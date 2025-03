ジャスパーAIの20のプロンプトがあなたの執筆と創造性を高める

やること?

しかし、AIはあなたの仕事を奪うためにここにいるわけではない。より速く、より多くのことをやることが目的なのだ!

Jasperは、コンテンツ作成を支援し、反復タスクを自動化するAI搭載のライティング・アシスタントだ。このツールの自然言語処理機能を活用することで、マーケティング担当者は、繰り返しのタスクを自動化し、SEOのためにコンテンツを最適化し、製品説明を作成し、わずかな時間で高品質のコピーを作成することができます。

このブログでは、マーケティングタスクを管理しやすくし、戦略をより効果的にする20のジャスパーAIプロンプトを紹介します。🎯

60秒要約

Jasper AIプロンプトは、ソーシャルメディア投稿、電子メール、広告などのソーシャルメディアマーケティングコンテンツのアイデアを生成するAIツールをガイドする。

効果的なプロンプトは、文脈を与え、トーン/スタイルを指定し、温度を試し、設定構造を持ち、役割演技の要素を持つべきである。

Jasper AIプロンプトを使用するメリットには、効率性の向上、クリエイティビティの強化、一貫したブランドボイス、データ分析、検索エンジン最適化などがあります。

Jasper AIを効果的に使用するには、AIに情報を詰め込みすぎない、プライバシーを尊重する、現実的な期待値を設定する、プロンプトを明確に構成する、アウトプットに対するフィードバックを提供する、バイアスに対処する、などが挙げられます。

AIを活用したコンテンツ作成、チームコラボレーション、プロジェクト管理には、ClickUp BrainのようなJasperの代替製品をご検討ください。

JasperのAIプロンプトを理解する

JasperのAIプロンプトについて説明する前に、プロンプトとは何か、どのように仕事するのか、なぜプロンプトが重要なのかを説明します。

Jasper AIプロンプトとは?

Jasper AIプロンプトとは、Jasper AIライティングツールがアイデアやコンテンツを生成するための具体的な指示、コマンド、質問のことです。プロンプトは、電子メールキャンペーン、ソーシャルメディア投稿、広告コピーなど、さまざまなマーケティング資料に合わせてカスタマイズすることができます。

AIは、あなたの指示通りにしか機能しません。プロンプトが詳細でクリアされればされるほど、より良いアウトプットが得られます。

例:「マーケティングチームにとってのプロンプトの利点は何ですか」とジャスパーにプロンプトを出す代わりに、「あなたがプロンプトエンジニアだと想像してみてください。あなたの専門的見地から、なぜマーケティングチームはプロンプトを使うべきなのでしょうか?

ジョン・フィリップ・モーガン、デイブ・ローゲンモーザー、クリストファー・ハルの3人は、2021年2月にジャスパーAIを設立した。テキサス州オースティンに本社を置く同社は、3年間で全世界で7万人以上のユーザーにサービスを提供し、1億4,290万ドル以上を生み出すまでに成長した。

マーケティング戦略におけるAIプロンプト活用のメリット

AIプロンプトは、マーケティング・キャンペーンを本格的に後押しすることができる。その方法を紹介しよう:

効率性の向上: They マーケティングの自動化 データ分析やコンテンツ作成などのタスクを自動化することで、戦略的なタスクに集中することができます。

They マーケティングの自動化 データ分析やコンテンツ作成などのタスクを自動化することで、戦略的なタスクに集中することができます。 クリエイティビティの強化: AIプロンプトは、従来の方法では表面化しなかった新鮮なクリエイティブ・コンセプトを提供します。

AIプロンプトは、従来の方法では表面化しなかった新鮮なクリエイティブ・コンセプトを提供します。 膨大なデータ分析: プロンプトは、ジャスパーが膨大なデータセットを分析し、顧客の行動や嗜好に関するインサイトを明らかにすることで、よりスマートでターゲットを絞った戦略を実現します。

プロンプトは、ジャスパーが膨大なデータセットを分析し、顧客の行動や嗜好に関するインサイトを明らかにすることで、よりスマートでターゲットを絞った戦略を実現します。 Consistent brand messaging: AIプロンプトは、ブランドの声、調子、アイデンティティ、メッセージの一貫性がすべてのマーケティングチャネルで保たれていることを確認します。

AIプロンプトは、ブランドの声、調子、アイデンティティ、メッセージの一貫性がすべてのマーケティングチャネルで保たれていることを確認します。 キャンペーンパフォーマンスの向上: AIプロンプトは継続的なマーケティング最適化をサポートするため、パフォーマンスメトリクスに基づいてリアルタイムで調整を行うことができます。

効果的なジャスパーAIプロンプトを作成するには?

自然言語機能を持つJasperは、方向性を示す明確で会話的なプロンプトに最もよく反応します。しかし

プロンプトエンジニアリング

は万能のタスクではない。鍵は、さまざまなスタイルを試し、ジャスパーが最高の仕事をするようにアプローチを微調整することである。

Jasper AI プロンプトのヒント

AIへのプロンプトは創作と同じで、練習すればするほど上達します。練習すればするほど上達します:

文脈を与える: ジャスパーが「全体像」を把握するのを助ける。トーン、ターゲット、目的、あるいはあなたが重要だと思う鍵になる詳細を指定する。

ジャスパーが「全体像」を把握するのを助ける。トーン、ターゲット、目的、あるいはあなたが重要だと思う鍵になる詳細を指定する。 を使う 思考の連鎖のテクニック : 複雑な問題を小さな管理可能なステップに分解する。AIは答えを急ぐのではなく、そのプロセスを通じて仕事を進めることができる。

📌プロンプト例: _スマートウォッチを宣伝するためのソーシャルメディアコンテンツプランを作成するのを手伝ってください。以下のステップに従ってください。

この製品のターゲットとなるオーディエンスと、彼らのソーシャルメディア上の鍵 となる利息について調べてください。

_このオーディエンスと共鳴する5つの魅力的なソーシャルメディア投稿のアイデアを提案してください。

各投稿アイデアについて、コンテンツとトーン(例:有益、ユーモラス、刺激的)の簡単な説明を含める_。

各投稿アイデアについて、製品のユニークな特徴を強調するソーシャルメディアキャプションのバリエーションを3つ書く。

よりパーソナライズされた反応を得るために、'As a marketing expert'や'as if you're talking to'のような特定の接頭辞を使用する。

Experiment with temperature settings: 創造性のサーモスタットを調整するためにJasperの温度を使用します。安全で予測可能な回答には低い温度(0.1など)を、カジュアルで創造的な回答には高い温度(0.8など)を保つ。

創造性のサーモスタットを調整するためにJasperの温度を使用します。安全で予測可能な回答には低い温度(0.1など)を、カジュアルで創造的な回答には高い温度(0.8など)を保つ。 構造化されたプロンプトを優先する:箇条書きや番号付きリストをプロンプトに使用する。

例:「コンテンツマーケティング戦略について教えてください」と聞く代わりに、こう言う:

_1.コンテンツマーケティング戦略のトップ5をリストアップしてください。

_2.それぞれを簡単に説明してください

_3.可能であれば例を加えてください。

ロールプレイングをしてみましょう。例:あなたがCTOで電子メールを書いているとします。

感情的な文脈を加える: Jasper AIで感情的なプロンプトと説得を使う。

感情的なプロンプト:_Help me draft a product roadmap presentation that will resonate with our executive team.緊急性が伝わり、各取り組みの戦略的重要性が強調されるようにしてください。このタスクは私のキャリアにとって非常に重要です。

複数の例を求める: 合成ブートストラップのテクニックを使って、入力と要件に基づいてAIに複数の例を生成させてください。これは、特に実世界のデータがリミットである場合に、多様なシナリオを作成するのに役立ちます。

フィットネストレーナーの役割になり、ホームフィットネス用のコンパクトで折りたたみ可能な行 くマシンの製品説明を書いてください。

主な機能:**_。

折りたたみ式で収納が簡単

Bluetooth接続により、さまざまなアプリを同期可能

_すべてのスキルレベルに対応する調節可能な抵抗レベル

人間工学に基づいた席とスタイリッシュでモダンなデザイン

トーンやる気を起こさせ、会話しやすく、有益で、プロフェッショナルで、顧客に力を与えることに重点を置いています。

温度:クリエイティブでエネルギッシュな文章を書くために0.8に設定。

3つのバリエーションを、気楽さと興奮をもって提供すること。

トップ・ジャスパーAIプロンプトのさまざまな使用例

コンテンツ作成からマーケティング戦略まで、時間を節約し、創造性を高め、インパクトのある結果をもたらすJasper AIプロンプトのトップを探ってみましょう。👀

1.ブログ執筆とコンテンツ作成

長文と短文の両方を書き、同僚からのフィードバックをもとにコンテンツを調整し、承認を待ち、コンテンツカレンダーが埋まるのを待つ。

以下はその例だ。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/196282/ai-writing-prompts/ AIライティング・プロンプト /%href/

一人コンテンツ軍団としてのニーズを満たし、燃え尽き症候群にならないようにするために。

**_1.ここでProblem-Solutionフレームワークを使ってください。鍵になる問題から始め、それがもたらす課題やリスクに続く。リンクされている[信頼できるプラットフォーム]からのデータと専門家の洞察にサポートさ れた、専門家が適応するための実行可能な解決策で締めくくる。

**_2.What、Why、Howフレームワークを適用する。本・記事]から重要な要点を含めて、これらの洞察を[業界・フィールド]にどのように適用でき るかを探る。実際の例やケーススタディを含めて、これらのコンセプトがどのように実 行されているかを示す。読者が実行するためのステップを与えましょう。

**_3.デジタルマーケティング担当者の役割を果たしましょう。AIDAフレームワークを使う。目標は、自分のサイトの信憑性を高め、[特定のトピック]に焦点を当てたブログ記事の検索順位を向上させることです。

**_4.に関するYouTubeビデオの2分間のスクリプトを作成する。ビデオは、魅力的なフックや逸話で始まり、トピックの概要、実用的なヒント、 視聴者に購読を促す結論で終わるようにする。

をターゲットにした投稿に再利用する。ソースコンテンツから最も重要で魅力的なものを取り出し、すぐに注目を集めるようにする。

コンテンツ・マーケティングとアイディエーションにおけるAIの使用例:。

関連キーワードやトレンドトピックのリサーチ

ライターのための詳細なSEOアウトラインの作成

競合他社の戦略を分析し、チャンスとなる分野を見つける

視聴者調査の実施

Jasperは、Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)フレームワークに基づいて構築されており、インターネットの約10%から得られた既存のデータで学習されます。これにより、様々なトピックに一貫性があり、文脈に関連したテキストを生成することができる。

2.コピーライティングとマーケティング

マーケターやライターとして、クリエイティビティと戦略のバランスをとるのは難しいことです。

ターゲットに響くコピーにしたいのに、自分のセンスを加えることをやめられない。この永遠のジレンマに終止符を打ち、期限を守るために、Jasper AIプロンプトをご利用ください。

戦略的フレームワークやターゲットオーディエンスをプロバイダーすることで、あとはAIにお任せください。

以下はその例です。

/参照 https://clickup.com/blog/writing-prompt-examples// プロンプト例 /%href/

を参照してください:

**_1.Before-After-Bridge」フレームワークを使う。アイデアが直面している[問題]の現状を提示するコピーを書く。当社の商品・サービスを使って、どのように改善されたかを紹介する。そして、その改善された状態まで、どのように当社の製品を使っていくかを、 ︙[橋渡し]する。

**_2.Exclusive-Inclusive」のフレームワークを使ってコピーを書きましょう。ユニークなセールスポイント」、「ペインポイント」、「望むアクション」 などのセールスポイントを入れましょう。

商品/サービスの市場を分析する。具体的なチャネル、メッセージ・スタイル、ニーズに共鳴するキャンペーン例など、各セグメントに効果的にリーチし、エンゲージするためにカスタマイズした戦略を提供する。

リードをカスタマに変えるために、「ストーリー-解決-販売」のフレームワークを使っ てコピーを作成する。そして、当社の製品がどのように問題を解決するかを示し、読者に購入や希望する行動を取るよう説得するために、強い行動喚起を行いましょう。また、[製品/サービス]、[独自のセールスポイント]、[望む行動]などの変数を含 めてください。

理想的な顧客ペルソナに興味を持たせ、行動を促すために、「期待-驚き」の フレームワークを使ってコピーを書いてください。ユニークなセールスポイント」、「ペインポイント」、「希望する行動」などのポイントを含 めてください。

見出し、画像、CTAのA/Bテストを実行し、AIにデータを分析させて、どのバリエーションが最良の結果をもたらすかを判断させることで、コンテンツテストを自動化する。

3.ソーシャルメディアコンテンツ

ブランド・ボイスに忠実でありながら、注目を集めるソーシャルメディア・コンテンツを作成することは、特に締め切りが迫っている状況では難しい。あなたのアイデアは繰り返しに感じ始め、次に何をリードすればいいのかわからなくなる。

そのため

ライティング・アシスタント・ソフトウェア

Jasperは、新鮮なコンテンツのアイデアを生成し、あなたの次のソーシャルメディアキャンペーンのための投稿を作成するのに役立ちます。目標や仕様を入力するだけで、やることやってくれます。

いくつかプロンプトのアイデアを見てみましょう:

をターゲットにした一連のInstagram投稿のアイデアを作成し、[USPリスト]を含む[商品/サービス]のユニークな利点を強調します。成功事例と、ニーズに合わせた実行可能なヒントの番号 を提供する。インスピレーションのために[リンク]を参照し、AIDAフレームワークを適用して、 注意、利息、欲求を引きつけ、行動を促進する。

2._ 社会的校正、ストーリーテリング、説得力のある言葉を使った一連の投稿キャプション とクリエイティブなコピーを書いてください。私の商品・サービスの価値を示して、ターゲットに行動を起こさせなければな りません。また、ユーモア、逸話、親近感のあるコンテンツを少し使って、彼らと接続することもできます。

3 **_.特定のトピック/業界]に関連する[ソーシャルメディア・プラットフォーム]で、[ターゲット聴衆]を引き込 むことができる[番号]コンテンツのアイデアを提案できますか?教育的、刺激的、実行可能なコンテンツが混在していることを確認する。

ターゲットに合わせた、[月、年]に[ソーシャル・メディア・プラットフォーム]で使うべきトレン ドで効果的なハッシュタグは何ですか。人気のあるハッシュタグ、ニッチなハッシュタグ、ブランドのハッシュタグを混ぜて、それぞれの具体的なフォロワー数を加える。トピックに関連するキーワードと一致するようにする。

5-3-2メソッドを使ってコンテンツのバランスを考えてください。

5つの情報投稿

プロモーション投稿3つ

プロからのアドバイス: ソーシャルメディアキャンペーン用のプロンプトを強化するには、キラキラアイコンを使います。ジャスパーは、元のプロンプトで見逃したかもしれないギャップを埋めてくれます。

4.商品説明とeコマース

あなたは、ハンドメイドの革製品を販売するオンラインショップのマーケティング全般を担当しています。商品はすべて際立っているが、オンラインエンゲージメントが十分ではない。

商品説明の作成やSEOの最適化には、オフラインのマーケティングに費やしたい時間がかかります。

しかし、それは避けられない労働です。ここでは、説得力のあるeコマースコンテンツを作成するのに役立つ、ジャスパーAIのプロンプトを紹介する:

商品カテゴリ]の新商品の詳細な商品説明が必要です。USPを強調し、フック、機能、メリット、CTAフォーマットで構成してください。その商品ラインと生産性を差別化すること、[要素]を追加すること、[ターゲット]に合わせることに重点を置く。

顧客の生活の一日を描写してください。

商品名]の感覚に富んだ説明を書いてください。例]のような典型的な商品形容詞を使わずに、見た目、感触、におい、音についてメンションしなさい。単にアイテムを説明するのではなく、読者をその体験に没頭させることに重点を置きましょう。

商品の説明と商品タグを書く。商品の用途に合わせたユニークなシナリオにする。

5 **_.商品名]の商品メタディスクリプションに、その商品を作った職人技とストーリーを書きましょう。これには、素材、職人、または作成過程を含めることができます。を含めてください。

プロのヒント:過去のコンテンツやスタイルガイドから貼り付け例を提供することで、ブランドのトーンや声の調子を反映するようにAIツールをトレーニングしましょう。また、新鮮なデータやフィードバックを与えることで、すべての説明がブランド・アイデンティティに合致し、顧客の信頼を高めることができます。

ジャスパーAIプロンプトで避けたいよくある間違い

Jasper AIを使用することはエキサイティングですが、いくつかの初歩的なミスを犯すと、あまり理想的な結果を得られない可能性があります。以下は、避けるべきことです:

情報過多: 一度に多くの情報をJasperに投げると、混乱や支離滅裂な応答につながる可能性があります。複雑なタスクは、明確なアウトプットのために、焦点を絞った管理しやすいプロンプトのシリーズに分割します。

一度に多くの情報をJasperに投げると、混乱や支離滅裂な応答につながる可能性があります。複雑なタスクは、明確なアウトプットのために、焦点を絞った管理しやすいプロンプトのシリーズに分割します。 不十分なアウトプットを受け入れる: 不満足なアウトプットや劣悪なアウトプットは、チャンスを逃すことを意味します。だから、必要なものが得られるまで、プロンプトを洗練させるか、修正を要求する。

不満足なアウトプットや劣悪なアウトプットは、チャンスを逃すことを意味します。だから、必要なものが得られるまで、プロンプトを洗練させるか、修正を要求する。 バイアスを無視する: ジャスパーAIの出力は、学習データのリミットによるサンプルやステレオタイプのようなバイアスを反映することがあります。これを無視すると、結果が歪んだり、問題が生じたりする可能性があります。

🤝 リマインダー: AIは創造的なアイデアを生み出したりタスクを自動化することに優れていますが、人間の洞察力に取って代わることはできません。だから、文章力を向上させるためにAIを使おう。

ジャスパーを使うことのリミット

Jasperはしっかりとした草稿を作るためにやることは素晴らしいのですが、欠点がないわけではありません。それらを理解することで、アウトプットを微調整し、以下のことを確実にすることができます。

コンテンツマーケティングにAIを使う

を効果的に使うことができる。

ニッチなトピックで苦労する: ジャスパーは、専門的なトピックに関する一般的なコンテンツを作成することが多いので、編集が大変になることが予想されます。例えば、ヘルスケアのB2B SaaSのアカウントベースマーケティングについて質問すると、業界に特化した詳細ではなく、一般的なヒントを与えてくれるかもしれない。

ジャスパーは、専門的なトピックに関する一般的なコンテンツを作成することが多いので、編集が大変になることが予想されます。例えば、ヘルスケアのB2B SaaSのアカウントベースマーケティングについて質問すると、業界に特化した詳細ではなく、一般的なヒントを与えてくれるかもしれない。 プロジェクト管理機能が欠けている: Jasperはコンテンツ作成に優れているが、アイデアの同期、タスクの追跡、チームワークフローの管理のためのツールが欠けている。そのため、マーケティング担当者は別々のプラットフォームに頼らざるを得ない。

Jasperはコンテンツ作成に優れているが、アイデアの同期、タスクの追跡、チームワークフローの管理のためのツールが欠けている。そのため、マーケティング担当者は別々のプラットフォームに頼らざるを得ない。 **Jasperのアウトプットは最初のラフドラフトだと思ってください。より洗練されたものを求めるのであれば、事実確認や修正に時間を費やす覚悟が必要です。

複雑なフォーマットに対応できない:Jasperは、テーブルやチャート、コンテンツ内の複雑なビジュアル要素のような高度なフォーマットを必要とする場合には不十分です。

➡️ 続きを読む:

/参照 https://clickup.com/ja/blog/178698/how-to-use-ai-in-advertising/ 広告におけるAIの活用方法(ユースケース&ツール) /%href/

探究すべきジャスパーの選択肢

JasperはAIのライティングに高い設定をしているが、予測可能で似たような構成のコンテンツを作成することが多い。また、キャンペーンの調整やワークフローに合わせたコンテンツの作成など、複雑なタスクをこなすには物足りなさを感じるかもしれない。

Jasperは、AIライティングのハードルが高いが、同じような構造のコンテンツを作成することが多い。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/58935/ai-marketing-tools/ AIマーケティングツール /%href/

?

そこで

ClickUpのマーケティングプロジェクト管理ソフトウェア

がお手伝いします。

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジマネージャー、チャットのすべてをAIで統合し、より迅速でスマートな仕事を支援します。

定型的なプロセスの自動化、コミュニケーションの改善、ユニークなマーケティングアングルの獲得、コンテンツ作成のスピードアップなど、すべてを1つのプラットフォームで行うことができます。

ClickUp Brain(クリックアップ・ブレイン

ClickUpのAIライティングアシスタントであるClickUp Brainは、チームがアイデアを整理し、ブレインストーミングを行い、ワークフローを設定することで、ライティングを容易にする。

その機能をいくつか紹介しよう。📃

コンテンツ作成

/コンテンツ作成 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/AI-Overview-GIF.gif ClickUp AIを使って、より速く文章を書いたり、テキストを要約して推敲したり、電子メールの返信を生成したりしよう。 /%img/

ClickUp Brainを使えば、どんなトーンでも洗練されたコピーやコンテンツを作成できます。

長文でも短文でも(電子メール、ブログ記事、ソーシャルメディアコピーなど)、ClickUp Brainは数クリックで原稿を作成します。ディスカッションを要約したり、ミーティングのメモを取ることもできます。

📌 プロンプト例: SaaSの新製品発売を宣伝するキャンペーンのために、1ヶ月間の電子メールマーケティングカレンダーを作成してください。

カレンダーには4通の電子メール(製品紹介、お客様の声、特別オファー、製品デモ)を含めます。

ClickUp Brainを試す

プロンプトに対するClickUp Brainの回答をご覧ください。

ClickUp Brainがプロンプトをどのように処理し、以下のように統合されるかを見ることができます。

/プロンプトを処理し https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/

をクリックして、要求されたコンテンツを作成します。ClickUp Docsは、すべてのコンテンツを保存する集中リポジトリの役割を果たします。チーム全員がリアルタイムでコラボレーションし、フィードバックを提供できます。

➡️ 続きを読む:

AIを使って電子メールを書く方法

ワークフローとの統合

ClickUp Brainのワークフロー連携は以下の通りです。

ClickUpタスク

を使えば、タスクやプロジェクトに基づいたアップデート、ステータスレポート、要約を自動的に作成することができます。

さらに、ClickUp Brainは、あなたのニーズや会話に基づいてタスク作成を自動化することで、Jasper AIに代わる価値を付加します。

例えば、あなたが新しいブログ記事のトピックの詳細を説明した場合、自然言語で自動化コマンドを処理できる内蔵の自動化機能のおかげで、タスクを生成し、コンテンツライターに割り当てることができます。

💡 プロからのアドバイス: 不器用な文章を言い換えたり、既存のコンテンツを微調整する必要がある場合、ClickUp Brainが役立ちます。文章のフロー、構造、読みやすさを改善し、メッセージを引き締めたり、言葉の選択を改善するためのメッセージを提供します。

キャンペーン追跡とナレッジ検索

主にアイデアを生成するJasper AIとは異なり、ClickUp Brainはマーケティングナレッジベースとして機能し、キャンペーンの詳細、チームファイル、アナリティクスを接続して瞬時にアクセスすることができます。このような多機能性により、クリックアップブレインは最も強力なツールとなっています。

ジャスパーAIの代替品

.

最新のキャンペーンパフォーマンスを確認する必要がありますか?ブレーンに「前回の電子メールキャンペーンのCTRは?

/と聞いてみましょう。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Collaboration-Dashboard-Image.png ClickUpコラボレーション /クリックアップコラボレーション

ClickUp Brainを使えば、ディスカッションやタスクに関する最新情報を即座に入手し、チームの連携を確保することができます。

チームコラボレーション

コンテンツチームのシームレスなワークフローを作りたいですか?ClickUp Brain +(クリックアップブレインプラス

/参照 https://clickup.com/features/chat クリックアップチャット /参照

があなたの答えです。ClickUp Brainは、あなたのアイデア、メモ、リソースを一箇所に整理して保存し、コンテンツコンセプトの追跡と構築を容易にします。

同時に、クリックアップチャットはコミュニケーションを一元管理し、チームメンバーは異なるプラットフォーム間を行き来することなく、フィードバックを共有したり、変更点を議論したり、質問したりすることができます。この接続により、コラボレーションが効率化されるだけでなく、すべてが確実に接続され、チームが同じページにとどまりやすくなり、高品質のコンテンツを迅速に作成できるようになります。

あらかじめ用意されたテンプレート

仕事を簡単にするために、ClickUpにはマーケティングに特化した拡張機能が用意されています。

/を用意しています。 https://clickup.com/ja/blog/72918/ai-prompt-templates/ AIプロンプトテンプレート /%href/

.プロンプトのブレーンストーミングやゼロから始める必要はありません。

例 コンテンツマーケティング戦略テンプレート は、複数の責任を抱え、時間に追われるマーケティングチームに最適です。

クリックUpでAIプロンプトを成功プロジェクトに変えよう

Jasper AIを使えば、さまざまなタイプのコンテンツを起草したり、クリエイティブなアイデアをブレインストーミングしたりすることができます。しかし、そこまでが限界だ。コンテンツマーケティング戦略の一元化に役立つ統合プロジェクト管理ツールはない。

AI機能を内蔵したプロジェクト管理ツールをお探しなら、ClickUpが最適です。

ClickUpは、タスク管理、プロジェクト進捗の追跡、チーム間の努力の調整のための強力なツールでワークフローを合理化する多機能なプロジェクト管理プラットフォームです。

ClickUp Brainは、ClickUpワークスペース内の貴重なリソースで、タスク管理、コンテンツ作成、チームコラボレーションを改善します。日々のワークフローにAIをスムーズに統合することで、基本的なライティング支援にとどまらず、最も複雑なプロジェクトでさえも管理・実行しやすくします。

さあ、何を待っていますか?

