サービスから戦略へ：人材獲得におけるAIの活用

人材獲得の仕事をしている方なら、今まさにAIを巡るプレッシャーを感じていることでしょう。

経営陣はAIファースト企業に関する見出しを目にしている。採用担当者は独自にツールを試している。ベンダーは「あと1つのプラットフォームで採用プロセスが魔法のように改善される」と約束し続けている。

一方で、あなたは依然として面接ミーティングの調整に奔走し、背景情報の収集に追われ、複数のツールを使い分けながら、候補者に良い体験を提供しようと努力している。

この緊張感は、サンフランシスコで開催された採用・人材に特化したイベント「GemのAIショーケース」で明確に表れた。パネルディスカッションは一つのシンプルな問いを中心に構成されていた：現実世界で実際に機能するAIファーストの採用チームをどう構築するか？

私は少し異なる視点から会話に加わった。ClickUpでは、AI製品を開発し、社内に数千もの「スーパーエージェント」を運用する企業内の採用部門に所属している。つまり、私の採用担当者や関係者は既にワークフロー、エージェント、自動化という概念で物事を考えているのだ。

AIを活用した採用活動に関するこれまでの知見、ClickUpにおける採用担当者の役割の変化、そしてAI企業に勤めていなくても実践可能なTAリーダー向けの手法を共有します。

ClickUpにおけるAIが実際に採用担当者の役割を変えた方法

まずは現場から始めましょう。

これらのエージェント導入前は、典型的な案件受付は私が現場に赴き、主に情報収集から始まりました。最初の20～30分は、依頼内容、Slack上の情報、そして採用担当者の頭の中だけに存在する情報を照合するため、同じ文脈を3つの異なる場所から引き出す作業に費やしていました。

部屋を出る時には、12の未解決事項と、採用活動を開始する前に追跡すべき課題の長いリストが残されていた。

今では同じミーティングに、要件定義書、検索戦略の草案、そして現実的な見通しについての見解を持って臨む。会話は基本情報の収集から、トレードオフの議論、役割の優先順位付け、そしてどこで柔軟に対応できるかの決定へと移行する。

この変革の背景には、ClickUp Brainが大きな役割を果たしている。ドキュメント、会話、ワークフロー履歴から採用状況を統合し、散在する情報を実用的な知見へと変換する。ClickUp Brainを活用すれば、採用担当者はパイプラインの健全性、役割の制約、採用パターンについて自然な質問を投げかけ、ツールをまたいで情報を探すことなく、即座に根拠に基づいた回答を得られる。

ClickUp Brainの検索機能活用事例（ツール全体での使用例）

採用におけるAIについて語られる際、人々は往々にして流行語に飛びつく。実際のところ、私のチームにとって最大の変化をもたらしたのは、実務をカレンダーから取り除く非常に具体的なエージェントたちだ。

私も当初はこの仕事に健全な懐疑心を持って臨んだ。「AI」そのものが必要だったわけではない。必要なのはミーティングの削減と「再送してもらえますか」というメッセージの減少だった。単なるブラウザのベンダータブの一つに成り下がるのではと懸念していた。

私の考えを変えたのは、ある社内スーパーエージェントが、私の週の予定から定期的なミーティングを丸ごと静かに削除し、以前よりも優れた文脈を提供してくれたことだった。

当社ClickUpにおける例：

Talent Toolkit Super Agent求人要項を受け取り、完全な採用要件パッケージに変換する社内エージェントを構築しました。面接プランを提案し、役割定義の不足点を指摘し、採用担当マネージャーと確認すべき質問を提示します。採用要件の初期段階で基本情報の収集に時間を費やす代わりに、戦略を検証する準備が整った状態で面接に臨めます。

リクルーターにとって有益な企業情報を迅速かつ正確に入手し、より賢明な人材発掘、アプローチ、採用判断を実現する

Talent Ammo Super Agent。市場動向と自社の採用成功事例を監視し、採用担当者に即戦力のトークポイントとアプローチ文案を提供。これにより担当者はリサーチコーディネーターではなく戦略的アドバイザーとして活動可能に。

外部市場の動向と内部の成功事例を組み合わせ、より魅力的なアプローチを構築し、雇用者ブランディングを強化する

これらのエージェントはいずれも採用担当者の代わりにはならない。彼らが担うのは、私たちをサービス提供の立場に縛りつけていた反復的で付加価値の低い仕事を一掃することだ。

その結果、私のカレンダーは数年前とは大きく様変わりしています：

採用マネージャーとの真のパートナーシップにおいて、役割設計やトレードオフに関する協議に充てる時間を増やす。

質の高い候補者との会話を準備し、実施するための時間をより多く確保する。

情報の再作成、文脈の追跡、プロセスの不備修正に費やす時間を削減。

これが中核的な変化だ。AIが仕事を奪ったわけではない。判断力を真に必要とする業務でやることをスペースを与えてくれたのだ。

率直に言えば、採用業務における燃え尽き症候群の多くは、そもそも持続不可能な方法で仕事をやっていたことに起因しています。私たちは混乱を吸収し、隙間を埋め、不明確なプロセスを補ってきました。そうした部分を自動化することは、役割への脅威ではありません。そもそも担うべきではなかった仕事の解放弁なのです。

率直に言えば、採用業務における燃え尽き症候群の多くは、そもそも持続不可能な方法で仕事をやっていたことに起因しています。私たちは混乱を吸収し、隙間を埋め、不明確なプロセスを補ってきました。そうした部分を自動化することは、この役割への脅威ではありません。そもそも担うべきではなかった仕事の解放弁なのです。

この変化が重要なのは、私が依然としてサービス組織の傷跡を多く抱えているからだ。採用担当マネージャーがTAを注文受け取り係のように扱い、曖昧な求人要件を送ってきて、即座に候補者リストを期待する場面を、もう数えきれないほど経験してきた。

ビジネス側が求めていると考えるものと、市場が実際に提供できるものとの間に生じるギャップを実感できる。リーダーに理解してほしいのは、私たちがやる最も価値ある仕事は候補者を各フェーズへ移動させることではないということだ。

AIは企業が真の問題を特定し、プロフィールにおけるトレードオフを率直に認識することを支援。そして「獲得したい」と公言する人材を確実に獲得できるワークフローを設計する手助けをしている。

💡 プロの秘訣：理解していないプロセスを自動化してはいけない。まずマップし、次に改善し、最後に自動化する。

採用活動における「AIリテラシー」の真の意味

当社はAIを推進する企業であるため、候補者はAIについて適切な発言をしなければならないというプレッシャーを感じることが多い。彼らは履歴書にツールを追加し、キーワードを散りばめ、それで十分だと願っている。

当社にとって、AIリテラシーの実践的価値ははるかに大きい。

面接では、以下の点を重視します：

小さな実験や雑な実験であっても、実際に試してみた好奇心旺盛な人々

単に「使用した」ツールではなく、 自動化によって改善したワークフロー を説明できる採用担当者

AIを活用しない領域とその理由を説明できるリーダー

私がよく使う質問例：

「採用プロセスの中で、手作業の部分を効率化した事例を具体的に教えてください。何が変わり、何を学びましたか？」

「新しいツールやプロセスが期待通りに機能しなかった事例を教えてください。その際、どのように対応しましたか？」

「コーディネーターとジュニアリクルーターを配置した場合、彼らの日常仕事にAIを安全かつ有用に導入するにはどうすればよいでしょうか？」

私が警戒する危険信号：

AIを脅威としてではなくパートナーとして扱う

製品名や表面的な概念のみを語る

データや測定の回避

ポジティブな面では、自社の文化を明確に示すよう努めています。ClickUpでは、誰もがスーパーエージェントを提案・構築・共有できます。社内では「エージェントハッカソン」を開催し、参加者がアイデアを持ち寄り、ビルダーとペアを組んで実際のワークフローをリリースしています。

候補者がそれを聞いた時、誰が目を輝かせるか分かるだろう。彼らは指示を待つのではなく、次の変革の波に自ら乗り出す人々だ。

採用プロセスの内部：スーパーエージェントが実際にやること

外部から見ると、採用におけるAIはブラックボックスのように思われがちだ。しかし実際の仕事の中では、はるかに具体的な存在である。

ClickUpにおける私の典型的なフローは以下のようになります：

新たな役割が追加される。私はその役割内容をタレントツールキットに投入する エージェントは、案件概要書、推奨質問項目、および検索戦略の初稿を生成する 採用担当マネージャーとのミーティングで協議し、共同で対応します。役割のミッションを明確化し、プロフィールを調整し、トレードオフについて合意します。 マーケット・サーチエージェントは、当社の求めるプロフィールがどれほど現実的かを理解する手助けをしてくれます。仮定上の候補者ではなく、実際の候補者を検討するのです。 調整担当者がスケジュール調整や日常的な進捗管理を担うことで、人的接点は本質的な業務に集中できる 選考終了後、デブリーフィング支援ツールを活用すれば、候補者リストを俯瞰し、何が効果的で何が不十分だったか、次回改善すべき点を容易に把握できる

重要な点は、これらのエージェントを候補者体験と公平性という既存の価値に組み込むように設計したことです。例えば、評価や意思決定サポートにおけるAIの活用方法には細心の注意を払っています。構造化された面接、明確な評価基準、そして人間の判断力に依然として依存しているのです。

得られる成果はスピードだけではない。採用担当者が最善のエネルギーを仕事に費やす必要がなくなったという実感だ。彼らはシステムを運用しているのだ。

🤖 こちらのビデオをご覧ください。AIを活用した実験と意思決定の仕組みを構築し、仮定ではなくデータに基づいて採用戦略を改善する方法をご紹介します。

他のパネリストから聞いたこと

Gemパネルで特にお気に入りだったのは、AIを最優先に考える各社が同じ課題にどう異なるアプローチを取っているかを目の当たりにできた点だ。

繰り返し浮上したテーマ：

成功しているチームはAIを単なる副次的なプロジェクトとは見なさない。実際のワークフローに直接組み込み、継続的に改善を重ねている。

最も優れた事例は、単一の巨大プラットフォーム導入ではなく、人々がその価値を実感したことで広がった、小規模で焦点を絞ったユースケースに関するものだった。

評価と意思決定におけるAIの適切な位置付けについては、誰もがまだ模索中であり、多くのリーダーは過度に委ねることに慎重だ

私の視点が少し異なっていたのは、誰が関与できるかという点でした。

当社の「スーパーエージェント」文化ゆえに、私は採用チームが中央部門から完成した解決策を待つべきではないと強く信じています。最高のアイデアのいくつかは、仕事に密着した現場の担当者たちが摩擦点を見出し、「ここにエージェントが役立つはずだ」と提案したことから生まれました。

今日最も影響力の大きい優先度を明らかにし、チームが適切な仕事に優先的に注力し、締切遅延を減らす

そのバランスが重要だ。中央チームは標準化、セキュリティ、共有インフラの面で支援できる。しかし採用部門内で真の普及を図るには、ボトムアップ型の実験のスペースが必要だ。

5年後の採用戦略：サービスから戦略へ

パネルディスカッションで頻繁に挙がった質問は、5年後の採用業務の姿についてであった。

私の見解では、調整業務や基本的な選考のみに焦点を当てた従来型の採用役割は減少する確率が高いです。その仕事は自動化に最適だからです。

同時に、戦略的アドバイザーやAIオーケストレーターのような役割が増えると私は考えています。

新たな役割は以下の通りです：

エージェントを多用したエンドツーエンドの採用ワークフローを設計し、所有する

プロセスが機能している箇所と停滞している箇所について、明確なデータをビジネスに還元する

リーダーが単なる個別求人ではなく、人材戦略について考える手助けを

個人リクルーターやTAリーダーにとって、今こそ特に重要となるスキルがいくつかあります：

適応力。 足元で変化するツールに慣れ親しみ、公の場で学ぶ習慣を持つこと

データリテラシー。 データサイエンティストである必要はありませんが、実際の数値から推論し、メトリクスがより深い問題を覆い隠している箇所を見抜く能力は必須です。

ワークフロー思考：候補者受け入れ、ソーシング、評価、クロージングがどのようにつながっているかを把握し、エージェントが安全に負担の一部を引き受けられる箇所を見極める能力

それらをやることができるなら、AIは競争相手ではない。それはレバレッジ（活用手段）である。

自社チームの採用担当者と話す際、私はシンプルに伝えるようにしている。「君たちの仕事は事務処理を速くすることではない。意思決定の場において無視できない存在になることだ」と。そして「エージェントが確実にこなせる業務は、君たちの貴重な時間を割くべきではない」とも。

重要なのは、AIは誰かを驚かせるために存在するのではないということだ。それは、あなたが最も重要なこと——つまり自身の判断力とリレーションシップ——により多くのエネルギーを注げるようにするために存在する。

採用戦略担当者が明日からやること

AIファーストの採用チームへ移行するために、機能全体を再構築する必要はありません。

今月すぐに実践できる具体的なアクション：

反復的なプロセスを一つ選び、AIで改善する。 例えば、採用準備、ステータス報告、スケジュール調整など。ステップをマップし、簡易エージェントやツールをテストし、変化を測定する。 チームにアイデアを持ち寄るよう促す。 各採用担当者に、時間や労力を無駄にしている箇所を1つ特定させ、AIを活用した解決策を探るよう挑戦させる。成功事例と失敗事例を共有できる場を設ける。 境界線を明確に設定する。 評価や意思決定支援において、AIの実験にどの範囲まで開放するか、またどの範囲まで開放しないかを決定する。その方針をチームと候補者に伝える。 社内の成功事例を語ろう。 成果が出た取り組みは、あたかも製品発表のように扱おう。導入前後のビューを共有し、変化を支えた人間をツールだけでなく前面に押し出そう。

これらのステップを進めるのに、AI企業である必要はありません。専任のAIチームさえ必要ないのです。

必要なのは、小さな一歩から始め、オープンに学び、AIをパートナーとして捉え、あなたが常に実現を望んできた採用機能の構築に取り組む意欲だけです。

それが当社ClickUpが目指す姿です。日々学び続けていますが、サービス組織から戦略的調整役への転換は既に始まっています。この変化に今こそ積極的に取り組むチームこそが、ツールの雑音に溺れる状態から脱却し、採用を動かす本質——判断力、明確さ、リレーションシップ——に回帰できるのです。