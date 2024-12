グラフィックデザインのポートフォリオの作り方

グラフィックデザイナーのポートフォリオは、スパイディースーツに相当する。🦸🏼

同じようなスキルを持つ他のデザイナーとは一線を画す設定です。

私のポートフォリオは、あなたの最高の仕事を集めたものです。あなたのユニークなスタイル、問題解決スキル、そして誰かのビジョンを見事なビジュアルに変える能力を、雇用主やクライアントに伝えるものです。

デザイン・ポートフォリオの作り方と、あなたのパーソナル・ブランドを紹介するオンライン・ポートフォリオが必要な理由を見ていきましょう。ボーナスとして、便利なツールも共有します!

優れたグラフィックデザインポートフォリオの解剖学

優れたグラフィックデザインポートフォリオは、アート、ウェブデザイン、サイエンスを組み合わせて、あなたのデザイン能力をアピールするものです。あなたの創造性、技術力、美的感覚を示すものです。

このように キーラン・フラナガン HubSpotのマーケティング担当バイスプレジデントであるKieran Flagan /%href/は言う。「コンテンツに関して言えば、最高のマーケターは自己宣伝がGOODであることを知っています!」。

デザインポートフォリオを目立たせるには?

あなたのデザインポートフォリオは、読者の注目を集め、"ワオ!"と言わせるものでなければなりません。やることは、ある鍵機能を盛り込むこと。

直感的なユーザーエクスペリエンス(UX)デザイン: 優れたグラフィックデザインポートフォリオは、ユーザーエクスペリエンスを優先します。ナビゲートが簡単で、どのデバイスでも見栄えが良く、最も重要なのは読み込みが速いことです。

優れたグラフィックデザインポートフォリオは、ユーザーエクスペリエンスを優先します。ナビゲートが簡単で、どのデバイスでも見栄えが良く、最も重要なのは読み込みが速いことです。 デザイン性の高いページレイアウト:デザイン性の高いレイアウトは、見る人の視線を誘導し、重要な要素を強調する視覚的階層を作ります。レイアウトはバランスがよく、調和がとれており、適切に配置されている必要があります。様々なサイズ、色、フォントを使用し、注目を集めましょう。読みやすさを向上させ、シームレスなユーザー体験を提供するために、関連する要素をグループ化しましょう。

スーザン・ケアのシンプルかつ効果的なグリッド・レイアウト すぐに注目を集める

幅広いプロジェクト: AUXデザイナーの一日 UXデザイナーの一日は、様々なプロジェクトを扱うことになります。ロゴデザイン、ブランディング、ウェブデザイン、個人的な仕事やコンセプチュアルな仕事など、多様なプロジェクトをすべて盛り込みましょう。そうすることで、より広い範囲の潜在的クライアントにアピールすることができます。

ご覧ください

/参照 https://www.ariesmoross.com/Work-Archive アリエス・ポートフォリオ /%href/

パーソナル・ブランディング: ここはあなたが楽しむところです!忘れないでください、あなたはあなたを売っているのです。自分自身についての詳細-何があなたをインスパイアするか、どんなデザイナーを尊敬しているか、あなたの個人的なデザイン哲学は何か-を共有する "About Me "セクションを設けましょう。あなたの創造性をアピールするために、空想や思索的なデザインを機能として盛り込みましょう。

ここはあなたが楽しむところです!忘れないでください、あなたはあなたを売っているのです。自分自身についての詳細-何があなたをインスパイアするか、どんなデザイナーを尊敬しているか、あなたの個人的なデザイン哲学は何か-を共有する "About Me "セクションを設けましょう。あなたの創造性をアピールするために、空想や思索的なデザインを機能として盛り込みましょう。 高解像度のビジュアル: 高解像度の画像や人目を引くビジュアルを使用することで、あなたの仕事を最もよく見せ、細部へのこだわりをアピールしましょう。

どのように

/参照 https://jessicahische.is/working ジェシカ・ヒッシュのポートフォリオ /%href/

彼女の生産性を紹介する。 クリエイティブなプロのグラフィックデザイナーとして、ポートフォリオはあなたの第一印象であることを忘れないでください。あなたは良いものを作る必要があります。

素晴らしいグラフィックデザインのポートフォリオを構築するためのステップバイステップガイド。

優れたグラフィックデザイナーのポートフォリオがどのようなものであるべきかを理解したところで、あなたのポートフォリオをどのように構築できるかを見ていきましょう。

1.正しいプラットフォームを選ぶ

インターネット上には、無料または有料のポートフォリオ構築プラットフォームがあふれており、それらを使って仕事をすることができます。人気のあるものをいくつか比較してみよう:WordPress、HubSpot、Squarespace、Cargo Collective。

| 機能 | WordPress | HubSpot CMS | Squarespace | Cargo Collective

| デザインの柔軟性|何千ものテーマとプラグインで高度なカスタマイズが可能|組み込みのデザインツールでカスタム可能|カスタマイズオプションは限定的、テンプレートに依存|ビジュアルポートフォリオに焦点を当て、カスタマイズ可能なテンプレート

| eCommerce| 基本的なeCommerce機能にはプラグインが必要|HubSpot支払いのようなeCommerce機能を内蔵|ビジネスプラン以上でeCommerceが利用可能|eCommerceを主目的としたプラットフォームではありません。

| 高度なSEO機能にはプラグインが必要|上位プランにはSEOツールが組み込まれている|WordPressに比べSEOオプションが制限されている|ビジュアルポートフォリオに最適化されている|SEO|HubSpot Payなどの基本的なSEO機能にはプラグインが必要|Business以上のプランでSEO機能が利用可能|Eコマースを主目的としたプラットフォームではない|SEO|SEOツールにはプラグインが必要|上位プランにはSEOツールが組み込まれている|WordPressに比べSEOオプションが制限されている|ビジュアルポートフォリオに最適化されている

| ホスティング|別途ホスティングが必要で、セキュリティ問題が発生しやすい|ホスティング込みで、セキュリティ水準が高い|ホスティング込みで、セキュリティが高い|ホスティング込みで、ポートフォリオに最適化されている

| CMS Starterは月25ドルから、CMS Starterは月12ドルから、ホスティング費用なし。

| デザイナー、アーティスト、フォトグラファー、クリエイター、中小ビジネス、クリエイティブ、個人|Best for| Developers and advanced users|中小ビジネス、クリエイティブ、個人|デザイナー、アーティスト、フォトグラファー、クリエイティブ|Best for| Developers and advanced users|中小ビジネス、クリエイティブ、個人|Best for| Developers and advanced users|中小ビジネス、クリエイティブ、個人|デザイナー、アーティスト、フォトグラファー、クリエイティブ

では、自分に最適なプラットフォームを選ぶにはどうすればいいのでしょうか? 自分の求める美的感覚、コーディング能力、予算に見合ったものを選びましょう。 生産性ポートフォリオを管理する。 または

/または https://clickup.com/ja/blog/114281/undefined/ プロジェクトポートフォリオ /プロジェクト・ポートフォリオ

グラフィックデザインのポートフォリオ構築だけでなく、多機能なプラットフォームが必要です。

将来にも目を向けましょう。あなたのポートフォリオ(そしてあなたのキャリア!)がどのように進化していくかを考え、それに合わせてプラットフォームを選びましょう。

真に先進的なグラフィックデザイナーには、以下のようなプロジェクト管理プラットフォームも必要です。 デザインプロジェクトの管理。 タスクとの管理 デザイン・コラボレーションを促進する さまざまな利害関係者の間で。

私たちが推奨したいのは ClickUp は、デザインポートフォリオを作成するために調整されたいくつかの機能を提供しています:

AIツール: ユーザージャーニーを生成し、クリエイティブブリーフを使用する。 ClickUpブレイン を使い、クリエイティビティを高める。

ユーザージャーニーを生成し、クリエイティブブリーフを使用する。 ClickUpブレイン を使い、クリエイティビティを高める。 プロジェクト管理: タスクを整理し、期限を設定し、進捗を効果的に追跡します。これは、複数のデザインプロジェクトを同時に管理するために不可欠です。 ClickUpタスク コラボレーション機能: チームメンバーとのコラボレーションが可能です。 クリックアップドキュメント と クリックアップホワイトボード を使ってデザイン・ブリーフを作成し、リアルタイムのフィードバックとアップデートを可能にします。これは、プロジェクトで緊密に協力する必要があるデザインチームにとって非常に重要です。

タスクを整理し、期限を設定し、進捗を効果的に追跡します。これは、複数のデザインプロジェクトを同時に管理するために不可欠です。 ClickUpタスク 他のツールとの統合: FigmaやCanvaなどの様々なデザインツールやアプリケーションと統合することで、シームレスなワークフローを実現し、他のプラットフォームからアセットを取り込むことができます。

ClickUpのもう1つの鍵は、アプリケーションをカスタマイズできる機能です。 リストビュー には、ポートフォリオアイテムを整理するための様々なステータスとフィールドがあります。例えば、「Ideation」、「In Progress」、「Completed」などのカスタムステータスを持つポートフォリオプロジェクトのリストを作成できます。

ClickUpでカスタムフィールドを作成し、仕事を追跡します。

を追加することもできます。 カスタムフィールド クライアント、予算、締切日などのカスタムフィールドを追加することができます。このレベルのカスタム化により、進捗を追跡し、鍵の詳細を監視し、ポートフォリオを構築および管理する際に整理された状態を維持することができます。

2.共有する仕事サンプルの特定

グラフィックデザインのプラットフォームを選んだら、紹介したい仕事サンプルを選ぶ必要があります。

あなたのデザイン範囲、問題解決能力、美的スタイル、そして能力を示すプロジェクトを特定することから始めましょう。 現代のグラフィックデザインのトレンドに常に敏感であること。 .目に見える結果や説得力のあるストーリーを示すものを選択する。

あなたの多才さをアピールするために、プロジェクトの種類(印刷物、デジタル、ブランディングなど)を混在させることも忘れずに。複雑なプロジェクトの場合は、デザインのプロセス、課題、結果を説明する詳細なケーススタディを提示するのもよいでしょう。そうすることで、将来のクライアントや雇用主に、あなたの仕事ぶりや可能性を感じてもらうことができます。

💡* プロのヒント: を使う

/を使います。 https://clickup.com/templates/graphic-design-t-182171459 ClickUp グラフィックデザインテンプレート /%href/

ポートフォリオを作成する際に、すべてのファイル、ワークフロー、締め切りを整理するためのテンプレートです。すべてのデザインファイルに瞬時にアクセスできるので、ポートフォリオに掲載するファイルを特定できます。

ClickUpのグラフィックデザインテンプレートには、グラフィックデザインのプロセスを最初から最後まで合理化するのに役立つ3つのカスタムビューが付属しています。

3.各サンプルのストーリーを伝える

強力なポートフォリオは、ビジュアルを見せるだけではありません。構成も重要です。

構図とは、視覚的に美しく効果的な結果を生み出すために、要素を意図的に配置することです。見る人の視線を誘導するために、リズムとバランスを活用することが必要です。

ポートフォリオ内のサンプルを構成するためにはどうすればいいのでしょうか?サンプル制作の各フェーズを通して、見る人を誘導します。 最初の目標と進捗中の鍵となるステップを共有する。直面した課題にメンションし、デザインの根拠となるコンテクストを提供する。

4.適切なテンプレートやレイアウトを選ぶ

きちんと構成されたレイアウトは、ポートフォリオ全体のインパクトを高めます。ウェブベースのレイアウトを使用する場合は、ウェブデザインに注意を払い、ユーザーフレンドリーで、さまざまなデバイスでうまく機能することを確認しましょう。異なるブラウザ(Chrome、Firefox、Safari、Edge)でポートフォリオがどのように見えるかをチェックしてください。表示に一貫性がないと、ユーザー体験が台無しになります。

5.Alt属性に注意を払う

Alt属性は、altテキストまたはaltタグとしても知られ、HTMLコード内で使用される画像の簡単な説明です。画像の読み込みに失敗した場合や、スクリーン・リーダーを使用しているユーザーなど、画像を見ることができないユーザーのために、画像の代わりに表示されます。

Alt属性には二つの目的があります。第一に、これらのツールは視覚障害者のためにデジタル・コンテンツを音声や点字に変換するので、Altテキストはすべてのユーザーがページのコンテンツを理解できるようにします。同様に、画像の読み込みに失敗した場合、altテキストはテキストによる代替を提供し、イライラするユーザー体験を防ぎます。

第二に、検索エンジンは画像を直接「見る」ことができません。altテキストは、検索エンジンが画像のコンテンツを理解し、適切にインデックスできるようにします。

例えば、"Red apple "ではなく、"Crisp red apple on a wooden table "のように。

イメージ: 赤いリンゴの写真

赤いリンゴの写真 悪いaltテキスト: "赤いリンゴ"

"赤いリンゴ" 良い alt テキスト: "白い背景のさわやかな赤いリンゴ"

6.選択したウェブ・プラットフォームのギャラリーに画像をアップロードする

覚えておいてください:あなたが選ぶ画像の質は、あなたの仕事の質について多くを語っています。 画質とファイルサイズのバランスをとりながら、高解像度の画像を表示し、読み込み時間を短縮しましょう。

あなたのデザイン美学を補完するギャラリースタイルを選択する(例:グリッド、スライドショー、ライトボックス)。画像編集、トリミング、整理ツールなどのプラットフォーム固有の機能を活用し、ポートフォリオのスタイルに合わせてギャラリーの外観、レイアウト、トランジションをカスタムしましょう。

7.実際の仕事を紹介して信頼性を高める

実際のプロジェクトは、実用的なデザインソリューションを提供するあなたの能力を証明します。 実際のクライアントとのコラボレーションを強調しましょう。プロのクリエイティブな経験がない場合は、ポートフォリオに掲載するために、既存のブランドのデザインコンセプトを開発しましょう。

8.ポートフォリオのデザインに個性を出す

ポートフォリオはあなたのパーソナルブランドの拡張機能です。他のグラフィックデザインポートフォリオと差をつけましょう。あなたのデザインの道のり、インスピレーション、価値を共有しましょう。

9.情熱をアピールする

情熱は貴重だ。しかし、現実の問題を解決するためにあなたの情熱を活用する能力、それはかけがえのないものです。デザインポートフォリオを使って、あなたのデザインソリューションが特に複雑な問題にどのように対処したかを説明しましょう。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/43673/undefined/ デザイン概要 /%href/

どのように

/どのように https://clickup.com/ja/blog/74368/undefined/ 特定のスタイルガイドを作成した /%href/

あるいはビジネス・オブジェクトにどのように整合させたか。

スケッチ、ワイヤーフレーム、デザインの反復を共有し、プロジェクトのステップ・バイ・ステップの進化を示すこと。

これらのステップに従い、ポートフォリオを継続的に改善することで、あなたのデザインの才能を効果的にアピールし、クライアントや雇用者を常に惹きつける強力なツールを作成することができます。

クリックアップで素晴らしいグラフィックデザインポートフォリオを作りましょう。

印象に残るデザインポートフォリオを作ることは、美しいストーリーを作ることと同じです。ここで簡単におさらいしましょう:

賢く選択する: あなたの多才さと最高の仕事を紹介する作品を選択する。

あなたの多才さと最高の仕事を紹介する作品を選択する。 Curate creatively: 最大のインパクトのためにポートフォリオを整理する。

最大のインパクトのためにポートフォリオを整理する。 学び、実験し、改善する:あなたのプロとしての成長を反映する生きている文書としてあなたのポートフォリオを扱う。

すべての旅にはマイルストーンがあり、よく練られたポートフォリオはどんなデザイナーにとっても重要なものです。ClickUpがお手伝いします。

グラフィックデザイナー向けClickUpテンプレート

ポートフォリオをデザインする際に役立つツールがあります。 ClickUpデザインポートフォリオタスクテンプレート .

ClickUpデザインポートフォリオタスクテンプレートでポートフォリオを効率的に作成・管理しよう

このテンプレートは以下のことに役立ちます:

ワークフロー管理: このテンプレートはワークフローの合理化を支援し、ポートフォリオ開発に関連するタスクの整理と優先順位付けを容易にします。

このテンプレートはワークフローの合理化を支援し、ポートフォリオ開発に関連するタスクの整理と優先順位付けを容易にします。 プロジェクト追跡: ポートフォリオ構築をプロジェクトとして追跡することができ、ポー トフォリオの全側面が時間内および範囲内で完了することを保証します。

ポートフォリオ構築をプロジェクトとして追跡することができ、ポー トフォリオの全側面が時間内および範囲内で完了することを保証します。 タスクと締め切りのモニタリング: ポートフォリオの作成と最適化のための構造的なアプローチを維持するのに役立つタスクと締め切りをモニタリングすることができます。

ポートフォリオの作成と最適化のための構造的なアプローチを維持するのに役立つタスクと締め切りをモニタリングすることができます。 コラボレーション:テンプレートはチームメンバー間のコラボレーションを促進し、ポートフォリオにおける創造性とインプットを強化することができます。

全体として、このテンプレートは、必要な要素がすべて取り上げられていることを確認するための包括的なツールです。

また ClickUpポートフォリオ管理テンプレート プロジェクトの進捗を管理し、ポートフォリオを作成して公開するためのテンプレートです。

ClickUpポートフォリオ管理テンプレートを使って、構造的で視覚的に魅力的なデザインポートフォリオを作成しましょう。

使用できる鍵は以下の通りです:

カスタムステータス: 16種類のカスタムステータス(新規、完了、進行中、リスクなど)でタスクを作成し、設計プロジェクトの進捗を効率的に監視できます。

16種類のカスタムステータス(新規、完了、進行中、リスクなど)でタスクを作成し、設計プロジェクトの進捗を効率的に監視できます。 カスタムフィールド: 進捗状況、見積もりコスト、チームマネージャーなどの属性を分類して追加することで、デザイン関連データを視覚化し、ポートフォリオを包括的に管理することができます。

進捗状況、見積もりコスト、チームマネージャーなどの属性を分類して追加することで、デザイン関連データを視覚化し、ポートフォリオを包括的に管理することができます。 カスタムビュー: ポートフォリオマスターリストやプロジェクトSOPなど、複数のビューで情報を整理し、簡単にアクセスすることができます。特に様々なデザインプロジェクトとそのステータスを追跡するのに便利です。

ポートフォリオマスターリストやプロジェクトSOPなど、複数のビューで情報を整理し、簡単にアクセスすることができます。特に様々なデザインプロジェクトとそのステータスを追跡するのに便利です。 プロジェクト管理ツール:時間追跡、タグ付け、依存関係の警告などの機能を使用して、プロジェクト管理機能を強化し、スケジュールと予算内に収まるようにします。

ポートフォリオに適した要素の選択

グラフィックデザインのポートフォリオは、クライアントを見据えたあなたの第一印象です。視覚的に魅力的で、かつ有益なものにしなければなりません。以下のことに気をつけましょう:

デスクトップでもモバイルでも、ポートフォリオが見やすいこと。

ポートフォリオが見づらいと、クライアントはイライラしてしまいます。 レスポンシブデザインを採用し、パソコンの大きな画面でもスマートフォンの小さな画面でも仕事ができるようにしましょう。

スクリーンリーダーを使う人への配慮も重要です。これらのツールは、視覚障害者がデジタルコンテンツを理解するのに役立ちます。あなたのポートフォリオを誰もがアクセスできるようにすることで、あなたが包括性に配慮していることを示すことができ、より多くの読者にリーチできる可能性があります。

あなたの最高の仕事を強調し、多才さをアピールしましょう。

すべてのデザインが同じように作られているわけではありません。私のポートフォリオは、あなたの最高の仕事を紹介するハイライトリールであるべきです。映画の予告編のようなものだと考えてください。あなたがやることに興奮と期待を抱かせたいのです。

しかし、ひとつのスタイルだけに集中してはいけません。あなたの多才さを見せてください。ミニマルなデザインが得意だとしても、大胆でカラフルなプロジェクトも入れてください。そうすることで、あなたの順応性と多様なクライアントのニーズに対応する能力を示すことができます。

クライアント以外の仕事やサイドプロジェクトもポートフォリオにスペースを作りましょう。

個人的なプロジェクトの価値を過小評価しないでください。お気に入りのバンドのポスターをデザインしたとか、地元のチャリティーのロゴを作ったとか。 ポートフォリオ・プロジェクトは、あなたのデザイン・ポートフォリオに個性を加え、潜在的なクライアントにあなたの範囲を示すことができます。

専門的なケーススタディやクライアントの推薦を含めましょう。

ケーススタディは、あなたがデザインしたときから、どのような道のりを歩んできたかを説明することができます。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/55511/undefined/ クリエイティブ・ブリーフ /%href/

デザインプロセス、直面した課題、それをどのように克服したかなど。これにより、潜在的なクライアントはあなたのスキルや問題解決能力をより深く理解することができます。

同様に、クライアントの声や推薦の言葉も貴重なものです。信頼と信用を築きます。以前のクライアントがあなたと仕事をした経験を喜んで共有してくれるのであれば、それをポートフォリオに含めましょう。

グラフィックデザインポートフォリオの完成と共有

あなたは最高の仕事を慎重に選択し、魅力的なポートフォリオを作成しました。さあ、今度はそれを世に出す番です。ここでは、どのように自分自身を公表すればよいかを説明します。

潜在的なクライアントのために、あなたの経歴と連絡先を掲載しましょう。

あなたがどんな人で、何をやっているのかをクライアントに伝える簡単な経歴を載せましょう。最も重要なことは、あなたの連絡先がクリアされ、簡単に見つけられるようにすることです。

適切なドメイン名を見つける

オンラインでの存在感、信頼性、ブランド力を高めるドメイン名を選びましょう。理想的なのは、あなたの名前、またはサービス内容が入ったドメイン名です。また、'.design'ドメインはグラフィックデザインに携わる人には特に関連性が高いのでメモしておきましょう。

ポートフォリオの公開と共有

プロフェッショナルなポートフォリオが出来上がったら、今度はそれを世界に共有しましょう。Behance、Artstation、Portfoliosなどのグラフィックデザインポートフォリオサイトで公開することができます。また、InstagramやPinterestのようなソーシャルメディアプラットフォームにも投稿する必要があります。LinkedInのようなネットワーキングサイトで複数のオンラインデザインコミュニティに参加すれば、クライアントや組織、才能あるデザイナーを探している地元のビジネスの注目を集めることができます。

ポートフォリオを定期的に更新する。

ポートフォリオのデザインを新鮮で適切なものに保つためには、定期的に更新することが大切です。定期的なポートフォリオの更新が有益である3つの理由をご紹介します:

業界のトレンド、テクノロジー、ベストプラクティスを常に把握することで、ポートフォリオにあなたの知識やスキルが反映され、クライアントの期待やデザインの最新イノベーションの変化にも対応することができます。

あなたの継続的な成長をアピールすることで、継続的なプロフェッショナルとしての成長へのコミットメントを示すことができます。

ポートフォリオを定期的に更新することで、自分の進捗状況を評価し、改善すべき点や新たに開発すべきスキルを特定することができます。

ClickUpでポートフォリオを構築・管理しよう

さて、次の準備はできていますか? 素晴らしいグラフィックデザインのポートフォリオを構築する エキサイティングなデザインの機会への扉を開くために?それ以上のことをお考えですか?ClickUpの強みはその柔軟性にあります。

クライアント、デザイン要件、納期がそれぞれ異なる多数のプロジェクトを管理し、異なるデザインバージョンを保存して変更履歴を管理し、デザインプロセスの各フェーズを追跡し、在庫や請求書のような雑務を管理する。

何よりも、WordPress、HubSpot、Canvaなど、すでに使っている他のほとんどのプラットフォームと統合できるので、すべての機能を最大限に活用できる。ClickUpはあなたのアシスタントの役割を果たし、煩雑な仕事を処理する一方で、あなたはクリエイティブな仕事に集中することができます。 今すぐ無料登録 ClickUpはあなたのデザインスターへの道をサポートします。