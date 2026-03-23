Sebuah laporan dari SurveyMonkey menunjukkan bahwa 50% pemasar menggunakan alat kecerdasan buatan untuk membuat konten, 45% untuk mengumpulkan ide kreatif, dan 40% untuk melakukan riset.

Meskipun alat AI generatif mempermudah pemasaran, alat-alat tersebut tetap memerlukan koordinasi dan intervensi manual. Anda akan berakhir dengan menulis ulang prompt, berpindah-pindah antar alat, dan menyalin-tempel konteks secara manual di seluruh alat tersebut, sebuah fenomena yang juga dikenal sebagai AI Sprawl.

Itu hanya menambah beban kerja bagi pemasar yang sudah kewalahan.

Agen AI mengatasi hal ini dengan menjalankan tugas, mengoordinasikan alur kerja, dan mengambil keputusan secara mandiri. Ini hampir sama seperti memiliki asisten manusia yang mengambil alih alur kerja Anda—dengan kemampuan penilaian dan pengambilan keputusan yang cerdas.

Dalam panduan ini, kami menunjukkan kepada Anda cara membuat agen AI untuk tim pemasaran. Selain itu, kami juga membagikan manfaat, kasus penggunaan, contoh, dan batasan yang perlu Anda ketahui sebelum memulai. 🌟

Apa Itu Agen AI dalam Pemasaran?

Agen AI dalam pemasaran adalah program perangkat lunak cerdas yang bertindak secara mandiri untuk menjalankan alur kerja bertahap, menganalisis tugas, dan mengambil keputusan atas nama Anda.

Sistem-sistem ini dapat melakukan tindakan di berbagai aplikasi yang terhubung, meningkatkan kinerjanya berdasarkan umpan balik, dan beroperasi tanpa pengawasan manusia yang terus-menerus.

📌 Contoh: Bayangkan sebuah Agen Pembuat Gambar. Anda memerintahkannya untuk “Buat banner halaman utama untuk Penjualan Black Friday kami,” dan agen tersebut secara otomatis:

Memindai ruang kerja Anda untuk mengumpulkan informasi tentang audiens, detail penawaran, dan pedoman merek

Menyempurnakan teks agar mudah dibaca dan tetap sesuai dengan identitas merek

Membuat berbagai variasi banner

Menyimpan aset ke folder yang benar atau memperbarui perpustakaan Anda

Teknologi utama yang digunakan untuk membangun agen AI

Agen AI menggunakan kombinasi teknologi AI untuk beroperasi. Berikut ini ringkasannya:

Teknologi Fungsinya Manfaat agen pemasaran AI Model pembelajaran mesin (ML) Analisis dataset besar untuk menemukan pola dan memprediksi hasil Membantu memprediksi skor prospek, mengoptimalkan penawaran iklan, atau memperkirakan kinerja kampanye Pemrosesan bahasa alami (NLP) Memungkinkan sistem AI untuk memahami bahasa manusia dengan menganalisis nuansa, sentimen, dan nada Membantu menganalisis email pelanggan, ulasan, atau komentar di media sosial untuk mendeteksi sentimen dan mempersonalisasi pesan Retrieval-Augmented Generation (RAG) Mengambil data eksternal yang relevan dan memasukkannya ke dalam LLM untuk mendapatkan respons yang akurat Membantu mengumpulkan data pelanggan real-time, pedoman merek, atau hasil kampanye sebelumnya dari ruang kerja Anda Model bahasa besar (LLMs) Model NLP canggih yang dilatih menggunakan dataset teks besar untuk menghasilkan teks yang koheren, memahami instruksi, dan mengikuti perintah yang kompleks Membantu menafsirkan tujuan kampanye, menulis salinan atau brief, dan merencanakan alur kerja bertahap seperti pemeliharaan prospek inbound API dan integrasi alat Terintegrasi dengan sistem lain (misalnya, CRM, platform iklan) Membantu memperbarui catatan HubSpot, memposting ke media sosial, atau menyesuaikan anggaran Google Ads langsung dari alur kerja agen

📮 ClickUp Insight: 12% responden mengatakan agen AI sulit untuk dipasang atau dihubungkan ke alat-alat mereka, dan 13% lainnya mengatakan ada terlalu banyak langkah hanya untuk menyelesaikan hal-hal sederhana dengan agen tersebut. Data harus dimasukkan secara manual, izin harus didefinisikan ulang, dan setiap alur kerja bergantung pada rantai integrasi yang dapat terputus atau bergeser seiring waktu. Kabar baiknya? Anda tidak perlu “menghubungkan” Super Agents ClickUp ke tugas, Dokumen, obrolan, atau rapat Anda. Mereka sudah terintegrasi secara native di Workspace Anda, menggunakan objek, izin, dan alur kerja yang sama seperti rekan kerja manusia lainnya. Karena integrasi, kontrol akses, dan konteks secara default diwarisi dari ruang kerja, agen dapat langsung beroperasi di berbagai alat tanpa perlu konfigurasi khusus. Lupakan konfigurasi agen dari awal!

Agen AI vs. Asisten AI vs. Chatbot AI

Agen AI, chatbot, dan asisten AI semuanya menggunakan AI, tetapi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pemasaran:

Agen AI: Mereka menjalankan seluruh alur kerja secara mandiri. Berikan mereka tujuan seperti “Luncurkan kampanye pemeliharaan untuk prospek kuartal pertama,” dan mereka akan menganalisis prospek, mengakses platform email Anda, menjalankan kampanye, serta menyesuaikan kinerjanya secara real-time—tanpa campur tangan manusia

Chatbot AI: Mereka umumnya menangani percakapan yang sudah ditentukan skripnya. Misalnya, bot menjawab pertanyaan tentang harga dan menjadwalkan demo jika prospek memenuhi syarat. Setelah percakapan berakhir, tugas selesai

Asisten AI: Alat pemasaran AI seperti ChatGPT atau Claude membantu Anda membuat konten atau mengumpulkan ide. Mereka berguna, tetapi membutuhkan masukan manusia secara terus-menerus untuk dapat beroperasi

📚 Baca Selengkapnya: Cara Menggunakan AI untuk Mengotomatisasi Tugas

Agen AI vs otomatisasi pemasaran tradisional

Agen AI bersifat otonom (saya tidak bisa cukup menekankan hal ini). Setelah Anda menetapkan tujuan, mereka merencanakan, melaksanakan, dan melakukan iterasi di berbagai alat tanpa perlu masukan manusia secara bertahap.

Selain itu, mereka memiliki kesadaran konteks dan memori, beradaptasi dengan perubahan alur kerja, belajar sendiri dari hasil, dan bahkan memprediksi langkah selanjutnya (misalnya, meramalkan dan mengoptimalkan kinerja kampanye).

Alat otomatisasi pemasaran tradisional, di sisi lain, mengikuti aturan kaku "jika ini, maka itu" yang Anda tetapkan di awal. Alat-alat ini memerlukan penyesuaian manual dan tidak mampu mengingat konteks.

Jangan lupa bahwa mereka sangat responsif. Tentu saja, mereka akan membantu Anda mengoptimalkan kinerja kampanye, tetapi hanya setelah Anda memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan.

Manfaat Agen AI bagi Tim Pemasaran

Menggunakan agen AI dalam alur kerja pemasaran Anda menawarkan banyak manfaat:

Meningkatkan keterlibatan pelanggan: Agen AI menganalisis perilaku pelanggan secara real-time (klik di situs web, waktu yang dihabiskan di halaman, interaksi sebelumnya) untuk memberikan rekomendasi konten dan penawaran yang dipersonalisasi tanpa penundaan

Peningkatan berkelanjutan: Dengan menggunakan pembelajaran mesin dan siklus umpan balik, agen AI menyesuaikan logika mereka sendiri untuk melatih ulang diri, meningkatkan kinerja, dan memenuhi tingkat KPI yang Anda tetapkan

Eksekusi multi-langkah secara otonom: Agen AI menggunakan penalaran untuk memecah tujuan tingkat tinggi menjadi serangkaian tugas di berbagai sistem. Hal ini memungkinkan manajer mendelegasikan alur kerja secara keseluruhan alih-alih mengawasi setiap langkah secara detail

Wawasan cerdas otomatis: Agen-agen ini menganalisis data CRM, media sosial, dan web Anda untuk mengidentifikasi pola dan menyarankan tindakan terbaik selanjutnya. Anda akan menerima kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti, alih-alih harus menganalisis spreadsheet mentah sendiri

Pelaksanaan yang dapat diskalakan: Efektivitas pemasaran menurun seiring penambahan alat, anggota tim, dan saluran. Agen AI menyederhanakan upaya pemasaran Anda dengan mengoordinasikan alat dan saluran yang sebaliknya akan menjadi sulit dikelola seiring pertumbuhan bisnis Anda

Mengurangi biaya akuisisi pelanggan: Dengan mengoptimalkan penawaran, penargetan, dan pesan berdasarkan sinyal konversi real-time, agen AI mengurangi pengeluaran yang terbuang pada audiens dengan niat rendah

Meniru kolaborasi manusia: Agen AI berkomunikasi dengan agen atau sistem lain, berbagi konteks, meneruskan tugas, dan mengoordinasikan alur kerja—sama seperti anggota tim manusia yang berkolaborasi lintas peran

📮 ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1–2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3–5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu sekecil apa pun pun akan bertambah: hanya dengan menghemat dua jam setiap minggu, Anda sudah menghemat lebih dari 100 jam setahun—waktu yang dapat digunakan untuk berkreasi, berpikir strategis, atau pengembangan diri. 💯 Dengan AI Super Agents dan ClickUp Brain dari ClickUp, Anda dapat mengotomatiskan alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat Anda menjadi langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan—semuanya dalam platform yang sama. Tidak perlu alat atau integrasi tambahan—ClickUp menghadirkan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan hari kerja Anda di satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil memangkas 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

Panduan Langkah demi Langkah: Cara Membuat Agen AI untuk Pemasaran

Meskipun Anda selalu dapat memilih agen AI pemasaran yang sudah jadi dari Direktori Agen Pemasaran ClickUp, membuat agen sendiri memberikan lebih banyak kendali dan penyesuaian. Selain itu, membuat agen dari awal tidak terlalu rumit jika Anda memiliki alat yang tepat.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp tidak hanya mengotomatiskan alur kerja sehari-hari, tetapi juga memungkinkan Anda membuat agen AI sederhana maupun kompleks dalam hitungan menit.

Berikut ini adalah panduan langkah demi langkah tentang cara membangun agen AI untuk tim pemasaran. Dan jika Anda lebih suka belajar secara visual, kami juga telah menjelaskan proses standar yang dapat diterapkan oleh tim mana pun dalam video ini:

Langkah 1: Identifikasi tugas pemasaran yang berulang

Mulailah dengan mengklarifikasi tujuan agen tersebut. Apakah Anda membangunnya untuk mempercepat pembuatan konten, memperluas pelaksanaan kampanye, atau meningkatkan pelaporan?

Setelah tujuan ditetapkan, tinjau alur kerja yang terkait dengannya. Cari tugas pemasaran spesifik yang:

Sering terjadi (misalnya, tugas dengan volume tinggi)

Ulangi di seluruh saluran atau kampanye

Menguras waktu dan energi tim Anda

Rentan terhadap keterlambatan, bias manusia, atau kesalahan

Misalnya, tugas-tugas berulang dalam alur kerja pembuatan konten meliputi riset kata kunci, menyusun kerangka atau draf awal, dan menganalisis konten pesaing.

Setelah Anda tahu apa yang akan diotomatisasi, Anda dapat menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan oleh agen tersebut.

🚀 Keunggulan ClickUp: Daripada mencoba membayangkan alur kerja di kepala Anda, gunakan ClickUp Whiteboards! Fitur ini menyediakan kanvas tanpa batas untuk memetakan proses pemasaran Anda dan mengidentifikasi hambatan seperti tugas yang terhenti atau serah terima yang berantakan. Gambarlah, buat sketsa, dan wujudkan visi Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Whiteboards Di dalam papan tulis ini, Anda dapat: Elemen seret dan lepas: Gunakan bentuk, panah, catatan tempel, dan kotak teks untuk membuat alur Anda

Bekerja sama secara real-time: Tandai anggota tim dan lakukan brainstorming bersama

Sematkan dokumen: Masukkan SOP dan panduan merek yang sudah ada untuk memberikan konteks

Ubah menjadi Tugas: Ubah catatan tempel langsung menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti untuk mulai membangun agen Anda Buat beberapa papan tulis untuk alur kerja pemasaran yang berbeda, dan atur semuanya dengan rapi di satu tempat menggunakan ClickUp Whiteboards Hub.

👀 Tahukah Anda? Anda juga dapat menggunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan seluruh arsitektur agen AI Anda! Misalnya, gambarkan secara visual bagaimana Agen Konten menyerahkan pekerjaan kepada Agen Distribusi, yang kemudian memicu Agen Analitik.

Langkah 2: Tentukan tujuan agen

Tanpa pedoman operasional yang jelas, agen-agen tersebut akan menyimpang dari tujuan awalnya dan menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Jadi, tentukan dengan jelas bagaimana setiap agen AI harus berperilaku, dengan batasan yang mencakup:

Kepribadian agen: Kepribadian yang diadopsi agen Anda untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan. Contoh: “Anda adalah pengoptimal kampanye berbasis data yang berbicara secara langsung dan mengutamakan ROI daripada kreativitas”

Tanggung Jawab: Daftar semua tugas yang diizinkan untuk diselesaikan oleh agen. Contoh: “Memantau kinerja iklan setiap hari, menyesuaikan tawaran pada kata kunci yang kinerjanya buruk, dan memberi tahu tim jika CTR turun di bawah 2%”

Kapasitas memori: Tentukan informasi apa yang harus diingat dan digunakan kembali oleh agen di berbagai tugas. Contoh: “Ingat data kampanye 30 hari terakhir, segmen pelanggan yang digunakan, dan keputusan optimasi sebelumnya”

Tingkat otonomi: Tentukan seberapa mandiri agen tersebut beroperasi. Contoh: “Otonomi penuh untuk penyesuaian tawaran di bawah $500; memerlukan persetujuan untuk perubahan di atas $500”

Batasan: Tetapkan batasan untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan. Contoh: “Jangan pernah menghentikan kampanye tanpa persetujuan manusia; jangan menghabiskan lebih dari 10% anggaran harian untuk uji coba”

Alat yang mudah diakses: Sistem eksternal atau API yang dapat digunakan. Contoh: “Google Ads API untuk perubahan penawaran, Google Analytics untuk data kinerja, Slack untuk pemberitahuan”

Izin yang diperlukan: Tingkat akses yang diperlukan untuk alat-alat di atas. Contoh: “Akses baca/tulis ke akun iklan; izin Slack hanya untuk memposting”

Metrik keberhasilan: KPI yang dapat dilacak untuk mengukur kinerja agen. Contoh: “Harus mempertahankan CTR di atas 2,5%”

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp memungkinkan Anda membuat Super Agent hanya dengan menjelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana—lalu memandu Anda melalui langkah-langkah selanjutnya. Anda mulai dari AI Hub platform → “New Super Agent”, ketik prompt seperti “Buat agen yang menganalisis kinerja kampanye dan mengidentifikasi risiko,” dan pembuat agen akan mengambil alih. Sistem akan mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mengklarifikasi cakupan, perilaku, dan akses, lalu secara otomatis mengonfigurasi pengaturan agen. Buat agen menggunakan instruksi bahasa alami dengan ClickUp Di balik layar, sistem ini mengubah masukan Anda menjadi agen yang berfungsi dengan: Petunjuk yang jelas tentang bagaimana agen AI tersebut seharusnya berperilaku

Akses ke tugas, dokumen, dan data ruang kerja yang tepat

Alat-alat yang dapat digunakan dan tindakan yang dapat dilakukan Setelah dibuat, agen tersebut langsung dapat digunakan. Agen ini dapat dihubungi melalui pesan, ditandai dalam tugas, atau dijalankan sesuai jadwal, dan Anda dapat menyempurnakannya hanya dengan mengobrol dengannya atau mengedit profilnya. Bayangkan prosesnya seperti ini: Anda hanya perlu mendeskripsikan tugas yang harus dilakukan, dan ClickUp akan mengubahnya menjadi agen yang benar-benar dapat mengerjakan tugas tersebut. 👉🏼 Butuh ide atau bantuan untuk mengonfigurasi tim ClickUp Super Agents Anda?

Langkah 3: Hubungkan sumber data

Agen AI hanya dapat bekerja dengan baik jika memiliki akses ke data yang akurat, bersih, dan lengkap. Tanpa itu, mereka akan membuat keputusan yang buruk atau bahkan berhenti beroperasi sama sekali.

Identifikasi semua sumber data yang diperlukan untuk tujuan spesifik agen Anda. Misalnya, agen pelaporan kampanye memerlukan akses ke alat analisis data, sementara agen optimasi SEO harus terintegrasi dengan platform riset kata kunci.

⚠️ Peringatan: Menghubungkan sistem yang tidak diperlukan dapat menyebabkan gangguan, hasil yang tidak konsisten, dan proses yang lebih lambat. Hindari mengintegrasikan sumber data yang tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi fungsi agen.

Berikut adalah beberapa sumber data umum yang sering diandalkan oleh agen AI pemasaran:

CRM untuk profil pelanggan, skor prospek, tahap transaksi, dan riwayat interaksi

Alat manajemen proyek pemasaran untuk status kampanye, kalender konten, tenggat waktu tugas, dan penugasan tim

Alat email dan pesan untuk tingkat pembukaan/klik email, riwayat percakapan, dan balasan pelanggan

Platform iklan untuk metrik kinerja kampanye berbayar, data pengeluaran, penargetan audiens, dan pelacakan konversi

Alat analitik untuk lalu lintas situs web, perilaku pengguna, dan tingkat penolakan di saluran pemasaran

Repositori konten untuk suara merek, pedoman, aset, templat, dan berkas kreatif

🚀 Keunggulan ClickUp: Hubungkan Agen Super AI Anda di ClickUp ke lebih dari 1.000 aplikasi asli seperti Slack, HubSpot, Google Drive, dan Figma menggunakan Integrasi ClickUp tanpa kode. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur dari tumpukan teknologi yang sudah Anda miliki. Sebagai alternatif, gunakan pembuat API kustom ClickUp untuk menghubungkan agen ke alat milik sendiri atau alat lama tanpa perlu pengembangan yang rumit. Hubungkan Agen AI Super Anda ke lebih dari 1.000 integrasi ClickUp bawaan

Langkah 4: Rancang prompt dan tindakan

Akhirnya, saatnya untuk menerjemahkan tujuan agen Anda menjadi instruksi yang jelas untuk pelaksanaan. Hal ini memerlukan penulisan prompt yang jelas dan penetapan tindakan agen AI.

Namun perlu diingat, kami tidak sedang membahas prompt dasar ChatGPT atau Gemini di sini.

Sebaliknya, Anda sedang membangun kerangka kerja yang dapat diulang yang mendefinisikan cara agen berpikir, alat apa yang dipicu olehnya, dan bagaimana tepatnya data akhir harus disusun.

Untuk mencapai hal ini, Anda harus menjelaskan komponen-komponen utama berikut:

#Gambaran Umum: Ulangi kembali persona dan peran inti agen tersebut untuk memberikan konteks. Misalnya, “Anda adalah pembuat aset kreatif untuk blog pemasaran. Anda membuat visual yang sesuai dengan merek berdasarkan garis besar blog dan pedoman merek”

#Tujuan: Sebutkan 2–3 hasil yang dapat diukur yang menjadi target agen setiap kali dijalankan. Hal ini akan memfokuskan pengambilan keputusannya pada dampak bisnis, bukan sekadar penyelesaian tugas. Misalnya, “Menghasilkan 3 opsi gambar per bagian blog, menyesuaikan warna dan font merek secara tepat, serta mengirimkan aset dalam format dan ukuran yang diperlukan”

#Petunjuk: Pecah alur kerja menjadi langkah-langkah bernomor yang diikuti agen, termasuk kapan harus mengambil data, membuat keputusan, atau memicu tindakan. Misalnya, “Ambil konten blog dan panduan gaya merek dari Folder. Identifikasi 3 momen visual utama dari kerangka (hero, pemisah bagian, CTA). Buat tiga variasi per momen visual menggunakan warna merek kita. Ekspor sebagai PNG dan simpan ke Folder_1.”

Format keluaran: Tentukan dengan tepat bagaimana hasil harus ditampilkan. Misalnya, JSON untuk data yang dapat dibaca mesin, tabel yang diformat untuk laporan, tautan yang dapat diklik ke aset, dan sebagainya.

#Contoh: Sediakan 1–2 pasangan input/output yang menunjukkan skenario nyata untuk melatih dan mengarahkan perilaku agen

#Batasan: Tetapkan batasan yang tegas pada perilaku, penggunaan data, atau tindakan untuk mencegah halusinasi dan perluasan ruang lingkup yang tidak terkendali. Misalnya, “Jangan pernah menggunakan foto stok. Buatlah visual asli saja”

🧠 Fakta Menarik: Dikembangkan pada akhir tahun 1960-an, Shakey adalah robot mobil pertama yang memiliki kemampuan penalaran logis. Sementara mesin lain membutuhkan instruksi langkah demi langkah, Shakey cukup diberi perintah “dorong balok” dan dapat menentukan jalannya sendiri. Ia mendapat namanya karena bergerak dengan goyah yang hebat.

📚 Baca Selengkapnya: Prompt Penulisan AI Terbaik untuk Pemasar dan Penulis

Langkah 5: Uji dan perbaiki

Sebelum menerapkan agen AI, uji mereka secara menyeluruh untuk mengukur akurasi, kinerja, dan keandalan.

Berikut adalah empat cara untuk memulainya:

Uji coba dengan skenario nyata terlebih dahulu: Jalankan agen AI Anda melalui alur kerja pemasaran yang sebenarnya beberapa kali. Jika itu adalah generator konten blog, berikan 10 topik berbeda dan periksa apakah setiap hasilnya tetap sesuai dengan pedoman Anda. Demikian pula, jika Anda telah membangun pengoptimal kampanye, uji coba di berbagai set iklan dengan data kinerja yang bervariasi

Libatkan tim Anda: Bagikan agen tersebut kepada orang-orang yang akan menggunakannya setiap hari—penulis konten, manajer media sosial, atau perwakilan penjualan. Mereka akan menemukan celah atau kasus khusus yang mungkin terlewatkan oleh Anda

Buat varian agen: Buat 2–3 versi dengan prompt atau instruksi yang sedikit berbeda. Jalankan input yang sama pada masing-masing versi untuk melihat versi mana yang memberikan hasil terbaik

Setelah selesai, ukur efisiensi alur kerja dan kinerja agen untuk penyempurnaan lebih lanjut.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan Dasbor ClickUp untuk memantau kinerja agen dengan pelacakan KPI secara real-time. Pantau peningkatan efisiensi, waktu respons, dan tingkat akurasi untuk mendeteksi perilaku tak terduga sebelum menjadi masalah besar. Pantau keberhasilan agen AI pemasaran Anda menggunakan Dasbor ClickUp Anda dapat dengan mudah membuat dasbor kustom menggunakan widget seret dan lepas untuk memvisualisasikan data yang paling relevan. Padukan Dasbor ClickUp Anda dengan Kartu AI untuk wawasan yang lebih cerdas. Alih-alih meninjau grafik secara manual, gunakan Kartu AI Brain untuk menjalankan perintah khusus seperti “Identifikasi pola kesalahan dari minggu ini,” dan dapatkan ringkasan serta rekomendasi otomatis secara instan. Dapatkan wawasan instan tentang kinerja agen menggunakan Kartu AI ClickUp

Langkah 6: Terapkan di seluruh tim

Perkenalkan agen tersebut ke dalam alur kerja spesifik yang dirancang untuknya, lalu tingkatkan penggunaannya secara bertahap. Misalnya, agen konten dapat dimulai dengan tim blog sebelum diperluas untuk mendukung postingan media sosial dan teks iklan.

Pemantauan berkelanjutan merupakan kunci untuk kinerja agen yang stabil. Pantau KPI yang relevan secara rutin dan buat catatan perubahan agar Anda tahu perubahan prompt atau konfigurasi mana yang menyebabkan peningkatan.

Terakhir, buatlah sumber daya sederhana untuk membantu tim Anda mengadopsi alat baru ini. Sumber daya tersebut dapat berupa video demo singkat, panduan cepat, atau dokumentasi internal untuk tugas-tugas umum.

🚀 Keunggulan ClickUp: Melatih tim Anda merupakan bagian penting dalam penerapan agen AI, dan ClickUp Clips memudahkan proses ini. Rekam layar Anda saat menggunakan agen AI dan bagikan videonya langsung ke tim Anda. Hal ini memungkinkan semua orang belajar sesuai kecepatan masing-masing dan meninjau kembali pelatihan kapan pun mereka membutuhkan penyegaran. Rekam layar Anda dengan cepat untuk mendemonstrasikan cara kerja agen AI menggunakan ClickUp Clips

Kasus Penggunaan Utama Agen AI untuk Tim Pemasaran

Untuk memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana agen pemasaran AI mengotomatiskan tugas, mari kita lihat beberapa contoh penggunaan yang paling berdampak:

1. Optimasi kampanye

Kampanye pemasaran menghasilkan data dalam jumlah besar—klik, konversi, dan pola keterlibatan. Tidak mungkin memantau metrik-metrik ini secara manual 24/7 dan mengoptimalkan kampanye secara real-time.

Agen AI membantu Anda:

Pantau kinerja kampanye di berbagai saluran seperti iklan, email, dan media sosial

Evaluasi respons dari berbagai segmen audiens

Otomatiskan penawaran dengan menaikkan penawaran pada kata kunci yang memiliki tingkat konversi tinggi dan mengurangi pengeluaran pada kata kunci yang kinerjanya kurang baik

Temukan konten kreatif yang paling efektif dengan mengidentifikasi judul atau visual mana yang paling resonan dengan audiens Anda secara real-time

Buat ringkasan kinerja alih-alih menyusun laporan secara manual

🎥 Berikut ini panduan langkah demi langkah tentang bagaimana ClickUp Super Agent menghasilkan laporan riset komprehensif sesuai permintaan.

🤝 Studi kasus: Perencanaan acara berbasis AI dengan tim Super Agents Anna Bullock, Co-founder ABx2 Agency dan Konsultan Terverifikasi ClickUp, menggunakan Super Agents untuk mengelola seluruh kampanye acara bagi sebuah organisasi komunitas. Alih-alih mengelola pekerjaan melalui email, dokumen, dan spreadsheet, ia mengatur semuanya di dalam ruang kerja ClickUp dan membuat Super Agents khusus untuk setiap tahap kampanye. Satu agen menangani penjangkauan sponsor dan tindak lanjut, sementara agen lainnya meninjau kiriman dan mengolah konten dari tahap ide hingga siap dipublikasikan. Seorang agen tingkat atas bergaya “COO” mengoordinasikan kemajuan di seluruh kampanye. Setiap agen bekerja dalam konteks ruang kerja yang sama—tugas, dokumen, dan pembaruan—sehingga tidak ada yang terlewat. Hasilnya: Pelaksanaan kampanye yang lebih cepat, tindak lanjut yang konsisten, dan alur acara yang sepenuhnya terkoordinasi tanpa perlu pelacakan manual! 👉🏼 Berikut ini demo prosesnya:

⚡ Arsip Template: Template Rencana Pemasaran Gratis untuk Membuat dan Melaksanakan Strategi Pemasaran yang Sempurna

2. Pembuatan konten dan SEO

Meskipun pembuatan konten merupakan proses kreatif, agen AI dapat mengambil alih tugas operasional yang berulang yang biasanya memperlambat pekerjaan penulis konten, editor, manajer, dan perencana strategi.

Mereka dapat:

Buat kerangka SEO lengkap dengan kata kunci, jumlah kata, dan saran tautan internal

Siapkan draf awal untuk memberikan titik awal yang kokoh bagi para penulis

Tinjau konten yang sudah ada dan sarankan perbaikan terkait penggunaan kata kunci, judul, atau bagian yang terlewat

Pantau peringkat dan metrik keterlibatan untuk konten yang telah dipublikasikan

Buat metadata seperti tag judul, deskripsi meta, dan markup skema untuk setiap postingan

🎥 Untuk melihatnya beraksi, berikut panduan singkatnya 👇

📚 Baca Selengkapnya: Cara Menggunakan AI dalam Pemasaran Konten

3. Manajemen prospek

Mencari prospek secara manual melalui formulir, email, dan iklan sudah menjadi masa lalu. Berkat agen AI, Anda kini dapat mengotomatiskan proses penangkapan dan penyaringan prospek.

Inilah yang dilakukan agen AI:

Telusuri berbagai sumber, seperti jaringan profesional dan basis data, untuk menemukan prospek yang sesuai dengan ICP Anda

Prioritaskan prospek dengan menganalisis data firmografi, sinyal perilaku, dan riwayat interaksi

Perbarui catatan CRM dengan mengumpulkan detail prospek tambahan

Buat urutan kustom untuk email dan LinkedIn guna menargetkan segmen tertentu

Ringkas aktivitas prospek agar tim penjualan memiliki konteks yang jelas sebelum menghubungi mereka

Buatlah Super Agent untuk menyaring prospek secara otomatis berdasarkan kriteria penilaian Anda

4. Pemantauan merek dan media sosial

Anda dapat mengatur agen AI untuk memantau mention merek dan mengidentifikasi wawasan sebelum hal tersebut berubah menjadi krisis atau peluang yang terlewatkan.

Agen-agen ini:

Pantau platform seperti Reddit, LinkedIn, dan situs ulasan untuk melihat mention merek

Analisis sentimen untuk menentukan apakah percakapan bersifat positif, negatif, atau netral

Identifikasi tren dengan mengungkap apa yang sering dibicarakan, ditanyakan, atau dikeluhkan oleh pelanggan

Pantau pesaing untuk melihat bagaimana mereka dibicarakan di pasar

Analisis pola keterlibatan untuk mengidentifikasi jenis konten mana yang berkinerja terbaik

5. Pengalaman pelanggan yang sangat dipersonalisasi

Pelanggan modern mengharapkan merek untuk mengenali preferensi mereka, tetapi mewujudkan hal itu dalam skala besar bukanlah hal yang mudah.

Agen AI dapat membantu:

Analisis perilaku di situs web atau dalam email Anda untuk menyesuaikan pesan pemasaran secara instan

Rekomendasikan produk berdasarkan pola penelusuran, riwayat pembelian, dan riwayat interaksi

Pertahankan konteks agar pengalaman pengguna tetap lancar saat beralih dari email ke situs web Anda

Sarankan penawaran seperti kode diskon yang dipersonalisasi atau insentif upgrade untuk setiap segmen pelanggan

Sesuaikan nada dan kedalaman pesan berdasarkan posisi prospek dalam perjalanan pelanggan

👀 Tahukah Anda? Kata “robot” berasal dari sebuah drama Ceko tahun 1920 berjudul Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) karya Karel Čapek. “Roboti” berasal dari kata “robota,” yang berarti kerja paksa atau pekerjaan berat. Dalam drama tersebut, robot-robot itu sebenarnya adalah entitas tanpa jiwa hasil rekayasa genetika yang memiliki daging dan darah seperti manusia. Mereka akhirnya memberontak dan memusnahkan seluruh umat manusia.

Contoh Agen AI untuk Pemasaran

Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh untuk memahami bagaimana agen AI ini dapat memudahkan pekerjaan Anda:

1. Agen pengelolaan email

Agen Manajemen Email ClickUp mengatasi kekacauan kotak masuk yang penuh dengan secara otomatis menyortir dan meneruskan pesan.

Beberapa fitur utama dari agen AI ini:

Penyortiran dan prioritas kotak masuk: Secara otomatis menyortir email berdasarkan tingkat prioritas berdasarkan pengirim, sinyal urgensi, dan kata kunci

Balasan yang menyadari konteks: Buat draf balasan menggunakan konteks dari riwayat email, tugas terkait, atau informasi apa pun di ruang kerja ClickUp Anda

Routing otomatis: Mengalihkan email yang memerlukan tindakan ke anggota tim yang tepat, termasuk riwayat percakapan lengkap dan label prioritas

2. Manajer keterlibatan komunitas

Manajer Keterlibatan Komunitas ClickUp membawa pemantauan merek ke level berikutnya—fitur ini melacak percakapan dan merespons secara otomatis untuk membantu membangun hubungan.

Beberapa fitur utama dari agen AI ini:

Pemantauan percakapan: Melacak diskusi, komentar, dan umpan balik di berbagai platform komunitas

Klasifikasi umpan balik: Mengelompokkan pesan ke dalam tema seperti keluhan, pertanyaan, permintaan, atau pujian

Kontribusi yang berfokus pada nilai: Menyusun respons dengan wawasan dan data spesifik, bukan jawaban generik

Kesalahan Umum Saat Membuat Agen AI Pemasaran

Membangun agen AI pertama Anda terasa mengasyikkan, tetapi kendala-kendala ini sering menjebak sebagian besar tim. Berikut hal-hal yang perlu diwaspadai:

Kesalahan umum Cara menghindarinya Menentukan tujuan agen AI yang tidak jelas seperti “Buat kampanye saya lebih baik” Buat persona, buat daftar tanggung jawab utama, dan tetapkan tujuan yang dapat diukur (misalnya, “Buat satu posting blog per minggu”). Memberikan data berkualitas rendah atau mengintegrasikan sumber yang salah Hanya hubungkan sumber-sumber yang dibutuhkan agen. Agen penulisan iklan tidak memerlukan akses ke platform email Anda. Menulis prompt yang kompleks Alih-alih memasukkan setiap detail ke dalam satu instruksi panjang, bagi prompt menjadi bagian-bagian yang jelas seperti gambaran umum, tujuan, instruksi, format keluaran, dan batasan. Jika alur kerjanya sendiri rumit, bagi menjadi beberapa agen. Melewatkan pengujian yang tepat Uji agen tersebut dalam berbagai skenario nyata. Coba masukan yang berbeda, kasus-kasus khusus, dan variasi permintaan untuk melihat bagaimana agen tersebut bereaksi. Libatkan anggota tim untuk mengidentifikasi masalah kegunaan. Menghilangkan pengawasan manusia dari tindakan berisiko tinggi Sertakan titik pemeriksaan tinjauan manusia untuk tugas-tugas sensitif. Biarkan agen menganalisis data, tetapi pastikan persetujuan akhir tetap berada di tangan anggota tim.

Keterbatasan Agen AI Pemasaran

Meskipun agen AI pemasaran dapat dengan mudah mengotomatisasi tugas-tugas kompleks, mereka memang memiliki beberapa keterbatasan:

Kebiasaan data pelatihan: Agen AI belajar dari data historis, yang mungkin mengandung bias. Hal ini dapat secara tidak sengaja menyebabkan penargetan audiens yang tidak akurat atau asumsi pesan yang keliru

Masalah “Kotak Hitam”: Seringkali sulit untuk memahami secara tepat bagaimana beberapa sistem AI menghasilkan rekomendasi atau output tertentu

Masalah privasi data: Agen bergantung pada volume data pelanggan yang besar. Tanpa kontrol akses yang ketat, organisasi berisiko membocorkan informasi sensitif atau melanggar kebijakan tata kelola data

Mungkin terdengar teknis, tetapi membangun agen AI tidak memerlukan gelar teknik. Beberapa alat tanpa kode, platform AI yang andal, dan antarmuka yang ramah pengguna adalah semua yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah asisten AI bawaan ClickUp. Alat ini membantu pemasar merencanakan, menerapkan, dan mengelola agen AI tanpa memerlukan keahlian teknis. Selain agen, ClickUp Brain juga memperkuat seluruh ruang kerja Anda dengan fitur-fitur yang menyederhanakan pengaturan agen yang paling rumit sekalipun.

Mari kita lihat caranya:

Kesadaran konteks + memori

Dapatkan jawaban cepat dan real-time untuk pertanyaan terkait ruang kerja menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain terintegrasi secara mendalam dalam ruang kerja Anda, artinya ia secara otomatis memahami tugas, komentar, dokumen, alur kerja, dan proyek Anda tanpa perlu menyalin dan menempelkan konteks secara manual.

Karena diperbarui secara real-time, agen Anda selalu bekerja dengan informasi terbaru. Ketika prioritas kampanye berubah, atau prospek baru masuk, Brain tetap up-to-date—tidak perlu memberi pengarahan ulang. Hal ini memastikan bahwa hasil kerja setiap agen didasarkan pada fakta terbaru.

Agen AI dan otomatisasi

Diskusikan ide-ide agen, alur kerja, dan instruksi dengan ClickUp Brain

Meskipun agen AI memudahkan pekerjaan pemasaran, Agen AI ClickUp memudahkan cara Anda membuatnya sejak awal:

Agen AI Autopilot: Buat Buat Agen Autopilot khusus untuk mengotomatiskan tindakan di satu lokasi (seperti Daftar, Folder, atau Ruang di ClickUp). Cukup konfigurasikan pemicu dan tindakannya untuk memulai. Cocok untuk mengotomatiskan tugas umum seperti optimasi kampanye email, perolehan prospek, penilaian prospek, pencarian influencer, dll. (asalkan semua konteks Anda terdapat di satu lokasi)

AI Super Agents: Buatlah tepat apa yang Anda butuhkan menggunakan instruksi bahasa alami. Rancang kemampuan agen, buat persona, dan buat struktur prompt hanya dengan mengobrol dengan pembuat agen berbasis bahasa alami

Agen Bersertifikat : Agen Bersertifikat ClickUp dibuat, diuji secara ketat, dan dipelihara untuk Anda oleh para ahli AI ClickUp. Anda dapat memilihnya melalui salah satu paket berikut: Dibeli per agen : Ini mencakup pemeliharaan berkelanjutan, dukungan prioritas untuk penyelesaian yang lebih cepat, dan kredit tanpa batas. ClickUp Accelerator : Anda dapat membeli paket Super Agent yang dirancang dan dibuat oleh para ahli kami. Misalnya, paket Super Agent untuk manajemen proyek atau produk dan teknik

Berbicara tentang hal itu, berikut adalah Super Agents ClickUp untuk pemasaran yang dapat langsung Anda gunakan 👇

Agen Bersertifikat ClickUp mendapat skor 96 dari 100 dalam perbandingan langsung rencana proyek yang siap dieksekusi. Pesaing terdekat mencapai angka 61, sementara sebagian besar pesaing lainnya masih terjebak di angka 40-an dan 50-an.

Untuk tugas-tugas sederhana dan rutin yang tidak memerlukan agen AI lengkap, gunakan ClickUp Automations. Fitur ini mengikuti kerangka kerja “pemicu-kondisi-tindakan”. Contohnya: “Jika suatu tugas terlambat dua hari dan prioritasnya Tinggi, alihkan tugas tersebut ke manajer dan beri tag kepada mereka.”

Tetapkan aturan yang memicu tindakan secara otomatis setiap kali pekerjaan berlanjut menggunakan ClickUp Automations

📚 Baca Selengkapnya: Bagaimana Tim Pemasaran ClickUp Menggunakan ClickUp

2. n8n

n8n adalah platform otomatisasi alur kerja berbasis Node.js dan open-source yang memungkinkan Anda membangun agen AI pemasaran yang kompleks—sangat cocok untuk para ahli teknis atau ahli otomatisasi alur kerja. Anda dapat menghubungkan agen Anda dengan lebih dari 500 integrasi, merencanakan arsitektur multi-agen untuk alur kerja yang kompleks, dan membangun alur kerja agen dengan fleksibilitas yang tinggi.

Untuk membangun agen AI di n8n, Anda harus terlebih dahulu membuat node yang mengatur perilaku agen Anda. Selanjutnya, tambahkan LMM dan node memori pilihan Anda, integrasikan dengan stack teknologi Anda, dan deploy agen tersebut setelah pengujian yang ketat.

3. Zapier

Zapier adalah platform agen AI populer lainnya untuk mendelegasikan pekerjaan kepada asisten cerdas tanpa perlu pemrograman yang rumit. Cukup jelaskan tugas spesifik yang ingin Anda lakukan oleh agen tersebut, hubungkan ke cloud data Anda dan alat-alat relevan lainnya, dan agen tersebut siap digunakan.

Dengan Zapier, Anda dapat mengintegrasikan agen Anda dengan lebih dari 8.000 aplikasi asli dan bahkan memulai prosesnya menggunakan templat agen AI yang sudah jadi untuk mengotomatiskan alur kerja yang ada dengan cepat.

📚 Baca Selengkapnya: Alat Agen AI Terbaik

Bangun Agen AI Pemasaran Tingkat Lanjut dengan ClickUp

Tidak peduli seberapa kuat atau unik strategi pemasaran Anda. Jika alur kerja Anda berantakan, berulang, dan memakan banyak tenaga, upaya pemasaran Anda tidak akan membuahkan hasil.

Dengan ClickUp, Anda dapat membangun dan mengembangkan agen AI pemasaran pertama Anda tanpa perlu menulis satu baris kode pun.

Sementara Brain menangani bagian teknis yang rumit, Ruang Kerja AI Terintegrasi ClickUp menyatukan tugas, pengetahuan, dan percakapan Anda di satu tempat sehingga agen Anda dapat bekerja dengan optimal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Agen AI mengambil alih alur kerja pemasaran yang berulang, termasuk analisis kampanye, persiapan konten, pelaporan, kualifikasi prospek, dan pemantauan keterlibatan pelanggan. Otomatisasi tugas operasional dan analisis data memungkinkan pemasar untuk lebih fokus pada strategi, kreativitas, dan pengambilan keputusan.

Platform terbaik untuk membangun agen pemasaran bergantung pada tingkat kompleksitas agen dan keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan tanpa kode, ClickUp dan Zapier menawarkan fitur NLP yang kuat untuk merancang agen menggunakan instruksi bahasa alami. Bagi pemasar yang memiliki pengetahuan teknis, n8n adalah alat yang sangat baik.

Anda terutama membutuhkan keterampilan desain alur kerja, pemahaman tentang proses pemasaran, dan kemampuan untuk menulis prompt yang jelas. Meskipun pengetahuan pemrograman merupakan nilai tambah, hal itu tidak diperlukan pada platform tanpa kode seperti ClickUp.

AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas operasional pemasaran seperti analisis, pelaporan, dan penyusunan konten, tetapi tidak dapat menggantikan pemasar manusia. Perencanaan strategis, penentuan posisi merek, arahan kreatif, dan pemahaman pelanggan masih memerlukan penilaian dan pengalaman manusia.

Menghubungkan agen AI eksternal cukup mudah di ClickUp. Buka bilah samping App Center Anda dan klik Agents. Pilih opsi Agen AI eksternal. Anda perlu mencari agen tertentu (seperti Cursor atau Codegen), klik Connect, dan ikuti langkah-langkah pengaturan penyedia tersebut—yang sering kali mencakup kunci API atau akses akun eksternal. Setelah terhubung, agen tersebut dapat dipicu dari tugas, sebutan, atau otomatisasi. Pengaturannya mudah, tetapi mungkin memerlukan beberapa konfigurasi tergantung pada alatnya.

Mulailah dengan memetakan alur kerja Anda saat ini untuk mengidentifikasi hambatan. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk agen Anda, tulis prompt yang terstruktur, dan selalu pantau kinerjanya untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Strategi merek, komunikasi krisis, dan interaksi pelanggan yang sensitif tidak boleh sepenuhnya diotomatisasi. Bidang-bidang ini memerlukan nuansa manusia dan pengambilan keputusan yang tidak dapat ditiru secara andal oleh AI.