーム内に機能する研究管理セットアップを構築することです。

プロンプト：AIで研究管理ワークスペースを構築する

このプロンプトをコピーし、ClickUp Brainに貼り付けて独自のClickUpスーパーエージェントを作成してください。所属機関の詳細を入力すると、プロトコル追跡ツール、コンプライアンスカレンダー、自動化ルール、関連ワークフローを備えた完全な研究管理ワークスペースが構築されます。

出力されるのは、タスク階層、期限ロジック、コンプライアンスチェックポイントを含む、運用構造の強力な初稿です。その後、チームはこれを自機関のタイプ、審査委員会、スポンサー要件に合わせてカスタムできます。

研究管理スーパーエージェント

ご自身の研究部門で同様のモデルを試してみたいですか？以下の研究管理プロンプトを起点に、ご自身の機関に合わせてカスタマイズしてください！

プロンプト:

エージェントの設計図が生成されたら、次のステップはそれを研究部門が日常的に使用できる実用的なワークスペースに変えることです。

ClickUpでの設定方法（4ステップ）

スペースを設定する前に、チームが研究運営管理に既に使用している情報を収集してください。これには通常、有効なプロトコルリスト、PIの所有権、有効期限、開示サイクル、検査スケジュール、スポンサー要件、研修記録、およびIRB、IACUC、IBC、または利益相反追跡に現在使用されているシステムが含まれます。クリーンな入力データから始めることで、自動化、ダッシュボード、エスカレーションワークフローの信頼性が大幅に向上します。

プロトコル管理：IRB、IACUC、IBC、輸出管理審査用コンプライアンス＆開示：利益相反（COI）開示と研修遵守用実験室安全：検査と是正措置用知的財産＆発明：開示と特許活動用研究チーム：複数PIプロジェクト、サブアワード、人員変更用 すべての研究タスクにカスタムフィールドを設定プロトコルとコンプライアンスタスクのテンプレートにカスタムフィールドを追加し、研究ワークフロー全体でチームが同一のコアデータを追跡できるようにします。プロトコル番号、主任研究者、審査タイプ、スポンサー機関、コンプライアンスステータス、有効期限、リスクレベル、関連助成金などのフィールドを含めます。この一貫した構造により、ダッシュボード、自動化、エスカレーションワークフローの信頼性が大幅に向上します。 プロンプトをClickUp Brainに貼り付け新しいスペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けます。機関名、機関種別、研究支出額、有効プロトコル数、スタッフ規模、主要スポンサーなどの変数を入力してください。生成された出力を活用し、プロトコル追跡システム、コンプライアンスカレンダー、自動化ロジックの初稿を作成し、その後、貴機関のワークフローに合わせて調整してください。 継続的な管理のための自動化を設定手動でのフォローアップを必要とせず、研究管理業務を円滑に進める自動化を作成します。ルールを使用して、プロトコル更新タスクのトリガー、年次COI開示サイクルの開始、未解決のラボ安全調査結果のエスカレーション、ベイ・ドールレポート作成タスクの作成、スポンサーへの通知が必要な主要な人事異動のフラグ付けを実行します。

研究管理という専用スペースを設定します。研究管理ライフサイクル全体にわたる仕事を整理するため、5つのフォルダを追加します： プロトコル管理：IRB、IACUC、IBC、輸出管理審査用コンプライアンス＆開示：利益相反（COI）開示と研修遵守用実験室安全：検査と是正措置用知的財産＆発明：開示と特許活動用研究チーム：複数PIプロジェクト、下請け契約、人員変更用

プロトコルおよびコンプライアンスタスクのテンプレートにカスタムフィールドを追加し、研究ワークフロー全体でチームが同一のコアデータを追跡できるようにします。プロトコル番号、主任研究者、審査タイプ、スポンサー機関、コンプライアンスステータス、有効期限、リスクレベル、関連助成金などのフィールドを含めます。この一貫した構造により、ダッシュボード、自動化、エスカレーションワークフローの信頼性が大幅に向上します。

新規スペースでClickUp Brainを開き、上記のプロンプトを貼り付けます。機関名、機関種別、研究支出額、有効プロトコル数、スタッフサイズ、主要スポンサーなどの変数を埋めてください。生成された出力を基に、プロトコル追跡システム、コンプライアンスカレンダー、自動化ロジックの初稿を作成し、貴機関のワークフローに合わせて調整してください。

自動化機能で研究管理の仕事を継続的に推進し、手動フォローアップの負担を軽減。ルール設定により、プロトコル更新タスクのトリガー、年次COI開示サイクルの開始、未解決のラボ安全調査結果のエスカレーション、ベイ・ドールレポート作成タスクの作成、スポンサーへの通知が必要な主要人員変更のフラグ付けを実現します。

これらのワークフローを再現可能なシステムに変える準備はできていますか？ ClickUpで研究管理ワークスペースを構築しましょう。

💡 プロの秘訣： 研究企業全体にシステムを展開する前に、まず1つの部署、プロトコル種別、またはコンプライアンスワークフローから始めてください。小規模なパイロット運用により、拡大前に構造、自動化ルール、許可設定をチームで調整できます。

研究管理タスク向け推奨カスタムフィールド

これらのフィールドにより、研究プロトコル、利益相反開示、検査、研究チームワークフロー全体で一貫した運用記録が作成され、ダッシュボードや自動化機能の有用性が大幅に向上します。

フィールド タイプ 目的 プロトコル番号 短いテキスト IRB、IACUC、またはIBC識別子 主任研究者 関係者 主任研究者 レビュータイプ ドロップダウン 免除、迅速審査、全ボード審査、該当なし スポンサー機関 ドロップダウン NSF、NIH、DOE、DOD、ED、財団、州政府、その他 コンプライアンスステータス ドロップダウン コンプライアンス遵守、対応必要、期限超過、審査中 有効期限 日付 プロトコルまたは資格証明書の有効期限切れ リスクレベル ドロップダウン 低、中、高、重大 関連助成金 関係性 助成金ワークスペース内の助成金タスクへのリンク

研究管理における中核的な自動化の例

カスタムフィールドの設定後、期限管理、更新手続き、エスカレーションワークフローを自動化し、手動での繰り返しフォローアップを不要にします。

いつ… 次に… プロトコルの有効期限まであと90日です 継続的レビュータスクを作成し、研究責任者（PI）とコンプライアンス担当者に割り当てます 利益相反（COI）開示期限は会計年度開始時に到来します すべての現役PI向けに開示タスクを作成し、30日間の期限を設定する 実験室安全上の問題が30日以内に解決されない場合 問題をエスカレートし、部門長に通知し、リスクレベルを「高」に変更する 連邦政府資金によるプロジェクトにおける発明開示の提出 機関への通知期限付きベイ・ドールレポート作成タスクを作成する 主要担当者の変更を提出 スポンサー通知タスクを作成し、努力配分の更新を確認する

エージェントがカバーする研究管理ライフサイクル全体

研究管理用AIエージェントは、連邦規制を解釈するチャットボットではありません。プロジェクト管理ワークスペース内で稼働するシステムであり、研究部門が現在手作業で行っている構造化された反復作業を自動化します。具体的には：プロトコルの更新追跡、コンプライアンス期限の監視、複数PIチームの調整、期限超過事項のエスカレーションなどです。

ライフサイクルフェーズ エージェントのやること 置き換えられるもの プロトコル提出 機関固有の要件に基づきプロトコルタスク構造を構築し、委員会フェーズを通じた審査ステータスを追跡し、改訂サイクルを管理します 電子メールベースの提出状況追跡とスプレッドシート形式のステータスボード コンプライアンス監視 利益相反（COI）開示サイクル、研修コンプライアンス（CITI、RCR）、輸出管理審査を自動化された期限追跡機能で一元管理します。 年次スプレッドシート監査と手動リマインダー電子メール 実験室の安全 検査を実験室タイプと頻度でスケジュールし、是正措置ワークフローを通じて結果を追跡し、未解決の問題をエスカレーションします 紙の検査フォームとファイルキャビネット内の発見記録 データガバナンス 資金提供者の要件に基づきデータ管理プランを追跡し、進行中の助成金に対するDMP遵守状況を監視し、閉じたプロジェクトのデータアーカイブを管理します 助成金開始時に提出され、その後一切見直されないデータ管理計画書（DMP） 知的財産管理 発明開示を特許性評価とライセンス契約まで追跡し、連邦政府資金による発明のベイ・ドール法準拠を確保します 技術移転事務所からの問い合わせ後の開示状況追跡 チーム連携 複数の研究責任者（PI）のマイルストーン管理、下請け契約の進捗監視、スポンサーへの通知が必要な人事異動、研究チームミーティングのスケジュール管理を実行します。 ばらばらの電子メールスレッドやPI管理のスプレッドシート

実際のClickUp環境でスーパーエージェントがどのように機能するかご覧になりたいですか？AIが生成したワークフロー、タスク、自動化が実践でどのように連携するか、以下のウォークスルー動画でご確認ください。

異なる機関タイプ向けのバリエーション

上記のプロンプトは、ClickUpを利用するすべての高等教育機関で機能します。ご自身の機関に合わせてプロンプトを調整してください：

機関の種類 主な調整点 R1研究大学（1,000件以上の有効プロトコル） プロンプト全文をそのまま使用。部門レベルのコンプライアンスダッシュボードを追加。15以上の活動中のIRB/IACUC/IBC委員会を想定。輸出管理とCUI追跡を含める。 助成金管理ワークフロー と統合する。 R2大学（200～500件の有効プロトコル） IRBおよびIACUC追跡を簡素化（該当しない場合はIBCおよび輸出管理を除外）。エスカレーション段階を1段階削減。実験室安全とコンプライアンスを単一フォルダに統合。 主に学部教育を行う機関（20～100件の有効プロトコル） 学部生研究プロジェクト向けのIRB（倫理審査委員会）に焦点を当てます。利益相反（COI）開示を年次教員開示のみに簡素化します。学生研究者メンタリングチェックリストを追加します。外部共同研究がない限り、下請け契約の監視を削除します。 コミュニティカレッジ（5～20件の有効プロトコル） 教室ベースの研究におけるIRB免除審査に焦点を当てます。コンプライアンス基本研修（CITI）の追跡を簡素化します。知的財産/発明追跡を削除します。コミュニティ参加型研究の調整を追加します。 職業訓練校（研究活動は最小限） 業界スポンサー研究のコンプライアンスとデータ利用契約に重点を置きます。IRB/IACUCを業界認証追跡に置き換えます。企業提携向けの独自データ保護ワークフローを追加します。

研究管理を一元的に実行

研究管理が機能不全に陥るのは、機関にシステムが不足しているからではありません。重要な業務があまりにも多くのシステムに分散しているときに機能不全に陥るのです。ClickUp Brain、カスタムフィールド、自動化機能を活用すれば、プロトコル追跡、コンプライアンス監視、開示、検査、複数チーム間の調整を一つの再現可能なオペレーティングシステムに統合できます。

記憶や電子メールのやり取り、バラバラなツールに頼る代わりに、部署全体で共有できるワークスペースを導入しましょう。これにより、全員が期限を早期に把握し、迅速に行動し、研究ライフサイクル全体を通じて連携を維持できます。上記のプロンプトを起点に、ご自身の機関に合わせてカスタマイズし、チームが毎日自信を持って運用できるセットアップを構築してください。

AIを活用した研究管理に関するよくある質問

はい。このエージェントは規制を解釈するのではなく、機関固有のワークフローを強制します。NIH、NSF、DOE、DODはそれぞれ異なる利益相反（COI）の閾値、レポート作成タイムライン、データ管理要件を有しています。プロンプトは機関ごとに個別のコンプライアンス追跡機能を構築するため、チームはどの規則が適用されるかを記憶する必要なく、各助成金に対して適切なチェックリストに従うことができます。

IRBManager、Cayuse IRB、iRISなどのシステムは提出・審査プラットフォームです。ClickUpエージェントは運用層として、プロトコルステータスの追跡、更新期限の管理、研究事務局とPI間の調整を行い、提出サイクル間の見落としを防止します。これらは異なる目的を果たし、連携することで最大の効果を発揮します。

ClickUpはSOC 2、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 42001の認証を取得しており、 SSO、ロールベースの許可、保存時および転送時の暗号化をサポートしています。プロトコルレベルの許可設定により、PIは自身の提出物のみを確認可能です。AIモデルのトレーニングにデータは使用されません。CUI（機密情報）または輸出管理対象の研究については、追加設定のためITセキュリティ部門にご相談ください。

助成金管理は財務ライフサイクル（予算、資金消費率、労務レポート作成、終了手続き）に焦点を当てます。研究管理はより広範なコンプライアンスと運用基盤（研究計画書、利益相反、実験室安全、データガバナンス、知的財産）をカバーします。ほとんどの機関では両方が必要であり、データも共有されます（研究計画書は助成金とリンクされており、利益相反開示はデータソースを参照します）。しかし、これらは異なる部署と異なるワークフローに対応しています。

もちろんです。小規模な機関では、一人の担当者が全ての研究コンプライアンス業務を処理しているケースが少なくありません。このエージェントは、人員が揃った部署が提供する構造やリマインダーを構築するため、そうした状況で特に価値を発揮します。一人の作業を、記憶に依存しないシステムへと変えるのです。