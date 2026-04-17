10 Alternatif Terbaik untuk Base44 pada Tahun 2026

Sebagian besar pembuat aplikasi AI memecahkan masalah “bagaimana cara membuat ini?”, tetapi penelitian Bain menunjukkan bahwa penulisan dan pengujian kode hanya memakan waktu 25%–35% dari total waktu yang dibutuhkan mulai dari ide awal hingga peluncuran produk.

Begitu aplikasi Anda sudah ada, Anda tiba-tiba harus membagi perhatian antara perencanaan sprint di satu tab, dokumentasi di tab lain, dan pembaruan tim di tab ketiga. Inilah yang disebut Work Sprawl—fragmentasi pekerjaan di berbagai alat dan platform yang terpisah dan tidak saling terhubung—yang memperlambat proses peluncuran.

Panduan ini mencakup 10 alternatif terbaik untuk Base44 untuk setiap kasus penggunaan, mulai dari pembuat aplikasi berbasis prompt dan IDE berbasis browser hingga asisten pemrograman AI dan ruang kerja terintegrasi seperti ClickUp.

Sekilas tentang Alternatif Base44

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara alternatif Base44 terbaik, berdasarkan siapa yang paling cocok menggunakannya dan keunggulan utama masing-masing.

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur terbaik Harga ClickUp Manajemen pekerjaan berbasis AI, mulai dari ide hingga produk jadi ClickUp Brain, Tugas, Dokumen, Obrolan, Otomatisasi, Dasbor Gratis selamanya; Tersedia penyesuaian untuk perusahaan Lovable Pendiri non-teknis yang membangun aplikasi full-stack dari prompt Pembuatan aplikasi dari prompt, stack React + Supabase, sinkronisasi GitHub Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan Bolt. baru Pembuatan prototipe berbasis browser di berbagai kerangka kerja IDE dalam browser, WebContainers, dukungan multi-framework, dan deployment instan Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan Vercel v0 Tim frontend yang membangun dan mengimplementasikan aplikasi Next.js dengan cepat Pembuatan antarmuka pengguna berbasis bahasa alami, penerapan dengan satu klik, alur kerja berbasis agen Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $30 per pengguna per bulan Cursor Pengembang yang menginginkan asisten pemrograman berbasis AI di dalam IDE mereka Obrolan AI yang memahami basis kode, Agent Composer, editor berbasis VS Code Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Replit Membuat dan mengimplementasikan aplikasi full-stack sepenuhnya di dalam browser Agen AI otonom, lebih dari 50 bahasa, pemrograman multipemain, dan fitur deployment bawaan Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $25/bulan Bubble Tim tanpa kode yang mengembangkan aplikasi berkualitas produksi tanpa pengembang Pembuat drag-and-drop, basis data bawaan, mesin alur kerja Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $59/bulan Emergent Alat internal dengan data terstruktur dan logika backend-first Pembuatan skema, RBAC, arsitektur berbasis database Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Claude Code Pengembang yang memecahkan masalah pemrograman kompleks dengan penalaran AI yang mendalam Agen berbasis terminal, penalaran yang diperluas, konteks yang mendukung Git Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $20/bulan Glide Mengubah spreadsheet menjadi aplikasi yang ramah seluler dengan cepat Konversi spreadsheet ke aplikasi, sinkronisasi real-time, izin tingkat baris Paket gratis; Paket berbayar mulai dari $199/bulan

📮 Wawasan ClickUp: Tim dengan kinerja rendah 4 kali lebih mungkin menggunakan lebih dari 15 alat, sementara tim dengan kinerja tinggi menjaga efisiensi dengan membatasi penggunaan alat mereka hingga 9 platform atau kurang. Perbedaan tersebut biasanya muncul sebagai kelebihan beban alat. ClickUp membantu mengurangi kerumitan tersebut dengan menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dan alur kerja AI ke dalam satu ruang kerja.

Mengapa Memilih Alternatif Base44

Alternatif Base44 mencakup pembuat aplikasi berbasis AI, platform tanpa kode, dan alat pembuat kode yang membantu tim mengembangkan perangkat lunak dengan lebih sedikit pengkodean manual. Alat-alat ini bekerja mirip dengan perangkat lunak Base44, tetapi menawarkan keunggulan, opsi penerapan, atau fitur kolaborasi tim yang berbeda.

Anda mungkin seorang pendiri yang sedang membuat prototipe MVP, seorang pengembang yang menginginkan kontrol lebih besar atas kode yang dihasilkan, atau seorang pemimpin operasional yang perlu mengelola seluruh siklus hidup proyek—bukan hanya fase pengembangan. Base44 adalah pembuat aplikasi AI yang mumpuni, tetapi tim sering kali sudah melampaui kemampuannya.

Berikut adalah alasan paling umum mengapa orang mencari pesaing Base44. 👀

Kustomisasi terbatas: Aplikasi yang dihasilkan mungkin tidak mendukung logika lanjutan, backend khusus, atau kontrol antarmuka pengguna yang terperinci

Tidak ada fitur manajemen proyek bawaan: Setelah aplikasi dibuat, tidak ada cara bawaan untuk melacak tugas, membagikan pekerjaan, atau mengelola iterasi Setelah aplikasi dibuat, tidak ada cara bawaan untuk melacak tugas, membagikan pekerjaan, atau mengelola iterasi

Kesenjangan kolaborasi: Tim yang memiliki pemangku kepentingan non-teknis memerlukan alat yang dapat menjembatani proses pembuatan dan pengelolaan pekerjaan

Kekhawatiran terkait ketergantungan pada vendor: Beberapa pengguna menginginkan opsi ekspor kode sumber atau opsi hosting mandiri

Persyaratan perusahaan: Kepatuhan SOC 2 , SSO, dan jejak audit mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap

Pilihan yang tepat bergantung pada apakah Anda membutuhkan lingkungan pengembangan lengkap, pembuat visual tanpa kode, asisten pemrograman AI, atau ruang kerja terintegrasi yang menangani baik pembuatan maupun pengelolaan pekerjaan.

🎥 Sebelum kita masuk ke daftar ini, video ini memberikan gambaran yang berguna tentang mengapa AI menjadi jauh lebih berharga ketika diintegrasikan dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya, bukan hanya digunakan sebagai alat mandiri.

Alternatif Base44 Terbaik yang Dapat Digunakan

Berikut adalah alternatif terbaik untuk Base44, tergantung pada apakah Anda membutuhkan pembuatan aplikasi yang lebih cepat, kontrol pemrograman yang lebih besar, atau sistem yang lebih baik untuk mengelola pekerjaan seputar pengembangan.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen pekerjaan berbasis AI yang membawa Anda dari ide hingga produk jadi)

Buat AI Super Agents kustom di ClickUp dengan pembuat tanpa kode yang intuitif

Base44 membantu Anda membuat aplikasi. ClickUp membantu Anda mengelola semua hal yang diperlukan untuk benar-benar meluncurkan aplikasi tersebut.

Jika Anda membandingkan alternatif Base44, perbedaan ini sangat penting. Banyak pembuat aplikasi AI yang sangat baik dalam membantu Anda membuat prototipe atau menghasilkan kode, tetapi mereka tidak cukup memadai saat pekerjaan sesungguhnya dimulai. Anda tetap membutuhkan tempat untuk merencanakan fitur, mendokumentasikan persyaratan, menugaskan pekerjaan, melacak kemajuan, dan memastikan semua orang tetap selaras mulai dari pengembangan hingga peluncuran.

Di situlah ClickUp menonjol.

Alih-alih hanya berfokus pada pengembangan aplikasi, ClickUp menyediakan ruang kerja yang didukung AI bagi tim untuk mengelola seluruh siklus hidup produk di satu tempat. Anda dapat menggunakan AI untuk menyusun draf ringkasan produk, mengubah ide kasar menjadi persyaratan terstruktur, membuat cerita pengguna, mengatur rencana sprint, dan memastikan pelaksanaan tetap sesuai dengan konteks aslinya.

Bagi tim yang ingin menerapkan alur kerja berbasis agen, ClickUp Super Agents membantu menggerakkan pekerjaan di seluruh ruang kerja dengan mengoordinasikan tindakan bertahap, menampilkan pembaruan, dan mempercepat tim dari tahap diskusi ke tahap pelaksanaan.

Super Agent Peluncuran Produk

Hal ini sangat berguna begitu proyek Anda melewati tahap ide. Di banyak tim, pengembangan dilakukan di satu alat, pelacakan proyek di alat lain, dokumentasi di tempat lain, dan pembaruan tersebar di berbagai obrolan dan rapat. Fragmentasi semacam itu memperlambat peluncuran, menimbulkan pekerjaan ganda, dan mempersulit koordinasi.

ClickUp mengatasi hal tersebut dengan mengintegrasikan kembali seluruh alur kerja pengiriman perangkat lunak—produk, teknik, dan desain—dalam satu ruang kerja. Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp memberikan tim satu tempat untuk mengelola pekerjaan, pengetahuan, dan percakapan sehingga mereka dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berpindah-pindah alat dan lebih banyak waktu untuk meluncurkan produk.

Salah satu keunggulan terbesar di sini adalah ClickUp Brain. Fitur ini berfungsi di seluruh tugas, dokumen, dan obrolan, sehingga dukungan AI muncul di tempat pekerjaan sedang berlangsung. Anda dapat menggunakannya untuk membuat ringkasan proyek, menulis kriteria penerimaan, merangkum diskusi, menjawab pertanyaan berdasarkan konteks ruang kerja, dan menyarankan langkah selanjutnya berdasarkan pekerjaan yang sedang berlangsung.

ClickUp Brain di ClickUp Chat merangkum percakapan dan membuat tugas dari pesan

ClickUp Docs membantu Anda menghubungkan spesifikasi, rencana produk, dan dokumentasi internal dengan tugas-tugas yang didukungnya, alih-alih tersebar di berbagai alat terpisah. ClickUp Automations mengurangi proses serah terima manual dengan secara otomatis mengalihkan pekerjaan, memberi tahu pemilik tugas, dan memicu langkah selanjutnya seiring berjalannya proyek.

Dan begitu tim Anda mulai bekerja, Tampilan ClickUp dan Dasbor memudahkan Anda memantau pekerjaan dari segala sudut pandang. Anda dapat mengelola sprint di tampilan Papan, memetakan jadwal di Gantt, menyeimbangkan alokasi sumber daya di Beban Kerja, serta melacak penyelesaian proyek melalui dasbor langsung tanpa perlu menggabungkan berbagai alat pelaporan.

Jika Anda mencari alternatif Base44 yang tidak hanya membantu dalam proses pembuatan, ClickUp adalah salah satu pilihan terbaik di sini. ClickUp memberikan sistem terintegrasi bagi tim untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa kehilangan konteks di sepanjang proses.

Fitur terbaik ClickUp

Pastikan percakapan seputar rilis tetap terhubung dengan pekerjaan yang sebenarnya: ClickUp Chat membantu tim mendiskusikan perubahan, berbagi pembaruan, dan melakukan tindak lanjut tanpa kehilangan konteks di berbagai alat pesan terpisah.

Ubah ide awal menjadi sesuatu yang dapat ditindaklanjuti oleh tim: ClickUp Whiteboards memudahkan Anda memetakan alur kerja, merencanakan fitur, dan mengubah hasil brainstorming menjadi tugas yang dapat dilacak.

Jadikan penugasan dan serah terima tugas lebih jelas: ClickUp Tasks membantu tim membagi pekerjaan produk dengan penugasan, prioritas, ketergantungan, dan tenggat waktu, sehingga lebih sedikit yang terlewat.

Standarkan alur kerja produk yang dapat diulang: ClickUp Templates membantu tim bekerja lebih cepat dengan pengaturan siap pakai untuk perencanaan sprint, pelacakan bug, daftar periksa peluncuran, dan dokumentasi produk.

Menerapkan AI melampaui perintah: ClickUp Super Agents dapat langsung bertindak saat dipicu, bekerja sesuai jadwal, menyimpan riwayat, dan melakukan tindakan bertahap di seluruh ruang kerja

Catat keputusan dan pembaruan tanpa perlu pekerjaan administratif tambahan: ClickUp AI Notetaker merekam rapat, merangkum poin-poin penting, dan menampilkan tindakan yang perlu dilakukan sehingga tim tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menulis ringkasan.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Kelebihan:

Koordinasi pasca-pengembangan yang kuat: ClickUp membantu tim mengelola perencanaan, serah terima, dokumentasi, dan visibilitas pemangku kepentingan setelah prototipe aplikasi awal siap

Berguna untuk kerja lintas fungsi dalam pengembangan produk: Tim produk, teknik, desain, dan QA dapat bekerja dari sistem yang sama, alih-alih membagi pembaruan ke berbagai alat terpisah

Cukup fleksibel untuk berbagai gaya pengiriman: Tim dapat menyesuaikan alur kerja, bidang, dan tampilan agar sesuai dengan siklus sprint, proses peluncuran, atau operasi produk internal tanpa dukungan teknik yang rumit

Kekurangan:

Kedalaman fitur dapat terasa membingungkan saat pengaturan awal, terutama bagi tim yang lebih kecil

Beberapa pengguna melaporkan adanya kurva pembelajaran saat pertama kali mengonfigurasi otomatisasi yang kompleks dan tampilan kustom

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.400 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

2. Lovable (Pilihan terbaik bagi pendiri non-teknis yang ingin mengubah prompt menjadi aplikasi full-stack)

Lovable memungkinkan Anda menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris sederhana dan mendapatkan aplikasi full-stack yang berfungsi—lengkap dengan frontend React, backend Supabase, dan otentikasi—dalam hitungan menit. Bagi mereka yang mencari alternatif Base44, Lovable adalah pesaing langsung terdekat dalam hal alur kerja dari prompt ke aplikasi.

Alat ini menghasilkan kode berkualitas produksi (bukan sekadar prototipe) dan terintegrasi langsung dengan GitHub. Artinya, pengembang dapat mengkloning, membuat cabang, dan memperluas basis kode menggunakan alur kerja standar. Editor visual memungkinkan pengguna non-teknis menyesuaikan tata letak tanpa perlu menyentuh kode, sementara basis kode yang mendasarinya tetap rapi dan dapat diekspor.

Fitur terbaik yang disukai

Pembuatan aplikasi dari prompt: Jelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana dan dapatkan aplikasi full-stack yang berfungsi dengan frontend React, backend Supabase, dan otentikasi yang sudah dikonfigurasi

Sinkronisasi GitHub: Kode yang dihasilkan disinkronkan langsung ke GitHub sehingga pengembang dapat mengkloning, membuat cabang, dan mengembangkan kode menggunakan alur kerja standar tanpa ketergantungan pada vendor

Editor visual: Pengguna non-teknis dapat menyesuaikan tata letak dan elemen antarmuka pengguna tanpa perlu menyentuh kode, sementara basis kode yang mendasarinya tetap rapi dan dapat diekspor

Kelebihan dan kekurangan yang menarik

Kelebihan:

Hasil berkualitas produksi: Menghasilkan kode nyata yang dapat diekspor, bukan prototipe yang terkunci dalam lingkungan eksklusif

Dapat diakses oleh non-pengembang: Editor visual memungkinkan desainer dan pendiri untuk melakukan iterasi pada antarmuka pengguna tanpa perlu melibatkan pengembang untuk setiap perubahan

Alternatif Base44 yang paling mirip: Alur kerja dari prompt hingga full-stack menjadikannya alternatif paling langsung bagi tim yang sudah terbiasa dengan Base44

Kekurangan:

Logika kustom yang kompleks atau persyaratan antarmuka pengguna yang sangat spesifik mungkin masih memerlukan pengembang setelah tahap pembangkitan awal

Ketergantungan pada backend Supabase mungkin tidak cocok untuk tim yang sudah memiliki infrastruktur database

Kurang cocok untuk tim yang membutuhkan manajemen proyek atau dokumentasi selain proses pengembangan

Harga yang terjangkau

Paket gratis

Pro: $25/bulan

Bisnis: $50/bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Ulasan dan penilaian yang memuaskan

G2: 4,6/5 (lebih dari 250 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lovable?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

Lovable membantu saya dengan cepat mengubah ide produk menjadi alur aplikasi yang berfungsi menggunakan AI. Saya menggunakannya untuk mendefinisikan fitur seperti perjalanan pengguna, dasbor, dan alur kerja melalui prompt, dan aplikasi ini menghasilkan antarmuka pengguna (UI) yang terstruktur serta logika backend. Aplikasi ini sangat berguna untuk menguji ide, melakukan iterasi dengan cepat, dan memvisualisasikan bagaimana aplikasi akan bekerja sebelum pengembangan, sehingga membuat pembuatan prototipe menjadi lebih cepat dan efisien.

3. Bolt. baru (Terbaik untuk pembuatan prototipe berbasis browser di berbagai kerangka kerja)

Bolt. new memberi Anda lingkungan pengembangan lengkap di dalam browser Anda—tanpa pengaturan lokal, tanpa manajemen dependensi, tanpa perintah terminal. Tidak seperti banyak aplikasi lain seperti Base44, Bolt. new tidak mengikat Anda pada satu tumpukan teknologi saja.

IDE berbasis browser ini menggunakan teknologi WebContainers untuk menjalankan file explorer, terminal, dan pratinjau langsung. Anda dapat menentukan kerangka kerja pilihan Anda di prompt—React, Vue, Svelte, atau Astro—dan AI akan menghasilkan kode sesuai dengan itu. Anda dapat memulai dengan prompt dan beralih ke pengeditan kode manual kapan saja.

Bolt. Fitur-fitur terbaik yang baru

Teknologi WebContainers: Lingkungan pengembangan lengkap yang berjalan sepenuhnya di browser—termasuk penjelajah file, terminal, dan pratinjau langsung—tanpa memerlukan instalasi lokal

Dukungan multi-framework: Tentukan React, Vue, Svelte, atau Astro dalam perintah Anda, dan AI akan menghasilkan kode yang sesuai dengan framework tersebut, tidak seperti alat yang terikat pada satu stack saja

Penerbitan dengan satu klik: Terintegrasi dengan Netlify dan Vercel untuk penerbitan instan, menjadikannya pilihan yang tepat untuk prototipe cepat di mana kecepatan lebih diutamakan daripada arsitektur jangka panjang

Bolt. Kelebihan dan kekurangan baru

Kelebihan:

Tanpa hambatan pengaturan: Tidak perlu lingkungan lokal, tidak ada konflik dependensi, dan tidak memerlukan keahlian terminal untuk mulai membangun

Fleksibilitas kerangka kerja: Mendukung berbagai kerangka kerja frontend, sehingga memberikan kebebasan arsitektur yang lebih besar kepada tim dibandingkan alternatif single-stack

Penyerahan kode yang mulus: Anda dapat beralih dari pembangkitan AI ke pengeditan manual kapan saja, sehingga pengembang tidak terkunci dari kode yang dihasilkan

Kekurangan:

Lebih cocok untuk prototipe daripada aplikasi produksi yang memerlukan logika backend yang kompleks

Lingkungan berbasis browser memiliki batasan sumber daya yang dapat memengaruhi proyek-proyek berskala besar

Tidak ada fitur manajemen proyek atau koordinasi tim bawaan

Bolt. harga baru

Paket gratis

Pro: $25/bulan

Tim: $30/bulan per anggota

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Bolt. ulasan dan penilaian terbaru

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bolt. new?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

4. Vercel v0 (Pilihan terbaik untuk tim frontend yang mengembangkan antarmuka Next.js dari bahasa alami)

v0 mengubah deskripsi dalam bahasa Inggris sederhana menjadi komponen antarmuka pengguna (UI) yang siap digunakan, dibangun menggunakan Next.js dan Tailwind CSS. Dengan satu klik, aplikasi yang dihasilkan dapat di-deploy ke infrastruktur Vercel dengan domain kustom dan SSL yang sudah dikonfigurasi.

Fitur otomatisasi berbasis agen dapat merencanakan tugas, mencari kode referensi di web, dan memeriksa situs langsung untuk mendukung proses pembangkitan, melampaui sekadar respons terhadap perintah menjadi eksekusi alur kerja otonom.

Fitur terbaik Vercel v0

Pembuatan antarmuka pengguna dengan bahasa alami: Jelaskan antarmuka dalam bahasa Inggris sederhana dan dapatkan komponen siap pakai yang dibangun dengan Next.js dan Tailwind CSS, siap untuk diterapkan segera

Deploy Vercel dengan satu klik: Aplikasi yang dihasilkan dapat di-deploy ke infrastruktur Vercel dengan domain kustom dan SSL yang sudah dikonfigurasi hanya dengan satu klik

Otomatisasi Agentic: Alat ini dapat merencanakan tugas, mencari kode referensi di web, dan memeriksa situs langsung untuk mendukung proses pembangkitan—bukan hanya merespons perintah

Kelebihan dan kekurangan Vercel v0

Kelebihan:

Jalur tercepat dari prompt hingga UI yang diterapkan: Integrasi yang erat dengan infrastruktur Vercel menghilangkan kesenjangan antara tahap pengembangan dan produksi

Kemampuan otonom: Melampaui respons cepat menjadi perencanaan tugas otonom dan penelitian web selama proses pembangkitan

Komponen berkualitas produksi: Hasilnya berupa kode Next.js dan Tailwind yang dapat langsung diintegrasikan ke dalam basis kode profesional yang sudah ada

Kekurangan:

Sangat condong ke arah stack Next.js/React/Tailwind, sehingga menimbulkan hambatan bagi tim Vue atau tim yang tidak menggunakan Vercel

Penagihan berbasis token dapat menimbulkan biaya yang tidak terduga untuk proses pembuatan yang kompleks

Kurang berguna sebagai alat mandiri bagi tim yang belum menggunakan ekosistem Vercel

Harga Vercel v0

Paket gratis

Tim: $30 per pengguna per bulan

Bisnis: $100 per pengguna per bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Vercel v0

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vercel v0?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

5. Cursor (Pilihan terbaik bagi pengembang profesional yang menginginkan mitra pemrograman AI di IDE mereka)

Cursor adalah fork dari VS Code dan mitra pemrograman AI yang mengintegrasikan model bahasa besar langsung ke dalam pengalaman pengeditan. Obrolan AI ini mengindeks seluruh repositori Anda, sehingga ketika Anda bertanya tentang middleware otentikasi, ia menjawab dengan konteks dari kode Anda yang sebenarnya—bukan dokumentasi umum.

Agent Composer menangani tugas multi-langkah otomatis seperti penyusunan kerangka proyek, refaktoring multi-file, dan pembuatan tes. Untuk tim perusahaan, Cursor memiliki sertifikasi SOC 2 Tipe II dan menawarkan RBAC, SSO, serta Mode Privasi.

Fitur terbaik Cursor

Obrolan AI yang memahami basis kode: AI ini mengindeks seluruh repositori Anda, sehingga jawabannya merujuk pada kode dan arsitektur Anda yang sebenarnya—bukan dokumentasi umum atau pola yang dibuat-buat

Agent Composer: Mengelola tugas multi-langkah secara otomatis, termasuk penyusunan kerangka proyek, refaktoring multi-file, dan pembuatan tes tanpa perlu perintah manual langkah demi langkah

Keamanan perusahaan: Sertifikasi SOC 2 Tipe II dengan RBAC, SSO, dan Mode Privasi untuk tim dengan persyaratan kepatuhan yang ketat

Kelebihan dan kekurangan Cursor

Kelebihan:

Konteks kode yang mendalam: Pengindeksan basis kode berarti saran AI didasarkan pada arsitektur aktual Anda, sehingga mengurangi hasil yang tidak relevan atau salah

Lingkungan yang familiar: Dibangun di atas VS Code, sehingga pengembang dapat mengadopsinya tanpa perlu mempelajari ulang editor mereka atau kehilangan ekstensi yang sudah ada

Siap untuk perusahaan: SOC 2 Tipe II, RBAC, dan SSO memenuhi persyaratan keamanan organisasi teknik berskala besar

Kekurangan:

Hanya alat untuk pengembang tanpa fitur manajemen proyek atau koordinasi tim yang terintegrasi

Menurut survei Stack Overflow tahun 2025, hanya 17% pengguna yang melaporkan peningkatan kolaborasi berkat agen AI—tim masih memerlukan sistem terpisah untuk perencanaan sprint

Biaya langganan menambah pengeluaran alat bagi tim yang sudah membayar perangkat lunak manajemen proyek

Harga Cursor

Paket gratis

Pro: $20/bulan

Pro+: $60/bulan

Ultra: $200/bulan

Tim: $40 per pengguna per bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Cursor

G2: 4,5/5 (lebih dari 40 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cursor?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

6. Replit (pilihan terbaik untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi full-stack sepenuhnya di dalam browser)

Saat membandingkan Base44 dengan Replit, perbedaan utamanya terletak pada fleksibilitas. Replit menyediakan IDE berbasis cloud lengkap dengan dukungan lebih dari 50 bahasa pemrograman, sedangkan perangkat lunak Base44 berfokus pada aplikasi yang dihasilkan dari prompt dengan kontrol pemrograman manual yang lebih sedikit.

AI Agent dari Replit secara mandiri membangun, menguji, dan menyempurnakan fitur berdasarkan perintah dalam bahasa alami. Ia tidak hanya menghasilkan kode—tetapi juga membuat file, menginstal dependensi, menjalankan pengujian, dan mengulangi proses hingga fitur tersebut berfungsi. Fitur pengeditan multipemain secara real-time memungkinkan beberapa orang mengkodekan file yang sama secara bersamaan.

Fitur terbaik Replit

AI Agent: Membangun, menguji, dan menyempurnakan fitur secara mandiri berdasarkan perintah dalam bahasa alami—membuat file, menginstal dependensi, menjalankan pengujian, dan mengulangi proses hingga fitur tersebut berfungsi

Dukungan lebih dari 50 bahasa: IDE berbasis cloud lengkap yang mencakup hampir semua bahasa pemrograman utama, berbeda dengan fokus Base44 yang hanya pada konversi prompt ke aplikasi

Pengeditan multipemain secara real-time: Beberapa pengembang dapat mengedit file yang sama secara bersamaan, sehingga sangat cocok untuk sesi pemrograman kolaboratif

Kelebihan dan kekurangan Replit

Kelebihan:

Pembuat aplikasi AI paling fleksibel: Kombinasi akses penuh ke IDE dan agen otonom memberikan pengembang baik bantuan AI maupun kendali manual

Penerapan terintegrasi: Penerapan satu klik mencakup basis data PostgreSQL terintegrasi dan penskalaan otomatis tanpa perlu pengaturan infrastruktur tambahan

Kolaborasi multipemain: Pengeditan bersama secara real-time jarang ditemukan di IDE berbasis browser dan berguna untuk pemrograman berpasangan atau tinjauan langsung

Kekurangan:

Penetapan harga berdasarkan upaya dapat menyebabkan tagihan yang tidak terduga karena tugas-tugas kompleks memerlukan lebih banyak titik pemeriksaan

Kurang cocok untuk pengguna non-teknis yang menginginkan pengalaman langsung dari prompt ke aplikasi tanpa kerumitan IDE

Kinerja dapat bervariasi pada proyek yang membutuhkan banyak sumber daya di lingkungan browser

Harga Replit

Paket gratis

Core: $25/bulan

Pro: $100/bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Replit

G2: 4,5/5 (330 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 150 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Replit?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

7. Bubble (pilihan terbaik untuk membuat aplikasi web dan seluler berkualitas produksi tanpa menulis kode)

Bubble memungkinkan tim non-teknis membuat aplikasi web dan seluler yang kompleks menggunakan editor visual seret-dan-lepas — tanpa perlu kode sama sekali. Ini adalah pilihan paling matang bagi mereka yang tidak ingin berurusan dengan kode sama sekali, termasuk kode yang dihasilkan AI.

Platform ini dilengkapi dengan basis data bawaan, mesin alur kerja point-and-click untuk logika bisnis, dan pasar plugin untuk integrasi pihak ketiga. Platform ini juga menghasilkan aplikasi seluler asli bersamaan dengan aplikasi web dari satu backend.

Kekurangannya: ketergantungan yang signifikan pada penyedia layanan. Tidak ada opsi ekspor kode sumber atau hosting mandiri, sehingga migrasi dari Bubble berarti harus membangun ulang dari awal.

Fitur terbaik Bubble

Editor seret-dan-lepas visual: Buat aplikasi web dan seluler yang kompleks tanpa perlu menulis atau memeriksa kode apa pun—setiap elemen aplikasi dibangun secara visual

Database dan mesin alur kerja bawaan: Logika bisnis berbasis klik, pemodelan data, dan otomatisasi alur kerja semuanya sudah termasuk tanpa memerlukan layanan eksternal

Pasar plugin: Integrasi pihak ketiga memperluas fungsionalitas di bidang pembayaran, otentikasi, analitik, dan lainnya tanpa perlu pengembangan khusus

Kelebihan dan kekurangan Bubble

Kelebihan:

Benar-benar tanpa kode: Tidak seperti pembuat AI yang menghasilkan kode yang mungkin masih perlu Anda pahami, Bubble tidak memerlukan pengetahuan pemrograman sama sekali di tahap mana pun

Platform tanpa kode yang paling matang: Berkat pengembangan bertahun-tahun, kasus-kasus khusus, logika kompleks, dan aplikasi berskala produksi didukung dengan baik

Backend tunggal untuk web dan seluler: Bangun sekali dan hasilkan aplikasi web serta aplikasi seluler asli tanpa perlu mengelola basis kode terpisah

Kekurangan:

Ketergantungan yang signifikan pada penyedia layanan: Tidak ada opsi ekspor kode sumber dan tidak ada opsi hosting mandiri, sehingga migrasi dari Bubble berarti harus membangun ulang dari awal

Kinerja dapat lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi yang dikodekan secara manual untuk aplikasi yang kompleks atau yang membutuhkan banyak data

Biaya bulanan meningkat secara signifikan seiring bertambahnya pengguna dan operasi data pada aplikasi

Harga Bubble

Paket gratis

Paket Pemula: $59/bulan

Pertumbuhan: $209/bulan

Tim: $549/bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Bubble

G2: 4,4/5 (180 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 330 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bubble?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

Kecepatan Anda dalam membuat aplikasi web yang sepenuhnya fungsional dan skalabel sungguh luar biasa. Memang tidak secepat menggunakan AI vibe coding untuk membuat aplikasi, tetapi kelebihannya adalah setelah aplikasi dibuat, sangat mudah untuk mengeditnya sesuai spesifikasi yang Anda inginkan. Sementara itu, Anda harus benar-benar menguasai pemrograman untuk melakukan pengeditan menggunakan alat AI vibe coding.

Emergent menggunakan pendekatan berbasis database dalam membangun aplikasi AI. Anda cukup mendeskripsikan alat yang Anda butuhkan, dan Emergent akan menghasilkan skema data serta antarmuka admin untuk mengelolanya. Hal ini menjadikannya alternatif gratis yang kuat untuk Base44 bagi tim yang membutuhkan pelacak inventaris, dasbor CRM, atau alur kerja persetujuan.

Aplikasi yang dihasilkan dilengkapi dengan validasi data bawaan, akses berbasis peran, dan model data relasional. AI ini dioptimalkan untuk aplikasi data terstruktur, bukan untuk pembuatan aplikasi serba guna.

Ini adalah pendatang baru dengan komunitas yang lebih kecil, jadi tim sebaiknya memastikan bahwa fitur yang tersedia saat ini memenuhi kebutuhan spesifik mereka sebelum memutuskan untuk menggunakannya.

Fitur terbaik yang sedang naik daun

Pembuatan skema berbasis database: Jelaskan alat yang Anda butuhkan, dan Emergent akan menghasilkan skema data serta antarmuka admin, memastikan aplikasi Anda dibangun di atas fondasi data yang kokoh

Validasi data bawaan dan RBAC: Aplikasi yang dihasilkan dilengkapi dengan validasi data yang tepat, kontrol akses berbasis peran, dan model data relasional tanpa konfigurasi tambahan

Optimasi data terstruktur: AI ini dirancang khusus untuk alat internal dengan backend terstruktur—pelacak inventaris, dasbor CRM, alur kerja persetujuan—bukan untuk aplikasi serba guna

Kelebihan dan kekurangan yang muncul

Kelebihan:

Pendekatan berbasis skema: Memulai dari struktur data daripada antarmuka pengguna menghasilkan alat internal yang lebih andal dan mudah dipelihara

Pengaturan default yang siap produksi: Akses berbasis peran, validasi data, dan model relasional sudah disertakan secara default, bukan ditambahkan kemudian

Sangat cocok untuk alat internal: Fokus pada data terstruktur membuatnya sangat efektif untuk alat operasional yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebagian besar bisnis

Kekurangan:

Pendatang baru dengan komunitas yang lebih kecil, sehingga sumber daya dan tutorial pihak ketiga terbatas

Kurang cocok untuk aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pelanggan atau kasus penggunaan umum di luar pengelolaan data terstruktur

Tim harus memastikan bahwa fitur yang tersedia saat ini memenuhi kebutuhan spesifik mereka sebelum memutuskan untuk menggunakannya.

Harga Emergent

Paket gratis

Standar: $20/bulan

Pro: $200/bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan terbaru

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Emergent?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

9. Claude Code (pilihan terbaik bagi pengembang yang membutuhkan penalaran AI mendalam untuk tugas pemrograman yang kompleks)

Claude Code adalah alat pemrograman berbasis terminal dari Anthropic. Alat ini berjalan di terminal Anda, memahami riwayat Git Anda, dan menggunakan pemikiran yang diperluas untuk menganalisis masalah bertahap sebelum menghasilkan kode.

Ini bukan pembuat aplikasi: ini adalah mesin penalaran AI untuk pengembang yang ingin meningkatkan alur kerja yang sudah ada. Claude Code memiliki sertifikasi SOC 2 Tipe II dan ISO 27001, serta otorisasi FedRAMP High untuk kasus penggunaan pemerintah.

Fitur terbaik Claude Code

Pemikiran mendalam: Mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam masalah bertahap sebelum menghasilkan kode, sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih baik untuk tugas-tugas kompleks seperti desain algoritma, refaktoring multi-file, dan debugging kondisi race

Pemahaman riwayat Git: Berjalan di terminal Anda dengan pemahaman penuh tentang riwayat repositori Anda, sehingga konteksnya mencakup tidak hanya kode saat ini tetapi juga bagaimana kode tersebut berkembang

Sertifikasi untuk perusahaan dan pemerintah: Sertifikasi SOC 2 Tipe II dan ISO 27001 serta otorisasi FedRAMP High menjadikannya cocok untuk industri yang diatur dan kasus penggunaan pemerintah

Kelebihan dan kekurangan Claude Code

Kelebihan:

Kemampuan penalaran terbaik di kelasnya: Kemampuan berpikir yang diperluas ini mengungguli pembangkitan kode standar untuk tugas-tugas yang benar-benar kompleks yang memerlukan pemecahan masalah bertahap

Berfungsi dalam alur kerja yang sudah ada: Pengoperasian berbasis terminal berarti alat ini dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan kerja pengembang mana pun tanpa perlu mengganti alat atau editor

Posisi kepatuhan yang kuat: Otorisasi FedRAMP High memungkinkan penggunaannya dalam kasus penggunaan pemerintah dan perusahaan yang diatur; sebagian besar pesaing tidak dapat melayani

Kekurangan:

Bukan pembuat aplikasi: Membutuhkan keahlian pengembang untuk digunakan secara efektif—pengguna non-teknis akan merasa sulit menggunakannya

Antarmuka berbasis terminal memiliki kurva pembelajaran yang lebih curam dibandingkan alternatif berbasis GUI

Tidak ada fitur manajemen proyek, kolaborasi, atau dokumentasi

Harga Claude Code

Paket gratis

Pro: $20/bulan

Max: Mulai dari $100/bulan

Tim: $25 per pengguna per bulan

Perusahaan: $20 per pengguna + biaya penggunaan sesuai tarif API

Peringkat dan ulasan Claude Code

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Claude Code?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

10. Glide (pilihan terbaik untuk mengubah spreadsheet menjadi aplikasi bisnis yang ramah seluler tanpa perlu kode)

Glide mengubah Google Sheets, basis data Airtable, atau file Excel yang sudah ada menjadi aplikasi bisnis yang responsif dan ramah seluler. Hubungkan spreadsheet, dan Glide akan secara otomatis membuat antarmuka aplikasi dengan daftar, tampilan detail, formulir, dan grafik.

Anda dapat menyesuaikan tata letak dengan komponen antarmuka pengguna (UI) siap pakai, menambahkan alur kerja yang dipicu, dan mengatur izin terperinci dengan kontrol kepemilikan tingkat baris. Glide AI juga dapat menghasilkan struktur aplikasi secara keseluruhan dari perintah dalam bahasa alami.

Kompromi: Glide hanya menghasilkan Progressive Web Apps: tidak ada publikasi di toko aplikasi asli. Model kuota pembaruan (setiap penulisan data dihitung sebagai pembaruan) bisa menjadi mahal jika diterapkan dalam skala besar. 📚

Fitur terbaik Glide

Konversi spreadsheet ke aplikasi: Hubungkan Google Sheet, basis Airtable, atau file Excel, dan Glide akan secara otomatis menghasilkan antarmuka aplikasi lengkap dengan daftar, tampilan detail, formulir, dan grafik

Sinkronisasi real-time: Perubahan pada spreadsheet Anda langsung tercermin di aplikasi, dan pengiriman aplikasi akan menulis kembali ke sumber data Anda tanpa perlu ekspor atau impor manual

Izin tingkat baris: Kontrol akses yang terperinci memungkinkan Anda membatasi apa yang dilihat setiap pengguna berdasarkan baris data mereka, berguna untuk tim lapangan atau alat yang berinteraksi langsung dengan pelanggan

Kelebihan dan kekurangan Glide

Kelebihan:

Hambatan terendah untuk memulai: Jika data Anda sudah ada di spreadsheet, Anda dapat memiliki aplikasi yang berfungsi dalam hitungan menit tanpa perlu mempelajari konsep pemodelan data baru

Sinkronisasi data secara real-time: Sinkronisasi dua arah antara aplikasi dan spreadsheet memastikan tidak ada keterlambatan data atau rekonsiliasi manual

Sangat cocok untuk penggunaan di lapangan dan perangkat seluler: Hasil yang dioptimalkan untuk seluler sangat cocok untuk tim yang membutuhkan aplikasi di ponsel daripada dasbor desktop

Kekurangan:

Hanya menghasilkan Progressive Web Apps—tidak ada publikasi di toko aplikasi asli

Model kuota pembaruan (setiap penulisan data dihitung sebagai pembaruan) dapat menjadi mahal saat diterapkan pada skala besar

Kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan data relasional kompleks atau logika backend di luar kemampuan spreadsheet

Harga Glide

Paket gratis

Bisnis: $199/bulan

Perusahaan: Sesuai Kebutuhan

Peringkat dan ulasan Glide

G2: 4,6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 50 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Glide?

Seorang pengguna memberikan ulasan:

Alat yang Tepat Adalah yang Memastikan Pekerjaan Tetap Berjalan

Alternatif Base44 terbaik bergantung pada bagian pekerjaan mana yang sebenarnya ingin Anda selesaikan.

Jika Anda perlu membuat aplikasi dengan cepat, ada pilihan yang sangat baik dalam daftar ini. Jika Anda menginginkan kontrol kode yang lebih mendalam, pengembangan berbasis browser, atau pembuat visual tanpa kode, ada pilihan untuk semua itu juga.

Namun, jika kendala terbesar Anda bukanlah dalam membuat aplikasi, melainkan mengelola segala hal yang terjadi setelahnya, maka pilihan yang lebih baik adalah platform yang mendukung alur kerja lengkap seputar proses pengembangan.

Di situlah ClickUp menonjol. ClickUp memberi tim satu tempat untuk mengubah ide produk menjadi rencana, rencana menjadi tugas, dan tugas menjadi hasil kerja yang siap dikirim, tanpa harus membagi dokumentasi, komunikasi, dan pengiriman ke berbagai alat. Alih-alih menambahkan produk terpisah lainnya ke dalam tumpukan alat Anda, ClickUp justru membantu mengurangi fragmentasi yang justru memperlambat kerja tim.

Jadi, jika Anda mencari lebih dari sekadar pembuat aplikasi dan menginginkan sistem yang membantu tim Anda benar-benar menyelesaikan proyek, ClickUp adalah salah satu alternatif Base44 yang paling praktis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah saya dapat memindahkan proyek Base44 yang sudah ada ke platform lain?

Hal ini bergantung pada tujuannya: alat dengan sinkronisasi GitHub, seperti Lovable dan Bolt, memudahkan migrasi karena Anda dapat mengekspor kode, sementara platform tanpa kode seperti Bubble atau Glide mengharuskan Anda membangun ulang aplikasi menggunakan editor visual mereka.

Apa perbedaan antara Base44 dan Replit dalam pembuatan aplikasi?

Base44 berfokus pada pembuatan aplikasi lengkap dari prompt dengan pengkodean manual minimal. Di sisi lain, Replit menyediakan IDE cloud lengkap dengan agen AI, lebih dari 50 bahasa pemrograman, dan kontrol pengembang yang lebih terperinci, sehingga lebih cocok bagi pengguna yang ingin menulis atau menyesuaikan kode dengan bantuan AI.

Ya: Bubble dan Glide menggunakan pembuat visual drag-and-drop tanpa memerlukan kode; Emergent menghasilkan alat internal dari prompt; dan ClickUp memungkinkan tim mengelola seluruh alur kerja pembuatan alat tanpa perlu aplikasi manajemen proyek terpisah.

Alternatif Base44 mana yang menawarkan sertifikasi keamanan tingkat perusahaan?

Di antara alternatif yang dibahas di sini, Cursor, Replit, Bubble, Claude Code, dan Glide semuanya memiliki sertifikasi SOC 2 Tipe II, dan Claude Code juga menawarkan otorisasi FedRAMP High untuk kasus penggunaan pemerintah.