Cara Menggunakan Claude untuk Perencanaan Pelajaran pada Tahun 2026

Perencanaan pelajaran jarang berakhir saat jam sekolah usai.

Hal ini seringkali merembet hingga malam hari, akhir pekan, dan jam-jam tenang saat seharusnya Anda beristirahat. Selain merencanakan aktivitas, hal ini juga melibatkan penyesuaian untuk tingkat belajar yang berbeda, menyelaraskan dengan standar, mencari materi, dan memastikan pelajaran benar-benar efektif untuk siswa Anda.

Tidak mengherankan bahwa guru menghabiskan rata-rata 12 jam seminggu untuk perencanaan pelajaran, menurut Asosiasi Pendidikan Nasional. Itu hampir setara dengan satu hari kerja ekstra yang dihabiskan untuk persiapan mengajar, bukan mengajar.

Alat seperti Claude menjanjikan kemudahan. Jika digunakan dengan baik, alat AI ini dapat secara drastis mengurangi waktu perencanaan dan membantu Anda menghasilkan draf pelajaran yang solid dalam hitungan menit, bukan jam.

Panduan ini menunjukkan cara menggunakan Claude dengan benar untuk perencanaan pelajaran. Mulai dari menyiapkan konteks yang tepat, menulis prompt yang benar-benar mencerminkan kelas Anda, hingga menyempurnakan rencana yang dihasilkan AI menjadi pelajaran yang dapat Anda ajarkan dengan percaya diri, Anda akan belajar cara mengubah Claude menjadi mitra perencanaan yang praktis, bukan sekadar tab yang Anda buka dan tutup.

Persyaratan yang Perlu Dipenuhi Sebelum Menggunakan Claude untuk Perencanaan Pelajaran

Pertama-tama, kualitas hasil yang Anda dapatkan dari Claude langsung bergantung pada kualitas masukan yang Anda berikan.

Menghabiskan hanya 10 menit untuk mengumpulkan pikiran dan materi Anda sebelumnya dapat menghemat berjam-jam revisi dan edit yang menjengkelkan. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melakukannya:

✅ Tentukan tujuan pembelajaran Anda

Sebelum Anda menjelajahi berbagai teknik prompting AI, Anda perlu mengetahui apa yang ingin Anda ajarkan kepada siswa Anda. Tujuan pembelajaran yang jelas merupakan dasar dari setiap pelajaran yang baik, dan mereka memberikan Claude target spesifik untuk dituju. Tanpa tujuan tersebut, Anda hanya akan mendapatkan kumpulan aktivitas tanpa tujuan yang jelas.

Pikirkan apa yang ingin Anda ajarkan kepada siswa, apa yang ingin mereka pahami, atau apa yang ingin mereka mampu lakukan pada akhir jam pelajaran. Jadilah spesifik. Daripada tujuan yang luas seperti “siswa akan belajar tentang Perang Saudara,” tujuannya harus dapat diukur: “Siswa akan mampu mengidentifikasi tiga penyebab utama Perang Saudara dan menjelaskan bagaimana penyebab tersebut berkontribusi pada konflik.”

Menyesuaikan tujuan Anda dengan standar kurikulum dan mempertimbangkan gaya belajar VARK memberikan Claude lapisan konteks tambahan. Menyebutkan standar ini dalam prompt Anda membantu AI menghasilkan konten yang memenuhi tingkat ketelitian dan relevansi yang diperlukan untuk tingkat kelas Anda. Ini adalah langkah kunci dalam perencanaan dan penilaian pelajaran yang efektif.

✅ Kumpulkan konteks dan batasan kursus Anda

Setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Apa yang berhasil untuk kelas 15 siswa SMA tidak akan berhasil untuk kelas 30 siswa kelas 3 SD. Inilah jenis konteks yang tidak dapat ditebak oleh Claude, dan itulah mengapa rencana pelajaran generik seringkali gagal.

Sebelum mulai membuat prompt, buat daftar singkat tentang kondisi kelas Anda:

Dasar-dasarnya: Tingkat kelas, mata pelajaran, dan durasi jam pelajaran Anda.

Murid-murid Anda: Tingkat membaca umum, jumlah siswa yang belajar bahasa Inggris, dan akomodasi IEP khusus yang perlu Anda tangani.

Sumber daya Anda: Teknologi yang Anda miliki (atau tidak miliki), perlengkapan seni, peralatan laboratorium, atau bahan fisik lainnya yang mungkin membatasi aktivitas Anda.

Dengan jelas mengidentifikasi batasan-batasan ini di awal, Claude tidak akan menyarankan aktivitas kelompok yang brilian yang memerlukan iPad satu-satu saat Anda hanya memiliki satu komputer kelas. Langkah sederhana ini memastikan rencana pelajaran yang Anda dapatkan sesuai dengan kenyataan lingkungan pengajaran Anda.

📖 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat dan Mengoptimalkan Peta Proses AI

✅ Pilih struktur pelajaran yang Anda sukai

Setiap guru memiliki alur kerja favorit untuk pelajaran mereka.

Apakah Anda penggemar model 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), metode pengajaran langsung Madeline Hunter, atau kerangka kerja pelepasan bertahap, memberitahu Claude tentang struktur yang Anda sukai sangat penting. Hal ini memastikan hasilnya terasa familiar dan sesuai dengan gaya pengajaran Anda.

Jika Anda tidak memiliki model formal yang diikuti, itu juga tidak masalah. Cukup buat alur sederhana dan logis untuk Claude. Struktur klasik yang dapat Anda gunakan adalah:

Pemanasan: Aktivitas singkat untuk memicu pemikiran siswa. Petunjuk: Bagian di mana Anda memperkenalkan konsep baru Latihan Terbimbing: Aktivitas yang dilakukan bersama sebagai kelas. Pekerjaan Mandiri: Tugas yang diselesaikan siswa secara mandiri. Penutup: Ringkasan singkat atau formulir evaluasi untuk memastikan pemahaman.

Menentukan struktur membantu menciptakan konsistensi, terutama saat Anda membuat beberapa rencana pelajaran untuk satu unit. Hal ini membuat output AI lebih dapat diprediksi dan lebih mudah diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada.

Cara Menulis Prompt yang Efektif untuk Rencana Pelajaran di Claude

Jika persiapan adalah fondasi, maka menulis prompt yang efektif adalah arsitektur dari rencana pelajaran Anda. Sebuah prompt yang dirancang dengan baik adalah serangkaian instruksi terperinci yang mengarahkan Claude untuk menghasilkan output yang lebih berguna. Prompt yang lebih baik menghasilkan rencana pelajaran yang lebih lengkap dan dapat digunakan.

Jangan khawatir jika tidak sempurna pada percobaan pertama.

Prompt engineering adalah keterampilan yang semakin baik dengan latihan. Kunci utamanya adalah menjadi sespesifik dan terstruktur mungkin, terkadang bahkan menggunakan teknik seperti prompt chaining. Setelah menemukan formula prompt yang efektif, simpanlah. Anda dapat menggunakannya kembali dan menyesuaikannya untuk pelajaran di masa depan, menghemat lebih banyak waktu.

Sertakan tingkat kelas, mata pelajaran, dan batasan waktu.

Tiga detail ini tidak dapat dinegosiasikan dan harus ada dalam setiap prompt perencanaan pelajaran yang Anda tulis.

Bersama-sama, mereka membentuk bagian dasar dan kritis dari konteks yang dibutuhkan Claude untuk menghasilkan rencana yang relevan dan dapat digunakan.

Tingkat kelas: Hal ini menentukan kosakata, tingkat kesulitan konsep, dan jenis aktivitas yang sesuai dengan perkembangan siswa.

Mata Pelajaran: Hal ini menetapkan ekspektasi terkait akurasi konten dan pendekatan pedagogis terbaik. Pelajaran sains memerlukan struktur yang berbeda dibandingkan dengan pelajaran sastra.

Batasan waktu: Hal ini menentukan tempo pelajaran. Rencana pelajaran dengan blok waktu 90 menit sangat berbeda dengan periode 45 menit.

Berikut cara menyisipkan detail-detail ini ke dalam prompt yang terdengar alami:

“Buat rencana pelajaran berdurasi 50 menit untuk kelas biologi kelas 10 tentang proses mitosis.”

Kalimat sederhana ini memberikan konteks yang diperlukan Claude untuk menghasilkan rencana yang relevan.

Kami menggunakan Claude melalui ClickUp Brain (ya, platform ini mendukung beberapa model bahasa besar (LLM) dari satu antarmuka) dan mendapatkan respons ini!

Tentukan model pengajaran Anda dan kebutuhan siswa.

Sekarang tambahkan detail yang menyesuaikan rencana pelajaran dengan kelas Anda. Mulailah dengan menyebutkan model instruksional yang Anda pilih selama persiapan. Misalnya, Anda dapat mengatakan, “Gunakan model pelepasan bertahap ‘I Do, We Do, You Do’ untuk pelajaran ini.”

Selanjutnya, tentukan kebutuhan spesifik siswa Anda. Di sini Anda dapat memastikan pelajaran tersebut dapat diakses dan menarik bagi semua siswa di kelas Anda. Jelaskan dengan jelas apa yang Anda butuhkan dari Claude.

“Sertakan kalimat pembuka untuk pembelajar bahasa Inggris selama diskusi kelompok.”

“Sediakan aktivitas tambahan untuk siswa yang menyelesaikan latihan mandiri lebih awal.”

“Sarankan alternatif praktis untuk lembar kerja bagi siswa saya yang belajar melalui gerakan.”

Untuk kelas bahasa Inggris, Anda mungkin menggunakan prompt agen untuk meminta lembar kerja tentang nada dan suasana hati dengan berbagai contoh teks untuk mendukung tingkat membaca yang berbeda. Claude dapat menghasilkan materi yang disesuaikan ini, tetapi hanya jika Anda secara eksplisit memintanya.

Tanggapan Claude terhadap prompt pertama

⚡️Template Arsip: Template Perencanaan Kelas ClickUp membantu Anda mengorganisir kelas-kelas individu dan mengisinya dengan tugas dan aktivitas yang direncanakan dengan cermat—bayangkan sebagai alat pengatur kelas atau planner harian. Template ini menawarkan tampilan harian dan mingguan untuk mendefinisikan tujuan pembelajaran. Konfigurasikan Bidang Kustom untuk melampirkan materi pengajaran, melacak kemajuan, atau menambahkan catatan. Saat Anda mengajar, Anda dapat membuka templat di laptop Anda dan menandai tugas yang sudah selesai untuk organisasi yang lebih mudah. Di akhir kelas, Anda mungkin ingin memberikan tugas persiapan—dalam hal ini, gunakan Daftar Pengiriman Tugas untuk mengirim formulir ClickUp agar siswa dapat mengirimkan tugas mereka. Pantau dan nilai pekerjaan rumah dengan status seperti To Do, Fail, dan Pass. 🏁 Dapatkan templat gratis Rencanakan, tetapkan, dan lacak pelajaran kelas berdasarkan bagian dan status menggunakan Template Perencanaan Kelas ClickUp.

Minta komponen pelajaran yang spesifik

Sebuah rencana pelajaran yang lengkap, mirip dengan proyek yang dikelola menggunakan perangkat lunak manajemen proyek teknik, tidak hanya mencakup aktivitas. Ia juga mencakup semua detail kecil namun penting yang membuat pelajaran berjalan lancar. Jika Anda tidak meminta komponen-komponen ini, Claude kemungkinan besar akan mengabaikannya.

Pertimbangkan seluruh pelajaran dari awal hingga akhir dan minta semua yang Anda butuhkan. Daftar periksa yang baik meliputi:

Tujuan pembelajaran

Pertanyaan esensial untuk hari ini

Aktivitas pemanasan atau bell-ringer

Poin penting untuk pengajaran langsung Anda

Aktivitas latihan terarah dengan pertanyaan untuk diajukan kepada siswa

Tugas latihan mandiri

Penilaian formatif atau tiket keluar

Daftar bahan yang diperlukan

Meminta perkiraan waktu untuk setiap bagian juga merupakan langkah cerdas. Hal ini membantu Anda memvisualisasikan alur pelajaran dan mengidentifikasi potensi masalah kecepatan sebelum Anda berada di depan kelas. Ini merupakan bagian penting dalam mengintegrasikan perencanaan pelajaran dan penilaian.

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis, atau bahkan membantu membuat basis data, dan lebih banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Fitur ini terintegrasi langsung di Workspace Anda, memahami apa yang sedang Anda kerjakan, dapat menangani prompt teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan untuk tugas-tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

Cara Meninjau dan Menyesuaikan Output Rencana Pelajaran Claude

Menganggap rencana pelajaran yang dihasilkan AI sebagai produk akhir adalah kesalahan umum. Ini adalah draf awal yang solid, tetapi membutuhkan sentuhan manusia agar benar-benar efektif di kelas Anda.

Claude tidak tahu bahwa setengah kelas Anda kemarin sedang mengikuti kunjungan lapangan, atau bahwa jadwal latihan kebakaran mengacaukan jadwal Anda. Ulasan dan penyesuaian Anda mengubah dokumen generik menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda gunakan. Di sinilah penilaian profesional Anda paling penting.

Periksa waktu dan tempo untuk kelas Anda.

Perkiraan waktu AI hanyalah perkiraan. Perkiraan ini didasarkan pada rata-rata dan tidak memperhitungkan ritme unik kelas Anda. Anda tahu berapa lama sebenarnya siswa Anda membutuhkan waktu untuk beralih antara aktivitas, dan berapa banyak pertanyaan yang akan mereka ajukan tentang konsep baru.

Baca rencana yang dihasilkan dan bayangkan setiap langkahnya dengan mempertimbangkan siswa-siswa Anda secara spesifik.

Berpikirlah realistis: Jika Claude menyarankan aktivitas selama 10 menit, tetapi Anda tahu siswa Anda membutuhkan 15 menit, sesuaikan rencana tersebut.

Sisipkan waktu cadangan: Selalu tambahkan beberapa menit ekstra untuk pertanyaan tak terduga, masalah teknis, atau momen-momen magis yang tak terduga yang tidak bisa direncanakan.

💡Tips Pro: Pacing seringkali menjadi bagian terlemah dari pelajaran yang dihasilkan AI. Pemeriksaan waktu yang cepat dan realistis dapat mencegah Anda kehabisan waktu atau selesai 20 menit lebih awal.

Tambahkan gaya pengajaran Anda dan konteks lokal.

Rencana pelajaran dari Claude terkadang terasa sedikit… kaku. Ia kurang memiliki kepribadian dan kehangatan yang membuat pengajaran Anda unik. Siswa dapat merasakan ketika sebuah pelajaran tidak terdengar seperti Anda, dan ketidakcocokan ini dapat menghambat keterlibatan mereka.

Ini adalah kesempatan Anda untuk menyisipkan gaya pribadi Anda ke dalam rencana tersebut.

Tambahkan cerita dan contoh Anda sendiri: Hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan siswa, komunitas Anda, atau pelajaran sebelumnya.

Masukkan rutinitas Anda: Jika Anda memiliki cara khusus untuk memulai kelas atau interaksi tanya-jawab yang biasa Anda gunakan, tuliskan ke dalam rencana.

Sesuaikan bahasa: Ubah kalimat agar sesuai dengan cara Anda berbicara. Jika Anda tidak pernah mengatakan "Mari kita mulai dengan aktivitas ini," ubah menjadi sesuatu yang lebih alami.

Membuat pelajaran terasa seperti milik Anda sendiri membantu siswa terlibat dengan materi.

🛠️ Toolkit: Beberapa ide pelajaran terbaik tidak muncul saat Anda duduk di meja kerja. Ide-ide tersebut muncul saat Anda sedang menilai tugas, bepergian, atau memikirkan pelajaran besok secara lisan. Sebagai aplikasi desktop mandiri dari ClickUp, Brain MAX dilengkapi dengan fitur Talk-to-Text sehingga guru dapat mencatat ide pelajaran, garis besar aktivitas, atau refleksi singkat hanya dengan berbicara. Aplikasi AI super ini secara instan mencatat pikiran Anda dan mengubahnya menjadi konten yang dapat digunakan di ruang kerja Anda, baik itu catatan tugas, draf Dokumen, atau daftar periksa perencanaan. Hal ini menghilangkan hambatan pada tahap ide, memungkinkan Anda berpikir secara alami dan menyempurnakan nanti, daripada kehilangan momentum karena mengetik atau lupa ide sama sekali.

Sesuaikan diferensiasi untuk siswa Anda

Meskipun Claude dapat memberikan saran untuk penyesuaian, Anda adalah ahli dalam memahami kebutuhan individu siswa Anda. Saran AI merupakan titik awal yang bagus, tetapi perlu disesuaikan dengan siswa nyata di kelas Anda.

Saat Anda meninjau rencana tersebut, pikirkan tentang siswa-siswa tertentu.

Pendampingan: Apakah kalimat pembuka yang disarankan cukup untuk seorang pembelajar bahasa Inggris tertentu, atau apakah mereka juga memerlukan bank kata?

Perpanjangan: Apakah aktivitas tantangan benar-benar menantang bagi siswa tingkat lanjut Anda, atau hanya lebih dari pekerjaan yang sama?

Akomodasi: Apakah rencana ini sesuai dengan akomodasi khusus yang tercantum dalam IEP siswa Anda?

Di sinilah keahlian profesional Anda berperan. AI dapat memberikan ide-ide untuk diferensiasi, tetapi Anda lah yang dapat menerapkannya secara efektif untuk siswa Anda.

Cara Menyimpan dan Mengorganisir Rencana Pelajaran untuk Penggunaan di Masa Depan

Anda sering menghabiskan berjam-jam untuk membuat dan menyempurnakan rencana pelajaran yang bagus, hanya untuk kemudian tersimpan di folder acak di komputer Anda dan tidak pernah dilihat lagi.

Ketika rencana pelajaran Anda tersebar di berbagai dokumen dan folder, Anda membuang waktu berharga untuk mencari aktivitas hebat yang Anda lakukan tahun lalu. Ketidakrapiian ini membuat sulit untuk membangun kurikulum yang kohesif atau berbagi sumber daya dengan rekan kerja.

Sistem yang terorganisir dengan baik untuk rencana pelajaran Anda akan menghemat waktu di kemudian hari. Sistem ini memungkinkan Anda dengan mudah menemukan, menggunakan kembali, dan memperbaiki karya terbaik Anda, menghemat waktu Anda seiring berjalannya waktu.

Claude, tentu saja, ahli dalam menyusun draf rencana pelajaran. Ia membantu Anda beralih dari halaman kosong ke versi pertama yang solid dengan cepat.

Namun, setelah pelajaran dibuat, guru masih dihadapkan pada masalah yang lebih sulit:

Di mana ini berada?

Bagaimana cara menggunakannya kembali?

Bagaimana cara menyesuaikannya untuk minggu depan?

Bagaimana cara membagikannya tanpa harus mengulang semuanya?

Di situlah ClickUp berperan. Alih-alih menganggap output AI sebagai dokumen sekali pakai, ClickUp mengubah perencanaan pelajaran menjadi alur kerja yang dapat diulang dan terorganisir, yang dapat diterapkan di berbagai kelas, semester, dan tim pengajar. Lihat bagaimana alur kerja ini diterapkan dalam praktik.

Mulailah dengan draf AI yang fleksibel menggunakan ClickUp Brain (multi-model, tidak terkunci)

ClickUp Brain mendukung berbagai model AI dan memungkinkan Anda mengaksesnya langsung dalam konteks tugas Anda.

Setiap pelajaran dimulai dengan cara yang sama: menyusun, merevisi, dan menyempurnakan ide-ide.

ClickUp Brain memberi Anda akses ke berbagai model AI dalam satu tempat, sehingga Anda tidak terikat pada satu asisten saja. Anda mungkin memulai dengan Claude untuk merancang kerangka pelajaran, beralih ke ChatGPT untuk menyederhanakan instruksi, atau menggunakan model lain untuk menghasilkan pertanyaan penilaian, semua tanpa perlu menyalin konten antar alat.

Alih-alih berpindah-pindah antara tab dan alat, Brain terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja Anda. Artinya, prompt Anda didasarkan pada apa yang sedang Anda kerjakan, baik itu rencana unit, dokumen standar, atau pelajaran minggu lalu.

Bagi guru, ini menghilangkan hambatan tepat saat ide-ide mulai terbentuk. Alih-alih memilih "alat AI terbaik," Anda memilih output terbaik untuk tugas yang ada di depan Anda.

Ubah rencana pelajaran menjadi tugas pengajaran yang dapat dilaksanakan.

Setelah rencana pelajaran dibuat, pekerjaan sesungguhnya dimulai: menyiapkan materi, menyesuaikan tempo, menyelaraskan penilaian, dan memastikan tidak ada yang terlewat.

Di sinilah ClickUp Tasks menjadi tulang punggung pelaksanaan pelajaran. Sebuah pelajaran menjadi tugas yang mencakup gambaran lengkap, bukan hanya dokumen. Anda dapat menggunakan Custom Fields untuk mendefinisikan:

Tingkat kelas dan mata pelajaran

Durasi pelajaran

Tingkat kompleksitas atau diferensiasi

Penyesuaian dengan standar

Format penyampaian (kuliah, kerja kelompok, laboratorium, diskusi)

Dari sana, subtugas mencerminkan cara guru sebenarnya mempersiapkan pelajaran: mengumpulkan materi, menyempurnakan slide, mencetak lembar kerja, dan meninjau penilaian. Alih-alih mengelola daftar periksa mental atau catatan yang tersebar, semua yang dibutuhkan untuk mengajar pelajaran tersebut terdapat dalam satu tempat yang terstruktur.

Begini cara rencana pelajaran Anda disusun dalam ClickUp Tasks dan sub-tasks

Perluas, kolaborasi, dan sempurnakan di dalam ClickUp Docs

Beberapa detail pelajaran tidak cocok untuk daftar periksa. Mereka membutuhkan ruang untuk berkembang.

ClickUp Docs adalah tempat di mana konten pelajaran itu sendiri disimpan. Artinya, instruksi lengkap, pertanyaan diskusi, contoh penjelasan, catatan akomodasi, dan pertanyaan refleksi semuanya terdapat dalam dokumen kolaboratif yang terhubung langsung dengan tugas.

Hal ini membuat proses iterasi menjadi alami. Anda dapat merevisi kalimat setelah mengajar pelajaran, meninggalkan komentar tentang apa yang berhasil atau tidak, dan berkolaborasi dengan rekan pengajar tanpa perlu mengirimkan versi bolak-balik melalui email.

Intinya, Tugas memberikan struktur. Dokumen memberikan kedalaman. Bersama-sama, keduanya mencerminkan cara guru sebenarnya berpikir: terorganisir, tetapi fleksibel.

Gunakan Docs bertenaga AI di ClickUp untuk membuat dan menyempurnakan pelajaran Anda dengan lebih cepat.

Temukan pelajaran apa pun secara instan dengan Enterprise Search

Rencana pelajaran Anda mungkin disimpan di ClickUp Doc. Lembar kerja bisa berada di Google Drive. Rubrik penilaian tahun lalu mungkin tersimpan di lampiran PDF atau thread komentar lama.

ClickUp’s Enterprise Search mengatasi hal ini dengan mencari di seluruh ruang kerja terhubung dan aplikasi pihak ketiga, bukan hanya yang ada di dalam ClickUp.

Artinya, Anda dapat mencari di satu tempat dan langsung menemukan:

Rencana pelajaran disimpan di ClickUp Docs

Lembar kerja dan presentasi slide dalam Google Docs atau Google Drive yang terhubung.

Lampiran, PDF, dan file yang terhubung dengan tugas

Komentar, instruksi, dan catatan yang terkait dengan pelajaran sebelumnya.

Bagi guru, hal ini sangat penting saat menghadapi situasi nyata di kelas. Saat Anda merencanakan pelajaran besok, mempersiapkan pengganti, atau menyesuaikan unit pelajaran di tengah minggu, Enterprise Search memungkinkan Anda mengakses materi dalam hitungan detik, bahkan jika materi tersebut dibuat berbulan-bulan yang lalu menggunakan alat lain.

Ini mengubah seluruh riwayat pengajaran Anda menjadi perpustakaan yang dapat dicari, tanpa memaksa Anda untuk memindahkan semuanya pada hari pertama.

ClickUp Enterprise Search membantu Anda mengumpulkan semua konteks pekerjaan di satu tempat.

🚀 Keunggulan ClickUp: Gunakan Super Agent kustom untuk menangani bagian-bagian berulang dalam persiapan pelajaran! Perencanaan pelajaran melibatkan banyak pekerjaan yang dapat diulang. Mengatur struktur pelajaran dengan cara yang sama, memeriksa komponen yang hilang, membuat daftar periksa persiapan, menandai tingkat kelas, atau mengingatkan diri sendiri untuk menambahkan penilaian. Dengan Agent Studio tanpa kode dari ClickUp, guru dapat dengan mudah membuat Super Agent kustom tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Anda menentukan apa yang harus dicari oleh agen dan tindakan apa yang harus diambilnya—misalnya, meninjau tugas-tugas pelajaran baru untuk mengidentifikasi tujuan yang belum terpenuhi, secara otomatis menghasilkan subtugas untuk komponen pelajaran, mengusulkan ide-ide diferensiasi, atau mengingatkan Anda ketika sebuah pelajaran belum ditinjau. Seiring waktu, Super Agent Anda akan menyesuaikan diri dengan perencanaan Anda. Ia secara otomatis menangani pekerjaan pengaturan yang berulang di latar belakang, sehingga energi Anda tetap terfokus pada pengajaran, kreativitas, dan siswa Anda. Bayangkan ini sebagai asisten pengajar virtual yang Anda desain sekali dan gunakan kembali setiap minggu. Kenalkan agen Kai, yang membantunya mempersiapkan hari berdasarkan tugas-tugas prioritas tinggi!

Mengapa alur kerja ini efektif untuk guru

Claude membantu Anda menyusun draf lebih cepat. ClickUp membantu Anda mengajar lebih baik seiring waktu.

Dengan menggabungkan AI multi-model, tugas terstruktur, dokumen kolaboratif, dan pencarian yang kuat dalam satu sistem, perencanaan pelajaran berhenti menjadi pekerjaan yang sekali pakai dan mulai menjadi perpustakaan pengajaran yang terus berkembang.

Dengan ClickUp, Anda pada dasarnya membangun sistem yang memudahkan persiapan pelajaran berikutnya. Itulah perbedaan antara menggunakan AI sesekali dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengajaran yang sebenarnya.

💡Tips Pro: Perencanaan pelajaran akan berkembang lebih cepat jika umpan balik terintegrasi langsung dengan pekerjaan itu sendiri. Alih-alih membahas perubahan melalui email atau alat obrolan terpisah, ClickUp Chat menjaga percakapan tetap terhubung langsung dengan tugas pelajaran dan dokumen. Artinya, guru pendamping dapat mengusulkan revisi, mengajukan pertanyaan, atau menandai masalah langsung di tempat pelajaran tersebut berada, tanpa konteks yang hilang atau terduplikasi. Jenis komunikasi terpusat ini membuat kolaborasi lebih jelas, mengurangi bolak-balik, dan memastikan perbaikan benar-benar diterapkan ke pelajaran mendatang daripada hilang dalam thread pesan.

Kesalahan Umum Saat Menggunakan Claude untuk Perencanaan Pelajaran

Menggunakan AI untuk perencanaan pelajaran dapat menghemat 5,9 jam per minggu, tetapi ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari. Menghindari kesalahan-kesalahan ini membantu Anda meningkatkan efisiensi perencanaan pelajaran dan menciptakan pelajaran yang sesuai untuk siswa Anda.

Prompt yang tidak jelas: Meminta "pelajaran tentang Perang Dunia II" terlalu luas. Anda akan mendapatkan rencana yang generik dan tidak berguna. Ketepatan adalah kunci keberhasilan Anda.

Mengabaikan tinjauan: Menganggap output AI sebagai produk akhir adalah resep bencana. Selalu tinjau untuk memastikan akurasi, kecepatan, dan kesesuaian dengan siswa Anda.

Lupa untuk melakukan diferensiasi: Claude dapat memberikan ide-ide bagus untuk diferensiasi, tetapi tidak akan melakukannya secara otomatis. Anda harus meminta modifikasi dan kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik siswa Anda.

Tidak menyimpan prompt Anda: Saat Anda membuat prompt yang memberikan hasil yang bagus, simpanlah di perpustakaan prompt!

Mengandalkan konten tanpa ragu: AI dapat membuat kesalahan. Selalu periksa ulang informasi faktual, terutama dalam subjek khusus atau kompleks, dengan kurikulum Anda dan sumber tepercaya lainnya.

Hilangnya keunikan suara Anda: Jangan biarkan pelajaran Anda terdengar seperti ditulis oleh robot. Tambahkan kepribadian, cerita, dan gaya mengajar unik Anda ke dalam rencana pelajaran untuk menjaga siswa tetap terlibat.

10X Rencana Pelajaran Claude Anda dengan ClickUp

AI tidak akan menggantikan penilaian Anda sebagai guru. Namun, AI dapat mengembalikan waktu, kejelasan, dan ruang pikiran Anda ketika digunakan dengan tujuan yang jelas.

Claude sangat powerful untuk membuat draf rencana pelajaran, tetapi efisiensi sesungguhnya datang dari apa yang terjadi selanjutnya. Meninjau, menyempurnakan, dan menggunakan kembali rencana-rencana tersebut seiring waktu adalah yang mengubah AI dari sekadar jalan pintas sekali pakai menjadi sistem perencanaan yang berkelanjutan. Tanpa tempat untuk menyimpan konteks, prompt, dan rencana yang sudah selesai, Anda akan berakhir dengan membuat ulang pekerjaan yang sama berulang kali.

Di situlah ClickUp berperan. Dengan mengorganisir rencana pelajaran, prompt, materi, dan catatan dalam satu ruang kerja bersama, Anda dapat membangun perpustakaan pelajaran yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan Anda.

Dengan Docs, Search, dan ClickUp Brain yang bekerja sama, pelajaran-pelajaran sebelumnya tetap mudah ditemukan, disesuaikan, dan diperbaiki, baik Anda merencanakan minggu depan maupun semester depan. Dan ketika perencanaan menjadi lebih ringan dan terorganisir, pengajaran mendapatkan fokus yang pantas alih-alih menghabiskan 10–12 jam setiap minggu.

Kumpulkan semua perencanaan pembelajaran Anda ke dalam satu ruang kolaboratif. Mulai secara gratis dengan ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya, prinsip yang sama berlaku. Anda dapat menggunakan Claude untuk menghasilkan materi pelatihan dan onboarding, bukan hanya pelajaran di kelas, dengan memberikan tujuan yang jelas, konteks tentang audiens, dan daftar komponen spesifik yang Anda butuhkan.

Claude adalah alat mandiri, artinya Anda akan menyalin dan menempelkan konten antara Claude dan tempat Anda menyimpan rencana pelajaran. Akses dokumen dan tugas yang sudah ada untuk konteks tambahan dengan ClickUp AI, yang terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja ClickUp Anda.

Cara terbaik adalah menggunakan platform bersama dan terpusat. Berikan akses kepada semua anggota tim Anda untuk mencari dan berkontribusi pada perpustakaan bersama dengan menyimpan rencana pelajaran Anda di ruang kerja ClickUp bersama, yang diorganisir berdasarkan mata pelajaran, unit, atau standar. Anda juga dapat memanfaatkan Template Rencana Pelajaran Mingguan Vertex42 untuk format tradisional yang dapat dicetak sebagai pelengkap rencana yang dihasilkan AI.

Claude adalah alat draf yang berguna, tetapi bukan pengganti bagi pendidik profesional. Ia tidak mengenal siswa Anda, tidak dapat mengamati dinamika kelas, dan terkadang dapat membuat kesalahan fakta. Selalu gunakan penilaian profesional Anda untuk meninjau dan menyesuaikan hasilnya.