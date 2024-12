と B2Bバイヤーの90 が新しいサプライヤーを見つけるためにオンラインを利用しており、デジタルスペースを使いこなすことはビジネスの成功にとって極めて重要である。

同時に、リードの創出やカスタムとのエンゲージメントからマーケティング戦略全体の最適化まで、すべてをやることにプレッシャーがかかっている。

この混乱の中でブランドの一貫性とメッセージを確保することは不可能に近い。😓

AIが登場するまでは。

最近、B2Bマーケティング用のAIツールにいくつか出会った。マーケティングにどっぷり浸かっている身としては、これほどスマートな技術的飛躍は見たことがない。

このブログ記事では、B2Bマーケティングに最適なAIツール10選を、長所と短所、価格、レビューも含めてリストアップした。

しかし、まず最初に👇。

B2Bマーケティングツールは何を探すべきか?

適切なB2Bマーケティングツールを選ぶかどうかで、製品の成功が大きく変わってきます。ここでは、B2Bマーケティング用のAIツールに求めるべき、譲れない機能をご紹介します:

マーケティング自動化: 定期的なタスクを自動化するマーケティング自動化機能を備えたAIツールを探しましょう。これにより、電子メールマーケティング、ソーシャルメディアへの投稿、コンテンツマーケティングなどのワークフローがスピードアップします。

定期的なタスクを自動化するマーケティング自動化機能を備えたAIツールを探しましょう。これにより、電子メールマーケティング、ソーシャルメディアへの投稿、コンテンツマーケティングなどのワークフローがスピードアップします。 **B2Bマーケティング向けのAIツールは、顧客データの迅速な分析、行動予測、パーソナライズされたマーケティングメッセージの作成を支援し、チームを無料化し、キャンペーンをよりスマートで効果的なものにします。

ビジネスが成長するにつれて、デジタルマーケティングツールも成長するはずです。中小ビジネスから大企業まで対応できる機能とプランで、増大するデータとユーザーを処理できなければなりません。

リード管理: リード管理を効率化するB2Bマーケティングツールを選びましょう。リードを獲得し、可能性に基づいてスコアリングし、セールスファネルに導くのに十分効率的であるべきです。

リード管理を効率化するB2Bマーケティングツールを選びましょう。リードを獲得し、可能性に基づいてスコアリングし、セールスファネルに導くのに十分効率的であるべきです。 ダッシュボード、レポート、ワークフローに十分なカスタマイズオプションがあるツールを探しましょう。チームの要件に基づいてプラットフォームを微調整できる柔軟性を持つことで、より良いサービスを提供できる。 SaaSチームの連携 * コラボレーション: リアルタイムのコラボレーション機能を備えたAIマーケティングソフトウェアを選択することで、チームはメモを共有し、タスクを管理し、シームレスに一緒にキャンペーンに取り組むことができる。

コラボレーション: リアルタイムのコラボレーション機能を備えたAIマーケティングソフトウェアを選択することで、チームはメモを共有し、タスクを管理し、シームレスに一緒にキャンペーンに取り組むことができる。 Budget-friendly: 最後に、コストについて考えてみましょう。最も安いオプションを探すのではなく、提供する機能やサービスに見合った価値を提供するものを選びましょう。

2024年、B2Bマーケティングに最適なAIツール10選 ## The 10 Best AIツール for B2B Marketing in 2024

理想的なB2Bマーケティングツールに何を求めるべきかがわかったところで、B2Bマーケティングに最適なAIツールのレビューを紹介しよう:

**1.ClickUp (タスク管理とコラボレーションに最適)

すべてのマーケティングタスク、プロジェクト、コミュニケーションを一か所で管理することを想像してみてください。それがClickUpだ!

私が選んだのは ClickUpのマーケティング・ソフトウェア をB2Bマーケティング向けAIツールの中で私が一番に選んだ理由は、CRM、マーケティング、セールスの各チーム独自のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできるからだ。

マーケティング・スタンドアップと要約レポートをAIに作成させています。

クリックアップの機能をご紹介します。

AIによるコンテンツ戦略の高度化: コンテンツ作成プロセスをスピードアップするAIアシスタントClickUp Brainで、キャンペーンのアイデア、コンテンツ概要、ブログ、ケーススタディ、電子メールなどを作成します。

コンテンツ作成プロセスをスピードアップするAIアシスタントClickUp Brainで、キャンペーンのアイデア、コンテンツ概要、ブログ、ケーススタディ、電子メールなどを作成します。 正確なプラン: 長期的なプランを、毎日の達成可能なタスクに変換します。 クリックアップカレンダー .マーケティングイベント、ウェビナー、製品発表会、その他B2Bマーケティング活動のプランニングとスケジュール管理。

長期的なプランを、毎日の達成可能なタスクに変換します。 クリックアップカレンダー .マーケティングイベント、ウェビナー、製品発表会、その他B2Bマーケティング活動のプランニングとスケジュール管理。 社内外の関係者のために、マーケティング資料、ブランドガイドライン、製品ドキュメントを作成し、共有する。 ClickUp ドキュメント * パフォーマンスの最適化:リードジェネレーション、コンバージョン率、ROIなどの主要なマーケティングメトリクスを監視します。 クリックアップダッシュボード * ワークフロー統合: ClickUpをHubSpot、Slack、Zoomなど200以上のネイティブ統合に接続し、マーケティングチームの効率化とワークフロー管理を強化します。

ClickUpリミット:

ClickUpには多くの機能があるため、新規ユーザーにとっては学習曲線が険しい。

ウェブバージョンでアクセス可能な一部の機能は、モバイルアプリではまだ利用できない場合があります。

クリックアップの価格:クリックアップの価格:クリックアップの価格:クリックアップの価格:クリックアップの価格:クリックアップの価格:クリックアップの価格

FreeForever (永久無料

(永久無料 無制限: ユーザーあたり月額7ドル

ユーザーあたり月額7ドル ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:有料プランに追加すると、メンバー1人につき月額7ドル。

クリックアップの評価とレビュー:クリックアップの評価とレビュー:クリックアップの評価とレビュー:クリックアップの評価とレビュー:クリックアップの評価とレビュー:クリックアップの評価とレビュー:クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (4,000 件以上のレビュー)

また読んでください: クリックアップのマーケティングチームはどのようにクリックアップを利用しているか?

2.HubSpot (マーケティング自動化に最適).

Via: HubSpot HubSpotは最も有名な企業の一つである。 B2B CRMソフトウェア を提供している。AIを搭載したこのカスタマー・プラットフォームは、マーケティング、セールス、カスタマーサポート、オペレーションチームのためのツールを組み合わせている。この記事では、マーケティング・ハブについて調べた。

この B2Bマーケティング・ソフトウェア は、リードの生成、セールスパイプラインの自動化、チャットボットの開発、請求の自動化、コンテンツの作成と管理を大規模に行うためのAI搭載ツールを備えている。

HubSpotの_Marketing Hubは、マーケティング自動化ソフトウェアで、ターゲット顧客を引き付け、エンゲージするのに役立ちます。パーソナライズされたコミュニケーションの作成、効果的なキャンペーンの実施、カスタムレポートによるパフォーマンスの追跡、ビジネスの成長を支援します。

HubSpotの主な機能:。

パーソナライズされた広告キャンペーンを開発し、見込み客をカスタムに転換する効果を追跡します。

ターゲット購入者の詳細な顧客プロフィールを作成し、ターゲットへの働きかけのためのコンテンツ作成とチャネル選択をガイド

HubSpotのAIスイートを活用し、マーケティングコンテンツの起草、チャットボットの構築、ワークフローの合理化、予測分析を数分で実行可能

顧客データを分析する高度なレポート作成ツールを使用して、カスタマージャーニーを理解し、キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、データに基づいたスマートな意思決定を行うことができます。

条件やトリガーに基づいてカスタムワークフローを作成し、リードスコアリング、フォローアップ、電子メール、社内通知を自動化します。

動的フォームで訪問者の連絡先情報を取得し、自動的にデータベースに追加します。

HubSpotのリミット:

機能の習得には時間がかかり、特に初心者には追加のチュートリアルが必要です。

価格設定が他のAIデジタルマーケティングツールに比べて高く、ユーザーによっては高額になる場合がある。

HubSpotの価格:。

無料 。

。 Marketing Hub Starter: $20/月/席

$20/月/席 スターターカスタマープラットフォーム: $20/月/席

$20/月/席 Marketing Hub Professional: $890/月(3席、年間コミットメント)

$890/月(3席、年間コミットメント) Marketing Hub Enterprise:月額$3600から(5席)

HubSpotの評価とレビュー:*。

G2: 4.4/5 (10,000 件以上のレビュー)

4.4/5 (10,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (5000件以上のレビュー)

3.Surfer SEO (AIを活用したコンテンツ最適化に最適) 3.

Via: サーファーSEO AIを活用したSurfer SEOは、検索エンジン向けにコンテンツを最適化することを目的としています。キーワード調査によるインサイトを提供することで、Surferはあなたのビジネスが上位表示され、ターゲットオーディエンスを惹きつけるコンテンツを作成するお手伝いをします。

これは、検索エンジン最適化に関して、B2Bマーケティングのための最も有名なAIツールの1つである。キーワードの密度、読みやすさ、長さ、ヘッダーの使用、その他ランキングを上げる重要な要素に基づいてコンテンツを採点してくれます。

チームや私の誰かが編集すると、リアルタイムでスコアメーターの数値が表示されます。

サーファーSEOの主な機能:。

ブログ記事とウェブページを最適化し、コンテンツのパフォーマンスとランキングを向上させるための実用的な提案を得る。

データ駆動型のコンテンツ戦略を開発し、包括的なニッチカバレッジのためのトピックを計画し、整理する。

Surfer AIを使用して、内部リンクを自動挿入したり、セマンティックキーワードを使用してコンテンツを数分で最適化します。

Google ドキュメント、WordPress、Jasper などと統合し、コラボレーションやクロスプラットフォームでの仕事を容易にします。

AIパターンや不自然な言葉を特定し、ヒューマナイザー機能で記事の自然なトーンを向上させる

サーファーSEOのリミット

コンテンツエディターと監査機能のクレジットは請求サイクルごとに失効し、ロールオーバーされません。

新しいAIエディターは高価なため、中小ビジネスや個人ユーザーには利用しにくい。

追加コンテンツ」ボックスへのリサーチの貼り付けは、トークン・サイズが小さいため効果がなく、AIは入力内容のほとんどを忘れるか無視する。

サーファーSEOの価格について

エッセンシャル: $89/月(30記事)

$89/月(30記事) スケール: $129/月(100記事)

$129/月(100記事) AIスケール: $219/月(100記事とAI10記事)

$219/月(100記事とAI10記事) エンタープライズ:カスタム価格

サーファーSEOの評価とレビュー:*。

G2: 4.8/5 (500以上のレビュー)

4.8/5 (500以上のレビュー) *Capterra: 4.9/5 (300 件以上のレビュー)

**4.Sprout Social (ソーシャルメディア管理に最適)

Via: スプラウト・ソーシャル 効果的なB2Bマーケティングに必要なのは、ソーシャルメディアでの存在感だけではありません。そこでSprout Socialの出番です。

Sprout Socialはオールインワンのソーシャルメディア管理プラットフォームである。AI コンテンツの生成、公開、分析を合理化する直感的な機能を提供します。

Sprout Socialは貴社の技術スタック全体と迅速に統合し、貴社に力を与えます。 マーケティングチームとカスタマーサポートチームが連携して仕事ができるようになります。 .Salesforceとのグローバルなパートナーシップとソーシャルネットワークとの統合により、現在のワークフローをスムーズに維持することができます。また、私のAI機能により、あなたとあなたのチームは繰り返しの仕事を自動化し、戦略と意思決定に努力を集中することができます。

Sprout Socialの最大の機能:*。

共有ライブラリ、カレンダー、コラボレーションツールによるコンテンツ作成の簡素化

鍵になるトピックで交わされるソーシャル会話を聞き、関連するインサイトを抽出してコンテンツを形づくる統合マーケティング戦略 カスタマーの感情を中心に

Sprout SocialのAIを活用し、カスタムリスニングクエリの構築、投稿コンテンツやキャプションの生成、レコメンデーションの取得、パブリッシングなどの定期的なタスクの自動化が可能

すべての主要プラットフォームからカスタマイズされたマーケティング分析を取得し、ビジネス目標に合ったカスタムレポートを作成します。

Instagram、Twitter、Facebook、LinkedIn、TikTokの各プラットフォームで、投稿の最適な送信時間を調整しながら、コンテンツをスケジュールして配信できます。

Sprout Socialリミット:

複数のアカウントを管理することは、特に代理店にとっては、混乱し、コストがかかる可能性がある。

SproutはYouTubeのコメントデータを取得せず、特定の投稿をレポートに含めないため、メトリクスに影響を与える可能性がある。

AIアシストは有料プランでのみ利用可能。

Sprout Socialの価格:

スタンダード: $249/月

$249/月 プロフェッショナル: $399/月

$399/月 アドバンス: $499/月

$499/月 エンタープライズ: カスタム価格

Sprout Socialの評価とレビュー:*。

G2: 4.4/5 (3000以上のレビュー)

4.4/5 (3000以上のレビュー) Capterra: 4.4/5 (500 件以上のレビュー)

**5.Ahrefs (競合分析に最適)

Via: アーレフ 私がマーケターとして学んだことは、データこそが成功するSEO戦略の原動力であるということです。Ahrefsはこのパワーをあなたの指先に届けます。

Ahrefsは包括的なSEOリサーチ、分析、監査プラットフォームです。B2Bビジネスがオンラインプレゼンスを最適化し、ターゲットトラフィックを誘導し、SEOを成功に導くお手伝いをします。 マーケティングICPを開発します。 .

このツールは、競合の少ないキーワードやゲストブログの機会を見つけることに長けており、あなたのマーケティングを強化する。 コンテンツマーケティングロードマップ .また、競合他社のマーケティング活動のタブとしても活用できる。

Ahrefs の主な機能: .

ウェブサイト監査でサイトのSEO上の問題を特定・修正し、最適なパフォーマンスと検索順位の上昇を保証します。

Rank Trackerを使用して、検索エンジンにおけるWebサイトのパフォーマンスを監視し、進行中や改善点をリアルタイムで表示します。

Site Explorerで競合分析を行い、上位表示されているコンテンツを発見し、バックリンクの機会を特定します。

コンテンツエクスプローラーで人気コンテンツやリンク構築の可能性について実用的な洞察を得て、読者の共感を呼ぶ魅力的な記事を作成できます。

Ahrefsのリミット:

Ahrefsのプレミアム機能は高価であるため、多くのユーザーが利用しにくい。

コンテンツエクスプローラー機能は関連性のない結果を提供することが多く、質の高いコンテンツのアイデアを見つけることが難しい。

新しいプランでは、1ヶ月に600イベントまでしか利用できないなど、利用制限が厳しい。

Ahrefsの価格:

ライト: 129ドル/月

129ドル/月 スタンダード: $249/月

$249/月 アドバンス: $449/月

$449/月 エンタープライズ: $14,990/年

Ahrefsの評価とレビュー: Ahrefsの評価とレビュー: .

G2: 4.5/5 (500 件以上のレビュー)

4.5/5 (500 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (500 件以上のレビュー)

6.Zapier (コード不要の自動化に最適).

Via: ザピア Zapierは、あなたの技術スタックのための究極のコネクタであり、何千ものアプリを自動化し、簡単に統合することを可能にする。

5,000以上の統合機能を備え、マーケティングキャンペーンを合理化し、繰り返しのタスクを排除するカスタムワークフローを構築することができます。

リードの管理、電子メールキャンペーンの実行、またはカスタムとのエンゲージメントのいずれであっても、Zapierは自動化を支援し、顧客エンゲージメントと全体的なマーケティング努力を強化します。

Zapier最高の機能:。

新しいWebサイトのリードをB2B CRMソフトウェア(SalesforceやHubSpotなど)に自動的にルーティングし、プロンプトエントリーを実現

カスタマーサポートメッセージをソーシャルプラットフォームからSlackや電子メールに転送し、応答時間を短縮し、顧客満足度を向上させる。

HubSpot、Typeform、Mailchimp、Shopifyなど、6,000以上のサードパーティアプリから選択して、貴社のマーケティングソフトウェアと統合できます。

Zapierのドラッグ&ドロップ自動化ビルダーを使用して、数千ものアプリやデータソースからトリガー、if-else条件、アクション要素を使用してカスタムザップ(自動化)を作成できます。

既成の自動化テンプレート、トリガー、アクション要素の拡張機能を利用できます。

Zapierの会話AIを使って、自動化したい内容を簡単な言葉で説明するだけで、自動化を構築できる

Zapierのリミット:*。

Zapierでは論理ブランチの番号にリミットがある。

ワークフローの自動化には向いているが、マーケティングデータの分析や可視化には向いていない。

Zapierの価格:。

Free Forever (永久無料)

(永久無料) プロフェッショナル: $29.99/月

$29.99/月 チーム: $103.50/月

$103.50/月 会社: カスタム価格

Zapier の評価とレビュー: .

G2 レビュー: 4.5/5 (1,000 件以上のレビュー)

4.5/5 (1,000 件以上のレビュー) Capterra reviews: 4.7/5 (2,000 件以上のレビュー)

**7.Chatfuel (チャットボットの作成と管理に最適)

Via: チャットフエル Chatfuelの直感的なインターフェイスを使用すると、独自のニーズに合わせてカスタムチャットボットを作成することができます。販売支援、商品のクロスセル、カスタマーサポート、貴重なフィードバックの収集など、チャットボットが必要な場合でも作成できます。

しかし、これらは単なるランダムなYES/NOチャットボットではなく、ウェブサイト、Facebook、WhatsApp、Instagram上で顧客とシームレスに関わり、バーチャルアシスタントとして機能するインテリジェントボットです。ChatfuelはWhatsApp APIの公式プロバイダーであるため、検証済みのグリーンバッジを取得できます。

Chatfuel の主な機能:.

自動化された会話シナリオを作成し、カスタマーのニーズや生産性を理解し、商品を推奨し、質問に答えることができる。

内蔵のChatGPTモデルを活用することで、より自然で人間的なカスタマとの会話が可能になります。

Chatfuelの内蔵CRM機能で、チャットボットが獲得したすべてのリードを簡単にセグメント化、定性化、エクスポートできます。

Google スプレッドシート、Calendly、Zapier などの重要な B2B マーケティングツールと統合します。

Chatfuelのリミット:。

Chatfuelのインターフェースは直感的でなく、セットアップに時間がかかると感じるユーザーもいる。

Chatfuelは、顧客エンゲージメントとリードジェネレーションに限定されているため、広範なB2Bマーケティング戦略には理想的な選択肢ではありません。

Chatfuel 価格:

ビジネス: $14.99/月(FacebookとInstagram)

$14.99/月(FacebookとInstagram) ビジネス: $34.49/月 (Whatsapp)

$34.49/月 (Whatsapp) 企業:300ドルから

チャットフエルの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (40件以上のレビュー)

4.5/5 (40件以上のレビュー) Capterra: レビューが少ない

**8.6Sense (データ活用マーケティングに最適)

Via: 6センス MetadataはB2B デジタル・マーケティング・ソリューションで、オーディエンスの構築、有料キャンペーンの実施、収益の最適化などのタスクを自動化する。

Metadataは機械学習を利用して、貴社の理想の顧客プロフィールを理解し、見込みの高いオーディエンスを構築し、マルチチャネルのキャンペーンを管理し、収益につながるように最適化します。こうすることで、貴社とチームは、ブランド構築や広告宣伝などのタスクに集中することができます。 顧客管理戦略 .

メタデータ最高の機能: .

複数のチャネルで同時にスプリットテストを開始、管理し、最も効果的な広告、オーディエンス、オファーを特定する

LinkedIn、Facebook、Instagramなど、あらゆるチャネルで見込みの高いバイヤーをターゲットにする。

ROIを最大化するために、最もパフォーマンスの高いキャンペーンを監視し、予算を再配分します。

新しくコンバージョンされたリードに20以上のビジネス属性を自動的に付与

バイヤーのペルソナに基づいて、見出し、ソーシャルプルーフ、メッセージなどのウェブページ要素をパーソナライズするために、行動基準またはファームグラフィック基準を使用します。

メタデータのリミット

メタデータの価格設定は、中小企業や新興企業にとっては高価である。

フェイスブックのリードの質と量はユーザーの期待を満たしていない。

メタデータの価格設定

メタデータ・デマンド・ハブ: 月額5,000ドルから。

メタデータの評価とレビュー:

G2: 4.5/5 (200以上のレビュー)

4.5/5 (200以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

10.Vimeo (AIを活用したビデオマーケティングに最適) * 10.

Via: ヴィデオ91%の人々 の人が製品やサービスについて学ぶために説明ビデオを視聴している。とはいえ、ビデオマーケティングはほとんどの企業にとって不可欠な要素であることは間違いない。

/動画マーケティングは https://clickup.com/ja/blog/138634/undefined/ SaaSマーケティング戦略 /%href/

.

Vimeoは、AIを活用したビデオマーケティングプラットフォームで、魅力的なビデオ体験を通じてビジネスが視聴者とエンゲージできるよう支援します。ユーザーフレンドリーな管理ツールで、ビデオライブラリを整理して保護し、コンテンツへのシームレスなアクセスと保護を保証します。

ウェブサイト、ランディングページ、電子メールキャンペーンにビデオを統合して、視聴者を魅了し、コンバージョンを促進します。

Vimeo最高の機能:

ユーザーフレンドリーな編集ツールで簡単に魅力的なビデオを作成し、エフェクトやテキストなどを追加してコンテンツを目立たせることができます。

イベントをライブ配信したり、オンデマンドでホストすることで、幅広い視聴者にリーチし、エンゲージメントを最大化することができます。

広告、サブスクリプション、その他の収益化ツールを使ってビデオを収益化し、コンテンツを収益性の高い資産に変えます。

Vimeo のリミット:。

YouTubeのようなプラットフォームと比べると、Vimeoの視聴者は少ない。

収益化オプションにリミットがあり、ビジネスの収益機会を減らす可能性がある。

Vimeoの価格設定:。

スターター :月額20ドル(60ビデオ)

:月額20ドル(60ビデオ) スタンダード :33ドル/月(120ビデオ)

:33ドル/月(120ビデオ) アドバンス :108ドル/月(500ビデオ)

:108ドル/月(500ビデオ) 企業向け:カスタム価格

Vimeoの評価とレビュー:*。

G2: 4.3/5 (400 件以上のレビュー)

4.3/5 (400 件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (1000件以上のレビュー)

クリックアップのカスタマイズ可能なマーケティングテンプレート

マーケティング努力の効率化をお考えですか?ClickUpのカスタマイズ可能なテンプレートをお試しください。 マーケティングテンプレート !時間を節約し、キャンペーンを盛り上げるのに最適です。

**1.ソーシャルメディア・コンテンツ・プラン・テンプレート

ClickUpのソーシャルメディア・コンテンツ・プラン・テンプレートは、ソーシャルメディア・コンテンツの作成、プランニング、管理に役立つようデザインされています。

テンプレート ClickUpによるソーシャルメディア・コンテンツ・プランテンプレート このテンプレートを使えば、ソーシャルメディアページへの投稿を事前に計画することで、一貫した投稿が可能になる。このテンプレートは、ソーシャルメディア投稿のアイデア出しとスケジューリングを簡素化します:

ソーシャルメディアマーケティング努力の成功を測定するための目標とオブジェクトの設定

コンテンツ作成のためのわかりやすいフォロワープランを作成し、時間を節約する。

競争力を維持するための市場トレンドの把握 このテンプレートをダウンロードする ### 3.Marketing Teams Template マーケティングチームテンプレート

ClickUpのMarketing Teams Templateは、マーケティングプロセスを効率化するためにデザインされています。

組織全体でリモートチームが一般的な中、一元化されたオペレーション・ハブを維持することは、プロセスのギャップや故障が顕在化するにつれて困難になっている。 ClickUpのマーケティングチームテンプレート は、マーケティングチームがビジネスとともに拡張し、すべての仕事をまとめて組織全体の可視性を高め、市場の変化に迅速に対応できるようにするソリューションを提供します。チームマネージャーを以下のように簡素化します:

チームメンバー全員がそれぞれの役割と責任を理解するようにします。

チーム内のコミュニケーションとコラボレーションの強化

各プロジェクトの進捗状況のモニタリング

/参照 *MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx このテンプレートをダウンロードする /%href/

**4.コンテンツ・マーケティング・プラン・テンプレート

ClickUpのコンテンツマーケティングプランテンプレートは、コンテンツマーケティング努力のプラン、追跡、成功を測定するために設計されています。

新商品の発売でも、継続的なキャンペーンの管理でも、ClickUpがあなたをカバーします。

/でカバーします。 https://clickup.com/templates/content-marketing-plan-t-206512566 クリックアップのコンテンツマーケティングプランテンプレート /%href/

.構造化されたプランニング方法を作成し、プロセスを簡素化し、コンテンツをより効果的かつ効率的にするのに役立ちます。このテンプレートを使えば、以下のことが可能になります:

ClickUpのマーケティングアクションプランテンプレートは、マーケティングタスクのプランニングと追跡を支援するためにデザインされています。

で、努力に集中し、進捗を追跡し、戦略を調整し、改善点を特定する。 ClickUpのマーケティングアクションプランテンプレート .このテンプレートは、結果を出す効果的なマーケティングプランを作成するための構造、可視性、ツールを提供します。それだけでなく、以下のことも可能です:

さまざまなチャネルに適用されるマーケティング戦略を確認

予算とタイムラインに対する進捗を正確にモニタリングする。

チームとシームレスに仕事を進めることができます。

/参照 *MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx このテンプレートをダウンロードする /%href/

**6.マーケティングレポートテンプレート

ClickUpのマーケティングレポートテンプレートは、マーケティングの努力とパフォーマンスを追跡するために設計されています。

マーケティングレポートとは、ビジネスがどれだけうまくマーケティングをやっているかを伝える絵本のようなものです。しかし、このようなレポートを作成するのは大変なことです!

そこで私は ClickUpのマーケティングレポートテンプレート .これは、以下のことを簡単にする魔法のツールのようなものです:

マーケティング活動の監視とビジネスパフォーマンスの追跡

ストーリーを説明するのに役立つ洞察力のあるグラフや画像を作成する

ターゲットオーディエンスの理解を深める このテンプレートをダウンロードする ## B2B マーケティングに最適なAIツールは?

これらのAIマーケティングツールの中で、ClickUpは私にとって包括的なキャンペーン管理および生産性ツールとして際立っている。

ClickUpは、ワークフローを合理化し、チームコラボレーションを強化し、タスク管理の効率を向上させるAI技術を組み込んでおり、デジタルマーケティングプロセスの最適化を目指すB2Bマーケティング担当者にとって貴重な資産となっている。

ClickUpの強力な機能でマーケティング努力を向上させる準備ができている方々へ、 ClickUpに登録する 今日