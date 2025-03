キャリアの成長を促進する30の示唆に富む質問

キャリアの選択肢を模索するとき、どの道が自分に合っているのか不安になるのは普通のことだ。

情報提供面接は、業界の専門家から見識を深め、特定のキャリアが自分に合っているかどうかを判断する貴重な方法です。

この点では準備が不可欠で、誰も時間を無駄にしたくないので、集中力と目的を持って会話に臨むことが重要です。

業界の専門家との会話を予約するという最初のステップをすでに踏んでいるのであれば、あなたはすでに先手を打っています。📅

さて、本当の価値は、その時間をどのように使って洞察を集め、印象に残すかにある。思慮深く、十分に準備した質問をすることで、各会話が価値ある、インパクトのあるものになります。💬

そんなあなたのために、インフォメーショナル・インタビューの質問リストをまとめました。続きを読む

インフォメーショナル・インタビューとは?

インフォメーショナル・インタビューとは、特定のキャリアパスや業界、企業を探している人と、関連する経験を持つプロフェッショナルとの会話のことです。

伝統的な就職面接とは異なり、目標はポジションを確保することではなく、企業、キャリアパス、業界動向に関する貴重な洞察、アドバイス、知識を収集することです。

例えば、マーケティングのキャリアに利息がある場合、興味のある企業のマーケティング・マネージャーに連絡を取り、コーヒーやバーチャルで20分ほどチャットの予定を立てることができる。☕️

会話の中で、彼らの日常的な仕事内容や、そのフィールドに入ったきっかけ、その職業に就く人へのアドバイスなどを聞くことができる。このような非公式なやり取りから、役割についてより明確なイメージを持ち、マーケティングフィールドに入る準備に役立つヒントを得ることができます。🎯

インフォメーショナル・インタビューの準備方法

あなたが ビジネス・メンターを探しているかどうか インフォメーショナル・インタビューの準備をしっかりすることで、印象に残り、会話を最大限に楽しむことができます。

ここでは、準備のためのステップバイステップガイドを紹介します:

ステップ1:目標を明確にする。

何を達成したいのかを明確にしましょう。例えば、特定のキャリアパスに関する見識を深める、業界のトレンドを知る、フィールドで成功するために必要なスキルについて学ぶなど、オブジェクトを概説する。

ステップ2:相手とその背景を調べる。

その人のキャリアの軌跡、役割、共有する接続や利息について理解するために時間を取りましょう。そうすることで、あなたが下調べを完了したことを示す、思慮深い質問を作ることができます。

また、会社の最近の動向やプロジェクト、課題についてもよく理解しておきましょう。このような予備知識があれば、自分の利息と相手の仕事を結びつけるような、適切で洞察力のある質問をすることができます。

ステップ3:適切なツールを使って、焦点を絞った質問を準備する。

会話を導くための自由形式の質問リストを作成する。これらの質問は詳細な回答を促し、相手が自分の経験を自然に共有できるようにする。

次に、目標に沿った具体的なトピックを掘り下げていきます。それぞれの質問を調整することで、漠然とした答えではなく、実践的な洞察を得ることができます。さらに、適切なツールを使って首尾一貫した質問セットをまとめ、準備するようにしましょう。

例 ClickUp

オールインワンの生産性プラットフォームであるClickUpは、コンテンツ作成、編集、コラボレーション機能を兼ね備えています。質問内容を簡単に整理し、洗練させることができるため、スムーズでインパクトのあるインフォメーショナル・インタビューを実現することができます。

ClickUp リマインダー

ClickUpリマインダーを使えば、面接を見逃すことなく、スケジュールを管理することができます。

インスタンスンス ClickUpリマインダー を使えば、重要な日付や期限を管理できます。ブラウザ、デスクトップ、モバイルのいずれで使用していても、予定されている面接やタスクを逃さないようにアラートを設定できます。この機能は、面接通知からフォローアップリマインダーまで、準備とワークフローを整え、整理整頓するのに役立ちます。

クリックアップ面接プロセステンプレート

ClickUp面接プロセステンプレート

その ClickUp面接プロセステンプレート は、面接プランに構造と一貫性をもたらします。質問リストの作成からチームとの連携、候補者の効率的な追跡まで、各ステップを整理し、混乱しがちなプロセスをスムーズで生産的な経験に変えることができます。

このテンプレートでできること

面接プロセスを設計、テスト、最適化することで、より迅速で正確な評価が可能になります。

プロセス全体を通して関係者と協力し、全員の足並みをそろえる。

面接の日程調整から実施、評価、決定まで、面接のフェーズごとにタスクを作成する

タスクの割り当て、コメントの追加、面接の質問や候補者プロフィールの見直しや改良に関係者を参加させることができます。

各フェーズをカスタムステータスで追跡し、明確性、一貫性、タイムリーな進捗を確保

ClickUp ドキュメント

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png クリックアップ3.0ドキュメントのサブページの簡略化 /%img/

ClickUp Docsで面接の質問やメモをシームレスに整理。

/参照 https://clickup.com/features/docs クリックUpドキュメント /クリックアップドキュメント

は、インフォメーショナル・インタビューの質問をわかりやすく整理して提示するのに最適なツールです。この機能を使えば、自己紹介の質問、キャリアについての深い洞察、総括的な質問など、さまざまなセクションのページが入れ子になった面接ガイドを作成できます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/56362/interview-templates/ 10の面接テンプレート:採用担当者のための質問とガイド /%href/

ClickUp メモ帳

/メモ帳 https://clickup.com/features/notepad ClickUpメモ帳 /%href/

は、自分の考えやチェックリスト、内定者面接での鍵などを整理するためのもう一つの強力な機能です。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/notepad.png ClickUp メモ帳 /メモ帳

この機能を使えば、以下のことができる:

ヘッダー、太字テキスト、箇条書きなどでメモをフォーマットし、考えを整理して参照しやすくします。

メモのタイトルや説明文からキーワードを検索して、特定の場所をすばやく見つける。

メモを実行可能なタスクやドキュメントに変換することで、インサイトをフォローアップアクションや後のインタビューの参考資料に簡単に変換することができます。

ClickUpブレイン

さらに ClickUp Brain

ClickUp Brainは、あなたの仕事上のニーズに合わせたインテリジェントなコンテキストベースのアシストを提供することで、仕事プロセスを最適化します。ナレッジマネージャー機能により、面接に必要な質問を素早く作成、レビュー、ブレーンストーミングすることができます。

ClickUp BrainのAIアシスタンスで、洞察力のある面接質問を生成し、一歩先を行く。

例えば、「30個の詳細な面接質問を作成する」というようなプロンプトを入力すると、AIが知識データベースを活用して包括的な質問リストを提供します:

ステップ4:自己紹介を練習する

1~2文で自己紹介をする準備をする。あなたの経歴、現在の利息、そしてなぜこの会話のために連絡を取ったのかを含めてください。

また、相手の視点に特に興味がある理由(同じような経歴、特定の業界での経験など)もメンションしましょう。

ステップ5:詳細を確定し、接続の準備をする。

ほとんどのインフォメーショナル・インタビューはビデオ通話で行われますが、もし相手が地元に住んでいて、オープンであれば、直接ミーティングを申し出ることも検討しましょう。フォーマットにかかわらず、相手の時間に配慮しましょう。相手から延長の申し出がない限り、会話は20~30分を目安に。

/参照 https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-interview-preparation// 面接対策にAIを活用する方法 /%href/

情報提供面接で聞くべき質問トップ30

ここでは、あなたが目立ち、接続を構築し、貴重な知識を得るのに役立つ30の洞察力のある情報面接の質問を紹介します。業界のエキスパートから学び、印象づける準備はできていますか?

では、さっそく始めましょう:

**1.あなたの役割の典型的な一日はどのようなものですか?

この質問によって、その仕事における日々の責任や課題について知ることができます。何が期待されるのか、自分の利息やスキルに合っているのかを理解するのに役立ちます。

例: プロジェクトマネージャーは、チームミーティング、進捗チェック、部門を超えたコラボレーションで満たされた一日を説明するかもしれません。

**2.どのようにしてこの業界に入ったのですか?

この質問は、他の人が歩んできた道を明らかにし、あなた自身のキャリアの旅にインスピレーションと実践的なヒントを提供するのに役立ちます。

例: インタビューを受けた人は、インターンから始めたこと、特定のコースを受講したこと、現在の役割を得るために広範なネットワークを築いたことなどを共有するかもしれません。

**3.このフィールドで成功するために最も価値のあるスキルは何だと思いますか?

この質問では、雇用主が求める必須スキルを特定し、それを開発または改善する必要があるかどうかを評価することができます。

例:グラフィックデザイナーは、創造性、細部へのこだわり、Adobe Creative Suiteのようなデザインソフトの熟練度を重要視するかもしれません。

**4.あなたのポジションでよくある課題は何ですか?

役割における困難について学ぶことは、潜在的な障害に備え、その障害に対処する能力があるかどうかを判断するのに役立ちます。

例: ソフトウェア開発者は、鍵となる課題として、厳しい納期や常に新しい技術を学ぶ必要性を挙げるかもしれません。

💡 プロからのアドバイス: かつて苦労した課題と、それをどう克服したかを聞いてみましょう。彼らの成長の背景にあるストーリーは、回復力や適応力に関する貴重な洞察を明らかにしてくれる!

**5.このキャリアでクライアントの声を聞くにはどうやること?

この質問は、あなたの仕事上の評判を高めるために、信頼性を築き、ポジティブなクライアントの経験を活用する方法を理解するのに役立ちます。

例: マーケティングコンサルタントは、次のようなことを共有するかもしれません。 証言依頼の戦略 プロジェクト完了後にフィードバックを求めたり、紹介のインセンティブを提供するなど、キャンペーン成功後の戦略。

**6.業界のトレンドを常に把握するためにやることは?

経験豊富なプロフェッショナルがどのように変化に対応しているかを知ることで、同じような戦略を採用し、情報を入手し続けることができます。

例: マーケティング担当幹部は、ウェビナーに参加したり、LinkedInで業界のオピニオンリーダーをフォローしたり、関連するニュースレターを購読して情報を得ることをメンションするかもしれません。

**7.あなたの会社の仕事文化はどのようなものですか?

仕事文化を理解することは、会社の環境があなたの仕事スタイルや価値観に合っているかどうかを測るのに役立ちます。

例: ハイテク企業の採用マネージャーは、リモートワークの選択肢や定期的なチームビルディング活動など、協力的で柔軟な社風を説明することができます。

**8.参加することをお勧めする職業団体やネットワークはありますか?

この質問は、サポート、学習、ネットワーキングの機会を提供するグループやコミュニティを特定するのに役立つ。正式な団体だけでなく ピアメンタリング

ネットワークは非常に有益である。

例: 金融アナリストは、資格取得や人脈作りのためにCFA協会のような団体に参加することを勧めるかもしれない。

💡 プロのヒント: 次のキャリアのメンターを見つける 最もインパクトのあったアドバイスを聞くことで、成功の形を作った人に出会えるかもしれない!🌟

**9.このフィールドで働き始めてから、私の仕事はどのように変わりましたか?

これは、職業が時間とともにどのように進化していくかを示すもので、将来の潜在的な傾向や優先すべきスキルについての洞察を与えてくれる。

例: ジャーナリストは、デジタルやソーシャルメディアプラットフォームが、レポート作成を始めた頃と比べ てどのように変化したかを議論するかもしれない。

**10.この業界で働き始める人にどのようなアドバイスをしますか?

経験豊富なプロからの直接のアドバイスは、最初のステップを導き、よくある間違いを避けるのに役立ちます。

例:例:ベテランのエンジニアであれば、インターンシップを通じて実地経験を積み、問題解決能力を重視することを勧めるでしょう。

**11.この役割で活躍するために最も重要な資質は何ですか?

この質問は、業界やポジションで評価される性格的特徴や仕事観を理解するのに役立ち、職務記述書に記載されている内容を補完する。

例:例:営業マネージャーは、積極的であること、回復力があること、対人スキルが高いことを重視するかもしれません。

**12.この仕事について、多くの人が抱いている誤解にはどのようなものがありますか?

この質問によって、よくある俗説や誤解が明らかになり、職務内容から想像される以上に、その仕事が実際にどのようなものなのかがより明確になります。

例:イベントプランナーは、この仕事は華やかに見えるが、舞台裏でのストレスや問題解決も多い、と共有するかもしれない。

**13.最近手がけたプロジェクトと、そこでのあなたの役割について教えてください。

この質問は、日々の仕事やあなたが直面する可能性のあるタスクの種類を具体的に例として示すのに役立ちます。

例: UXリサーチャーは、あるプロジェクトについて説明するかもしれません。 ユーザーリサーチを行った

を実施し、モバイルアプリのデザインにおけるペインポイントを理解した。

**14.仕事で一番楽しいことは何ですか?

これは、仕事のやりがいを明らかにし、それらが転職活動で求めるべきものと一致しているかどうかを判断するのに役立つ。

例: 教師であれば、生徒が新しい概念を理解するのを見ることが、いかに仕事を充実させるか を表現するかもしれない。

**15.あなたの業界が今直面している最大の課題は何ですか?

現在の課題を理解することで、遭遇するかもしれない問題に備えることができ、面接の際にも意識を示すことができます。

例: サイバーセキュリティの専門家なら、新しい脅威の急速なペースと、セキュリティ対策の更新の絶え間ない必要性に言及するかもしれない。

**16.今後数年間、このキャリアフィールドにはどのようなトレンドがあると思いますか?

この質問は、業界がどのように変化しているのか、どのようなスキルや技術が学ぶ価値があるのかについての洞察を与えてくれる。

例: 医療従事者であれば、遠隔医療や個別化された患者ケアの重要性の高まりについて話すことができる。

💡 プロのヒント:ニッチなフォーラムやあまり話題になっていないポッドキャストなど、従来とは異なる学習源について知りたいとリクエストする。🕵️‍♂️

**17.仕事の成功をどうやって測るのですか?

これは、どのような成果メトリクスが評価されるかを示し、そのキャリアにおける成功がどのようなものかを理解するのに役立ちます。

例: プロダクトマネージャーは、成功した製品の発売やユーザーからの好意的なフィードバックによって成功を測るかもしれません。

**18.あなたが仕事を始めたときに知っておきたかったことは何ですか?

この質問は、フィールドで働き始めたときに避けるべき情報や潜在的な落とし穴を集めるのに役立ちます。

例: ある作家は、出版された仕事だけに頼らず、コンスタントに人脈を広げるようアドバイスするかもしれません。 信頼関係を築く エディターやライター仲間との信頼関係を築くことが、このフィールドで前進する鍵である。

**19.この役割におけるワークライフバランスはどうやることですか?

役割の厳しさを理解することは、自分の期待を管理し、その仕事が自分のライフスタイルに合っているかどうかを見極めるのに役立ちます。この質問はまた、プロフェッショナルがどのように接続を維持し リモートワーク中にリレーションシップをどのように維持するかについても知ることができます。 これはほとんどの仕事にとって重要である。

例: シニアコンサルタントは、特にリモートワークの場合、時間管理を優先し、仕事時間の境界線を明確に設定し、クライアントミーティングとプライベートの時間を両立させるために柔軟なスケジュール設定をしていると話すかもしれません。

特にリモートワークの場合はそうです。 仕事での友達の作り方 職場で友達を作るには、次のことをやることです:

親しみやすく、会話をオープンにする。

同僚の生活や仕事に興味を示す。

チーム活動や社交イベントに参加し、仕事以外の絆を深める。

信頼関係を築くために、必要なときにサポートや手助けをする 🤗。

前向きに、友好的な態度を毎日維持する😊。

**20.普段使うツールやソフトウェアは何ですか?

その役割でよく使われるツールやソフトウェアを知っておくと、前もって覚えておくことで準備に役立ちます。

例: グラフィックデザイナーであれば、Adobe Photoshop、Illustrator、Canvaを日々の仕事で使っているとメンションするかもしれません。

**21.面接はどのようなフォーマットで行われますか?

面接の構造とロジスティクスを理解することは、より良い準備をし、あなたの期待を管理するのに役立ちます。面接のフォーマット(対面か、遠隔か、あるいは混合か)を尋ねることで、アプローチが明確になり、準備を調整することができます。

例:人事担当者は、自社ではビデオ面接の後にパネル面接を行うと説明するかもしれません。

➡️ 続きを読む: 次の面接に備えるための遠隔面接のヒント

**22.あなたのキャリアで学んだ最も貴重な教訓は何ですか?

この質問は、苦労して得た知恵を掘り起こし、あなたのキャリアの道を形づくる鍵となるものを理解するのに役立ちます。

例: ある起業家は、粘り強さと失敗を受け入れることが成功に不可欠だったと共有するかもしれない。

**23.他部署やチームとどのように協力することが多いですか?

この質問によって、部門を超えた仕事のレベルや、その役割においてチームワークがどれほど重要であるかがわかります。

例: 商品開発者は、マーケティング、セールス、エンジニアリングと頻繁に協力し、市場のニーズと商品の整合性を確保すると説明するかもしれません。

**24.このフィールドに興味がある人におすすめの資格やコースはありますか。

これは、あなたの資格を強化し、より魅力的な候補者にするのに役立つ追加教育に関する具体的なガイダンスを提供します。

例:例:ファイナンシャル・アドバイザーは、信頼性とキャリア機会を高めるために、認定ファイナンシャル・プランナー(CFP)資格の取得を勧めるかもしれません。

**25.このフィールドに入るには、どのような仕事経験が最も有益ですか?

この質問は、エントリー・レベルの役割、インターンシップ、ミッドシニア・レベルの経験など、役割の種類を特定するのに役立つ。

例: PRプロフェッショナルは、PR代理店でのインターンシップやイベントプランニングの経験が、関連スキルを身につける上で非常に有益であることを挙げることができる。

**26.この役割において、タスクに優先順位をつけ、時間を効果的に管理するためにやること は何ですか?

この質問は、その役割において効果的な作業負荷と時間管理戦略を理解するのに役立ちます。

例:例:プロジェクトマネージャーは、Trello、Asana、ClickUpのようなタスク管理ツールを使い、期限やプロジェクトへの影響に基づいてタスクの優先順位を決める方法を説明するかもしれません。

**27.他のフィールドからこの役割に転職した人を見たことがありますか?その場合、どのようにやることでしたか?

これは、キャリア転換が可能かどうかや、他の人がどのような道筋をたどってこの業界に転職したかを理解するのに役立つ。

例: UXデザイナーは、関連するコースを受講し、強力なポートフォリオを構築することによって、多くの人がグラフィックデザインや心理学から移行したことを共有するかもしれません。

**28.このフィールドのプロフェッショナルの将来はどうなると思いますか?

この質問では、フィールドの寿命と潜在的な成長性を探り、キャリア選択としての持続可能性を評価するのに役立ちます。

例: ITプロフェッショナルは、人工知能や自動化の台頭について議論し、継続的な技術スキル開発の必要性を強調するかもしれない。

**29.この職業に就く際に避けるべき鍵は何ですか?

他の人の経験から学び、キャリア進捗を遅らせたり妨げたりするようなよくある落とし穴を避けることができる。

例:例:あるジャーナリストは、多様なポートフォリオの構築に失敗したり、メディア界で一貫したネットワーキングをしなかったりすることに警告を発するかもしれない。

**30.このフィールドに興味がある人におすすめのリソース(本、ウェブサイト、ポッドキャスト)があれば教えてください。

この質問は、理解を深め、業界のトレンドについて常に情報を得ることができる有用な資料を指し示す。

例: マーケティングの専門家なら、ジョナ・バーガーの「Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age(伝染性:デジタル時代の口コミの作り方)」のような本を薦めたり、「Marketing Over Coffee(コーヒー越しのマーケティング)」のような業界のポッドキャストをフォローすることを勧めるかもしれません。

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/164360/how-to-find-a-mentor-in-software-engineering/ ソフトウェア・エンジニアリングのメンターを見つける方法 /%href/

情報提供面接のエチケットとベストプラクティス

正しいマインドセットで情報提供面接に臨むことで、真の接続を築き、貴重な洞察を得ることができます。

ここでは、覚えておくべきベストプラクティスを紹介します:

お互いの価値に焦点を当てる: 会話にどのように貢献できるかを考える。相手の利息になりそうな関連記事、洞察、接続を共有する。これは、あなたが自分の利益だけでなく、その先を考えていることを示す。

会話にどのように貢献できるかを考える。相手の利息になりそうな関連記事、洞察、接続を共有する。これは、あなたが自分の利益だけでなく、その先を考えていることを示す。 型にはまらない知恵を求める: 従来の質問だけに頼るのではなく、彼らが受けたかったアドバイスや、思いがけない経験から学んだ教訓を尋ねる。そうすることで、ユニークで貴重な洞察を発見することができる。

従来の質問だけに頼るのではなく、彼らが受けたかったアドバイスや、思いがけない経験から学んだ教訓を尋ねる。そうすることで、ユニークで貴重な洞察を発見することができる。 Listen more than you speak: 会話を学習の機会として扱う。自分の話を共有するよりも、相手の話や洞察を優先し、相手の視点に心から利息していることを示す。

会話を学習の機会として扱う。自分の話を共有するよりも、相手の話や洞察を優先し、相手の視点に心から利息していることを示す。 自由形式の質問を使用する:単純なイエスかノーかの答えではなく、詳細な回答を促すために質問を組み立てます。これは、より豊かな洞察につながり、被面接者が自分の経験についてより多くを共有することをプロンプトします。

💡 プロのヒント:不思議に思うこと 面接で赤信号を見つける方法 ?フォロワーになるための戦略をいくつか紹介しよう:

企業文化について曖昧な答えや矛盾した答えを探す。

過去の従業員やプロジェクトについて話すとき、否定的な言葉遣いに注意する。

相手が質問に直接答えるのを避けていないか注意する 🚫。

キャリアアップの機会について話したがらないか観察する 🚷。

面接中にプロらしくない振る舞いやコミュニケーションスキルの低さに注意する 🤔。

面接を潔く終えるには?

インフォメーショナル・インタビューをスムーズに終えることは、インタビューを始めることと同じくらい重要です。

好印象を残す方法を紹介しよう:

相手の希望するフォローアップを確認する: 電子メールまたはLinkedInでの連絡を希望するか尋ね、相手のコミュニケーションの好みを尊重することを示す。

電子メールまたはLinkedInでの連絡を希望するか尋ね、相手のコミュニケーションの好みを尊重することを示す。 彼らの時間と洞察に感謝し、あなたと共鳴した具体的なポイントや収穫を1つ強調する。

恩返しをする: メンションは、あなたが彼らに役立つかもしれない任意の関連する業界の洞察力やリソースを共有するために喜んでであろうこと

メンションは、あなたが彼らに役立つかもしれない任意の関連する業界の洞察力やリソースを共有するために喜んでであろうこと 褒め言葉で締めくくる: 仕事やキャリアについて、あなたが彼らの専門知識に感謝していることを示す、本物の褒め言葉で締めくくる。

➡️ 続きを読む: チームの成長軌道を後押しするキャリアマップテンプレート10選

面接後のフォローアップ

インフォメーショナル・インタビュー後のフォローアップは、プロフェッショナルな関係を築き、学んだことを最大限に活かすために不可欠です。

ここでは、思慮深く効果的なフォローアップの方法をご紹介します:

お礼のメモを送る :24時間以内に、個別にお礼の電子メールを送る。会話の中で特に洞察力が深かったり、役に立ったりした点を具体的にメンションし、相手の時間やアドバイスに対する真の感謝を示す。

:24時間以内に、個別にお礼の電子メールを送る。会話の中で特に洞察力が深かったり、役に立ったりした点を具体的にメンションし、相手の時間やアドバイスに対する真の感謝を示す。 主な収穫を振り返る :面接後、鍵になる洞察や伸ばすべきスキル、目立ったキャリアパスなどを書き留めておく。こうすることで、学んだことがより明確になり、将来参照できるようになります。

:面接後、鍵になる洞察や伸ばすべきスキル、目立ったキャリアパスなどを書き留めておく。こうすることで、学んだことがより明確になり、将来参照できるようになります。 キャリア戦略を更新する:関連するアドバイスをキャリアプランに反映させる。会話でスキルのギャップや潜在的な開発分野が浮き彫りになった場合は、キャリア目標や学習オブジェクトに追加する。

チェックインの予定を立てる :チェックインの日程:会話がうまくいった場合は、数カ月後に簡単なチェックインの日程を決めることを検討する。アドバイスに基づいて行った行動を報告することで、フォロースルーを示し、接続を温かく保つ。

:チェックインの日程:会話がうまくいった場合は、数カ月後に簡単なチェックインの日程を決めることを検討する。アドバイスに基づいて行った行動を報告することで、フォロースルーを示し、接続を温かく保つ。 フォローアップを整理し、追跡する:フォローアップの整理と追跡:ミーティングに参加した人全員と、それぞれの会話から得た鍵の記録をつけましょう。スプレッドシートやタスク管理アプリのようなシンプルなツールを使って整理し、効果的なフォローアップを行いましょう。各会話についてメモを取り、アクションアイテムや次のステップを追跡し、再接続する時間のリマインダーを設定する。

また、次のような使い方もできます。 ClickUpタスク

をクリックして、明確なフォローアップ行動プランを作成します。お礼のメモを送ったり、鍵になる洞察を振り返ったりするなど、フォローアップのステップごとにタスクを設定します。

お礼状作成中」や「キャリア戦略進捗状況更新中」などのカスタムステータスを設定すれば、整理整頓や進捗状況の把握に役立ち、各ステップを効率的に完了することができます。

情報提供面接で避けるべき一般的な間違い

インフォメーショナル・インタビューを最大限に活用するために、よくある落とし穴を避けましょう:

会話を支配する :会話を支配する:自分のことを話しすぎないようにしましょう。これは相手から学ぶ機会であり、自分の履歴書をアピールする場ではない。

:会話を支配する:自分のことを話しすぎないようにしましょう。これは相手から学ぶ機会であり、自分の履歴書をアピールする場ではない。 質問を急ぐ :セッションをチェックリストとして扱わないこと。時間をかけて相手の答えを深く掘り下げ、思慮深く関わりましょう。

:セッションをチェックリストとして扱わないこと。時間をかけて相手の答えを深く掘り下げ、思慮深く関わりましょう。 簡単に答えられる質問をする:簡単に答えられる質問をする :事前に簡単に調べられるような質問をするのは、準備不足や本物の利息がないと思われかねないので控えること。

:事前に簡単に調べられるような質問をするのは、準備不足や本物の利息がないと思われかねないので控えること。 十分な質問を準備しない十分な質問を用意していない :準備不足のまま臨むと、気まずい沈黙が残ることがある。会話のフローと洞察力を保つために、十分な数の質問をプランすること。

:準備不足のまま臨むと、気まずい沈黙が残ることがある。会話のフローと洞察力を保つために、十分な数の質問をプランすること。 目的を誤解する:インフォメーショナル・インタビューは、見聞を広め、接続を築くためのものであり、直接仕事や頼みごとをするためのものではないことを忘れてはならない。

インフォメーショナル・インタビューをClickUpでプロ並みにこなそう。

インフォメーショナル・インタビューは、業界の見識を深め、人脈を広げ、キャリアを加速させる最も効果的な方法のひとつです。

しかし、インフォメーショナル・インタビューを成功させるには、入念なプランニング、時間管理、フォローアップが必要です。そこで、オールインワンの生産性ツールであるClickUpが威力を発揮します。

ClickUpのタスク管理、リマインダー、テンプレートなどの機能により、整理整頓、面接の効率的な準備、フォローアップのシームレスな追跡が可能になります。ミーティングのスケジュール、メモの整理、重要な持ち物の追跡など、ClickUpはプロセス全体を簡単かつ正確に管理するのに役立ちます。

インフォメーショナル・インタビューを成功させる準備はできていますか?キャリア成功への第一歩を踏み出しましょう。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/

