外出先でも整理整頓：Googleスプレッドシートの無料旅行日程表テンプレート

旅行をプランするのはわくわくするものだが、その詳細を整理しておくのは大変だ。そうでもない。😒

でも、航空券やホテルの予約、アクティビティプランが一箇所にきちんとまとまっていたらどうでしょう?Googleスプレッドシートの旅行日程テンプレートがあれば、そんなことは簡単です!

旅程テンプレートを使えば、毎日のプランニングや予算の管理、家族や友人との旅程の共有も簡単です。

Googleスプレッドシートテンプレートの多くには、フライトや宿泊施設などのセクションがあらかじめ用意されているので、旅行プランに迷うことなく簡単に取り掛かることができます。

ちょっとした旅行でも、街歩きでも、ビジネス出張でも、Googleシートの旅行日程テンプレートがあれば準備は簡単です。

このガイドは、カスタマイズ可能で共有可能なテンプレートを探しているバケーションオーガナイザーのためのものです。さっそく使ってみよう!

旅行日程表テンプレートとは?

旅行日程表テンプレートまたは旅行日程表は、旅行の詳細を概説し、それらを1つの場所に保管します。フライト、宿泊施設、毎日のアクティビティ、重要な連絡先など、旅行のプランに関する情報を記入するためのフォーマットです。

これらのテンプレートは次のような役割を果たします。 スケジュールメーカー を使えば、簡単にスケジュールを追跡・更新できる。

旅行日程表テンプレートは通常、Word、Googleスプレッドシート、PDFなど様々なフォーマットで提供されています。と似ています。 デジタルプランナーアプリ これらのテンプレートは、旅行のタイプに合わせてカスタマイズできる。また、すべてを1つの文書にまとめることで、プランニングを簡素化することができます。

優れたGoogleスプレッドシートの旅程テンプレートとは?

良いGoogleスプレッドシートの旅行日程テンプレートは、ユーザーフレンドリーで、整理され、カスタマイズ可能である必要があります。以下は、あなたが探すべき要点です:

クリアされた直感的なレイアウト: 旅行を探す旅程テンプレート 各日のアクティビティ、出発・到着時刻、宿泊施設の詳細、交通機関のスケジュールを、見やすく分割して整理できるよう、すっきりと構造化されたレイアウトになっているものを選びましょう。

旅行を探す旅程テンプレート 各日のアクティビティ、出発・到着時刻、宿泊施設の詳細、交通機関のスケジュールを、見やすく分割して整理できるよう、すっきりと構造化されたレイアウトになっているものを選びましょう。 カスタマイズ可能なセクション: フライト情報、宿泊施設連絡先、アクティビティ、レンタル、ミールプラン、メモの編集可能なセクションを持つ観光や複数都市の旅程を含む、様々な旅行のニーズに合わせてカスタマイズ可能なフィールド機能を備えたテンプレートを選択します。

フライト情報、宿泊施設連絡先、アクティビティ、レンタル、ミールプラン、メモの編集可能なセクションを持つ観光や複数都市の旅程を含む、様々な旅行のニーズに合わせてカスタマイズ可能なフィールド機能を備えたテンプレートを選択します。 **Googleスプレッドシートのアプリはクラウドベースであるため、優れた旅行日程テンプレートはその共有性を活用し、ユーザーが旅行プランについて他のユーザーと共同作業できるようにする必要がある。インターネットがあればどのデバイスからでもアクセスできるため、外出中の旅行者にも多目的に使える。

メモや出費の追跡:優れた旅行日程表テンプレートには、予算や直前のリマインダーを追跡するためのメモや出費のセクションも含まれており、組織を強化し、専用への依存を最小限に抑えることができます。 旅行・経費ソフト

トップ8 Googleスプレッドシート旅行日程テンプレート

エキサイティングな(または重要な)旅行をプランするとき、「旅行日程表テンプレート Google スプレッドシート」を検索することは、やることではありません。その手間を省くために、最高のGoogleスプレッドシート旅行日程表テンプレートをここに集めました:

1.GooDocsによる休暇日程表テンプレート

_経由

GooDocs

GooDocsのバケーション日程表テンプレートは、バケーションプランニングに最適な多機能ツールです。旅行の日ごとにセクションが分かれており、一目で詳細を把握することができます。

このテンプレートには、フライト情報、レンタカー、宿泊施設の住所、毎日のアクティビティ、食事プラン、各日の特別なメモやリマインダーなど、旅行の詳細を記入する専用のスペースが用意されています。

このオールインワンレイアウトにより、旅のすべてのステップで準備する必要があるものを簡単に確認できます。

インターネットへのアクセスが制限されている場所に行く場合でも、GooDocsをプリントアウトして物理的なバックアップとして持ち運ぶことができます。

理想的な用途: 詳細な旅行プランの作成。

2.GooDocsによる上品な旅行日程表テンプレート

(英語)

GooDocs

プランニングにもっとミニマルなアプローチをお探しですか?GooDocsのClassy Travel Organizer Templateがやることやってくれます!この効率的な旅行日程表テンプレートは、最も必要な詳細のみを提供するように設計されており、効率性を重視する旅行プランナーに最適です。

このテンプレートは、以下のような機能を備えています。

として機能します。手帳アプリ

到着と出発の時間や毎日のアジェンダを含むコアな旅行情報に焦点を当てています。また、毎日のパッキングリスト、交通機関、アクティビティ、食事、時間、メモ、予算などの詳細を追加することができます。

のための*理想:短期旅行、週末旅行、ビジネス旅行、または リモートワークと旅行 簡単な旅程だけが必要な場合。

テンプレートのダウンロード

3.GooDocsによる家族旅行の日程表テンプレート

via

/参照 https://thegoodocs.com/itinerary-templates/funny-vacation-itinerary-template.php GooDocs /参照

家族で楽しく旅行するなら、旅行手帳にもそれを反映させましょう。それこそが家族旅行日程表テンプレートがやることです!

旅行プランに軽快なタッチを加え、友人グループ、家族、一人旅の楽しい選択肢にします。

このテンプレートは機能的である以上に、プランニングプロセスを楽しくするようにデザインされています。遊び心のあるフォント、楽しいビジュアル、詳細を追加できるスペースが特徴です。

レイアウトには、旅行時間、宿泊施設、毎日のアクティビティ、食事プランなど、旅程の構成要素がすべて含まれています。印刷やデジタルでの共有に最適なこのテンプレートは、あなたのプランにワクワクする要素を加え、旅行の整理整頓に役立ちます。

理想:友人や家族との楽しい休暇のための計画を立てる。

4.GooDocsによるビジネス旅行日程表テンプレート

_経由

/参照 https://thegoodocs.com/itinerary-templates/magenta-business-travel-itinerary.php#google_vignette GooDocs /%href/

ビジネス出張日程表テンプレートは、移動の多いプロフェッショナルのために、出張の需要に応える洗練されたレイアウトを提供します。ミーティングスケジュール、クライアントの住所、移動時間、宿泊情報などのセクションを含む包括的な詳細を提供するように調整されています。

マゼンタを基調としたすっきりとしたデザインで、視覚に訴える実用的なテンプレートです。ユーザーは旅程を素早く整理し、旅行中も予定通りに過ごすことができます。

典型的な旅行の詳細だけでなく、このテンプレートには連絡先情報や重要なビジネスメモ専用のセクションがあり、誰といつミーティングするのかを簡単に追跡できます。

ビジネス出張のプロフェッショナルに最適です。

このテンプレートをダウンロードする

5.GooDocsによる正式な旅行日程表テンプレート

_経由

/参照 https://thegoodocs.com/itinerary-templates/travel-itinerary-planner.php GooDocs /参照

Formal Travel Itinerary Planner Templateは、ユーザーに旅行プランの完了を提供する、柔軟で万能なテンプレートです。個人旅行にも仕事旅行にも適しており、フライト、宿泊、アクティビティ詳細、食事プランの指定エリアがあります。

毎日のスケジュールを記入するスペースもあり、様々なアクティビティ、観光スポット、交通メモを記入するのに十分なスペースがあるので、旅行のあらゆる部分をカバーすることができます。

このテンプレートはあなたを可能にします:

費用分析など、細かな詳細を追加し、費用の内訳を視覚化するためのチャートを作成する。

やること、完了したタスクのチェックリストを作成。

有名なアトラクションの写真、住所、営業時間、入場料を記載する。

Ideal for: チャートやグラフで旅行プランを可視化。

6.GooDocsによる図解旅行日程表テンプレート

_経由

/参照 https://thegoodocs.com/itinerary-templates/simple-travel-itinerary-planner.php GooDocs /参照

イラスト入り旅行日程テンプレートは、旅行プランの効率的なアプローチです。目的地、食事、アクティビティ、レジャー、予算などのセクションに分かれており、すっきりと構成されたレイアウトになっています。

具体的な毎日のアクティビティを追加して、予定やミーティング、必見のアトラクションを簡単に追跡できます。

このテンプレートは、短期旅行やプランをすっきりさせたい人に最適です。印刷しやすいデザインなので、手元に置いて旅行仲間や同僚と共有するのも簡単です。

*Ideal for: Minimalist travelers looking for a basic, clean layout.

7.GooDocsによるプロフェッショナルな旅行日程表テンプレート

via

/参照 https://thegoodocs.com/itinerary-templates/blue-professional-itinerary.php GooDocs /参照

Professional Travel Itinerary Templateは、ビジネスやプライベートの旅行プランを高度に整理し、洗練された方法で管理したい旅行者のために作られました。

このテンプレートは、7日間の旅程の他に、毎日のスケジュール、必見スポット、食事、やることリストを追加するための包括的なセクションを提供しています。パッキングリストを追加し、旅行書類、衣類、娯楽、健康など、さまざまなカテゴリに分けることができます。

また、ミーティングの時間、会場の詳細、連絡先を追加するエリアもあり、人脈作りの機会を常に把握しておく必要があるビジネス旅行者には特に便利です。

理想的な対象:包括的なプランニングを好む法人旅行者。

8.リドによるシンプルな旅行日程表テンプレート

_経由

/参照 https://www.lido.app/tutorials/travel-itinerary-template-google-sheets リド /リド

Google Sheets用のLido's Simple Travel Itinerary Templateは、Googleスプレッドシートのパワーと実用的で詳細な旅行日程表のフォーマットを組み合わせた、インタラクティブで多機能なツールです。

このテンプレートを使用して、1日ごとの旅程とアクティビティスケジュールを追加し、独自のニーズに合わせて各セクションをパーソナライズします。

Google スプレッドシートで作成されているため、インターネット接続があればどこからでもアクセスでき、外出先での調整が必要な旅行者に最適です。

**Google スプレッドシートですべてを更新したい旅行者に最適です。

旅行日程表のためにGoogleシートを使うことのリミット

Googleスプレッドシートは旅行の日程表を整理するための多機能なツールですが、やることにはリミットもあります。そのいくつかを説明しましょう:

**Googleスプレッドシートは、事前に設定すればオフラインでアクセスすることができますが、そのためには特定の設定が必要です。旅行者がオフラインアクセスを有効にするのを忘れると、インターネット接続のない場所で旅程をビューできないかもしれない。

専用アプリと異なり、旅行管理アプリとは異なりGoogleスプレッドシートは、フライト追跡、ホテル予約、マップナビゲーションサービスと直接統合することができません。そのため、旅行者は手動で情報を入力・更新する必要があり、時間がかかるうえにエラーになりやすい。

専用アプリと異なり、旅行管理アプリとの統合ができない。 /専用アプリとは異なり https://clickup.com/ja/blog/132809/travel-management-software/ 旅行管理アプリとは異なり /%href/ Googleスプレッドシートは、フライト追跡、ホテル予約、マップナビゲーションサービスと直接統合することができません。そのため、旅行者は手動で情報を入力・更新する必要があり、時間がかかるうえにエラーになりやすい。 リアルタイム通知がない: Googleシートはリアルタイム通知やアラートを提供しないため、フライト時間やチェックインの詳細が直前に変更されても、旅程は自動的に更新されません。旅行者は頻繁にチェックするか、変更を手動で入力する必要があり、不便だ。

Googleシートはリアルタイム通知やアラートを提供しないため、フライト時間やチェックインの詳細が直前に変更されても、旅程は自動的に更新されません。旅行者は頻繁にチェックするか、変更を手動で入力する必要があり、不便だ。 カレンダーの同期が組み込まれていない: Google スプレッドシートはカレンダーアプリと直接同期しないため、旅行者はタイムリーな通知を受け取ったり、他の予定と一緒に旅行プランを確認したりすることができない。

代替旅行日程テンプレート

旅行プランを変える準備はできていますか?

これらの代替旅行日程表テンプレートは、人目につかない体験を求める場合でも、見慣れた目的地を探索するユニークな方法を求める場合でも、整理整頓して次の冒険に備えることができるようにデザインされています。

1.ClickUp Business Travel Itinerary Template.

ClickUp DocsのClickUpビジネス旅行日程表テンプレート

その ClickUpのビジネス旅行日程テンプレート は、仕事関連の出張プランを綿密に整理しておく必要があるプロフェッショナルに最適です。フライトの詳細、宿泊情報、ミーティングのスケジュール、交通機関のプランなどを記録できます。

鍵となる機能の1つは、ビジネス旅行者が必要とするものをすべて構造化されたフォーマットで管理できることです。連絡先の詳細、ミーティングの時間、クライアントや会場の住所などに簡単にアクセスできる。

さらに、このテンプレートには経費を追跡作成するエリアが含まれており、出張予算を管理し、経費報告書を提出する必要があるビジネス出張者にとって非常に重要です。

個人情報の漏洩を心配することなく、同僚とテンプレートを無料で共有できます。さらに、必要なときにいつでもどのデバイスからでも旅程表にアクセスできます!

リアルタイム更新と複数のデバイスからのアクセスを必要とするビジネス旅行者に最適です。

**2.ClickUp バケーションプラン 旅行日程テンプレート

ClickUp バケーションプランニング テンプレート

ClickUpのバケーションプランテンプレートです。 は、週末旅行であれ、複数の都市を巡る冒険であれ、休暇のあらゆる側面を整理するのに最適なツールです。

このテンプレートを使えば、予算や食事の予約を追跡することができ、効率的に出費のプランを立てることができます。また、訪問する場所、地元のイベント、旅行のヒントなどの詳細をリストすることができます。

リストビュー、埋め込みビュー、ドキュメントビュー、ボードビューなど、さまざまな全体像を選択できます。

さらに?ロードトリップの旅程をビューで表示することができます。 マップビュー !

マップビューで旅程を見る

このテンプレートはグループ旅行に最適です!友人や家族と旅程を共有するのが簡単になり、全員が輪の中に入っていられます。

家族やグループでバケーションを計画している方に最適です。

💡 Pro Tip: 家族旅行や、アクティビティや立ち寄り先が多い休暇にこのテンプレートを使ってください。各日の旅程を別々のセクションに整理し ClickUp メモ帳 を使い、休暇中にミーティングした人の名前や情報をメモしておく。

3.ClickUp Travel Planner テンプレート.

ClickUpトラベルプランナー

ClickUpのトラベルプランナーテンプレートです。 も初級レベルのテンプレートで、旅行中の整理整頓に役立ちます。目的地、フライト、ホテルの予約を追跡し、シームレスなコラボレーションのために友人や家族と共有します。

このテンプレートはタスクをカテゴリーに整理し、変更の最新情報を得るための通知を設定します。さらに、内蔵の支出トラッカーは、コストを監視し、費用を分割し、設定された予算に固執するのに役立ちます。

のための*理想: 1つの場所で様々な目的地や活動を追跡する。

4.ClickUp Trip Planner テンプレート.

ClickUp Trip Planner テンプレート

ClickUpの旅行プランナーテンプレート は、旅行プランにわかりやすくユーザーフレンドリーなツールをお探しの旅行者に最適です。きれいなフォーマットでわかりやすく構成されているので、短期旅行にも長期休暇にも役立ちます。

このテンプレートは高度にカスタマイズ可能で、独自の旅行プランに合わせてセクションを追加することができます。アクティビティタイプ、交通手段、必需品、食事オプションなど、さまざまなカスタムフィールドが、旅行の詳細プランに役立ちます。

アクティビティリスト、旅行カレンダー、旅行ガイドなど、5つのビューが用意されています!また、このテンプレートは共同プランニングをサポートしており、カップルや家族、友人同士の旅行に最適です。

のための*理想:必需品、訪問する場所、および活動を含む旅行のための包括的なプランを、作る。

5.ClickUp Event Planning Itinerary Template (クリックアップイベントプラン日程表テンプレート

ClickUp イベントプランテンプレート

イベントをプラン中ですか?最適な

イベントプランテンプレート

あなたのために ClickUpのイベントプランニング日程表テンプレートです。 タイムラインの追跡、ゲストリスト、会場の手配からケータリング、エンターテイメント、ロジスティクスまで、イベントプランを成功させるために必要な細部を整理するのに役立ちます。

すべての締切を守るために、緊急、高、通常のタスク、低、優先度なしなど、優先度に基づいてタスクを割り当て、マークダウンします。

テンプレートをリストビュー、カレンダービュー、ボードビューで開き、自分に合った方法でタスクを整理しましょう。

さらに?テンプレートは同僚と簡単に共有でき、次のような方法でリアルタイムに仕事を進めることができます。

/参照 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /クリックアップ・ドキュメント

.

大小さまざまなイベントのプランニングに最適。

💡 Pro Tip: このテンプレートは、デスティネーションウェディング、パーティー、お祝いなど、個人的または仕事上のイベントに最適です。会場の予約やケータリングの締切など、重要なアイテムには優先度レベルをつけて、ベンダー、装飾、ゲストへの返信など、個別のタスクリストを作成し、プランニングのトップを維持しましょう。

**6.ClickUp カンファレンス日程テンプレート

ClickUp会議アジェンダテンプレート

会議を開催しますか?

その ClickUpによる会議アジェンダテンプレート は、カンファレンス、セミナー、ワークショップのような複数セッションのイベントを開催するのに最適です。セッション、スピーカーの詳細、休憩時間など、会議アジェンダの重要な構成要素を構造化されたレイアウトで素早く配置することができます。

このテンプレートには、講演者の経歴、セッションの時間、会場の場所、トピックのセクションがあり、参加者と主催者が同様に従うことができる包括的な構造を提供します。

また、複数の貢献者がスケジュールを更新し、講演者を確認し、アジェンダの変更をリアルタイムで追跡することができます。

会議やセミナーのような大規模イベントのプランニングに最適です。

💡 Pro Tip: 参加者が事前にセッションを探せるように、テンプレートへの「ビュー専用」リンクを共有しましょう。これにより、コアプランを変更することなく、アジェンダを最大限に活用することができます。

ClickUpであらゆる旅を効率的に。

Googleスプレッドシートの旅行日程テンプレートを旅行プランに取り入れることで、面倒な旅行と楽しい旅行との間に大きな違いが生まれます。

これらのテンプレートは、旅程のあらゆる部分を明確にする構造化されたレイアウトを提供します。旅行の詳細、スケジュール、必ず訪れたいスポットなどを、アクセスしやすい場所に整理しておくことができます。

しかし、旅行プランが進化するにつれて、Google スプレッドシートと統合することで、旅行プランがより簡単になります。

リモートコラボレーションツール

ClickUpのようなリモートコラボレーションツールを使えば、グループでリアルタイムにプランを共有したり更新したりすることがさらに簡単になる。

ClickUpはAIによる旅行プランニングと、あらゆるシーンに対応する旅行日程テンプレートを提供します。その強力なコラボレーション機能は、詳細な旅程、チーム旅行の調整、組織的なイベント企画に最適です。次の旅をこれまで以上にスムーズに

