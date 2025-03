開発者向けNotebookLMの使い方

もしあなたがソフトウェア開発者なら、アイデアやコード、保留中のタスクが山積みで、頭の中がグルグルしているような日がきっとあるはずだ。もしかしたら、これらの考えをすべてメモとして整理してみたものの、後で戻ってみると、まったく意味がないことに気づいたことがあるかもしれない!

そんなあなたに必要なのは、混沌としたメモを整理された洞察に変えてくれる便利なデジタルメモツールだ。もちろん、これらのアイデアを実行可能なToDoリストに変換し、チームと共有する方法もあれば便利だ。

NotebookLMにご挨拶を。

NotebookLMは、あなたの問題をすべて解決してくれるかもしれないメモツールです。このブログポストでは、開発者がNotebookLMを使って考えを整理し、アイデアを生み出し、研究を改善する方法について具体的に説明します。

NotebookLM とは?

経由 ノートブックLM Google Labsによって開発されたNotebookLMは、2023年に発表された便利なリサーチ&メモツールである。Googleの大規模な言語モデルGemini 2.0上に構築されており、個人的なリサーチアシスタントの役割を果たし、あなたにとって重要な情報との対話を支援する。

NotebookLMには、PDF、ウェブサイトのURL、自分のドキュメント、オーディオファイル、Googleドキュメント、Googleスライド、YouTubeビデオまで、どんなファイルでもアップロードできる。このツールは、あなたがアップロードした情報を分析し、Geminiのマルチモーダル理解機能を使って要約し、簡潔な要約を提供します。NotebookLLMは、トピック間の接続も行うことができるため、複雑なテーマを素早く理解し、パターンを特定することができます。

NotebookLMは他にもいくつかの機能を提供しています。 研究管理 の機能については後述する。

NotebookLMの鍵機能

NotebookLMの主な機能をご紹介します。学生、研究者、プロフェッショナルな方々の生活をより快適にします。

1.機能1:ノートブック

ノートブックは、パソコンでファイルを保存するフォルダに似ています。プロジェクトやトピックごとに異なるノートブックを作成することができます。各ノートブックは他のノートブックとは完全に分離されているため、NotebookLM は複数のノートブックの情報に同時にアクセスすることはできません。

プロジェクト、トピック、科目ごとにノートブックを作る

個人のGmail IDでNotebookLMにアクセスすれば、最大50人のユーザーとノートブックを共有できます。一方、企業アカウントをお持ちの場合、ノートブックは組織内の無制限ユーザーと共有できます。依存関係に応じて、ノートブックをビューのみまたは編集アクセス権で共有することができます。

2.機能2:インスタント・インサイト

NotebookLMは、チャットのようなインターフェイス機能を備えており、ツールにアップロードした情報に基づいて質問することができます。適切なプロンプトがあれば、NotebookLMは情報を要約したり、アウトラインを作成したり、FAQとしてフォーマットしたりすることができます。また、より時間を節約するために、提案された質問のリストから選択することもできます!

回答には、NotebookLMが情報をプロバイダーとして提供する際に使用した引用が含まれます。このようにして、回答の正確性をチェックしたり、回答が抽出された元の引用を見つけることができます。

NotebookLM のチャットインターフェイスを使って、アップロードされた情報に関連する質問をする。

💡Pro Tip:NotebookLMは、特にやることを要求されない限り、あなたがアップロードした情報のみから回答を作成します。

3.機能その3:メモ

後で参照したい重要な情報のメモを作成できます。新しいメモを作成し、情報を書き込んだり貼り付けたりすることができます。また、NotebookLMが生成した特定の回答をメモとして保存することもできます。

ノートブックごとに最大1000個のメモを作成することができます。

メモを作成して研究成果を整理する

メモをソース文書に変換することもできるので、元の情報を読みながらまとめたアイデアの集合体で仕事をすることができます。メモを実用的なコンテンツに変えたいときや、散らばったアイデアを研究やプレゼンテーション用のまとまったアウトプットに変換したいときに便利です。

4.機能その4:音声概要

これはまだNotebookLMの比較的新しい機能です。音声概要は、あなたの情報を2人のAIホスト間のディスカッションに変えます。このモデルは、あなたがアップロードした全ての情報を要約し、関連する様々なトピック間の接続を確立します。

音声ファイルはダウンロードできるので、外出先でも聞くことができる。これにより、特定の概念をより簡単に、より魅力的に把握することができる。ただし、音声概要はまだ実験的なものなので、ディスカッション中に不正確な情報が入り込むことがある。

NotebookLMの価格

Forever 無料 。

。 NotebookLM Plus:ユーザーあたり月額20ドル

もっと読む: ソフトウェア開発者の一日

開発者のためのNotebookLMの使い方

NotebookLMは、コードのデバッグ、ドキュメントの通読、スプリントプランニング、技術コンセプトの分析など、複数のタスクを管理する場合は特に、ソフトウェア開発者にとって価値のあるツールになります。

では、どのように使えばいいのでしょうか? NotebookLMの効果的な使い方 を効果的に使うことができる。

1.コードドキュメント管理

開発者は、ソフトウェア開発プロジェクトに関連する情報を整理するためにコードドキュメントを使用する。このドキュメントは、利害関係者やユーザーにとって、コードベースのアーキテクチャ、API、開発中のソフトウェアの機能などの詳細を参照するためのリファレンスとして機能します。

NotebookLMは次のような方法でコードドキュメント管理に利用できます:

ドキュメントを要約する

テクニカルガイド、APIドキュメント、アーキテクチャ図、変更ログ、その他のコードベース管理ファイルをNotebookLMにアップロードします。NotebookLMはこれらのファイルを分析し、重要なポイントを強調したコンテキスト要約を生成します。

プロヒント:コードドキュメントの概要を要約することで、新しい開発者を迅速にオンボー ドすることができます。

関連するアイデアと依存関係の接続

コードドキュメントがアップロードされると、AIは機能、依存関係、その他の関連概念をリンクすることができます。この機能を使用して、コードベース内の異なるコンポーネントがどのように相互作用するかを視覚化します。

例えば、プロジェクト構造ファイルで言及されている機能と、技術仕様ドキュメントに格納されているその背後にあるロジックを相互参照することができます。異なるコンポーネントがどのようにリンクされているかを見ることができれば、開発者にとってデバッグやリファクタリングが容易になります。

👀 Do You Know? モダン・アプリケーションの80 はオープンソースの依存関係(ビルド済みのコード)を使っている。

つまり、開発者はこれらの依存関係の管理に細心の注意を払わなければならない。一歩間違えれば、ソフトウェアの安定性や機能に影響を与えかねない。ここでAIを搭載した相互参照ツールを使うことで、これらの依存関係の追跡と管理に関わる手作業の多くを軽減することができる。

2.デバッグと問題の追跡

デバッグでは、開発者がコードをレビューし、問題をチェックし、ソフトウェアプログラムのバグやエラーを解決する必要がある。

問題追跡では、開発者がバグ、機能要求、その他の開発関連タスクを集中システム内で分類し、進捗を追跡してアカウンタビリティを管理する。

開発者ドキュメントの一元化

開発者はコードスニペット、ログ、バグレポート、ミーティングメモをノートブックにアップロードすることで、バグやエラーに関するすべての情報を一箇所に保存できる。

AI ベースの相互参照機能により、開発者は問題レポートとコードドキュメントを接続し、エラーと考えられる原因をリンクしてバグの根本原因を見つけることができます。

特定の情報を探し出す

ユーザーはチャットインターフェイスを活用して、アップロードされた情報に基づいてNotebookLMに質問することができます。これにより、バグやエラーに関連する正確な情報を見つけやすくなります。

NotebookLMに、アップロードされた情報から鍵になる発見を抽出し、構造化されたフォーマットで提示するよう依頼することもできます。例として、開発者がアップロードしたバグレポートから集約された重要問題を強調するブリーフィング文書などがあります。

エラーやバグに関する共同仕事

問題追跡に便利です。開発者はバグに関するミーティングのメモをアップロードし、議論された内容に基づいて /AI にバグレポートの作成を依頼できます。

回答はノートブックに保存でき、他の関係者と共有できる。解決や進捗に関する決定事項はメモとして記録できる。

このようにして、開発者は共同で問題に取り組むことができ、また報告された問題の進捗を監視することができる。

3.新しい技術の学習

開発者は、NotebookLMの強力な機能を活用することで、新しい技術をより簡単に学ぶことができます。

要約の生成

新しい技術に関連するすべてのリソースをNotebookLMにアップロードして、知識の中心的なハブを作成します。AIを使って、アップロードされた情報から要約、FAQ、スタディガイド、タイムラインを生成し、コアコンセプトを強調します。

💡プロヒント:新技術に関連する用語を開発者が理解できるように、用語集を作成する。

メモの作成

開発者は、トピックにコメントを追加してメモとして保存し、後で参照することができます。メモが拡張機能であれば、可能性のある改善や代替アプローチなどの提案を得るためのソースに変換できる。

オーディオ概要

何ページにもわたるテキストを読むのが大変だと感じたら、開発者は音声による概要を利用することができます。

🧠 Fun Fact:NotebookLMはテキストを「深く掘り下げた」ディスカッションに変換し、2人のAIホストがあなたの資料を要約し、魅力的で活発な会話に変えます。

ユーザーはこの音声概要を活用して、詳細はこちらでご確認ください。これらの会話はダウンロードすることもでき、ユーザーは外出先でも聞くことができるため、時間を有効に使うことができます。

4.共同知識共有

コラボレーティブな知識共有により、開発者は課題について議論し、専門家の意見を形にして解決策を開発できる。これにより、コードの品質が向上し、進捗を遅らせる原因となる情報の縦割りを減らすことができます。

Notebook LM の創造的な可能性は、次のように活用できます。 ナレッジマネジメントシステム を複数の方法で利用できる:

ノートブックの共有

アップロードされたすべての情報を含むノートブックをチームで共有することで、全員が足並みをそろえ、単一の真実の情報源にアクセスすることができます。

💡プロヒント:ノートブックを共有する際に、さまざまなアクセスレベルを有効にすることで、不要な変更を減らし、適切な人だけが情報への変更を許可されるようにします。

ノートブックの使用状況の分析

共有ノートブックリソースを作成した場合、使用状況分析は情報がどの程度消費されているかを測定する良い方法です。ノートブックにアクセスしたユーザーの番号や、1日に生成されたクエリの数を把握することができます。

利用メトリクスが低いということは、チームがノートブックのコンテンツに完全に関与するために、より多くのコンテキストや追加リソースを必要としている可能性があります。

5.プロジェクトのプランニングと優先順位付け

複数のプロジェクトで仕事をしている開発者は、NotebookLMを使ってヘルプセンターを作成したり、プロジェクト関連情報を一元化したり、要件を分析したりできます。

ヘルプセンターの作成

プロジェクト関連ドキュメントを1つのノートブックにアップロードし、長いドキュメントの要約を生成することで、簡単にアクセスして参照できるようにします。

AI を使用して、重要なハイライトを抽出し、表、文書、Q&A などのさまざまなフォーマットで構造化することで、高度な理解が可能になります。

タスクの特定と優先順位付け

プロジェクトの要件についてNotebookLMに具体的な質問をし、その回答をメモとして整理する。例えば、「ユーザーストーリーで強調されている最も重要な機能は何ですか」とモデルに質問します。

NotebookLMは、プロジェクトで完了すべき主要なマイルストーンを表すタイムラインを生成することもできます。開発者はこれらのタイムラインとメモを使って、重要度と緊急度に基づいて、やること、完了すべきことを追跡することができます。

依存関係の分析

NotebookLMを使って、プロジェクト内の関連タスクやアクティビティを特定し、それに合わせて仕事をプランニングしましょう。引用符を使って情報をピンポイントで特定し、懸念事項を素早く特定する

NotebookLMは、プロジェクトドキュメントを分析したり、「このソフトウェアの市場リスクは何か」といった質問をして潜在的なリスクの概要を把握するのにも使えます。

続きを読む: ソフトウェアエンジニアリングのトレンドトップ13

開発者がNotebookLMを使う利点

GoogleのNotebookLMは、コードドキュメントやその他の技術情報を整理し、要約し、点と点を結ぶために必要なすべてが完了した、開発者の研究仲間だと考えることができる。このツールを既存の技術スタックに追加する利点のいくつかを紹介しよう:

効率的なコード・ドキュメントにより、情報の一元化されたリポジトリを簡単に維持できる。

AIを活用した要約により、鍵となるポイントや重要な詳細を強調表示。

合理化されたメモ取りと共同での知識共有

さまざまなフォーマットで情報をアップロードできるマルチモーダル対応

AIを活用した相互参照により、関連するアイデアやコンセプトを提案

インタラクティブな学習を可能にする音声概要

NotebookLMを使用する際の一般的な問題点

NotebookLMはメモ、研究、知識共有のための優れたAIアプリの1つですが、いくつかのリミットもあります。

使いこなすのに時間がかかる不便なインターフェース

メモとして保存された回答は、再度編集することができない。

モバイルアプリがない

ディスカッション中に音声概要が不正確になることがあり、まだ信頼できる機能ではない

Freeプランには多くのリミットがあり、有料プランのアップグレードは価格の割に十分とは言えない。

続きを読む: コーディング効率を高める開発者向けAIツールベスト10

NotebookLMの代わりに開発者が使える代替ツール

NotebookLMは、リサーチやメモ取りを助けてくれるシンプルなAIツールを探しているなら、良い選択肢だ。しかし、アイデアのブレーンストーミングやコンテンツの自動生成、リサーチメモの編集を手助けしてくれるバーチャルリサーチアシスタントのような、より高度なものを検討しているのであれば、ClickUpを試してみるといいだろう。

/参照 https://clickup.com/teams/software ClickUp /クリックアップ

は単なるメモやリサーチツールではありません。あなたがよりスマートに仕事をこなせるように設計された機能群を提供します。

メモやコラボレーションなど、強力な機能を備えたClickUpのオールインワン生産性ツールをお試しください。

このプラットフォームは、チームメイトとのコラボレーション、美しくフォーマットされたドキュメントの作成、カスタムワークフローの構築など、一元化されたワークスペースを提供します。ClickUpは強力なAI機能でビジネスプロセスを合理化し、冗長な仕事を省きます。

では、ClickUpはどのように役立つのでしょうか? ソフトウェアプロジェクト管理 ?

1.AIを活用した技術文書

ClickUpのAI-。 クリックUpブレーン はライティング・アシスタントとして機能し、技術仕様ドキュメントやソースを数秒で自動的に作成できる。やることは、正しいプロンプトをツールに送り込むだけ!コード・ドキュメントの詳細な構成ができあがります。特定のユースケースに合わせてドキュメントをカスタマイズし、必要に応じて変更を加えることで、ワークフローによりよく適応させることができます。

ClickUp Brainを使って、簡単に技術文書を作成しましょう。

ClickUp Brainは、次のような用途にも使用できます。

/として使用することもできます。 https://clickup.com/ja/blog/60775/ai-code-tools/ AIコードツール /として使用することもできます。

は、コードまたはテスト要件に基づいてテストケースを生成します。要件を分析し、鍵機能を抽出し、肯定的なテストシナリオと否定的なテストシナリオの両方を特定します。つまり、コードレビューとテストにかかる時間が半分になります。

ᔎ ClickUp Brainは他に何をすることができますか?

ワークスペースから洞察を顕在化し、仕事に関連するすべての質問に即座に回答します。

タスクやドキュメントに加えられた変更に基づき、ステータスレポートや進捗状況を自動的に作成します。

バグや問題の追跡テーブル、テストケースのテーブル、コードレビューなど、豊富なデータや洞察を含むテーブルを生成します。

で開始されたミーティングで議論された鍵を自動要約する。 ClickUpのZoom統合 フォローアップのためのアクションアイテムを作成します。

プロヒント: ClickUpとZoomを統合する。

/と統合する https://clickup.com/ja/blog/46290/software-development-tools/ ソフトウェア開発ツール /(参考)

GitHubのようなソフトウェア開発ツールを使えば、プルリクエストやコミット、ブランチをタスクにリンクさせることができます。こうすることで、あなたの開発活動はすべて、追跡可能な特定のタスクに結び付けられます。

2.情報の一元化リポジトリ

企業wikiや完璧に構造化された情報リポジトリを ClickUp ドキュメント .リンク、テーブル、画像、ブックマークを追加して、ドキュメントをできるだけ文脈に沿ったものにしましょう。例えば、ある機能や特徴の実装方法を説明するために、フォーマットされたコード・スニペットを含めることができます。

ClickUp Docsを使用して機能を説明する際に、わかりやすくするためのコード・スニペットを追加します。

ClickUp Docs を使用すると、API ドキュメント、技術仕様、その他のコードベース関連などのトピックについて、複数のドキュメントやフォルダに情報を整理できます。関係者にドキュメントのレビューや編集を依頼したり、コメントを残したり、ドキュメントから直接アクションアイテムを割り当てることができます。

ClickUp ドキュメントを使用して、プロジェクト関連の情報を共同作業。

クリックアップテンプレートを使って仕事を迅速に進める

ClickUpはまた、アジャイルなプロジェクトのための膨大なライブラリも提供しています。

/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/66202/software-development-templates/ ソフトウェア開発テンプレート /%href/

をプロジェクト管理のために使うことができる。つまり、新しいプロジェクトが始まるたびにドキュメントを一から作成する心配がないのです。

ここでは、まず2つのテンプレートを紹介します:

テンプレート ClickUp ソフトウェア開発テンプレート は、ソフトウェア開発チームが製品機能を提供し、バグやエラーを修正するために必要なすべてを提供します。ClickUp Viewsを使ってToDoを俯瞰し、タグを追加して必要な情報を簡単にフィルタリングできます。

ClickUp ソフトウェア開発テンプレート

このテンプレートを使うと、以下のことができます:

リストビューやボードビューを使ってタスクを整理し、可視性を高める

ブレーンストーミング /参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /を使う

カスタムのステータスをタスクに追加して追跡を改善

カスタムフィールドを使用して、バグ、エラー、機能に関連する特定の情報をキャプチャします。

開発チームも

/を使用することもできます。 https://clickup.com/templates/software-change-log-kkmvq-6148104 を使うこともできる。 ClickUp ソフトウェア変更ログテンプレート /%href/

ClickUpソフトウェア変更ログテンプレートは、変更要求が円滑かつ効率的に処理されるようにする包括的なフレームワークです。変更プロセスを追跡し、過去にやることすべてのバグフィックスとリリースの詳細な履歴を維持するのに役立ちます。

ClickUp ソフトウェア変更履歴テンプレート

このテンプレートは以下の用途に使用できます:

変更要求と関連文書の一元化されたデータベースの管理

変更要求を適切なチームメンバーに割り当てる

設定 ClickUpでの定期的なタスクの設定 .バグ、機能リクエスト、改善、ユーザーストーリーを標準化し、問題を迅速に解決します。

3.ワークフローの自動化

開発者がやることに集中できるようにし、残りは自動化に任せましょう。自動化 ClickUp自動化 ClickUpの自動化機能により、繰り返しのタスクを効率化し、よりスムーズなワークフローと問題解決を実現します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-in-Automations.gif ClickUp NLP自動化:開発者のためのノートブックLMの使い方 /%img/

ClickUp AI Automation Builderでカスタム自動化ワークフローを作成する

あるコードが完了し、テストとレビューの準備ができたとします。タスクが作成され、ステータスが「コードレビュー」に更新されます。AI 自動化ビルダーでは、タスクがレビューのために上級開発者に自動的に割り当てられるルールを設定できます。自動化には、タスクの期日とともに開発者に送信する通知を含めることもできます。

これは、複雑なコードレビューを管理するのに最適な方法であり、作業を迅速に進めることができる。

💡 プロヒント: より良い使い方をお望みなら ソフトウェア開発のための /AI ClickUpのタスクにカスタムフィールドを設定します。 特定のトリガーを設定し、タスクの最新情報が発生するたびに、Brainが自動的にフィールドに入力するようにします。

4.開発者のタスクを管理する

プランニング、コード、機能開発、デプロイなどのタスクを簡単に作成、割り当て、適切なチームメンバーに管理できます。 ClickUpタスク .リスト、フォルダ、スペースを使用して、スプリントやフロントエンド、バックエンドなどの部門に基づいてさまざまな種類のタスクを分類します。

ClickUpタスクでチームメンバーにソフトウェア開発関連のタスクを割り当てる

各タスクに期日とリマインダーを設定し、優先度を設定することで、チームが何に集中すべきかを正確に把握できます。タスクの説明、カスタムフィールド、タスクタイプを追加することで、担当者がアクションアイテムを実行するために必要なものをすべて揃えることができます。

💡 💡 💡 💡を使用してバグ提出をキャプチャする

/を使用してバグ提出をキャプチャします。 https://clickup.com/features/form-view。 ClickUp フォームビュー /を使用します。

.回答は自動的に分類され、追跡可能なタスクに接続され、適切なチームメンバーにルーティングされます。

5.視覚的なロードマップの作成

ロードマップを作成するには ClickUp ガントチャートビュー 今日🌟