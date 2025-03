WhatsApp 対 Googleメッセージ：どちらのチャットアプリが優れているか？

誰もが知っているWhatsAppは、私たちのデジタルライフにおけるソーシャルグルーです。しかし、どうだろう?

Googleはそのメッセージングプラットフォームをあなたのポケットにそっと忍ばせています。

Googleメッセージは、ほとんどのAndroid携帯のデフォルトで、ワンタイムパスワード(OTP)からあなたがおそらく使うのを忘れるであろうプロモーションコードまで、すべてのテキストメッセージを静かに安全に保つ信頼できるものだ。

では、WhatsAppとGoogleメッセージは何が違うのだろうか?一見似ているように見えるが、これらのメッセージアプリには小さな、しかし重要な違いがいくつかあり、それがあなたのプライベートやビジネスのコミュニケーションに大きな違いをもたらす可能性がある。

この記事では、WhatsAppとGoogleメッセージを比較し、どちらがホーム画面にふさわしいかを判断するお手伝いをします。

What is WhatsApp?

最初にテキストメッセージがあり、その後Facebookメッセンジャーが登場し、そしてWhatsAppはその

20億人のアクティブユーザー

それ以来、振り返ることはない。

WhatsAppは、テキスト、写真、ビデオ、ドキュメント、場所、そして特定の地域ではお金まで、ほとんど何でもメッセージの送受信を可能にし、人々の接続をマスターした。WhatsAppの最も人気のある機能を紹介しよう。

WhatsAppの機能

WhatsAppが個人的なメッセージや仕事上のメッセージで人気があるのはなぜでしょうか?

まず、ほぼすべてのコミュニケーションニーズに対応しているため、プライベートでもビジネスでも使えるアプリとなっています。

ここでは、WhatsAppの7つの機能について詳しくご紹介します:

機能その1:エンドツーエンドの暗号化とプライバシーコントロール

WhatsAppのエンドツーエンドの暗号化により、あなたとメッセージの相手だけがチャットを見ることができます。

さらに、「チャットロック」などのプライバシーコントロール機能により、プライベートな会話をパスコードや生体認証ロックで保護することができます。

機能その2:画面共有による音声通話とビデオ通話

WhatsAppの音声通話やビデオ通話で、世界中の誰とでも無料接続。グループ通話には最大32人まで参加でき、新しい画面共有オプションを使えば、外出先でも簡単にチームメイトと仕事ができます。

当然ながら、WhatsAppは外出先での通話にも最適です。

機能その3: ステータスアップデートとチャンネル

WhatsAppのステータス機能により、ユーザーは写真、ビデオ、テキストを24時間投稿できます。2023年、WhatsAppアプリは「チャンネル」を追加。ブランドや作成者、著名人が幅広い視聴者にリーチできるブロードキャストツールで、WhatsAppのソーシャル性を高めています。

💡 プロからのアドバイス:WhatsAppの「ブロードキャストリスト」機能を使えば、グループチャットを作成することなく、一度に複数の連絡先に最新情報やプロモーションを送信できます。こうすることで、メッセージをより個人的なものに保ち、受信者だけにメッセージを確実に伝えることができます。

機能その4: ファイル共有とドキュメントのプレビュー

2GBまでのファイル共有リミットで、WhatsAppなら大容量ドキュメントやメディアの送信も簡単。

また、ドキュメントのプレビュー機能により、ダウンロード前にざっと目を通すことができ、忙しいチームでの共同作業に特に便利です。

機能その5:グループチャットとコミュニティ管理

WhatsAppのグループチャットは最大1,024名の参加者をサポート。コミュニティや家族ミーティング、チームチャットに最適です。

管理者はコミュニティ管理ツールも利用でき、関連グループのリンクやお知らせの投稿、ディスカッションの整理が簡単に行えます。

機能その6:メッセージ編集とAI生成ステッカー



/参照 https://about.fb.com/news/2023/05/edit-whatsapp-messages/ メタ /参照

メッセージを送信して、ほんの1秒後にタイプミスを見つけたことがあるだろうか?

WhatsAppなら送信後15分以内に編集できます。さらに、AIを使ってカスタムステッカーを作成することもできます。

機能その7:ステータスの更新でメンションに言及する

この新機能では、ステータスの更新時に最大5人までプライベートでメンションすることができます。言及されたメンションにのみアラートが届くので、ターゲットを絞ったアップデートに最適です。

💡 プロのヒント:フリーランスのアーティストであれば、この機能を使って作業進行中の画像を表示するステータスアップデートの中で特定のクライアントに言及することができます。

機能#8: WhatsAppビジネスカタログ



WhatsApp ビジネスカタログ機能では、アプリ内で直接デジタルストアを作成することができます。

ビジネス所有者は写真、説明、価格、リンクされているアイテムをリストアップし、チャット画面から簡単にアクセスできます。

📌 例:ブティックのアパレルショップは、WhatsApp Businessのカタログ機能を使って最新コレクションを表示できます。カスタマはチャット内でアイテム、価格、説明をビューでき、新入荷商品や季節のセール情報を簡単にチェックできます。カスタマは気に入った商品を見つけたら、お店に直接メッセージを送り、詳細や注文をすることができます。

WhatsApp 価格

WhatsApp Personal :無料

:無料 WhatApp ビジネスアプリ :無料

:無料 WhatsApp Business API:カスタム価格

Google メッセージとは?

Googleメッセージは、GoogleがiMessageを改良したもので、昔ながらのテキストメッセージと最新のRCS(リッチコミュニケーションサービス)を融合させたメッセージアプリです。

RCSって何?

RCS(リッチ・コミュニケーション・サービス)は、ステロイドのテキストメッセージのようなものだ。後者が基本的なテキストと160文字のメッセージにリミットされているのに対し、RCSは高品質のメディア共有、既読受信、タイピングインジケーター、さらにはサポートされているネットワーク上でのエンドツーエンドの暗号化まで備えた、現代的なメッセージング体験を提供する。

アンドロイド携帯のユーザーにとって、RCSは基本的なテキスト・メッセージを以下のようなものに変える。 インスタントメッセージ .

Wi-Fiまたはモバイルデータで接続を維持し、大きな写真やビデオを共有し、メッセージングをより魅力的にするインタラクティブな機能を楽しむことができます。

さらに、RCSをサポートするキャリアや国が増えるにつれて、RCSは世界共通のメッセージング標準へと変化しています。

Google メッセージの機能

2023年に10億人のRCSユーザーを達成した後、Googleメッセージアプリはいくつかのエキサイティングな新機能をリリースした。

ひとつずつ見ていこう:

機能その1:OTP(ワンタイムパスワード)の自動削除

Googleメッセージの最大の課題のひとつは、すべてのOTPがそこにあることだった。

しかし、設定>メッセージの整理で「24時間後にワンタイムパスワードを自動削除」機能を有効にすることで、ワンタイムパスワードが山積みの散らかったメッセージとはおさらばできる。こうすれば、ワンタイムパスワードは24時間後に消滅する。

🧠 Did You Know:Google メッセージでは、詐欺的な荷物の配送や仕事関連のメッセージからユーザーを保護するため、詐欺検出機能を強化しています。デバイス上の機械学習を利用することで、アプリは不審なテキストを識別し、自動的に迷惑メールフォルダに移動させたり、警告を出したりすることができます。

機能その2:テキストメッセージを後で送信するようにスケジュールする

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Schedule-text-messages-1400x1400.png Googleメッセージでテキストメッセージをスケジュールする /%img/



/参照 https://blog.google/products/messages/10-new-messages-features/ Google /%href/

誕生日を覚えるのが苦手でも大丈夫。

メッセージを入力して送信ボタンを押し、時間を選ぶだけです。

リマインダーを忘れないようにするのにも、完璧なタイミングで相手に好印象を与えるのにも最適です。

機能その3:テキストメッセージにリアクションを加える



絵文字のリアクションはiMessageだけのものだと思っていませんか?そうではありません!

Googleメッセージでは、メッセージを長押しして絵文字を選択することで、テキストに反応することができます。

Androidユーザーにはチャット内でリアクションが表示され、iPhoneユーザーには"˶[emoji] to˶[message]"という別のメッセージが表示されます。楽しいでしょ?

機能その4:会話をトップにピン留めする

たくさんの人とチャットしていると、会話リストがカオスのようになるかもしれません。

幸い、Googleメッセージでは最大5つの会話をチャットリストの一番上にピン留めすることができます。

会話を長押ししてピンのアイコンをタップすれば、もうお気に入りを見失うことはありません。

機能その5: テキストメッセージの読み上げが聞ける

ハンズフリーをご希望ですか?Googleアシスタントは、"メッセージを読む "と言うとメッセージを読み上げてくれます。

メッセージが通知シェードに表示されていれば、どのメッセージアプリでも使えます。

💡 プロのヒント:機種変更する前に、Googleドライブにメッセージをバックアップしておくと、新しい端末で簡単に復元できます。設定」>「システム」>「バックアップ」と進み、「Googleドライブにバックアップ」をオンにして、「今すぐバックアップ」をタップするだけです。これで、すべてのテキストが安全に転送できるようになります!

機能その6:テキストメッセージで場所を共有する

WhatsAppのように、Googleメッセージで直接場所を共有することで、「今どこ?

プラスボタンをタップして「場所」を選択し、Googleマップ経由でリンクを送信しましょう。

機能その7:フォトモジ

Photomojiでは、Google AIを使ってお気に入りの写真からカスタムリアクションを作成できます。

あなたやペットの写真をリアクションに変えて保存し、友達にもグループチャットで使ってもらいましょう。

機能その8:スクリーンエフェクト

スクリーンエフェクトを使えば、"雪が降っている "や "おめでとう "など、特定の言葉をアニメーションにして送ることができます。

これらのキーワードを送信すると、画面がアニメーションに切り替わります。15以上の隠されたエフェクトプロンプトを見つけるのは楽しいイースターエッグハントです。

Google メッセージの価格設定

無料

RCSビジネスメッセージ:無料(通信事業者およびその関連会社により料金が適用される場合があります。)

WhatsApp対Googleメッセージ:機能比較

WhatsAppとGoogleメッセージには、チャットをよりスマートに、より速く、より楽しくする機能が満載です。

WhatsAppは本格的なプライバシー対策と使いやすさでクラシカルな雰囲気を保っています。一方、RCSを搭載したGoogleメッセージは、地味なテキストメッセージを2020年代に戻そうとしている。

WhatsAppとGoogleメッセージを比較し、鍵となる部分でどちらが優れているかをご覧ください:

機能その1:エンドツーエンドの暗号化

🏆 勝者:WhatsApp

WhatsAppはテキストから通話、ファイル共有までデフォルトでセキュリティを確保し、エンドツーエンドの暗号化を長年支持してきた。WhatsAppとGoogleメッセージの比較では、当然ながらメタアプリに軍配が上がる。

GoogleメッセージもRCS対応チャットのエンドツーエンド暗号化を提供していますが、全てのキャリアや地域でRCSがサポートされている訳ではありません。

機能その2: 音声通話とビデオ通話

🏆 勝者:WhatsApp

音声通話とビデオ通話なら、WhatsAppの圧勝。最大32人までのグループ通話サポートや無料国際通話など、WhatsAppはまるでミニ会議アプリのよう。

一方、Googleメッセージはビデオ通話をGoogle Meetとの連携に頼っているため、すでにMeetユーザーであれば便利ですが、WhatsAppの内蔵通話ほどシームレスではありません。

機能その3: カスタマイズとリアクション

🏆 勝者:Googleメッセージ。

Googleメッセージは、あなた自身を表現することができます。カスタムバブルの色、パーソナライズされたリアクションのためのPhotomoji、アニメーション画面エフェクトなどのオプションで、Googleメッセージはあなたのチャットに個性をもたらします。

WhatsAppには基本的なリアクションやカスタム壁紙が用意されていますが、GoogleのAIエフェクトはパーソナライズがお好きな方に楽しくモダンなタッチを加えます。

機能その4: ファイルとメディアの共有

🏆 勝者:同点。Googleメッセージ(メディア品質)、WhatsApp(柔軟性)。

RCSを搭載したGoogleメッセージでは、ユーザーは高解像度の画像やビデオを送信できる。

しかし、WhatsAppはより幅広いメディアタイプと2GBまでのファイルサイズをサポートしており、大容量ファイルや複数のフォーマットを共有する場合、WhatsAppの方が汎用性が高い。

機能その5: メッセージのリアクション

🏆 勝者:Googleメッセージ。

Googleメッセージはリアクションをさらに進化させ、ユーザーが選んだ絵文字で返事をしたり、リアクションエフェクトのようなアニメーション効果を追加したりできる。

機能その6:デスクトップとウェブへのアクセス

🏆 優勝:WhatsApp

両アプリともデスクトップチャットをサポートするが、WhatsApp Webの方がより確立された感があり、フル機能のためにRCSを必要としない。

Google メッセージもウェブバージョンを提供しているが、RCSとの互換性にリミットあり。

機能その7: 場所共有

🏆 勝者:WhatsApp

WhatsAppはリアルタイムの場所共有が簡単で、設定した時間枠(15分、1時間、8時間)のアップデートを共有できます。

一方、GoogleメッセージはGoogleマップを使った場所共有が可能だが、もう少し基本的なものだ。旅行先でのミーティングや場所の更新には、WhatsAppの柔軟性が光ります。

機能その8: スパム対策

🏆 勝者:Googleメッセージ

WhatsApp対Googleメッセージの最終決戦は後者に軍配。

Googleメッセージはデバイス上の機械学習によりスパムの可能性をブロックし、プライバシーを損なうことなく不審なメッセージに自動的にフラグを立てます。

WhatsAppにもスパムレポート作成機能はあるが、Googleの積極的な詐欺検知機能は、見知らぬ送信者からのテキストを多く受信するユーザーにとって有利である。

RedditにおけるWhatsAppとGoogleメッセージの比較

WhatsAppとGoogleメッセージの比較について、Redditユーザーの意見は分かれている。

/参照 https://www.reddit.com/r/whatsapp/ Redditorsは、WhatsAppの優位性を指摘している。 /%href/

の優位性は、音声通話やビデオ通話、グループ通話の参加者リミット、信頼性の高いクロスデバイス同期など、洗練された機能にあるとRedditorsは指摘する。

例えば、あるユーザーはWhatsAppのシンプルさと統合性により、"WhatsAppがないなんて考えられないアプリ "になっていると述べている。

一方、Googleメッセージのファンは、アプリのRCS(リッチコミュニケーションサービス)機能により、既読受信、高解像度メディアの共有、カラーテーマやアニメーション絵文字などのユニークなカスタマイズオプションが提供され、Android向けのiMessageのように感じられると主張している。

Redditorは、Galaxy端末でGoogleメッセージを使用した経験を共有し、アプリのクリーンで適応性の高いUIと「タップバック」反応を賞賛した。

しかし のユーザーはまだ不満を抱いている。 あるユーザーは、"私はそれを愛するが、RCSはまだ全面的に信頼できない "と嘆いている。

ClickUp - WhatsAppとGoogleメッセージの最高の代替手段。

正直なところ、WhatsAppやGoogleメッセージで仕事のチャットをすると、かなり面倒なことになる。

WhatsAppは人気があるとはいえ、プロユース向けに作られているわけではないし、データプライバシーを約束しているとはいえ、Metaの過去のデータプライバシー問題を無視することは難しい。

さらに、WhatsAppやGoogleメッセージのようなチャットアプリは、さまざまなソースからの通知が絶えず、信じられないほど気が散ることがあります。

では

/参照 https://clickup.com/ja/blog/113586/google-chat-alternatives/ Googleメッセージの代替案 /%href/

それは WhatsAppを置き換える にも?

ミーティング

/参照 https://clickup.com/ クリックUp /クリックアップ

-ClickUpは、生産性向上ツールと共同チャットを1つにまとめた、仕事における真の「すべてアプリ」としてステップを踏む。

ClickUpのワン・アップ #1: ClickUpチャット

チャットをもとにプロジェクトの詳細を探したり、タスクを作成するためにアプリを切り替える必要がないことを想像してみてください。

/参照 https://clickup.com/features/chat ClickUp チャット 参照/%href/

は、会話、タスク、プロジェクトを一つの場所にマージすることで、そのような贅沢を提供します。

また、ClickUp チャットは「切り替え税」(プラットフォーム間の切り替えによって失われる時間と生産性)を排除します。

クリックアップチャットが重要な理由

同期されたコンテキスト :会話、タスク、プロジェクトはすべて同期されているため、チャットの詳細をタスクにコピーペーストする必要はありません。リンクされたスレッドにより、リンクされているチャットはタスクと同期され、プロジェクト全体のタイムラインをシームレスに追跡できます。

:会話、タスク、プロジェクトはすべて同期されているため、チャットの詳細をタスクにコピーペーストする必要はありません。リンクされたスレッドにより、リンクされているチャットはタスクと同期され、プロジェクト全体のタイムラインをシームレスに追跡できます。 AI によるタスク作成:チャットメッセージからタスクを瞬時に作成し、コンテキストや期日を手入力することなく完了します。ClickUp Brainは、誰もが重要な洞察やブレインストーム、FAQにアクセスできるナレッジハブを作成できます。

によるタスク作成:チャットメッセージからタスクを瞬時に作成し、コンテキストや期日を手入力することなく完了します。ClickUp Brainは、誰もが重要な洞察やブレインストーム、FAQにアクセスできるナレッジハブを作成できます。 フォーカスされたコミュニケーション:カスタマイズ可能な通知とFollowUps™により、必要な会話にのみアクセスすることができ、雑音を排除して本当に重要なことに集中することができます。また、重要なチャットをピン留めしたり、セクションを作成して会話を整理したり、ダイレクトメッセージを使用してプライベートまたは1対1のディスカッションを行うこともできます。

📌 例:チームがクリックアップチャットで製品発売のブレーンストーミングをしている時、誰かが "ソーシャルメディアキャンペーンが必要だ "と提案します。クリックするだけで、そのアイデアは実行可能なタスクに変わり、期限や詳細も完了します。各タスクは、それが始まった会話にリンクされているので、誰もがコンテキストと目標を見失うことはありません。

クリックアップチャットのその他のコラボレーション機能

通話用SyncUps :チャットから直接、最大 200 名の参加者とオーディオおよびビデオ通話を行うことができ、サードパーティ製アプリを使用することなく、リアルタイムで簡単にプロジェクトについて話し合うことができます。

:チャットから直接、最大 200 名の参加者とオーディオおよびビデオ通話を行うことができ、サードパーティ製アプリを使用することなく、リアルタイムで簡単にプロジェクトについて話し合うことができます。 自動化 :リマインダーの設定、メッセージのスケジューリング、タスクの自動割り当てなど、チャット内で定期的なアクションを自動化し、チームの手動フォローアップの時間を節約します。

:リマインダーの設定、メッセージのスケジューリング、タスクの自動割り当てなど、チャット内で定期的なアクションを自動化し、チームの手動フォローアップの時間を節約します。 AIキャッチアップと要約:AIが見逃したメッセージを素早く要約し、要約する機能は長い議論を鍵に凝縮するため、チャット履歴全体を確認することなく、より早くキャッチアップすることができます。

ClickUpのワン・アップ#2: ClickUp Clips

終わりのないコメントスレッドで迷子になり、何かを説明しようとしてさらに混乱を招いた経験は誰にでもあるでしょう。

ClickUp Whiteboardsでアイデアをブレインストーミングし、洞察を共有し、一緒に仕事をする。

/参照 https://clickup.com/features/whiteboardshttps://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /クリックアップホワイトボード

物理的なホワイトボードの魔法をデジタルスペースに。

その結果、インタラクティブなビジュアル体験が実現され、次のような変化をもたらします。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/45625/real-time-collaboration/ リアルタイムチームコラボレーション /%href/

.

これには、アイデアのブレーンストーミング、複雑なワークフローのマップ作成、コミュニケーションフローの設計などが含まれます。ビジュアル・コミュニケーションはノイズをカットし、複雑なアイデアを延々と説明することなく簡単に伝えることができる。

さらに、ClickUpホワイトボードはタスク管理と直接統合することができ、タスク管理としても使用できます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/70053/project-management-collaboration-tools/ プロジェクト管理コラボレーション・ソフトウェア /%href/

-リアルタイムでタスクを割り当て、更新できる。

ClickUpのおかげで、私たちのチームはタイムゾーンの異なる遠隔地のチームとコミュニケーションをとることができ、不必要なミーティングを開いたり、電子メールやSlackで情報を求めたりすることなく、プロジェクトで何が起こっているのかを知ることができます。ホワイトボード機能は、プロセスやワークフローをブレインストーミングし、リアルタイムでタスクを割り当てるのに役立っています。

ダニエル・ブッシュ、EDforTechプロジェクト管理者

ClickUp one up #5: ClickUpコラボレーション検出機能

/参照 https://clickup.com/features/collaboration-detection ClickUpのコラボレーション検出 /参照

を使えば、チームメイトをリアルタイムで追跡できます。

ドキュメントの編集、タスクの更新、簡単なコメントなど、ClickUpはお互いの仕事をステップすることなく同期を保ちます。

想像してみてください。謎の編集やうっかり上書きはもうありません。誰がビューを見たり、入力したり、変更を加えたか、その場でわかります。

これが私の仕事です: