バレットジャーナルで生産性を高める方法

あなたは毎朝目覚め、活力と集中力を取り戻し、レーザーのように鋭い効率で1日に取り組む準備ができている。無限のやることリストや散らばった優先度に圧倒されることもない。共感できない?では、その準備をしよう!

これが、箇条書きの力を知った何百万人もの人々の現実なのです。

BuJoとも呼ばれる箇条書きは、伝統的な日記とやることリストを組み合わせた生産性向上法だ。ソーシャルメディア上では、BuJoをKonMariの精神的いとこと呼ぶ人もいる。後者が物理的スペースの整理を助けるのに対し、前者は心の断捨離を助ける。

タスク管理のような単調なものと創造的な表現を組み合わせた箇条書きジャーナリングは、マインドフルネス、ヨガ、そしてもうひとつのジャーナリングであるモーニングページなど、2000年代の主要なセルフケアの実践と並ぶ生産性のトレンドとなっている。

YouTubeやInstagramで検索するだけで、箇条書きジャーナルのコミュニティから何千ものビデオや投稿が見つかり、箇条書きジャーナルのスプレッドの作り方や、箇条書きジャーナルのエントリーに含めることができる内容を詳しく説明している。それだけ人気があるのだ!

これだけ多くのファンがいるのだから、試してみる価値のある生産性向上法であることは間違いない。

箇条書きジャーナリングとは?

箇条書きジャーナリングは、シンプルなノートを使ったアナログな整理法です。

ToDoを追跡する。

を記録することで、意図的かつ集中的に一日や人生を過ごすことができる。

革新的な プロジェクト管理にひと工夫 のような概念を紹介している:

ラピッド・ロギング: 記号や略語を使って素早くメモを取るための速記法。

記号や略語を使って素早くメモを取るための速記法。 コレクション: 観たい映画や読みたい本などのテーマ別リスト

観たい映画や読みたい本などのテーマ別リスト 目標設定や将来のイベントプランのための専用セクション。

このカスタマイズ可能なシステムは、タスク、アイデア、振り返りなどを月間カレンダーのように1つの場所に集約することで、情報過多を克服し、ストレスを軽減して生産性を高めるのに役立ちます。

この方法を考案したライダー・キャロルによれば、箇条書きジャーナルは「整理の一部、魂の探求の一部、夢を紡ぐ一部」である。

箇条書きの歴史

彼のウェブサイトによると、ライダー・キャロルは

箇条書きジャーナルを説明する短いビデオ

メソッドを説明する短いビデオを公開した。すぐに、LifeHack.orgやFastCoなどがこのビデオについて話し始め、バイラルになった。

2014年、キャロルは自身のウェブサイト(bulletjournal.com)に資金を提供するためKickstarterキャンペーンを立ち上げ、支援者一人一人に箇条書きジャーナルメソッド用にデザインされたロイヒトトゥルムのノートをプレゼントした。

2017年までに、このコンセプトは人気を博し、キャロルはTEDxでこのコンセプトについて講演した。2018年、彼は書籍『バレットジャーナル・メソッド』を発表した:この本はすぐに世界的ベストセラーとなった。

これをきっかけに、キャロルは2021年にコンパニオン・ノートブックを発売した。

現在、Redditの箇条書きコミュニティr/bujoの登録者数は37万5000人を超えている。ファンは頻繁にYouTubeビデオやソーシャルポストで弾丸ジャーナルを共有している。

お勧めの本The Bullet Journal_ ライダー・キャロル著

箇条書きジャーナルの方法と、それがあなたの人生をどのように向上させるかについて詳しくは、The Bullet Journal Methodをお読みください:ライダー・キャロル著、_The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Futureをお読みください。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-50.png ライダー・キャロル著「バレットジャーナル /%img/

経由

/参照 https://www.amazon.com/Bullet-Journal-Method-Present-Design/dp/0525533338?\_encoding=UTF8&qid=1692216696&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=thebulletjournal-20&linkId=a43aa09185306d1585f3d2eaab6c55c5&language=en_US&ref_=as_li_ss_tl Amazon /%href/

この本は28カ国語以上で販売されており、生産性コミュニティの誰もが賞賛している。しかし、著者自身以上に論文について説明できる者はいない:

それぞれのバレットジャーナルは、あなたの人生の物語のもう1つのボリュームとなる。それはあなたのやりたいことを表していますか?もしそうでないなら、次の巻で物語を変えるために学んだことを活用すればいい。

ライダー・キャロル

本書は、最も重要なことに集中し、自分の価値観に沿った人生を創造する「意図的な生き方」の概念を掘り下げている。本書は3つのパートに分かれている:

過去の貼り付け :過去の記録:自分の考え、タスク、成果の記録を作成する。

:過去の記録:自分の考え、タスク、成果の記録を作成する。 現在を注文する: 日々のタスクを管理し、明晰さを見つけるためのシステムを開発する。

日々のタスクを管理し、明晰さを見つけるためのシステムを開発する。 未来をデザインする意味のある目標を設定し、実行可能なステップに分解する。

この本には、迅速な記録(クイックメモ作成)や、自分だけのシステムを作るための日誌のカスタマイズなど、役立つヒントもたくさん含まれている。

全体として、ソーシャルメディアや生産性の達人たちが、最近流行の主流バージョンにアレンジする前の箇条書きジャーナル本来のコンセプトについて、詳細はこちら。

箇条書きジャーナリングの核心部分

箇条書きジャーナリングは、いくつかの基本的な要素に依存しています - あるものは整理とレビューのために毎日使用され、他のものは年間のロードマップを提供します。

キャロルはまた、タスクのステータスや優先度を識別するために、これらの記号を使うことを提案している:

タスクを示す箇条書き(-)。

十字(x)はタスクが完了したことを示す。

重要なタスクを強調するアスタリスク( *)

タスクとイベントを区別する○印

タスクを翌日または翌週に移動させる場合は、大なり記号 (>) を使用します。

より小さい記号 (<) はタスクを前の日または前の週に移動することを表す

これらは箇条書き日誌の基本ブロックだが、トラッカーやミニ日誌を使ってさらにカスタマイズすることもできる。その例をいくつか挙げてみよう:

感謝トラッカー

食事プランナー

予算と支出の記録

スキンケア習慣

習慣トラッカー

オプションは無限です。

バレットジャーナルのメリット

箇条書きジャーナルの一番の利点は、全体的な記録とセルフケアの儀式であることです。毎日5ページ書くほど時間はかからないし、現実的な目標と感情的な健康の両方を一箇所で扱うことができる。

イギリスのライフコーチ、ライフクラブ創設者

ニーナ・グランフェルド

は言う。

弾丸日記のようなもので頭をクリアされると、集中力が高まり、落ち着いていられます。

ニーナ・グランフェルド

BuJoメソッドがあなたの人生をより良いものにする方法をいくつか紹介しましょう:

パーソナライズされたシステム :BuJoでは、やることリストに自分の個性を自由に加えることができるので、自分に合ったシステムを作ることができる。

:BuJoでは、やることリストに自分の個性を自由に加えることができるので、自分に合ったシステムを作ることができる。 より明確に :箇条書きにすることで、大きな目標を一口サイズに分解することができ、本当に重要なことに集中することができます。

:箇条書きにすることで、大きな目標を一口サイズに分解することができ、本当に重要なことに集中することができます。 時間管理 :時間管理:仕事、用事、ドゥームスクロールの間で、時間管理は苦労するものです。箇条書きにすることで、タスクと締め切りを可視化し、1日のスケジュールを立て、土壇場で慌てないようにすることができます。

:時間管理:仕事、用事、ドゥームスクロールの間で、時間管理は苦労するものです。箇条書きにすることで、タスクと締め切りを可視化し、1日のスケジュールを立て、土壇場で慌てないようにすることができます。 習慣追跡 :新しいフィットネスクラスを始めるにせよ、語学を学ぶにせよ、進捗を追跡してモチベーションを維持するために、箇条書きジャーナルでシステムを作ることができます。さらに、箇条書き日記は罪悪感を感じさせません。

:新しいフィットネスクラスを始めるにせよ、語学を学ぶにせよ、進捗を追跡してモチベーションを維持するために、箇条書きジャーナルでシステムを作ることができます。さらに、箇条書き日記は罪悪感を感じさせません。 リソースライブラリ:BuJoは、本や記事など、後で読むために保存しておきたいリソースの読書リストを記録するのに最適な場所にもなります。例:マーケティング担当者であれば、「 *日々の振り返り箇条書きの日記は、自分自身を振り返り、確認するスペースになります。毎週振り返ることで、改善点を見つけ、目標を調整することができる。ClickUpの食事プランテンプレート は、前もって食事のプランを立て、より健康的な食生活を送るための素晴らしいツールです。

ClickUpの食事計画テンプレートを使って、食料品の買い物、レシピの整理、食事の準備を効率化しよう。

このテンプレートには、1週間の食事のプラン、食料品買い物リストの作成、食材を記録するスペースがあります。また、他の人と共同で食事プランを立てるのにも使えます。

/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-182148195 テンプレートをダウンロードする /ダウンロード

3.経費トラッカー

このセクションの最後に、とても便利な支出追跡機能を紹介しよう。例えば下のテンプレートは、支出を固定費と変動費に分類し、貯蓄を追跡するページを提供するのに役立つ。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-58.png 支出トラッカー /%img/

経由

/参照 https://pin.it/29OKQHMnN ピンタレスト /参考 ClickUpの個人予算テンプレート を使えば、収入と支出をより細かく追跡し、支出を削減できる分野を特定し、目標のために貯蓄をするよう促すこともできます。

ClickUpの個人予算テンプレートで、家計を追跡し、経済的自立に向けた進捗を管理しましょう。

このテンプレートを使って、予算を立て、それを守ることから始めましょう。

/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-180546810 テンプレートをダウンロードする /%href/

箇条書きジャーナルを使う上での課題

バレットジャーナリングは、目標を追跡し、創造的に自分を表現するための出口を与えてくれるものですが、いくつかの課題がないわけではありません:

自分のシステムを見つけること自分のシステムを見つける :バレットジャーナリングは自由度が高いので、最初は圧倒されるかもしれません。習慣、気分、仕事、感謝など、さまざまなレイアウトやトラッカーを試してみて、自分の日記に含めるべきものを見つけるにはタイムトラッカーが必要です。

:バレットジャーナリングは自由度が高いので、最初は圧倒されるかもしれません。習慣、気分、仕事、感謝など、さまざまなレイアウトやトラッカーを試してみて、自分の日記に含めるべきものを見つけるにはタイムトラッカーが必要です。 一貫性を保つバレットジャーナルは長期的な効果をもたらす毎日の習慣なので、毎日続ける必要があります。

他の人と見開きを比較すること:ソーシャルメディアには、驚くほどクリエイティブな箇条書きジャーナルのスプレッドがあふれています。そのため、自分の日記が十分でないと感じてしまうことがある。

完璧を目指す :弾丸ジャーナルコミュニティでは美学に重点を置いているため、やることが多くなってしまうことがあります。芸術作品ではなく、機能的な道具であることを忘れないでください。

:弾丸ジャーナルコミュニティでは美学に重点を置いているため、やることが多くなってしまうことがあります。芸術作品ではなく、機能的な道具であることを忘れないでください。 時間追跡 :箇条書きジャーナルの設定とメンテナーには時間がかかります。毎日どれだけの時間を割けるか、現実的に考えましょう。そして、基本的なことから小さく始めましょう。複雑なレイアウトやトラッカーは後で追加できます。

:箇条書きジャーナルの設定とメンテナーには時間がかかります。毎日どれだけの時間を割けるか、現実的に考えましょう。そして、基本的なことから小さく始めましょう。複雑なレイアウトやトラッカーは後で追加できます。 移動タスク:箇条書きジャーナルは、書いては書き直すものです。年ビューから月ビュー、週ビューへとイベントを引き継いだり、タスクをある日から別の日へと移動させたりすることが多いでしょう。これは面倒なことです。

このような課題を克服するために、箇条書き日記を楽しくするソリューションがあります。

箇条書きジャーナルをClickUpに実装する方法

和紙テープ、テーマ別レイアウト、ステッカーなど、ネットで紹介されている絵のように完璧なスプレッドは、箇条書きジャーナリングが初めての人(またはアーティスト志向でない人)にはプレッシャーに感じるかもしれません。

突然、あなたは見開きの美学に集中し、人生を整理するという弾丸日記の主な目的よりも、手の込んだ弾丸日誌を作成することになる。さらに、毎月毎月このようなレイアウトを作るには、かなりの時間がかかる。

経由 レディット このジレンマの解決策は?ゴーイング 日記をデジタル化する .

生産性とタスク管理のプラットフォームであるClickUpを使うのも一つの手だ。モバイルアプリやテンプレート、さらにはAIがあなたの生活をよりよく整理する手助けをしてくれる。

さらに、ClickUpのようなツールを使えば、スケジュールを変更するたびにタスクを書き直す必要もない。

ここでは、マット・ラグランドがClickUpを使った箇条書きジャーナルをやることをみんなに紹介している。

あなたにもできることを4つのステップでご紹介します。

1.マスタータスクリストを作る(ブレインダンプとも呼ばれる)

以下のサイトにアクセスする

ClickUpタスク

をクリックし、やることリストをすべて作成する。大きなタスク、小さなタスク、趣味、仕事など、すべてのタスクをそこに追加する。人生のどの側面をカバーするか、いつやることをプランするかは問題ではない。

ClickUp ドキュメントを使えば、入れ子になったページを追加して、自分の考えを書き留めたり、感謝のエントリーを追加したりできる。

を使うこともできます。

ClickUp Brain

-ClickUpに内蔵されたAIアシスタントが、タスクの検索や、以下のような支援をしてくれる。

/クリックアップブレイン https://clickup.com/ja/blog/59939/undefined/。 ブレインストーミングのテンプレートとプロンプト /参照

または日記を分析する。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-64.png ClickUpブレイン /クリックアップ・ブレイン

ClickUp Brainで箇条書きジャーナルをもっと会話的に。

これとは別に、ClickUpドキュメントを使えば、迅速なロギングなどが可能です、

トピックの構築

やコレクションリストの作成など。

ClickUpを使って弾丸ジャーナルをデジタル化しよう

アナログよりもデジタルの方が好きだけど、それでも箇条書きジャーナルを活用したいという方には、ClickUpが役立ちます。

さらに、ClickUp Brainのようなツールを使えば、毎日の進捗をさらに分析したり、習慣を何日連続で完了したかなどの質問に答えたりすることができます。

ClickUpに無料登録する

20分以内に設定できます。