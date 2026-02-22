Cara Menggunakan Oracle AI untuk Otomatisasi ERP dan Analisis

Sistem ERP Anda memegang kunci keberhasilan bisnis Anda, tetapi apakah Anda benar-benar memanfaatkannya?

Sebagian besar organisasi memiliki tumpukan data operasional, secara manual mengejar laporan, memperbaiki alur kerja, dan merespons masalah yang sebenarnya dapat diprediksi oleh AI berminggu-minggu sebelumnya.

Oracle AI menjanjikan perubahan dengan mengintegrasikan otomatisasi dan analisis prediktif langsung ke dalam alur kerja yang sudah ada. Ini adalah alat yang kuat, tetapi tidak selalu mudah untuk digunakan secara efektif. Jadi sebelum Anda mulai, penting untuk memahami dengan tepat apa yang Anda hadapi.

Dalam blog ini, kami akan membahas cara menggunakan Oracle AI untuk otomatisasi ERP dan analitik, serta mengapa ClickUp, ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, mungkin menjadi alternatif yang lebih sederhana dan praktis yang layak dipertimbangkan.

Apa itu Oracle AI dalam ERP?

melalui Oracle

Oracle AI dalam ERP adalah rangkaian kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) yang terintegrasi langsung ke dalam Oracle Cloud ERP. Sistem ini beroperasi di dalam modul-modul Oracle yang sudah ada, termasuk keuangan, pengadaan, rantai pasokan, dan manajemen proyek, untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mendeteksi anomali, dan menampilkan rekomendasi berbasis data secara real-time.

Lapisan AI alat ini memanfaatkan teknologi seperti Oracle Digital Assistant, model pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk membantu pengguna berinteraksi dengan data ERP secara lebih intuitif.

Selain itu, sistem ini dapat mendeteksi faktur ganda, memprediksi arus kas, mengotomatisasi entri jurnal, dan menghasilkan laporan keuangan tanpa intervensi manual.

🧠 Fakta Menarik: Versi pertama dari sistem ERP sebenarnya merupakan kolaborasi antara IBM dan J. I. Case, produsen traktor, pada tahun 1960-an. Mereka mengembangkan sistem yang disebut ‘Materials Requirements Planning’ (MRP). Pada masa itu, sistem ini merupakan operasi berukuran ruangan yang digunakan untuk menghitung jumlah bagian yang dibutuhkan untuk membangun satu unit mesin.

Jenis-jenis Teknologi AI dalam Oracle ERP

melalui Oracle

Oracle Fusion Cloud ERP menggabungkan beberapa jenis AI, masing-masing dirancang untuk tugas yang berbeda. Berikut penjelasan sederhana dan praktis tentang setiap teknologi agar Anda dapat memilih yang tepat untuk tugas yang tepat.

Pembelajaran mesin dan analisis prediktif

ML belajar dari data historis Anda untuk memprediksi masa depan. Alih-alih Anda membuat spreadsheet kompleks, algoritma ML menganalisis transaksi masa lalu untuk memprediksi hasil seperti arus kas, permintaan pelanggan, atau kebutuhan persediaan.

Dalam praktiknya, hal itu berarti:

Pemantauan permintaan: Alih-alih mengandalkan penjualan tahun lalu, sistem menyesuaikan perkiraan menggunakan sinyal real-time, seperti tren penjualan saat ini atau perbincangan di media sosial.

Peramalan arus kas: Ini memprediksi kapan pelanggan akan membayar faktur mereka, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi kas masa depan Anda dan mengidentifikasi potensi kekurangan dana sejak dini.

Deteksi anomali: Sistem secara otomatis mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa yang dapat menandakan kesalahan atau bahkan penipuan, sehingga Anda dapat segera menyelidikinya.

🔍 Tahukah Anda? Implementasi ERP terkenal sulit. Contoh paling terkenal adalah Hershey’s pada tahun 1999. Mereka mencoba meluncurkan sistem tepat sebelum musim sibuk mereka, tetapi sistem mengalami gangguan besar. Sayangnya, mereka tidak dapat mengirimkan permen senilai $100 juta untuk Halloween, yang menyebabkan harga saham mereka anjlok 8% dalam sehari.

Pemrosesan bahasa alami dan agen AI

NLP (Natural Language Processing) memungkinkan Anda untuk "berbicara" dengan perangkat lunak Anda. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada sistem ERP Anda dalam bahasa Inggris yang sederhana dan mendapatkan jawaban, sama seperti Anda berbicara dengan rekan kerja. Ini merupakan penghematan waktu yang signifikan dibandingkan dengan menavigasi menu yang tak berujung dan menjalankan laporan bawaan yang kaku.

Agen AI Oracle dapat menangani tugas multi-langkah berdasarkan permintaan sederhana. Misalnya, seorang manajer keuangan dapat meminta, “Tampilkan semua faktur yang sudah lewat jatuh tempo lebih dari 30 hari dari pemasok di wilayah EMEA,” dan agen AI akan langsung menghasilkan dan mengirimkan laporan tersebut.

Otomatisasi proses robotik

Jika Anda memiliki tugas yang sangat berulang dan berbasis aturan, otomatisasi proses robotik (RPA) adalah alat yang tepat. RPA menggunakan "bot" perangkat lunak untuk meniru tindakan manusia seperti mengklik, menyalin, dan menempelkan data antar sistem. Ini ideal untuk pekerjaan rutin yang tidak memerlukan pengambilan keputusan yang kompleks.

Kasus penggunaan RPA yang umum dalam perangkat lunak ERP meliputi:

Mengekstrak data dari file PDF faktur dan memasukkannya ke dalam sistem

Memperbarui informasi vendor dalam file data master

Merekonsiliasi transaksi antara sistem ERP Anda dan laporan bank.

Cara Menggunakan Oracle AI untuk Otomatisasi ERP dan Analisis

Belajar cara menggunakan Oracle AI untuk otomatisasi ERP dan analitik berarti mengetahui di mana harus mengaplikasikannya.

Analisis memberi tahu Anda apa yang sedang terjadi. Otomatisasi adalah tindakan yang Anda ambil terhadapnya. Oracle AI dapat mengidentifikasi wawasan dan bertindak atasnya, menangani pekerjaan berulang dan berbasis aturan yang menghabiskan waktu tim Anda di bidang keuangan, pengadaan, dan rantai pasokan. Berikut cara menggunakannya. 🛠️

Langkah #1: Identifikasi proses yang ingin Anda otomatisasi

Tidak semua sistem ERP atau proses layak diotomatisasi secara langsung. Mulailah dengan mengaudit di mana tim Anda menghabiskan upaya manual terbanyak; tugas-tugas berulang dengan volume tinggi yang mengikuti aturan yang dapat diprediksi adalah area di mana Oracle AI memberikan hasil tercepat.

Titik awal yang baik meliputi:

Perekaman faktur dan pencocokan tiga arah dalam proses akuntansi piutang.

Entri jurnal berulang dan rekonsiliasi penutupan periode

Persetujuan pesanan pembelian dalam proses pengadaan

Peramalan permintaan dan pengisian kembali persediaan dalam rantai pasokan

Jika tim AP Anda memasukkan 500 faktur secara manual setiap minggu, itu adalah target pertama Anda. Jika persetujuan pembelian menyebabkan kemacetan, mulailah dari sana.

Langkah #2: Aktifkan fitur Oracle AI yang tepat untuk setiap modul

Fitur Oracle AI terikat pada modul-modul tertentu, jadi setiap fitur perlu diaktifkan secara terpisah sesuai dengan proses yang akan diotomatisasi. Masuk ke konsol admin Oracle Fusion Cloud ERP dan aktifkan fitur-fitur yang relevan:

Untuk otomatisasi faktur: aktifkan Intelligent Document Recognition (IDR) di bawah Oracle Payables

Untuk pengadaan: aktifkan pengalihan permintaan berbasis AI di Oracle Procurement Cloud

Untuk rantai pasokan: aktifkan AI perencanaan permintaan di Oracle SCM Cloud

Untuk penutupan keuangan: aktifkan Oracle Account Reconciliation dengan sertifikasi yang didukung AI.

Administrator Oracle Anda dapat memastikan mana dari fitur-fitur ini yang termasuk dalam tingkat langganan Anda saat ini sebelum proses konfigurasi dimulai.

Langkah #3: Konfigurasikan aturan otomatisasi menggunakan data ERP historis Anda

Setelah fitur diaktifkan, Oracle AI ERP perlu dikonfigurasi agar sesuai dengan cara organisasi Anda beroperasi. Tanpa konfigurasi ini, sistem tidak akan berfungsi optimal secara default.

Dalam pemrosesan faktur, keputusan kunci melibatkan aturan pencocokan Anda: seberapa ketat AI harus mencocokkan faktur dengan PO dan penerimaan barang, serta tingkat toleransi apa yang berlaku untuk perbedaan harga atau jumlah?

Sebuah perusahaan manufaktur yang memproses volume besar penerimaan barang, misalnya, mungkin menetapkan toleransi kuantitas yang lebih ketat daripada perusahaan jasa yang sebagian besar menangani faktur vendor berbasis langganan.

Oracle AI menggunakan data transaksi historis Anda untuk menetapkan garis dasar. Semakin kaya data historis Anda, semakin akurat hasilnya sejak hari pertama. Data yang bersih dan mencakup dua tahun atau lebih akan memberi Anda posisi yang kuat untuk mendapatkan otomatisasi alur kerja yang andal sejak awal.

🔍 Tahukah Anda? Sebuah jejaring sosial baru bernama Moltbook diluncurkan untuk agen AI. Manusia dapat menonton, tetapi kami tidak diizinkan untuk memposting. Dalam salah satu perkembangan paling aneh hingga saat ini, bot milik seorang pengguna memberi dirinya akses ke situs tersebut dan secara harfiah mendirikan agama bernama 'Crustafarianism' dalam semalam, lengkap dengan kitab suci dan situs webnya sendiri, serta mulai merekrut bot lain.

Langkah #4: Uji coba pada satu proses sebelum diperluas.

Alih-alih mengotomatisasi semuanya sekaligus, pilih satu proses dan jalankan Oracle AI pada subset transaksi sementara tim Anda memantau hasilnya secara paralel. Pencocokan faktur adalah titik awal yang paling umum untuk alasan ini.

Uji coba terkontrol memberi Anda kesempatan untuk mendeteksi aturan yang dikonfigurasi dengan salah, mengidentifikasi kasus khusus yang tidak ditangani dengan baik oleh AI, dan membangun kepercayaan internal sebelum implementasi yang lebih luas. Sebagian besar tim menjalankan uji coba selama empat hingga enam minggu, yang cukup lama untuk mencakup siklus akuntansi penuh dan mendapatkan umpan balik yang berarti.

Langkah #5: Atur penanganan pengecualian agar tidak ada yang terlewat.

Otomatisasi berfungsi dengan baik hingga menemui sesuatu di luar parameter yang diharapkan. Dalam pengaturan Oracle Intelligent Process Automation (IPA), penting untuk mendefinisikan apa yang terjadi ketika AI menemui transaksi yang tidak dapat diproses dengan yakin.

Misalnya, faktur yang gagal dalam proses pencocokan tiga arah dapat secara otomatis diarahkan ke analis AP yang relevan dengan penjelasan mengapa faktur tersebut ditandai. Pesanan pembelian yang melebihi batas pengeluaran yang telah ditentukan dapat ditingkatkan ke pengesah senior tanpa perlu penyaringan manual di antaranya.

Untuk setiap jenis pengecualian, pemberitahuan real-time memastikan orang yang tepat diberitahu sebelum ada yang tertunda atau terlewatkan.

🧠 Fakta Menarik: Kita sering menganggap otomatisasi sebagai tren modern, tetapi sekitar 400 SM, seorang filsuf Yunani bernama Archytas membangun burung mekanis bertenaga uap. Burung tersebut dapat terbang sejauh 200 meter sebelum kehabisan uap, dan dianggap sebagai salah satu catatan pertama tentang mesin otonom.

Langkah #6: Gunakan analitik untuk memantau kinerja otomatisasi

Dengan alur kerja otomatis yang sudah aktif, menghubungkannya ke Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) memberikan visibilitas tentang bagaimana kinerjanya. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh data.

Metrik kunci yang perlu dilacak:

Tingkat pemrosesan langsung: Persentase faktur atau PO yang diproses secara end-to-end tanpa intervensi manusia.

Tingkat pengecualian: Seberapa sering AI menandai transaksi yang tidak dapat diproses, dan alasan di baliknya.

Waktu siklus: Bagaimana proses pemrosesan faktur atau persetujuan pengadaan dibandingkan dengan tolok ukur sebelum otomatisasi.

Tingkat kesalahan: Apakah transaksi yang diproses oleh AI menghasilkan koreksi hilir atau bendera audit.

Tingkat pemrosesan langsung di bawah 70% merupakan tanda untuk meninjau kembali aturan pencocokan atau kualitas data. Peningkatan tingkat pengecualian, di sisi lain, sering kali menandakan perubahan perilaku vendor atau pola transaksi yang belum diadaptasi oleh model.

Kasus Penggunaan Oracle AI untuk ERP

Oracle AI diterapkan secara berbeda tergantung pada fungsi bisnis. Di bidang keuangan, pengadaan, dan rantai pasokan, berikut adalah beberapa kasus penggunaan yang paling umum dan efektif yang saat ini dijalankan oleh organisasi. 🤩

Keuangan dan akun payable

Pengolahan faktur: Ekstrak data, cocokkan faktur dengan PO, dan tandai pengecualian secara otomatis pada volume tinggi tanpa input manual.

Prediksi pembayaran terlambat: Analisis perilaku pembayaran historis untuk mengidentifikasi faktur berisiko sebelum jatuh tempo.

Deteksi duplikat: Temukan faktur duplikat sebelum diproses, mengurangi pembayaran berlebih dan masalah rekonsiliasi di tahap selanjutnya.

🧠 Fakta Menarik: Ada jenis otomatisasi tertentu yang dinamai berdasarkan Detroit. Dinamakan Detroit Automation, sistem ini merujuk pada proses di mana bahan baku (seperti balok kayu) dimasukkan ke salah satu ujung rantai mesin besar, dan produk jadi (seperti boneka kayu) keluar dari ujung lainnya tanpa pernah disentuh oleh manusia.

Pengadaan dan sumber daya

Rute permintaan pembelian: Cocokkan permintaan pembelian dengan pemasok pilihan secara otomatis berdasarkan kategori, syarat kontrak, dan kinerja sebelumnya.

Pemantauan kepatuhan: Tandai pembelian yang tidak patuh secara real-time, sebelum pesanan dibuat daripada selama audit.

Analisis pengeluaran: Identifikasi pengeluaran yang tidak terkendali dan kebocoran kontrak di seluruh kategori pemasok tanpa pelaporan manual.

Rantai pasokan dan persediaan

Peramalan permintaan: Pertimbangkan musiman, waktu tunggu, dan sinyal permintaan untuk menghasilkan perkiraan persediaan yang lebih akurat.

Pengisian otomatis: Memicu pesanan pembelian saat stok turun di bawah ambang batas yang diprediksi, menghilangkan kebutuhan untuk tinjauan pemesanan manual.

Pemantauan risiko pemasok: Identifikasi pemasok yang kinerjanya buruk sejak dini, memberi tim waktu untuk bertindak sebelum gangguan terjadi.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1992, badai menumbangkan sebuah kontainer ke laut, melepaskan 28.000 bebek karet ke Samudra Pasifik dan menciptakan eksperimen rantai pasokan yang tidak disengaja selama 30 tahun. Karena bebek-bebek ini tahan lama dan mengapung, mereka menempuh ribuan mil. Para ilmuwan melacaknya selama bertahun-tahun untuk memetakan arus laut; beberapa bebek ditemukan sejauh Skotlandia dan bahkan beku dalam es Arktik.

Penutupan keuangan dan pelaporan

Otomatisasi rekonsiliasi: Otomatisasi sertifikasi rekonsiliasi berisiko rendah dan tampilkan hanya pengecualian yang memerlukan tinjauan manusia.

Penjelasan variasi: Buat laporan keuangan dengan komentar yang ditulis oleh AI yang terintegrasi, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pelaporan manual.

Kesiapan audit: Pantau transaksi secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali dan pelanggaran kebijakan, dan tandai masalah jauh sebelum auditor tiba.

🧠 Fakta Menarik: Pada tahun 1994, sebuah kesalahan matematika kecil pada chip Pentium Intel menyebabkan beban sebesar $475 juta pada laporan keuangan mereka. Kesalahan tersebut hanya terjadi sekali dalam 9 miliar perhitungan, tetapi penarikan kembali yang dihasilkan mengubah bug teknis yang sangat kecil menjadi salah satu item biaya terbesar dalam sejarah pelaporan.

Praktik Terbaik untuk Mengotomatisasi Proses ERP dengan Oracle AI

Oracle AI dapat menangani banyak hal, tetapi kinerjanya sangat bergantung pada cara pengaturan dan pemeliharaannya. Praktik terbaik ini membantu Anda mendapatkan hasil yang konsisten dan andal dari otomatisasi Anda.

Audit data Anda sebelum mengaktifkan fitur apa pun: Oracle AI belajar dari data ERP historis Anda, jadi duplikat, catatan yang tidak lengkap, dan data master vendor atau pelanggan yang tidak konsisten akan langsung memengaruhi akurasi otomatisasi. Bersihkan data Anda terlebih dahulu, lalu konfigurasikan.

Tetapkan kepemilikan yang jelas untuk pengecualian: Setiap proses otomatis akan menghasilkan pengecualian. Tanpa penanggung jawab yang ditunjuk untuk setiap jenis pengecualian, transaksi yang ditandai dapat tetap tidak terselesaikan dan menyebabkan masalah di hilir. Peta jenis pengecualian ke peran spesifik sebelum implementasi.

Jadwalkan tinjauan kinerja model secara rutin: Oracle AI beradaptasi seiring waktu, tetapi tetap memerlukan pengawasan manusia. Tinjauan bulanan atau triwulanan terhadap metrik seperti tingkat pemrosesan langsung dan volume pengecualian membantu Anda mendeteksi pergeseran kinerja secara dini.

Tetap up-to-date dengan pembaruan kuartalan Oracle: Oracle merilis pembaruan AI dan ML secara berkala. Memastikan instance Anda tetap diperbarui memastikan Anda menggunakan logika model terbaru.

Tantangan Umum Saat Menerapkan AI dalam ERP

Oracle AI dapat memberikan nilai nyata, tetapi implementasinya jarang berjalan lancar tanpa penyesuaian. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang dihadapi organisasi dan apa yang biasanya menjadi penyebabnya.

Tantangan Apa artinya dalam praktik Cara mengatasinya Kualitas data yang buruk Model AI yang dilatih menggunakan data ERP yang tidak lengkap atau tidak konsisten menghasilkan output yang tidak dapat diandalkan, mulai dari pencocokan faktur yang salah hingga perkiraan yang tidak akurat. Audit dan bersihkan data master sebelum mengaktifkan fitur AI apa pun. Kompleksitas implementasi tinggi Oracle AI mencakup beberapa modul dan memerlukan konfigurasi yang cermat, seringkali membutuhkan keahlian khusus Oracle yang tidak dimiliki oleh banyak tim IT internal. Rencanakan peluncuran bertahap dan libatkan mitra implementasi Oracle yang bersertifikat sejak awal. Penolakan adopsi pengguna Tim keuangan dan operasional seringkali menolak perubahan otomatisasi yang mengubah alur kerja yang sudah familiar, terutama ketika mereka tidak memahami apa yang dilakukan oleh AI. Investasikan dalam manajemen perubahan dan transparan tentang di mana AI menangani tugas dan di mana tinjauan manusia masih diperlukan. Tantangan integrasi Menghubungkan Oracle AI dengan sistem non-Oracle atau alat legacy dapat menyebabkan celah data dan masalah kompatibilitas yang memengaruhi akurasi otomatisasi. Mapping semua titik integrasi sebelum go-live dan gunakan Oracle Integration Cloud jika memungkinkan. Pemeliharaan model yang berkelanjutan Model AI dapat mengalami pergeseran seiring waktu akibat perubahan proses bisnis, perilaku vendor, atau pola transaksi, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja. Jadwalkan tinjauan kinerja rutin dan latih ulang model saat tingkat pengecualian atau metrik akurasi mulai menurun. Biaya langganan dan lisensi Fitur canggih Oracle AI tidak selalu termasuk dalam langganan ERP dasar, dan biaya dapat meningkat seiring penambahan modul dan pengguna. Klarifikasi ketersediaan fitur dan harga dengan Oracle sebelum memutuskan konfigurasi.

🔍 Tahukah Anda? Robot industri pertama di dunia, Unimate, begitu terkenal setelah debutnya pada tahun 1961 sehingga tampil di acara The Tonight Show dengan Johnny Carson. Robot tersebut melakukan beberapa tugas di depan kamera, termasuk menuangkan bir dan mengarahkan band studio.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa perbedaan antara agen Oracle Fusion AI dan otomatisasi ERP tradisional?

Otomatisasi tradisional mengikuti aturan kaku yang telah ditentukan sebelumnya. Oracle Fusion AI Agents menggunakan machine learning untuk memahami konteks, membuat keputusan, dan menangani tugas multi-langkah secara mandiri, sambil beradaptasi seiring berjalannya waktu.

2. Bagaimana cara mengelola tugas ERP yang diotomatisasi oleh AI yang memerlukan persetujuan manusia?

Anda dapat menetapkan ambang batas persetujuan berdasarkan faktor seperti nilai transaksi atau skor risiko. Jika suatu transaksi melebihi ambang batas, sistem secara otomatis akan meneruskannya ke orang yang ditunjuk untuk ditinjau, bersama dengan rekomendasi AI.

Ya, Oracle Fusion memiliki API yang memungkinkan Anda menghubungkannya dengan sistem eksternal. Tim sering menghubungkan Oracle dengan platform manajemen kerja seperti ClickUp untuk menugaskan tugas tindak lanjut, mengelola pengecualian, dan mengoordinasikan aspek manusia dalam pekerjaan.

4. Proses ERP apa yang tidak boleh sepenuhnya diotomatisasi dengan AI?

Proses yang memerlukan penilaian subjektif yang signifikan, menghadapi pengawasan regulasi yang ketat, atau melibatkan situasi baru tanpa data historis harus selalu melibatkan manusia dalam prosesnya. AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi keputusan akhir harus tetap berada di tangan manusia.