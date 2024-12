2024年ChatGPT代替マーケティングベスト10

「AIが私たちの仕事を奪っていく!」。このような発言は、ChatGPTが登場したときからずっと、いまだに見出しを飾っている。

しかし、マーケティング担当者として、私はなぜテクノロジーが人間に取って代わると言われ続けるのか理解できない。コンピュータが労働力に導入された時もそうだったでしょう?コンピュータが私たちをどこに連れて行ったか見てください!

人工知能(AI)が好きでも嫌いでも、ひとつ確かなことは、AIを無視することはできないということだ。マーケティング担当者は、何らかの形でAIアシスタントやChatGPTを受け入れなければならない。そして、早く受け入れれば受け入れるほど、より良い使い方ができるのです。

しかし、ChatGPTはマーケティングに関するすべての答えなのでしょうか?おそらく、そうではないでしょう。ここでは、ChatGPTに代わるトップクラスのChatGPTを見てみましょう。その多くは、ChatGPTよりもはるかに高度な自然言語処理とデータ分析を提供しています。行きましょう。

マーケティング用ChatGPT代替ツールで何を探すべきか?

その前に 以前にも が登場したとき、私たちは毎日いくつかのマーケティングツールを使いました。

しかし、AIが登場したことで、自動化と支援は別次元になった。 AIツールは多くの場合、コンテンツの作成、最適化、あるいはマーケティング努力の一部の自動化(例:AIチャットボットツール)を支援してくれるため、人間はより創造的で戦略的な賭けに集中することができる。

私の経験では、ChatGPTは以下を提供しています。 強力な機能 しかし、だからといって、それが本当に頼りになるとは限らない。 AIマーケティングツール .私は確かな結果をもたらすいくつかの代替品に出会った。

そこで ChatGPTの代替 マーケティングでは、以下のような要素に注目してください:

コンテンツ作成機能 :ブログ記事の作成、電子メールの作成に適しています、マーケティングキャンペーンの管理など

:ブログ記事の作成、電子メールの作成に適しています、マーケティングキャンペーンの管理など AI画像生成 :強力な画像生成機能を提供。現在では、ほんの数個のAIプロンプトこれはマーケティング担当者にとって極めて重要な基準である。

:強力な画像生成機能を提供。現在では、ほんの数個のAIプロンプトこれはマーケティング担当者にとって極めて重要な基準である。 自然言語処理(NLP)能力 :人間の言葉を理解し、自然な会話で応答する。

:人間の言葉を理解し、自然な会話で応答する。 リアルタイム情報: 最新の情報をリアルタイムでコンテンツ処理する 他のツールとの統合:既存のマーケティングツールやプラットフォームとシームレスに融合し、全体的なマーケティングワークフローを簡素化する

マーケティングに最適なChatGPT代替ツール10選 ## The 10 Best ChatGPT Alternatives for Marketing

どのAIプラットフォームが本当に違いを生み出すのか、私自身これらのツールをテストし、チームと仕事をするのに数え切れないほどの時間を費やしてきました。いくつかの ユースケース ChatGPTの優れた代替ツールをいくつか見つけました。マーケティングに最適なChatGPTの代替ツールをお探しでしたら、このサイトをご覧ください。

以下は、ソーシャルメディアの投稿作成からプロジェクト管理、コンテンツ最適化まで、マーケティングプロセスのためのAIツール10個のリストです。

1.ClickUp (AIを活用したマーケティング・プロジェクト管理とコラボレーションに最適).

電子メール、ケーススタディ、キャンペーン、概要、ブログなどの詳細なマーケティング資産を作成する。

ClickUpはオールインワンの生産性・プロジェクト管理プラットフォームですが、強力なAIモデルを構築し、wiki、タスク、マーケティング情報をシームレスなプラットフォームに統合しています。 ClickUpブレイン .

Brainは、単なるコンテンツ生成にとどまらない、パワフルなAIチャットボットです。ワークフローの自動化、コンテクストに応じたマーケティングコンテンツの作成、そして、以下のような用途に使用できます。 広告キャンペーンの効率化 を一か所にまとめることができます。

必要なのは ソーシャルメディアに投稿する , 電子メールを書く ClickUpの一連のツールは、長文のコンテンツを作成したり、チームとリアルタイムでコラボレーションしたりすることができる。ClickUpの最大の魅力は、マーケティング担当者向けに特化していることだ。オールインワン クリックアップマーケティング プラットフォームは、すべてのマーケティング活動を一元化します。これにより、マーケティングチームはキャンペーンを構築し、広告を作成することができます。 戦略 そして コンテンツマーケティングにAIを活用しよう 努力

クリックアップ自動化を使用して、トリガーベースまたはアクションベースの自動化を作成および管理します。

コンテンツ生成だけでなく、ClickUpのAIツールを使ってマーケティングワークフローを自動化しましょう。 クリックアップ自動化 クリックアップオートメーションは、AI自動化ビルダーを使って、100以上のテンプレートからトリガーやアクションベースのワークフローを作成できます。これにより、チームは進捗を追跡し、仕事を委任し、スケジュール通りに進めることができます。

💡 ClickUpの強力なツールを使ったマーケティング自動化の詳細については、以下をご覧ください。 マーケティングオートメーションにAIを使う方法 インサイトのための

ClickUp マーケティングキャンペーン概要テンプレート

ClickUp Marketing Campaign Brief Templateを使えば、どんなマーケティングキャンペーンも簡単にキックオフできます。

のようなすぐに使えるテンプレートも含まれています。 マーケティングキャンペーン概要テンプレート キャンペーンやブランドに関する明確な概要を提供します。結果、各プロジェクトフェーズにおけるブランド目標、ガイドライン、成果物を簡単に定義することができます。

同時に、ドキュメント内でClickUp Brainを使用し、キャンペーン概要とガイドラインに焦点を当てながら、コンテンツを生成したり、関連情報を構築したりすることができます。このように 直接比較 ClickUpは、特にマーケティング担当者にとっては、コンテンツマーケティングや編集ツールのホストを備えた、より堅牢なChatGPTの代替案であることがわかります。

クリックアップの特徴

コピー編集: ClickUpドキュメント内のテキストをハイライトすると、AI編集ツールで即座に編集できます。数回クリックするだけで、コンテンツをわかりやすく最適化したり、長さを調整したり、メッセージを簡素化することができます。

ClickUpドキュメント内のテキストをハイライトすると、AI編集ツールで即座に編集できます。数回クリックするだけで、コンテンツをわかりやすく最適化したり、長さを調整したり、メッセージを簡素化することができます。 コンテンツ作成 :ClickUpのAIライティングアシスタントで電子メール、ソーシャルメディアコンテンツ、ブログのアウトラインを数秒で下書き。

:ClickUpのAIライティングアシスタントで電子メール、ソーシャルメディアコンテンツ、ブログのアウトラインを数秒で下書き。 テキストの要約: ClickUpのAI要約ツールを使って、長い電子メールや文書を要約し、鍵になる洞察を引き出します。簡潔な概要と実行可能な次のステップを生成し、キャンペーンの進捗や今後のマイルストーンについてチームの足並みを揃えることができます。

ClickUpのAI要約ツールを使って、長い電子メールや文書を要約し、鍵になる洞察を引き出します。簡潔な概要と実行可能な次のステップを生成し、キャンペーンの進捗や今後のマイルストーンについてチームの足並みを揃えることができます。 プロンプト :タグラインの提案、アンケートの質問、マーケティングキャンペーンの戦略構築など、さまざまなマーケティング活動にAI生成機能を活用できます。そのChatGPT マーケティング用プロンプトテンプレートには600以上のマーケティングプロンプトがあり、キャンペーンを最適化し、オーディエンスにターゲットコンテンツを作成することができます。

:タグラインの提案、アンケートの質問、マーケティングキャンペーンの戦略構築など、さまざまなマーケティング活動にAI生成機能を活用できます。そのChatGPT マーケティング用プロンプトテンプレートには600以上のマーケティングプロンプトがあり、キャンペーンを最適化し、オーディエンスにターゲットコンテンツを作成することができます。 他のツールとの統合:ソーシャルメディアスケジューリングプラットフォームからコンテンツ管理システムまで、既に使用している何千ものマーケティングツールとClickUpを接続します。これにより、既存の技術スタックを使用して、複数のチャネルのコンテンツを作成、編集、スケジュールすることができます。

クリックアップのリミット

すべての機能を使いこなすには時間がかかるが、以下の機能を活用できる。 /を活用することができる。 https://help.clickup.com/hc/en-us ClickUpヘルプセンター /ヘルプセンター を利用することで、学習曲線を容易にすることができます。

クリックアップの価格について

Free Forever (永久無料)

(永久無料) 無制限 :ユーザーあたり $7/月

:ユーザーあたり $7/月 ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 企業向け :価格についてはお問い合わせください。

:価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:有料プランに追加すると、メンバー1人につき月額7ドル。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9000件以上のレビュー)

4.7/5 (9000件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (4000 件以上のレビュー)

続きを読む: マーケティングカレンダー , キャンペーン管理 そして マーケティングプランデザイン は、ClickUpであなたのチームのために検討すべき追加のマーケティングテンプレートとして含まれています。

2.Copilot(コンテンツマーケティングに最適な無料ChatGPT代替ツール)*。

画像、コンテンツ、マーケティング戦略を生成する。 コパイロット トップChatGPTの代替 MicrosoftのCopilot (以前はBing AIとして知られていた)は、関連性の高い最新の結果を提供する。アクセスも利用も簡単で、Microsoft Bing検索エンジン内で利用できる。

わずかなプロンプトで画像やコンテンツを生成できるため、多くのマーケティング担当者やソーシャルメディア・マネージャーがこの優れた無料AIツールを利用している。

Copilotの設定は、インターネットにアクセスできる唯一の無料ChatGPT代替ツールであり、ウェブから直接リアルタイムのデータを取得できることです。コンテンツに正確な情報や統計が必要な場合に役立ちます。

Copilotの主な機能は次のとおりです。

Microsoftエコシステムと統合されているため、Microsoft EdgeブラウザやMicrosoft Officeツールとの相性が良く、無料ChatGPT代替ツールとしては最高です。

画像生成用のDALLE-3エンジンを搭載。

コンテンツマーケティングのブログからソーシャルメディアへの投稿まで、複数のフォーマットでのコンテンツ作成に便利です。

コパイロットのリミット

出力品質はタスクの依存関係によって異なります。

全機能を利用するにはMicrosoftアカウントが必要です。

画像生成ツールに画像にテキストを含ませたい場合、生成された画像には正確なテキストが含まれていなかったり、スペルが間違っていたりすることがよくあります。

コピペ価格

Microsoftに付属する無料バージョン

コパイロットの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (60 件以上のレビュー)

4.3/5 (60 件以上のレビュー) Capterra: NA

3.HubSpot Breeze AI (マーケティング自動化に最適).

_コンテンツマーケティングの自動化を手間をかけずに実現する HubSpotのBreeze AI すでにHubSpot SalesやMarketing Hubを利用しているマーケター向け、 ハブスポットのBreeze AI は、自動化を一歩進めた強力なAIアシスタントだ。

このAIアシスタントツールを使えば、電子メールやブログのコンテンツ作成から顧客とのやり取りの分析まで、すべてを自動化できます。AIが既存のワークフローに統合されるため、HubSpot CRMやマーケティングオートメーションツールと効率的に連携します。

最も優れている点は、顧客データと行動を分析し、マーケティング担当者がより良い結果を導くターゲットキャンペーンを作成するのに役立つことです。

HubSpot Breeze AIの主な機能

ウェブページの特定のセクションのコンテンツを生成したり、ブログを書いたり、既存のコンテンツを言い換えたりするのに役立ちます。

AIを使用してカスタマーをより深く洞察し、自動化されたマーケティングキャンペーンでリードを創出できます。

営業予測、リードジェネレーション、ガイデッドセールスなど、セールスハブのAI機能を活用できます。

反復タスクを自動化することで、時間を節約し、効率を高めます。

HubSpot Breeze AIのリミット*

HubSpot Breeze AI機能を使用するには、マーケティングにHubSpotを使用している必要があります。

ChatGPTの他の選択肢と比較するとかなり高価である。

HubSpot Breeze AIの価格

無料プラン

プロフェッショナルカスタマープラットフォーム :1170ドル/月

:1170ドル/月 企業向けプラットフォーム: $4300/月

HubSpot Breeze AIの評価とレビュー:*。

G2: NA

NA Capterra: NA

4.Perplexity (AI の力を使った検索に最適).

_ソース引用のような鍵機能を活用する 複雑さAIの 詳細なコンテンツを作成するための検索エンジン

研究に最適なChatGPTの代替品として多くの人に評価されています、 複雑さAI はその鍵機能においてユニークである。

Aravind Srinivas、Denis Yarats、Johnny Ho、Andy Konwinskiによって設計されたこのAI検索エンジンは、GPT-4、Claude 3、Mistral Large、そして実験的な社内LLMモデルにアクセスすることができ、より正確で一貫性のある回答を得ることができます。

マーケティング担当者にとって、これはコンテンツのアイデアを素早く得たり、関連する統計を引き出したり、あるいはソーシャルメディアへの投稿や商品説明のような短いフォームのコンテンツを作成したりすることを意味する。Perplexity AIのNLP(自然言語処理)機能は、コンテンツが明確で理解しやすいことを保証し、オーディエンスに響くコンテンツを書くのに理想的です。

Perplexityの最大の機能は以下の通りです。

データ分析、検索、より深いリサーチのための優れたAIツール

高度な自然言語処理による的確なコンテンツ生成

より深いトピックやサブトピックを発見し、生成された情報には引用がプロバイダーとして提供されるため、ChatGPTの代替ツールの中でも際立っています。

パープレキシティのリミット

他のChatGPTの代替と比較すると、長文コンテンツにはあまり強くない。

Gemini、Copilot、ChatGPTのようなマルチノーダルではありません。つまり、コンテンツを検索するには最適ですが、問題解決には効果的ではありません。

複雑な価格設定

Freeプラン 。

。 プロ: $20/月

$20/月 エンタープライズ・プロ:40ドル/月(従業員250名まで)

評価とレビュー

G2: 4.6/5 (30 件以上のレビュー)

4.6/5 (30 件以上のレビュー) Capterra: NA

**5.Google Gemini (最高のコンパクトなChatGPTの代替)

_SEOに強いマーケティング戦略を手に入れよう グーグルジェミニ / http://gemini.google.com ジェミニ /%href/

は、自然言語処理と生成AIの力を様々なユースケースに活用するために設計されたGoogleのAI搭載アシスタントである。

当初はGoogle Bardとして導入されたが、現在はGoogle AIエコシステムの一部として、Geminiはブランドボイスに沿ったパーソナライズされたSEOフレンドリーなコンテンツを作成するための統合ソリューションを提供している。

このツールは、Googleアナリティクス、広告、Search ConsoleといったGoogleの一連のツールに依存しているマーケティング担当者にとって理想的である。また、GeminiはGoogleスプレッドシートやその他の編集ツールともシームレスに仕事ができるため、キャンペーンの管理、データの分析、戦略の調整がより簡単になります。

Google Geminiの主な機能 Google Geminiの主な機能は以下の通りです。

テキスト、コード、画像、音声の生成など、複数のアクティビティの実行を支援する高度な言語モデルを備えている。

いくつかの簡単なプロンプトを使用してAIベースの画像を作成するための強力な画像生成機能を備えています。

GeminiのAIモデルを特定のニーズや好みに合わせて調整できるため、このフレームワークをベースモデルとして、独自のAIベースのプラットフォームやツールを設計することができる。

インターネットにアクセスすることができ、最新の応答を提供し、オンラインで入手可能な最新の情報を考慮したコンテンツを生成する。

グーグルジェミニのリミット

マーケティングニーズにGoogleのサービスをすでに使用している場合、主に役立ちます。

ChatGPTと比較して、より良い、より文脈に沿った応答を提供するにもかかわらず、特に無料プランでは、誤った情報や論理的エラーが発生しやすい。

Google Geminiの価格について

無料バージョン :$0

:$0 Gemini Business: $24/ユーザー(月額課金

$24/ユーザー(月額課金 ジェミニ・エンタープライズ:$36/ユーザー(月払い

Google Geminiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (150以上のレビュー)

4.4/5 (150以上のレビュー) Capterra: NA

6.Jasper AI (迅速かつ正確なコンテンツ作成に最適) 6.

コンテンツマーケティング戦略を強化する。 ジャスパーAI マーケター、ソーシャルメディアマネージャー、コンテンツ作成者のためのAIライティングアシスタント、 ジャスパー は、マーケティングキャンペーン用の高品質なコンテンツを作成する強力なコンテンツ作成プラットフォームです。

ユーザーフレンドリーなインターフェースと多機能性で知られるJasperは、高度な機械学習機能を備え、コンテンツ、ブログ記事、記事からソーシャルメディア投稿、広告コピーまで、文脈を維持しながらマーケティング担当者を支援します。

Jasper AI最高の機能

JasperのAIを活用した統合マーケティング機能を使って、マーケティングキャンペーンを最適化しましょう。

強力なAIモデルを使用して、コピーライティング、ブログライティング、SEOフレンドリーコンテンツなどのコンテンツを作成します。

既存のコンテンツを再利用、最適化、異なるフォーマットに変換することで、オーディエンスを惹きつけ、AIを活用した強固なコンテンツ戦略を構築します。

データを保護するセキュリティ機能を内蔵しているため、Jasperを既存の技術スタックに安全に統合できます。

Jasper AIのリミット

Jasperは、特にジェネレーティブAIの初心者にとっては、若干の学習曲線があります。

AI画像生成や編集機能のような高度な機能を得るには、プロまたはビジネスバージョンを取得する必要があります。

作成者とProパッケージでは、限られたブランドボイスとナレッジアセットしか利用できないため、代理店にとってはコストがかかる。

ジャスパーAIの価格について

作成者 :ユーザーあたり月額49ドル(月払い

:ユーザーあたり月額49ドル(月払い Pro: $69/月/ユーザー(月払い

$69/月/ユーザー(月払い ビジネス: カスタム価格

ジャスパーAIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1200 件以上のレビュー)

4.7/5 (1200 件以上のレビュー) Capterra: 4.8/5 (1800 件以上のレビュー)

7.クロード(高品質で文脈に沿ったコンテンツに最適)* **7.

を活用しよう クロードの 質の高いブログとブリーフを作成するためのコンテクスト理解機能。 クロード は、複数のユースケースを持つ高度な大規模言語モデル(LLM)を求める人にとって、ChatGPTに代わる素晴らしいツールです。Anthropicによって開発されたこの高度なAIツールは、ニュアンスや文脈に関連したコンテンツを提供するように設計されています。

このツールの最も気に入っている点は、言語の微妙なニュアンスを理解する能力であり、オーディエンスに深く響く、練り込まれたコピーを作成したいマーケティング担当者にとって理想的である。さらに、ドキュメント、PDF、その他の資料を添付することができ、ブランドガイドライン、長文コンテンツ、ソーシャルメディア投稿などのマーケティングコンテンツを作成するために分析することができます。

クロード最高の機能

シンプルなプロンプトを使用して、記事、電子メール、ソーシャルメディア投稿などの高品質なコンテンツを作成します。

高度な言語モデルにより、ニュアンスや文脈を理解したライティングを得意とし、ブランドボイスやトーンを効果的に取り入れたマーケティングコンテンツの作成に最適。

HTMLやCSSコードを書いたり、画像をJSONデータに変換したり、複雑なコードをデバッグしたりするのに役立つ、最高のコード生成ツールの1つです。

クロードのリミット。

正しいプロンプトを見つけるのは、ChatGPT や他の代替ツールとは異なり、最初のうちは少し難しいです。

確立されたツールと比較して、望む結果を得るために、より多くのユーザー入力を必要とするかもしれません。

クロード価格

無料: $0

プロ: 1人あたり月額$20

チーム: $25/月/人

企業向けカスタム価格

クロードの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (20 件以上のレビュー)

4.7/5 (20 件以上のレビュー) Capterra: NA

**8.Frase (コンテンツマーケティングの詳細な洞察に最適)

を使い、リサーチ主導のブリーフや記事をデザイン・作成する。 フレイズのAI _ツール

SEO最適化のためのAIツールは数多くあるが、このシンプルなツールほどやることが完了するものはない。 フレーズ .長文コンテンツ作成、キーワードリサーチ、SEO最適化に使えるAI搭載のライティングツールです。

高度な自然言語処理機能を使って、ニッチでトップクラスのコンテンツを研究し、有益でSEOフレンドリーな記事を作成するのに役立つインサイトを提供します。

Frase の主な機能

検索クエリを分析し、AIライティングツールを使用して調査主導のAIコンテンツを作成します。

ブリーフ、AIプロンプト、その他の繰り返しワークフローを作成するためのテンプレートを保存し、再利用することができます。

キーワード分析に基づいて包括的なコンテンツ概要を作成し、検索エンジン向けに最適化

Google DocsやWordPressとの統合が可能。

フレーズのリミット

Fraseは、非常にクリエイティブなコンテンツやオリジナリティのあるコンテンツを作成する上で、リミットとなる場合があります。

有料プランでも検索クエリに制限があり、無制限で検索できるのはTeamsプランのみ。

Frase の価格設定

無料試用版: $0

$0 ソロ :15ドル/月

:15ドル/月 ベーシック45ドル/月

チーム:115ドル/月(3ユーザーまで)

評価とレビュー

G2: 4.8/5 (290件以上のレビュー)

4.8/5 (290件以上のレビュー) Capterra: 4.8/5 (300件以上のレビュー)

**9.Descript (オーディオとビデオのマーケティングに最適)

_オーディオとビデオを即座に生成し編集する。 そのような場合 もし

/もし https://clickup.com/ja/blog/129307/undefined/ ChatGPTの仕事 /%href/

すべてのユースケースで素晴らしい働きをしてくれますが、もう一度考えてみてください!ChatGPTはオーディオやビデオコンテンツの作成や編集に役立ちますか?そうですね、 説明 確かにそうだろう!

ChatGPTの代わりにビデオやオーディオコンテンツを作成するのに最適なDescriptは、ポッドキャストやウェビナー、ビデオマーケティングキャンペーンに使用されます。その際立った機能の一つは、テキストのトランスクリプトを編集するだけでオーディオやビデオを編集できることで、信じられないほどユーザーフレンドリーです。

Descriptの主な機能

クリップの作成、字幕の追加、音声の強化、クリップの編集など、やることがたくさんある使いやすいビデオ編集プラットフォーム

AIスピーチ機能を使って、リアルな人間の声のナレーターや音声を作成できます。

ポッドキャスト、ビデオ、その他のコンテンツフォーマットに使用できるテキストを音声に書き起こせます。

インラインコメントを使った編集の提案、クリップの追加や編集など、チームプロジェクトのためのコラボレーション機能を備えています。

制限事項

Freeプランでは、基本機能に加え、エクスポートに制限があります。高度な AI コンテンツ生成には有料プランが必要です。

最適なパフォーマンスを得るためには、優れたコンピュータが必要です。

価格について

無料 :$0

:$0 ホビイスト :一人当たり月額$19/月 月額課金

:一人当たり月額$19/月 月額課金 作成者 :クリエイター: $35/月(1人あたり月額課金

:クリエイター: $35/月(1人あたり月額課金 ビジネス :お一人様$50/月 月額課金

:お一人様$50/月 月額課金 企業向け:カスタム

評価とレビューを記述します。

G2: 4.6/5 (500件以上のレビュー)

4.6/5 (500件以上のレビュー) *Capterra: 4.8/5 (170 件のレビュー)

**10.サーファーSEO (SEOとキーワードに最適)

を活用しよう サーファーズSEO フレンドリーなコンテンツ作成とコンテンツのランク付け /%href/

いくつかの

/いくつかの https://clickup.com/ja/blog/127211/undefined/ ChatGPTハック /%href/

クリエイティブ・ライティングや検索エンジンのランキングに役立つプロンプト、 サーファーSEO は、コンテンツ作成プロセスを簡素化するために私が見つけた最高のツールである。

AIを搭載したこのChatGPT代替ツールは、マーケティング担当者が検索エンジンに最適化されたユニークなキーワードとSEO主導のコンテンツやブログを作成するのを助けてくれる。

Surferの際立った機能の1つは、コンテンツエディターで、ターゲットキーワードで上位に表示されている記事に基づいて、リアルタイムのフィードバックと推奨を提供します。これにより、どのような要素がランキング上位に入るために重要かを理解することができ、適切なキーワード、見出し、フレーズでコンテンツを書くことができます。

サーファーSEOの主な機能

ロングテールキーワードや関連キーワードなど、あなたの意図に合った最適なキーワードを見つけるのに役立つ、合理化されたキーワードリサーチツール。

検索エンジンのランキングに最適化された高品質のコンテンツを書くのに役立つブログのアウトラインと提案を作成します。

統合された剽窃チェックと無制限のAIチェックにより、コンテンツがオリジナルであることを確認します。

サーファーSEOリミット

各プランで無制限にAI検出が可能ですが、Scale AI以上のプランでのみ、AIライターを使ってAI記事を生成することができます。

プレミアムプランでも、自動最適化とチームメンバーの制限がある(Scale AIでは5人のチームメンバーしか招待できない)

サーファーSEOの価格について

エッセンシャル: $89/月(30記事まで)月払い

$89/月(30記事まで)月払い Scale: 月額129ドル(100記事まで) 月額課金

月額129ドル(100記事まで) 月額課金 AIスケール: 219ドル/月(100記事まで、AIが生成した記事は10記事まで) 月額課金

219ドル/月(100記事まで、AIが生成した記事は10記事まで) 月額課金 Enterprise: カスタム価格

サーファーSEOの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (500以上のレビュー)

4.8/5 (500以上のレビュー) *Capterra: 4.9/5 (390 件以上のレビュー)

マーケティングの未来はここにある:ClickUp AIでチームを強化しよう。

マーケティングとAIの未来はどうなるのか?可能性は無限です!近い将来、AIは現在よりもはるかに多くのことを行うようになり、チームは創造性を発揮するために無料になる一方で、AIは要求の厳しい、戦略性の低い、反復的なタスクをこなすようになるでしょう。

例えば、以下のような場合だ。 アフィリエイト・マーケティング AIが適切なアフィリエイターを特定し、人間が検証してアフィリエイト・プログラムを構築する。そのバランスを見つけることが重要なのです!

私のChatGPT代替案はクリックアップです。クリックアップはマーケティング戦略の設計と実行を全面的にサポートしてくれます。構築済みの マーケティングテンプレート ClickUpのAIアシスタントツールは、チームがマーケティングプロジェクトを管理し、ケーススタディやマーケティングプランのようなドキュメントをプロンプトで作成するのに役立ちます。

さらに、ブログコンテンツをソーシャルメディア投稿に要約したり、強力なAIライティングアシスタントを使用してコンテンツ作成を簡素化するなどのタスクも自動化します。 無料試用版を今すぐ始める ClickUp AIが貴社のマーケティング努力をどのように向上させるかをご覧ください!