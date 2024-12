チェンジ・チャンピオンの力チームを成功に導く

「The times they are a-changin"-ボブ・ディランは、1960年代の彼の象徴的な曲で本当に心を打った。

変化は避けられないだけでなく、唯一の不変のものなのだ(最悪のタイミングでオフィスのコーヒーがなくなることを除けば)。

関連性と競争力を維持したいビジネスは、この変化に歩調を合わせなければならない。問題は、このビジネス変革をあなたの会社で前向きにやることだ。

チェンジ・チャンピオンの出番だ。

チェンジ・チャンピオンとは?

変化は人生の法則である。

ジョン・F・ケネディ、元アメリカ大統領

変革の覇者は、この名言に誓うことができる。

しかし、チェンジ・チャンピオンとは何なのか、そして彼らがやることは何なのか?

チェンジ・チャンピオンとは、チェンジ・マネジメントチームやプロジェクト管理チームと協力して、会社をあるべき姿に導くマネージャーである。

しかし、どうすればチェンジ・チャンピオンになれるのだろうか?

これがドリルだ。あなたがやるべきことは、チェンジ・エージェントと一緒に仕事をすることだ。

チェンジ・チャンピオン対チェンジ・エージェント

チェンジ・チャンピオンとチェンジ・エージェントを混同するのは簡単だ。

どちらも、チェンジマネージャーチームと、チェンジプロセスの影響を受けるより包括的な組織との間の橋渡し役として機能する。

しかし、ここに鍵の違いがある。チェンジ・チャンピオンは、より実践的な役割を担う。彼らは真の信奉者であり、必ずしも変更を強制する力を持つことなく、リソースとサポートのために結集する。

逆に、チェンジ・エージェントは、変更を展開する著者である。彼らの仕事には、戦略や設計から展開や評価に至るまで、変革の実施に関する細かい作業が含まれる。

チェンジ・チャンピオンとは異なり、チェンジ・エージェントは、通常、中層から上層のリーダーシップから抜擢される。

チェンジ・チャンピオンの鍵は何か?

では、チェンジエージェントがすべての権力を握っているのであれば、チェンジチャンピオンはやる必要があるのだろうか?

もちろんだ。

現場の従業員が変革の主導権を握った場合、変革の成功率は次のようになる。

71%に急上昇する。

.

チェンジマネジメント・チャンピオンには、組織を左右する重要な責任がある。これには以下が含まれる:

変化を理解する

変革の実施プロセスをリードする前に、その変革を理解しなければならない。それは理解できるだろう?

チェンジ・チャンピオンの最初の責任は、全体像を把握することである。チェンジ・プロジェクトの目標、起こるべきこと、そしてそれが組織にどのような影響を与えるのか。

チェンジ・マネジメント戦略の策定

さて、これは難題である。しっかりとしたチェンジマネジメント戦略を構築することは、簡単なことではない。

チェンジ・チャンピオンは仕事力の一部であるため、ここでは優位に立つことができる。

私の仕事であるチェンジ・チャンピオンは、チェンジ・マネージャー・チームと協力し、その戦略が組織の目標と従業員のニーズに合致していることを確認する。

変革の伝達

チェンジ・チャンピオンは、従業員やステークホルダーに変化を伝え、理解してもらう上で重要な役割を果たします。

しかし、彼らはそれをどのようにやるのだろうか?

彼らは、そのメリットを説明し、それが全員の日常にどのような影響を与えるかを説明し、自然に生じる「でもなぜ?

明確なコミュニケーションがなければ、Zoomの通話中にWi-Fiが使えなくなるよりも早く、変革は壁にぶち当たるだろう。

従業員のトレーニング

変革には学習曲線が伴う。しかし、チェンジ・チャンピオンは、必要なトレーニングを通じて従業員を導くために存在する。

従業員が新しいやり方に慣れるまで、チェックインし、サポートを提供し、問題があればトラブルシューティングを行う。

役割モデルとして行動する

従業員の49

の従業員が、役割モデルが自分にとって良いキャリアパスへと導いてくれることに同意している。

変化の時代には、ロールモデルが特に重要になる。つまり、自然発火せずに変化を受け入れることができることを示す誰かである。

チェンジ・チャンピオンは、新しい環境に適応し、さらには成功する方法を示しながら、例によってリードする。

進捗のモニタリングとフィードバックの提供

進捗状況を把握しなければ、変革の意味がない。

チェンジ・チャンピオンは、常に進捗を監視し、弱点を特定し、フィードバックを提供することで、物事を正しい方向に進めていく。

問題の解決と強固なネットワークの構築

正直に言おう。どんな変革の導入プロセスも、問題がないわけではない。

チェンジ・チャンピオンは、物事がうまくいかないときの最初の対応者である。彼らは、他部門やチェンジマネジメントリーダーと協力して、問題を迅速に解決する。

そして、強力なネットワークの力を過小評価してはならない。従業員、シニアリーダー、利害関係者のいずれであっても、チェンジ・チャンピオンは、その接続を活用して変革の歯車に油を差すのである。

組織変革におけるチェンジ・チャンピオンの重要性

変革をもたらすには、一度に全員を説得する必要はない。

エベレット・ロジャーズのS字カーブの研究によれば、必要なのは次のことだけだ。

組織の10%から20

を採用することで、他のチームも素早くイノベーションに追随することができる。

そこで、チェンジ・チャンピオンの力に注目してはどうだろうか?

このような人たちは、小規模ながら影響力のあるグループを構成しており、組織の変革を通じて組織をリードすることができる。

チェンジ・チャンピオンはチームの代弁者である。

この理論がうまく機能するのは、チャンピオンは従業員だからである。彼らはチームの代弁者であり、懸念、アイデア、フィードバックを直接リーダーシップに伝える。

さらに、チェンジ・チャンピオンは、同僚からのフィードバックによって、何が仕事で何がそうでないかを素早く突き止めることができる。

チェンジ・チャンピオンはトレーニングに優れている

やること

従業員の59%近くが

の従業員が、正式な職場研修を受けたことがないと答えている。

正直なところ、ほとんどの企業でトレーニングの格差は存在する。

そこで、チェンジ・チャンピオンのステップとなる。チェンジ・チャンピオンは、定期的に時間を割いて従業員をマンツーマンでトレーニングする。

チャンピオンをボードに配置することで、新しいスキルの習得がよりスムーズになる。

チェンジ・チャンピオンはベータテストに最適である。

新しいプロセス、製品、サービスを本番稼働前にテストする人材が必要な場合、チェンジ・チャンピオンは最適な候補となる。

彼らの経験と洞察力により、潜在的な問題を早期に発見することができます。

チェンジ・チャンピオンは、ポジティブな職場文化を生み出す余地を与えてくれる。

ただ

/参照 https://www.forbes.com/councils/forbesfinancecouncil/2023/09/14/building-a-company-culture-to-drive-success/ スタッフの15 /%href/

は、自分の職場で積極的に仕事に取り組んでいる。しかし、チェンジ・チャンピオンは、より個別的なアプローチをとり、従業員が自分の考えやフィードバックを共有するよう促すことができる。

チェンジ・チャンピオンは経費削減に役立つ

これは、チェンジマネジメントについてまだ迷っているすべてのリーダーシップ幹部に贈る言葉である: チェンジ・チャンピオンには、オペレーション・コストを削減するコツがある。

彼らは会社の業務をよく理解しており、ワークフローを調整することで、新しいチームメンバーの学習コストを削減することができる。

さらに、チェンジ・チャンピオンは、自分たちの努力を会社の目標に合わせる方法を知っている。

彼らは常に、主要業績評価指標(KPI)の達成を支援し、ビジネスが予算目標を達成できるようにする。

成功するチェンジ・チャンピオンの特徴

チェンジ・チャンピオンは、次のようなスキルを備えていることが理想的です:

チェンジ・チャンピオンは、他の従業員をリードし、変革という険しい道を切り開きます。

チェンジ・チャンピオンは、変革のメリットと期待すべきことを効果的に伝えることができる。

従業員と接続し、彼らの懸念を理解し、変革のアイデアを受け入れやすくする。

結局のところ、チェンジ・チャンピオンは、変革について語るだけではなく、その実行を支援するのである。そのためには、優れたプロジェクト管理スキルが必要である。

チャンピオンは、組織全体の利害関係者と定期的に関わり、協力しなければならない。

チェンジ・チャンピオン候補の見分け方

では、野生のチェンジ・チャンピオンを見抜くにはどうすればいいのだろうか。

仲間のチャンピオンのように)例によってリードしよう:ルーシーにミーティングしよう。私の仕事は財務で、その役割は「チェンジ・リーダー」ではないかもしれないが、彼女には最適な資質がある。

新しいアイデアを受け入れる

ルーシーは天性の好奇心を持ち、常に新しいアイデアを探求したがる。

例えば、彼女は会社の年次監査の際に、財務データの収集が非効率であることに気づいた。時代遅れの方法に固執する代わりに、ルーシーはレポート作成プロセスの自動化を提案した。

使用方法

変更管理ツール

彼女は小さなチームを率いて、新しいシステムをテストし、導入した。その結果、チーム全体の手作業が30%削減された!

優れたネットワーク・スキル

ルーシーは部門を超えたリレーションシップを築くのが得意だ。

最近、財務部門でインターンを採用した際、ルーシーは人事部門と緊密に協力し、新入社員が会社の財務システムを理解できるように努めた。

こちらもお読みください

[クロスファンクショナル・チームの作り方](https://clickup.com/ja/blog/2273/cross functional teams/)

解決志向のマインドセット

ルーシーのチームは、四半期レビュー中に新しい経費追跡システムで問題が発生したとき、慌てなかった。ソフトウェアのせいにしたり、指をさしたりするのではなく、すぐにプロジェクトチームとミーティングを開き、トラブルシューティングを行った。

この迅速な行動が混乱を最小限に抑え、プロジェクトを軌道に乗せたのです。

リスクを取ることを厭わない

ルーシーは居心地の良い場所から一歩踏み出すことを楽しんでいる。

昨年、彼女の会社が新しい財務ソフトウェアを検討したとき、彼女はパイロットプロジェクトを率いることを志願した。当初はうまくいかないこともあったが、ルーシーはこの機会を受け入れ、さまざまな設定をテストし、本格導入前にシステムを微調整した。

共感的リーダーシップ

ルーシーはチームのために存在する。

彼女の会社が組織再編成を行ったとき、多くの従業員は、それが自分の役割にどのような影響を与えるかについて神経質になっていた。

ルーシーは同僚と話し合い、その変化が自分と組織の両方にどのような利益をもたらすかを説明した。彼女は定期的なチェックインを開催し、懸念に対処した。

もしルーシーがあなたの組織にいるのなら、ポジションの変更について彼女と話し合ってみてはどうだろう。

チェンジ・チャンピオンを変革戦略に組み込むには?

👀やること:知っていますか? 従業員の64 は、トップダウンの変化戦略に対して、何をやるべきか指示されるのを待つという反応を示す。

最も効果的なアプローチとは言えないだろう?

この受動的なプロセスでは、従業員が意見や懸念、貴重なフィードバックを共有する余地はない。

ここで重要なのはコラボレーションであり、チェンジ・チャンピオンの出番となる。チェンジ・チャンピオンをチェンジ・マネジメント戦略に組み込むことは、トップダウンの一方的なアプローチから脱却するための最初のステップである。

では、どうすればチェンジ・チャンピオンをもっと巻き込むことができるのだろうか?

プランニングに参加させる

チェンジ・チャンピオンを実行フェーズに参加させるのではなく、プランニングの段階から参加させる。プロジェクトのオブジェクトを説明し、アイデアやフィードバックを提供するよう奨励する。

フィードバックやアイデア、そしてもしかしたら苦情(誰もが経験したことがあるだろう)をすべて集めたら、その情報をすべて行動に移すときだ!

組織の変革には、次の2つの秘密兵器が必要だ。

チェンジマネジメント・プロセス・プラン

およびコミュニケーションプラン。

しかし、すべてを手作業でこなそうとする(あるいは付箋に必死に書き留める)のではなく、組織変革を実現するためのソリューションを紹介しよう:*ドラムロール ClickUp .

テンプレートを使って素早く始めよう

ClickUpは、あなたの個人的な変更管理アシスタントになるように設計されています。

あらかじめ用意された

変更管理テンプレート

を使えば、プロセス全体のマップを作成することができる。当てずっぽうの作業はなく、ステップの見落としもない。

時間(と頭痛の種)を節約するために、以下を参考にしてほしい。

ClickUpの変更管理プランテンプレート

変更を効果的にプランし、実施し、監視するために設計されています。

ClickUpの変更管理プランテンプレートは、変更管理をよりよくプランニングするのに役立ちます。

このテンプレートを使えば、望ましい成果の概要を示すことができ、全員の目標を一致させることができます。また、チームと協力し、組織の変化にどこでどのように貢献することが期待されているのか、全員が同じページで確認することができます。

良いチェックリストが大好きな人のために(そうでない人もいる?)

ClickUpの変更管理チェックリストテンプレート

は、すべてのステップを追跡できる、よりきめ細かいツールをお探しなら、強くお勧めします。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-45.png チェックリストを使って、チェンジ・チャンピオンがより良いチェンジプランを立てられるようにしよう。 /%img/

ClickUpのチェンジマネジメントチェックリストテンプレートは、チェンジマネジメントのロードマップを作成するための良い出発点である。

クリックアップのコラボレーション101

さて、本当に次のレベルに持っていくためには、チームを巻き込んで詳細な議論を行い、包括的な変更実行プランを作成しましょう。

そして、これがプロのアドバイスだ。 クリックアップホワイトボード をクリックし、アイデアを出し合う。💡

G2が選ぶコラボレーションホワイトボードツールのトップに選ばれたこの機能は、数回クリックするだけでアイデアをタスクに変換できます。

/💡 G2が選ぶトップ・コラボレーション・ホワイトボード・ツールの1つです。 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboards-1.gif クリックUpホワイトボードで、変革チャンピオンと視覚的にブレーンストーミング。 /クリックアップホワイトボード

ClickUp ホワイトボードで共同ワークスペースを作成し、タスクを割り当て、チームメンバーにタグを付け、必要な詳細を概説します。

アイデアがまとまったら、次のように使用します。

ClickUp マインドマップ

を使えば、優先度や構造から行動やリソースに至るまで、変革プロセス全体を可視化することができる。

こちらもお読みください

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/57768/undefined/ チーム憲章の書き方は?例とテンプレート付き /%href/

クリックアップで変化を伝える

変更プロセスを通じて、全員に情報を共有する必要があります。

最初のアナウンスで強力にスタートし、その勢いを維持するために毎週のオフィスアワーで質問に答えましょう(質問が出るでしょうから)。

そして、準備が整ったら、大きくエキサイティングな発表で正式なスタートを切りましょう。

ClickUpは、あなたの仕事をより簡単にする機能を満載しています。その

複数リストのタスク

機能により、チーム間のタスク接続が可能です。

ClickUpのTasks in Multiple Listを使えば、管理者はタスクを社内の他のチームに接続することができる。

さらに、定期的なタスクにより、重要なアップデートやミーティングを見逃すことがなくなります。毎週行われる進捗のアップデートや、重要な運営委員会のチェックインなどです。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Clickup-event.gif ClickUpで、チェンジ・チャンピオンとのミーティングの予定を追跡。 /クリックアップ

ClickUpでタスクをスケジューリングし、重要なイベントを逃さない。

タスクの割り当てと追跡

チェンジリーダーは、チームに責任と所有権を持たせるために、アカウント文化を創造する必要があります。

そのためには

ClickUpタスク

ClickUpタスクは、依存関係の作成、期日の追跡から納品タイムラインの可視化まで、タスク管理ツール一式を提供します。

/クリックアップタスク https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Clickup-task.png ClickUpタスクで変更チャンピオンにタスクを割り当てよう。 /クリックアップタスク

ClickUpタスクを使って、異なるタスクリストからタスクを追加、削除、ビューすることで、所有権を向上させる_。

タスクの複雑さに関する洞察を収集したいですか?クリックアップのネイティブ時間追跡では、各変更作業に費やされた時間を追跡できます。

こちらもお読みください

チームマネージャーのスキルアップ法

コンテキストのための詳細な文書

特に社員が次に何が起こるかわからない場合、変化に圧倒されることがある。

解決策は?従業員を導く詳細な文書を作成しましょう。

ClickUp DocsでAIを活用した編集を行い、コンテンツを改善する。

クリックUpドキュメント

を使えば、簡単に

/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/50649/project management structures/。 構造化プロジェクト管理 /%href/

ナレッジベースからプロセスガイドまで、すべてをカバーするプラットフォーム。

このツールは、共同編集とフォーマット済みのヘッダーを提供し、変革イニシアチブを最初から最後までサポートする豊富なリソースの構築を支援します。

さらに効率的に、 ClickUpブレイン には、ブレーンストーミング、編集、要約するための、役割に応じた複数のプロンプトが用意されています。

ソフトウェアプロジェクトのプランニングでも、チームコミュニケーションの改善でも、これらのプロンプトが柔軟なタイムラインの構築に役立ちます。

変更コミュニケーションを人間的にする

オープンなコミュニケーションを確立することは、課題の半分を解決することです。

堅苦しく退屈な電子メールを送る代わりに、次のようなものを使ってみよう。

/を使ってみよう。 https://clickup.com/features/chat-view ClickUpチャット /%href/

従業員とのリアルタイムの会話に。チャットに直接ファイル、ビデオ、スプレッドシートを埋め込むことができ、より魅力的な対話を実現します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-View.png ClickUp チャットで変革チャンピオンとリアルタイムでコラボレーション。 /クリックアップチャット

ClickUpのチャットビューは、すべてのコメントのリポジトリとして機能します。

定期的なチェックイン

変更管理プロセスを通じて双方向のコミュニケーションを行うことで、次のような効果が期待できます。

/を高めることができる。 https://www.gartner.com/en/articles/this-new-strategy-could-be-your-ticket-to-change-management-success 成功を32%高めることができる /%href/

.

ですから、変革の取り組みが始まったら、一貫したサポートでチームを育成しましょう。

定期的なチェックインは、不満に効果的に対処するのに役立つ。覚えておいてほしいのは、たとえわずかな不満でも、すぐに注意を払うべきだということだ。

チームメンバーは、ClickUpのコメントスレッドやメンションを使って、タスクのフィードバックを共有することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/clickup-actionable-task.gif 担当コメントを通じて、変更チャンピオンとの会話を広げましょう。 /コメント

コメントを実行可能なタスクに変え、ClickUp.comでチームに割り当てる。

さらに、チームは

割り当てられたコメント

これは解決されるまで追跡可能である。

ClickUpタスクビューを使用して、コメントをタスクに変換し、適切なチームメンバーに割り当てる。

これを考えてみましょう:

/これを考えてみよう。 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/18479790211016273?trk=public_post_comment-text 変革イニシアティブの60%から70%は失敗する /%href/

.しかし、ClickUpを利用している企業は、その確率を打ち破っている。

例えば、医療大手のメイヨークリニック。彼らの

YouTubeビデオ

Change is Hard: Creating an Adoption Plan to Breed Success(変化は難しい:成功に導くための採用プランの作成)』では、スムーズな移籍に欠かせなかった要因としてClickUpを挙げている。あるホストはこうメモしている:

私たち3人がこれまでのキャリアの中で立ち上げたツールの中で、最も早く採用された。スタッフの幸せ。チーム全体の透明性とコラボレーションが向上。プロジェクトでのコミュニケーションの行き来が減った。タグやコメントといったClickUpの機能を使うことで、デザイナーはリーダーに助けを求めることができる。

メイヨークリニック、プログラムマネージャー、ヘザー・メイヤー氏

チェンジ・チャンピオン・ネットワーク

レアが多国籍企業の重要な組織改革を指揮する姿を想像してみてください。

すべてを一人でこなす?理想的ではありません。

そこで、彼女はチェンジ・チャンピオン・ネットワークをフォームし、彼女のような複数の社員が組織に変革をもたらす責任を共有した。

レアのネットワークの運営方法はこうだ:

言葉を広める :レアと彼女のチームは、部門や国を越えて全員がチェンジ・マネージャー・プランを理解するようにする。一人が力仕事をするのではなく、各メンバーがチーム内で変更の背景にある「理由」と「方法」を伝える。

:レアと彼女のチームは、部門や国を越えて全員がチェンジ・マネージャー・プランを理解するようにする。一人が力仕事をするのではなく、各メンバーがチーム内で変更の背景にある「理由」と「方法」を伝える。 利点の説明 :レアと彼女のクルーは、従業員にとってプラスになるポジションを強調し、その変更がワークフローや会社の目標をどのように向上させるかを理解できるようにする。

:レアと彼女のクルーは、従業員にとってプラスになるポジションを強調し、その変更がワークフローや会社の目標をどのように向上させるかを理解できるようにする。 コミュニケーションの促進レアのネットワークは、従業員のフィードバックを収集し、質問に答え、経営陣に懸念を伝えます。彼らは、利害関係者と従業員の双方にとって頼れるチームです。

複雑性の管理会社の規模が大きいため、ネットワーク・アプローチにより、一人の担当者が圧倒されることはない。Rheaは自分の部署に集中し、他の人は自分の部署で同じことをやる。

チェンジ・チャンピオンの育成

ここまでは、チェンジ・チャンピオンを見つけることに焦点を当ててきた。

難しいのは、彼らのスキルを向上させ、彼らの貢献を最大限に活かすことである。そのためには、以下のステップを踏む必要がある。

トレーニングとスキル開発

トレーニングは成功の基盤である。

/の根幹である。 https://clickup.com/blog/change-control-process// 変更実施プロセス /%href/

.レアがチームに万全の装備 を整えたように、変革のチャンピオンも、新しい手順やシステムについて適切なトレーニングを受けるべきである。

ワークショップ、ウェビナー、あるいはメンタリングは、彼らが自信に満ちたリーダーになるのを助けることができる。

また、彼らのエモーショナル・インテリジェンス、レジリエンス、リーダーシップ・スキルをさらに伸ばすトレーニングを提供することもできる。

リソースと励ましの提供

チェンジ・チャンピオンの能力を最大限に引き出すには、彼らに自主性とリソースを与え、変化を実行し、新しいアイデアを試すようにする。

続きを読む:

リソース管理とは?例とテンプレートによる究極のガイド

サポートネットワークの構築

チェンジ・チャンピオン・ネットワークのようなコミュニティは、彼らがアイデア、洞察、ベストプラクティスを共有するための安全なスペースを作る。

モニタリングとフィードバック

最後に、チェンジ・チャンピオンを定期的にチェックする。

アンケート、インタビュー、アナリティクスなどを用いて、進捗や課題を追跡する。建設的なフィードバックを提供することで、彼らの成長を促し、その成果を評価することで、勢いを持続させる。

ここで

ClickUpダッシュボード

は、チェンジ・チャンピオンが変化をもたらす上で重要な役割を果たします。

クリックアップダッシュボードは、各変革施策の進捗を一目で追跡でき、何がうまくいっていて、どこに改善が必要なのかをデータに基づいてビューします。

カスタマイズ可能なウィジェットを設定して、各チェンジ・チャンピオンの主要業績評価指標(KPI)を追跡し、タスク完了率、チームメンバーからのフィードバック、特定の目標のタイムラインなどのメトリクスを監視できます。

/ウィジェット https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/clickup-dashboard.png ClickUpダッシュボードによる洞察で、チェンジ・チャンピオンに力を与えます。 /クリックアップダッシュボード

ClickUpダッシュボードを使用して、タスクに優先順位を付け、プロジェクトの成果を高め、スプリントとチームを管理します。

Changeの'C'はClickUpの略です。

少し野心的なタイトルだと思われるかもしれませんが、上で見たように、ClickUpユーザーからのフィードバックはそうではありません。

ClickUpは、マネージャーとチームの完璧な橋渡し役です。この連携により、全員が同じ目標に向かって仕事を進めることができ、電子メールの紛失や更新漏れがなくなります。

ClickUpのようなオールインワンのプロジェクト管理ツールがあれば、すべてのチームの足並みを揃え、生産性を維持しながら、組織における変更管理の努力をよりよくプランニングし、実行することができます。

ClickUpに登録する

今すぐ無料登録して、あなたの会社をプロジェクトごとに変えましょう。