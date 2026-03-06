10 Alternatif Terbaik Murf AI di [tahun]

Sebagian besar tim yang saya bicarakan tidak kesulitan menemukan suara AI. Mereka kesulitan menjaga agar proses pembuatan suara tidak menjadi berantakan.

Naskah berada di Google Docs, revisi dikirim melalui Slack, tugas dikelola di Asana, dan kemudian Murf AI menjadi tab tambahan yang harus diawasi. Di situlah waktu produksi hilang.

Data Microsoft’s Work Trend Index mengungkap angka di balik gangguan tersebut: karyawan menerima notifikasi setiap dua menit selama jam kerja utama, total sekitar 275 gangguan per hari.

Dan ketika alur kerja suara Anda tersebar di berbagai alat, Anda akan terbebani oleh penyebaran konteks: perpindahan aplikasi yang konstan dan pencarian informasi yang menghambat Anda untuk benar-benar menyelesaikan pekerjaan.

Panduan ini dirancang berdasarkan satu pertanyaan yang sebenarnya perlu Anda pertimbangkan saat memilih alternatif Murf AI: Apakah alat ini akan memudahkan produksi suara untuk dijalankan setiap minggu?

Anda akan menemukan 10 opsi di sini, mulai dari platform kloning suara ultra-realistis hingga ruang kerja all-in-one yang mengintegrasikan skrip, persetujuan, dan aset secara lebih terpadu.

Mengapa Mencari Alternatif Murf AI?

Alternatif Murf AI adalah platform teks-ke-suara (TTS) dan generasi suara AI yang mengubah skrip tertulis menjadi audio yang terdengar alami. Platform ini digunakan oleh pembuat konten, pemasar, tim L&D, dan pengembang produk yang membutuhkan suara profesional tanpa perlu menyewa talent suara untuk setiap pembaruan.

Murf AI berfungsi dengan baik untuk voiceover dasar, tetapi tim mulai mengalami kendala saat volume produksi meningkat dan ekspektasi meningkat.

Seiring dengan permintaan konten yang diperkirakan akan meningkat 5 kali lipat, celah-celah tersebut semakin mencolok:

Harga bisa sulit dibenarkan untuk penggunaan sesekali.

Perpustakaan suara bisa terasa terbatas saat Anda membutuhkan nada merek yang spesifik, dan

Beberapa suara masih terdengar sedikit robotik.

Banyak pengguna juga menyoroti masalah realisme, seperti pengucapan dan aksen yang terdengar sedikit tidak tepat, yang menyebabkan siklus pengeditan tambahan.

Ketika Murf tidak dapat mendukung alur kerja voiceover yang Anda butuhkan secara skala besar, Anda harus mengatasinya dengan menambahkan lebih banyak alat dan langkah. Penumpukan alat ini menyebabkan penundaan dalam proses Anda dan ketidakkonsistenan di seluruh konten Anda.

Alternatif terbaik untuk Murf bergantung pada cara tim Anda memproduksi suara, bukan hanya bagaimana suara tersebut terdengar. Beberapa tim membutuhkan kloning suara berkualitas studio untuk konsistensi merek. Tim lain lebih mementingkan akses API agar pengembang dapat menghasilkan audio di dalam produk mereka atau mengotomatisasi pengisian suara secara massal.

Jika Anda mengelola seluruh alur kerja pembuatan konten, dari naskah hingga aset akhir, ruang kerja terintegrasi dapat menjadi pilihan yang lebih cerdas.

📮 ClickUp Insight: 16% manajer kesulitan mengintegrasikan pembaruan dari berbagai alat ke dalam tampilan yang terpadu. Ketika pembaruan tersebar, Anda akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dan kurang waktu untuk memimpin. Hasilnya? Beban administratif yang tidak perlu, wawasan yang terlewatkan, dan ketidakselarasan. Dengan ruang kerja all-in-one ClickUp, manajer dapat mengonsolidasikan tugas, dokumen, dan pembaruan, mengurangi pekerjaan administratif yang tidak perlu, dan menampilkan wawasan yang paling penting tepat saat dibutuhkan. 💫 Hasil Nyata: Mengumpulkan 200 profesional dalam satu ruang kerja ClickUp, menggunakan templat yang dapat disesuaikan dan pelacakan waktu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan waktu pengiriman di berbagai lokasi.

Sebelum menjelajahi alternatif spesifik, tonton video singkat ini yang menampilkan tips praktis AI yang dapat membantu Anda memaksimalkan produktivitas saat menggunakan alat bertenaga AI dalam alur kerja konten Anda.

Alternatif Murf AI dalam Sekilas

Nama alat Terbaik untuk Fitur unggulan Harga* ClickUp Tim yang mengelola alur kerja konten end-to-end dengan penulisan dan kolaborasi yang didukung AI ClickUp Brain untuk penulisan skrip AI, ClickUp Docs untuk kolaborasi real-time, ClickUp Clips untuk perekaman layar asinkron dan narasi, Bidang Kustom dan otomatisasi. Tersedia tingkat gratis; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. ElevenLabs Kloning suara ultra-realistis dan konten multibahasa Kloning suara dari sampel audio pendek, perpustakaan suara dengan lebih dari 5.000 suara, editor proyek untuk konten berdurasi panjang, studio dubbing dengan sinkronisasi bibir otomatis, dan dukungan untuk lebih dari 70 bahasa. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $5 per bulan. WellSaid Labs Tim perusahaan yang membangun pengalaman suara yang konsisten dengan merek Avatar suara kustom, ruang kerja tim dengan izin berdasarkan peran, perpustakaan pengucapan, kepatuhan SOC 2/HIPAA/GDPR, integrasi dengan Adobe Premiere Pro. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $50/bulan Speechify Teknologi teks-ke-suara yang berfokus pada aksesibilitas dan produktivitas pribadi. Extensi browser, OCR seluler untuk teks fisik, lebih dari 1.000 suara dalam lebih dari 60 bahasa, ringkasan AI dan kuis, sorotan kata per kata. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $29/bulan LOVO AI Pembuat video yang membutuhkan pengeditan suara dan video dalam satu platform Genny video editor, lebih dari 500 suara, kontrol emosi dan penekanan, pembangkitan subtitle otomatis, kloning suara di semua paket berbayar, alat seni AI. Paket berbayar mulai dari $29/bulan Synthesia Pelatih korporat dan tim pemasaran yang membutuhkan presentasi video tanpa studio 240+ avatar stok, avatar pribadi kustom dengan kemampuan multibahasa, dan kloning suara. Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $29/bulan Google Cloud Text-to-Speech Pengembang yang mengintegrasikan suara ke dalam aplikasi secara besar-besaran Lebih dari 380 suara dalam lebih dari 75 bahasa, suara WaveNet/Neural2/Studio, dukungan SSML, Gemini 2. 5 Flash dan model TTS Pro, bayar sesuai penggunaan. Tingkat gratis untuk suara standar; sistem pembayaran berbasis token untuk model Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Aplikasi perusahaan yang memerlukan cakupan bahasa global dan suara kustom. Lebih dari 400 suara neural dalam lebih dari 140 bahasa, Suara Neural Kustom, Studio Suara untuk penyesuaian tanpa kode, sintesis avatar berbicara, dan API sintesis batch. Tersedia tier gratis; bayar sesuai penggunaan. Descript Podcaster dan editor video yang ingin mengedit audio berbasis teks Edit audio dengan mengedit transkrip, kloning suara overdub, penghapusan kata pengisi, dubbing AI dalam 39+ bahasa dengan sinkronisasi bibir, opsi model Claude/Gemini/GPT. Paket berbayar mulai dari $24 per bulan CAMB AI Dubbing multibahasa cepat dengan sinkronisasi bibir otomatis 150+ bahasa, penyesuaian sinkronisasi bibir otomatis, kloning suara antar bahasa, pemrosesan batch untuk perpustakaan konten besar Rencana gratis tersedia; rencana berbayar mulai dari $5 per bulan.

Alternatif Murf AI Terbaik yang Dapat Digunakan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk tim yang mengelola alur kerja konten dari awal hingga akhir)

Dapatkan ClickUp secara gratis Kelola seluruh alur kerja konten suara dan video Anda di dalam ruang kerja AI-enabled ClickUp.

ClickUp menggabungkan penulisan berbasis AI, dokumen kolaboratif, dan manajemen tugas ke dalam Ruang Kerja AI Terintegrasi, sehingga tim Anda dapat mengelola alur kerja konten, termasuk proyek suara dan video, dari awal hingga akhir, tanpa perlu terus-menerus beralih konteks.

📮ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antara berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya, sambil tetap mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Tulis dan sempurnakan skrip tanpa meninggalkan ClickUp

Gunakan ClickUp Brain untuk mempercepat alur kerja produksi video dan suara dengan bantuan dalam penulisan skrip, perencanaan, serta pra- dan pasca-produksi.

Alih-alih menulis skrip di satu alat dan mengelola produksi di alat lain, Anda dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan, menyempurnakan, dan memoles skrip langsung di dalam ClickUp Docs.

AI ini memanfaatkan konteks ruang kerja Anda, seperti ringkasan proyek, skrip sebelumnya, atau dokumen merek yang telah Anda simpan di ClickUp, untuk menjaga konsistensi draf Anda tanpa perlu menyalin dan menempel secara manual.

Selain bantuan penulisan, Anda dapat membuat ClickUp Super Agents untuk secara otomatis menangani tugas seperti menyusun ringkasan, merangkum umpan balik, dan mengarahkan konten untuk persetujuan. Mereka akan bekerja di latar belakang seperti rekan tim konten yang didukung AI untuk mempercepat jadwal produksi Anda.

Otomatiskan alur kerja konten untuk pembuatan voiceover dengan ClickUp Super Agents

Dari draf skrip hingga tugas produksi dalam satu klik

Buat tugas ClickUp yang dapat dilacak langsung dari obrolan atau dokumen.

Bekerja sama dalam mengedit skrip secara real-time dengan ClickUp Docs, pusat kolaborasi tim Anda untuk pengeditan bersama. Beberapa anggota tim dapat mengedit secara bersamaan, meninggalkan komentar langsung, dan menandai pemangku kepentingan untuk persetujuan.

Riwayat versi mencatat setiap perubahan, sehingga Anda tidak akan kehilangan draf.

Saat naskah sudah siap, Anda dapat menghubungkannya langsung ke tugas ClickUp yang sesuai, menetapkan langkah produksi dubbing, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan, tanpa perlu meninggalkan platform.

Rekam dan bagikan draf dubbing langsung di ClickUp

Rekam audio dan video langsung dari layar Anda dan ubah menjadi potongan yang dapat dibagikan dengan ClickUp Clips

Bagi tim yang merekam audio atau video sendiri, rekam layar dan narasi suara, lalu bagikan secara instan dengan tim Anda menggunakan ClickUp Clips. Ini sangat cocok untuk konten pelatihan internal, demo produk, atau umpan balik asinkron pada draf rekaman suara.

Hasilnya: seluruh alur kerja produksi konten Anda, mulai dari ideasi hingga naskah hingga aset akhir, berada di satu tempat.

Catatan: Pikirkan ClickUp sebagai tulang punggung alur kerja konten Anda. Ia menjaga skrip, umpan balik, dan tugas produksi tetap terorganisir, tetapi untuk generasi suara AI, Anda tetap memerlukan alat TTS khusus.

Fitur terbaik ClickUp

Lihat alur kerja konten Anda sesuai dengan cara tim Anda bekerja terbaik menggunakan ClickUp Views , mulai dari papan Kanban hingga garis waktu hingga tampilan daftar.

Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk menambahkan detail yang penting bagi alur kerja Anda, baik itu status skrip atau tahap persetujuan.

Biarkan ClickUp Automations menangani tugas-tugas berulang, sehingga tim Anda dapat fokus pada pembuatan konten daripada mengejar pembaruan.

Kelebihan dan kekurangan ClickUp

Keuntungan:

Tingkat gratis ClickUp cukup generos untuk kreator solo dan tim kecil untuk memulai tanpa biaya di muka.

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang kesehatan produksi konten Anda, identifikasi hambatan, dan pantau beban kerja tim di seluruh proyek dengan sekali pandang menggunakan Dashboard ClickUp

Review skrip, tinggalkan komentar, dan setujui konten di mana saja dengan aplikasi seluler Anda.

Skrip dan briefs terhubung langsung ke tugas yang mereka miliki, sehingga konteks selalu tersedia, dan tidak ada yang terisolasi.

Terintegrasi dengan alat yang sudah ada di platform Anda seperti Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot, dan Zapier.

Kekurangan:

Pengalaman aplikasi seluler mungkin tidak sehalus versi desktop untuk beberapa fitur canggih.

Tim yang fokus pada generasi suara mungkin tidak memerlukan fungsi manajemen proyek penuh.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan dari TrustRadius menyebutkan:

Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak alur kerja pembuatan konten media sosial dan digital kami. Ini memungkinkan kami melihat status setiap konten (sedang dikerjakan, memerlukan revisi, dijadwalkan, dll.) beserta siapa desainer utama yang bertanggung jawab. Hal ini juga menghilangkan komunikasi email bolak-balik, karena bagian komentar untuk setiap tugas dapat digunakan untuk mendiskusikan dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (untuk melacak dan mengikuti siklus pembuatan konten kami).

2. ElevenLabs (Terbaik untuk kloning suara ultra-realistis dan konten multibahasa)

melalui ElevenLabs

Ketika konten Anda membutuhkan suara yang tidak dapat dibedakan dari rekaman manusia, ElevenLabs adalah pilihan yang andal.

Platform ini menggunakan model neural canggih untuk menangkap infleksi halus, pola pernapasan, dan nuansa emosional yang sering terlewatkan oleh alat TTS lainnya.

Kloning suara adalah fitur unggulan ElevenLabs. Unggah sampel audio singkat, dan platform ini akan menciptakan versi sintetis dari suara tersebut. Anda dapat mempertahankan narator merek yang konsisten di seluruh proyek atau melokalkan konten sambil mempertahankan karakteristik pembicara.

Fitur Proyek menangani konten berdurasi panjang, memungkinkan Anda mengarahkan beberapa suara di seluruh bab dengan kecepatan yang konsisten.

Studio dubbing ini mengotomatiskan konten multibahasa. Unggah video, dan ElevenLabs akan menerjemahkan, menerjemahkan, dan merekam ulang suaranya dalam bahasa target Anda, dengan menyesuaikan waktu dan nada. Bagi tim konten global, ini memangkas waktu dubbing dari minggu menjadi jam.

Fitur terbaik ElevenLabs

Buat replika sintetis dari suara apa pun hanya dengan beberapa menit rekaman audio.

Kelola konten berdurasi panjang seperti buku audio, podcast, atau modul kursus dengan editor berbasis timeline.

Unggah konten video dan buat versi dubbing dalam bahasa baru.

Kelebihan dan kekurangan ElevenLabs

Keuntungan:

Akses perpustakaan dengan lebih dari 5000 suara.

Buat suara yang terdengar alami untuk chatbot dan asisten virtual.

Dukungan multibahasa yang komprehensif dalam lebih dari 70 bahasa

Kekurangan:

Menyesuaikan pengucapan atau nada memerlukan beberapa kali percobaan.

Kloning suara memerlukan perhatian yang cermat terhadap hak penggunaan dan pertimbangan etis.

Kurva pembelajaran yang lebih curam untuk fitur-fitur lanjutan seperti Projects Editor

Harga ElevenLabs

Gratis

Starter: $5/bulan

Pencipta: $22/bulan

Pro: $99/bulan

Ulasan dan penilaian ElevenLabs

G2: 4.5/5 (1.000+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Seorang pengguna G2 melaporkan: ElevenLabs menawarkan suara yang sangat alami dengan prosodi dan intonasi yang excellent. Kualitasnya konsisten bahkan pada teks yang lebih panjang, dan API-nya mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi dunia nyata. Kustomisasi suara, stabilitas, dan latensi rendah menjadikannya alat yang andal untuk penggunaan produksi, bukan hanya demo.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ElevenLabs?

Seorang pengguna G2 melaporkan:

3. WellSaid Labs (Terbaik untuk tim perusahaan yang membangun pengalaman suara yang konsisten dengan merek)

via WellSaid Labs

Tim perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar suara berkualitas. Anda membutuhkan kontrol tata kelola, kontrol kolaborasi, dan avatar suara eksklusif.

WellSaid Labs berfokus pada kasus penggunaan perusahaan. Platform ini menyediakan ruang kerja tim di mana pengguna dapat berkolaborasi pada proyek suara dengan izin berdasarkan peran. Perpustakaan pengucapan memastikan istilah teknis, nama merek, dan jargon industri terdengar benar di seluruh konten.

Avatar suara kustom memungkinkan organisasi menciptakan suara AI eksklusif. Anda dapat bekerja sama dengan tim WellSaid untuk mengembangkan suara yang membantu membangun identitas merek yang kuat yang tidak dapat ditiru oleh pesaing atau pelanggan lain.

Fitur keamanan dan kepatuhan memenuhi persyaratan perusahaan. Kepatuhan SOC 2, integrasi SSO, dan catatan audit memberikan tim IT kendali yang mereka butuhkan.

Fitur terbaik WellSaid Labs

Tempel atau unggah skrip ke WellSaid Studio, pilih suara, dan dapatkan narasi real-time dengan kontrol penuh atas output.

Buat kamus pengucapan kustom untuk nama merek dan istilah teknis.

Hubungkan WellSaid Labs ke Adobe Premiere Pro dan Adobe Express untuk membuat dan menempatkan dubbing langsung dalam alur kerja pengeditan Anda.

Kelebihan dan kekurangan WellSaid Labs

Keuntungan:

Perpustakaan suara AI dengan lebih dari 120 bahasa yang mencakup berbagai aksen dan gaya.

Sesuai dengan standar HIPAA, GDPR, ADA, dan WCAG.

Bekerja dengan tim Anda secara real-time dalam alur kerja terintegrasi dan tinggalkan komentar di proyek-proyek yang dibagikan.

Kekurangan:

Tidak ada rencana gratis permanen

Pembuatan suara kustom melibatkan proses pengaturan yang lebih lama.

API pengembang ditujukan untuk kasus penggunaan perusahaan.

Harga WellSaid Labs

Gratis

Creative: $55/pengguna/bulan

Bisnis: $160 per pengguna per bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan peringkat WellSaid Labs

G2: 4.6/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Seorang pengguna G2 menyebutkan: Saya suka betapa mudahnya menggunakan WellSaid Studio. Ini menghemat banyak waktu saya dalam pembuatan suara. Saya mengambil naskah, memasukkannya ke dalam alat, dan mendapatkan audio realistis. Pengalaman berkualitas tinggi dan menghemat waktu ini luar biasa. Saya menggunakannya setiap saat. Saya juga sangat suka bisa memilih dari berbagai suara. Sebagai perusahaan global, hal ini sangat penting dan berdampak besar bagi karyawan kami untuk mendengar suara yang mirip dengan suara mereka.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WellSaid Labs?

Seorang pengguna G2 menyebutkan:

4. Speechify (Terbaik untuk teks-ke-suara yang berfokus pada aksesibilitas dan produktivitas pribadi)

melalui Speechify

Ingin mengubah teks apa pun menjadi audio dan mendengarkannya? Maka Speechify akan sangat berguna bagi Anda. Aplikasi ini sempurna untuk membaca dokumen, Google Docs, PDF, artikel, email, situs web, buku, atau materi teks apa pun yang Anda pilih.

Speechify awalnya dikembangkan sebagai alat aksesibilitas. Ekstensi browser ini membacakan halaman web secara lisan, sementara aplikasi selulernya memindai dokumen fisik menggunakan OCR dan mengubahnya menjadi suara. Alat ini menghilangkan hambatan bagi individu dengan kesulitan membaca atau siapa pun yang lebih suka belajar melalui audio menggunakan perangkat lunak speech-to-text.

Perpustakaan suara mencakup suara neural berkualitas tinggi, dan pengaturan kecepatan memungkinkan Anda mendengarkan dengan kecepatan yang dipercepat. Sinkronisasi lintas perangkat memastikan Anda dapat memulai artikel di laptop dan melanjutkan mendengarkan di ponsel. Meskipun Speechify Studio menawarkan pembangkitan suara, kekuatan inti platform ini tetap pada produktivitas pribadi.

Fitur terbaik Speechify

Dapatkan akses ke lebih dari 1.000 suara AI realistis dalam lebih dari 60 bahasa dan aksen.

Buat ringkasan dan kuis AI berdasarkan konten.

Lihat setiap kata ditampilkan secara bersamaan dengan narasi di layar: Perpustakaan dan progres mendengarkan Anda dapat diakses di semua perangkat desktop dan mobile.

Kelebihan dan kekurangan Speechify

Keuntungan:

Desain yang mengutamakan aksesibilitas memudahkan pembacaan bagi orang dengan disleksia atau gangguan penglihatan.

Pilihan input yang fleksibel, mulai dari halaman web dan PDF hingga buku fisik.

Mendengarkan dengan cepat membantu Anda mengonsumsi konten lebih cepat

Kekurangan:

Kualitas suara untuk penggunaan produksi tidak sebanding dengan platform TTS khusus.

Fitur studio untuk pembuatan konten kurang berkembang dibandingkan dengan alat baca inti.

Peningkatan ke paket premium diperlukan untuk akses penuh ke perpustakaan suara.

Harga Speechify

Gratis

Premium: $29/bulan

Ulasan dan penilaian Speechify

G2: 4. 4/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Seorang pengguna G2 berbagi pengalamannya: Speechify menghemat banyak waktu saya. Saya bisa mendengarkan email atau halaman web apa pun daripada harus membacanya berulang kali dan tersesat dalam zona.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Speechify?

Seorang pengguna G2 berbagi pengalamannya:

5. LOVO AI (Terbaik untuk pembuat video yang membutuhkan suara dan pengeditan dalam satu platform)

Menggunakan alat terpisah untuk dubbing, subtitle, dan pengeditan video membuang-buang waktu. Itulah saat LOVO AI, platform pembuatan konten all-in-one, datang untuk menyelamatkan Anda. Platform ini menggabungkan pembangkitan suara dengan editor video bernama Genny untuk mengatasi frustrasi umum yang dialami oleh pembuat video.

Perpustakaan suara mencakup lebih dari 500 suara AI, tetapi yang membedakannya adalah Genny. Fitur ini memungkinkan Anda menambahkan suara langsung ke garis waktu video dan menghasilkan subtitle otomatis tanpa perlu mengekspor ke alat lain.

Kontrol emosi dan penekanan memungkinkan Anda mengarahkan cara AI menyampaikan dialog. Tandai kata-kata untuk penekanan, sesuaikan tempo, atau pilih nada emosional seperti “bersemangat” atau “serius.” Bagi kreator yang membutuhkan lebih dari narasi datar, kontrol ini menambah ekspresivitas.

Fitur terbaik LOVO AI

Generate teks terjemahan secara otomatis dari rekaman suara Anda dan sesuaikan gaya teks tersebut agar sesuai dengan merek Anda.

Akses fitur kloning suara pada semua paket berbayar.

Tulis skrip lebih cepat dengan penulis AI Genny

Kelebihan dan kekurangan LOVO AI

Keuntungan:

Proyek disimpan dengan aman di cloud dan dapat diakses oleh tim kapan saja.

Alat seni AI ini mengubah ide teks menjadi visual yang hidup.

Pengembang dapat mengintegrasikan suara AI canggih LOVO ke dalam aplikasi atau layanan mereka sendiri dengan akses API.

Kekurangan:

Fitur pengeditan video relatif dasar dibandingkan dengan editor khusus.

Kualitas suara bervariasi di seluruh perpustakaan yang besar

Harga LOVO AI

Basic: $29 per pengguna per bulan

Pro: $48 per pengguna per bulan

Pro+: $149 per pengguna per bulan

Ulasan dan peringkat LOVO AI

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LOVO AI?

Seorang pengguna membagikan pengalamannya di G2:

6. Synthesia (Terbaik untuk pelatih korporat dan tim pemasaran yang membutuhkan presentasi video tanpa studio)

melalui Synthesia

Jika Anda menyukai ide voiceover AI tetapi ingin melangkah lebih jauh dengan menambahkan presenter visual ke konten Anda, coba Synthesia.

Ini mengubah naskah tertulis Anda menjadi video yang rapi, dipandu oleh avatar digital yang realistis. Anda juga dapat mengkloning suara Anda sendiri untuk membuat pengiriman terasa lebih sesuai dengan merek Anda.

Synthesia memungkinkan Anda membuat konten yang menarik tanpa perlu menyewa kru film, menyewa peralatan, atau tampil di depan kamera sendiri.

Fitur terbaik Synthesia

Pilih dari lebih dari 240 avatar stok atau buat avatar pribadi kustom Anda sendiri yang dapat berbicara dengan lancar dalam lebih dari 160 bahasa.

Sematkan tombol ajakan bertindak (CTA) dan kuis yang dapat diklik langsung ke pemutar video untuk meningkatkan retensi penonton.

Terjemahkan skrip secara otomatis, buat teks terjemahan yang sesuai, dan terapkan dubbing AI atau kloning suara dalam lebih dari 80 bahasa dengan satu klik.

Kelola produksi dengan Brand Kits yang diterapkan otomatis dan kolaborasi tim secara real-time.

Kelebihan dan kekurangan Synthesia

Keuntungan:

Menghilangkan biaya tinggi dan masalah logistik yang biasanya terkait dengan syuting video tradisional dan sesi perekaman suara.

Meningkatkan jangkauan global dengan terjemahan cepat

Tidak memerlukan pengalaman sebelumnya dalam pengeditan video atau audio.

Kekurangan:

Avatar studio kelas atas melibatkan proses pembuatan yang memakan waktu.

Harga Synthesia

Basic: Gratis

Starter: $29/bulan

Pencipta: $89/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Synthesia

G2: 4.7/5 (2.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (300+ ulasan)

Seorang pengguna melaporkan di G2: Pengisi suara dan kemudahan menambahkan lapisan modus tambahan untuk para pembelajar. Menggunakan teks dan video dasar saja tidak cukup untuk semua jenis pembelajar. Dengan cara cepat dan mudah untuk menambahkan pengisi suara, produk akhir kita menjadi jauh lebih baik dan yang lebih penting, dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Synthesia?

Seorang pengguna melaporkan di G2:

7. Google Cloud Text-to-Speech (Terbaik untuk pengembang yang mengintegrasikan suara ke dalam aplikasi secara besar-besaran)

Ketika aplikasi Anda harus menghasilkan suara untuk ribuan permintaan setiap hari, Anda tidak boleh mengambil risiko downtime atau masalah latensi. Dengan mempertimbangkan hal itu, Google Cloud TTS menawarkan keandalan tingkat perusahaan dengan kemudahan bayar sesuai penggunaan, menggunakan teknologi yang sama di balik Google Assistant.

Bagi pengembang yang sudah berada dalam ekosistem Google Cloud, integrasi sangat mudah. Dukungan SSML memberikan kontrol yang presisi atas pengucapan, jeda, dan kecepatan bicara, yang sangat penting untuk pengalaman merek atau alat aksesibilitas.

Fitur terbaik Google Cloud Text-to-Speech

Generate ucapan yang terdengar alami dengan suara studio, suara Polyglot, dan model Gemini 2. 5 Flash TTS yang baru ditambahkan (dibebankan melalui sistem pembayaran berbasis token).

Akses lebih dari 380 suara dalam lebih dari 75 bahasa dan varian untuk mengembangkan aplikasi multibahasa.

Kinerja dinamis untuk pembacaan yang ekspresif: puisi, siaran berita, cerita, dan bisikan.

Kelebihan dan kekurangan Google Cloud Text-to-Speech

Keuntungan:

Keandalan tingkat perusahaan yang mampu menangani volume permintaan yang besar.

Integrasi mendalam dengan Google Cloud Platform

Harga bayar sesuai penggunaan yang dapat diprediksi tanpa lisensi kursi.

Kekurangan:

Layanan ini sepenuhnya bergantung pada cloud.

Membutuhkan sumber daya pengembang untuk implementasi.

Kontrol kreatif yang lebih sedikit dibandingkan dengan platform produksi konten

Harga Google Cloud Text-to-Speech

Model berbasis Gemini (Penetapan harga berdasarkan token, tidak ada tingkat gratis)

Gemini 2. 5 Flash TTS: $0. 50 per 1 juta token teks + $10. 00 per 1 juta token audio

Gemini 2.5 Pro TTS: $1.00/1 juta token teks + $20.00/1 juta token audio

Model standar (Penetapan harga berdasarkan karakter, tersedia tingkatan gratis)

Suara Standar: Gratis hingga 4 juta karakter per bulan, kemudian $4 per 1 juta karakter.

WaveNet Voices: Gratis hingga 4 juta karakter per bulan, kemudian $4 per 1 juta karakter.

Neural2 Voices: Gratis hingga 1 juta karakter per bulan, kemudian $16 per 1 juta karakter.

Polyglot (Preview): Gratis hingga 1 juta karakter per bulan, kemudian $16 per 1 juta karakter.

Chirp 3: HD Voices: Gratis hingga 1 juta karakter/bulan, kemudian $30 per 1 juta karakter

Chirp 3: HD (tingkat atas): Tidak ada tingkat gratis, $60 per 1 juta karakter

Studio Voices: Gratis hingga 1 juta karakter per bulan, kemudian $160 per 1 juta karakter.

Ulasan dan penilaian Google Cloud Text-to-Speech

G2: 4. 4/5 (100+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2: Sintesis suara menghasilkan hasil yang konsisten dan alami di berbagai bahasa, dengan keunggulan khusus dalam bahasa-bahasa India. Pengaturan deployment sangat mudah, karena integrasi API hanya memerlukan konfigurasi minimal. Kualitas output tetap andal bahkan saat sistem berada di bawah beban berat. Latency sangat rendah sehingga dapat digunakan di lingkungan produksi tanpa perlu buffering tambahan.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Cloud Text-to-Speech?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna G2:

8. Microsoft Azure Text to Speech (Terbaik untuk aplikasi perusahaan yang membutuhkan cakupan bahasa global dan suara kustom)

melalui Microsoft Azure Text to Speech

Perusahaan global sering menghadapi fragmentasi vendor saat melayani pasar internasional. Azure Text to Speech mengatasi hal ini dengan menyediakan suara yang berfungsi di berbagai bahasa dan terintegrasi dengan infrastruktur Microsoft yang sudah ada.

Microsoft Azure TTS menawarkan lebih dari 400 suara neural dalam lebih dari 140 bahasa. Cakupan ini menghilangkan kebutuhan untuk menggabungkan beberapa penyedia TTS. Suara Neural Kustom memungkinkan Anda membuat suara AI eksklusif dengan merekam data pelatihan dan menerapkan model secara eksklusif untuk aplikasi Anda.

Speech Studio menyediakan antarmuka visual untuk menyesuaikan pengucapan dan menguji suara tanpa perlu menulis kode. Fleksibilitas ini sangat berharga bagi organisasi dengan kemampuan teknis yang beragam.

Fitur terbaik Microsoft Azure Text to Speech

Latih suara AI menggunakan rekaman Anda sendiri untuk menciptakan suara eksklusif untuk organisasi Anda.

Sesuaikan pengucapan dan pratinjau SSML tanpa perlu menulis kode.

Sesuaikan file audio untuk hasil berkualitas profesional.

Kelebihan dan kekurangan Microsoft Azure Text to Speech

Keuntungan:

Jaringan saraf dalam membuat suara sintetis hampir tidak dapat dibedakan dari rekaman manusia, mengurangi kelelahan pendengaran selama interaksi AI.

Azure kini menawarkan sintesis avatar berbicara, menggabungkan Custom Neural Voice dengan avatar video untuk layanan pelanggan dan e-learning.

Mendukung file berdurasi lebih dari 10 menit secara asinkron melalui API sintesis batch.

Kekurangan:

Custom Neural Voice memerlukan data pelatihan yang signifikan dan waktu penyiapan yang cukup.

Kompleksitas dapat membebani tim yang hanya membutuhkan TTS dasar.

Struktur harga memerlukan perencanaan yang cermat untuk penggunaan volume tinggi.

Harga Microsoft Azure Text to Speech

Gratis

Bayar sesuai penggunaan: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Microsoft Azure Text to Speech

G2: 4. 2/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Seorang pengguna berbagi pengalamannya di G2: Ini membuat proses mengubah teks biasa menjadi ucapan yang terdengar alami menjadi sangat mudah. SDK dan REST API-nya sangat sederhana: cukup ambil kunci Anda, akses endpoint, dan Anda sudah bisa berbicara dalam hitungan menit. Saya suka bahwa platform ini mendukung banyak bahasa dan suara neural-nya terdengar seperti manusia, bukan robot. SSML adalah bonus yang bagus saat Anda perlu menyesuaikan kecepatan atau menambahkan jeda, dan opsi suara kustom sangat bagus jika Anda ingin memiliki suara bermerek sendiri.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Azure Text to Speech?

Seorang pengguna berbagi pengalamannya di G2:

9. Descript (Terbaik untuk podcaster dan editor video yang ingin mengedit audio berbasis teks)

melalui Descript

Mengedit suara dengan mendengarkan dan menggeser gelombang suara (waveform) lambat dan membosankan. Untuk mengatasi hal ini, Descript memungkinkan Anda mengedit audio dan video dengan mengedit teks.

Unggah audio atau video, dapatkan transkrip otomatis, lalu edit transkrip untuk mengedit media. Hapus kata dari transkrip, dan kata tersebut akan hilang dari rekaman. Proses ini secara drastis mempercepat pasca-produksi untuk pembuat podcast dan video.

Fitur kloning suara Descript, Overdub, layak mendapat perhatian khusus. Anda dapat melatih model menggunakan suara Anda, lalu mengetik kata-kata baru untuk diucapkan dengan suara Anda.

Platform ini juga mencakup perekaman layar dan transkripsi, menangani seluruh alur kerja dari perekaman hingga ekspor.

Fitur terbaik Descript

Pilih dari model Claude, Gemini, dan GPT berdasarkan kompleksitas tugas.

Identifikasi dan hapus kata pengisi seperti “um,” “uh,” dan lainnya dengan satu klik.

Terjemahkan dan dubbing video ke lebih dari 39 bahasa dengan sinkronisasi bibir otomatis.

Kelebihan dan kekurangan Descript

Keuntungan:

Menghilangkan noise latar belakang dan meningkatkan kualitas suara tanpa perlu mikrofon mahal atau peredam suara.

Overdub menghemat waktu perekaman ulang yang signifikan.

Perbaiki kata yang diucapkan salah atau audio yang salah hanya dengan mengetik.

Kekurangan:

Kualitas suara overdub tidak sebanding dengan platform TTS khusus.

Ketepatan transkripsi bervariasi tergantung pada kualitas audio.

Fitur pengeditan video lanjutan yang terbatas

Harga Descript

Hobbyist: $24/pengguna/bulan

Pencipta: $35/pengguna/bulan

Bisnis: $65 per pengguna per bulan

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Descript

G2: 4.6/5 (lebih dari 500 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Seorang pengguna G2 mengatakan: Saya terbiasa mengedit di iMovie dan program sejenis Final Cut, bahkan pernah mencoba CapCut dasar, namun ini membuat pengeditan se mudah mengedit dokumen! dan sangat cepat pula. Saya suka bisa mengubah klip menjadi "Cold Opens" dengan menyalin teks dari bagian tertentu ke bagian atas skrip, dan ternyata berfungsi dengan baik.

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Descript?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

10. CAMB AI (Terbaik untuk dubbing multibahasa cepat dengan sinkronisasi bibir otomatis)

melalui CAMB AI

Mendubbing konten video ke dalam beberapa bahasa secara tradisional memerlukan aktor suara, terjemahan, dan penyesuaian waktu yang cermat. Ini adalah proses yang lambat dan mahal.

CAMB AI mengotomatiskan ini dengan suara yang dihasilkan AI yang sinkron dengan gerakan bibir pembicara asli. Pemrosesan batch menangani perpustakaan konten besar, memungkinkan perusahaan media dan penyedia e-learning untuk mendubbing seluruh katalog dengan efisien.

Fitur terbaik CAMB AI

Gunakan AI untuk menyesuaikan audio dan visual sehingga konten dubbing terlihat alami.

Pertahankan karakteristik suara asli pembicara saat melakukan dubbing ke bahasa baru.

Dubbing beberapa video secara bersamaan untuk memperluas upaya lokalisasi.

Kelebihan dan kekurangan CAMB AI

Keuntungan:

Pengisian suara yang jauh lebih cepat dibandingkan metode tradisional

Teknologi sinkronisasi bibir menciptakan konten lokal yang terlihat lebih alami.

Dukungan bahasa yang luas mencakup hampir semua kebutuhan distribusi global.

Kekurangan:

Kualitas audio dubbing dapat bervariasi tergantung pada bahasa.

Kurang cocok untuk konten di mana akting suara yang halus dan detail sangat penting.

Desain berbasis API dan opsi konfigurasi lanjutan dapat membingungkan pengguna yang tidak memiliki pengalaman pengembangan.

Harga CAMB AI

Gratis

Essentials: $5/bulan

Pro: $20/bulan

Premier: $75/bulan

Lanjutan: $250/bulan

Ahli: $900/bulan

Ulasan dan peringkat CAMB AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Perbaiki Alur Kerja di Balik Produksi Voiceover Anda dengan ClickUp

Alternatif terbaik untuk Murf AI tergantung pada di mana Murf mulai tidak memadai bagi Anda. Jika Anda membutuhkan kloning suara yang lebih realistis, ElevenLabs atau WellSaid Labs mungkin lebih cocok. Jika Anda sedang mengintegrasikan suara ke dalam aplikasi atau produk, Google Cloud Text-to-Speech dan Azure lebih cocok untuk skalabilitas dan akses API.

Bagi banyak tim, tantangan sebenarnya dimulai sebelum suara bahkan dihasilkan. Naskah, umpan balik, dan aset tersebar di berbagai alat, membuat proses produksi lebih sulit dikelola daripada proses generasi suara itu sendiri.

Di situlah ClickUp menonjol. Aplikasi ini memberikan tim Anda satu tempat untuk menulis skrip, mengoordinasikan ulasan, membagikan tugas, dan memastikan konten bergerak dari draf hingga aset final.

Ingin cara yang lebih terorganisir untuk mengelola proyek suara? Coba ClickUp secara gratis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Murf AI menawarkan paket gratis dengan menit suara terbatas dan ekspor berwatermark. Penggunaan komersial tanpa watermark memerlukan langganan berbayar.

ElevenLabs menekankan pada kloning suara dan suara neural ultra-realistis, sementara Murf AI berfokus pada perpustakaan suara yang lebih luas dengan alat pengeditan yang lebih sederhana. Fitur Projects ElevenLabs lebih baik dalam menangani konten berdurasi panjang, tetapi antarmuka Murf mungkin terasa lebih ramah bagi tim yang baru mengenal generasi suara AI.

Prioritaskan kualitas suara sesuai kebutuhan Anda, cakupan bahasa untuk audiens Anda, opsi integrasi dengan alat yang sudah ada, dan fitur kolaborasi jika beberapa anggota tim akan membuat konten.

