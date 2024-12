コミュニケーションを改善するラディカル・キャンダー・エクササイズ

対立に直面したり、傷ついた感情を扱うのが苦手ですか?共感をもってフィードバック、特に否定的なフィードバックをするのは難しいと感じるかもしれません。

あなただけではありません。私たちの多くは、親切で透明性のあるフィードバックが苦手で、それが誤解を招き、チームの結束を弱め、交流の生産性を低下させているのです。

しかし、率直さはチームの交流をより良い形にするのに役立ちます。

過激な率直さとは チームマネージャー 成長のための共感と率直なフィードバックを奨励し、サポート的で率直な環境を作り出す哲学。

この記事では、チームマネジメントを変革するのに役立つ、過激な率直さの設定について説明する。 クロスファンクショナル・チームのリーダーシップ・スタイル 厳しい話に対処し、信頼を築き、より強い接続を築く。

過激な率直さとは何かを学ぶことから始めよう。👇

ラディカルな素直さとは?

急進的な率直さとは、2つの要素-個人的な気遣いと直接的な挑戦-を組み合わせることで、誰もが価値を感じ、ベストを尽くすことを鼓舞されるような、サポート的でありながら責任感のある環境を作り出すことです。

Radical Candorは、GoogleとAppleの元幹部であるキム・スコットが2017年に著書_Radical Candorで初めて紹介した:人間性を失うことなく、最高の上司になるために。彼女はシリコンバレーで、リーダーシップにおける仕事を見て、このコンセプトを開発した。

では、なぜこのリーダーシップ・コンセプトがこれほど人気があるのだろうか?

Radical candor(率直さ)とは、遠慮することなく率直に話すことと、相手の気持ちに共感し配慮することのバランスをとることである。これは信頼を築き、深い会話を促し、チームワークをより効果的にするのに役立つ。

ラディカル・カンデラーが誕生して以来、企業やリーダーは信頼、成長、チームのアカウンタビリティを育むためにラディカル・カンデラーを広く採用してきた。

ラディカル・カンドルをチームに導入することの重要性

仕事や私生活においてラディカル・カンドルを実践することには、以下のような利点がある:

急進的な率直さを実践することで、コミュニケーションを向上させる。

過激な率直さを受け入れることで、チームメンバーはオープンで正直な対話が奨励され、祝福される環境を作ることができます。サポートがある職場では、人々は判断を恐れることなく、自分の考えやアイデアを安心して共有することができます。

過激な率直さを実践することは、透明性を促進し、信頼を築き、成長を促し、関係シップを強化し、チーム内のコラボレーションを強化します。

チームメンバーへの挑戦と修正における率直さの役割

急進的な率直さのすばらしさは、雑音を断ち切り、問題の核心にまっすぐたどり着くことである。

率直に、しかも思いやりをもって接することで、チームメンバーとの信頼と尊敬を築くことができる。最高の自分になるよう挑戦させながら、そのために必要なサポートとガイダンスをプロバイダーするのです。

あなたが彼らの話を聞き、サポートしていると感じれば、彼らはフィードバックを受け入れ、前向きな変化を起こす可能性が高くなるのです。

締め切りに遅れてばかりいる同僚がいるとしよう。率直に言えば、あなたはその問題を無視したり、陰で不平を言ったりすることはないだろう。

その代わりに、オープンで正直な会話をし、彼らの行動がチームに与える影響を説明し、改善するためのサポートを提供する。つまり、過激な率直さは、問題に直接、しかし慎重に対処することを促すのだ。

このアプローチは、効率的な チーム憲章 そして、信頼、透明性、アカウンタビリティの文化があり、誰もが価値を感じ、最高の仕事をする力を与えられている。

正直に言って、チームにそれを望まない人はいないだろう。

批判が明確で親切であることの重要性***。

私たちは皆、有益で励みになるフィードバックを受け取りたいと思いませんか?どのように褒めたり批判したりするかは、リレーションシップのダイナミクスや個人の成長に大きく影響します。

明確であることは、受け手が対処されている問題を理解するのに役立ち、親切であることは、批判が建設的かつ敬意を持って行われることを保証します。

例えば、プロジェクトのプレゼンについて上司からフィードバックを受けるとき、こう聞く代わりにこう言ってみましょう、

あなたのプレゼンはひどかった。人前で話すスキルを磨く必要がある。

と上司は言う、

あなたのプレゼン、特に話し方には、もっと強化すべき点があることに気づきました。人前で話すスキルを向上させ、今後のプレゼンでもっと自信を持てるように、一緒に仕事をしましょう」**_。

これは、上達の必要性を認識すると同時に、サポートと励ましを与えるものです。

クリアされた親切な批評が、どのようにサポートと生産性の向上に貢献し、優れた上司になる手助けをするのか、その概略を紹介しよう:

ラディカル・キャンダーを実践するための実践的ステップ

率直さは、より深い接続を培い、有益なフィードバックEQを高め、より生産的な会話へと導く。あなたの職場で実践するためのステップをいくつか紹介しよう:

ステップ1:個人的なエピソードを共有する。

まず、ラディカル・カンデラー(率直さ)について自分の言葉でチームに説明し、個人的な気遣いをしながら、直接的に挑戦することの重要性を強調する。

フィードバックを与えたり受けたりした経験を共有しながら、ストーリーを用いてコンセプトを説明する。そのような個人的なエピソードはすべて、脆弱性を示し、フィードバックがあなたの成長にどのように貢献したかを示すものでなければならない。

あなた自身の経験を共有することで、チームに例を示し、過激な率直さのコンセプトをより親しみやすく、理解しやすくする。

ステップ2:フィードバックを求める。

チームメンバーから積極的にフィードバックを求めることで、フィードバックを受け取る意思があることを証明しましょう。あなたのリーダーシップ・スタイル、コミュニケーション、パフォーマンスについて、率直に称賛したり、建設的な批判をしたりするように促しましょう。

沈黙を見過ごしてはいけない-それはフィードバックの必要性のシグナルかもしれない。なぜなら、そこで成長が起こるからだ。批判がないからといって、あなたが完璧だということにはならない。

フィードバックを得るのに苦労しているなら、オレンジボックス・テクニックを試してみよう。チームの作業スペースの目立つ場所に、本物でも象徴的なものでもよいので「オレンジボックス」を置く。そうすれば、チームメンバーは匿名でフィードバックや提案、懸念を共有できる。オープンなコミュニケーションを促す、シンプルで効果的な方法です。

フィードバックの会話は、形式的に予定するのではなく、日常的なやりとりの中に取り入れましょう。そして、指導、特に建設的な批判を求めることは、1回限りのタスクではなく、毎日のコミットメントであることを忘れないでください。最初は奇妙に感じるかもしれないが、あなたもチームもすぐに慣れるだろう。

ステップ3:キャリア会話で成長を管理する

チームメンバー一人ひとりと有意義なディスカッションを行い、彼らのモチベーションやキャリアの希望を明らかにする。使用方法 コミュニケーションプランのテンプレート チームメンバー一人ひとりと3回の「キャリア会話」を行い、その会話を通じて、個人のモチベーションとチームのニーズや機会を一致させる。

彼らのモチベーション、人生の目標、人生の原動力(ライフストーリー)を探る。

キャリアの頂点における願望を理解する(夢)

キャリア目標に向けた現在の行動を共同でプランニングする(キャリアアクションプラン)

ステップ4:1対1の会話を改善する

直属の部下との1対1のミーティングを定期的に行う。

食事や散歩、好きな時間など、個人の好みに合わせてミーティングをカスタマイズする。こうすることで、社員がミーティング中に考えや懸念を共有する権限を与えられると感じられる快適な環境が生まれます。

このような会話を、正式なミーティングではなく、関係構築の機会として扱う。ミーティングのタイミングやフォーマットを最適化し、双方にとって楽しく生産性の高いものにする。1:1会話を改善する際には、チームの信頼を獲得し、前向きな文化を育むことに重点を置きましょう。

より良い結果を得るために、キャリアの話を会話に取り入れましょう。真の接続と有意義な話し合いを優先することで、より強固でサポートし合えるチーム環境を築くことができます。

ステップ5:実行可能で建設的なフィードバックを与える。

チームメンバーに即興で指導を行い、率直な賞賛と建設的な批判を行う。

各人の好みやコミュニケーションスタイルに合わせてフィードバックのループを作り、最大限の効果を上げる。受け取ったフィードバックに基づいてアプローチを調整し、柔軟性と対応力を示す。

ステップ6: フィードバックを測定する。

ラディカル・カンデラーの実践の進捗を定期的に評価することで、フィードバックの失敗を防ぎましょう。ラディカル・カンデラーのどのような点が効果的に働き、どのような点を改善する必要があるかを振り返りましょう。

チーム、メンター、同僚など、さまざまな情報源から意見を求める。ラディカル・カンデラーに対するあなたのアプローチと、それがチームのダイナミクスに与える影響について、さまざまな視点を得る。

過激な率直さの基本的な側面を習得することに集中する。ラディカル・カンデラーにおいて、フィードバックを把握することは継続的なプロセスである。リーダーは、継続的に意見を求め、そのやりとりを振り返り、フィードバックのループが効果的であり続け、チームの成長と発展をサポートできるように調整する必要があります。

ラディカル・カンデラーはどのようにチームビルディングを向上させるのか?

急進的な率直さを通じて結束を促すことは、チームビルディングを向上させる上で極めて重要である。

ここでは、すぐに実践できるさまざまなエクササイズの概要を紹介する。過激な率直さを説明し、チーム全体の結束を促そうとする際に役立ちます:

シェア・ユア・ストーリー」セッション: チームメンバーが交代で個人的な経験や考え方を共有するセッションを企画する。これにより、チームメンバー間の共感と理解が育まれ、リレーションシップが強化される。

チームメンバーが交代で個人的な経験や考え方を共有するセッションを企画する。これにより、チームメンバー間の共感と理解が育まれ、リレーションシップが強化される。 フィードバックのワークショップ: フィードバックの授受に焦点を当てたワークショップを実施する。ロールプレイングやピアフィードバックサークルを用いて、率直なフィードバックを建設的に伝える練習をする。これにより、チームメンバーはオープンなコミュニケーションに慣れ、信頼を築くことができます。

フィードバックの授受に焦点を当てたワークショップを実施する。ロールプレイングやピアフィードバックサークルを用いて、率直なフィードバックを建設的に伝える練習をする。これにより、チームメンバーはオープンなコミュニケーションに慣れ、信頼を築くことができます。 チームビルディングのためのリトリート: チームメンバーが、チームビルディングのためのゲーム、屋外でのチャレンジ、グループディスカッションなどの活動に参加できるようなリトリートをプランします。このようなリトリートは、職場以外での真の接続と率直な会話の機会を提供します。

チームメンバーが、チームビルディングのためのゲーム、屋外でのチャレンジ、グループディスカッションなどの活動に参加できるようなリトリートをプランします。このようなリトリートは、職場以外での真の接続と率直な会話の機会を提供します。 定期的なチェックイン: チームメンバーが近況を共有し、課題について話し合い、フィードバックを提供する定期的なチェックインを実施する。このようなチェックインにより、チーム内の透明性、アカウント、継続的な改善を促進する。

チームメンバーが近況を共有し、課題について話し合い、フィードバックを提供する定期的なチェックインを実施する。このようなチェックインにより、チーム内の透明性、アカウント、継続的な改善を促進する。 チームメンバーが協力して課題を解決したり、アイデアを出し合ったりする機会を設ける。これにより、チームワーク、創造性、革新性が促進されるとともに、メンバー間の絆が深まる。

チームビルディングの努力にこれらのエクササイズを取り入れることで、メンバー間の信頼関係、オープンなコミュニケーション、帰属意識を促進し、最終的にはより強固で団結力のあるチームへと導くことができます。

ラディカル・キャンダーを実践するためのベストプラクティスの設定を理解する。

仕事以外の社交イベントは、過激な率直さを実践し、同僚との絆を深めるのに最適です。しかし、それが常に最良の選択とは限らない。

管理職がこのようなイベントを企画すると、人々は参加するようプレッシャーを感じるかもしれない。これでは、組織で発揮したい自由が損なわれてしまう。

だから、プランニングの際には気をつけよう。無意識のうちにチームに不快なことを押し付けていないか、自問してみよう。

その代わりに、仕事の時間を過激な率直さの練習に使うことを考えよう。仕事でチームと過ごす時間の大半は、お互いを知る絶好の機会です。

チームランチやコーヒーブレイク、ウォーキングミーティングなどの非公式な設定は、本音で会話するのに最適です。誰もが共有しやすいリラックスした雰囲気が生まれます。

また、1対1のミーティングも忘れてはならない。1対1のミーティングでは、より深いディスカッションができ、個人的なフィードバックも得られる。

急進的な率直さの影響を測定する方法 ## How to Measure the Impact of Radical Candor

チームにおける率直さとは、全員が自分の考えや感情を自由に共有し、ためらうことなくフィードバックがフローすることを意味する。しかし、それがチームの改善に役立っているかどうかは、どのようにして判断できるのでしょうか? チームダイナミクス ?

過激な率直さの著者であるキム・スコットによれば、「過激な率直さは口で測るものではなく、聞き手の耳で測るものである」。

だからこそ、影響力の測定は不可欠なのだ。 コミュニケーション戦略 は役に立っているのか、傷つけているのか。

人々がフィードバックにどのように反応し、どのようにアイデアが共有され、どのように対立が解決されたかを追跡することで、急進的な率直さがポジティブな変化をもたらしているかどうかを確認することができる。フィードバックが失敗すれば、最終的にビジネスの損失につながるからだ。

これらの方法を組み合わせることで、過激な率直さの効果を測ることができる:

360度フィードバック:* 360度フィードバックアセスメントを使用し、組織内の率直さの有効性について、同僚、マネジャー、直属の部下を含む複数の視点から洞察を収集する。フィードバックを時系列で比較し、改善点を特定する。

360度フィードバックアセスメントを使用し、組織内の率直さの有効性について、同僚、マネジャー、直属の部下を含む複数の視点から洞察を収集する。フィードバックを時系列で比較し、改善点を特定する。 従業員のエンゲージメント: 急進的な率直さの実践の前後で、従業員のエンゲージメントレベルをモニターする。アンケートやその他のメトリクスを通じて測定されるエンゲージメントレベルが高いほど、従業員は自分の仕事と組織により深く関わり、投資していると感じている。

急進的な率直さの実践の前後で、従業員のエンゲージメントレベルをモニターする。アンケートやその他のメトリクスを通じて測定されるエンゲージメントレベルが高いほど、従業員は自分の仕事と組織により深く関わり、投資していると感じている。 業績評価: コミュニケーションスキルとチームダイナミクスの評価を業績評価に組み込む。急進的な率直さの影響の指標である信頼、協力、対立解決などの分野の改善を探す。

コミュニケーションスキルとチームダイナミクスの評価を業績評価に組み込む。急進的な率直さの影響の指標である信頼、協力、対立解決などの分野の改善を探す。 定着率:* 急進的な率直さを導入した後に離職率が低下するかどうかを確認するために、定着率を追跡する。定着率が高いということは、従業員がより満足し、組織に留まることをコミットしていることを示唆する。

急進的な率直さを導入した後に離職率が低下するかどうかを確認するために、定着率を追跡する。定着率が高いということは、従業員がより満足し、組織に留まることをコミットしていることを示唆する。 チーム内の対立がどのように処理されるかを監視する。未解決の対立が減少しているか、より生産性の高い解決がなされているか。

個人的にケアし、ClickUpで直接チャレンジする。

あなたの組織でラディカル・カンドルを実践するには、ラディカル・カンドルの中核となる原則-個人的に配慮し、直接的に挑戦する-を知る必要があります。これは、成長のために必要な厳しい会話から逃げずに、真の接続を促進することを強調しています。

ブレネー・ブラウンが

そして無数の チームワークの名言 真の協力と誠実さは、どんな努力においても成功の礎である。

ClickUpの多目的プラットフォームは、オープンな対話を促進し、進捗を追跡し、アカウンタビリティを確保するためのツールを提供し、最終的にチームが潜在能力を最大限に発揮できるようにします。

