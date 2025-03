Google Meet vs Zoom：2025年、どちらのビデオツールがベストか？

今日はZoomで通話しましたか?あるいはGoogle Meetを使ってクライアントとチャットしたでしょうか?これらのツールは、私たちの日常的なワークスペースのボキャブラリーの一部となっています。

これらのツールは、同僚やクライアントとの接続方法を変えました。私たちは、やることを完了するために同じ部屋にいる必要はなく、適切なアプリさえあればいいということを学んだ。

しかし、万人に適したビデオ会議アプリは1つではない。Google Meetのシンプルなプラグアンドプレイのアプローチを好む人もいれば、Zoomのエンドツーエンドのビデオミーティング管理のための拡張機能を好む人もいるだろう。

このブログポストでは、ZoomとGoogle Meetを比較し、どちらがあなたにとってより良い仕事となるかを見ていきます。また、新しい オンラインミーティングツール を使えば、コラボレーションがさらにスムーズになる。

さっそく調べてみよう。

Google Meetとは?

Google Meetは、オンラインで接続して共同作業ができるビデオ会議ソフトウェアです。個人でもビジネスでも使え、GmailやGoogleカレンダーのようなGoogleワークスペース・ツールと完璧に統合されています。

Google Meetは、クリアされた音声とビデオ、ライブキャプション、堅牢なセキュリティ機能により、会話を安全かつ利用しやすい状態に保ちます。シンプルなインターフェースと柔軟なプランにより、リモートで他のユーザーと接続するすべての人にとって必需品となっています。

Google Meetの機能

高度な機能を備えたGoogle Meetは、あなたのバーチャルミーティングをセキュリティで保護し、魅力的なものにします。小規模なミーティングから大規模なイベントまで、スムーズなコラボレーションに必要なすべてをプロバイダーが提供します。

1.ライブキャプション

リアルタイムの自動キャプションで全員をループに入れましょう。GoogleのAIを搭載したこのキャプションは、高速かつ正確で、アクセシビリティや多言語チームに最適です。

2.画面共有

数回クリックするだけで、画面全体、特定のウィンドウ、または Chrome タブを共有でき、ミーティング中にドキュメント、スライド、ビデオを簡単に提示できます。

3.休憩室

チームコラボレーション、ワークショップ、ネットワーキングセッションに最適です。ブレイクアウトルームの録画やライブストリーミングはまだできません。

4.ミーティングの録画

重要な瞬間を録画する必要がありますか?Google Meet では、ミーティングを録画して高画質なビデオと音声で Google Drive に保存し、後で簡単にアクセスして共有できます。

5.Jamboardとの統合

内蔵の Jamboard 機能でクリエイティブなコラボレーションを。このインタラクティブなホワイトボードにより、参加者はブレーンストーミング、描画、アイデアをリアルタイムで視覚的に共有することができます。

6.ノイズキャンセル

ミーティングでは、周囲の雑音に気を取られることがあります。Google Meetは、AIが不要な音をフィルタリングすることで、このような雑音を軽減し、重要なことに集中できるようにします。

7.セキュリティと暗号化

Google Meetは、すべてのミーティングを転送中に暗号化し、業界をリードするセキュリティ基準に従っています。また、企業レベルのセキュリティ機能により、ブラウザやモバイルアプリを使用してもデータを安全に保護できます。

8.カレンダーと電子メールの統合

GoogleカレンダーやGmailからワンクリックで直接ミーティングに参加できます。

9.モバイル互換性

iOSとAndroid用の専用アプリを使って外出先からGoogle Meetにアクセスすれば、オフィスでも移動中でもミーティングを逃すことはありません。

Google ミートの価格

Google MeetがバンドルされているGoogleワークスペースの料金詳細は以下の通りです:

ベーシック(無料):* $0

$0 ビジネススターター :ビジネススターター:6ドル/ユーザー/月

:ビジネススターター:6ドル/ユーザー/月 ビジネススタンダード :ビジネス・スタンダード: $12/ユーザー/月

:ビジネス・スタンダード: $12/ユーザー/月 ビジネスPlus :18ドル/ユーザー/月

:18ドル/ユーザー/月 エンタープライズ:組織のニーズに応じたカスタム価格設定

Zoomとは?

Zoomは、ビジネス、教育者、個人が簡単に接続できるビデオ会議ソフトウェアです。高解像度のビデオとオーディオ機能を備えたZoomは、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど、どんなデバイスでも完璧なバーチャルミーティングを可能にします。

使いやすさ、信頼性の高い接続品質、包括的なコラボレーション機能により、個人的なコミュニケーションにも仕事上のコミュニケーションにも最適なソリューションとなっています。

Zoomの機能

Zoomは、ミーティングやコラボレーションの生産性を高める様々な先進機能を提供しています。ビジネスミーティングの運営、ウェビナーの開催、バーチャルトレーニングの実施など、これらのツールはスムーズでインタラクティブな体験をお約束します。

1.HDビデオとオーディオ

ZoomはHDビデオと優れたオーディオ品質をサポートし、Zoomミーティングをクリアで魅力的なものにします。アダプティブ・テクノロジーにより、インターネット速度に応じて画質を調整します。

2.画面共有

Zoomの最も強力なコラボレーション機能の1つである画面共有は、あなたとチームの画面全体または特定のアプリを表示し、よりダイナミックなプレゼンテーションを可能にします。

3.ブレークアウトルーム

ブレイクアウトルームを利用することで、ホストは大規模ミーティングやバーチャルイベントで、より集中的なディスカッションやチーム活動を行うための少人数の関連グループに参加させることができます。

4.チームチャット

Zoomの統合されたチームチャット機能により、ミーティング以外でもテキストでコミュニケーションをとり、ファイル、画像、リンクを共有し、継続的なコラボレーションを行うことができます。

5.AIコンパニオン

ZoomのAI駆動機能、ミーティング記録、インテリジェント要約、アクションアイテムは、メモを取ることなく重要な議論を把握するのに役立ちます。

6.バーチャル背景とアバター

バーチャル背景でミーティングスペースをパーソナライズしたり、楽しいアバターを使ってクリエイティブなタッチを加えることができます。

7.クラウド録画

Zoomはクラウド録音機能を提供しており、ミーティングの録音を保存して共有することができます。

Zoomの価格

ベーシック(無料): $0

$0 プロ: 月額$13.32/ユーザー

月額$13.32/ユーザー ビジネス: $18.32/月/ユーザー

$18.32/月/ユーザー ビジネスPlus: $22.49/月/ユーザー

$22.49/月/ユーザー エンタープライズ: カスタム価格

Google Meet 対 Zoom:機能比較

Google MeetとZoomは、異なるニーズや好みに応える人気のビデオ会議ツールです。それぞれの機能を簡単にご紹介しますので、どちらが自分に合っているかを判断するのにお役立てください。

それでは、これらの機能を詳しく見ていこう。

ミーティングキャパシティ

Google Meet では、高度なプランで最大 1000人 の参加者がミーティングに参加できるため、Googleワークスペース・スイートで大規模なチームにも対応できる。主に、大規模なチームミーティングやウェビナーを頻繁に開催するビジネスにメリットがあります。Freeプランでは、一度に100人まで参加できる。

では、高度なプランで最大 の参加者がミーティングに参加できるため、Googleワークスペース・スイートで大規模なチームにも対応できる。主に、大規模なチームミーティングやウェビナーを頻繁に開催するビジネスにメリットがあります。Freeプランでは、一度に100人まで参加できる。 同様に、Zoomは、無料プランでは100名、BusinessおよびBusiness Plusサブスクリプションでは300名までホストすることができ、プランに応じてさまざまなリミットを提供しています。参加者数を500人または1,000人に拡大するには、Largeミーティングのアドオンライセンスが必要だ。この柔軟性は、イベントのためにミーティングを拡大する必要がある組織にとって理想的である。

🏆 勝者:Google Meetは、開始価格が安く、ワークスペース機能が統合されてい るため、小規模なチームで時々大規模なミーティングが必要な場合は、Google Meetの方が経済的である。しかし、頻繁に大規模なミーティングが必要なチームにとっては、Zoomの「大規模ミーティング」アドオンによる柔軟性が投資に値するかもしれない。

画面共有とコラボレーションツール

Google MeetもZoomも画面共有を提供している。しかし、Google MeetはGoogleワークスペースとうまく統合されており、共有ドキュメントでの簡単なコラボレーションやミーティング中のリアルタイム編集が可能である。

Zoomは、注釈機能や共有画面を遠隔操作する機能など、高度な画面共有オプションを提供しており、よりインタラクティブにすることができる。トレーニングセッションやプレゼンテーションなど、参加者が重要な場面で特に役立ちます。

🏆 勝者: Zoom:インタラクティブなオンラインミーティングを促進する強化されたコラボレーションツール。

録音とテープ起こし

Google Meet とZoomでは、オンラインミーティングを録画することができます。Google Meetでは、Googleワークスペース内のGoogleドライブに自動的に保存されますが、文字起こしは有料プランに限定されているため、無料ユーザーのアクセスが制限される場合があります。

とZoomでは、オンラインミーティングを録画することができます。Google Meetでは、Googleワークスペース内のGoogleドライブに自動的に保存されますが、文字起こしは有料プランに限定されているため、無料ユーザーのアクセスが制限される場合があります。 Zoomは、すべてのプランで録音機能と自動書き起こし機能を提供しているため、ユーザーはサブスクリプションのレベルに関係なく、ミーティングのメモや録音したセッションに簡単にアクセスして後で参照することができます。

🏆 Winner: Zoomは、包括的な録音・書き起こしオプションにより、生産性を向上させます。

ブレークアウトルーム

Google Meet とZoomにはブレイクアウトルームがある。Google Meetでは、参加者はGoogleワークスペース内の大きなミーティング内で小規模なディスカッションを行うことができる。しかし、この機能は複数のブレイクアウト・セッションを管理する上では信頼性に欠けるかもしれない。

とZoomにはブレイクアウトルームがある。Google Meetでは、参加者はGoogleワークスペース内の大きなミーティング内で小規模なディスカッションを行うことができる。しかし、この機能は複数のブレイクアウト・セッションを管理する上では信頼性に欠けるかもしれない。 Zoomはブレイクアウト・ルームでよく知られている。ミーティング中にこれらのスペースを管理するための拡張機能を提供しており、ホストがいつでもどのブレイクアウト・ルームにも参加できるため、ミーティングのダイナミクスが劇的に向上する。

🏆 優勝: Zoomは、効果的なグループ仕事を促進する、より強力なブレイクアウト・ルーム機能を備えています。

インテグレーション

Google Meet は、Gmail、Drive、カレンダーなどのGoogleワークスペース アプリと緊密に統合されており、Googleエコシステム内のユーザーにとって優れた 選択肢となっています。この統合により、Google製品を多用するチームのワークフローとスケジューリングが改善されます。

は、Gmail、Drive、カレンダーなどのGoogleワークスペース アプリと緊密に統合されており、Googleエコシステム内のユーザーにとって優れた 選択肢となっています。この統合により、Google製品を多用するチームのワークフローとスケジューリングが改善されます。 Zoomは、Microsoft TeamsやSlackを含む幅広い生産性ツールを統合し、様々なツールとの接続を必要とするユーザーに柔軟性を提供する。また、拡張機能であるマーケットプレイスでは、数多くのサードパーティアプリを利用してZoomの体験をさらに向上させることができる。

🏆 勝者: Zoom、その統合範囲の広さが評価された。

セキュリティ

Google MeetとZoomはどちらもセキュリティを優先しているが、 Google Meet は、エンドツーエンドの暗号化や定期的なGoogleワークスペースの更新など、Googleの強固なセキュリティプロトコルの恩恵を受けている。これは、機密情報を扱う組織にとって特に重要である。

は、エンドツーエンドの暗号化や定期的なGoogleワークスペースの更新など、Googleの強固なセキュリティプロトコルの恩恵を受けている。これは、機密情報を扱う組織にとって特に重要である。 Zoomは、エンドツーエンドの暗号化やユーザー認証を取り入れ、時間をかけてセキュリティ機能を向上させてきたが、過去のセキュリティ問題で批判にさらされてきた。最近のアップデートは、信頼を築き、より安全なミーティング環境を確保することを目的としている。

🏆 Winner: Google Meet: 強力なセキュリティ対策でユーザーに安心感を提供。

最終評価

Google Meetは、小規模チームやGoogleワークスペースを使用しているチームにとっては堅実な選択肢だが、Zoomの豊富な機能は、ミーティングツールに高い機能と拡張性を必要とするビジネスや組織に特に適している。

Google Meet vs Zoom on Reddit

RedditでGoogle Meet vs Zoomを検索すると、特定のニーズによって依存関係が異なる。

多くのRedditユーザーは、次のように考えている。 ForgeableSum Google Meetはシンプルで、Googleワークスペースと統合されている。

パンデミックの間、誰もがZoomに乗り換え、毎日、まるで(Googleが検索を意味するようになったように)私たちの文化的語彙の一部になったかのように、「Zoom」に言及する投稿がページ上にあった。しかし、その成功は製品そのものの品質によるものなのか、それとも巧みな/機会主義的なマーケティングによるものなのだろうか?ブラウザで仕事できるGoogleミーティングは100%無料で、ダウンロードも必要ない。これが私の最大の不満だ。Zoomはブラウザで完璧に仕事ができるのに、(多くの企業がやることだが)ダウンロードを強要するのは、デスクトップやドックにアイコンがあれば、将来的にクリックする可能性が高くなるからだ。しかし、遠隔地の人とのミーティングや時間を設定するのは、それだけでも十分に難しいことだ。双方が事前にソフトウェアをインストールしなければならないのは、その難しさに拍車をかけるだけだ。Google Meet._でミーティングのリンクを送るだけでなく、なぜ消費者がこのようなことをやるのか、私には大きな謎である。

他のRedditユーザーは次のように語っている。 MarkOfTheDragon12 Zoomは、より大規模なミーティングやウェビナー向けに、より高度な機能を備えている。

品質、信頼性、管理、統合、セキュリティ、コントロール......すべての面でGoogle Meetより優れている。G.Meetには中央での録画管理はありません。ホストの個人用ドライブにすべてを保存する個人用ツールなのだ。G.Meetには、中央での録画管理はありません。ホストの個人用ドライブにすべてを保存する個人用ツールです。せいぜい、録画後に共有のTeam Driveに移動するというチームワークフローを確立することはできますが、それをやることはもともと組み込まれていません。

そして、次のようなユーザーもいる。 NoREEEEEEtilBrooklyn この2つのツールは異なる設定において有用であると考える人たち:

Google Meetは、プライベートが必要な小規模ミーティングに最適。Zoomは、公開を気にしない大規模なミーティングに適している。

結局のところ、Redditユーザーは、特にGoogleワークスペースをすでに使っている場合、シンプルで日常的なミーティングにはGoogle Meetを勧めている。しかし、Zoomは、大規模な集まりや、よりインタラクティブな方法でミーティングに参加する場合には、トップとなる。

Google Meet対Zoomに代わるClickUpミーティング

Googleミーティングについて読んだことがあるだろう。Zoomについてもご存知でしょう。より良いものをお望みですか?

を見てみましょう。 クリックUp は、Google MeetやZoomのライブ通話に代わる柔軟な代替手段を提供し、非同期でビデオを録画して共有することができる。Clipは、あなたの動画です。 スクリーンレコーダー スクリーンレコーダー*、ボイスレコーダー、ウェブカメラのすべてを一度に利用できるため、ミーティングのスケジュールを立てることなく、簡単に情報を共有することができます。これはタイムゾーンの異なるリモートワークチームに最適で、誰でも都合の良い時に録画を見ることができ、しかもその録画はすべて作業中のタスクに直接取り込まれます。

ワークフローへの完璧な統合により、Clipは他のビデオツールとは一線を画しています。タスクの説明やフィードバックの共有のために異なるプラットフォームを行き来する代わりに、コミュニケーションに必要なものはすべてClickUpにあり、特定のプロジェクトやタスクにリンクされています。これにより チームコミュニケーション すべてを整理し、後で参照しやすいようにするシステム。

ClickUp's One Up #2: ClickUpホワイトボード(ビジュアルコラボレーション用)

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-208-1400x933.png クリックアップ・ホワイトボード /クリックアップ・ホワイトボード

ClickUpホワイトボードでタスクを追跡し、簡単に共同作業ができます。

GoogleミーティングやZoomは、基本的な共同作業機能しか提供していません。 クリックアップホワイトボード ClickUpホワイトボードは、チームのブレインストーミング、プランニング、思考の整理をClickUp内で視覚的に行うことで、コラボレーションをさらにレベルアップします。 アイデアをグループに提示するだけでなく、リアルタイムで一緒に作り上げることで、全員が積極的に参加することができます。

ホワイトボードは、ブレインストーミング、マインドマップ、プロジェクトプランニングなど、あらゆるワークフローに合わせてカスタマイズできます。一番の利点は?ClickUpでは、数回のクリックでアイデアを実行可能なタスクに変換することができ、プランニングから実行への移行がこれまで以上にスムーズになります。

プロからのアドバイス:使用方法 ホワイトボードテンプレート をクリックUpして、やることに関係なく、すぐに始められる。

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain (ミーティングメモやビデオの自動書き起こし)

ClickUpのAIアシスタント、ClickUp Brainにミーティングのメモ取りやビデオ書き起こしの忙しい仕事をデリゲート済み。

Google MeetやZoomが提供する録画機能を使っても、ミーティング中にメモを取ったり、重要なポイントを記録したりするのは難しいものです。 ClickUpブレイン は、このプロセスを完全に自動化するためのステップです。重要な詳細を見つけるために長いミーティングの記録を手作業で見直すのはもうやめましょう。

ClickUp Brainは以下を使用します。 AIがミーティングメモを書き起こす で、アクションアイテム、重要な決定、ディスカッションポイントをハイライトする。 ミーティングの議事録 .

この機能の設定は、タスクと直接統合できることです。一度 プロジェクトミーティング 終了後、ClickUp Brainを使って、書き起こしを期日、担当者、優先度を完了したClickUpタスクに変換することができます。これによって、翻訳中に失われるものがなくなり、プロジェクトがより効率的になります。 ミーティングアジェンダ を実行可能な成果に変える。ZoomやGoogle Meetはビデオ会議を提供しているかもしれないが、ClickUp Brainはそれを生産性ツールに統合することで、さらに進化させている。

ClickUp's One Up #4: Zoomとの統合

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-210-1400x910.png ClickUp Zoomとの統合:Googleミーティング対Zoom /%img/

ClickUp Zoomとの統合で、タスクにミーティングの要約を記録リンク付きで表示する。 ClickUpのZoom統合 を使えば、ビデオミーティングをタスクに直接リンクさせることができ、通話後すぐに鍵のディスカッションを実行可能なアイテムに簡単に変換できます。ClickUp内でタスクを割り当て、期日を設定し、フォローアップを確実に管理することで、すべてをプロジェクトに合わせることができます。

すべてのZoomミーティングは関連タスクの下に自動的に記録されるため、チームはプラットフォームを離れることなく重要なディスカッションを参照できます。

また、クリックアップからZoomミーティングに参加することもできます。

ClickUp's One Up #5: ミーティング管理

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-211.png ClickUp ミーティング:Googleミーティング対Zoom /%img/

ClickUp Meetingsでミーティングタスクを定期的なタスクに変換しよう。

その クリックUpミーティング 機能はミーティングの管理と追跡のための包括的なソリューションを提供します。構造化されたアジェンダを作成し、ディスカッション中にタスクを割り当て、リアルタイムで鍵の持ち帰りをキャプチャできます。これにより、各ミーティングの焦点が明確になり、決定事項が即座に実行可能なタスクに変わるため、チームの生産性と軌道が維持されます。

ClickUp Meetingsの最も優れた機能の1つは、ミーティングをClickUpのプロジェクトやタスクに直接リンクされていることです。 ミーティングのメモ、アクションアイテム、決定事項が自動的に整理され、チームメンバーがディスカッションをレビューしたり、割り当てられたタスクをフォローアップしたりするのが簡単になります。ClickUp Meetingsを使えば、すべてのミーティングがワークフローに接続され、有意義な成果を生み出します。

ClickUp's One Up #6: ClickUpチャットとSyncUps

スケジュールされたミーティングのような堅苦しさのない、即興の会話を必要とするチームにとって、ClickUp SyncUpsは完璧な代替手段です。SyncUpを使用すると、直接社内から自発的にオーディオ通話やビデオ通話(画面共有付き)を開始することができます。 クリックアップチャット クリックアップチャットは、異なるプラットフォーム間の切り替えの手間を省きます。

ClickUpチャットのSyncUpsを使えば、ワークスペースから音声通話やビデオ通話が簡単にできるようになります。

ZoomやGoogle Meetのような従来のビデオ会議ツールとは異なり、SyncUpsはあなたやチームのタスクに深く統合されているため、会話は常にコンテキストに沿った状態で参照することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-213-1400x985.png クリックUpチャット /クリックアップチャット

クリックアップチャットを使えば、コンテキストスイッチなしで同僚と会話できます。

クリックアップチャットは、チームの継続的なコミュニケーションを容易にします。ClickUpプラットフォームでは、1対1のチャット、グループディスカッション、チーム全体とのタスク別の会話など、仕事と会話を一元化することができます。コンテキストが切り替わったり、"クイックコール "で生産性が低下したりすることはもうありません。チャットを非同期またはリアルタイムで行うことができ、細部の漏れを心配する必要はありません。

プロからのアドバイス:大きなイベントやミーティングを管理する場合は

/を使用してください。 https://clickup.com/templates/conference-management-t-121437215 ClickUp 会議管理テンプレート /%href/

.数日間にわたるイベントやワークショップ、大規模なミーティングなど、様々な要素を完璧にまとめる必要がある場合に最適なツールです。すべてのビューを整理しながら、ゲストスピーカー、プレゼンテーション、分科会をこなすことができます。

クリックアップのワン・アップ #7: クリックアップミーティングテンプレート

ClickUpミーティングのテンプレート:GoogleミーティングとZoomの比較

定期的なチームミーティングのマネージャーには ClickUp ミーティングテンプレート は、アジェンダを構成し、メモを取り、アクションアイテムを追跡するための簡単な出発点です。このテンプレートを使用すると、各ミーティングをアジェンダアイテム別に分けることができ、すべての重要なポイントが確実に議論されるようになります。各アジェンダアイテムをチームメンバーに割り当てたり、ミーティングメモから直接タスクを作成したりすることで、すべてをスムーズに進めることができます。

このミーティングテンプレートは、メモを確認したり、フォローアップアクションを割り当てたりするのにも役立ちます。

ClickUp-ミーティングに参加、管理、行動するための1つのツール

Google MeetとZoomは、バーチャルミーティングとコラボレーションを強化する強力なツールを提供します。Google MeetはGoogleワークスペースと完璧に統合され、強固なセキュリティ機能を提供します。Zoomは、高解像度のビデオおよびオーディオ機能と包括的なコラボレーション機能で際立っています。

Zoom vs Google Meetの戦いでは、価格、ツールの統合、ミーティングの性質など、具体的なニーズに応じて選択する必要があります。

ClickUpは、タスク管理、プロジェクトコラボレーション、チーム生産性をオールインワンで実現するプラットフォームで、ミーティングの効率をかつてないほど向上させます。自動化されたミーティングアジェンダ、リアルタイムのコラボレーションツール、AIを活用したミーティングメモと要約、統合されたタスク割り当てなどの機能により、整理された効率的なミーティングを実現します。

さらに、ClickUpの直感的なインターフェースは、どんなチームにも簡単に適応できます。 今すぐClickUpに登録する .