生産性を妨げる5つの要因とその克服法

現代において「生産性を阻害するもの」と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは外部からの妨げである。

Falcon International Pictures viaGIPHY

いや、マイケル・マイヤーズがシーツの裏から忍び寄るような話ではない——むしろ、友人や娯楽、情報源が常に手の届くところにあり、集中しようとした瞬間に子供たち（人間でもペットでも）が注意を必要とする誘惑のようなものだ。

しかし、あらゆる邪魔を取り除き、集中力を高めても、結局時間を無駄にしたような気分になってしまう時はどうすればよいのか？

なぜなら、最も陰湿な生産性殺しはあなたの周りに潜んでいるのではなく、家の中からかかってくる電話だからです。

画像10 viaGIPHY

でも慌てる必要はありません——つまり、それらに対処するために遠くまで行く必要はないのです！

生産性を蝕む習慣を簡単にまとめ、それらを完全に打ち負かす方法をご紹介します。

1. 自己不信

Dimension Films viaGIPHY

「できるかどうか」を心配する時間ばかり費やすと、答えは自ずと明らかになる：考えるだけでは何も完了できないし、できるかどうかを心配しているだけでは何も進まないのだ。

自己不信は保護のフォームを被っている——鍵は「仮面を被っている」だ。大きなタスクに直面した自己不信者が安住の地へ引き返そうとする時、彼らは忘れてしまっている。真の成長、成功、自信は、実際に経験して語ることで得られるのだと。

秘訣は、自分が無敵だと実際に信じ込む必要はなく、ただやることだということだ。自己不信はまるで怪物のようだ。それを信じるほどその力は強まり、倒すのが難しくなる。不安を自己不信への捧げ物にする代わりに、最初のステップを踏み出すだけで、その怪物に餌を与えることを完全に拒絶しよう。

そして、どこから手をつければよいか迷っているなら、助けを求めることの力を決して疑ってはいけない。

👉 この言葉を書き留めておこう:

あなたにとって障壁に見えるものはすべて脆い。あらゆる障壁を打ち壊せるのに、地面に立っていると障害は乗り越えられないように見える。高みから眺めれば、道中の障壁がいかに簡単に克服できるかがわかるのだ。」 —リズ・ライアン

あなたにとって障壁に見えるものはすべて脆い。あらゆる障壁を打ち壊せるのに、地面に立っていると障害は乗り越えられないように見える。高みから眺めれば、道中の障壁がいかに簡単に克服できるかがわかるのだ。」 —リズ・ライアン

2. 完璧主義

ワーナー・ブラザース viaGIPHY

「芸術は完成されることはなく、放棄されるだけである」—レオナルド・ダ・ヴィンチ

芸術家でなくともこの言葉の価値は理解できるはずだ。不可能と思われる基準を脇に置き、一つのタスクを完了し、新たなタスクを完了する時が必ず訪れるのだ。

完璧主義の罠は、オブジェクト的な優秀さという仮面を被っている点だ。その仮面をはがせば、完璧主義とは単に「他人を失望させる恐怖」を動機付けとして利用する行為を美化した言葉に過ぎないことがわかるだろう。

完璧主義とパニック発作の両方に悩まされる者として、私はこれらが本質的に同じ獣だと気づいた。飛行機でパニック発作を起こしても、それ自体で墜落の可能性が高まるわけではない。ただ、その飛行機での体験がより最悪なものになるだけだ。

同様に、5時間で完璧にできるやることのために10時間も費やしても、完成品の質が本質的に向上するわけではない。単に他のタスクに充てられる時間が減るだけだ。重要なのは、毎日1%の成長に集中し、その専門性が自然に育つままに任せることだ。

👉 この言葉を書き留めておこう:

「失敗は受け入れられる。誰もが何かで失敗するものだ。だが、挑戦しないことだけは受け入れられない。」—マイケル・ジョーダン

「失敗は受け入れられる。誰もが何かで失敗するものだ。だが、挑戦しないことだけは受け入れられない。」—マイケル・ジョーダン

3. 境界線の曖昧さ

Dimension Films viaGIPHY

友人や家族、パートナーとの健全な境界線を設定し、それを守る重要性が広く議論されるようになったのは素晴らしいことです。では、仕事における健全な境界線についてはどうでしょうか？

有能で自発的な社員に見せるために、提示される全てに「はい」と言わねばならないという罠に陥りやすいものです。しかし、ほとんどの管理職が教えてくれない秘密兵器があります：期待値を設定し、自らを主張することこそが、仕事で真の価値を示す方法なのです。なぜなら、そうすることで初めて、実際により多くのやることが完了できるからです。

結論：抱え込みすぎている状態で生産性を感じるのは不可能だ、期間というもの。タスクに圧倒されている自分を「能力不足」と疑う代わりに、自己疑念を捨てて単純に認めよう——あなたは明らかに引き受けすぎているのだ！

その状況から学び、次に同じ教訓を活かすこと——それこそが、有能で自発的な社員として見られる秘訣だ。

👉 この言葉を書き留めておこう：

「自分が自分のためにスタンドアップしないのに、他人に自分のためにスタンドアップしろと頼めるわけがない。そして一度自分のためにスタンドアップしてみると、驚くほど多くの人が『何かお手伝いしましょうか？』と言ってくれるものだ」—マヤ・アンジェロウ

「自分が自分のためにスタンドアップしないのに、他人に自分のためにスタンドアップしろと頼めるわけがない。そして一度自分のためにスタンドアップしてみると、驚くほど多くの人が『何かお手伝いしましょうか？』と言ってくれるものだ」—マヤ・アンジェロウ

4. 否定

New Line Cinema viaGIPHY

未知の仕事が山積みになると、人は往々にして「否認」という誘惑に駆られる。これが先延ばしの種となるのだ。

「週末にやること」

「1時間で片付けられるよ。」

「このエピソードを見終わったら、仕事に取りかかります。」

先延ばしは、あなたが最善の能力でタスクを完了するために必要な鍵の要素——たっぷりあるが有限な時間、そして妨げなく機能できる明晰でリラックスした精神——を自ら否定する能力に依存している。

自分の優先度を正直に認め、それを尊重するだけの自尊心を持とう。否定が吸血鬼なら、先延ばしはその牙を立てられた結果だ。仕事に対する否定の瞬間を習慣的に見抜けるようになれば、それを正当化する余地は減る。これをあなたの木製の杭と捉えよ。

👉 この言葉を書き留めておこう:

「今日の責任を回避することで、明日の責任から逃れることはできない」—エイブラハム・リンカーン

「今日の責任を回避することで、明日の責任から逃れることはできない」—エイブラハム・リンカーン

5. 自己管理能力の欠如

20th Century Fox viaGifer

生産性殺しの最終ボス：自らの行動（そして不作為）に対する責任を自覚しないこと。

これはこれまでの生産性殺しを全て集約した存在だと考える。なぜなら他の敵を倒せなければ直面する破滅だからだ：自己不信を深め、達成不可能な基準を設定し、自身の境界線を軽視し、先延ばしを正当化するほど、やることの完了および目標を達成する責任を自らに課す「精神的な筋肉」は弱まっていく。

しかし、もしあなたが自己アカウントに苦労していると感じているなら？同じ経験をした者としてのアドバイス：第一ステップはそれを自覚すること、第二ステップは助けを求めることです。

幸いなことに、その助けを得るために遠くまで行く必要はありません…

オールインワンの生産性アプリ「ClickUp」は、健全で恐怖心に基づかない自己責任を習得不可能に感じさせていた私の悪い習慣を解体する、個人的な秘密兵器でした。目標やプロジェクトを視覚的で完全に柔軟なタスクに分解することで、生産性が向上しただけでなく、成果を得るために必要な仕事をすることに、以前ほど圧倒されなくなりました。

👉 この言葉を書き留めておこう:

「責任感は、コミットと結果を結びつける接着剤である」—ボブ・プロクター

「責任感は、コミットと結果を結びつける接着剤である」—ボブ・プロクター

結論

私のようなジャンルオタクなら、この記事のビジュアルテーマに気づいている確率は高い：ホラー映画である。

考えてみれば、ホラー映画と生産性殺しは似たような仕組みで仕事する。その影響は確かに存在するが、まずあなたの同意を得てから襲いかかってくるのだ。

現実と映画を見分ける力さえあれば、生産性を奪う敵に飲み込まれる前に、その正体を見抜く鍵を握っていることになる。

ClickUpは通知の取りこぼし、サブタスクの見落とし、一つのタスクに何百ものタブを切り替えるといった生産性殺しを克服する助けとなりました…しかし真に私を強くしたのは、心の内にある障害を特定し、それに取り組むことでした。

その個人的な知見と適切な無料生産性向上プラットフォームを組み合わせれば、どんな課題にも立ち向かえる自信が湧いてくる。

実際のゾンビでさえも。