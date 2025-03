10 Template Perencanaan Hidup Gratis untuk Perencanaan Kehidupan Pribadi

Ada dua jenis orang: mereka yang suka mengikuti arus dan mereka yang lebih suka memiliki rencana.

Anda termasuk dalam kategori yang mana? ⚖️

Jika Anda termasuk yang kedua, Anda akan menyukai apa yang rencana hidup dapat membantu Anda. Dan jika ini adalah yang pertama, sebuah perencanaan hidup mungkin saja dapat mengubah pikiran Anda-dan hidup Anda.

Templat perencanaan kehidupan pribadi memberi Anda arahan dan motivasi, membantu Anda menetapkan prioritas dan memberi tahu Anda apa yang harus difokuskan pada saat tertentu saat Anda bergerak menuju kehidupan ideal Anda. 🙌

Terdengar bagus?

Baca terus untuk mengetahui bagaimana template perencanaan hidup membantu Anda mencapai tujuan, menciptakan lebih banyak makna, tujuan, dan kegembiraan dalam hidup Anda, dan menyelesaikan lebih banyak hal. 🤩

Apa Itu Template Perencanaan Hidup?

Templat perencana hidup membantu Anda menetapkan tujuan hidup (atau tujuan jangka pendek), merencanakan langkah-langkah tindakan Anda, dan kemudian mengevaluasi bagaimana kinerja Anda terhadap rencana tersebut.

Gunakan templat semacam ini untuk mencapai tujuan profesional membuat perubahan dalam kehidupan pribadi Anda, atau menjaga keseimbangan berbagai bidang kehidupan Anda.

Anda juga dapat menerapkannya pada kerangka waktu apa pun.

Sebagai contoh, mungkin Anda memiliki rencana jangka panjang 10 tahun untuk kehidupan impian Anda yang mencakup karier yang sukses, keluarga yang bahagia, dan rumah yang sempurna.

Atau mungkin Anda memiliki tujuan jangka pendek, seperti menabung untuk membeli rumah atau meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda selama setahun ke depan. Anda mungkin ingin pindah tempat atau meningkatkan penjualan dalam bisnis Anda selama tiga bulan ke depan.

Melihat dan melacak estimasi waktu dengan mudah ke tugas ClickUp untuk manajemen sumber daya yang lebih baik

Atau mungkin Anda hanya membutuhkan fitur manajemen tugas atau alat manajemen waktu untuk membantu Anda menjadi lebih produktif setiap hari. Apa pun aspirasi Anda, perencana tujuan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik di setiap kesempatan saat Anda menimbang pilihan terhadap tujuan Anda.

Dan dengan visi yang jelas untuk difokuskan, disiplin diri datang lebih alami. Pada dasarnya, template perencanaan hidup adalah manajemen proyek untuk hidup Anda, yang dibuat mudah. 🙌

Apa yang Membuat Template Perencanaan Hidup yang Baik?

Baik itu rencana untuk hidup Anda atau rencana untuk hari Anda, template perencanaan hidup pribadi membawa Anda dari titik awal - sekarang juga - ke tujuan Anda. ✨

Untuk melakukannya secara efektif, template perencanaan hidup akan membantu Anda:

Tetapkan tujuan yang SMART sejalan dengan nilai-nilai inti Anda-tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (misalnya, dengan tenggat waktu tertentu)

Buatlah peta jalan yang harus diikuti, dengan tonggak pencapaian yang jelas dan tugas-tugas kecil yang harus diselesaikan di sepanjang jalan

Identifikasi sumber daya yang mungkin Anda perlukan-misalnya, uang, keterampilan, atau orang yang membantu-sehingga Anda memiliki akses ke sumber daya tersebut saat Anda membutuhkannya

Secara efektifmengelola tugas-tugas Anda setiap hari sesuai dengan prioritas tertinggi Anda

Secara proaktif mengantisipasi hambatan - baik yang bersifat fisik maupun dalam bentuk keyakinan yang membatasi - danmembuat rencana untuk mengatasinya

Lacak kemajuan Anda terhadap rencana tindakan Anda saat Anda bergerak menuju tujuan Anda

Lacak sasaran Anda hingga ke KPI yang paling penting dan secara otomatis mendapatkan tampilan terperinci tentang perkembangan Anda

10 Templat Perencanaan Hidup yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Setelah mengetahui bagaimana templat perencanaan hidup membantu Anda menetapkan tujuan dan mencapainya, Anda akan senang mengetahui bahwa ada banyak jenis templat perencanaan hidup gratis yang tersedia secara online. Jadi, meskipun anggaran Anda terbatas, harga tidak akan menjadi masalah.

Untuk membantu Anda memutuskan mana yang paling cocok untuk Anda, pertimbangkan tujuan Anda dan jangka waktu yang Anda gunakan. Apakah Anda memiliki tujuan jangka panjang, seperti menciptakan kehidupan yang sesuai dengan papan visi Anda?

Mungkin Anda membutuhkan rencana satu tahun template untuk digunakan sebagai rencana bisnis atau untuk mempercepat pertumbuhan pribadi Anda. Atau mungkin Anda ingin membuat rencana yang lebih mikro dan mengelola produktivitas harian atau rencana hidup Anda. 🛠️

Apa pun kebutuhan penetapan tujuan Anda, kami memiliki templat perencanaan hidup gratis untuk Anda. Mari kita lihat beberapa pilihannya.

1. Templat Rencana Hidup ClickUp

Templat Rencana Kehidupan ClickUp

The Templat Rencana Hidup ClickUp adalah untuk mereka yang memiliki aspirasi besar. Anda bisa dengan mudah menyebut proyek pribadi ini sebagai "Rencana Hidupku" 🤩

Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi visi hidup dan nilai-nilai Anda. Menyelaraskan keduanya akan membantu Anda tetap termotivasi dan memastikan bahwa Anda bekerja untuk mencapai tujuan yang tepat untuk Anda.

Dari sana, jabarkan rencana Anda ke dalam tujuan-tujuan SMART yang spesifik, lakukan penilaian diri untuk melihat posisi Anda saat ini dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan tersebut, dan tetapkan prioritas Anda.

Templat perencanaan hidup gratis ini juga memungkinkan Anda untuk menentukan area kehidupan Anda untuk setiap tujuan-misalnya, hubungan, kesehatan, atau kesehatan mental-dan untuk mengidentifikasi mitra pertanggungjawaban untuk membantu Anda tetap termotivasi dan berada di jalur yang benar.

Setelah Anda mengatur semuanya, lacak kemajuan Anda menggunakan penanda status berwarna yang memberi tahu Anda apakah suatu tugas sudah selesai, sedang berjalan, atau masih harus dilakukan.

Dan tergantung pada preferensi Anda, lihat rencana Anda dalam tampilan Daftar atau sebagai Papan Kehidupan. Unduh Templat Ini

2. Template Perencanaan Akhir Hayat Gratis ClickUp

ClickUp Template Perencanaan Akhir Masa Hidup Gratis

Tidak ada seorang pun yang suka berpikir untuk meninggalkan kehidupan ini, namun kenyataannya kematian dan (tentu saja) pajak tidak dapat dihindari. Daripada membiarkan hidup Anda berantakan dan memaksa orang yang Anda cintai untuk membereskan semuanya saat mereka masih berduka, lebih baik Anda mengaturnya dengan Templat Perencanaan Akhir Kehidupan Gratis ClickUp . Tidak ada kata terlalu dini untuk memulai perencanaan semacam ini.

Aturlah tugas-tugas serupa ke dalam beberapa kategori, misalnya, Dokumen Medis, Dokumen Keuangan/Hukum, Informasi Warisan, atau Pemakaman. Setiap tugas memiliki opsi untuk membuat daftar sub-tugas, melampirkan dokumen, dan menentukan sumber daya lain yang mungkin dibutuhkan oleh orang yang Anda cintai. 📚

Saat Anda bekerja menyiapkan semuanya, Anda dapat dengan mudah memantau apakah tugas masih harus dikerjakan, sedang dalam proses, perlu direvisi, atau sudah disetujui dengan menggunakan ikon status. Unduh Template Ini

3. Templat Perencana Harian ClickUp

Templat Perencana Harian ClickUp

Jika Anda adalah penggemar aplikasi perencana harian anda akan menyukai templat perencanaan hidup gratis ini.

Mulailah hari Anda, kurangi tingkat stres, dan tingkatkan produktivitas Anda dengan Templat Perencana Harian ClickUp .

Mulailah dengan membuat daftar tujuan Anda untuk hari itu, lalu bagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil jika perlu. Kemudian atur tugas-tugas ini ke dalam kategori seperti Pekerjaan atau Pribadi dan undang orang lain untuk berkolaborasi.

Prioritaskan tugas-tugas Anda sehingga Anda tahu apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu, lalu alokasikan setiap tugas pada slot waktu tertentu. Pastikan Anda realistis dengan perkiraan waktu Anda dan sisakan waktu cadangan-segala sesuatunya sering kali membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, dan tugas-tugas yang tidak terduga terkadang akan mengganggu rencana Anda. 👀

Kemudian, saat Anda mengerjakan tugas-tugas Anda, pantau terus kemajuan Anda dengan menandainya sebagai Terbuka atau Selesai. Hal ini akan membantu memberikan rasa pencapaian dan menciptakan momentum yang membuat Anda terus maju. Di penghujung hari, tinjau kembali bagaimana rencana Anda berjalan dan putuskan perubahan apa pun yang perlu Anda lakukan pada proses Anda untuk hari berikutnya. Unduh Template Ini

4. Templat Rencana Aksi Harian ClickUp

Templat Rencana Aksi Harian ClickUp

Dirancang untuk membantu Anda berkolaborasi dengan tim Anda saat Anda merencanakan acara dan program, yang Templat Rencana Tindakan Harian ClickUp juga berfungsi dengan baik sebagai templat perencanaan hidup. Templat ini memecah tujuan-tujuan besar Anda menjadi langkah-langkah tindakan harian yang perlu diselesaikan untuk memastikan Anda memenuhi tenggat waktu yang telah Anda tentukan sendiri.

Kategorikan setiap tugas menurut Jenis-misalnya, apakah itu tujuan atau langkah tindakan menuju tujuan-dan Tingkat Kerumitan, dan ukur kemajuan untuk tugas tersebut pada bilah Kemajuan Tujuan. Ikon status mengidentifikasi tugas yang masih ada di daftar Harus Dilakukan dan tugas yang sedang dalam proses atau sudah selesai. Lihat sekilas item mana yang sudah selesai, yang jatuh tempo hari itu, dan yang sudah lewat waktu.

Kemudian mundurlah untuk melihat seluruh garis waktu untuk melacak kemajuan Anda saat Anda bergerak menuju tujuan pribadi Anda. ✨ Unduh Template Ini

5. Templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp

Tidak mengherankan jika Templat Rencana Pengembangan Pribadi ClickUp dirancang untuk membantu Anda mencapai tujuan pribadi Anda. Templat ini mengatur kemajuan Anda menuju tujuan yang berfokus pada diri sendiri, seperti meningkatkan hubungan atau perawatan diri. Ini juga membantu dengan ambisi yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti mempelajari keterampilan baru yang berguna atau bahkan bahasa kedua.

Templat perencanaan hidup gratis ini membantu Anda mengidentifikasi tujuan Anda dan menilai dengan tepat di mana posisi Anda saat ini. Kemudian susunlah panduan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan Anda.

Gunakan templat ini untuk mengatur tugas per kuartal dan blokir waktu di kalender Anda, serta merencanakan sumber daya apa pun yang mungkin Anda perlukan-seperti buku kerja, tutorial online, atau bimbingan pribadi. Templat ini juga mendorong Anda untuk mempertimbangkan hambatan apa pun yang mungkin Anda temui dan mengidentifikasi mitra akuntabilitas untuk mendukung Anda melalui proses tersebut.

Lacak kemajuan Anda dan catat setiap realisasi yang Anda miliki saat Anda mengerjakan tugas-tugas Anda. Dan tentu saja, jangan lupa untuk mengakui dan merayakan Kemenangan dan Pencapaian Anda di sepanjang jalan dengan menyorotnya saat Anda melakukannya! 🙌 Unduh Template Ini

6. Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Mencoba mengubah kebiasaan lama yang tidak bermanfaat bagi Anda atau menerapkan kebiasaan baru yang sehat untuk membantu Anda melangkah maju dalam hidup Anda? Jika ya, maka Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp cocok untuk Anda.

Seperti biasa, Anda akan mulai dengan mengidentifikasi apa yang ingin Anda capai, seperti berolahraga lebih banyak atau belajar untuk ujian yang akan datang. Kemudian buatlah tugas-tugas Anda: Perjelas apa saja yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda dan tetapkan jadwal untuk itu.

Misalnya, Anda dapat memutuskan untuk berjalan-jalan saat makan siang pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, atau belajar selama 30 menit setelah makan malam setiap hari kerja. ⏲️

Periksa tugas-tugas Anda saat Anda mengerjakannya untuk melacak kemajuan Anda terhadap bilah kemajuan bulan itu. Selain itu, nilai juga performa Anda setiap minggu dan lakukan penyesuaian pada sasaran mingguan seperlunya. Akses templat ini di bawah ini atau lihat templat kami yang lain templat pelacakan kebiasaan ! Unduh Templat Ini

7. Templat Produktivitas Pribadi ClickUp

Template Produktivitas Pribadi ClickUp

The Templat Produktivitas Pribadi ClickUp dapat digunakan untuk mencapai tujuan pribadi dan juga untuk meningkatkan produktivitas Anda. Mungkin Anda ingin makan lebih sehat, atau Anda adalah seorang pekerja lepas yang ingin menyelesaikan lebih banyak pekerjaan klien setiap harinya.

Templat perencanaan hidup gratis yang sederhana ini membantu Anda menentukan tujuan, menetapkan prioritas, menyusun tugas, dan menandai segala ketergantungan yang mungkin memperlambat.

Misalnya, jika Anda mencoba untuk makan lebih baik, Anda bisa memilih untuk menyisihkan waktu 30 menit setiap Sabtu pagi-sebelum Anda berbelanja bahan makanan mingguan-dengan perencana makanan yang bisa dicetak untuk merencanakan makanan Anda untuk minggu berikutnya sehingga Anda memiliki bahan makanan yang dibutuhkan. Kemudian lacak apakah Anda sudah melakukan perencanaan makan, membeli bahan-bahannya, dan akhirnya menyiapkan makanan sehat itu setiap hari.

Dan jika Anda seorang pekerja lepas, Anda dapat menyisihkan waktu untuk memprioritaskan tugas-tugas dan kemudian membuat jadwal lembar kerja untuk membantu Anda mengerjakannya dengan urutan yang benar. Kemudian kumpulkan sumber daya Anda, singkirkan gangguan seperti media sosial, dan pantau perkembangannya. 👀 Unduh Template Ini

8. Templat Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp

Templat Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp

Dirancang untuk meningkatkan hasil dari tim Anda dengan mengukur produktivitas dari setiap anggota tim Anda, dengan Templat Laporan Produktivitas Pribadi ClickUp juga dapat digunakan untuk tujuan produktivitas Anda sendiri.

Catat setiap tugas dan kategorikan menurut Jenis Tugas, misalnya, apakah itu Pekerjaan Mendalam, Waktu Kerja Bersama, Tugas Berulang, atau Waktu Istirahat. Kemudian lacak waktu tunggu dan kemajuan pada tugas tersebut menggunakan kolom status.

Pilih antara tampilan Kalender atau tampilan Daftar untuk melihat semua tugas dalam sekejap sehingga Anda tidak akan melewatkan satu tugas pun. Unduh Template Ini

9. Templat Kerangka Kerja ClickUp Getting Things Done

Templat Kerangka Kerja ClickUp Getting Things Done

Jika Anda menjalankan hidup Anda dengan Aplikasi daftar tugas , lalu aplikasi Templat Kerangka Kerja ClickUp Getting Things Done adalah untuk Anda.

Terorganisir dengan menangkap semua tugas, rapat, dan pemikiran acak Anda pada template perencanaan kehidupan pribadi ini. Kategorikan semuanya sesuai keinginan Anda. Mungkin Anda akan membuat kategori untuk ide, item kalender, proyek jangka panjang, atau hal-hal yang harus segera dilakukan.

Anda juga dapat menentukan apakah sebuah ide dapat ditindaklanjuti atau hanya sebagai referensi, dan jika dapat ditindaklanjuti, perkirakan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian buat daftar ketergantungan untuk tugas tersebut dan URL yang mungkin ingin Anda rujuk saat menanganinya.

Kolom status yang praktis mencakup opsi Someday/Maybe dan Trash, serta kolom To Do, In Progress, dan Complete yang biasa, sehingga Anda tidak akan pernah kehilangan ide-kecuali jika Anda menginginkannya. 💡 Unduh Templat Ini

10. Templat Daftar Tugas Harian ClickUp

Templat Daftar Tugas Harian ClickUp

The Templat Daftar Tugas Harian ClickUp membantu Anda tetap berada di atas semua tugas Anda, mendukung Anda untuk melakukan lebih banyak hal setiap hari, yang juga berkontribusi terhadap kesuksesan jangka panjang Anda. Ini mengurangi rasa kewalahan dan membantu Anda tetap fokus pada hal-hal yang penting-belum lagi perasaan puas akan pencapaian yang muncul dari menandai item-item yang telah diselesaikan. 🤩

Mulailah dengan melakukan brainstorming terhadap semua tugas yang perlu Anda lakukan, dengan mengingat bahwa Anda mungkin perlu memecah beberapa di antaranya menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian kategorikan dan prioritaskan. Perkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas dan berikan tenggat waktu.

Anda akan segera tahu dari mana harus memulai, dan melacak kemajuan Anda dengan mencentang item yang sedang dikerjakan. Anda juga bisa mengatur notifikasi tenggat waktu yang akan datang dan berkolaborasi dengan mudah bersama orang lain dengan mengundang mereka untuk bergabung ke ruang kerja Anda. Unduh Template Ini

Kelola Hidup Lebih Baik Dengan Template Perencanaan Hidup Gratis

Menyelesaikan daftar tugas harian Anda saja bisa terasa seperti sebuah pekerjaan rumah, apalagi mencapai tujuan jangka panjang. Untungnya, ada bantuan yang tersedia. 👋

Menggunakan templat perencanaan kehidupan pribadi membantu Anda memikirkan tujuan jangka panjang Anda, serta proyek jangka pendek, kemudian merencanakan dan memprioritaskan tugas Anda dan tetap fokus saat Anda mengerjakannya.

Untuk menemukan templat yang tepat untuk kebutuhan Anda, lihatlah ClickUp . Rangkaian templat kami yang luas membantu Anda mencapai tujuan pribadi dan bisnis Anda-serta melakukan apa pun yang Anda perlukan. Ini adalah toko serba ada yang memberi Anda semua alat yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan terbaik Anda. ✨