アジャイルトレーニングガイド（コース＋プロセス）

アジャイルプロジェクトを管理するとなると、かなり多くのことを学ぶ必要がある:

アジャイルメソッド、コンセプト、役割、責任...リストはきりがない!

でもどうやってやるんだ?

アジャイル・トレーニングで!

この記事では、アジャイル・トレーニングとは何か、そしてその鍵について学びます。

また、7つのトレーニングコースと、2022年に優れたアジャイルプロジェクト管理のプロフェッショナルになるためにアジャイルトレーニングをどのように活用できるかについても説明します。

アジャイルトレーニングとは?

アジャイルトレーニングは、アジャイルプロジェクトやチームを正しい方法で管理するために、アジャイル方法論のコンセプトを学びます。

しかし、アジャイル方法論とは何でしょうか? アジャイル は最新のプロジェクト管理手法で、大きなプロジェクトをスプリントと呼ばれる小さな開発フェーズに分割するのに役立つ。

アジャイル手法では、スプリントで製品を開発し、各フェーズの終わりにカスタマーのフィードバックを得て、次の製品リリースまでに必要な変更を実施する。

結果?

アジャイル手法では、スプリントで製品を開発する。 アジャイル開発プロセス

アジャイル・トレーニングの3つの鍵

確かに、アジャイルフレームワークは最新のプロジェクト管理手法です。しかし、新しい概念や役割、責任もたくさんあります。

だからこそ、アジャイルトレーニングコースが必要なのです。

ここでは、アジャイルトレーニングコースから得られるメリットのほんの一部を紹介します:

1.基礎を学ぶ

トレーニングコースを受講することで、アジャイル手法の基礎と深いコンセプトを学ぶことができます。

しかし、それだけではない!

アジャイル・トレーニングはあなたにも役立ちます:

アジャイルプロセスがどのように継続的な改善と定期的なテストを行い、優れた製品を開発するのかを理解する。

行動 アジャイルセレモニー プランニングやレトロスペクティブミーティングのようなアジャイルセレモニーを円滑に行う

アジャイルアプローチでカスタマーのフィードバックを実装する方法を学ぶ

2.アジャイル変革を促進する

変革の規模にかかわらず、新しい変化に適応することは容易ではない。

結局のところ、組織の基本的な要素に大きな変化をもたらすことは、常に困難を伴う。

しかし、これはトラブルを呼ぶことを意味するのか?

アジャイルな変革には、一般的に以下のようなことが含まれる:

組織の現在の状況をあらゆる面から分析する。

変革のビジョンとミッションを理解する

チームメンバーのコミュニケーションルールの設定

アジャイルに慣れていない社員を指導するプランの作成

そして、アジャイル・トレーニング・コースがこれらの側面を教えてくれるので、アジャイル・トランスフォーメーションを適切に実施する方法を知ることができ、あなたとあなたの組織にとって、より簡単なオンボーディング・エクスペリエンスに貢献します。

3.資格を取得する

トレーニングコースは、アジャイルフレームワークの知識とスキルを習得するためのものですが、それだけではありません。

アジャイルトレーニングコースは、認定試験を受けるために必要なクレジット数または接触時間を獲得するのにも役立ちます)。

アジャイル・トレーニングコースは、アジャイル・フレームワークの知識を習得するためのものです。

認定を取得することで、あなたは認定アジャイルプロジェクト管理のプロフェッショナルになります。これはあなたの履歴書に付加価値を与え、フィールドでのステップアップに役立ちます。

アジャイルプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルになることができます。 アジャイルプロジェクト管理の資格 _そして

そして、 https://clickup.com/ja/blog/21531/undefined/ 商品管理資格 そして

2022年 アジャイル・トレーニングコース トップ7

アジャイル・トレーニングコースは、2022年に開催される予定です。

ここでは、あなたの選択肢を知るための7つのトレーニングコースの詳細な内訳です。

各アジャイル・トレーニング・コースには、以下のような特徴があります:

コースがカバーするドメイン

コースがカバーする領域 アジャイル資格 取得できる

どのプロジェクト管理機関が提供しているか

費用

1.アジャイル基礎トレーニング

このアジャイルトレーニングコースでは、アジャイル手法の基礎を学びます。以下のようなさまざまなアジャイルフレームワークを学びます。 スクラム , カンバン とXP(エクストリーム・プログラミング)について詳しく述べている。

アジャイルファンダメンタルトレーニングコースでは、以下の内容を学びます:

アジャイルプロジェクト管理

/アジャイルプロジェクトマネジメント https://clickup.com/blog/agile/agile-testing/ アジャイルテスト /%href/

/アジャイルテスト https://clickup.com/blog/agile/agile-values アジャイルの原則と価値 /%href/

認定アジャイルスクラムマスタートレーニング

このトレーニングコースには3つのフォーマットがあります:

インストラクターによるライブ

オンデマンド

オンデマンドとインストラクター指導の混合バージョン

ライブおよびオンデマンドのアジャイルファンダメンタルトレーニングコースでは、次のことが得られます:

17 専門能力開発単位(PDU)

17のNASBA継続的専門教育(CPE)

**PDUとNASBA CPEとは何ですか?

PDU :プロジェクト管理協会(Project Management Institute)が個人の専門能力開発を測定するために設 定した単位。

:プロジェクト管理協会(Project Management Institute)が個人の専門能力開発を測定するために設 定した単位。 CPE:認証ステータスを維持するためのコース参加時間数を測定する単位。NASBA(National Association of State Boards of Accountancy)CPEの1クレジットは、50分のトレーニングに相当します。

取得できる資格

国際アジャイルコンソーシアムによるICAgile認定プロフェッショナル(ICP)資格

この資格を取得するための特定の認定試験はありません。

やることは、ICAgile認定クラスを完了することだけです。そして、完了すると、認定を受けるための招待状が届きます。

提供元

ラーニング・ツリー・インターナショナル

コース料金

ブレンデッド・ラーニング:年間1090ドル

インストラクターによるライブ授業:1795ドル

プレミアム・トレーニング:$2250/年

2.認定スクラムマスタートレーニング

認定スクラムマスタートレーニングは、2日間のインストラクター主導(認定スクラムトレーナー)のライブトレーニングコースです。タスクレベルの追跡、バーンダウンチャート、毎日のスクラムミーティングに特に焦点を当てたスクラムフレームワークを学びます。

このスクラムコースでは、スクラムアライアンスの2年間のメンバーシップも取得できます。

認定スクラムマスタートレーニングコースの内容

スクラムフレームワークの基礎

アジャイルの価値と原則

スクラムの役割

/アジャイルの価値観 https://clickup.com/ja/blog/8075/undefined/ スクラムミーティング /%href/

スクラムの成果物

このスクラムマスタートレーニングコースを受講すると、次のような資格が得られます:

16 PDU

16スクラム教育ユニット(SEU)

**SEUとは?

トレーニングを完了することで得られるSEUは、スクラムプラクティショナーとしての知識を高めるクレジットです。

取得できる資格

スクラムアライアンス認定スクラムマスター

このスクラム認定資格を取得するには、スクラムマスタートレーニングコースをすべて受講する必要があります。

完了すると、90日間アクセス可能な試験リンクが電子メールで送信されます。このアジャイル認定試験をクリアするには2回の受験が可能で、50問の多肢選択問題が60分のリミットで出題されます。

提供元

Cprime

コース料金

$895

3.PMI-ACP認定トレーニング

アジャイルフレームワークの原則と手法を学び、スクラム、エクストリームプログラミング、リーンをカバーします。このコースには、試験準備教材、トレーニング補助教材、練習問題が含まれています。

プロジェクト管理アカデミーのオンライントレーニングポータルに6ヶ月間アクセスできます。

アジャイルプラクティショナートレーニングコースの内容

アジャイル手法の基礎

プロジェクト見積もりのためのアジャイルプラクティス

アジャイルコミュニケーションとリーダーシップ

アジャイル契約とアカウント原則

このアジャイルプラクティショナートレーニングコースには4つのフォーマットがあります:

ライブバーチャルクラスルーム

インストラクターによるライブ授業

オンデマンドビデオ

インハウス

アジャイルプラクティショナートレーニングコースでは、21 PDUを取得できます。

取得できる資格

プロジェクト管理協会によるアジャイル認定プラクティショナー

この資格を取得するには、120問の多肢選択問題を含むアジャイル認定試験を3時間のリミットでクリアする必要があります。

提供

プロジェクト管理アカデミー

コース価格

バーチャルクラスルームトレーニング:$1195

オンデマンドビデオの場合$995

4.SAFe5.0(スケールドアジャイル)をリードする

Leading Scaled Agile Frameworkトレーニングコースは、リーン思考プラクティスと製品開発フローテクニックを採用することで、アジャイル原則をスケールさせる方法を学ぶ2~3日間のトレーニングセッションです。

このトレーニングコースでは、以下の内容を学びます:

スケールドアジャイルフレームワーク イントロダクション

リーン思考

アジャイル開発

アジャイル変革

チームレベルでのスケールアジャイルフレームワーク

Leading Scaled Agileトレーニングコースは2つのフォーマットで提供されています:

2日間のクラスルームライブ

3日間のバーチャルクラスルームライブ

取得できる認定

スケールドアジャイルによるSAFe 4アジリスト認定

この認定資格を取得するには、45問、制限時間90分のアジャイル認定試験をクリアする必要があります。

提供元

グローバルナレッジ

コース料金

バーチャルクラスルームライブ:$995

クラスルームライブ:$995

5.アジャイルとスクラムの基礎

2日間のアジャイルとスクラムのトレーニングコースで、アジャイルの原則とスクラムフレームワークの基礎を学びます。

このスクラムトレーニングコースでは

アジャイルの考え方

スクラムの実践

スクラムイベント

バックログの重要性

やることの完了の定義

アジャイルとスクラムのトレーニングコースには2つのフォーマットがあります:

クラスルームライブ

バーチャルクラスルームライブ

取得できる資格

EXINによるアジャイルスクラムファウンデーション認定

このアジャイル認定資格を取得するには、1時間のリミット内に40問の選択問題を含む試験をクリアする必要があります。

提供元

グローバルナレッジ

コース料金

バーチャルクラスルームライブ:$1595

6.スクラムプロダクトオーナー認定トレーニング

スクラムにおけるプロダクトオーナーの役割を扱う2日間のトレーニングコースです。 スクラムチーム .

トレーニングの演習やテクニック、詳細なディスカッション、ケーススタディに参加することができます。スクラムアライアンスの認定スクラムトレーナーが講師を務めます。

認定スクラムプロダクトオーナートレーニングコースは以下の内容をカバーしています:

プロダクトオーナーの役割の基礎

プロダクトバックログ

ステークホルダーとの仕事

カスタムとユーザーの理解

このトレーニングコースには2つのフォーマットがあります:

オンラインライブ

インストラクターによるライブコース

このスクラム認定トレーニングコースを受講すると、次のような資格が取得できます:

16 PDUs

16 SEUs

取得できる認定資格

スクラムアライアンス認定スクラムプロダクトオーナー

この資格を取得するための特定の認定試験はありません。

認定を受けるには、このトレーニングコースの両日に出席する必要があります。

/IMG https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image12-8.gif 走る人々 /%img/

提供

Cprime

コース料金

オンラインライブ:895ドル

インストラクターによるライブコース:895ドル

7.アジャイルコーチングワークショップ (ICP-ACC)

アジャイルコーチングワークショップは、アジャイルトレーナーによる2~3日のトレーニングコースです。アジャイルコーチングの中核となるコンピテンシーを扱います。 アジャイルコーチ .

このアジャイルトレーニングコースでは

アジャイルコーチとは

ファシリテーター、メンターとしてのアジャイルコーチ

アジャイルマインドセット

チームコーチ

アジャイルコーチングワークショップには2つのフォーマットがあります:

3日間のクラスルームセッション

4日間のオンラインライブ

このアジャイル認定トレーニングコースを受講すると、21 PMI PDUを取得できます。

取得できる認定資格

ICAgile認定アジャイルコーチングプロフェッショナル(ICP-ACC) by The International Consortium of Agile

この資格を取得するための特別な認定試験はありません。このICAgile認定クラスを成功裏に完了すると、認定資格が授与されます。

提供元

ASPE

コース料金

個人クラス登録:$1595

グループ登録:$1495

オンラインライブ登録:$1595

アジャイルトレーニングの活用方法

トレーニングコースを完了し、認定資格も取得しました。

この知識とスキルをプロジェクト管理にどう使うのですか?

簡単です:プロジェクト 管理ツール を使う!

プロジェクト管理ツールは、アジャイルタスクを管理し、チームと効果的にコラボレーションするのに役立ちます。

そして、ClickUpは、アジャイル・トレーニングを活用するために必要な唯一のプロジェクト管理ツールです!

でも、ClickUpって何?

2. ボードビュー お望みなら

カンバンボード ということであれば、ClickUpのボードビューが最適です。

アジャイルプロジェクトの進捗を素早く視覚化し、必要に応じてタスクをドラッグ&ドロップで移動できます!

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Board-View-Transparent-Background.png

/%img/

B. ボックスビュー "ミーティング中に居眠りしたことはありますか?

もう違う!

ClickUpのボックスビューは、チームのタスクやプロジェクトの概要を視覚的に表示します。終わりのないミーティングに参加することなく、誰が何に取り組んでいるかを簡単にビューできます。

生産性マネージャーや スクラムマスター はすぐにビューできる:

スクラムメンバーが現在取り組んでいる仕事

これまでに完了したタスク

タスクが多すぎる人

Boxビューは、チームメンバーの作業負荷が高すぎるかどうかを特定するのにも役立ちます。タスクの割り振りを変更することで、従業員の負担を減らすことができます。

/を避けるために、タスクを簡単に割り当てることができます。 https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2019/06/02/the-burnout-club-now-considered-a-disease-with-a-membership-price-you-dont-want-to-pay-for-success/#45e8a17237ab バーンアウト /%href/

C. カレンダービュー ClickUpのカレンダービューで、忙しいスケジュールを簡単に管理できます。

タスクを見逃すことなく、アジャイルプロジェクトのスケジュールをプランし、管理する最も迅速な方法です。

カレンダービューの切り替えも可能です:

日 :選択した日のすべてのタスクをビューします。

:選択した日のすべてのタスクをビューします。 4-Days :4日間のタスクスケジュールを見る

:4日間のタスクスケジュールを見る 週間 :1週間分のタスクを表示します。

:1週間分のタスクを表示します。 月単位:月全体のタスクを表示します。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Calendar-View-Transparent-Background.png カレンダービュー /カレンダー表示

D. 私モード 私の仕事だけをビューしたいですか?

ClickUpのMe Modeを使いましょう!。

こうすることで、自分のタスクに集中することができ、他のスクラムチームメンバーの作業負荷に気を取られることもなくなります。

さらに、ミーモードに表示するアイテムを簡単にカスタムできます。

2. スプリントリスト スプリントの進捗を追跡する。

ClickUpのスプリントリストは、スプリントサイクルがどのように進捗しているかを追跡するのに役立ちます。スプリントサイクルの進捗に合わせて、各チェックリストに素早くチェックを入れることができます。

ClickUpのスプリントリストにスクラムポイントを追加して、プロダクトバックログアイテムの完了までにかかる時間を見積もることもできます。

さらに、スプリントリストと レトロスペクティブツール スプリントプランニング、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ、または毎日のスクラムミーティングのようなスクラムイベント中に進捗をレビューする。

3. ワークフロー自動化 定期的なタスクの自動化

定期的なタスクに時間を費やしていませんか?

もう違います!

ClickUpはワークスペースに大量のワークフロー自動化をもたらし、多くの時間を節約し、必要なタスクに集中することができます。繰り返しのタスクを自動化することで、作業時間を短縮できます。

ClickUpのワークフロー自動化の仕組みは以下の通りです:

をクリックすると トリガー が開始され 条件 が満たされた場合、特定の 作用 は自動的に実行される。

プロダクトマネージャーの場合、自動化ワークフローは次のようになる:

プロジェクトが時間通りに完了するように、彼はチームに通知するリマインダーを設定できる。

ここで

トリガー:期日が近づいている

条件: チームメンバーが担当者であること

アクション: "プロジェクトのステータスは?"というコメントを投稿する。

"プロジェクトの状況は?

ClickUpは**50以上の自動化を提供していますが、独自の自動化を作成することもできます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image19-6.gif すごい /%img/

プリセットの自動化には以下のようなものがある:

タスク内のすべてのサブタスクが閉じたとマークされたときにコメントを投稿する

新しいタスクを特定のチームメンバーに自動的に割り当てる

優先度が変更された場合、タグを追加したり、タスクをリストに移動する。

ウォッチャーリストが再割り当てされたときにタスクを特定のリストに移動する

タスクにアジャイルテンプレート タスクのステータスが変わったら

その他の自動化については をクリックしてください。 .

4.アジャイル ダッシュボード プロジェクトの概要を視覚的に見ることができる

複数のチームやプロジェクトがある場合、それらすべてをどのように追跡していますか?

ClickUpのダッシュボードを使用することによって!

ダッシュボードは、アジャイルプロジェクトの概要をハイレベルに視覚化します。

あなたの スプリントリスト やタスクをダッシュボードに追加することで、プロジェクトの進捗状況をすばやく確認できます。

ここでは、使用できる様々なグラフについて詳しく説明します:

速度チャート : タスクの完了率を素早く決定する。

バーンナップチャート : 完了したタスクをハイライトする。

バーンダウンチャート : ターゲットラインに対するチームのパフォーマンスを可視化する。

累積フローチャート プロジェクトが時間経過とともにどのように進捗しているかを可視化し追跡する。

5.

/参照 https://clickup.com/features/custom-task-statuses カスタムタスクステータス /%href/

プロジェクトのフェーズに応じた

ほとんどのプロジェクト管理ツールには、デフォルトでプロジェクトステータスが設定されています。

つまり、すべてのプロジェクトが同じではないのです。

"テスト中 "のようなステータスは、ソフトウェア開発には便利だが、編集プロジェクトにはあまり役に立たない。

ClickUpを使えば、プロジェクトのフェーズを正確に反映しないステータスに縛られることはありません。

様々なニーズに応じて、ステータスを簡単にカスタムすることができます。

編集"、"コンテンツのアイデア"、"品質チェック"、"交渉: "など、あなた次第です!

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image5-1.png ボードビュー /%img/

しかし、これがClickUpのすべてではない。 機能 !

この強力な アジャイルツール のような他の機能も利用できる:

優先度 チームメンバーが、どのタスクが最初に着手されるべきかを知るのに役立つ。

メモ帳 メモ帳 : 物事を素早くメモするためのバーチャルなメモ帳。

パルス : スクラムチームの一日の活動レベルを見ることができる。

依存関係 : チームメンバーが正しい順序でタスクを試みるようにする

プロフィール : アジャイルチームメンバー全員のタスクを把握する

ネイティブ時間追跡 タスクやアジャイルプロジェクトにかかる時間を追跡する。

コラボレーションの検出 他の人があなたと同じタスクに取り組んでいることを知る。

チームレポート作成 リアルタイムレポートでスクラムやアジャイルチームのパフォーマンスを分析する。

モバイルアプリ ClickUpのパワフルなiOS/Androidアプリで外出先でもプロジェクト管理。

結論

アジャイル・トレーニング・コースは、様々なアジャイルのコンセプトを学ぶと同時に、アジャイル認定資格を取得するのにも役立ちます。

しかし、トレーニングコースを選択することは、次のNetflixシリーズを夢中になって選択するほど難しいことではありません。

ここにリストアップしたトレーニングコースを見て、あなたのニーズに合ったアジャイルトレーニングコースを選んでください。

そして、トレーニングを実施するには、正しいアジャイルソフトウェアを持つことが不可欠です。 今すぐClickUpに登録しよう。 ?

プロフェッショナルがプロジェクトを効率的に管理するための機能をすべて備えています。 アジャイル環境 !