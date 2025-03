フリーランスの仕事を履歴書に書く方法（＋例）

フリーランスの経験は、履歴書に加えることができます。あなたのスキルと専門知識を証明し、所有権を持ち結果を出す能力を説明することができます。

フリーランスは通常、さまざまなクライアントや業界と仕事をするため、幅広いスキルや業界に対する見識を身につけている可能性が高い。このような経験に焦点を当てることで、あなたが適応力があり、新しい業界標準やツールを学ぶのが早いことを伝えることができます。

また、履歴書に特定のフリーランスプロジェクトを強調することで、問題解決能力や回復力、ダイナミックな状況での臨機応変さをアピールすることもできます。

しかし、どのように履歴書を構成すれば、フリーランスとしての経験をあなたのスーパーパワーとしてアピールできるのでしょうか?

このガイドでは、履歴書にフリーランスの仕事を加えるためのプロセスとコツをご紹介します。

フリーランスの仕事をリストアップする準備

フリーランスプロジェクトの最大の利点の1つです。簡単に共有できる仕事サンプルを作成できるとは限らない従来の役割とは異なり、フリーランスのプロジェクトでは目に見える成果物をアピールできることが多いです。

これらのポートフォリオ作品はあなたの能力を直接証明するものとなり、採用担当者にあなたの仕事の実例を提供することができます。

ですから、履歴書にフリーランスの仕事をリスト付けする前に、過去のプロジェクトの詳細をすべて集めましょう。

プロジェクトの詳細を集めるためにやることは以下の通りです。

📝 鍵となるプロジェクト、クライアント、結果をメモする。

🛠️ プロジェクトごとに使ったツールやソフトをメモする

⏳ 費やした時間と成果を追跡する-製品発売の成功、掲載記事、クライアントのKPI達成など。

リストができたら、関連性の高いプロジェクトに絞り込む。例えば、マーケティングの役割であれば、マーケティングキャンペーンに携わり、クライアントに実際にインパクトを与えたフリーランスプロジェクトを強調しましょう。

履歴書に書くフリーランスプロジェクトの選択方法:.

職務経歴書に記載されているスキルをアピールできるプロジェクトを選びましょう。

📌 ウェブトラフィックの増加やコンバージョンの向上など、測定可能な結果を伴うものを優先する。

📌 プロジェクト管理、クライアントとのコミュニケーション、技術的なノウハウなど、さまざまなスキルを組み合わせてアピールする。

💡 プロからのアドバイス ベスト・フリーランス・ハック のようなプロジェクト管理ソフトを使うことだ。 ClickUp を使ってフリーランスのライブの詳細と結果を記録する。

/クリックアップ https://clickup.com/features/tasks ClickUpのタスク管理機能 /%href/

を使えば、フリーランスのプロジェクト、クライアント、タスク、実績を一元的に追跡できるので、履歴書に簡単に更新することができます。

履歴書の構成

フリーランスの役割は結果重視の傾向が強く、成功はプロジェクトの成果やクライアントの満足度に直接リンクされています。そのような仕事を履歴書に記載すれば、雇用主はあなたが質の高いアウトプットを提供することに集中し、最初から最後までタスクの所有権を持つことができることを知るでしょう。

ただし、鍵は次の点にある。 正しい履歴書フォーマットを選ぶことである。 を選び、職務経験を戦略的に構成して自分の強みを強調しましょう。

時系列フォーマット

フリーランスの仕事を長期にわたって一貫してやってきているのであれば、この形式が適しています。最新のものから順番にフリーランスプロジェクトをリストアップすることができます。

📌 例:.

フリーランスのコピーライター&コンテンツライター|2021年1月~現在。 様々なクライアント(例:ABCマーケティング、XYZテック)

デジタルマーケティング会社のブログ記事を50本以上執筆し、ウェブサイトのトラフィックを25%増加させた。

eコマースサイトのSEO戦略を策定し、オーガニック検索順位を向上させた結果。

クライアントと協力して魅力的な電子メール・マーケティング・キャンペーンを実施し、コンバージョンを15%増加させた。

フリーランス・グラフィックデザイナー|2019年6月~2020年12月XYZ Media

Adobe InDesignを使用し、営業用プレゼンテーションパンフレットをデザイン。

ソーシャルメディアのグラフィックやマーケティング資料をデザインし、4つのデジタルチャネルでクライアントのエンゲージメントを平均40%向上させた。

クライアントのブランド・アイデンティティ・パッケージ(ロゴ、配色、タイポグラフィ)を開発し、ブランド想起を60%向上させた

機能フォーマット

機能的な履歴書は、短期プロジェクトを数多くこなしたり、キャリアを中断したりした自営業の場合に効果的です。仕事歴よりもスキルに焦点を当てます。

📌 例:.

スキルと専門知識

コンテンツ作成: 高パフォーマンスのブログ記事、記事、ソーシャルメディアコンテンツを開発し、エンゲージメントを30%増加させた。

高パフォーマンスのブログ記事、記事、ソーシャルメディアコンテンツを開発し、エンゲージメントを30%増加させた。 SEOとデジタル・マーケティング: クライアントにSEO戦略を実施し、検索エンジンのランキングを向上させ、トラフィックを増加させた。

クライアントにSEO戦略を実施し、検索エンジンのランキングを向上させ、トラフィックを増加させた。 プロジェクト管理: 60日間に3つのフリーランス・プロジェクトを同時に成功させ、すべてのタスクを期限内かつ予算内に納品。

フリーランスプロジェクト:。

XYZ Retail (Jan 2021 - March 2022): クリック率を18%向上させた電子メールマーケティングキャンペーンをデザイン。

クリック率を18%向上させた電子メールマーケティングキャンペーンをデザイン。 ABC Tech (2022年4月 - 現在): ウェブサイトコンテンツの作成とソーシャルメディアキャンペーンを管理し、売上を20%増加させた。

💡 プロからのアドバイス: もしあなたが 転職する場合 のように、フリーランスの経験を強調することで、転用可能なスキルを示すことができます。例えば、データ分析からウェブ開発に転職したい場合、フリーランスのデータアナリストの経験を加えることで、問題解決、データ解釈、ユーザー行動分析、ソフトスキルを強調することができます。

ハイブリッドフォーマット

時系列履歴書フォーマットと機能履歴書フォーマットのどちらを選ぶか決めかねていませんか?ハイブリッドフォーマットは両方の長所を兼ね備えています。あなたの市場価値の高いスキルや職歴を強調し、最高のプロジェクトや継続的な経験を柔軟にアピールすることができます。

例:📌.

鍵となるスキル:.

コンテンツ戦略・作成: ウェブサイト、ブログ、ソーシャルメディア用の説得力のあるコピーを作成。

ウェブサイト、ブログ、ソーシャルメディア用の説得力のあるコピーを作成。 クライアントとのリレーションシップ: クライアントとの強い関係をメンテナーし、明確なプロジェクト・オブジェクトとタイムリーな納品を実現。

クライアントとの強い関係をメンテナーし、明確なプロジェクト・オブジェクトとタイムリーな納品を実現。 SEO最適化: SEOのベストプラクティスを実施し、クライアントのウェブサイトの可視性を高める。

フリーランス・コンテンツライター|2021年1月~現在|*様々なクライアントを担当

複数のクライアントのオーガニック・トラフィックを40%増加させるコンテンツ戦略を立案・実行。

eコマースサイトの商品説明文を執筆し、売上コンバージョンを10%増加させる。

フリーランス・マーケティング・コンサルタント|2019年6月~2020年12月XYZ Marketing Solutions

電子メールキャンペーンを企画・実施し、クリックスルー率を25%向上させた。

クライアントのプロジェクトを最初から最後まで管理し、ブランドの目標や納期との整合性を確保。

フリーランスの仕事を履歴書にフォーマットする際に、これらの例がお役に立てば幸いです。それでは、あなたの履歴書を採用する可能性のある企業に「NO」と言わせない、試行錯誤を重ねた戦略を共有しましょう!

フリーランスの仕事をリストアップする方法:ステップバイステップガイド

履歴書にフリーランスの仕事をリストアップする方法をステップバイステップでご紹介します:

ステップ1:「フリーランス経験」セクションを作成する。

フルタイムの役割と一緒にするのではなく、履歴書の特定のセクションにフリーランスの経験を書きましょう。フリーランス経験」とラベルに明記することで、採用担当者はあなたがどんな仕事をしてきたのかをすぐに見つけ、理解することができます。履歴書では、フルタイムの役割と同じように重要視し、プロ意識を持って扱いましょう。

💡 Pro Tip: フリーランスと従来の雇用の役割が混在している場合は、フリーランスのセクションを一番上か目立つ場所に置きましょう。このセクションはよく整理され、スキャンしやすいようにしてください!

以下は、フリーランスとフルタイムの役割を履歴書に追加する例です。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image8-6.png フリーランスの仕事を履歴書に書く方法:レジュメラボのサンプル /%img/

via

/参照 https://resumelab.com レジュメラボ /%href/

💡 Pro Tip: 一貫性を示すために、「Freelance Digital Marketer (2018-Present)」のように、タイトルの横にフリーランスの経験期間を記載する。

ステップ2:フリーランスプロジェクトを1つのタイトルでリストアップする

フリーランスの仕事には様々な役割や業種がありますが、様々なタイトルをリストアップすると履歴書が煩雑になってしまいます。以下の方法でシンプルにまとめましょう。 フリーランスのプロジェクトをグループ化する を1つのタイトルにまとめる。

ǝ 例:グラフィックデザイン、コピーライティング、マーケティングなどの仕事を完了した場合は、「Freelance Marketing Consultant(フリーランス・マーケティング・コンサルタント)」とメンションしましょう。こうすることで、まとまりのあるプロフェッショナルな職務経歴書を作成することができます。

ステップ3:クライアントの名前とプロジェクトの説明を入れる

フリーランスのプロジェクトをリストアップする際には、クライアントの名前とプロジェクトの説明を記載しましょう。

ǝ 例:"XYZコーヒーショップのブランディングを完了し、ロゴデザイン、メニューレイアウト、ソーシャルメディアビジュアルを含む "と加えることができます。クライアントが匿名を希望する場合でも、業種やプロジェクトの種類などの詳細を伝えることができます:「大手ハイテク企業の製品発表会のコンテンツを開発した。

ステップ4:鍵になる実績や学んだスキルを強調する

主な実績やスキルを箇条書きで強調することで、フリーランスの仕事をよりインパクトのあるものにしましょう。

可能な限り、測定可能な成果に焦点を当てましょう。ブログを書きました」ではなく、「月に10以上のSEO主導のブログ記事を書き、オーガニックトラフィックを30%増加させました」と言いましょう。

やること」と「結果」の両方に焦点を当てることで、総合的なプロフェッショナルとしてアピールできます。

それぞれの箇条書きを、「デザインした」、「立ち上げた」、「管理した」といった強い動詞で始めると、注目を集め、インパクトを伝えることができます。こうすることで、リーダーシップ、イニシアチブを発揮し、明確な貢献を示すことで、あなたの業績を際立たせ、潜在的なクライアントがあなたの価値をすぐに理解できるようになります。

ボーナスステップ:ClickUpを使って多様なポートフォリオを管理し、プレゼンテーションしましょう。

ClickUpのようなツールを使ってフリーランスプロジェクトを管理すると、さらに有利になります。ClickUpを使えば、すべてのプロジェクトを一箇所で整理・追跡できるので、履歴書用の洗練されたポートフォリオを簡単にまとめることができます。

求人に応募するたびに履歴書の更新に奔走するよりも、すべてを一か所にまとめておけば、プロセスがずっと楽になります。

そこで ClickUp ドキュメント の登場です。履歴書のコンテンツを整理し、すぐに使えるようにしてくれます。新しい業績を追加したり、経験を洗練させたり、履歴書の下書きを作成したりするための、頼れるハブとお考えください。新しい役割に応募する際も、ゼロから始めることなく、履歴書を素早く編集・調整できます。もう古い書類を探し回る必要はありません。すべて指先で操作できるのです。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image1-5.png フリーランスの仕事を履歴書に書く方法:ClickUp ドキュメントに履歴書用のすべてを書き込む!

/%img/

フリーランスの仕事を履歴書に書くには?

**ClickUp Docsはあなたをサポートします。

リッチテキストフォーマット機能でプロフェッショナルな履歴書が作成できます。

履歴書にヘッダーを追加して見やすくする

埋め込んだURLを通して、あなたのプロジェクトを紹介するポートフォリオリンクを含めることができます。

バージョン履歴で履歴書の変更を追跡し、応募するすべての役割に対して最新の履歴書を送ることができます。

それだけではありません。コンテンツが整理できたら、次はそれを洗練されたプロフェッショナルなものにし、希望する職務に合ったものにしましょう。

そこで ClickUp Brain (またはClickUp AI)がお手伝いします。適切な言葉を見つけるのに苦労したり、特定のプロジェクトをどのように構成すればよいかわからない?このAIアシスタントは、あなたの業績をより良く表現する方法を提案し、あなたの言葉が明確でプロフェッショナルであることを保証します。

また、採用担当者や応募者追跡システム(ATS)でチャンスを広げるために、適切な動詞やキーワードを見つける手助けもしてくれます。リアルタイムの提案により、履歴書を簡単に洗練させることができ、常に次のチャンスに備えることができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-3-997x1400.png ClickUp Brainによるフリーランスの仕事を履歴書に書くコツ /%img/

ClickUp Brainに履歴書と求職活動を最適化するためのヒントをもらおう。

フリーランスの仕事は時間管理が鍵です。

/フリーランスの仕事には時間管理が重要です。 https://clickup.com/features/project-time-tracking ClickUpの時間追跡 /%href/

機能により、各プロジェクトに費やした時間を追跡することができます。このデータを履歴書に記載することで、時間管理やマルチタスクのスキルをアピールすることができます。例えば、"5つ以上のクライアントのプロジェクトを同時に管理し、品質を維持しながらすべての期限を守った "としましょう。これは、将来の雇用主にとって鍵となる、タスクを効率的にこなす能力を強調するものです。

最後に ClickUp目標 を使えば、マイルストーンを設定してプロジェクトの達成度を追跡できます。これにより、履歴書にメトリクスを追加しやすくなります。

ClickUp Goalsで目標を設定・追跡し、履歴書にアドオンしましょう。

フリーランスの仕事リスト例

フリーランスの履歴書のサンプルをお探しですか?私たちがお手伝いします!

この最初の例では、フリーランスのプロジェクトを時系列でリストアップし、クライアントにもたらした結果について詳細を共有しています。ここでの鍵は、良い結果に焦点を当てることです。

via

/参照 https://www.canva.com Canva /%href/

キャリアが浅いプロフェッショナルのために、フリーランスの仕事を履歴書に記載する例をもう一つ紹介します。まだ具体的な(または印象的な)成果をアピールすることはできないかもしれませんが、特定のスキルやソフトウェアツールに精通していることをアピールしたり、評判の良い学校や会社で学んだ/一緒に働いたことに触れたりすることで、自分の仕事にスポットライトを当てることができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image6-6-1083x1400.png フリーランスの仕事の履歴書テンプレート via Rahpstudio /%img/

via

/参照 https://topmate.io/rahpstudio/1208187 ランプスタジオ /%href/

フリーランスの仕事を履歴書に書く際の一般的な課題と解決策

様々な仕事の役割、クライアントの守秘義務、一定しない仕事期間など、フリーランスの仕事を履歴書にリストアップするのは難しいものです。どのように取り組めばいいのか見てみましょう:

フリーランスプロジェクト間のギャップへの対応

フリーランスの仕事と仕事の間にギャップはありますか?それは全く普通のことです。キャリアや雇用のギャップを目立たせるのではなく、プラスポイントに変えましょう。スキルを磨いたり、オンラインコースを受講したり、個人的なプロジェクトに取り組んだりしていたことをアピールしましょう。

キャリアの空白期間を最大限に活用したことが採用担当者に伝わります。

フリーランスの仕事に対する従来の雇用主の汚名を返上する。

雇用主の中には、フリーランスの仕事はフルタイムの仕事ほど真剣ではないと考える人もいます。その考えを覆すには、結果に注目することだ。

ǝ 例:*「グラフィックデザイナー」と書く代わりに、「フリーランスのグラフィックデザイナーで、クライアントの認知度を30%アップさせるブランディング資料を開発した」とメンションする。あるいは、プロジェクト管理なら、"Freelance Project Manager-successfully managed a $50K project, delivering results 10% under budget."(フリーランスプロジェクトマネージャー-成功裏に50Kドルのプロジェクトを管理し、予算を10%下回る結果を出した)と言うこともできる。こうすることで、雇用主はあなたが社内で仕事をしている人と同じくらい、いやそれ以上に信頼できる人物であることを示すことができる!

フリーランスの仕事内容の一貫性と読みやすさの維持

フリーランスの仕事は、同じフィールドであっても大きく異なります。例えば、フリーランスのバーチャルアシスタントとして、あるクライアントの電子メール管理やカレンダーの整理などの事務作業を手伝うかもしれません。他のクライアントでは、顧客からの問い合わせやエントリータスクに対応することもあるでしょう。

読みやすさを保つために、似たようなプロジェクトや小さなプロジェクトはひとまとめにし、一貫性のあるフォーマットを使いましょう。

例:* 📌 例:.

フリーランス・バーチャルアシスタント

2021年1月 - 現在 クライアント業界:Eコマース、技術系スタートアップ、コンサルティング。

*管理サポート

Cレベルのエグゼクティブの電子メール、カレンダー、アポイントメントを管理し、コミュニケーションの効率化とスケジューリングの効率化を図る。

デジタルファイルの整理とメンテナーを行い、素早くアクセスできるようにし、文書の検索時間を30%短縮した。

カスタマーサービスおよびクライアント対応。

カスタマーサービスのフォローアップとパーソナライズされたサポートの提供により、カスタマーリテンションを15%向上させた。

電子メールやチャットによる顧客からの問い合わせに対応し、問題を解決して顧客満足度95%を達成。

続きを読む:

フリーランスの仕事を最適化するエントリーへのヒント

フリーランスの履歴書の作成方法を理解したところで、フリーランスの仕事への応募を最初から最後まで最適化するための衛生上のヒントをいくつか紹介しましょう。

フリーランスの仕事を特定の仕事向けに調整する

特に様々なプロジェクトを掛け持ちするフリーランスの場合、職務経歴書は画一的なアプローチではうまくいきません。応募する仕事ごとに履歴書をカスタマイズすることが重要です。最も関連性の高いスキルや経験に焦点を当てることで、あなたがその役割にもたらす価値を強調することができます。

例:.

例えば: 📌小売ブランドのフリーランスのデータアナリストの役割に応募する場合、「大規模なデータセットから顧客の利用パターンを分析し、ユーザーエンゲージメントを20%向上させるインサイトを提供した」と付け加えることができます。

📌 フリーランスのリクルーターの役割であれば、採用までの時間を短縮することに注力できます。ソフトウェア・エンジニア、マーケティング・スペシャリスト、オペレーション・マネージャーなど、さまざまな役割の候補者を3カ月間で20人以上斡旋した。

このアプローチにより、採用担当者はあなたのフリーランスとしての経験がいかに自社の要件に直結しているかを確実に把握し、より強力な候補者となります。

フリーランスの説明にキーワードとアクション動詞を使用する##。

各役割に合わせてフリーランスの履歴書を作成する際には、仕事内容を見て、スキルを強調するために仕事内容に記載されている特定のキーワードを使用します。コンテンツ作成」というリストがあれば、フリーランスのエントリーにはそのフレーズを正確に記載しましょう。そうすることで、履歴書が応募追跡ソフト(ATS)を通過し、採用担当者やリクルーターに届く可能性が高まります。

ǝ 例:ビデオエディターの仕事内容に視聴者のエンゲージメントを高めると記載されている場合、履歴書に "Produced and edited dynamic video content that increased viewer engagement by 30%" と記載することができます。

職務経歴書を簡単にカスタマイズできるように、すべての職務経歴書を一箇所で管理するのがベストです。その ClickUp求人検索テンプレート を使うと便利です。求人情報のリンクを追加したり、検索結果を追跡することができます。 仕事の提案 面接のリソースを一元管理。

ClickUp求人検索テンプレート

このテンプレートには、応募ステータス(応募、面接、内定など)や期限、企業の連絡先やGlassdoorの評価などの重要な情報をモニタリングするための専用セクションが用意されており、求職活動のプロセスを効率化することができます。

明瞭さと簡潔さのための校正と編集のヒント

履歴書が完成したら、分かりやすく簡潔になるよう校正・編集しましょう。Grammarlyのようなツールにかけると、文法や言い回しの問題を見つけることができます。メンターや同僚にフィードバックを求めるのも有効です。

履歴書を編集する際の効果的なヒントは以下の通りです。

📌 フォーマットを統一し、プロフェッショナルな見た目にする。

📌 あいまいな表現や繰り返しの表現をカットし、行動志向の動詞に焦点を当てる。

📌 履歴書を声に出して読み、ぎこちない言い回しを見つける

不必要な詳細を削ることで、履歴書をシャープに保ち、最も関連性のある業績に焦点を当てることができます。

ボーナスヒント:ClickUp AIを使って履歴書エントリーの校正とコンテンツ強化を行う。

履歴書を目立たせるためのサポートが必要ですか?ClickUp Brainを使って履歴書を作成、校正、微調整することができます。あなたのブレインストーミングのパートナーであると同時に

/クリックアップブレインはあなたのブレインストーミングのパートナーであるだけでなく https://clickup.com/ja/blog/61334/ai-writing-tools/ 優れたAIライティングツールです。 /%href/

を使えば、履歴書のポイントを下書きしてくれたり、文法の間違いを見つけてくれたり、わかりやすさを向上させてくれたり、より良い実績の表現方法を提案してくれたりする。

履歴書をClickUpに貼り付け、ClickUp Brainに編集や校正を依頼し、改善点を提案してもらいましょう。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image7-5.png ClickUp Brainでフリーランスの履歴書を校正しましょう。 /クリックアップ

フリーランスの履歴書の校正にClickUp Brainをご利用ください。

ClickUp Brainは、フリーランスの職務経歴書にアクションを起こさせるような強い表現が使われているかどうかを確認するためのコンテンツ提案を行うことができます。このようにして、あなたの履歴書は洗練され、プロフェッショナルなものとなり、潜在的な雇用者に好印象を与える準備が整います。

フリーランスの仕事を履歴書に書くメリット

私の履歴書にフリーランスの仕事を記載するメリットはたくさんあります:

プロとしてのプロフィールの向上

フリーランスの仕事は、あなたのプロフェッショナルなプロフィールにユニークな一面を加え、ソロプレナーとして成功する能力を強調します。コアコンピテンシーに加え、自分のビジネスを運営することで、アカウント、クライアント管理、プロジェクト管理、セールス、ピッチングなど、他の必須スキルにも熟練していることが証明されます。

また、フリーランスの経験を含めることで、あなたが積極的で、自発的で、仕事に対する強い倫理観を持っていることを潜在的な雇用主に示すことができます。

多様な経験と適応力を示す

フリーランサーは、さまざまな業界、さまざまなクライアント、幅広い範囲のプロジェクトで仕事をすることがよくあります。このような幅広い経験は、新しい環境や課題に素早く適応する能力をアピールします。また、マーケティング、コンテンツ作成、テクニカルタスク、プロジェクト管理など、さまざまな仕事をこなせるということでもあります。

続きを読む: 技術的な経験を履歴書でアピールしたいですか?以下を試してみてください。

を使えば、採用される可能性が高まります。

競争の激しい転職市場で差をつける

競争が激化する中、フリーランスの履歴書は従来の役割しか経験したことのない候補者に差をつけることができます。フリーランスとしてのプロジェクトや重要な実績を強調することで、9時から5時までの通常の役割にはない多様なスキルや経験があることをアピールできます。

特に、「クライアントの売上を20%増加させた」「50以上のプロジェクトを完了した」など、具体的で測定可能な成果を証明できれば、フリーランスの仕事はあなたの強みになります。

クリックUpでフリーランスの仕事を履歴書に組み込もう

履歴書にフリーランスの経験を盛り込むことは、求職者にとって画期的なことであり、あなたの多才さ、独立性、実際の結果をアピールすることで目立つことができます。ClickUp Docsのようなツールを使ってプロジェクトを整理し、ClickUp Brainを使って履歴書のコンテンツを洗練させることで、プロセスを効率化し、洗練されたプロフェッショナルな方法でフリーランスの経験をアピールすることができます。

クライアントの仕事の追跡、インパクトのある仕事内容の記述、カスタムフィールドや目標による進捗管理など、ClickUpはあなたの履歴書を希望のポジションに対応させるために必要なすべてを提供します。

優れた履歴書でフリーランスのキャリアをコントロールしましょう。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/

今すぐ登録して、今までにない仕事の整理、洗練、プレゼンテーションを始めましょう!