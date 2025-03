Discord vs. Whatsapp：仕事にはどちらのメッセージアプリが良いか？

あなたは重要なプロジェクトを調整している最中で、グループチャットはメッセージであふれかえっている。誰かがファイルを共有し、別の人がボイスメモでチャイムを鳴らし、やがて混沌が支配する。

そんな時こそ、自問自答する必要がある:今使っているメッセージングアプリは、仕事をスマートにするのに役立っているのか、それとも雑音を増やしているだけなのか?

ゲーマーのコミュニティ作りから教育者の生徒管理まで、Discord対WhatsAppをめぐる議論は広がり続けている。どちらのプラットフォームもシームレスなコミュニケーションを約束するが、それぞれの機能は異なるニーズに対応している。

このブログでは、それぞれの機能、長所、短所を紹介し、最適な選択をお手伝いします。さっそく始めよう!💪

**Whatは何ですか?

経由 WhatsApp WhatsAppは無料のクロスプラットフォーム・メッセージング・通話アプリで、インターネットを利用し、テキストメッセージ、ボイスメモ、ビデオ通話、マルチメディア共有を通じてユーザー間のコミュニケーションを可能にする。

Jan KoumとBrian Actonが2009年に立ち上げた。ユーザーのシームレスなコミュニケーションを促進し、従来の有料SMSやMMSサービスに代わる確かな選択肢となっている。2019年、Facebook社(現Meta Platforms社)がWhatsAppを買収。

ᔍ Did You Know? WhatsAppの利用者数は以下の通り。 30億人のアクティブユーザー この番号は、サービス開始以来、毎年増加している!

WhatsAppの機能。

WhatsAppはシンプルさと使いやすさを重視しています。テキストやメディアの共有から音声通話やビデオ通話まで、その機能は会話を簡単でユーザーフレンドリーに保ちます。

いくつかの機能を見てみましょう。👇

機能その1:メッセージ機能

WhatsApp経由

として チャットプラットフォーム WhatsAppはシンプルさを重視し、会話中にマルチメディアを送信することができます。ユーザーにとって便利な機能です:

メッセージのピン留め: グループチャットでも個別チャットでも、必要なメッセージをピン留めして簡単に参照できます。

グループチャットでも個別チャットでも、必要なメッセージをピン留めして簡単に参照できます。 お気に入りタブ: 特定のチャットを「お気に入り」に分類して、すばやくアクセスできます。

特定のチャットを「お気に入り」に分類して、すばやくアクセスできます。 消えるメッセージ: 付加的なプライバシーのためにこの機能を可能にすればある特定のメッセージは 7 日後に消えます

💡 プロヒント: WhatsAppで自分自身にメッセージを送ることで、アイデアやリマインダー、重要な情報を記録できます。必要な時に簡単にメモできます。

機能その2: 複数アカウント・デバイスサポート。

経由 スタンダード 1台のデバイスで2つのWhatsAppアカウントを管理でき、プライベートと仕事のチャットをシームレスに切り替えられます。

また、タブレットやパソコンなど最大4台までのデバイスをアカウントにリンクできます。これにより、デバイス間でのファイル共有が容易になります。

特徴3:ビデオ通話とボイスメッセージ。

経由 WhatsApp WhatsAppは2024年にビデオ通話機能を拡張し、最大32人までサポートできるようになり、グループでの交流やミーティングが強化された。これには通話中の画面共有機能も含まれる。

また、ユーザーは外出先から音声やビデオメッセージを素早く送信できる。

ワッツアップの価格

WhatsApp: 無料

無料 ビジネス:無料

**WhatsApp は2014年に190億ドルで買収され、ハイテク企業としては史上最大規模の買収となった。

Discordとは?

経由 Discord **Discordは、音声、ビデオ、テキストチャットのために設計された人気のあるコミュニケーションプラットフォームです。ユーザーは友人やコミュニティと接続し、経験を共有し、協力し、議論に参加することができます。

サーバー、チャンネル、ダイレクトメッセージ、画面共有機能を通じて、個人間の交流が行われる。

Discordはコミュニティ作りを重視しています。特定の利息や趣味に合わせたサーバーを作成したり参加したりすることで、帰属意識や参加意識を育むことができます。

ᔍ Did You Know? ᔍ Did You Know? ᔍ Did You Know? ᔍ **Did You Know? Discordアプリユーザー 16歳以上のユーザーは、週に平均2時間をこのプラットフォームに費やしている。これは月に約8時間、1日あたり17分に相当する。16歳以上のDiscordアプリユーザーは週に平均2時間をこのプラットフォームに費やしている。16~24歳のDiscordユーザーでは、アプリの平均利用時間は週2.4時間。

Discordの機能。

Discordは汎用性と接続に重点を置き、組織的かつインタラクティブなコミュニケーションのための強力なツールをプロバイダーとして提供しています。カスタムサーバーからボイス、ビデオ、テキストチャンネルに至るまで、Discordはコミュニティの参加を維持し、楽なコラボレーションを可能にします。

その機能を見てみましょう。👇

特徴1:コミュニティ中心の構造

Discord経由

Discordはコミュニティをサーバーに分け、それぞれ特定のトピックに特化した複数のチャンネルを持っています。

サーバーにはメッセージ用のテキストチャンネルとリアルタイムコミュニケーション用のボイスチャンネルがあり、ディスカッションを整理整頓し、どんなに忙しいスペースでも簡単にナビゲートすることができます。

💡 プロからのヒント: 素晴らしい Discord ハック はCtrl+Kでチャンネルやサーバー間のジャンプができる。他のショートカットキーとしては、'Ctrl+Shift+M'でボイスチャンネルのマイクをミュートまたはミュート解除したり、'Ctrl+Shift+U'でメッセージを未読にしたりできます。

機能その2: 豊富なコラボレーションオプション。

Discord経由

Discordは、ゲームセッションや教育ワークショップなど、イベントをスケジュールするためのビルトインツールにより、調整をシームレスにします。

集中的な会話のために、スレッドは一定時間後に消える一時的なディスカッションを提供し、フォーラムチャンネルはより深く継続的な話し合いのためのスペースを提供します。

機能その3: コミュニティ管理ツール

via Discord

Discordは、サーバー所有者にコミュニティを効果的に管理する強力なツールを提供します。役割と許可により、チャンネルへのアクセスを制御し、モデレーション機能を割り当てることができるため、大規模なグループでもスムーズな運営が可能です。

さらに、ボットがモデレーション、ゲーム、コミュニティでのやり取りなどのタスクを自動化し、利便性を高め、全体的な体験を向上させます。

機能その4: ゲームとの統合

Discord 経由 Discordとの統合 は、1つのプラットフォームで複数のアプリケーションを使用できるようにします。開発者がゲームをシームレスに統合できるアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)により、ゲーム体験を向上させます。

リッチ・プレゼンス」のような機能では、プレイ中のゲームが表示され、Discordを通じて友人が直接参加することもでき、接続と交流の新たなレイヤーが追加される。

Discordの価格。

無料

Nitro:カスタム価格

* 🤎 楽しい事実: 1900万サーバー が毎週Discordでアクティブになっている。

**WhatsApp vs. Discord:機能の比較

WhatsAppとDiscordはそれぞれ異なる目的で利用されており、以下のような特徴があります。 チームコミュニケーション ニーズがある。WhatsAppではシンプルで直感的なメッセージのやり取りが制限されているが、Discordではゲーマー向けの機能が配列されている。

これらのメッセージアプリを際立たせている機能を見てみよう。👀

| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| 主な使用例_|一般的なメッセージとコミュニケーション|ゲームとコミュニティ参加用に設計|||||||||。

| グループチャットの最大参加者数:256人|サーバー上の数千人のユーザーをサポート||音声/ビデオ通話

| 音声通話・ビデオ通話 最大32人|無制限音声チャンネル。

| ファイル共有の上限|Androidでは最大100MB、iOSでは最大128MD|デフォルトで8MB、最大50MB(ベーシック)、500MB(ニトロ

| ストレージ|デバイス/クラウドストレージを使用。専用ストレージはなし。

| 検索機能|フィルタリング機能なしのベーシック検索|高度な検索フィルターオプション

| カスタマイズ機能: シンプルなグループチャットインターフェイス。

| すべてのメッセージのエンドツーエンドの暗号化|デフォルトでエンドツーエンドの暗号化はありません。

| 統合性(Integration)_|直接的なコミュニケーションにのみフォーカスしているため、統合機能は限定的|PlayStation Network(PSN)やTwitchのような様々なゲームプラットフォームと統合可能。

| 通知設定|基本的な通知設定|カスタマイズ可能な通知設定

| ユーザーエクスペリエンス|シンプルでユーザーフレンドリーなインターフェース|学習曲線があり、詳細はこちら

WhatsAppとDiscordの比較

機能1: メッセージとチャット

WhatsAppとDiscordはそれぞれ独自のメッセージングアプローチを採用しており、小規模な会話と大規模な会話で異なるツールを提供しています。

WhatsApp

WhatsAppはよりシンプルなアプローチ。テキストコミュニケーション、音声通話、ビデオ通話、写真、ステッカー、GIFなどのメディアファイルの共有など、必要不可欠な機能に重点を置いている。

WhatsApp Webはこのプラットフォームの機能を拡張し、ユーザーがデスクトップからメッセージにアクセスできるようにし、利便性を高めている。

Discord

一方、Discordは充実したチャット機能を備えており、特定のトピックやコミュニティに特化したサーバーやチャンネルを作成することができます。パブリックサーバーでもプライベートグループでも、テキスト、ボイス、ビデオチャットでメンバーと交流することができます。

さらに、非圧縮ファイルをフル画質で送信したり、ボットとチャットしたり、自動化テキストを送信したり、役割を作成したりすることもできます。

🏆 🏆 Discordはカジュアルな会話から大規模な会話まで対応し、ゲーマー、チーム、教育関係者に最適。

機能その2:データ使用量。

インターネット帯域が限られているユーザーにとってデータ効率はリミットです。WhatsAppとDiscordではメディアファイルの扱いが異なり、ユーザーニーズに対応しています。

WhatsApp

WhatsAppは画像、オーディオ、ビデオを含む全てのメディアファイルを圧縮します。これにより品質は低下しますが、データ消費量も大幅に減少します。

Discord

逆に、Discordはメディアファイルの元の画質を維持するため、ディテールは保たれますが、データ使用量は大幅に増えます。

🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 WhatsAppはデータ効率に優れ、ファイルを圧縮してデータ消費量を削減。品質とのトレードオフにより、データプランに制限のあるユーザーには実用的な選択肢となります。

機能その3: プライバシーとセキュリティ

データ保護に関しては、両プラットフォームともプライバシー機能を提供していますが、そのアプローチは若干異なります。

WhatsApp

WhatsAppは、2ファクタ認証(2FA)やプロフィール画像やステータスの可視性を細かくコントロールできる機能など、ユーザーのプライバシーを最優先している。

Discord

同様に、Discordも2FAをサポートし、ユーザーはオンラインステータスを誰に見られるかなどの可視性やプライバシー設定を管理できる。

🏆 勝者:引き分け!WhatsAppはエンドツーエンドの暗号化と強力なプライバシーコントロールを提供し、送信者と受信者のみがメッセージを読むことができます。同時にDiscordは2要素認証とカスタマイズ可能な可視性設定を提供。

RedditにおけるDiscordとWhatsAppの比較

RedditでDiscordとWhatsAppの比較を行いました。

まず、Discordは一度に数百人、数千人のグループのWhatsAppとして使える。サブRedditの5000人のRedditorのWhatsAppグループには参加できないが、Discordなら簡単に参加できる。Discordは大規模なグループにも対応できるように作られているのだ。2つ目の用途は、友人と音声とメディアを混ぜてハングアウトすることだ。

ほとんどのユーザーは

しかし、両者はターゲット層が異なるため、競合するアプリケーションではないというのが大方の意見だ。

WhatsAppはDiscordとは異なるアプリであり、用途も異なる。WhatsAppは小規模なグループチャットや、非ゲーマー向けの1対1のメッセージに適しています。Discordは大規模なパブリックサーバーやゲームのボイスチャットが得意です。Discordにはゲームストアもあるが、ゲームをしない人もいる。

あるユーザーは次のように述べた。

あるユーザーは、「WhatsAppは一般ユーザー向け。WhatsAppは一般ユーザー向けで、Discordよりも大人や高齢者の利用が多い。Discordはよりゲーマー向けで、ゲーマー向けの機能がたくさんあり、ローディング画面にゲーマーが共感できるようなことが書いてあるなど、UXもゲーマー向けです。

別のユーザー

クリックアップミーティング-WhatsApp対Discordに代わる最高のツール。Discord

WhatsAppのシンプルさとDiscordの豊富な機能の間で迷っているなら、職場やコミュニケーションに必要な機能を1つにまとめた別のプラットフォームを検討してみましょう!

ご紹介

/参照 https://clickup.com/ クリックUp /クリックアップ

仕事用のすべてのアプリ!🤩

その多機能性と生産性重視のツールで知られるこのアプリは、基本的なメッセージ機能にとどまらず、効率的なコラボレーションを実現します。

/のおかげで https://clickup.com/features/collaboration-detection ClickUpコラボレーション検出機能 参照/%href/

.

早速、いくつかの機能を見てみましょう。💁

ClickUpのワン・アップ #1: チャット

クリックアップチャット

クリックアップチャットでチームとコラボしよう ClickUpチャット は強力な

/です。 https://clickup.com/ja/blog/53181/workplace-communication-tools/ 職場のコミュニケーションツール /を提供する。

コミュニケーションとプロジェクト管理を一元化するツール。

すべての関連情報を1つの場所に集中させることで、ユーザーを週に1日(平均的な知識労働者が情報を探すのに費やす時間)節約することができます。

Discordの無限のチャンネルやWhatsAppのスレッド不足は、時に混沌としているように感じることがあります。チャットはスレッド化された会話で物事を整理整頓し、集中力を維持しやすくします。

チームが次の大きなプロジェクトについて話し合っているときでも、教育者が授業のトピックを整理しているときでも、すべてが構造化され管理しやすく感じられます。

さらに優れているのは、コミュニケーションと プロジェクト管理コラボレーションツール .

DiscordやWhatsAppがチャットを続ける一方で、Chatは仕事を完了させるのに役立ちます!

お気に入りのゲームに新しいレベルを作っているゲーマーは、デザインアイデアの議論からコーディングタスクの割り当てまですぐに行えます。教育者はレッスンプランやプロジェクトのアウトラインをチャットに添付して、すべてを手の届くところに置いておくことができます。

通知も、ここがスイートスポットです。カスタマイズ可能なので、重要なアップデートのアラートを設定できます。

ゲーマーは何気ないスレッドに邪魔されることなく試合に集中でき、教師は不必要なpingに溺れることなく成績の更新を把握できます。

クリックUp Brain

チャットしながら ClickUpブレイン は、アクションアイテムを自動的にハイライトしたり、重要なメッセージをタスクに変換したりすることができるため、余計な努力をすることなく整理整頓を簡単に行うことができる。AIはただ座っているだけでなく、積極的にフローを管理し、次のステップを提案し、重要なディテールを見落とさないようにサポートします。

ClickUp Clipsでビジュアルフィードバックを共有する

/参照 https://clickup.com/features/clip ClickUpクリップ /クリックアップクリップ

は、ワークフローのコミュニケーションとコラボレーションを効率化する、オールインワンの画面録画・ビデオ共有ツールです。ユーザーはチュートリアル、アップデート、フィードバックのために画面や音声を簡単に録画することができ、/AIを活用した書き起こしが迅速なコンテンツ検索とタイムスタンプナビゲーションを可能にします。

クリップハブは、埋め込みや共有オプションとシームレスに統合しながら、簡単にアクセスできるようにビデオを整理します。 スクリーン共有ソフトウェア をタスク、コメント、外部リンクに追加する。

例えば、チームで作戦会議やウォークスルーを記録し、チーム内で共有することで、ゲームプレイのプランニングや調整が容易になります。一方、教育者は、授業やチュートリアルを録画して、生徒がいつでも閲覧できるようにすることで、教室外での学習効果を高めることができます。

クリックアップのワン・アップ #3: コメントの割り当て

コメントを割り当てる

ClickUp Assign Commentsでチームのアカウンタビリティを高める ClickUp コメントの割り当て は、コメントを実行可能なアイテムに変換し、チームメンバーに割り当てることができます。また、散らかったディスカッションに目を通すことなく、タスクの解決や再割り当てができます。

タスクが整理され、混乱が最小限に抑えられるので、チームの集中力が持続します。

さらに、ユーザーは割り当てられたコメントを素早く見つけて管理することができ、アカウント責任を高めることができます。

💡 プロヒント: 使用開始 コミュニケーションプランのテンプレート をClickUpに追加することで、最初から整理された状態を保つことができます。これらのテンプレートは、コミュニケーション戦略、鍵連絡先、タイムラインのアウトラインをゼロから始めることなく作成するのに役立ちます。

クリックアップの1つ上その4:ホワイトボード。

クリックアップ ホワイトボード

クリックアップホワイトボードを使ったブレインストーミングとレッスンプラン ClickUpホワイトボード は、ゲーマー、チーム、教育者向けに、ブレーンストーミングやプロジェクトプランニングを一元化するインタラクティブでコラボレーティブなスペースを提供します。アイデアを視覚化し、実行可能なタスクに変換することで、クリエイティブな思考と実行のギャップを埋めることができます。

バーチャルホワイトボードは、以下のようなクリエイティブなキャンバスとなります。 リアルタイムのコラボレーション 場所を選ばない。

ブレーンストーミングセッションで生まれたアイデアは、ClickUp内で特定のタスク、ファイル、ドキュメントにリンクされているため、コンテキストが追加され、すべてのアイデアが実行可能で追跡可能になります。

例えば、マーケティング・キャンペーンを計画しているチームは、アイデアをスケッチし、メンバー一人ひとりに追跡タスクを割り当て、進捗を追跡することができます。

ClickUpで両方の世界のベストを手に入れよう。

仕事用としてDiscordとWhatsAppのどちらを選ぶかは、それぞれのニーズによって異なります。WhatsAppはアクセシビリティに優れており、シンプルなコミュニケーションに適しています。

一方、Discordの整理整頓ツールやカスタマイズ可能な機能は、コラボレーションやコミュニティ形成を重視するチームに最適です。

しかし、1つで両方の良さを手に入れられるのに、なぜこの2つから選ぶのでしょうか?

ClickUpは、チャット、プラン、実行のすべてを一箇所で行える究極の仕事用プラットフォームです。スレッドからのタスク作成、リアルタイムのコラボレーション、AIを搭載したツールなどの機能により、ClickUpはチームを接続するだけでなく、一緒に仕事をする方法を変えます。 ClickUpにサインアップする に無料登録!✅