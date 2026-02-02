10 Alat Penulisan Iklan Berbasis AI Terbaik untuk Meningkatkan Kampanye Pemasaran Anda

Apakah Anda lelah berjuang agar teks iklan Anda menonjol? Alat penulisan teks iklan berbasis Kecerdasan Buatan adalah jalan pintas Anda untuk membuat teks iklan yang memikat dengan cepat.

Sebuah laporan terbaru dari Dentsu CMO menyebutkan bahwa 79% CMO setuju bahwa “di dunia di mana iklan lebih mudah diabaikan, kini lebih penting dari sebelumnya untuk menghibur dan melibatkan audiens.”

Bertahun-tahun terpapar kelebihan informasi digital telah membuat jalur saraf kita menjadi tumpul, sehingga dibutuhkan konten iklan yang semakin inovatif untuk mencapai efek ‘dopamin’ yang sama (baca: ‘keterlibatan audiens’).

Perubahan ini menantang para pemasar dan penulis iklan untuk menghasilkan teks iklan inovatif yang mampu menarik perhatian dengan cepat. Alat penulisan teks iklan berbasis AI dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ini. Dalam postingan blog ini, mari kita bahas 10 alat penulisan teks iklan berbasis AI terbaik yang dapat membantu Anda menghemat waktu dalam menulis teks iklan dan postingan media sosial yang persuasif serta memiliki tingkat konversi tinggi

⏰ Ringkasan 60 Detik Berikut ini adalah daftar 10 alat penulisan teks iklan AI terbaik: ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan konten dan proyek kampanye yang terintegrasi dengan AI) Jasper (Terbaik untuk mengolah ulang dan memanfaatkan kembali konten yang sudah ada) Copy.ai (Pilihan terbaik untuk penyesuaian nada dan gaya yang disesuaikan agar suara merek tetap konsisten) Anyword (Pilihan terbaik untuk konten iklan yang berorientasi pada kinerja) Wordtune (Pilihan terbaik untuk menyunting dan menyempurnakan teks iklan yang sudah ada) Writesonic (Pilihan terbaik untuk membuat teks iklan dan halaman arahan) AdZis (Pilihan terbaik untuk otomatisasi penulisan teks iklan e-commerce) Smart Copy oleh Unbounce (Pilihan terbaik untuk penulisan teks iklan yang berfokus pada konversi) Copysmith Rytr (Terbaik untuk menghasilkan konten singkat berkualitas tinggi) Jacquard (sebelumnya Phrasee) (Pilihan terbaik untuk mempersonalisasi iklan dan pesan di media sosial)

Saat memilih alat manajemen iklan berbasis AI, pertimbangkan fitur-fitur yang sesuai dengan preferensi audiens modern yang terus berkembang.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat penulisan naskah iklan berbasis AI:

Personalisasi dan penargetan : Personalisasi untuk demografi tertentu memanfaatkan mekanisme pemicu dopamin dengan membuat konten terasa relevan dan menarik

Kreativitas melalui data : Alat pemasaran AI harus menawarkan saran variasi kalimat, nada, dan gaya yang beragam untuk memenuhi ekspektasi keterlibatan konsumen yang semakin tinggi saat ini

Kemampuan AI: Carilah perangkat lunak penulisan naskah iklan berbasis AI yang memanfaatkan Carilah perangkat lunak penulisan naskah iklan berbasis AI yang memanfaatkan teknik AI canggih seperti pemrosesan bahasa alami untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi

Bahasa yang didorong oleh emosi : Alat AI terbaik memanfaatkan wawasan neurosains untuk menyertakan pemicu emosional yang menarik perhatian. Misalnya, menekankan pada ‘hal baru’ atau ‘kejutan’ memicu respons dopamin, seperti yang ditekankan dalam : Alat AI terbaik memanfaatkan wawasan neurosains untuk menyertakan pemicu emosional yang menarik perhatian. Misalnya, menekankan pada ‘hal baru’ atau ‘kejutan’ memicu respons dopamin, seperti yang ditekankan dalam studi tentang keterlibatan konsumen​

Kemudahan integrasi: Antarmuka pengguna yang terintegrasi dengan mulus ke platform seperti Google Ads atau Facebook memastikan alat ini praktis dan efisien

Dengan memfokuskan pada fitur-fitur ini, Anda dapat menghasilkan teks iklan AI yang mampu memikat bahkan audiens yang paling jenuh dengan informasi sekalipun.

👀 Tahukah Anda? Rata-rata orang Amerika melihat 500 iklan setiap hari pada tahun 1970-an, dan kini melihat hingga 5.000 iklan setiap hari!

Berikut adalah 10 alat penulisan naskah iklan berbasis AI terbaik yang menonjol berkat fitur uniknya, antarmuka yang ramah pengguna, dan kemampuannya untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda:

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk pengelolaan konten dan proyek yang terintegrasi dengan AI)

ClickUp, sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, sangat membantu bagi tim pemasaran yang mencari platform terpadu untuk mengelola teks iklan, proses pembuatan konten, dan alur kerja proyek, semuanya didukung oleh AI.

Tim media sosial Cartoon Network yang dinamis menggunakan ClickUp sebagai sumber informasi utama dan berhasil menggandakan hasil kerja mereka dalam waktu 50% lebih singkat dengan jumlah tim yang sama! Berikut adalah semua fitur yang mereka gunakan:

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp adalah tempat yang tepat untuk memulai. Perangkat lunak ini memungkinkan tim mengelola kampanye iklan mereka dengan lancar dan kolaboratif.

Hubungkan peta jalan pemasaran Anda langsung ke tugas-tugas yang mendorong kemajuannya dengan semua fitur Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp

Anda dapat merencanakan kampanye, melacak kemajuan, dan mengelola semua tugas terkait di satu lokasi terpusat. Ini berarti tim dapat membagi proses pembuatan teks iklan menjadi tugas-tugas spesifik yang dapat dilacak, dengan tenggat waktu dan penugasan yang jelas.

ClickUp Brain

Asisten AI internal ClickUp, ClickUp Brain, merupakan alat bantu utama bagi para pemasar. Anda dapat menggunakannya untuk membuat konten iklan yang menarik secara efisien.

Cukup masukkan detail penting, seperti target audiens, fitur produk, dan nada yang diinginkan, untuk dengan cepat menghasilkan teks iklan yang menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan pemasaran Anda.

Buat teks iklan yang menarik dengan ClickUp Brain

Alat AI ini memanfaatkan algoritma canggih untuk menghasilkan konten iklan yang menarik dan tertarget dengan menganalisis templat iklan yang sukses, tren perilaku konsumen, dan pola linguistik. Dan karena terintegrasi ke dalam alur kerja Anda, Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan wawasan dari dokumen yang ada mengenai riset pelanggan, analisis pesaing, dan lainnya.

Template Iklan ClickUp

Selain itu, dengan Template Iklan ClickUp, Anda dapat dengan mudah membuat iklan yang efektif dan menonjol. Hal ini juga memastikan bahwa iklan Anda selaras dengan suara merek Anda yang unik.

Unduh Template Ini Hindari harus memulai dari awal saat membuat teks iklan Anda dengan Template Iklan ClickUp

Template ini membantu Anda merancang strategi kampanye iklan baru, mengatur dan mengelola rencana iklan berbayar, memprioritaskan tugas, serta memantau metrik kinerja untuk memastikan ROI maksimal.

Anda dapat melacak kemajuan setiap iklan dengan menandai status tugas seperti ‘Implementasi,’ ‘Sudah Tayang,’ ‘Permintaan Baru,’ ‘Penelitian,’ dan ‘Selesai.’

“Sebelum adanya otomatisasi, setiap kali seorang penulis naskah menyelesaikan tugas, kami harus secara manual memberi tahu atasan bahwa naskahnya sudah siap. Proses itu bisa memakan waktu 36 jam. Sekarang jadi sangat mudah, karena seluruh tim memantau tugas harian mereka di ClickUp.”

Fitur terbaik ClickUp

Lancarkan komunikasi dalam tim Anda menggunakan ClickUp Chat untuk mendiskusikan strategi kampanye iklan, berbagi pembaruan, dan mengajukan pertanyaan singkat

Pantau garis waktu konten iklan secara visual dengan diagram Gantt ClickUp dan lacak tenggat waktu, tonggak pencapaian, serta ketergantungan di seluruh kampanye iklan Anda

Edit dan selesaikan teks pemasaran menggunakan ClickUp Docs , dapatkan umpan balik melalui komentar, dan terapkan perubahan di dalam platform yang sama

Optimalkan manajemen penjualan dan pemasaran dengan memantau kinerja kampanye dan dampak kampanye iklan menggunakan ClickUp Dashboards

Integrasikan dengan alat seperti Google Workspace dan platform media sosial menggunakan integrasi ClickUp untuk memantau dan mengoptimalkan iklan secara langsung, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye

Batasan ClickUp

Fitur yang ditawarkan sangat lengkap, dan pengguna mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tanpa Batas : $7/bulan per pengguna

Bisnis : $12/bulan per pengguna

Perusahaan : Hubungi kami untuk informasi harga

ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar mana pun seharga $7 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.500 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

💡 Tips Pro: Untuk mengotomatiskan pengelolaan kampanye, atur ClickUp Automations agar mengirimkan pemberitahuan saat tugas penulisan teks iklan berpindah ke tahap berikutnya. Hal ini memastikan tim tetap selaras dan tenggat waktu terpenuhi.

2. Jasper (Terbaik untuk mengolah ulang dan memanfaatkan kembali konten yang sudah ada)

Jasper adalah alat AI canggih yang dirancang untuk membantu pembuatan konten. Fitur Brand Voice dari Jasper memiliki fitur memori di mana Anda dapat mengajarkannya detail produk, layanan, dan audiens Anda, serta fitur nada dan gaya di mana Anda dapat mengajarkan nada suara merek Anda kepada Jasper.

Sebagai pemasar, Anda dapat memasukkan deskripsi singkat mengenai audiens target, platform, dan tujuan Anda, dan Jasper akan menghasilkan berbagai variasi. Tim dapat dengan cepat mengedit atau menyempurnakan draf-draf ini agar sesuai dengan gaya bahasa merek.

Fitur terbaik Jasper

Gunakan alat analitik untuk memantau kinerja konten, serta memperoleh wawasan mengenai metrik keterlibatan dan perilaku audiens

Ubah konten yang sudah ada menjadi format yang berbeda, seperti mengubah postingan blog menjadi cuplikan media sosial atau buletin email

Integrasikan dengan platform populer seperti Meta Ads Manager dan Google Ads untuk pengelolaan iklan yang lancar

Keterbatasan Jasper

Pengaturan awal untuk nada dan audiens mungkin memerlukan penyesuaian yang mendetail

Harga Jasper

Gratis: Uji coba 7 hari

Creator : $49 per pengguna per bulan

Pro : $69 per pengguna per bulan

Bisnis: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Jasper

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

3. Copy.ai (Pilihan terbaik untuk penyesuaian nada dan gaya yang disesuaikan agar suara merek tetap konsisten)

Tingkatkan konversi dengan teks berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh Copy.ai. Alat ini dapat dengan cepat dan efisien menghasilkan teks untuk berbagai jenis konten tertulis—mulai dari teks iklan yang menarik hingga postingan blog yang memikat. Ideal untuk konten singkat seperti judul, tagline, tag judul, deskripsi meta, dan deskripsi iklan.

Pengguna dapat memasukkan parameter spesifik seperti nada, gaya, dan audiens target untuk memastikan konten yang dihasilkan selaras dengan identitas merek mereka dan menghasilkan variasi untuk pengujian A/B.

Fitur terbaik Copy.ai

Otomatiskan tugas pembuatan konten, sehingga mempermudah operasi pemasaran dan penjualan

Buat konten dalam lebih dari 25 bahasa, sehingga sangat cocok untuk bisnis dengan audiens global

Manfaatkan repositori terpusat untuk informasi perusahaan yang dapat diintegrasikan ke dalam konten

Keterbatasan Copy.ai

Pembuatan konten secara massal terkadang memerlukan pengeditan manual untuk memastikan ketepatan.

Harga Copy.ai

Gratis selamanya

Paket Pemula: $49/bulan

Tingkat Lanjut: $249/bulan

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Copy.ai

G2: 4,7/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 50 ulasan)

4. Anyword (Pilihan terbaik untuk konten iklan yang berorientasi pada kinerja)

Dirancang khusus untuk pemasar, Anyword mengutamakan strategi berbasis data. Platform ini menghasilkan teks iklan dan memprediksi kinerjanya, sehingga memungkinkan pembuatan pesan utama yang resonan dengan audiens target.

Anyword memungkinkan penulisan salinan yang ditargetkan di berbagai segmen dan dapat menilai setiap variasi judul berdasarkan perkiraan tingkat klik (CTR), sehingga memandu pengambilan keputusan yang terinformasi.

Fitur terbaik Anyword

Sesuaikan pesan melalui persona pelanggan untuk iklan yang disesuaikan dengan audiens

Buat iklan yang dioptimalkan untuk Google, Facebook, dan LinkedIn, dengan memanfaatkan dukungan multichannel dari alat ini

Tingkatkan hasil kampanye iklan dengan memanfaatkan kemampuan pengujian A/B berbasis data

Batasan Anyword

Teks yang dihasilkan AI masih memiliki nada yang terkesan buatan dan kurang memiliki nuansa seperti teks yang ditulis oleh manusia

Meskipun mendukung berbagai bahasa, fokus utamanya adalah bahasa Inggris, yang mungkin tidak terlalu cocok untuk pasar yang tidak berbahasa Inggris

Harga Anyword

Paket Pemula: $49/bulan per pengguna

Berbasis data: $99/bulan per pengguna

Bisnis: $499/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Anyword

G2: 4,8/5 (lebih dari 1.000 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 350 ulasan)

5. Wordtune (Pilihan terbaik untuk menyunting dan menyempurnakan teks iklan yang sudah ada)

Wordtune mengkhususkan diri dalam menyempurnakan teks yang sudah ada, dengan menawarkan alternatif yang jelas, ringkas, dan menarik. Hal ini memungkinkan pengguna mengubah postingan blog dasar dan ide konten menjadi teks yang lebih baik.

Fitur ringkasan memungkinkan pemasar untuk merangkum ide konten menjadi pesan singkat yang menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan. Ekstensi browser-nya terintegrasi dengan alat seperti Google Docs dan Gmail, memastikan alur kerja yang lancar bagi pemasar yang berkolaborasi dalam kampanye.

Fitur terbaik Wordtune

Perbaiki kejelasan, nada, dan gaya teks yang sudah ada daripada membuatnya dari awal berdasarkan saran penulisan ulang

Beralih dengan mudah antara gaya bahasa formal dan santai untuk menyesuaikan teks iklan Anda dengan berbagai konteks pemasaran

Sesuaikan konten dengan kebutuhan audiens tertentu dengan mempertahankan gaya bahasa yang konsisten

Keterbatasan Wordtune

Meskipun unggul dalam menyempurnakan teks, Wordtune tidak menghasilkan konten berbentuk panjang

Harga Wordtune

Gratis selamanya

Tingkat Lanjut: $13,99 per pengguna per bulan

Tanpa Batas: $19,99 per pengguna per bulan

Tim: $15,99 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Wordtune

G2: 4,6/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 50 ulasan)

6. Writesonic (Terbaik untuk membuat teks iklan dan halaman arahan)

Jangan lagi puas dengan teks iklan yang generik. Writesonic, sebuah alat penulisan teks iklan berbasis AI, menghasilkan opsi teks iklan yang disesuaikan berdasarkan tujuan kampanye spesifik Anda, membantu pemasar dalam menyusun teks iklan kreatif dengan cepat dan mudah.

Alat ini dilengkapi dengan pemrosesan bahasa alami dan memanfaatkan data web real-time, memastikan bahwa konten yang dihasilkan relevan dan akurat secara faktual.

Berdasarkan deskripsi produk singkat, Writesonic dapat menghasilkan opsi yang disesuaikan dengan tujuan kampanye Anda.

Fitur terbaik Writesonic

Pilih dari lebih dari 80 templat yang dirancang khusus untuk berbagai jenis ide konten, sehingga mempermudah proses penulisan

Buat iklan dalam lebih dari 25 bahasa dan terintegrasi dengan mulus ke alat pemasaran populer

Pastikan konten yang dihasilkan kaya akan kata kunci dan ramah mesin pencari dengan menggunakan alat optimasi SEO bawaan

Keterbatasan Writesonic

Beberapa hasil mungkin memerlukan penyuntingan lebih lanjut untuk memastikan sesuai dengan standar merek tertentu

Pengguna baru mungkin perlu waktu untuk beradaptasi karena banyaknya fitur dan fungsi yang tersedia di platform ini

Harga Writesonic

Gratis selamanya (hingga 25 kredit)

Perorangan: $20/bulan per pengguna

Standar: $99/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Layanan konten AI + manusia: $2000/bulan untuk lima pengguna

Peringkat dan ulasan Writesonic

G2: 4,7/5 (lebih dari 1.500 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 2.000 ulasan)

7. AdZis (Terbaik untuk otomatisasi penulisan teks iklan e-commerce)

Waktu terus berjalan, dan kampanye pemasaran Anda membutuhkan ratusan variasi teks iklan. Membuatnya satu per satu secara manual jelas tidak mungkin.

AdZis hadir dengan fitur unggulannya: Pembuatan Konten Iklan Massal, yang memungkinkan bisnis mengakses teks pemasaran dan deskripsi produk untuk ribuan produk. Kemampuannya untuk mengotomatiskan deskripsi produk, judul, dan pesan promosi menjadikannya alat andalan bagi pengecer online yang ingin meningkatkan upaya periklanan digital mereka.

Fitur terbaik AdZis

Optimalkan deskripsi produk untuk SEO sesuai dengan kebutuhan e-commerce Anda

Pastikan kualitas konten yang lebih baik dengan menggabungkan konten yang dihasilkan AI dengan penyuntingan oleh manusia

Integrasikan dengan platform e-commerce populer seperti Shopify dan Magento untuk memastikan alur kerja yang lancar

Keterbatasan AdZis

Mungkin tidak cocok untuk jenis konten yang tidak terkait dengan e-commerce

Bagi pemilik usaha kecil dengan anggaran terbatas, struktur harga ini mungkin dianggap mahal

Harga AdZis

Deskripsi produk Tingkat 2 (Standar): $60 untuk 100 produk

Deskripsi produk Tingkat 3 (Ahli): $3 hingga $8 per produk

Paket Layanan Terkelola DFY (Done for you): $99/bulan

Peringkat dan ulasan AdZis

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tahukah Anda: Menurut penelitian, sekitar 40% pemasar mengatakan bahwa mereka menggunakan perangkat lunak AI untuk produksi konten media sosial.

8. Smart Copy oleh Unbounce (Terbaik untuk teks iklan yang berfokus pada konversi)

Smart Copy memiliki perpustakaan yang luas dengan lebih dari 45 templat yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis konten, termasuk teks pemasaran, kampanye email, dan posting media sosial. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi yang selaras dengan tujuan pemasaran mereka dengan cepat.

Klik pada iklan Facebook, Instagram, dan LinkedIn akan mengarahkan calon pelanggan ke halaman arahan yang disesuaikan dengan kampanye hanya dalam beberapa klik, sehingga mengoptimalkan rasio konversi Anda.

Smart Copy terintegrasi dengan mulus ke halaman arahan Unbounce dan platform pemasaran lainnya, menyederhanakan alur kerja dari pembuatan hingga penerbitan untuk kampanye iklan serta pembuatan konten untuk iklan dan postingan media sosial.

Fitur terbaik Unbounce Smart Copy

Akses fitur Smart Copy langsung di browser Anda untuk membuat konten di mana saja dan kapan saja di berbagai aplikasi

Gunakan Content Expander untuk memperkaya teks iklan dan memanfaatkan templat siap pakai untuk berbagai jenis iklan di berbagai platform, termasuk Google Ads dan postingan media sosial

Buat halaman arahan berbasis web yang responsif untuk perangkat seluler tanpa perlu menulis kode

Keterbatasan Unbounce Smart Copy

Fitur-fitur canggih hanya akan lebih efektif jika dipadukan dengan halaman arahan Unbounce

Harga Unbounce Smart Copy

Build: $99/bulan

Uji Coba: $149/bulan

Optimize: $249/bulan

Agency: $499/bulan

Peringkat dan ulasan Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (lebih dari 350 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 250 ulasan)

9. Copysmith Rytr (Terbaik untuk menghasilkan konten singkat berkualitas tinggi)

Sebagai asisten AI Anda, Copysmith Rytr meniru gaya penulisan Anda dengan menganalisis contoh tulisan Anda. Hal ini memastikan konten AI yang dihasilkan sesuai dengan gaya Anda. Anda juga dapat membuat berbagai gaya penulisan khusus untuk menyesuaikan dengan berbagai situasi, proyek, atau klien.

Selain itu, pilih nada yang Anda inginkan dari lebih dari 20 opsi, sehingga memungkinkan pesan yang disesuaikan dan sesuai dengan audiens tertentu.

Fitur terbaik Copysmith Rytr

Buat konten di mana pun Anda menulis menggunakan ekstensi Chrome Rytr

Buat konten AI yang sesuai dengan lebih dari 30 kasus penggunaan berbeda, menghasilkan jenis konten yang tidak hanya terbatas pada teks iklan

Sesuaikan tingkat kreativitas konten yang dihasilkan, sehingga menghasilkan output yang lebih sederhana atau lebih imajinatif sesuai dengan kebutuhan kampanye iklan

Keterbatasan Copysmith Rytr

Rytr mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan artikel mendalam atau narasi kompleks dibandingkan dengan alat penulisan AI khusus lainnya

Kualitas konten yang dihasilkan bervariasi, sehingga memerlukan penyuntingan tambahan untuk penyempurnaan

Harga Copysmith Rytr

Gratis selamanya

Tanpa Batas: $9 per pengguna per bulan

Premium: $29 per pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

10. Jacquard (Pilihan terbaik untuk mempersonalisasi iklan dan pesan di media sosial)

Jacquard.com, yang sebelumnya bernama Phrasee, memungkinkan pemasar untuk menghasilkan pesan yang dipersonalisasi dan sesuai dengan peraturan di berbagai saluran secara massal. Dengan fokus pada pemasaran siklus hidup, Jacquard membantu komunikasi dengan pelanggan tetap relevan dengan memastikan bahwa pesan-pesan tersebut sesuai dengan preferensi dan konteks pelanggan.

Jacquard menghasilkan konten serta terus menguji dan menyempurnakan pesan berdasarkan metrik kinerja, memastikan bahwa kampanye tetap relevan dan berdampak.

Dengan menyediakan kemampuan untuk menyesuaikan strategi pesan secara dinamis, Jacquard memungkinkan pemasar untuk membangun keterlibatan pelanggan jangka panjang.

Fitur terbaik Jacquard

Hasilkan ribuan variasi bahasa, semuanya diperkaya dengan informasi produk yang detail, untuk menampilkan konten iklan yang relevan secara kontekstual kepada pelanggan berdasarkan pola interaksi mereka sebelumnya

Sesuaikan pesan agar sesuai dengan preferensi nada unik—Langsung, Penuh Rasa Ingin Tahu, atau Ceria—dari masing-masing ribuan pelanggan individu

Gunakan proses persetujuan bawaan untuk memeriksa pesan multi-saluran Anda secara menyeluruh sebelum sampai ke pelanggan

Keterbatasan Jacquard

Alat ini terutama ditujukan untuk klien tingkat perusahaan besar, dan harganya mungkin terlalu mahal bagi bisnis kecil

Pengguna baru mungkin merasa kewalahan dengan fitur-fitur platform yang sangat lengkap

Harga Jacquard

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Jacquard

G2: 4,4/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

🧠 Fakta Menarik: Slogan ‘Think Small’ untuk kampanye Volkswagen tahun 1959 sering disebut sebagai iklan terbaik abad ke-20. Saat ini, alat penulisan naskah iklan berbasis AI bekerja dengan menganalisis kampanye-kampanye ikonik untuk membuat tagline baru yang didukung data dalam hitungan detik.

Pilih Alat Penulisan Iklan AI Terbaik Sesuai Kebutuhan Anda

Memilih alat penulisan naskah iklan berbasis AI yang terbaik dapat memengaruhi kampanye pemasaran Anda—mulai dari menghemat waktu dalam pembuatan konten hingga meningkatkan keterlibatan dan konversi.

Meskipun setiap alat AI yang dibahas di sini unggul di bidang tertentu—baik Jasper dalam hal kreativitas maupun Jacquard dalam personalisasi skala besar—ClickUp menonjol sebagai platform all-in-one terbaik. ClickUp menggabungkan manajemen proyek, obrolan, dan pembuatan konten berbasis AI ke dalam satu platform. Pendekatan terpusat ini memberdayakan tim pemasaran dan penulisan iklan Anda untuk mencapai kinerja optimal.

Dengan memfasilitasi kolaborasi real-time bersama manajer media sosial, memantau kemajuan kampanye, dan memanfaatkan AI, ClickUp memungkinkan bisnis mengelola setiap aspek upaya periklanan mereka secara efisien.

Jangan hanya percaya kata-kata kami—rasakan perbedaannya sendiri. Daftar akun ClickUp gratis sekarang juga!