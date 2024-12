アジャイルチームのための10のスプリントレトロスペクティブ例

出発前の簡単なチェックイン スプリント・レトロスペクティブの例 :現在のレトロスペクティブにおけるチームの取り組みを10段階で評価してください。

1点は「ほとんど全員が延期を要求する」、10点は「チームの率直なフィードバックのための安全なスペースであり、改善のための適切なステップを踏むために、その後の知識が深まる」です。

7から9の間であれば、レトロを新鮮に保つ方法が増え、クリエイティブなアウトプットが倍増する。6点以下なら、小さな勝利を積み重ね、結果を目にし始めるための高速トラックに乗せよう!

どのフォーマットがあなたのチームに合うか、試してみてください。 アジャイル リーダーがチームの時間を最大限に活用する!

スプリントレトロスペクティブとは?

スプリントレトロスペクティブは、5つの重要なアジャイルイベントの1つです。 アジャイルセレモニー )スクラムで、チームが前のスプリントでうまくいったことと、次のスプリントで改善できることを振り返ること。

スプリントレトロスペクティブとは、通常アジャイル開発サイクルの終わりに行われるミーティングで、チームとしてより効果的になるために、うまくいったこと、改善できたこと、その他取り組むべき問題をレビューする。

レトロスペクティブは、スプリントレビューと呼ばれる別のアジャイルイベントと混同されがちですが、両者は目的が異なります:

スプリントレビュー では、スクラムマスター、プロダクトオーナー、開発チーム、利害関係者が一堂に会し、現在のスプリントの成果物や機能について議論し、フィードバックを提供する。

では、スクラムマスター、プロダクトオーナー、開発チーム、利害関係者が一堂に会し、現在のスプリントの成果物や機能について議論し、フィードバックを提供する。 スプリントレトロスペクティブは、スプリントが完了した後に行われ、何がうまくいき、何がうまくいかず、何が改善されたかを共有し、チームが今後のスプリントのために適切な調整を行う。

についてもっと知る。 *スプリント・レビュー・ミーティング* !

組織で使われているアジャイルテクニックトップ5 ナレッジハット プロのアドバイス:より内向的なミーティングを実施したい場合は、次のような生産性プラットフォームを利用しましょう。 ClickUp をクリックして、チームにプライベートな時間を与え、まず自分の考えを振り返り、次のレトロで自分の考えをアドオンして話し合います。試す ClickUpのスプリント振り返りブレインストームテンプレート を参照してください!

スプリントレトロスペクティブ比較テーブル

TL;DR: 異なる レトロスペクティブフォーマット は異なる結果に焦点を当てます。ここでは、スプリントレトロスペクティブの例を簡単に説明します:

スプリントレトロスペクティブの主な焦点と最適な使用例を説明します。 | スプリントレトロスペクティブの例|フォーカス|最適な使用例... | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | スプリントレトロスペクティブの実施例|ストレス要因の把握とチーム全体のダイナミズムを理解するために|マッド・サッド・グラッド・エモーショナル・ジャーニー | DAKI|改善のための詳細な収穫|洞察の記録とアクションアイテムの割り当て | マウンテンクライマー|個人とチームの成功を深く振り返る|困難なプロジェクトや長いスプリントプロジェクトの後に振り返るために | ドットボーティング|優先順位付け|スプリント後の議論の優先順位を決める | ヒトデ|現在のプロセスでの良い経験と悪い経験|オープンな対話を促すために | セイルボート|ビジョン・ブレーンストーミング|個人とチームの目標を一致させるために | フィードバックグリッド|トピックディスカッションの指定|どのような状況にも対応できるようにフォーマットをカスタム化する。 | Kudoカード|ピアツーピアの表彰|公的にお互いを称え合う共有スペースの確保 | 1対1の迅速なフィードバック|新入社員や一般的なチームビルディングのためのアクティビティベースのレトロを促進する|Each One Meets All | 勝利の連鎖|成功を繰り返すための学習|タスクの完了や締切の遵守を容易にしたプロセス、ツール、または人々を強調するために

10 スプリントレトロスペクティブの例

この例は、初心者と経験豊富なアジャイルチームの両方を対象としています。デジタルコラボレーションツールを使ってスクラムのレトロスペクティブを行うリモートチームのレンズを通して、それぞれのモデルの使い方を説明します。

チームのDNAやミーティング文化に最適な仕事を見つけるために、いくつかのフォーマットを試してみることをお勧めする。さあ、始めよう!

1.マッド・サッド・グラッド

マッド・サッド・グラッドスプリント・レトロスペクティブは、プロセスの阻害要因、ストレス要因、そして全体的な問題を探る。 チームの士気 前のスプリントでの個人とチームの仕事ぶりにおいて。

スクラムマスターやアジャイルリーダーは、生産性を高めるために障壁を取り除く責任がある。この種の質問は、チームに影響を与える内部または外部の原因を洞察する。

摩擦のない体験のためにプロセスを調整できる実行可能な方法は何か?

プランニングミーティングの後、仕事に取りかかる準備が整っていると感じたり、そうでないと感じたりしますか?

ワークフローの1つまたは複数のステップに圧倒されていないか?

どのような単調なタスクが、仕事のペースを落としているか?

マッド・サッド・グラッドの使い方

1.デジタルボードを3列に分け、Glad、Sad、Madのラベルを貼る。 2.色付きの付箋メモ プレースホルダーを追加し、それぞれの列のアイテムを表す(Glad=緑、Sad=青、Mad=オレンジ) 3.各チームメンバーに、前のスプリントの感情の旅に焦点を当てて、各列に少なくとも1つのアイテムを投稿するよう依頼する。 4.ある列または緊急のアイテムからディスカッションを始める。

スプリント・レトロスペクティブはチームに負担をかけることがある。というのも、通常、多くの重要な収穫や改善点があるからだ。人によっては、常に物足りないと感じることもある。私たちは「オフレコ」の率直なチャットを好んでおり、そこでは誰もが自由に何でも発言でき、記録されることはありません。

/参照 https://www.linkedin.com/in/lucianoviterale/ ルチアーノ・ビテラーレ /%href/

共同創設者

/共同創設者 https://www.lucianoviterale.com ティッカー・ナードプロのヒント:あなたの振り返り学習は受信トレイのどこかに埋もれていませんか?受信トレイのフォルダをもう一つ作る前に、次のことを試してみてください。 を使ってすべての仕事を整理し スプリントバックログ を一箇所にまとめる。

ClickUpでデータとプロジェクトの進捗状況を収集する

3.マウンテンクライマー

冒険を求めるチームメンバーを募集します!マウンテンクライマースプリント・レトロスペクティブは、困難なスプリントや大規模なスプリントの後の個人の内省に焦点を当てています。

スクラムマスターやアジャイルリーダーには、生産性を高めるために障壁を取り除く責任がある。基本的には、各チームメンバーにタスクを完了するための真のキャパシティと、彼らが目標を達成するためにどのような支援ができるかをイメージしてもらうのだ。

マウンテンクライマーの使い方

このレトロを好きなだけクリエイティブに使ってください!以下はお勧めのプロンプトです:

パスやることスプリントプランニング 正しいスタートを切ることができましたか?タスクやリクエストで道を踏み外すことはありましたか?

天候スプリントを完了するために、何があなたを遅らせましたか、またはあなたを前進に導きましたか?

ロープチーム全体からのサポートはどうでしたか?

バグ/岩 :どんな小さな/大きな障害に立ち向かいましたか?

:どんな小さな/大きな障害に立ち向かいましたか? 救急箱:今後のスプリントで、時間内にタスクを完了するために必要なものは何ですか?

4.ドット投票

スプリントレトロスペクティブでは、アイテムの優先順位付けに焦点を当てます。そのため、レトロスペクティブミーティングの期間は、誰もがすぐに取り組むべきトピックに費やされます。

スプリント レトロスペクティブ ミーティングを始めたばかりであれば、これは検討するのに最適なレトロの 1 つです。新しく採用したチーム アジャイルプロジェクト管理 または スクラム スクラムは、スピードと柔軟性の目標を達成するために、行動とプロセスを大きく変える。

経由 デジタル.AI

ドット投票の使い方

余分な時間は、すべての開発チームが切望するリソースです。全員の時間と注意を最大限に活用するために、チームメンバーから集めたアイテムを追加して投票プロセスを開始しましょう。できる限り具体的に記入することで、レトロの最後には実行可能な収穫が得られます。

5.ヒトデ

DAKIレトロと内訳が似ているスターフィッシュスプリントレトロスペクティブは、現在の実践に関するフィードバックから始まり、プロセス改善のための新しいアイデアで終わる5つのカテゴリーに分かれている。スターフィッシュのようなレトロスペクティブのアイデアは、会話が前進し、チームが将来のスプリントに熱中できるように、一定の注文に従う傾向がある。

スターフィッシュのスプリントレトロスペクティブミーティングの回答例。

| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 少ないこと(Less Of)|_ ステータスアップデートのために、Slackを通じて1日の最後の足で中断すること。

| もっと|私たちのツールやシステムに関する知識や意見を共有し、よりスマートに仕事をする。

| やること| reduce tech debt に、自分が見つけたときよりも良いコードを残すこと。

| やることをやめる|タスクの中ではなく、電子メールやSlackで会話をする|やることをやめる|_タスクの中ではなく、電子メールやSlackで会話をする。

サインウェル はチームの経験を共有している:

「私たちのスプリント・レトロスペクティブには、常に5つ星のボードが含まれています: 継続、削減、増加、停止、開始。私たちは別々に、そして集団で、星の各ポイントに該当するアイデアをブレーンストーミングします。良いことも悪いことも醜いことも振り返りながら、前進するための最善の方法を考えるいい方法だ。"

ルーベンはこう続ける。"これらのアイデアを適切なカテゴリーとテーマに効果的にグループ分けしたら、次回のためのゲームプランを考案する。"

これらを試してみてください *stop start continue templates* !

6.ヨット

セイルボートスプリントのレトロスペクティブは、目標やビジョンに焦点を当てる。 スクラムチーム スクラムチームは、何を目指しているのか、どのようにしてそこに到達するのか、そしてどのような課題を予見しているのか。

これは、ヨットの航路の図面や写真を使った視覚的なモデルである。数字で表すとこうなる:

ヨット帆船 : すべてのスクラムチームメンバー

: すべてのスクラムチームメンバー 島 :集合的なビジョン/目標

:集合的なビジョン/目標 風 :スクラムチームのビジョン達成を支援するプロセス、ツール、人々

:スクラムチームのビジョン達成を支援するプロセス、ツール、人々 岩 :旅路のリスクと障害

:旅路のリスクと障害 アンカースクラムチームを減速させるプロセス、ツール、人々

セイルボートの使い方

1.島に見出し、側面に錨を取り付けたヨットの絵を描くか、写真を使う。風(一連の曲線)と大きな岩で船を囲む。 2.スクラムチームの各メンバーに、オープンディスカッションと記録のためのアイデアをブレインストーミングしてもらう。

7.フィードバックグリッド

フィードバックグリッド(Feedback Grid) スプリントレトロスペクティブは、その名前が示すように聞こえる:4つの象限に分割されたオープングリッド。シンプルにしたい場合は、標準的な「いいね!」、「批判」、「質問」、「アイデア」のラベルを使います。しかし、前回のスプリントについてフィードバックしたいトピックが4つある場合、これは標準よりも効果的でしょう。

フィードバックグリッドの使い方

真っ白なフィードバックグリッドは、密かに大変なタスクに変貌する可能性がある。ここでは、チームの時間、フィードバック、アイデアの価値を最大化するために、少人数のディスカッショングループを活用するためのヒントを紹介する:

真剣なスプリント振り返りミーティングを始める前に、まずチームに小規模なディスカッショングループを作るように勧め、そこでポイントを分解し、最初に提案をする。そうすることで、ミーティングに集中することができ、最初にアイデアを出すための十分な時間を確保することができる。 チームは自分のアイデアを発表することを楽しみにし、他のメンバーのトピックについてより熱心に議論するようになるため、ミーティング中にボーっとすることがなくなることに気づく。 マックス・ハウアー 創設者兼CEO ゴーフロー プロのヒント:を使って、他のアジャイルミーティングをカバーしましょう。 ClickUpのアジャイルスプリントイベントテンプレート .すべての情報が整理され、アクセスしやすくなっているため、1つの大きなイベントから次のイベントへ簡単に移動できます!

スクラムチームを招待して、次のようなコラボレーションを行う。 a スプリントプランニング クリックUpドキュメント テンプレートのダウンロード

8.工藤カード

みんなの気持ちを盛り上げるために、しっかりとしたチーム褒め言葉が必要ですか?(あなたを見ているわけではない、Glad Sad Mad Retrospective!)

工藤カードスプリントレトロスペクティブは、スプリントサイクルを通してチームメンバーの協力、コミュニケーション、パフォーマンスを称えます。特にハイブリッドチームやチームメンバーにとっては、チームの絆を深める良い機会です。 バーチャルチーム .

工藤カードの使い方

無限に広がるデジタルキャンバスを作成し、チームメンバーに素早く意味のあるエールを送るよう全員に促します。

プロのアドバイス:プロからのアドバイス:チームが複数のタイムゾーンにまたがっているため、ミーティングのスケジュールを立てるのが難しい場合は、Kudoカードを作成しましょう。 ClickUpボードビュー チームメンバーなら誰でも都合のいい時間に立ち寄って、クドカードに誰かを@メンションできる。

ClickUpのガイドを手に入れよう。 チームワークの名言 !

9.それぞれがすべてを満たす

Each One Meets All スプリントレトロスペクティブ活動は、チーム全員を知ることと、直接フィードバックを共有することの2つをテーマとしています。ユニークな要素は?人1組で話すスピードデートに似ている。

各自が全員とミーティングする方法

オフィスの設定であれば、この方法は簡単だ。しかし、リモートワークのチームにとっては、技術的な仕事が止まってしまったり、次の1:1アシスタントにたどり着くまでにバーチャルルームを探し回ったりすると、少し厄介で時間を浪費することになる。チームがこのフォーマットに価値を見いだせない場合、このレトロは時間の浪費になりやすい。しかし裏を返せば、チームのリレーションシップを構築するための楽しくクリエイティブなアプローチでもある!

プロのヒント短いスプリントをパワーアップさせるには ClickUpのデザインスプリントテンプレート !1日目から5日目までをフェーズごとに分け、タスク追跡を容易にするためのカスタムフィールドを提案しています。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/clickup-design-sprint-template-1400x857.png ClickUpデザインスプリントテンプレート /スプリントテンプレート

ClickUpの継続的な改善とチームの連携を促進します。 テンプレートのダウンロード

10.ウイニングストリーク

Winning Streak スプリントレトロスペクティブは、スプリントのほぼすべて、またはすべての部分がスムーズに行われた場合に最適です。

私たちは、失敗したことや期待に添えなかったことのほとんどを覚えている傾向がある。スプリントレトロスペクティブミーティングでこのエクササイズを行うことで、継続的な成功のために繰り返したいことを捉えることができます。

ウイニングストリークの使い方

記憶に新しいうちに、チームに前回のスプリントサイクルを最初から最後まで振り返ってもらいます。タスクの完了や締め切りの遵守を容易にしたプロセス、ツール、人材があれば強調する。チームに SOP を手元に置き、これらの学習のいくつかを文書化し、現在および将来のスクラムチームのメンバーの助けとする!

スプリントレトロスペクティブFAQ

スプリントレトロスペクティブをやることのメリットは何ですか?

スプリントレトロスペクティブを実施する主なメリットは、チーム内の継続的な学習と改善を促すことです。各イテレーションを定期的に振り返り、改善点を話し合うことで、チームは大きな問題になる前に弱点や問題を特定し、コード開発や完了するための今後のプランについてチーム全体が同じページにいることを確認できます。さらに、チームメンバーが批判や批判を恐れずに自分の考えや感情を表現する機会にもなります。

スプリントレトロスペクティブには何を含めるべきか?

スプリントレトロスペクティブを実施する際は、開発プロセスのあらゆる側面を考慮し、個人のパフォーマンスと全体的なワークフローの両方に改善点を見つけることが重要です。進行中のスピード、チームダイナミクス、個人の責任、メンバー間のコミュニケーション、問題解決戦略、スプリントサイクル中に達成した目標/達成できなかった目標、今後改善すべき点などです。

スプリントレトロスペクティブはどのくらいの頻度でやるべきか?

スプリントレトロスペクティブの頻度はチームのニーズによって異なりますが、一般的には、2週間ごと、または、1週間ごとに実施することをお勧めします。 スプリントのイテレーションごと .こうすることで、ミーティングとミーティングの間に時間が空きすぎることなく、チームが自分たちの進捗を振り返り、有意義に話し合うのに十分な時間を確保できる。

スプリントレトロスペクティブをClickUpのすべての仕事に接続する

従来の構造は、成長と目標に逆行することがよくあります。ClickUpを使えば、定期的なスプリント・レトロスペクティブを常設のリソースとして設定するツールが手に入ります。このレベルのアクセス可能な知識は、次のイテレーションやそれ以降のチームのコミュニケーションやパフォーマンスを変えるでしょう。

1つか3つのスプリント・レトロスペクティブのアイデアにワクワクしていただけたら幸いです。ClickUpには、あなたの完璧なスプリントを構築し自動化するための無料テンプレート、自動化に対応したツール、時間節約ツールがまだまだあります! ClickUpにサインアップする