Sehari dalam Kehidupan Seorang Manajer Pemasaran: Wawasan dari Para Ahli

Manajer pemasaran adalah profesional serba bisa yang sangat penting bagi kesuksesan operasional pemasaran. Tugas mereka adalah merencanakan pekerjaan pemasaran sambil mempertimbangkan strategi bisnis secara keseluruhan. Mereka mengalokasikan sumber daya dan memantau kemajuan operasional serta perkembangan bisnis, membantu mengubah ide menjadi kampanye yang menghasilkan hasil. 🙌

Daftar tanggung jawab harian seorang manajer pemasaran sangat panjang dan beragam. Mulai dari menghadiri rapat dengan manajemen puncak dan rekan tim hingga mengatasi masalah yang muncul—hari mereka dipenuhi dengan berbagai aktivitas. Itulah mengapa mereka harus terorganisir dan memanfaatkan alat serta otomatisasi yang tersedia.

Jika Anda tertarik dengan profesi yang menantang namun memuaskan ini, pelajari lebih lanjut di artikel ini. Kami akan menguraikan sehari dalam kehidupan seorang manajer pemasaran, membahas tugas-tugas umum, tantangan, dan teknologi yang digunakan.

Siapa Itu Manajer Pemasaran?

Pemasaran adalah bidang yang kompleks dan melibatkan berbagai profesional, seperti penulis naskah, analis riset pasar, dan desainer grafis. Manajer pemasaran berperan sebagai penghubung antara semua peran tersebut.

Mereka merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi upaya pemasaran atau periklanan di seluruh tim atau agensi, memastikan operasional berjalan lancar. Selain tugas manajemen, mereka sering terlibat dalam produksi dan penyuntingan konten, pengembangan ide, serta pemeliharaan hubungan masyarakat.

Untuk menangani semua pekerjaan ini, manajer pemasaran harus memiliki:

Keterampilan organisasi dan manajemen waktu

Keterampilan komunikasi

Kemampuan kepemimpinan

Kreativitas dan rasa ingin tahu

Pemikiran strategis

Kemampuan pemecahan masalah

Manajer pemasaran harus meniti karier untuk mencapai peran ini. Mereka memulai sebagai pemasar, kemudian memperoleh sertifikasi di bidang pemasaran tertentu yang mereka minati, dan mencapai pekerjaan impian mereka melalui promosi internal atau eksternal. Dalam kebanyakan kasus, gelar sarjana di bidang pemasaran tidak diperlukan untuk memasuki karier ini, tetapi pengalaman dan pengetahuan teknis yang relevan sangatlah penting. 📚

Peran dan tanggung jawab seorang manajer pemasaran

Tugas seorang manajer pemasaran bervariasi tergantung pada industri, ukuran organisasi, dan banyak faktor lainnya. Tanggung jawab umum mereka meliputi:

Perencanaan kampanye pemasaran : Manajer perlu memahami misi perusahaan dan kebutuhan klien, kemudian menggunakan kreativitas dan pemikiran strategisnya untuk menghasilkan dan mengembangkan ide-ide kampanye. Mereka juga turut serta dalam penetapan, pelaksanaan, dan peninjauan kembali Manajer perlu memahami misi perusahaan dan kebutuhan klien, kemudian menggunakan kreativitas dan pemikiran strategisnya untuk menghasilkan dan mengembangkan ide-ide kampanye. Mereka juga turut serta dalam penetapan, pelaksanaan, dan peninjauan kembali tujuan pemasaran serta indikator kinerja utama (KPI)

Mengelola berbagai sumber daya: Manajer pemasaran membagikan tugas berdasarkan kapasitas dan keahlian masing-masing individu serta mengalokasikan Manajer pemasaran membagikan tugas berdasarkan kapasitas dan keahlian masing-masing individu serta mengalokasikan anggaran pemasaran

Mengawasi pelaksanaan kampanye: Manajer memantau dan ikut serta dalam pelaksanaan kampanye, serta memberikan dukungan jika diperlukan. Mereka harus memastikan bahwa tugas-tugas proyek pemasaran diselesaikan tepat waktu

Menganalisis metrik kinerja: Bersama para spesialis, manajer memantau KPI selama kampanye berlangsung dan setelah kampanye selesai. Mereka menyusun laporan pemasaran untuk memberi tahu manajemen tingkat atas mengenai kemajuan dan kinerja mereka

Menyusun strategi perbaikan: Dengan mengevaluasi kinerja tim dan membandingkannya dengan kinerja pesaing, manajer mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk proyek-proyek mendatang

Tips pro: Manajer pemasaran memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, tetapi alat produktivitas seperti ClickUp sangat membantu. Alat ini mendukung mereka sepanjang siklus hidup proyek. ClickUp memungkinkan mereka untuk tetap mengontrol semua aspek yang bergerak dan mengotomatiskan pekerjaan administratif yang berulang.

Wawasan tentang Kehidupan Sehari-hari Seorang Manajer Pemasaran

Tugas harian seorang manajer pemasaran berubah-ubah sesuai dengan tahap proyek yang berbeda, masalah yang muncul, dan kebutuhan klien yang terus berubah. Kami akan menjelaskan hari kerja yang umum di bawah ini.

Paruh pertama hari: Strategi dan perencanaan

Biasanya, satu jam pertama hari kerja seorang manajer pemasaran dimulai dengan minum kopi dan memeriksa email serta pesan. ☕

Setelah mendapatkan asupan kafein, mereka mempersiapkan diri untuk hari itu dengan memeriksa daftar tugas pribadi dan platform manajemen tugas. Mereka mendelegasikan pekerjaan kepada anggota tim, sambil mengingatkan mereka untuk mematuhi tenggat waktu dan memperbarui basis data.

Sebagian besar waktu dalam sehari dihabiskan untuk rapat, seperti:

Rapat harian

Sesi brainstorming mingguan

Pertemuan pengecekan individu dengan rekan tim

Rapat dengan atasan dan petinggi lainnya

Karena sebagian besar komunikasi berlangsung secara asinkron, rapat memberikan kesempatan berharga untuk interaksi langsung dan pengambilan keputusan yang cepat.

Manajer pemasaran perlu berkomunikasi secara rutin dengan rekan tim untuk mengevaluasi kemajuan mereka, menawarkan bantuan, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran apa pun. Jika ada masalah yang muncul, penyelesaiannya menjadi prioritas utama manajer. Dengan bertindak cepat, mereka dapat memastikan rencana proyek pemasaran tetap berjalan sesuai jadwal.

Rapat dengan para eksekutif biasanya mencakup brainstorming, perencanaan strategis, dan pembaruan kemajuan.

Tips pro: Manajer dapat menggunakan Template Rapat ClickUp untuk menjadwalkan rapat, menyusun agenda, dan mengumpulkan catatan rapat.

Sebagian waktu seorang manajer pemasaran dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan ide. Mereka memantau tren di media sosial dan saluran lain, menganalisis strategi pemasaran pesaing, serta merancang kampanye kreatif baru.

Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, manajer pemasaran juga manusia. Mereka menikmati waktu istirahat makan siang sama seperti orang lain. 🌮

Paruh kedua hari ini: Penerapan dan evaluasi

Manajer pemasaran biasanya menghabiskan paruh kedua hari kerja untuk mengawasi pekerjaan dan memastikan semuanya selaras dengan strategi—mereka mengelola tim. Hal itu mungkin mencakup:

Memantau operasional pemasaran dan kinerja individu

Meninjau dan menyetujui konten sebelum dipublikasikan

Mengidentifikasi celah dalam kalender

Mengembangkan ide-ide baru untuk konten dan kampanye

Menulis konten penting, seperti iklan, halaman arahan, dan postingan media sosial

Menyusun proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan alur kerja

Menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

Umpan balik merupakan bagian penting dari operasional pemasaran. Manajer bertanggung jawab untuk menerima, memberikan, dan mengimplementasikannya.

Mereka adalah jembatan antara tingkat atas dan bawah organisasi. Mereka mewakili dan menyeimbangkan kebutuhan kedua kelompok ini. Ketika pihak atas memberikan umpan balik, manajer harus memastikan hal itu tercermin dalam pekerjaan setiap anggota tim. Jika tim manajer memiliki kekhawatiran yang memerlukan keterlibatan manajemen atas, manajer bertanggung jawab untuk mengkomunikasikannya.

Di akhir hari kerja, manajer pemasaran biasanya menangani urusan administrasi dan menjaga agar ruang kerja tetap rapi. Mereka menanggapi pesan-pesan yang belum terjawab dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. 🌇

Manajemen Pemasaran di Sektor Bisnis-ke-Bisnis

Pemasaran bisnis-ke-bisnis (B2B) memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda dibandingkan dengan pemasaran bisnis-ke-konsumen (B2C). Target audiensnya lebih kecil dan lebih berpengetahuan, serta taruhannya lebih tinggi, yang berarti siklus penjualan yang lebih panjang.

Tujuan pemasaran B2B adalah membangun kredibilitas dan kepercayaan terhadap merek. Pemasaran ini juga bertujuan untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan klien melalui konten yang ditargetkan dan pesan yang dipersonalisasi. Sementara pemasaran B2C mengandalkan media massa dan media sosial, saluran pemasaran B2B yang umum meliputi:

Pemasaran konten

Pemasaran melalui email

Acara

Jaringan profesional

Strategi pemasaran konten B2B berpusat pada konten edukatif yang mendalam yang memberikan nilai tambah bagi klien dan menjawab kebutuhan mereka. Strategi ini juga menyoroti dampak produk atau layanan yang dipromosikan terhadap perusahaan klien.

Dalam hal metrik, manajer pemasaran B2B lebih berfokus pada hasil jangka panjang daripada hasil jangka pendek. Mereka biasanya mengukur nilai seumur hidup pelanggan (CLV), tingkat konversi, dan laba atas investasi (ROI).

Tips pro: Karena semua kerumitan ini, pengambilan keputusan manajer pemasaran B2B menjadi lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki alat yang efektif untuk mengatur semua pengetahuan, peserta, dan operasional.

Tantangan Umum Menjadi Seorang Manajer Pemasaran

Manajer pemasaran menghadapi banyak tantangan setiap hari. Meskipun beberapa di antaranya muncul secara tiba-tiba dan tak terduga, yang lain merupakan bagian dari pekerjaan. Di bawah ini, kita akan membahas tantangan paling umum yang terkait dengan profesi ini serta cara terbaik untuk mengatasinya.

Anggaran terbatas

Sebagian besar manajer pemasaran pada suatu saat harus menghadapi keterbatasan anggaran. Keterbatasan tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan prioritas organisasi dan kondisi ekonomi.

Untuk mengatasinya, manajer pemasaran harus menyusun rencana pemasaran dan mengalokasikan sumber daya dengan cermat. Mereka harus menetapkan tujuan yang jelas agar dapat memprioritaskan inisiatif yang paling relevan. Setelah itu, mereka perlu mengevaluasi dan memilih saluran serta taktik yang biayanya paling rendah namun menghasilkan hasil tertinggi. Biasanya, hal tersebut mencakup media sosial, email, pemasaran konten, dan rujukan pelanggan.

Manajer mungkin dapat menghemat biaya dengan bernegosiasi dengan pemasok. Memfokuskan strategi pada retensi pelanggan daripada akuisisi pelanggan baru juga bisa menjadi langkah yang hemat biaya. Berbagai penelitian telah berulang kali menunjukkan bahwa mendapatkan pelanggan baru jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

Manajer pemasaran harus mengawasi operasional untuk memastikan produktivitas agensi pemasaran dalam berbagai tugas. Mereka harus memantau analisis kinerja agar dapat menyempurnakan rencana pemasaran mereka demi hasil optimal dan ROI. 💸

Perubahan yang terus-menerus

Rencana seorang manajer pemasaran tidak boleh statis. Rencana tersebut harus berkembang seiring dengan perubahan perilaku pelanggan dan tren pemasaran. Untuk memastikan departemen atau agensinya tetap up-to-date, manajer harus melakukan riset secara berkelanjutan dan selalu mengikuti perkembangan terkini. Hal ini dapat dilakukan melalui:

Riset pasar: Mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, seperti analisis pelanggan, serta data kualitatif melalui survei dan kelompok fokus

Sumber daring: Manajer sebaiknya membaca publikasi yang relevan dan kredibel secara rutin agar tetap mengikuti perkembangan terkini

Analisis pesaing: Agen lain mungkin sudah menyadari perubahan tersebut, dan mempelajari praktik serta metode adaptasi mereka mungkin berguna

Acara industri: Konferensi dan acara lainnya merupakan cara yang sangat baik untuk mempelajari kondisi terkini industri dan mendiskusikan tren dengan para profesional lainnya

Tips pro: Manajer pemasaran dapat membuat survei ideal mereka dan membagikannya kepada pelanggan dengan mudah menggunakan berbagai alat survei digital. Platform tersebut dapat secara otomatis mengubah tanggapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Volume data yang besar

Meskipun data sangat penting bagi kesuksesan sebuah agensi pemasaran atau periklanan, data tersebut dapat dengan mudah menjadi membingungkan seiring dengan pertumbuhan agensi. 😶‍🌫️

Itulah mengapa manajer pemasaran harus memilih sumber datanya dengan cermat. Mereka harus mengidentifikasi KPI untuk tujuan mereka dan menghilangkan data yang tidak relevan yang hanya membuang-buang ruang. Mereka juga harus memiliki sistem manajemen data yang solid untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengorganisirnya, dan membuatnya dapat diakses.

Disarankan untuk memanfaatkan otomatisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data karena hal ini dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan.

Data juga harus aman, akurat, dan lengkap—manajer harus menerapkan langkah-langkah keamanan data yang kuat. Mereka juga harus memantau dan memvalidasi data untuk memastikan data tersebut layak untuk dianalisis.

Beban kerja yang tinggi dan stres

Mengingat banyaknya tanggung jawab yang harus diemban setiap hari, peran manajer pemasaran memang penuh tekanan. Hal ini terutama berlaku jika mereka baru menjabat sebagai pemimpin atau memiliki tugas berat untuk memperluas operasional, menstandarkan proses, dan merumuskan strategi untuk mengarahkan pertumbuhan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.

Meskipun terkadang terasa sulit, manajer harus mengambil waktu istirahat dan merawat diri sendiri. Selain itu, mereka harus melakukan apa pun yang bisa dilakukan untuk membuat pekerjaan mereka lebih terkelola.

Kunci untuk menangani beban kerja yang tinggi adalah pengorganisasian yang cermat. Manajer tidak bisa mengambil alih pekerjaan orang lain. Mereka harus tahu cara mendelegasikan tugas secara efektif agar tidak ada yang kelebihan beban kerja, termasuk diri mereka sendiri. Mereka dapat melakukannya dengan menganalisis alur kerja tim pemasaran mereka dan terus memperbaikinya seiring munculnya informasi baru.

Tips pro: Memvisualisasikan proses akan memudahkan Anda mengidentifikasi hambatan, menyusun strategi perbaikan, dan menyelaraskan kerja tim. Diagram alur swimlane adalah cara cepat dan kreatif untuk memetakan alur kerja apa pun, merinci aktivitas departemen, dan menunjukkan peserta yang bertanggung jawab atas masing-masing tugas.

Saat ini, terdapat berbagai teknologi yang dapat membantu merencanakan dan mengawasi operasional pemasaran. Manajer sebaiknya memanfaatkan teknologi tersebut untuk meringankan beban kerjanya.

Baik saat memasarkan bisnis kecil maupun organisasi global, manajer pemasaran harus menggunakan alat-alat untuk memperlancar operasi pemasaran sehari-hari, memastikan transparansi pekerjaan, dan mencegah kesalahan atau kesalahpahaman.

Manajer pemasaran mengandalkan alat analitik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data terkait kinerja kampanye pemasaran. Alat-alat ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan berdasarkan data guna mengoptimalkan upaya mereka.

Sementara alat analitik berfokus pada wawasan terkini dan spesifik, alat bisnis intelijen (BI) memberikan gambaran yang lebih luas tentang lanskap bisnis kepada manajer, mencakup data dari berbagai sumber. Alat BI dan wawasannya membantu memahami basis pelanggan target serta mengarahkan strategi perusahaan secara keseluruhan.

Alat khusus untuk optimasi mesin pencari (SEO), email, media sosial, dan manajemen konten memungkinkan manajer pemasaran untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye di berbagai saluran. Anda dapat menggunakan: