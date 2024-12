セールス・ポッドキャスト専門家の洞察でセールスの可能性をロック解除する

セールス・ポッドキャストは、セールスの専門家、マーケティングのリーダー、起業家による現実の洞察を提供する膨大な知識の源だ。

あなたがB2Bセールスリーダーであれ、セールスコーチであれ、エントリーレベルの営業担当者であれ、自己啓発に熱心な人であれ、サポート力のある営業文化の構築を目指すビジネスリーダーであれ、これらのリソースは質の高い営業情報の宝庫です。

このブログでは、2024年に聴くべきトップセールス・ポッドキャストをリストアップしています。このブログをブックマークしてチームと共有し、組織の営業効率を高めましょう。

セールスポッドキャストを聞く重要性

セールスのキャリアをより高くするためには、最高のリーダーがどのように成功を収めているかを学ばなければならない。ここでは、セールス・エンゲージメント・ポッドキャストの重要性を考える際に考慮すべき3つの要素を紹介します。

継続的な学習

セールスマネジャーにとって時間は最重要ですが、専門能力開発のためのスキルアップには時間が必要です。ポッドキャストは、営業担当者に従来の教室での学習フォーマットに代わる完璧な選択肢を提供します。

一番の利点は、仕事中のコーヒーブレイクの合間や、ホームで家事を完了しながらセールス・ポッドキャストを聴けることです。 ポッドキャスト・リスナーの43%は、次のようなことをやっていることをご存知ですか? アンディ・ポールは、30年以上にわたるセールス・リーダーシップの経験を持つベテラン・セールス・エキスパート。彼のYouTubeチャンネルには700本以上のビデオがある。

ポールのセールス・イネーブルメント・ポッドキャストの最新エピソードを聴くには、Apple Podcastsに見出しを。各エピソードでは、セールスの専門家やビジネスリーダーへのインタビューが機能し、セールスイネーブルメント戦略、セールステクノロジー、セールスリーダーシップ、成功事例など、さまざまなトピックを取り上げています。

このポッドキャストは、セールスのプロフェッショナルにはお勧めしきれません。このセールスリーダーシップポッドキャストが提供するB2Bセールスの深い洞察は、あなたの学習の旅を加速させるでしょう。

必聴のエピソード:)

2.実践プロスペクティング

経由 実践プロスペクティング・ポッドキャスト PandaDocの元アウトバウンドセールスエグゼクティブであるJed Mahrleは、実践的なプロスペクティングポッドキャストをホストしている。彼はPandaDocのアウトバウンドチームを立ち上げ、同社が10億ドルの評価額を達成するのに貢献した。PandaDocを辞めた後、私の仕事はMailshakeで、毎月100件以上の適格なアウトバウンドミーティングを予約している。

このポッドキャストは、アウトバウンド・セールスのプロスペクティング戦略に磨きをかけたい方、そして、その秘訣を直接学びたい方に最適です。ゼロからチームを作り、電子メールからリードを生み出すジェドの実践的な経験とは別に、このポッドキャストには著名なゲストスピーカーも出演しています。

技術的な詳細をカバーする以外に、マールはセールス・ホストとして、興味深い話題を取り上げている。あるエピソードでは、Rendosoの創設者であるKris Rudeegraapを招いて、営業幹部が見込み客にどのようにプレゼントを送るべきかについてチャットした。

必聴のエピソード:)

3.営業MBAポッドキャスト

経由 セールスMBAポッドキャスト ジェフ・ホフマンとシーセ・アパロが主催するYour Sales MBAポッドキャストは、初心者がセールスについて学ぶためのワンストップデスティネーションです。ホフマンは受賞歴のあるセールス・トレーニング・プログラムの作成者で、GoogleやAkamai Technologiesなどの企業で25年以上の仕事経験がある。アパロは営業とマーケティングのベテランで、世界的な組織と仕事をし、収益とパイプラインの改善を支援してきました。

二人は共にバーチャルセールスコーチとして、セールスのプロフェッショナルを目指すあなたのやる気を引き出し、自信を高めます。Sales MBAのポッドキャストは、「なぜ」ではなく「どのように」に焦点を当て、インパクトを与えるアドバイスと実用的な洞察を提供し、困難を乗り越えてより多くの取引を成立させるのに役立ちます。

必聴のエピソード:)

4.GTMポッドキャスト

経由 GTMの今 スコット・バーカーがホストを務めるGTMポッドキャストは、世界中のマーケットリーダーやストラテジストから最新の洞察をお届けします。

最新のトレンド(ソーシャルセリングや営業心理学を活用した売上アップなど)や、オピニオンリーダーや業界実務家の洞察にアクセスすることができます。トピックには、セールスイネーブルメント、能力開発、アカウントベースのセールス、B2Bセールスとマーケティングの連携などが含まれます。

このポッドキャストは、すぐに実践できる営業テクニックを提供しているので、あらゆるレベルのプロフェッショナルに最適です。このポッドキャストは、あなたが営業担当者であれ、ベテラン営業担当者であれ、またその中間であれ、あなたのキャリアを次のレベルに引き上げるようにデザインされています。

必聴のポッドキャスト:)

5.B2Bグロース・ショー

経由 B2Bグロース・ショー ベンジー・ブロックはジェームス・カーバリーと共にB2Bグロース・ショーのホストを務める。ジェームズは、B2Bブランド向けのポッドキャスト・エージェンシーであるSweet Fishの創設者であり、著書『Content-Based Networking』の著者でもある。

B2B グロース・ショーは、セールス以外の様々なトピックを取り上げた20~30分のビデオを毎週投稿している。例として、彼らは最近、B2Bブランド向けのインフルエンサーマーケティングと、それがどのように人気を得ているかを取り上げた。B2Bのリーダーはオーディエンスから信頼されているため、彼らの商品推薦はブランド広告よりもはるかに説得力がある。

必聴のエピソード:。

6.メイク・イット・ハプン・マンデー

経由 スポティファイ Make It Happen Mondaysポッドキャストのホストであるジョン・バローズは、セールスからビジネス買収まで、あらゆることをやり遂げた。彼はJBarrows Consultingの創設者であり、クライアントにはSalesforce、LinkedIn、Oktaなどがある。

ジョンは毎週、セールスとプロスペクティングのさまざまな分野について議論する新しいポッドキャストをリリースしている。彼のゲストリストには、営業担当者、アカウントエグゼクティブ、CEOが含まれており、営業でキャリアを伸ばすための実用的な営業のヒントや、プロスペクティングからより良い結果を得るための実践的な戦術を共有しています。

必聴のエピソード:)

7.ジェームズ・アルトゥーチャー・ショー

経由 ジェームズ・アルトゥーチャー・ショー ジェームズ・アルトゥーチャーはエンジェル投資家であり、連続起業家である。彼は20の会社を設立し、ビジネス、人生、金融についての学びと経験をポッドキャストで共有している。ウォール・ストリート・ジャーナルでベストセラーとなった彼の著書「Choose Yourself」を、すべての営業担当者に強くお勧めする。

アルトゥーチャーは2014年に自身のポッドキャストを開始し、俳優やラッパーから宇宙飛行士や億万長者まで幅広いゲストを迎えてきた。

マーク・キューバン、リチャード・ブランソン卿、タイラ・バンクスなどは、この番組を飾った金持ちや有名人の一人だ。最高の自分になりたい、経済的自由を手に入れたいと願うなら、ここはインスピレーションを求める場所だ。

必聴のエピソード:)

8.女性営業職との会話

経由 女性セールスのプロ ロリ・リチャードソンは、ポッドキャスト「Conversations with Women in Sales」のホストであり、SaaS、金融サービス、その他の業界の企業の売上増を支援する営業戦略会社「Score More Sales」の見出しを務めている。リチャードソンはまた、ビジネスリーダーがより多くの女性営業プロフェッショナルを雇用し、登用するための手引書『She Sells』の著者でもある。

Conversations with Women in Salesは、女性起業家の成功の道のりを紹介している。各エピソードでは、成功した女性が、営業プロフェッショナルのキャリアアップに役立つ学びやベストプラクティスを共有している。ほとんどのエピソードは30分以内で、企業営業、営業リーダーシップ、コンテンツ作成などを取り上げています。

このポッドキャストでは、リーダーシップ、キャリア管理、偽者症候群への対処、自信の構築、戦略的パートナーシップ、ソーシャルメディア、コンテンツ作成など、その他のトピックも扱っている。

必聴のエピソード:)

9.セールス・グレイビー

経由 セールス・グレービー ポッドキャスト「Sales Gravy」のホストであるジェブ・ブラウントは、15倍もの売上を誇る作家、セールス・リーダー、講演者であり、セールス加速のスペシャリストである。

このポッドキャストでは、ブラウントが複雑なセールストピックをシンプルなフォーマットに分解し、理解しやすくしています。各ポッドキャストは10分から1時間の範囲で、顧客とのより良いリレーションシップの築き方、交渉の仕方、より良いクローザーになる方法など、セールス・マネジメントのさまざまな側面に焦点を当てている。

このポッドキャストには、セールス本『Story Getter』の著者ライアン・タフトのようなゲストスピーカーも登場する。このポッドキャストでは、購入がいかに感情的な体験であるか、また、セールスのプロが好奇心と共感をどのように駆使してカスタムにもっと売り込むかについて、一緒に探求している。

必聴のエピソード:)

10.セールスの伝道者

経由 セールス・エバンジェリスト セールストレーナーのドナルド・ケリーは、ポッドキャスト「The Sales Evangelist」の創設者であり、CEOであり、ホストである。ケリーは、セールスのプロは簡単に6桁の収入を得るべきだと信じており、自分のセールスキャリアでうまくいった仕事を共有するために、ポッドキャスト「Evangelize」を始めた。

このポッドキャストは、優れたセールス・トレーニング・ソースである。ケリーは、セールスの専門家、起業家、セールス・リーダーを招き、彼らのセールス成功ストーリーを共有し、セールスマンが課題を克服し、トップ・インカムのステータスを達成するためのモチベーションを高めている。

このエピソードの中で、セールス・リーダーのマット・ドワイヨンは、3X3コーチングの方法論という彼の常識を変えるコンセプトについて語っている。マットは自身の洞察を共有し、彼のコーチングフレームワークがいかに営業トレーニングに革命を起こし、パフォーマンスを向上させる可能性を秘めているかを示す。

このポッドキャストでは他にも、営業パイプラインの構築、失った案件をチャンスに変える方法、LinkedInでICPから反応を得る方法などのトピックを取り上げている。

必聴のエピソード:)

11.失敗の要因

経由 メーガン・ブルノー Megan BruneauはFailure Factorポッドキャストのホストを務める。セラピスト、講演者、エグゼクティブ・コーチ。

The Failure Factorポッドキャストは、キャリアの忍耐の物語を取り上げている。1時間のエピソードは不定期に公開されるが、キャリアのどん底を乗り越えて人生を成功に導いたさまざまな職業のプロフェッショナルが登場する。

営業の仕事はやりがいがあり、日々のモチベーションを高めるのは大変なことだ。Failure Factorのようなポッドキャストは、スランプに陥ったり、キャリアのどん底に落ち込んだりしたときに、それを乗り越える手助けをしてくれるだろう。

必聴エピソード:

12.アドバンスド・セリング・ポッドキャスト

経由 アドバンスド・セリング・ポッドキャスト セールストレーナーのビル・キャスキーとブライアン・ニールが共同で主催する「アドバンスド・セリング・ポッドキャスト」。上級」という言葉に惑わされて、退屈なポッドキャストだと思ってはいけない。キャスキーとニールの20年にわたるセールス経験と、成功するセールスキャリアを築くためのユーモアを交えた洞察により、このポッドキャストはセールス初心者が高度なセールスコンセプトを学ぶのに最適なリソースとなっている。

このポッドキャストは、15年間で700以上のエピソードがある、最も長く続いているセールス・ポッドキャストの1つです。このポッドキャストは、長期的なクライアントとの関係を築き、取引に勝つための考え方を身につけることに重点を置いています。プロスペクティング、セールス・コミュニケーション、買い手の抵抗、コールド・コール、ディール・コーチング、セールス予測なども、この番組でよく取り上げられるトピックです。

必聴のエピソード:)

13.メンタルセリングセールスパフォーマンス・ポッドキャスト

経由 インテグリティ・ソリューション メンタルセリングは、バーチャルセールストレーニングプログラムの運営で知られるインテグリティ・ソリューションズのCMO、ウィル・ミラノがホストを務める。このポッドキャストでは、営業担当者が潜在能力をフルに発揮するための、営業とリーダーシップにおける様々な感情的・心理的促進要因について取り上げている。

セールスリーダーや業界の専門家が、クライアントとの関係を成功させるために必要な考え方やスキル設定を開発するための洞察を共有している。このポッドキャストでは、営業リーダーのキャリアにおける並外れた成功を妨げている自己制限的な信念に関する話を取り上げています。B2B購買サイクルの複雑さやバーチャル・セールスの台頭など、このポッドキャストでは他にもいくつかのトピックが取り上げられています。

営業成績の成功は、営業のプロフェッショナルが精神的存在感と感情的存在感のバランスをいかにうまくとるかにかかっています。メンタルセリング」ポッドキャストは、業界トップから営業プロセスについて詳細はこちら。

必聴のエピソード

ClickUpで営業目標を達成しよう

ClickUpを使って営業パイプラインとワークフローを一つの包括的なプラットフォームで管理しましょう。

成功するセールスリーダーにはビジネスの秘訣があります。 営業ツール 営業成績を飛躍させ、キャリアを急上昇させる。

例として、ClickUpは次のようなエンドツーエンドのツールです。 営業チーム また、営業プロセスを効率化するために、反復タスクを自動化することもできます。

営業チーム向けのClickUpの鍵機能を見てみましょう。

自動化

自動的にタスクを割り当て、更新し、優先順位をつけることで、手動で操作することなく、リードを営業パイプラインで動かし続けることができます。あらかじめ構築された自動化機能を利用することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。 ClickUp 自動化 は、外部アプリとも連動し、すべてを1つのワークフローにまとめることができます。さらに、50以上のアクションを自動化し、自動化アクションのトリガーを設定するイベントを指定し、プロセス全体を思い通りにコントロールすることができます。

ダッシュボード

ダッシュボード ClickUpダッシュボード は、クライアント情報の収集やサービスの見積もりなどのタスクを簡素化するため、営業担当者が最もよく使うテンプレートの1つです。

目標

設定 販売目標 ターゲット、マイルストーン、タイムラインを設定します。目標を整理して、スプリントサイクルや社員のスコアカードを追跡しましょう。進捗を数値や金額、true/falseで管理できます。目標をフォルダにグループ分けして進捗率を可視化。また、すべてのタスクを1つの目標にリンクさせると、ClickUpが自動的に進捗を追跡します。

目標への進捗をリアルタイムで追跡することで、進捗を可視化し、マイルストーンを祝い、モチベーションを維持する。

ドキュメント

SOPや提案書の作成 ClickUp ドキュメント を作成し、営業チームと協力してリアルタイムで編集できます。ネストされたページでWikiを作成し、ブックマークを作成し、好きなようにドキュメントをフォーマットできます。ドキュメントをタスクにリンクされたり、ウィジェットを追加してワークフローを更新したり、ステータスを変更したりできます。作業スペースのどこにでもドキュメントを追加し、チームが簡単にドキュメントにアクセスできるように分類できます。

セールスパイプラインテンプレート

ClickUp Sales Pipeline Templateを使って営業プロセスの各フェーズを管理しましょう。

この ClickUpセールス・パイプライン・テンプレート は営業プロセスを構築する最も簡単な方法です。このテンプレートは、パイプラインのさまざまなフェーズを設定し、リードを集め、タスクを割り当て、進捗を追跡し、結果を分析するのに役立ちます。

このテンプレートを使用して、セールスファネル全体を1ビューで可視化し、ドラッグ&ドロップ機能でカスタムデータを管理し、緊急度と注文価値に基づいてリードに優先順位を付けましょう。

今すぐClickUpを試す

営業は常に競争の激しいフィールドです。セールスのキャリアで秀でるためには、セールスのエキスパートからの実践的なヒントを常にアップデートし、セールスリーダーシップポッドキャストに耳を傾け、ClickUpのようなツールを使ってセールスプロセスを最初から最後まで効率化する必要があります。

最高のセールス・ポッドキャストと、それを聞けるプラットフォームを共有しました。

ClickUpを使い始めるには、 今すぐ無料アカウントを作成する。 .

よくある質問

1.セールス・ポッドキャストを聞くと、どのように役立ちますか?

セールス・ポッドキャストは簡単に聴けます。腰を落ち着けて、あなたのフィールドで専門家が意見交換しているのを聞くことができます。興味深い視点を提供することで、業界のニュースやトレンドに新たな一面を加え、従来のテキストコンテンツよりも技術的なテーマに深く踏み込んでいることがよくあります。

2.優秀なセールスマンになるにはどうすればいいですか?

継続的な学習は、優秀なセールスマンになるための最良の方法のひとつだ。セールス・ポッドキャストを聞いたり、ClickUpのような最新のツールを使うことで、競争相手の先を行き、キャリアを最大限に伸ばすことができます。

3.ポッドキャストはセールスとマーケティングにどのように使われていますか?

ポッドキャストは、ソートリーダーシップコンテンツを作成し、新しいリスナーを引きつけ、潜在的なリードに変えるために、セールスとマーケティングで使われます。また、既存顧客との強いリレーションシップを築き、新製品をプロモーションし、業界のつながりを広げるための優れたメディアでもあります。