AIを使って電子メールを書く方法（プロンプト付き）

思い浮かべてほしい:あなたはデスクに座り、真っ白な画面を見つめて、完璧な電子メールを作成しようとしている。しかし、適切な言葉を見つけるのは不可能に思える。

それで...🥁。

あなたはAIに目をやる。👀

人工知能(AI)は、デジタルな仕事の進め方を大きく変えようとしている。優れた電子メールを書くことが稀有なスキルだと考えられていた時代があった。しかし現在では、AIツールのおかげでそうではなくなっている!

2023年のアンケートでは 米国、英国、欧州の電子メールマーケティング担当者 半数以上(51%)のマーケターが、AIを活用したメールマーケティングに魅力を感じていることが明らかになった。

半数以上(51%)がAIを活用していることが明らかになった。電子メールマーケティング

従来の方法よりも効果的です。これには電子メールを書くことも含まれる。

AIを活用した 電子メール作成アシスタント は、クリアで簡潔な、結果を出すプロフェッショナルな電子メールを作成することができます。AIを電子メール作成プロセスに組み込むことで、時間を節約することができます。

このビギナーズガイドでは、電子メール作成にAIを活用する方法について、メリットから倫理的な考慮点、電子メール作成プロセスにAIをスムーズに組み込むためのツールやヒント、コツまで、すべてを網羅しました。

しかしその前に、AIと仲良くならなければ、おそらく逃してしまうであろうチャンスをチェックしてみてください。

電子メール作成にAIを使うメリット

AIがあなたの電子メールを無視できない魅力的なコミュニケーションに変える方法をご覧ください。

ClickUpのAIライティング・アシスタントを使って、ブログ記事の生成、アイデアのブレーンストーミング、電子メールの作成などができる。

繰り返しの多い電子メールの時間と努力を節約します。

チェックインやフォローアップの電子メールを書く必要がなくなることを想像してみてください。

AIツール

は、あなたの文体を学習し、事前に定義された電子メールテンプレートに基づいて下書きを生成することで、これらのルーチンメールを自動化することができます。数回のクリックで下書きをカスタマイズし、貴重な時間を無料に。時間を節約することで

受信トレイゼロ に到達できます。

も可能かもしれない!

一貫性のあるオーダーメイドのコミュニケーションで効率アップ。

AIは過去の電子メールの返信や会話を分析し、口調や語彙など、あなたの文体のパターンを特定することができます。そのため、次にAIが返事を作成する際には、あなたそっくりのテキストを作成することができます。コミュニケーション全体を通して一貫性のあるプロフェッショナルな音声を維持しながら、これらすべてが完了します。

文法エラーの削減

どんなに入念な校正者でも、誤字や文法エラーを見逃すことがあります。AIを活用し 電子メールをスキャンする スペルミス、句読点ミス、文章構成のミスがないかチェックしましょう。電子メールが洗練されたプロフェッショナルな印象を残すようにしましょう。

エンゲージメントを高めるためにアウトリーチをパーソナライズする。

AIがコンタクトリストをセグメント化します。そして、AIに受信者の名前、会社名、過去のやり取りなど、具体的な情報を使って電子メールをパーソナライズしてもらいましょう。受信者一人ひとりのためにデザインされたような電子メールを送りましょう。

説得力のある件名を作成する

電子メールを開封してもらうためには、説得力のある件名が重要です。AIはパフォーマンスの高い電子メールを分析し、そのメッセージと件名を効果的にしている要素を特定することができます。

さらに優れたことに、AIは膨大なデータベースを駆使して、受信者の注意を引き、電子メールを開かせ、最終的にあなたのメッセージを伝える強力な電子メールの件名を提案することができます。

AIで電子メールを書くための10個のプロンプト例

ClickUp Brainが電子メールに関連する様々な場面で、どのように時間を節約できるかを10のプロンプト例で説明します:

**1.ミーティングのフォローアップ

プロンプト: _Draft an email following up on the key points discussed during our meeting on ˶[meeting topic] held on ˶[date].の具体的なアクションアイテムと完了までのタイムラインを含 めてください。

ClickUp Brainの出力(例):。

件名件名:ミーティングトピックのフォローアップ-アクションアイテムと期限。

親愛なるチームの皆さん。

この電子メールにお気づきのことと思います。日付で行われたミーティング・トピックに関する生産性の高いミーティングのフォローアップをさせていただきます。以下は、私たちが議論した鍵と、個人に割り当てられた具体的なアクションアイテム、および完了までの予想タイムラインです。

アクションアイテム:_。

あなたには特定のアクションアイテムがタスクとして与えられています。これは重要な理由です。このタスクの期限は特定の日付に設定されています。

Name 2:あなたのアクションアイテムには特定のアクションアイテムが含まれています。これにより、私たちは利益や成果を得ることができます。特定の期日までに完了することを目指してください。

完了までのスケジュール:_

氏名1* :特定の日付までに完了する特定のアクションアイテム。

:特定の日付までに完了する特定のアクションアイテム。 氏名 2_:特定の日付までに完了する特定のアクションアイテム_。

これらのタスクはプロジェクトの次の段階にとって極めて重要なものであるため、必ず優先順位をつけ、期限を厳守してください。何か問題が発生したり、追加のリソースが必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。

この勢いを維持し、確実にターゲットを達成しましょう。あなたの継続的な献身と仕事に感謝します。

よろしくお願いします

あなたの名前

あなたの連絡先

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/clickup-brain-1-e1712762596416.png ClickUp Brainにフォローアップミーティングを依頼する。 /%img/

ClickUp Brainを使えば、ミーティングの電子メールを簡単に作成できます。

**2.クライアントに情報を求める

プロンプト:_Craft an email request additional information from [client name] regarding [project name].具体的に、[必要な情報1]と[必要な情報2]について問い合わせる。プロジェクト進捗のため、この情報の重要性を強調する。

ClickUp Brainの出力(例):。

件名プロジェクト名]の進捗に必要な情報。

拝啓、クライアント様。

この電子メールが元気だといいね

私たちのプロジェクト[プロジェクト名]についてフォローアップするために書いています。確実に軌道に乗り、最高の結果を出すために、いくつかの詳細についてご意見をお願いします。

具体的には、[必要な情報1]と[必要な情報2]について、ご見識をお願いします。この情報は、[情報がどのように使われるかを説明する]ために重要です。

この情報をプロバイダーとして提供する際に、ご質問やサポートが必要な場合は、ご連絡ください。ご都合に合わせます。

引き続きご協力ありがとうございます。

_敬具

あなたの名前

**3.丁寧なリマインダーを送る。

*タスクを成功させる自信があることを伝える。

ClickUp Brainの出力(例):.

件名優しいリマインダー:タスク名]の締切が迫っています。

こんにちは。

タスク名]を完了する期限が[日付]に迫っていることをリマインダーします。このタスクを期限内に完了するために、あなたのスキルと能力を信頼しています。

進捗がかなり進んでいて、完成させるために追加サポートが必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。できる限りの支援をさせていただきます。

あなたの素晴らしい仕事を楽しみにしています。

_よろしくお願いします。

あなたの名前

**4.感謝の気持ちを伝える

プロンプト:* 〚名前〛に感謝の電子メールを書きましょう。相手の貢献が与えた良い影響を簡単にメンションし、感謝の気持ちを伝えましょう。

ClickUp Brainの出力(例):.

件名件名:Thank You for Your [Specific Act]!

拝啓。

あなたの[具体的な親切や援助]に心から感謝します。その行動がどのように役に立ったか説明してくださいましたか。

あなたやプロジェクトにどのようなプラスの影響を与えたかをメンションし てください。あなたのようにとてもサポートし、助けてくれる同僚と仕事ができることを嬉しく思います。

ありがとうございました。

ありがとうございました

_あなたの名前

**5.ミーティングの予約

プロンプト: Compose an email to. _会議を予定する ミーティングテーマ]について話し合うために、[名前]と[日時]を決め てください。来週中に何回かの候補日を提案し、相手の都合に合わせる柔軟性を表明する。

ClickUp Brainの出力(例):.

件名ミーティングの依頼です:Meeting Topic]を議論する。

こんにちは。

ミーティングのテーマ]についてもっと詳しく話し合うために、ミーティングを予約したいです。ミーティングの目的を説明する貴重な機会になると思います。

来週、[具体的な日時をいくつか提案してください]にミーティングが可能です。どの時間帯が一番仕事に向いているか、あるいは別の時間帯があれば教えてください。

接続を楽しみにしています。

よろしくお願いします。

あなたの名前

**6.自己紹介

プロンプト:* ︙︙︙︙︙︙︙︙︙︙︙︙の新しい役割につ いて、自己紹介の電子メールを作成しましょう。自分の経歴を簡単にメンションし、接続と協力に興味を示す。

ClickUp Brain output (example):.

件名はじめに\Subject:はじめに:【あなたの名前】-【会社名】の新しい【あなたのタイトル】_。

拝啓。

会社名]で新しく[あなたの役職名]になった[あなたの名前]です。マーケティングチームに参加して、会社の仕事の特定の分野に貢献できることを嬉しく思っています。

前職では、[前社名]で仕事をしていました。私は[関連スキル]の強力なバックグラウンドと[専門分野]への情熱を持っています。

私の仕事をよく知り、将来協力する機会があると思います。あなたの役割について詳細を知り、潜在的な相乗効果を探るために、近いうちにあなたと接続する機会があればありがたいです。

もしご都合がよろしければ、簡単な電話かバーチャル・コーヒー・チャットが可能かどうかお知らせください。

お時間をいただきありがとうございます。

_お時間をいただきありがとうございます。

あなたの名前

**7.悪い知らせを伝える

プロンプト:* 〚嫌な知らせを知らせる電子メールを作成しなさい〛。相手の状況に共感し、サポートや利用できそうなリソースを提供する。

ClickUp Brainの出力(例):.

件名悪い知らせの簡単な説明]について

拝啓。

このたびは、[悪い知らせをわかりやすく説明する]についてお知らせします。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

もしそうなら、決定の理由を説明してください。私たちはあなたの価値を大切にしており、この時期もサポートすることをお約束します。

役に立ちそうな具体的な解決策やリソースを提案してください。質問があったり、さらなる支援が必要な場合は、遠慮なくご連絡ください。

ありがとうございます

あなたの名前

**8.フィードバックのお願い

プロンプト:* ︓「プロジェクト名」または「特定の成果物」に対するフィードバックを求 める電子メールを作成してください。フィードバックしてほしい具体的な部分を概説し、相手の意見に感謝の意を表し てください。

ClickUp Brainの出力(例):.

件名Feedback Requested:件名:Feedback Requested: プロジェクト名 or 特定の成果物

拝啓。

プロジェクト名]または[特定の成果物]に関する貴重なフィードバックをお願いします。あなたの洞察力と専門知識は非常にありがたいです。

具体的には、[分かりやすさ、機能、デザインなど、フィードバックしてほしい具体的な分野をメンションしてください]に関するフィードバックに利息があります。フィードバックによって生成されたコンテンツがどのように使用されるかを説明する際に、あなたの視点は非常に重要です。

率直で建設的な批評を自由にお寄せください。私たちはあなたの率直なフィードバックを価値とし、私たちの仕事を継続的に改善するよう努めます。

お時間とご配慮に感謝いたします。

よろしくお願いします

あなたの名前

**9.ヘルプまたはサポートを提供する。

プロンプト:* 〚「特定のタスクや課題」への支援を申し出る電子メールを作成し てください。関連する経験やスキルを簡単にメモし、協力する意思を表明してください。

ClickUp Brainの出力(例):.

件名件名:Offering Support with ୧[特定のタスクまたは課題]_.

こんにちは。

最近、[具体的なタスクまたはチャレンジをメンションしてください]に関するあなたの投稿/メッセージを見ました。あなたが[難題を簡単にメンションしてください]に遭遇していることに気づき、私の支援を提供したいと思いました。

私は[関連する経験をメンションしてください]の経験があり、[どのように手伝えるかを説明してください]であなたを手伝える可能性があると思います。この件についてさらに話し合い、あなたの成功に貢献できる方法があるかどうか確認できれば幸いです。

コラボレーションに利息がある場合、または援助が必要な場合は、遠慮なく連絡してください。

よろしくお願いします。

_あなたの名前

ClickUp Brainでバーチャルアシスタントを雇おう

ClickUp Brainがお手伝いします。

メモを取る

データを分析し、魅力的な電子メールを作成し、貴重な時間を取り戻します。ClickUpで電子メール関連の機能を使用する場合は、作業スペースでメールClickAppが有効になっていることを確認してください。

ClickUp Brainを使えば、メール作成のタスクから解放され、作成されたコンテンツをあなた独自の声や洞察でパーソナライズすることができます。人間の創造性とAIの効率性の相乗効果にこそ、真の力があります。

ClickUp Brain以外にも、ClickUpは強力なタスク管理、コラボレーション、時間追跡機能を提供し、チームの生産性向上に貢献します。

