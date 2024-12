職場における共感とは何か？(例付き）

私生活に波風が立ち、仕事で大変な思いをした経験は誰にでもあるだろう。家族の危機、突然の病気、あるいは日々のストレスの重さかもしれない。

そのようなとき、重要なのは職場の方針や手順ではなく、気づき、気にかけてくれる人たちです。

職場での共感は、従業員の経験を左右する重要な役割を果たします。 マッキンゼーの調査 マッキンゼーの調査 /%ref/ によると、組織が共感的であると考える従業員は、より革新的で創造的なリスクを取る傾向がある。

このブログでは、職場における共感の重要性と、それを実践するためのいくつかのアイデアについて説明します。

共感とは何か?

共感とは、他人の気持ちに同調し、その人の視点を純粋に理解することです。相手の靴にステップを踏み、相手が経験していることを感じるようなものです。この接続は、あなたがより効果的にコミュニケーションし、より強いリレーションシップを構築するのに役立ちます。

共感と同情を混同する人がいますが、どちらも異なる感情です。共感とは、相手の状況を気の毒に思い、サポートを提供することですが、相手の感情を本当に共有するわけではありません。

しかし共感とは、相手の痛みを自分のことのように感じることを意味する。共感とは、相手の経験に真に関わり、共有することである。

共感と同情はどちらも、次のようなフォームの核となる。 仕事における感情的知性 .

職場における共感とは何を意味するのか?

職場における共感とは、同僚があなたや他の従業員の気持ちを真に理解し、共感する努力をすることを意味します。そして経営陣は、行動、方針、インフラを通じて、このアプローチを心からサポートする。

共感は、対立を解決し、より良い決断を下し、従業員が効果的に協力し合うための重要な要素である。

共感には主に3つのタイプがあり、それぞれが他者への全体的な理解に寄与する。以下はその概要である:

感情的共感: 他人の感情を感じ取り、共有すること。 認知的共感:***相手がどのように感じているのかを理解しようとするとき。 思いやりのある共感: 他人の痛みを感じ、共有し、その状況から抜け出すためにサポートするステップをとるとき。

一流の組織が共感の文化を築くことを優先するのはそのためだ。結局のところ グラスドアのアンケート によると、従業員は転職先を探す際、高い給与よりも企業文化を価値としていることがわかった。

こちらもお読みください コア・コンピテンシーの例と改善方法 > 共感は、9時から5時までカスタムや従業員に提供するものではない。

サイモン・シネック『Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't (リーダーは最後に食べる:なぜあるチームはまとまり、あるチームはまとまらないのか?

なぜ仕事では共感が重要なのか?

共感は、高業績で生産性の高いチームを作り、職場での燃え尽きを防ぐ鍵である。なぜ共感が重要なのかを説明しよう:

**1.コミュニケーションとコラボレーションの向上

チームメンバーの感情を理解すれば、個人やグループに合わせてコミュニケーションスタイルをより効果的に調整することができます。そうすることで、円滑なコラボレーションなど、よりポジティブな結果につながり、全員が同じページにいることが保証されます。

その結果、チームのパフォーマンスは自然と向上し、効率と結束力が向上します。

2.コンフリクトの解決に役立つ。

共感することで、他人の視点から状況を見ることができるようになり、対立をよりわかりやすく建設的に解決することができる。

相手の気持ちを純粋に理解することで、より辛抱強く話を聞き、お互いに有益な解決策を導き出すために思慮深く対応することができる。

**3.創造性を高める

共感することで、チームの多様な経験や視点を活用することができ、創造性を大幅に高めることができます。

このような協力的なアプローチは、しばしばユニークな解決策や新鮮な視点を生み出し、組織に利益をもたらします。

4.クライアント理解を深める。

共感は、クライアントのニーズ、課題、期待を理解する上で重要な役割を果たす。

真摯に耳を傾け、彼らと関わることで、プロジェクトの要件をより明確に理解し、伝えるのに役立つ貴重な洞察を得ることができます。

6.前向きな仕事環境をつくる。

彼らの意見を尊重し、必要に応じて是正措置をとることで、チーム内に信頼が生まれます。

信頼と尊敬の雰囲気は、従業員の満足度を高め、離職率を下げ、燃え尽き症候群を減少させ、最終的には仕事全体のパフォーマンスを向上させる。

職場における共感の例。

共感は、職場においてさまざまなフォームをとることができる。同僚、直属のレポート作成者、クライアント、カスタム、そして経営者に対しても、共感的に振る舞うことができます。そうすることで、対立を解決し、良好な関係を築き、あらゆる状況で効果的なコミュニケーションをとることができます。

ここでは、職場での共感がどのようなものかを理解するために、よく使われる例をいくつか紹介します:

1.あなたのチームのメンバーが、他のタスクが山積みになっている中、複雑なタスクを完了するのに苦労していることに気づきます。あなたは、仕事のプレッシャーを軽減するために、作業負荷の一部を手伝うことで、援助を提供することができます。 2.困難な時期を過ごしている同僚に共感し、痛みを共有し、精神的サポートを提供することができます。 3.チームメンバーの話を辛抱強く聞き、彼らの感情や精神的苦痛を認め、衝突があった場合には合意に達するための調停を提供することで、チームメンバーへの敬意を示すことができます。 4.直属の部下を定期的にチェックし、彼らが直面しているかもしれない課題を理解し、解決策を提示することができる。 5.直属の部下に建設的なフィードバックを丁寧に提供し、責任のなすり合いではなく、改善のためのサポートを提供できる 6.後輩やインターンに発言や質問を促し、彼らのキャリアへの希望を叶えるよう導くことができる

職場で共感を実践するには?

しかし、毎日共感を実践するにはどうすればいいのでしょうか?その答えは、小さな努力を一貫して続けることにある。

多機能なプロジェクト管理プラットフォームであるClickUpは、職場に共感をもたらす貴重な味方となる。

仕事で共感を実践するのに役立つ9つの実践的な提案を紹介しよう:

**1.積極的な傾聴

本当に他人を理解するには、積極的かつ忍耐強く傾聴することから始まります。

私たちは往々にして、同僚が話していることを本当に聞くのではなく、自分の返答をプランニングするためだけに聞くことに罪悪感を抱いています。この傾向は断絶を生み、会話に完全に参加していないため、相手の感情を把握することが難しくなります。

能動的な聞き方に意識的にシフトすることで、この状況を一変させることができる。能動的傾聴とは、話し手に完全に注意を向け、話を中断したい衝動を抑え、話し手の共有する内容を時間をかけて処理してから返答することです。

ClickUpのEmotions Wheel Icebreaker Templateは、チーム内の有意義な会話を促進するためにデザインされています。

The ClickUp Emotions Wheel アイスブレーカー・テンプレート /%ref チームメンバー間の接続を深めます。自己紹介をし、感情を共有し、感情が仕事のパフォーマンスにどのような影響を与えるかを理解するのに役立ちます。

このテンプレートは、職場の設定で有意義なリレーションシップを育むために不可欠な、共感と積極的な傾聴を助長する環境を促します。

Emotions Wheel Icebreakerを使用するには、以下のステップに従ってください:

感情ホイールの配布:各チームメンバーにコピーを渡し、自分の感情を特定し、明確に表現できるようにする。 感情を特定する: 全員に、自分が感じている感情を選び、それをホイールに接続するよう求め、内省を促す。 感情を話し合う: 各人に、自分の感情とそれを選んだ理由を説明してもらう。これにより、積極的な傾聴と理解が促進される。 解決策をブレインストーミングする。 提案された解決策を検討し、チームのフィードバックに基づいて調整する。

**2.オープンコミュニケーション

オープンなコミュニケーションを奨励することは、仕事で共感を実践する上で極めて重要です。チームメンバーが自分の考えや懸念を自由に共有できれば、彼らがどこから来て、どのように感じているかを理解しやすくなります。

オープンな対話は、人々が言っていることの背後にある感情や文脈を拾い上げるのに役立ちます。

誰もが話を聞いてもらい、価値を感じられる環境を作ることで、より効果的に問題に対処し、チームの接続を強化し、サポートし合える職場を育むことができます。コミュニケーションプランがその助けとなる。

コミュニケーション・プランとは、組織がどのようにターゲットに情報を発信していくかをまとめた戦略文書である。 ClickUpのコミュニケーションプランテンプレート は、チームのコミュニケーション努力を効率化し、全員が同じページにとどまるようにするためにデザインされています。

ClickUpのコミュニケーションプランテンプレートは、ステークホルダーとの会話を計画・調整するのに役立ちます。

社内コミュニケーションの改善やクライアントとのより効果的な関わりなど、明確なコミュニケーション目標の設定から始めましょう。このテンプレートでは、鍵となるステークホルダーを特定することで、役割と責任を明確に割り当てることができます。

また、電子メール、ソーシャルメディア、ミーティングなどの選択肢から最適なチャネルを選び、チームメンバーに効果的にメッセージを届けることができるようにします。

このテンプレートは進捗の追跡にも役立つので、コミュニケーションプランの成功を測定し、必要に応じて調整することができます。

3.感情を認める。

感情を認めることは共感の鍵であり、特に感情的な問題に対処するときに重要である。

チームメンバーが自分の気持ちを打ち明けてきたときは、議論したり懸念を打ち消したりするのではなく、心理的な安全性をプロバイダーすることに集中することが重要です。

/参考文献 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309646134295-Intro-to-comments ClickUp コメント /%href/

はこれをサポートする素晴らしい方法だ。

例:タスクやプロジェクトについて従業員が感情や懸念を共有した場合、コメントを使用してその感情を認め、理解を示すことができます。こうすることで、オープンな対話のスペースが生まれ、従業員の気持ちが確実に伝わります。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Comments.png クリックアップコメント /コメント

ClickUpコメントで絵文字を使って、パーソナルなタッチを加え、より効果的に感情を伝えましょう。

共感的に対応することで、サポートを提供し、相手の視点を大切にしていることを示すことができ、協力的な仕事環境を築くことができます。チームの感情が尊重されていることを伝えることができます。

共感とは不思議で力強いものです。台本はない。やることに正解も不正解もない。ただ耳を傾け、スペースを確保し、判断を差し控え、感情的に接続し、「あなたは一人ではない」という信じられないほどの癒しのメッセージを伝えるだけなのだ。

ブレネー・ブラウン著『Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead』(邦訳『勇気ある勇気は、私たちの生き方、愛し方、親、そしてリーダーをどう変えるか?

**4.定期的なチェックインとフィードバック

チームへの真の配慮を示すわかりやすい方法は、定期的なチェックインとフィードバックセッションを行うことだ。この習慣は、リーダーシップが親しみやすく、彼らの意見を重視し、彼らのニーズに基づいた行動をコミットしていることを従業員に示す。

さらに、こうしたセッションは、潜在的な懸念を早期にキャッチし、差し迫った問題に発展する前に対処するのに役立つ。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Reminders-1.png クリックアップ・リマインダー /リマインダー

ショートカットを使ってClickUpリマインダーを作成し、チームメンバーとの定期的なセッションを開催しましょう。 クリックアップリマインダー は、このプロセスを大幅に強化することができます。チェックインやフィードバック・セッションを滞りなく行うための使い方をご紹介します:

タスク、コメント、私の仕事セクションから、期日、添付ファイル、通知を含むリマインダーを簡単に設定できます。

進行中のタスクやミーティングに定期的なリマインダーを設定し、チェックインの一貫性を保つ。

クリックアップのホーム画面からすべてのリマインダーにアクセスし、管理することができます。

**5.チームビルディングの活動

チームビルディング活動を定期的に計画することは、より共感的で団結力のある職場を作る素晴らしい方法です。

チームメンバーが自分の知識やスキルを共有できるトレーニングセッションの設定も検討しましょう。こうしたセッションはチームの士気を高め、学習と相互サポートの文化を育みます。

月1回の感謝のセッションも素晴らしいアイデアです。チームメンバーが互いの努力に感謝の意を表し、貢献を認める機会を設けることで、絆と士気を高めることができます。 ClickUpのカレンダービュー を使えば、トレーニングセッション、謝恩ミーティング、オフィスランチなど、チームビルディングのためのすべてのアクティビティを一箇所でスケジュールし、視覚化することができます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Calendar-View.png ClickUpのカレンダービュー /%img/

ClickUpのカレンダービューを使えば、チームビルディングを計画的かつ定期的に行うことができます。

アクティビティに特定の日時を設定し、通常の仕事タスクや締め切りと一緒にビューに表示することができます。これにより、全員が今後のイベントを把握し、それに合わせてプランを立てることができます。

**6.感情知能トレーニング

一人ひとりがユニークな経験と視点を持っているため、全員が同じレベルの共感力を持つわけではないことを認識することが重要です。感情知能トレーニングに投資することは、チーム全体の共感を高めるために非常に有益です。

このトレーニングを実施するには、いくつかの選択肢があります。 組織の文化と具体的な課題を理解している社内の主題専門家(SME)を活用すると、非常に適切で効果的なトレーニングを提供できます。

また、外部の専門家とのセッションを予定したり、オンラインコースを購入したりすることもできます。

ガイドやケーススタディなどの包括的なトレーニング資料を作成し、次の場所に保管する。 ClickUp ドキュメント .これにより、中小企業やトレーナーはこれらのリソースに簡単にアクセスし、効果的に利用することができます。

ドキュメントでは、チームメンバー、SME、外部の専門家がドキュメント内で直接洞察を提供できるため、コラボレーションが促進されます。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-13.gif ClickUp ドキュメント /クリックアップ・ドキュメント

ClickUp Docs内で直接編集やコメントをリアルタイムで共同編集。

ライブ共同編集により、変更や更新は貢献者全員に即座に可視化されます。

議論や決定がドキュメント内で直接行われるため、電子メールやミーティングが不要になり、コミュニケーションが効率化されます。

**7.多様で包括的な環境

多様性の価値を強調し、すべての従業員を尊重することは、真に包括的な環境を育む上で極めて重要である。

多様な視点や経験を受け入れることの重要性と、それがより革新的でサポートし合える職場にどのように貢献するかを明確に伝えることから始めましょう。

あらゆる文化、背景、学習スタイルなどを尊重する、職場のエチケットに関する明確な基準とガイドラインの確立が不可欠です。

これらのガイドラインは、コミュニケーションスタイル、意思決定プロセス、紛争解決など、日常的な交流のさまざまな側面をカバーすべきである。

8.例によって導く。

著者は、業務レベルのチームメンバーの行動に強い影響力を持つ。

共感的なリーダーは、次のような行動を通じて共感を示すことで、チームメンバーの行動に大きな影響を与えることを理解している。 リーダーシップ行動 -彼らは、チームの文化や、チームがリーダーシップをどう受け止め、どう反応するかに大きな影響を与えることができる。

困難な状況では、自分の価値に忠実であり続け、共感と思いやりをもって対応する。

ClickUpの共感マップテンプレートは、カスタマーをより深く理解するためにデザインされています。

より大きな共感をもってリードするための効果的なツールの1つは

/です。 https://clickup.com/templates/empathy-map-t-194498339 です。 ClickUpの共感マップテンプレート /%href/

.様々な状況におけるチームの考え、感情、ニーズ、行動を分解することで、チームの視点を視覚化し、よりよく理解することができます。

共感マップは4つのセクションに分かれています:思考」、「感情」、「ニーズ」、「行動」です。これらのセクションに、収集した洞察を人口し、それぞれのセクションが次のような声を反映するようにします。 従業員の声 .

**9.表彰と感謝

チームメンバーの素直さと貢献を心から評価することは、チームワークを育む上で非常に重要です。 前向きな仕事環境 .

チームメンバーが心から価値を感じていれば、自分の役割に対するコミットメントと熱意が強まります。時間をかけて彼らの努力を認め、貢献に対して心から感謝の意を表しましょう。

チームの成功を祝うことも、関係を強化し、士気を高める強力な方法です。重要なマイルストーンの達成であれ、困難なプロジェクトの完了であれ、チーム目標の達成であれ、これらの成果を認めることは、誇りと達成感の共有につながります。

より幸せなチームと成功するビジネスのために、職場で共感を実践しよう。

従業員の感情を理解し、それに関わることは、どんな組織にとっても有益です。それによって、従業員を幸せにし、コミットさせ、モチベーションを維持することができる。

ClickUpのようなツールは、このような努力をサポートする貴重なものとなります。

