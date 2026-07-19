Claude Skills untuk Pemasaran: Cara Mengubah Strategi Pemasaran Merek Anda Menjadi AI yang Dapat Melaksanakannya

Claude Skills mengubah panduan merek Anda menjadi aturan yang diikuti oleh AI pada setiap draf. Hal ini penting karena alat penulisan berbasis AI memiliki masalah keseragaman yang telah didokumentasikan.

Sebuah tinjauan terhadap lebih dari 130 studi dalam jurnal Trends in Cognitive Sciences menemukan bahwa hasil keluaran model bahasa cenderung mengarah pada pola-pola yang paling umum dalam data latihannya. Karena merek-merek menggunakan alat AI yang sama, mereka menghasilkan suara yang serupa.

Skill Claude mencegah hal itu. Skill ini memuat aturan gaya bahasa, positioning, dan format Anda ke dalam draf sebelum model menulis satu kata pun. Karena gaya bahasa dan konteksnya milik Anda, pesaing tidak dapat mencapai hasil yang sama dengan menggunakan alat yang sama.

Panduan ini menunjukkan kepada Anda cara membangun Claude Skills untuk pemasaran dan bagaimana AI yang sudah memahami ruang kerja Anda dapat mengembangkan ide tersebut lebih jauh.

TL;DR: Skill Claude adalah kumpulan instruksi, berkas referensi, dan skrip yang dimuat secara otomatis oleh Claude setiap kali ada tugas yang sesuai dengan deskripsinya, sehingga Claude selalu menulis dengan gaya merek Anda yang konsisten. Buatlah Skill ini begitu Anda sudah menjelaskan ulang aturan gaya atau format yang sama kepada AI sebanyak tiga kali. Teks iklan, brief kampanye, dan buletin adalah kandidat pertama yang paling jelas. Seorang pemasar mandiri yang menangani proyek satu kali dapat bertahan dengan menggunakan Skill mandiri di claude.ai. Sebuah tim yang kewalahan dengan berbagai alat yang tidak terintegrasi akan mendapatkan manfaat lebih dengan mengonsolidasikan pekerjaan di tempat di mana AI dapat bertindak pada kampanye yang sedang berjalan. Panduan ini mencakup keduanya.

Apa Itu Claude Skills?

Skill Claude adalah kumpulan instruksi yang dimuat secara otomatis oleh Claude ketika ada tugas yang sesuai. Setiap Skill memerlukan satu berkas: SKILL.md. Berkas tersebut diawali dengan blok pendek yang disebut YAML frontmatter, yang berisi nama Skill, deskripsi kapan harus menggunakannya, dan instruksi-instruksinya. Sebuah Skill juga dapat menyertakan berkas referensi dan skrip.

Anthropic mengembangkan Skills agar Claude dapat menyelesaikan tugas dengan cara yang sama setiap kali. Bagi tim pemasaran, tugas tersebut adalah menulis sesuai dengan identitas merek Anda: aturan nada suara, frasa yang dilarang, nilai jual utama, dan format yang diharapkan oleh tim peninjau.

Anthropic meluncurkan Skills pada Oktober 2025. Pada Desember tahun yang sama, mereka menerbitkan format tersebut sebagai standar terbuka. Buatlah satu Skills, dan Skills tersebut dapat dijalankan di claude.ai, Claude API, Cowork, dan Claude Code.

Bagaimana cara kerja Claude Skills?

Claude Skills bekerja melalui pengungkapan bertahap. Claude memuat setiap lapisan dari sebuah Skill hanya ketika tugas tersebut membutuhkannya:

Saat startup: Claude hanya memuat terlebih dahulu nama dan deskripsi dari setiap Skill yang terpasang

Saat ada kecocokan: Ketika permintaan Anda sesuai dengan deskripsi, Claude akan membaca berkas SKILL.md lengkap dari Skill tersebut.

Sesuai permintaan: Jika berkas SKILL.md merujuk ke berkas tambahan, seperti panduan gaya lengkap Anda, Claude hanya akan membukanya saat tugas tersebut memerlukan detail lebih lanjut

Pemisahan ini ada karena pengetahuan merek terlalu luas untuk ditampung dalam satu prompt. Aturan nada suara, kerangka pesan, fakta produk, dan frasa yang aman secara hukum: secara keseluruhan, hal-hal ini melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh sebuah prompt. Sebuah Skill menjaga agar SKILL.md tetap ringkas. Kedalaman informasinya terdapat dalam berkas-berkas yang dirujuk dan hanya dimuat saat diperlukan.

Deskripsi memiliki bobot lebih besar daripada baris lainnya, karena deskripsi inilah yang menentukan apakah Skill tersebut akan aktif atau tidak. Deskripsi seperti ‘bantuan untuk konten’ tidak akan pernah berfungsi. Deskripsi seperti ‘gunakan saat pengguna meminta teks iklan, halaman arahan, atau email dengan gaya bahasa merek kami’ akan menghasilkan konten pemasaran yang disesuaikan.

Skills juga berfungsi di luar obrolan. Skills berjalan di Claude Code dan di Claude Cowork, agen desktop yang membaca file asli Anda dan menjalankan tugas multi-langkah di latar belakang. Misalnya, tim pertumbuhan Anthropic membangun alur kerja Google Ads di Claude Code. Alur kerja ini memanfaatkan Skills untuk memastikan kesesuaian dengan suara merek dan akurasi produk, lalu mengemas 15 judul dan 4 deskripsi per iklan ke dalam file CSV yang kemudian ditinjau dan diunggah oleh tim.

Apa Perbedaan Antara Claude Skills, Prompt, Agen, dan MCP?

Sebuah Skill mengajarkan Claude cara melakukan tugas yang dapat diulang, sedangkan prompt adalah instruksi satu kali. Agen AI adalah sistem yang menjalankan pekerjaan bertahap secara mandiri. MCP, singkatan dari Model Context Protocol, menghubungkan Claude dengan alat eksternal seperti Google Ads atau HubSpot.

Keempatnya saling melengkapi, bukan saling bersaing.

Lapisan Apa itu Kapan harus menggunakannya Prompt Sebuah instruksi satu kali yang Anda ketikkan di obrolan Anda memiliki permintaan singkat yang tidak akan Anda ulangi Skill Sebuah folder yang mengajarkan Claude tugas yang dapat diulang dengan gaya bahasa merek Anda Anda sering menghasilkan pekerjaan yang sama: brief kampanye, variasi iklan, halaman arahan Agen Sebuah sistem yang menjalankan alur kerja bertahap secara otomatis Anda ingin alur kerja dapat diselesaikan dari awal hingga akhir tanpa perlu memeriksa setiap langkahnya Server MCP Koneksi langsung antara Claude dan alat eksternal Claude memerlukan data terkini dari Google Ads, GA4, HubSpot, atau CMS Anda

Skills dan MCP seringkali disalahartikan. Server MCP memberikan akses kepada Claude: server ini menghubungkan Claude ke akun Google Ads Anda, data GA4, atau CMS. Dengan demikian, Claude dapat membaca dan menulis data secara langsung, bukan hanya mengolah data yang disalin dari file ekspor.

Sebuah Skill memberi tahu Claude apa yang harus dilakukan dengan akses tersebut, dengan gaya bicara Anda, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, jika Anda menghubungkan Claude ke Google Ads melalui MCP, sistem tersebut dapat mengambil data kinerja judul iklan bulan lalu. Namun, sistem tersebut belum mengetahui gaya bahasa merek Anda atau aturan jumlah karakter. Pengetahuan tersebut tersimpan dalam Skill.

Apa Manfaat Membangun Keterampilan Pemasaran di Claude?

Membuat Skill memberikan empat keuntungan: Anda menonjol di antara yang lain, siklus peninjauan lebih singkat, suara tetap terjaga meskipun orang-orang pergi, dan aset tersebut terus meningkat seiring waktu.

Tampil beda di tengah maraknya konten seragam di web: Konten AI kini membanjiri web, namun sebagian besar tidak pernah muncul di peringkat atas atau dikutip. Graphite menemukan bahwa Konten AI kini membanjiri web, namun sebagian besar tidak pernah muncul di peringkat atas atau dikutip. Graphite menemukan bahwa 86% artikel yang muncul di peringkat Google ditulis oleh manusia. Untuk artikel yang dikutip oleh ChatGPT dan Perplexity, angkanya mencapai 82%. Gaya penulisan yang uniklah yang menentukan posisi di peringkat. Sebuah Skill memastikan hasil keluaran AI Anda tetap tajam sehingga masuk ke dalam 14% teratas yang unggul. Dan Anda bisa membuatnya dalam satu sore

siklus peninjauan yang lebih singkat: Ketika editor Anda menandai masalah gaya penulisan yang sama di setiap putaran, perbaikan dilakukan terlalu terlambat. Sebuah Skill memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sebelum mencapai draf. Skill ini menghilangkan revisi berulang yang menghabiskan waktu seminggu editor, sehingga setiap proses peninjauan berjalan lebih cepat

Suara merek Anda tetap terjaga meski orang-orang pergi: Ketika penulis terbaik Anda mengambil cuti atau mengundurkan diri, standar yang mereka tetapkan biasanya ikut hilang bersama mereka. Kualitas tulisan Anda melemah hingga ada yang mengisi kekosongan tersebut. Sebuah Skill mempertahankan standar tersebut terlepas dari siapa pun yang menulis drafnya. Draf ketiga dari karyawan baru pun memenuhi standar yang sama seperti yang dicapai oleh penulis terbaik Anda.

Aset ini terus berkembang seiring waktu: Sebuah prompt tidak bernilai apa-apa begitu Anda menutup tab. Sebuah Skill menyimpan setiap koreksi yang Anda masukkan ke dalamnya. Kinerjanya akan lebih baik pada bulan keenam dibandingkan pada hari pertama. Hal itulah yang menjadikannya satu-satunya bagian dari pengaturan Sebuah prompt tidak bernilai apa-apa begitu Anda menutup tab. Sebuah Skill menyimpan setiap koreksi yang Anda masukkan ke dalamnya. Kinerjanya akan lebih baik pada bulan keenam dibandingkan pada hari pertama. Hal itulah yang menjadikannya satu-satunya bagian dari pengaturan alur kerja AI Anda yang terus berkembang secara eksponensial, bukan kembali ke awal.

Menghindari keseragaman hanyalah setengah dari pekerjaan Menggunakan suara Anda dalam sebuah Skill adalah langkah yang tepat. Hal ini membuat Anda menonjol dari rata-rata industri. Namun, terdengar berbeda hanya akan membuat orang memperhatikan Anda sekali. Terdengar seperti diri Anda sendiri setiap saatlah yang membuat orang mengingat Anda. Penelitian yang dilakukan oleh Ehrenberg-Bass Institute, kelompok di balik buku How Brands Grow, menunjukkan hal yang sederhana: orang-orang mengenali sebuah merek melalui beberapa petunjuk yang sama, yang ditampilkan berulang kali. Profesor Jenni Romaniuk menyoroti sumber kekacauan yang sering terlewatkan oleh kebanyakan tim: sinyal yang bertentangan dari merek itu sendiri. Sederhananya, ketika Anda terus berubah, Anda bersaing dengan diri sendiri untuk mendapatkan perhatian. Misalnya, ketika Tropicana mengganti kemasan yang sudah dikenal dengan kemasan yang lebih sederhana, pelanggan tidak lagi dapat menemukan karton tersebut di rak-rak toko. Penjualan diperkirakan turun sebesar USD 26 juta sebelum desain lama kembali digunakan sebulan kemudian. Suara merek Anda adalah aset merek yang mengikuti aturan yang sama. Setiap kali suaranya menyimpang, Anda kehilangan pengenalan merek. Panduan suara dapat menggambarkan target, tetapi tidak dapat mempertahankan konsistensi saat sepuluh orang menulis dengan gaya yang sama secara bersamaan. Namun, sebuah Skill mampu mempertahankan konsistensi tersebut dengan baik. Keterampilan ini tidak hanya membuat Anda berbeda dari pesaing; tetapi juga memastikan Anda tetap konsisten dengan identitas Anda sendiri di setiap draf, sehingga pengenalan merek semakin kuat alih-alih melemah. Konsistensi semacam itu, dengan kecepatan yang kini dimungkinkan oleh AI dalam mempublikasikan konten, adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa diberikan oleh sebuah prompt.

Alur Kerja Pemasaran Apa yang Cocok dengan Claude Skills?

Ada sembilan alur kerja pemasaran yang paling cocok dengan Claude Skills: SEO dan optimasi pencarian AI, iklan berbayar, operasional konten, halaman arahan, email, perencanaan kampanye pemasaran, konten buatan pengguna (UGC) dan naskah video, analitik, serta media sosial. Masing-masing alur kerja ini berulang dalam pola yang tetap, dan itulah ujian yang sesungguhnya.

Jika Anda sudah menjelaskan kembali suara merek atau format brief konten kepada AI sebanyak tiga kali, pengetahuan tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam sebuah Skill.

Berikut adalah cakupan masing-masing kelompok:

SEO, GEO, dan AEO: Sebuah Skill dapat menjalankan audit teknis, menghasilkan skema, dan mengoptimalkan halaman agar dikutip oleh mesin jawaban AI. Skill ini terintegrasi dengan koneksi MCP ke Search Console atau alat pelacak peringkat

Iklan berbayar: Skill teks iklan menghasilkan judul dan deskripsi iklan, yang masing-masing telah diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan batasan karakter Google. Teks-teks tersebut juga dirotasi berdasarkan sudut pandang seperti manfaat, bukti, dan keberatan

Operasi konten: Sebuah Skill konten dapat menyusun draf blog, membuat brief, mengolah satu aset panjang menjadi buletin dan konten media sosial, serta menghilangkan jejak AI. Semua ini dilakukan sesuai dengan struktur dan gaya bahasa merek Anda. Skill ini memastikan kalender Anda tetap penuh tanpa perlu kerja manual.

Halaman arahan dan desain web: Sebuah Skill menghasilkan halaman pemasaran atau microsite kampanye yang sesuai dengan sistem desain Anda, bukan template generik. Sebuah Skill menghasilkan halaman pemasaran atau microsite kampanye yang sesuai dengan sistem desain Anda, bukan template generik. Claude Design menyediakan kanvas visual yang sudah terintegrasi dengan sistem merek Anda, dan dapat diekspor ke PDF, PPTX, atau Canva

Pemasaran email: Sebuah Skill email Sebuah Skill email menyusun urutan siklus hidup , variasi baris subjek, dan teks kampanye sesuai dengan logika segmentasi dan gaya bahasa Anda. Padukan dengan koneksi MCP ke platform pengiriman Anda, sehingga Claude dapat bekerja berdasarkan data daftar yang sebenarnya

Perencanaan kampanye dan GTM: Sebuah Skill ringkas mengubah ide berupa satu kalimat menjadi brief lengkap dengan bagian-bagian yang diharapkan oleh pemangku kepentingan Anda. Skill ini juga menandai hal-hal yang belum diketahui sebagai pertanyaan terbuka, bukan dengan membuat jawaban sendiri

UGC dan video: Skill naskah menangani video penjelasan produk dan naskah iklan bergaya UGC, menyesuaikannya dengan aturan hook, tempo, dan durasi Anda. Skill ini mengurus bagian-bagian yang berulang, sehingga tim Anda dapat fokus pada ide-ide yang menjadi inti video

Analitik, atribusi, dan CRO: Skill analitik menjalankan audit konversi atau mendiagnosis penurunan metrik berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan. Skill ini mengubah pernyataan samar seperti ‘trafik menurun’ menjadi daftar perbaikan yang diprioritaskan

Merek sosial dan pribadi: Skill sosial membuat postingan LinkedIn, teks untuk distribusi multikanal, dan penulisan atas nama pendiri, masing-masing dengan gaya dan panjang yang sesuai untuk kanal tersebut

Tinjauan singkat: Skill mana yang sebaiknya Anda bangun terlebih dahulu?

Mulailah dengan baris yang sesuai dengan tugas yang paling sering Anda lakukan.

Contoh penerapan Mulailah dengan membangun ini terlebih dahulu Padukan dengan Teks yang sesuai dengan citra merek di mana-mana Skill Suara Merek Aset keluaran yang sudah ada dan daftar frasa yang dilarang Teks iklan Google/RSA dalam skala besar Skill Teks Iklan Koneksi MCP ke Google Ads dan skrip ekspor CSV Visibilitas pencarian AI Skill GEO/AEO Koneksi MCP ke Search Console dan Skill skema FAQ Blog dan alur kerja konten Skill Operasional Konten Sentuhan personal dan templat brief Anda Halaman arahan dan visual kampanye Desain Claude Skill Suara Merek dan sistem desain Anda Ubah ide menjadi brief kampanye Keterampilan Ringkasan Kampanye Template rencana pemasaran dan proyek Manfaatkan satu aset untuk berbagai keperluan Skill Penggunaan Ulang Konten Skill Suara Merek dan aturan format per saluran Siklus hidup dan email kampanye Skill Email Koneksi MCP ke ESP Anda dan aturan segmentasi Anda Mendiagnosis penurunan metrik Keterampilan Analitik/CRO Koneksi MCP ke GA4 dan berkas metodologi CRO

Ada satu hal yang tidak bisa diserahkan kepada Skill: Strategi dan selera. Skill tidak akan menentukan positioning Anda, dan tidak bisa menilai apakah hasilnya sesuai dengan selera audiens Anda.

Perlakukan setiap draf Claude sebagai titik awal dan sempurnakan setiap hasilnya berdasarkan pemahaman Anda tentang audiens target. Untuk hasil yang berkualitas, berikan aset terbaik Anda kepada agen. Dengan cara ini, hasilnya akan mencerminkan standar yang diharapkan, bukan sekadar hasil rata-rata.

Cara Membangun Claude Skill untuk Pemasaran: 6 Langkah Sederhana

Bangun Skill pemasaran dalam enam langkah: pilih tugas yang berulang, tulis berkas SKILL.md, tambahkan aturan merek, bagi konten panjang menjadi berkas-berkas yang tertaut, uji pada brief yang aktif, dan perbaiki hal-hal yang menyimpang.

Sebelum Anda membangunnya: periksa apa yang sudah ada Anda tidak selalu harus memulai dari file kosong. Tiga tempat yang layak dicek terlebih dahulu: Plugin Pemasaran milik Anthropic sendiri. Plugin pihak pertama, dan yang paling mirip dengan starter kit: perintah seperti /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit, dan /email-sequence. Cocok untuk melihat bentuk Skill yang dibangun dengan baik

Perpustakaan prompt Anthropic. Prompt tugas tunggal yang telah teruji (variasi baris subjek, sintesis wawancara) yang dapat Anda gunakan sebagai instruksi dalam sebuah Skill

Repositori komunitas di GitHub. Terdapat koleksi yang sangat besar, beberapa di antaranya memiliki puluhan ribu bintang. Berguna sebagai referensi struktural, jarang sebagai aset jadi

Untuk membuatnya sendiri, ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Pilih satu tugas yang berulang

Skill pertama yang tepat berasal dari pekerjaan yang sudah sering Anda ulangi. Telusuri percakapan AI Anda baru-baru ini dan temukan tugas di mana Anda terus-menerus menyalin konteks yang sama. Sebuah tugas siap menjadi Skill jika ketiga hal berikut ini cocok:

Anda telah memberikan aturan suara atau format yang sama kepada AI setidaknya tiga kali

Strukturnya tetap sama meskipun inputnya berubah

Daftar periksa tertulis dapat membantu mengajarkan tugas tersebut kepada karyawan baru

Teks iklan, ringkasan kampanye, dan buletin memenuhi ketiga kriteria tersebut, karena format dan aturannya tetap konsisten dari satu batch ke batch berikutnya. Strategi positioning tidak lolos uji daftar periksa, karena strateginya berubah bentuk seiring setiap keputusan. Pekerjaan berulang dimasukkan ke dalam Skill, sedangkan penilaian tetap berada di tangan tim Anda.

Langkah 2: Tulis berkas SKILL.md

Buat sebuah folder dan tambahkan satu berkas SKILL.md. Berkas ini terdiri dari tiga bagian:

Nama: Beri label yang singkat dan spesifik pada Skill, seperti nama-merek-teks-iklan

Deskripsi: Jelaskan pemicunya dalam satu kalimat, misalnya Gunakan saat pengguna meminta untuk menulis atau memperbarui teks iklan, email, atau teks halaman arahan sesuai dengan gaya bahasa merek

Petunjuk: Tulis aturan dalam bahasa yang mudah dipahami di bawah bagian frontmatter

Fokuskan sebagian besar upaya Anda pada deskripsi, karena hanya deskripsi itulah yang menentukan apakah Skill akan aktif. Tulis deskripsi tersebut menggunakan frasa yang biasa diketik oleh tim Anda dalam permintaan nyata. Jika rekan tim Anda meminta ‘RSA refresh’ sementara Anda menulis ‘ad copy,’ deskripsi tersebut harus mencakup keduanya.

Langkah 3: Tambahkan konteks merek Anda

Sebuah Skill yang diunduh berisi aturan umum, dan aturan umum tersebut menghasilkan teks standar yang justru ingin Anda hindari saat membuat Skill tersebut. Gantilah aturan tersebut dengan materi yang hanya dimiliki oleh tim Anda:

Aturan nada yang ditulis sebagai perintah, seperti ‘tulis dalam sudut pandang orang kedua’

Daftar kata, frasa, dan klaim yang dilarang yang tidak pernah digunakan oleh merek Anda

Nilai jual Anda, yang diungkapkan dengan kata-kata yang digunakan dalam teks pemasaran terbaik Anda

Dua atau tiga karya yang telah dipublikasikan dan berhasil menangkap esensi merek dengan tepat

Salin langsung dari panduan gaya asli Anda, bukan merangkumnya dari ingatan. Ringkasan hanya mencatat aturan yang Anda ingat dan mengabaikan detail-detailnya, padahal detail-detail itulah yang membuat gaya penulisan Anda unik.

Tips Pro: Jika Anda mengelola satu merek, sesuaikan gaya bahasa merek tersebut ke dalam Skill. Jika Anda mengelola beberapa merek, buatlah Skill yang bersifat umum dan masukkan konteks merek ke dalam Proyek Claude, sehingga satu Skill dapat digunakan untuk semua merek.

Langkah 4: Pisahkan berkas yang panjang

Sebuah Skill akan berkembang seiring Anda memasukkan koreksi ke dalamnya, dan berkas SKILL.md yang melebihi satu layar akan memperlambat semuanya. Ketika berkas Anda mencapai titik itu, pisahkan menjadi bagian-bagian yang saling terhubung:

SKILL. md menyimpan pemicu, aturan inti, dan tautan ke bagian lainnya

references/style-guide.md berisi detail lengkap mengenai gaya penulisan dan format

references/product-facts. md berisi klaim yang terverifikasi, harga, dan deskripsi fitur

references/examples. md menyimpan contoh-contoh konten terbaik Anda di masa lalu, yang disortir berdasarkan jenis aset

Claude hanya membuka setiap berkas yang dirujuk ketika tugas tersebut memerlukan detail yang lebih mendalam. Permintaan teks iklan Anda memuat aturan jumlah karakter dan melewati lembar harga, sehingga Skill tetap berjalan cepat terlepas dari seberapa banyak pengetahuan yang dimilikinya.

Langkah 5: Uji coba pada brief yang sebenarnya

Jalankan Skill pada permintaan kampanye yang belum lengkap, dengan detail yang masih kurang dan tekanan tenggat waktu yang tetap ada. Contoh yang rapi menyembunyikan kekurangan, tetapi brief yang nyata memperlihatkan ruang untuk perbaikan.

Waspadai dua kegagalan terpisah:

Skill tersebut tidak pernah diaktifkan, yang berarti deskripsinya tidak sesuai dengan frasa yang Anda gunakan. Perluas deskripsinya dan tambahkan kata-kata permintaan yang menyebabkan kegagalan tersebut

Skill telah diaktifkan, tetapi suara terdengar tidak jelas, yang berarti instruksi tersebut memiliki celah. Tambahkan aturan spesifik yang dilanggar oleh suara yang tidak jelas tersebut

Pisahkan keduanya saat Anda melakukan diagnosis. Memberikan instruksi perbaikan saat masalahnya terletak pada deskripsi akan membuang satu putaran, sedangkan sebaliknya akan membuang dua putaran.

Langkah 6: Masukkan kembali hasil koreksi

Skill akan terus meningkat seiring penggunaannya, dan siklusnya singkat. Jika hasilnya tidak sesuai dengan citra merek, beritahu Claude apa yang salah, perbaiki drafnya secara manual, lalu masukkan perbaikan tersebut ke dalam Skill atau contoh-contohnya.

Setiap putaran menambahkan satu bagian lagi dari penilaian Anda ke dalam berkas. Draf berikutnya dimulai dengan logika yang lebih terasah, sehingga meminimalkan revisi dan solusi sementara lebih jauh lagi.

Cara Membagikan Keterampilan Pemasaran di Seluruh Tim Anda

Tim pemasaran dapat membagikan Claude Skills dengan tiga cara: dengan mengirimkan folder Skills dalam format zip secara langsung, melalui fitur berbagi bawaan pada paket Team dan Enterprise Claude, atau melalui repositori GitHub bersama.

Pengiriman langsung cocok untuk mitra eksternal, fitur berbagi bawaan cocok untuk tim internal, dan GitHub cocok untuk perpustakaan yang memerlukan tinjauan dan riwayat versi. Faktor penentu utamanya adalah siapa yang membutuhkan perpustakaan merek Anda dan seberapa sering perpustakaan tersebut diperbarui.

Opsi 1: Kompres dan kirim

Skill adalah sebuah folder, sehingga Anda dapat mengompresnya dan mengirimkannya melalui email atau Slack. Pihak lain mengunggahnya ke pengaturan Claude mereka, dan ini berfungsi di semua paket langganan.

Untuk mengirimkan sebuah Skill:

Temukan folder Skill di komputer Anda. Folder tersebut harus berisi berkas SKILL.md

Buka bilah samping folder Skill yang bersangkutan, lalu klik Unduh

Mengunduh folder zip Claude Skills

Untuk mengunggah Skill yang diterima:

Buka Claude dan buka Pengaturan

Pilih Fitur dan pastikan bahwa ‘Eksekusi kode dan pembuatan file’ telah diaktifkan karena Skills tidak akan berjalan tanpa fitur tersebut

Mengaktifkan atau menonaktifkan eksekusi kode dan pembuatan berkas untuk Claude Skills

Buka Sesuaikan , lalu Skills

Pilih Unggah keterampilan dan pilih berkas zip

Mengunggah folder Skills di Claude

Gunakan jalur ini saat Anda menyerahkan Skill suara merek kepada pekerja lepas atau mitra agensi. Hindari penggunaannya di dalam tim, karena setiap pembaruan panduan suara berarti file zip baru, unggahan baru, dan tidak ada catatan mengenai siapa yang mengelola versi saat ini. Skill pemasaran berubah lebih sering daripada kebanyakan Skill lainnya, karena kampanye, klaim, dan fakta produk berubah setiap bulan. Masalah pembaruan ini lebih berdampak pada kategori ini dibandingkan kategori lainnya.

Opsi 2: Bagikan di dalam Claude (Paket Team dan Enterprise)

Claude dilengkapi dengan fitur berbagi bawaan pada paket Team dan Enterprise. Anda dapat membagikan sebuah Skill kepada rekan kerja tertentu atau seluruh organisasi Anda, dan pemilik Skill dapat mendistribusikan Skill tersebut kepada semua orang sekaligus.

Sebelum siapa pun dapat membagikannya, pemilik organisasi harus mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu:

Buka Pengaturan Organisasi, lalu Skills

Aktifkan ‘Eksekusi kode dan pembuatan file’, lalu aktifkan Skills

Untuk memungkinkan anggota berbagi satu sama lain, aktifkan tombol berbagi di bagian yang sama, karena fitur berbagi dinonaktifkan secara default

Untuk membagikan Skill yang Anda buat:

Buka Sesuaikan , lalu Skills

Buka Skill yang telah Anda buat dan pilih Bagikan

Masukkan nama atau alamat email, atau bagikan ke seluruh organisasi

Untuk menerapkan Skill ke seluruh organisasi (hanya untuk pemilik):

Buka Pengaturan Organisasi, lalu Skills

Di bagian Keterampilan Organisasi, pilih Tambahkan dan pilih berkas zip

Skill ini langsung menjangkau semua orang, dan diaktifkan secara default

Ini adalah pengaturan default yang tepat untuk tim pemasaran internal. Skill "suara merek" adalah aset yang harus dijalankan secara seragam oleh setiap pemasar, dan proses penyediaan oleh pemilik adalah satu-satunya cara agar tidak ada yang melewatkan pengunggahan atau ketinggalan versi.

Opsi 3: Repositori GitHub bersama

Simpan setiap Skill sebagai folder dalam satu repositori GitHub, yang merupakan folder proyek bersama yang mencatat setiap perubahan. Rekan tim mengunduh salinan yang disinkronkan dan mendapatkan perpustakaan merek secara lengkap, serta setiap perubahan harus melalui proses peninjauan sebelum diterapkan kepada siapa pun.

Pemasaran memberikan tugas konkret pada tahap peninjauan: ketika seseorang memperbarui proposisi nilai dalam Skill yang menggunakan suara merek, orang kedua menyetujui perubahan tersebut sebelum diterapkan ke semua output pemasar. Dua konvensi menjaga keteraturan perpustakaan:

Tambahkan baris versi (# Version: 1. 3) di bagian atas setiap berkas SKILL.md dan perbarui nomor versinya setiap kali ada perubahan, sehingga dua rekan tim tidak akan secara tidak sengaja menggunakan versi yang berbeda dari suara merek

Jaga agar repositori tetap privat. Sebuah Skill pemasaran menyimpan informasi mengenai nada suara, positioning, dan fakta produk yang belum dirilis yang tidak ingin Anda umumkan ke publik

Gunakan jalur ini jika tim Anda menggunakan berbagai alat, memerlukan jejak persetujuan untuk perubahan merek, atau sudah bekerja dengan Claude Code.

Manakah yang sebaiknya Anda pilih? Menyerahkan Skill kepada mitra eksternal: gunakan zip. Menstandarkan tim internal pada paket Team atau Enterprise: bagikan di dalam Claude. Mengelola perpustakaan merek yang terus berkembang dengan fitur tinjauan dan riwayat: gunakan GitHub. Satu kemampuan berlaku di ketiga jalur tersebut. Skills bersifat modular, artinya Claude dapat memuat Skills "suara merek" Anda dan Skills "format email" Anda secara bersamaan dalam satu tugas yang sama, sehingga perpustakaan tersebut berfungsi sebagai sistem terintegrasi terlepas dari cara Anda mendistribusikannya.

4 Keterampilan Pemasaran yang Layak Dibangun Terlebih Dahulu Bersama Claude

Empat Claude Skills mencakup sebagian besar pekerjaan berulang yang dilakukan oleh tim pemasaran: Skill suara merek, Skill penulisan iklan, Skill ringkasan kampanye, dan Skill daur ulang konten.

Masing-masing berasal dari alur kerja yang sudah dijalankan oleh tim setiap minggu. Dan masing-masing mengikuti struktur yang sama: berkas SKILL.md yang berisi deskripsi pemicu, ditambah berkas referensi yang mencerminkan kedalaman merek Anda.

Berikut ini adalah gambaran praktis dari masing-masing Skills.

1. Skill Suara Merek

Contoh Claude Skills untuk pemasaran yang mencerminkan suara merek

Sebuah tim beranggotakan enam orang membuat konten untuk iklan, email, dan media sosial, dan setiap konten harus memiliki gaya penulisan yang konsisten. Setiap permintaan pembuatan konten akan memicu Skill ini, dan berkas SKILL.md berisi empat komponen yang menjalankan tugas tersebut:

Contoh referensi: Dua atau tiga karya yang telah diterbitkan yang berhasil menangkap nuansa suara merek dengan tepat, dalam berkas contoh yang tertaut

Deskripsi pemicu: Kalimat yang mengaktifkan Skill, misalnya Gunakan saat pengguna menulis atau mengedit teks apa pun yang ditujukan kepada pelanggan untuk merek tersebut

Aturan nada: Gaya bicara Anda, ditulis sebagai petunjuk: sudut pandang, panjang kalimat, ritme

Daftar kata terlarang: Kata-kata, frasa, dan klaim yang tidak pernah digunakan oleh merek Anda

Faktor penentu keberhasilannya: Teks referensi. Claude mencocokkan contoh dengan lebih andal daripada mengikuti aturan yang dijelaskan. Sebuah Skill yang hanya berisi kata sifat untuk nada bicara tetapi tanpa contoh nyata hanya akan memberikan gambaran kasar tentang suara merek Anda, bukan suara merek Anda yang sesungguhnya. Manfaatnya: Setiap Skill lain di sini memuatnya sebagai lapisan. Bangunlah terlebih dahulu, dan setiap Skill berikutnya akan mewarisi gaya bicara tersebut alih-alih mengulanginya. Ini adalah fondasi yang menopang seluruh perpustakaan Anda.

2. Skill teks iklan

Contoh teks iklan Claude Skills

Sekarang bayangkan seorang pemasar kinerja yang memperbarui iklan pencarian responsif setiap beberapa minggu. Sebuah permintaan yang berisi data kampanye dan kata kunci memicu Skill tersebut, dan komponen-komponennya membagi tugas:

Aturan batas karakter: Batasan ketat, 30 karakter per judul dan 90 karakter per deskripsi, diperiksa sebelum ditampilkan

Daftar periksa sudut pandang: Kombinasi yang dibutuhkan setiap set iklan, seperti manfaat, bukti sosial, ajakan bertindak (CTA), dan judul yang menanggapi keberatan

Klaim yang dilarang: Pernyataan produk yang belum disetujui oleh Tim Hukum, yang disimpan dalam berkas fakta yang tertaut

Format ekspor: Struktur kolom CSV yang diharapkan oleh platform iklan Anda

Faktor penentu keberhasilan atau kegagalan: Batas karakter harus diterapkan. Sebuah Skill yang menganggap 30 karakter hanya sebagai panduan akan mengembalikan judul yang Anda potong secara manual, sehingga pekerjaan manual itu kembali lagi. Manfaatnya: Hal ini menghilangkan bagian paling lambat dalam produksi iklan. Begitu batasan dan sudut pandang sudah terintegrasi dalam Skill, Anda bisa beralih dari halaman kosong ke serangkaian kalimat yang siap direview hanya dalam satu langkah. Setiap kalimat tetap harus disetujui oleh seseorang sebelum dipublikasikan.

3. Skill ringkasan kampanye

Contoh brief kampanye Claude Skills

Selanjutnya, bayangkan seorang manajer pemasaran yang mengubah ide-ide kasar menjadi brief yang siap disajikan kepada pemangku kepentingan. Sebuah ide dalam satu kalimat memicu Skill tersebut, dan strukturnya yang akan mengurus sisanya:

Template bagian: Judul-judul yang diharapkan oleh pemangku kepentingan Anda, sesuai urutan pembacaannya

Kolom wajib: Entri-entri yang tidak boleh dilewatkan dalam setiap brief, seperti audiens, alokasi anggaran, dan metrik keberhasilan

Aturan tempat penanda: Petunjuk untuk menandai hal-hal yang tidak diketahui sebagai pertanyaan terbuka, bukan dengan membuat jawaban sendiri

Brief sebelumnya: Dua contoh yang kuat dalam satu berkas tertaut, sehingga kedalaman dan nada sesuai dengan yang telah disetujui sebelumnya

Faktor penentu keberhasilan atau kegagalan: Aturan placeholder. Tanpa aturan ini, Skill akan membuat jawaban sendiri untuk mengisi kolom kosong. Dan angka anggaran yang dibuat-buat namun terlihat nyata justru lebih buruk daripada kolom kosong yang diketahui oleh seseorang untuk diisi. Manfaatnya: Ini yang paling menghemat waktu. Sebuah ide kasar dapat berubah menjadi brief yang terstruktur dan siap disajikan kepada pemangku kepentingan dalam hitungan menit. Dan aturan placeholder memastikan bahwa hal-hal yang masih belum diketahui tetap dijelaskan dengan jujur.

4. Skill untuk penggunaan ulang

Contoh penggunaan kembali Claude Skills

Terakhir, pertimbangkan tim konten yang mengubah setiap aset berformat panjang menjadi konten saluran selama seminggu. Satu postingan blog atau transkrip webinar memicu Skill tersebut, dan komponen-komponennya menentukan setiap hasil keluaran:

Format saluran: Bentuk-bentuk spesifik yang Anda pilih, seperti bagian buletin dan utas, masing-masing dengan aturan panjangnya sendiri

Aturan ekstraksi: Apa yang perlu diambil dari sumber, seperti statistik terkuat untuk buletin

Catatan suara per saluran: Bagaimana nada suara berubah sesuai saluran, sementara suara merek tetap konsisten

Skill "Suara Merek": Dimuat bersamaan, karena Skills ini dibuat untuk tugas yang sama

Faktor penentu keberhasilannya: Seberapa tepat Anda menjelaskan format setiap saluran. Permintaan yang samar seperti, “Buat beberapa postingan di media sosial,” hanya akan menghasilkan konten yang generik dan tidak jelas. Beritahu Skill bahwa Anda menginginkan tiga postingan LinkedIn, masing-masing kurang dari 150 kata dan masing-masing didasarkan pada satu klaim dari sumbernya, dan Anda akan mendapatkan konten yang dapat langsung dijadwalkan. Manfaatnya: Keterampilan ini melipatgandakan hasil kerja yang sudah Anda selesaikan, sehingga tidak perlu mendanai produksi baru. Di sinilah komposisi diterapkan dalam praktik: satu Keterampilan menjaga nada, sementara yang lain membentuk ulang strukturnya.

Bagaimana ClickUp Menjalankan Alur Kerja Pemasaran di Satu Tempat

Membuat ringkasan kampanye pemasaran di ClickUp Brain

ClickUp menghadirkan perilaku Skill yang sama di dalam ruang kerja tempat kampanye, brief, dan tim Anda sudah berada. Alih-alih membuat berkas Markdown dan mendistribusikannya sebagai berkas ZIP, Anda cukup mengajarkan proses Anda kepada AI sekali saja, dan AI tersebut akan menyimpan pengetahuan tersebut untuk seluruh anggota tim.

Berikut ini adalah hal-hal yang efektif khusus untuk Skills pemasaran:

Ajarkan alur kerja Anda ke ClickUp Brain tanpa perlu memasukkan perintah ulang

Gunakan fitur Skills khusus di ClickUp Brain. Jelaskan alur kerja yang berulang dengan bahasa yang sederhana, seperti ‘tulis teks iklan sesuai dengan gaya bahasa merek kami dengan mengikuti aturan dan format ini.’ Brain akan menyimpan instruksi tersebut.

Saat berikutnya ada anggota tim yang meminta tugas tersebut, Brain akan menjalankannya dengan cara yang sama. Ketika seseorang mengoreksi hasilnya, Brain akan menyimpan koreksi tersebut untuk eksekusi di masa mendatang. Ini adalah siklus iteratif yang sama seperti pada Langkah 6, tetapi Anda tidak pernah membuat berkas SKILL.md.

Selain itu, tidak seperti Claude, Anda tidak perlu menambahkan berkas referensi yang ditautkan di dalam folder Skill. Karena panduan gaya, fakta produk, dan ringkasan kampanye Anda tersimpan di ClickUp Docs, Brain merujuknya secara langsung saat menghasilkan konten. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa AI selalu mengambil data dari versi terbaru. Tidak ada yang perlu mendistribusikan ulang folder saat posisi berubah atau klaim kedaluwarsa.

Berikan konteks merek Anda kepada Super Agents

Dapatkan naskah kampanye atau brief yang ditulis dengan @menyebutkan seorang Super Agent. Ini adalah rekan tim berbasis AI yang menerima instruksi, pemicu, dan pengetahuan melalui pembuat berbasis bahasa sehari-hari.

Arahkan ke panduan gaya Anda di ClickUp Docs, dan Skills akan menulis teks kampanye atau menghasilkan brief dengan menggunakan panduan tersebut sebagai sumber kebenarannya. Hasilnya akan menjadi tugas dengan penanggung jawab, status, dan tanggal jatuh tempo di dalam alur kerja Anda. Hasil tersebut tidak akan tertahan di jendela obrolan menunggu untuk disalin ke pelacak proyek.

Tonton video ini untuk membuat Super Agent pertama Anda:

Akses Claude dan model bahasa lainnya dari satu ruang kerja

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan Claude, GPT, dan Gemini dalam satu ruang kerja, tanpa perlu berlangganan terpisah. Anda dapat memilih modelnya sendiri atau membiarkan Brain memilihnya berdasarkan tugas. Artinya, Anda menggunakan kemampuan penalaran Claude yang sama yang mendukung Skills mandiri, bersama dengan model-model lain, dari tempat yang sama di mana kampanye Anda dikelola.

Kelola seluruh alur kerja di satu tempat

Selain AI, ClickUp untuk Tim Pemasaran menangani aspek operasional pemasaran dalam ruang kerja yang sama.

Otomatiskan penjadwalan konten, persetujuan, dan serah terima dengan lebih dari 100 otomatisasi siap pakai

Lacak KPI kampanye di lebih dari 50 jenis kartu di Dasbor ClickUp yang diperbarui secara real-time

Kumpulkan permintaan kreatif dan alirkan ke alur kerja yang tepat dengan ClickUp Forms

Integrasikan dengan semua alat yang biasa Anda gunakan, termasuk HubSpot, Slack, Figma, dan Google Drive, sehingga data yang dibutuhkan Skills untuk bertindak tetap terhubung

Batasan yang jujur. Brain dirancang untuk beroperasi di dalam ruang kerja ClickUp. Jika Anda membutuhkan Skill portabel dengan skrip kustom yang dapat berjalan secara bersamaan di Claude.ai, API, dan Claude Code, Anda mungkin lebih memilih untuk membangunnya di luar ClickUp dan mengelolanya di sana. Untuk siapa ini cocok. ClickUp paling cocok digunakan jika tim pemasaran Anda sudah mengelola kampanye, kalender konten, dan koordinasi dalam satu ruang kerja. Atau jika Anda ingin menghentikan pemisahan konteks antara sebuah Skill di Claude dan pelacak proyek di tempat lain.

Inilah gambaran penerapan konsolidasi tersebut dalam praktik: seorang manajer pemasaran yang mengelola kampanye, brief, dan alur kerja AI dari satu ruang kerja:

Kesalahan Umum dalam Menggunakan Skills Pemasaran (dan Cara Mengatasinya)

Enam kesalahan berikut ini menyebabkan sebagian besar Skills pemasaran tidak berkinerja optimal: deskripsi yang tumpang tindih, contoh yang bertentangan dengan aturan, tidak mencantumkan nama merek di semua tempat, informasi produk yang sudah kadaluwarsa, aturan yang terlalu membatasi, dan pengujian hanya berdasarkan pilihan kata dari satu orang.

Berikut cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masing-masing.

Dua Skills mengklaim permintaan yang sama. Anda membuat Skill "suara merek", lalu Skill "salinan email", dan deskripsi keduanya menyebutkan email. Kini Claude tidak dapat menentukan mana yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, sehingga urutan pemrosesan berubah-ubah setiap hari, dan kualitas hasilnya pun ikut berfluktuasi.

Perbaikan: Berikan wilayah kerja tersendiri untuk setiap Skill. Biarkan Skill suara mengelola semua teks yang ditujukan kepada pelanggan, dan biarkan Skill email mengelola struktur email, urutan pengiriman, serta baris subjek. Tambahkan catatan dalam petunjuknya bahwa Skill ini berjalan bersamaan dengan Skill suara, bukan menggantikannya.

Aturan dan contohnya bertentangan, dan contohnya yang menang. Berkas SKILL.md Anda melarang penggunaan tanda seru, tetapi kampanye nyata yang Anda salin sebagai contoh justru menggunakan dua tanda seru. Claude lebih mengutamakan apa yang Anda tunjukkan daripada apa yang Anda katakan, sehingga kebiasaan yang dilarang itu terus muncul kembali.

Perbaikan: Periksa setiap contoh berdasarkan aturan Anda sebelum Anda mengumpulkannya. Setiap contoh harus mengikuti aturan atau disertai catatan satu baris, seperti penanda bahwa contoh tersebut dibuat sebelum aturan larangan tanda seru diberlakukan. Hal ini mengubah kontradiksi menjadi momen pembelajaran.

Skill tersebut menggunakan kata ‘kami’, lalu mengalami gangguan saat digunakan oleh mitra. Ungkapan seperti ‘produk kami’ dan ‘gaya bahasa kami’ berfungsi dengan baik untuk satu tim internal. Namun, jika Skill tersebut diterapkan ke agensi yang menangani tiga klien sekaligus, Claude tidak memiliki cara untuk mengetahui merek mana yang dimaksud dengan ‘kami’ tersebut.

Perbaikan: Cantumkan nama merek di setiap bagian, sehingga teksnya mencerminkan nada khas merek tersebut. Hal ini tidak memerlukan biaya tambahan secara internal dan memastikan Skill tetap jelas saat dialihkan ke freelancer atau agensi.

Fakta produk ditambahkan dan kemudian kedaluwarsa. Seseorang menetapkan harga dan klaim fitur secara permanen pada bulan Maret. Harga berubah pada bulan Juni, dan Skill tersebut terus menyisipkan angka-angka lama ke dalam setiap draf, dengan gaya bahasa merek yang sempurna. Hal itu lebih buruk daripada tidak ada fakta sama sekali, karena kesalahan-kesalahan tersebut sudah disetujui sebelumnya.

Perbaikan: Pisahkan fakta dari gaya penulisan. Aturan gaya penulisan yang stabil tetap berada di berkas SKILL.md; sedangkan fakta yang berubah-ubah dipindahkan ke satu berkas fakta produk dengan nama pemilik dan tanggal tinjauan di bagian atas. Dengan cara ini, siapa pun dapat langsung melihat apakah berkas tersebut sudah lewat tenggat waktu.

Setiap aturan adalah larangan, sehingga Claude tahu apa yang harus dihindari tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebuah Skill yang dibangun berdasarkan 20 kata terlarang dan tanpa arahan positif hanya akan mendorong Claude ke arah yang generik dan biasa-biasa saja. Hal ini justru akan menghasilkan keseragaman yang persis sama dengan yang ingin Anda hindari.

Perbaikan: Pasangkan setiap larangan dengan penggantinya. Jangan hanya menghapus ‘leverage’, tetapi perintahkan untuk menggunakan ‘use’. Jangan hanya meminta untuk menghindari hiperbola, tetapi perintahkan untuk menyebutkan angka dan biarkan angka tersebut yang mendukung klaim tersebut. Usahakan agar lebih banyak perintah ‘lakukan’ daripada ‘jangan’.

Skill ini telah diuji berdasarkan kata-kata pembuatnya, bukan kata-kata orang lain. Penulis meminta pembaruan teks iklan, dan hal itu memicu Skill setiap kali. Seorang rekan tim meminta untuk membuat beberapa varian RSA, namun tidak ada yang dimuat. Bahayanya: Claude tidak melakukan kesalahan; ia hanya memberikan jawaban umum, sehingga rekan tim tersebut mendapatkan draf yang masuk akal tanpa menerapkan aturan apa pun dari Anda.

Perbaikan: Sebelum diluncurkan, kumpulkan frasa permintaan asli tim Anda selama seminggu dari obrolan dan uji deskripsi tersebut terhadap semua frasa tersebut. Kemudian tambahkan "tell" ke dalam instruksi, seperti membuka setiap draf dengan jenis aset dan saluran di baris pertama, sehingga jika "tell" tersebut hilang, hal itu langsung menunjukkan bahwa Skill tidak dimuat.

Mulailah dengan Satu Skill dan Bangun Repositori

Claude Skills mengubah apa yang diketahui AI tentang merek Anda. Tanpa Skills, setiap model akan menulis berdasarkan data pelatihan yang sama dan menghasilkan keluaran rata-rata yang sama. Begitu Anda mulai menggunakannya, model akan menulis berdasarkan suara, aturan, dan bukti khusus yang Anda tentukan, setiap saat.

Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh tim adalah mengunduh sekumpulan Skills generik dan mengharapkan hasil yang lebih baik. Hal itu hanya mengganti satu tumpukan hasil biasa-biasa saja dengan tumpukan lainnya. Nilai sebenarnya berasal dari pengkodean penilaian Anda sendiri: nada yang diterapkan oleh editor, studi kasus nyata, dan struktur konten yang telah terbukti efektif.

Mulailah dengan aset yang paling sering Anda hasilkan. Tuangkan gaya penulisan Anda ke dalam satu Skill. Uji coba pada brief yang sesungguhnya. Perbaiki bagian yang menyimpang, dan terus perbaiki. Skill tersebut akan semakin tajam di setiap putaran karena memperhitungkan koreksi Anda, bukan mengulang dari awal.

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Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Claude Skills untuk Pemasaran

Bagaimana cara membuat Claude Skill tanpa perlu coding?

Untuk membuat Claude Skill tanpa perlu coding, buatlah folder yang berisi satu berkas SKILL.md dan tambahkan frontmatter YAML dengan nama serta deskripsi yang berfokus pada pemicu. Selanjutnya, tuliskan instruksi Anda dalam bahasa sehari-hari. Isi dengan gaya bahasa merek Anda yang sesungguhnya dan dua atau tiga contoh aset. Setelah itu, uji pada brief yang sebenarnya dan perbaiki bagian-bagian di mana gaya bahasanya kurang sesuai.

Apakah keterampilan pemasaran Claude dari komunitas di GitHub layak diinstal?

Skill pemasaran Claude yang ada di komunitas GitHub berguna sebagai pola referensi. Namun, menginstal banyak skill tersebut cenderung menghasilkan konten yang generik karena masing-masing mengkodekan penilaian orang lain, bukan penilaian merek Anda. Repositori publik seperti anthropics/skills menunjukkan bagaimana struktur berkas SKILL.md. Sebaiknya pelajari hal ini sebelum Anda membangunnya. Langkah yang lebih baik adalah meniru strukturnya, bukan isinya: bangun satu Skill yang diisi dengan suara khas Anda, ICP, dan frasa yang dilarang.

Apakah saya dapat menjaga kerahasiaan data merek eksklusif dalam sebuah Skill?

Ya, Anda dapat menjaga data merek eksklusif dalam sebuah Skill tetap privat. Skill adalah kumpulan berkas yang Anda kendalikan, sehingga aturan suara, penempatan, dan informasi produk yang belum dirilis tetap berada di ruang kerja atau repositori Anda sendiri. Pada paket Team dan Enterprise, pemilik Skill mengelola dengan siapa Skill tersebut dibagikan. Menyimpan perpustakaan di repositori GitHub privat menjaga data tetap internal dan menambahkan jejak tinjauan.

Apakah Claude merupakan AI terbaik untuk pemasaran?

Tidak ada satu pun AI terbaik untuk pemasaran; pilihan yang tepat bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Claude banyak digunakan untuk tujuan ini berkat kemampuan penalaran yang kuat terhadap data kampanye dan konteks yang luas yang mampu menampung panduan merek secara lengkap. Selain itu, dukungan Claude terhadap Agent Skills serta koneksi MCP ke alat-alat seperti Google Ads dan HubSpot juga sangat membantu. Perbedaan utama biasanya bukan terletak pada modelnya, melainkan apakah pengetahuan merek Anda dan pekerjaan Anda berada di tempat yang sama.

Model Claude mana yang sebaiknya Anda gunakan untuk pemasaran?

Gunakan model paling mumpuni yang ditawarkan rencana Anda untuk segala hal yang sensitif terhadap nada suara (salinan, brief, konten panjang), karena model tersebut paling baik mempertahankan konteks dan ritme merek di seluruh dokumen yang panjang. Model yang lebih ringan cocok untuk tugas-tugas cepat, bervolume tinggi, dan berisiko rendah seperti variasi baris subjek dalam jumlah besar. Skills berfungsi sama di semua model tersebut, sehingga pilihan model memengaruhi kualitas dan biaya, bukan apakah Skills tersebut dapat dijalankan.

Apa perbedaan antara Claude Skill dan GPT kustom?

Keduanya mengemas instruksi yang dapat digunakan kembali. Namun, Claude Skill hanya dijalankan dalam skenario berikut: ketika suatu tugas sesuai dengan deskripsinya, dapat menggabungkan skrip dan beberapa berkas referensi, serta berjalan di claude.ai, API, dan Claude Code sebagai standar terbuka. GPT kustom tetap berada di dalam ekosistem OpenAI dan dikonfigurasi melalui satu set instruksi. Bagi tim pemasaran, keunggulan praktisnya adalah portabilitas dan kemampuan untuk melampirkan panduan gaya lengkap sebagai berkas tertaut.

Pada paket Claude mana saja Skills dapat digunakan?

Skills dapat dijalankan pada paket Free, Pro, Max, Team, dan Enterprise, selama eksekusi kode dan pembuatan file diaktifkan. Fitur berbagi bawaan, di mana pemilik dapat mendistribusikan satu Skill ke seluruh organisasi, hanya tersedia pada paket Team dan Enterprise. Pada paket lainnya, Anda dapat berbagi dengan mengompres folder dan mengirimkannya.