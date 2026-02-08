Cara Menulis Prompt Grok Real-Time (Dengan Contoh)

Grok tidak mendapatkan popularitas dengan bertindak seperti asisten AI lainnya. Dengan koneksi langsung ke X, Grok merespons apa yang sedang terjadi saat ini, mulai dari berita terkini hingga perubahan cepat dalam sentimen publik, daripada mengandalkan data pelatihan yang statis. Dalam studi 'AI Big Bang' OneLittleWeb yang mencakup periode Agustus 2024 hingga Juli 2025, Grok rata-rata menerima 57,2 juta kunjungan bulanan, naik menjadi 129,8 juta per bulan pada kuartal terakhir (Mei–Juli 2025).

Grok berguna ketika cerita berkembang lebih cepat daripada dashboard Anda. Jika tim Anda bergantung pada sinyal real-time dari X, berita, dan sentimen publik, struktur prompt menentukan apakah Anda mendapatkan bukti terbaru atau output generik. Panduan ini menunjukkan cara menulis prompt Grok yang secara andal menarik sumber langsung, lalu mengubah apa yang Anda pelajari menjadi tindakan di ClickUp.

Apa Itu Prompt Data Real-Time Grok?

Prompt data real-time Grok adalah kueri terstruktur yang memerintahkan Grok untuk mengambil sumber-sumber terbaru (X + web) dalam jendela waktu yang ditentukan, lalu mengembalikan hasil dengan tautan yang dapat Anda verifikasi. Tanpa batasan sumber dan waktu yang eksplisit, Grok masih dapat menjawab, tetapi outputnya lebih cenderung mengandalkan pengetahuan yang telah dilatih sebelumnya daripada bukti terkini.

Berbeda dengan banyak Model Bahasa Besar (LLMs), Grok dilengkapi dengan kemampuan penelusuran web bawaan dan koneksi langsung ke X. Namun, akses tersebut saja tidak cukup. Grok hanya akan mencari sumber real-time jika prompt secara jelas meminta hal tersebut. Jika prompt tidak jelas, Grok mungkin akan menggunakan data pelatihan statisnya daripada mengakses informasi real-time.

melalui Grok

Istilah 'real-time' di sini tidak berarti instan. Tergantung pada sumbernya, Anda akan melihat data dari beberapa jam hingga beberapa hari yang lalu. Struktur prompt Anda lah yang menentukan apakah Grok akan mencari data langsung atau beralih ke pengetahuan pelatihan statisnya.

💡 Tips Pro: Berikut adalah dua komponen kunci yang membuat prompt 'real-time enabled': Petunjuk sumber: Dengan secara eksplisit meminta Grok untuk memeriksa X, berita, atau hasil web, Anda memberitahunya di mana harus mencari. Penanda waktu: Kata-kata seperti ‘hari ini,’ ‘minggu ini,’ atau ‘sekarang juga’ menandakan bahwa Anda membutuhkan informasi terbaru.

Mengapa Data Real-Time Grok Penting untuk Tim

Keputusan dibentuk oleh berita terkini, perubahan sentimen, dan langkah-langkah kompetitif yang terjadi dalam hitungan jam, bukan kuartal. Akses data real-time Grok memberikan tim visibilitas terhadap apa yang terjadi saat itu terjadi.

Di sinilah akses real-time membuat perbedaan yang nyata:

Pantau pesaing secara real-time (peluncuran produk, pernyataan, pergeseran narasi)

Pantau krisis saat sentimen berubah (apa yang sedang meningkat, apa yang sedang mereda)

Verifikasi penelitian terhadap sumber-sumber terkini (deteksi klaim yang sudah usang atau diperdebatkan)

Deteksi sinyal permintaan secara dini (penolakan, permintaan, mention pesaing)

Deteksi tren yang sedang berkembang (topik, hashtag, narasi)

Ukur persepsi merek secara berkelanjutan (sebutan, nada, keterlibatan)

📮 ClickUp Insight: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar dan kemampuan serbaguna mereka—untuk menghasilkan konten, menganalisis data, dan lainnya—mungkin menjadi alasan mengapa mereka begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain setiap kali ingin bertanya kepada AI, biaya toggle dan biaya peralihan konteks yang terkait akan terus bertambah seiring waktu. Namun, tidak dengan ClickUp Brain. Ia berada langsung di Workspace Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami prompt teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

Cara Mengonfigurasi Grok untuk Query Data Real-Time

Bahkan AI terbaik yang dirancang untuk informasi real-time dapat memberikan respons yang usang atau generik jika prompt tidak secara jelas meminta data real-time. Grok tidak terkecuali. Tanpa sinyal yang tepat, Grok mungkin akan menggunakan data pelatihan statisnya daripada mengakses sumber informasi real-time.

Struktur prompt menentukan hasilnya. Pilihan kecil—seperti cara Anda merujuk waktu, sumber, dan cakupan—menentukan bagaimana Grok berkinerja.

Ikuti panduan netral dan langkah demi langkah ini untuk mengonfigurasi Grok dengan benar untuk kueri data real-time.

melalui Grok

Persyaratan

Langganan X Premium atau Premium+: Akses Grok terbatas untuk pengguna X berbayar.

Akun Active X: Akun harus dalam keadaan baik.

Verifikasi usia: Diperlukan untuk mengaktifkan fitur Grok

Akun xAI dan kunci API (untuk pengembang): Dibuat dari konsol. x. ai

Langkah-langkah untuk konsumen

1. Masuk ke X: Buka x.com atau aplikasi seluler X dan masuk.

2. Akses Grok: Pilih ikon Grok dari bilah navigasi atau menu samping.

3. Gunakan Mode Reguler: Beralih ke Mode Reguler untuk respons faktual dan real-time. Mode Seru memprioritaskan nada daripada akurasi.

4. Tulis kueri real-time: Minta informasi terkini secara eksplisit, misalnya “Apa yang sedang terjadi dengan [topik] di X saat ini?”

5. Gunakan DeepSearch jika diperlukan: Aktifkan DeepSearch untuk memindai sumber-sumber langsung yang beragam guna mendapatkan konteks yang lebih luas.

Langkah-langkah untuk API / Pengembang

1. Buat akun xAI: Daftar di console. x. ai

2. Buat kunci API: Buat kunci baru dari bagian Kunci API

3. Amankan kunci API: Simpan di variabel lingkungan atau berkas .env.

4. Konfigurasikan permintaan API: Gunakan xAI SDK atau permintaan HTTP langsung dengan model Grok.

5. Aktifkan konteks X real-time: Atur enable_x_context menjadi true untuk mengizinkan akses data X secara langsung.

6. Aktifkan streaming jika diperlukan: Gunakan respons streaming untuk menerima pembaruan saat Grok menghasilkannya.

Setelah dikonfigurasi, kualitas hasil lebih bergantung pada seberapa tepat prompt menandakan waktu, sumber, dan niat, di mana desain prompt real-time menjadi sangat penting.

💡 Tips Pro: Jika Grok mengembalikan informasi yang jelas-jelas sudah usang, coba langkah berikut: Pastikan Anda menggunakan versi model yang benar yang memiliki kemampuan real-time. Ubah prompt Anda dengan penanda waktu yang lebih kuat. Periksa apakah pertanyaan Anda terlalu luas.

Template Prompt Data Real-Time Grok untuk Tim

Penulisan prompt yang tidak konsisten di seluruh tim Anda menyebabkan upaya yang terbuang sia-sia dan kualitas data yang bervariasi. Itu adalah definisi dari mengulang-ulang hal yang sama setiap hari. 🛠️

Template ini memberikan titik awal yang dapat disalin dan ditempelkan untuk tim Anda. Sesuaikan bagian yang dibraketkan sesuai dengan industri, pesaing, atau kasus penggunaan Anda.

Prompt analisis sentimen untuk pemantauan pasar

Ketika reaksi berubah setiap jam, Anda membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman umum tentang 'positif atau negatif'. Prompt ini menampilkan bagaimana orang merespons saat ini terhadap sebuah merek, peluncuran produk, atau topik industri, serta mengapa reaksi tersebut terbentuk.

Prompt 1: Hingga hari ini, analisis sentimen terhadap X dan artikel berita terbaru tentang [BRAND/TOPIC]. Kategorikan reaksi sebagai positif, negatif, atau netral. Soroti pujian dan kritik yang paling banyak dibagikan dalam 48 jam terakhir dan sertakan tautan ke posting yang mewakili.

Prompt 2: Dalam 72 jam terakhir, identifikasi masalah utama dan reaksi positif di X terkait [BRAND/PRODUCT]. Kelompokkan umpan balik berdasarkan tema dan catat topik mana yang mendapatkan interaksi paling banyak. Sertakan tautan ke posting asli.

Prompt 3: Deteksi pergeseran sentimen Bandingkan sentimen di X tentang [BRAND/TOPIC] dalam 24 jam terakhir dengan sentimen pada awal minggu ini. Identifikasi pergeseran nada yang mencolok dan jelaskan peristiwa atau percakapan apa yang memicu perubahan tersebut. Sebutkan sumbernya.

Prompt verifikasi fakta untuk penelitian

Sebelum sebuah klaim dimasukkan ke dalam laporan, presentasi, atau artikel, klaim tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber-sumber terkini. Prompt-prompt dalam bagian ini membantu tim memverifikasi fakta, menguji asumsi, dan mendeteksi ketidakakuratan yang tidak terdeteksi oleh data pelatihan statis.

Prompt 1: Verifikasi klaim berikut menggunakan sumber web terkini dan berita dari minggu lalu: [CLAIM]. Berikan bukti pendukung atau bertentangan beserta tautan sumber. Catat apakah informasi tersebut diperdebatkan atau belum terverifikasi.

Prompt 2: Verifikasi [CLAIM] dengan membandingkan liputan dari setidaknya tiga sumber terkini yang diterbitkan dalam 7 hari terakhir. Identifikasi perbedaan dalam pelaporan dan jelaskan mengapa mereka berbeda. Sertakan tautan.

Prompt 3: Konfirmasikan apakah [QUOTE] yang dikaitkan dengan [PERSON/ORGANIZATION] akurat berdasarkan laporan terbaru atau pernyataan resmi dalam 5 hari terakhir. Tandai yang sudah usang, salah atribusi, atau kurang konteks.

Prompt deteksi tren untuk intelijen kompetitif

Tidak setiap lonjakan percakapan layak diperhatikan. Prompt di bawah ini dirancang untuk memisahkan sinyal awal dari kebisingan yang terus-menerus, membantu tim mengidentifikasi narasi baru dan pergeseran kompetitif.

Prompt 1: Cari X dan berita terbaru tentang tren yang sedang berkembang terkait [INDUSTRI/PESAING] dalam 7 hari terakhir. Identifikasi topik yang sedang naik daun yang tidak menonjol bulan lalu. Sertakan tautan ke sumber asli.

Prompt 2: Analisis X percakapan dari minggu lalu tentang [PESAING]. Identifikasi narasi baru, pembahasan fitur, atau kekhawatiran yang semakin sering muncul atau mendapatkan perhatian lebih. Berikan contoh.

Prompt 3: Identifikasi topik-topik terkait [INDUSTRI] yang mengalami pertumbuhan tercepat di X dalam 72 jam terakhir. Urutkan berdasarkan pertumbuhan mention dan jelaskan faktor yang mendorong peningkatan tersebut.

Prompt agregasi data lintas platform

Mengambil wawasan dari berbagai sumber langsung dapat menjadi rumit dengan cepat. Prompt ini menggabungkan X, berita, dan liputan industri menjadi ringkasan yang jelas dan terstruktur, yang cocok untuk pembaruan kepemimpinan dan sinkronisasi tim.

Prompt 1: Susun ringkasan tentang [TOPIK] menggunakan data dari X, Google News, dan publikasi industri terkait dalam 72 jam terakhir. Susun berdasarkan: (1) Perkembangan utama, (2) Pendapat menonjol, (3) Pertanyaan terbuka. Sebutkan semua sumber.

Prompt 2: Ringkas pembaruan terpenting tentang [TOPIK] dari X dan berita terbaru dalam 5 hari terakhir. Soroti perubahan sejak minggu sebelumnya dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tim selanjutnya. Sertakan tautan.

Prompt 3: Bandingkan cara [TOPIK] dibahas di X dibandingkan dengan media berita tradisional dalam 48 jam terakhir. Identifikasi perbedaan dalam framing, nada, dan fokus. Dukung temuan dengan contoh.

🚀 Keunggulan ClickUp: Anda sudah memiliki semua prompt Grok Anda, tetapi di mana Anda menyimpannya agar tidak perlu menulis ulang hal yang sama berulang kali? ClickUp Docs memungkinkan Anda mengumpulkan semua prompt, templat, dan bahan referensi Anda dalam satu ruang kerja yang terintegrasi. Alih-alih menyebarkan semuanya di obrolan, email, atau file acak, Anda dapat mengorganisir semuanya berdasarkan proyek, tim, atau kasus penggunaan, sehingga menemukan prompt yang tepat menjadi instan. Dengan fitur pengeditan langsung, Anda dan tim Anda dapat berkolaborasi secara real-time, menyempurnakan prompt bersama-sama, memperbarui templat, atau meninggalkan komentar untuk umpan balik. Setiap pembaruan disimpan secara otomatis, sehingga tim Anda selalu memiliki akses ke versi terbaru. Sentralisasikan, atur, dan kolaborasikan prompt Anda dengan ClickUp Docs dan buat pekerjaan menjadi kurang repetitif

Praktik Terbaik dalam Menulis Prompt Grok Real-Time

Tim Anda menggunakan templat tersebut, tetapi hasilnya masih tidak konsisten. Hal ini terjadi ketika Anda tidak memahami prinsip dasar teknik prompting AI yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah prompt.

Berikut adalah pola yang membuat prompt real-time efektif. ✨

Jelas secara temporal: Prompt yang samar menghasilkan data yang samar. ‘Baru-baru ini’ lebih lemah dan kurang efektif daripada rentang waktu spesifik seperti ‘dalam 24 jam terakhir’.

Nama sumber Anda: Memberitahu Grok untuk memeriksa X, situs berita, atau publikasi tertentu akan meningkatkan akurasi pengambilan datanya.

Minta kutipan: Selalu sertakan tautan atau kutip sumber Anda dalam prompt agar Anda dapat memverifikasi keakuratan dan kredibilitas informasi.

Uji sebelum mempercayai: Selalu jalankan peristiwa yang diketahui dan terbaru melalui struktur prompt Anda untuk memastikan data langsung mengalir dengan benar sebelum menggunakannya untuk tugas kritis.

Ulangi pada kegagalan: Jika hasilnya terasa ketinggalan zaman, jangan menyerah. Tambahkan bahasa temporal yang lebih kuat atau petunjuk sumber yang lebih eksplisit, lalu coba lagi.

Ketika Prompt Grok Real-Time Tidak Memadai

Berikut adalah batasan-batasan utama yang perlu diperhatikan:

Tanpa konteks internal: Grok mencari di web publik, tetapi tidak mengetahui proyek, dokumen, atau prioritas perusahaan Anda. Anda selalu harus menjelaskan konteks ulang.

Iterasi prompt manual: Mendapatkan data yang tepat seringkali memerlukan beberapa penyempurnaan, dan alat ini tidak menyimpan catatan tentang apa yang berhasil sebelumnya.

Tidak ada integrasi alur kerja: Wawasan tetap berada di jendela obrolan. Mengubah temuan menjadi tugas atau pembaruan bersama memerlukan salin-tempel ke tempat lain.

Kekurangan tata kelola: Tidak ada jejak audit tentang siapa yang mengajukan pertanyaan apa dan tidak ada alur kerja persetujuan untuk bertindak berdasarkan intelijen yang dihasilkan AI.

Varians kualitas sumber: Real-time tidak selalu berarti dapat diandalkan. Postingan X dan berita terkini bisa salah, dan Grok tidak selalu menandai ketidakpastian.

📮 ClickUp Insight: Perpindahan konteks secara diam-diam mengikis produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan-gangguan yang mahal ini? ClickUp menyatukan alur kerja Anda (dan obrolan) di bawah satu platform yang terintegrasi. Luncurkan dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sambil fitur bertenaga AI menjaga konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan terkelola!

Tips Tata Kelola untuk Tim yang Menggunakan Prompt Grok

Kemampuan real-time Grok dapat menghasilkan wawasan cepat dan tidak tersaring, tetapi kecepatan yang sama dapat meningkatkan risiko jika prompt dan output tidak dikelola dengan hati-hati. Bagi tim yang menggunakan Grok dalam penelitian, pengambilan keputusan, atau alur kerja yang berinteraksi dengan pelanggan, pengelolaan memastikan akurasi, pertanggungjawaban, dan penggunaan yang aman dalam skala besar.

Berikut adalah praktik terbaik tata kelola yang dapat diterapkan oleh tim saat bekerja dengan prompt Grok.

Standarkan templat prompt: Jaga perpustakaan bersama prompt yang telah diverifikasi untuk penelitian, pelaporan, dan analisis.

Implementasikan kontrol akses berbasis peran (RBAC): Tentukan peran seperti admin, pengguna tingkat lanjut, dan anggota untuk membatasi siapa yang dapat memodifikasi prompt, mengakses data sensitif, atau mengelola pengaturan API.

Jaga catatan audit yang tidak dapat diubah: Lacak perubahan prompt, pola penggunaan, dan pembaruan konfigurasi untuk mendukung audit dan tinjauan pasca-insiden.

Lakukan latihan red-team secara rutin: Uji ketahanan prompt dengan mensimulasikan penyalahgunaan, kasus tepi, dan upaya bypass keamanan.

Gunakan pemisah kontekstual: Pisahkan instruksi dan data yang disediakan pengguna dengan tag yang jelas untuk mengurangi risiko injeksi prompt.

Tetapkan kebijakan penundaan: Berikan wewenang kepada tim untuk menghentikan alur kerja jika hasil menunjukkan bias berulang, ketidakkonsistenan, atau ketidakstabilan.

Bagaimana ClickUp Brain Melengkapi Data Real-Time Grok

Anda telah berhasil mengambil potongan data real-time yang kritis dari Grok.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Ini hanyalah teks di jendela obrolan, sepenuhnya terpisah dari rencana proyek Anda, tugas tim Anda, dan keputusan yang perlu diambil.

Ketidakcocokan ini menciptakan gesekan signifikan dan perpindahan konteks yang konstan, yang menguras produktivitas dan menyebabkan AI Sprawl — penyebaran tak terencana alat AI tanpa pengawasan atau strategi.

Grafik ClickUp sebelum dan sesudah yang menyoroti manfaat mengonsolidasikan pekerjaan, pelaporan otomatis dalam hitungan menit, lebih sedikit pembaruan yang terlewat, dan waktu yang terbuang lebih sedikit.

ClickUp dirancang untuk mengisi celah tersebut.

Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi terbaik yang dirancang untuk menggabungkan tugas, dokumen, tujuan, percakapan, dan garis waktu ke dalam satu sistem. Alih-alih memindahkan wawasan antar alat, Anda dapat bekerja dari satu lingkungan bersama di mana konteks sudah terhubung. Saat wawasan eksternal masuk, wawasan tersebut dapat dihubungkan ke tugas, dirujuk dalam dokumen, dibahas dalam komentar, dan dilacak melalui alur kerja.

Tahukah Anda apa yang membuat ini bahkan lebih baik?

ClickUp Brain memperluas fungsi ini dengan bertindak sebagai asisten AI yang memahami konteks di dalam ruang kerja Anda. Berbeda dengan alat AI eksternal, ia memahami apa yang Anda kerjakan, siapa yang bertanggung jawab atas apa, dan bagaimana pekerjaan berlangsung. Ia dapat mengubah output real-time Grok menjadi ringkasan, tindakan, pembaruan tugas, atau dokumentasi, tanpa kehilangan konteks atau momentum.

Mari lihat bagaimana ClickUp Brain membantu Anda beralih dari wawasan real-time ke pekerjaan nyata.

Berikan respons menggunakan konteks proyek real-time.

ClickUp Brain memahami pekerjaan Anda karena ia terintegrasi langsung ke dalamnya. Ia terhubung langsung ke tugas-tugas Anda, Dokumen, komentar, obrolan, tujuan, dan alat-alat terintegrasi, sehingga responsnya didasarkan pada prioritas aktual Anda—bukan hanya prompt yang Anda ketik.

Alih-alih meminta jawaban sekali pakai, Anda dapat mengandalkan Brain untuk menginterpretasikan dan bertindak berdasarkan konteks ruang kerja langsung di seluruh tim dan proyek. Berikut adalah beberapa cara praktis ClickUp Brain membantu:

Generate daftar tindakan yang jelas dari catatan rapat, komentar tugas, atau diskusi obrolan, secara otomatis menghubungkannya dengan pemilik dan batas waktu.

Ringkas secara instan kemajuan tugas, proyek, atau tim sehingga pemangku kepentingan mendapatkan pembaruan akurat tanpa perlu pelaporan status manual.

Buat tugas baru, subtugas, atau Dokumen dari percakapan, catatan, atau rapat yang sudah ada.

Buat draf, sunting, atau terjemahkan konten di dalam tugas dan Dokumen sambil mempertahankan konteks dan niat proyek.

Temukan tugas serupa atau duplikat dan tandai pekerjaan yang terhenti, terlambat, atau belum diperbarui dengan ClickUp Brain

Otomatiskan eksekusi dengan Super Agents dan Autopilot Agents

ClickUp Super Agents adalah rekan kerja bertenaga AI yang dirancang untuk menangani alur kerja multi-langkah, beradaptasi seiring waktu, dan beroperasi secara terus-menerus tanpa perlu dipicu secara manual setiap kali. Anda menentukan apa yang dapat diakses oleh mereka, alat apa yang dapat mereka gunakan, dan di mana mereka diizinkan bertindak, menjaga semuanya aman dan terkendali.

Dalam praktiknya, Super Agents dapat:

Ringkas aktivitas di seluruh proyek atau tim

Ubah percakapan atau pembaruan menjadi output terstruktur seperti ringkasan, tugas, atau dokumen.

Lakukan penelitian, berikan saran, dan pelajari dari umpan balik seiring waktu.

Pantau pekerjaan yang sedang berlangsung dan tandai risiko saat muncul dengan ClickUp Agent

ClickUp Autopilot Agents, di sisi lain, paling cocok saat Anda menginginkan perilaku AI yang dapat diprediksi dan didorong oleh aturan. Mereka beroperasi di lokasi spesifik, seperti Daftar, Folder, Ruang, atau Saluran Obrolan, dan hanya bertindak ketika pemicu yang didefinisikan dan serangkaian kondisi terpenuhi.

Mereka tidak berlogika di seluruh Workspace Anda seperti yang dilakukan oleh Super Agents, tetapi mereka sangat efektif dalam menangani tindakan yang dapat diulang dan terdefinisi dengan jelas dan terkendali.

Deploy otomatisasi multi-langkah dengan ClickUp Autopilot Agents

Jika Anda adalah pemimpin tim teknik, Anda dapat menggunakan Super Agent untuk memantau kesehatan sprint secara terus-menerus di seluruh proyek, mengidentifikasi pola seperti peningkatan jumlah bug atau tenggat waktu yang terlewat. Ketika suatu tugas melampaui ambang batas risiko, tugaskan Autopilot Agent untuk memposting pembaruan di saluran tim dan secara otomatis membuat tugas tindak lanjut.

Visualisasikan kemajuan dengan Kartu AI

Pernahkah Anda berharap dashboard Anda bisa memberi tahu Anda apa yang sedang terjadi, tanpa Anda perlu bertanya?

Kartu AI menampilkan wawasan yang dihasilkan AI secara langsung ke dalam Dashboard ClickUp. Mereka diperbarui secara otomatis seiring perubahan pekerjaan, sehingga Anda selalu melihat status terkini dari kemajuan, risiko, dan celah.

Visualisasikan momentum tim menggunakan Kartu AI ClickUp untuk melihat kemajuan, tanggung jawab, dan hambatan dengan sekilas

Berikut adalah beberapa AI Cards yang akan Anda lihat dalam aksi:

Kartu Otak AI: Jalankan prompt AI kustom langsung pada data ruang kerja Anda untuk membandingkan opsi, merangkum pekerjaan kompleks, atau mengekstrak wawasan.

Kartu StandUp AI: Dapatkan gambaran cepat tentang aktivitas terbaru dalam periode waktu yang dipilih, ideal untuk rapat standup asinkron atau pengecekan akhir hari.

Kartu Ringkasan Eksekutif AI: Tampilkan gambaran umum tentang kesehatan proyek atau departemen, dirancang untuk tinjauan kepemimpinan tanpa perlu menyelami daftar tugas.

Kartu Pembaruan Proyek AI: Lacak tonggak pencapaian, kemajuan, risiko, dan langkah selanjutnya untuk ruang, folder, atau daftar tertentu.

Cari dan bertindak menggunakan ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX adalah asisten AI desktop Anda, dirancang untuk membantu Anda berpikir, mencari, dan bertindak lebih cepat sepanjang hari kerja Anda. Alih-alih membuka banyak tab atau alat, Brain MAX berada di samping pekerjaan Anda dan membantu Anda berinteraksi dengan informasi menggunakan bahasa alami.

Temukan pekerjaan lebih cepat dan tampilkan informasi yang tepat

Ingin menemukan dokumen desain spesifik di Google Drive? Cukup tanyakan kepada Brain MAX sekali, dan ia akan menarik jawaban dari semua sumber tanpa meninggalkan ClickUp. Ia mencari di semua tempat, mulai dari Tugas dan Dokumen ClickUp hingga file di aplikasi terhubung seperti Google Drive, GitHub, SharePoint, dan Slack.

Dikte pekerjaan lebih cepat menggunakan Talk-to-Text, lalu ubah kata-kata menjadi tugas atau catatan secara instan

Untuk meningkatkan produktivitas Anda lebih lanjut, Brain MAX dilengkapi dengan ClickUp Talk-to-Text yang didukung AI, memungkinkan Anda mengetikkan ide, pertanyaan pencarian, atau catatan tanpa perlu mengetik. Anda dapat menangkap pikiran di tengah alur tanpa mengganggu fokus. Cukup bicara, dan Brain MAX secara instan mengubah suara Anda menjadi teks yang dapat dicari, disimpan, atau dikonversi menjadi tugas di kemudian hari.

Pilih model yang tepat dengan kecerdasan multi-LLM.

ClickUp tidak mengunci Anda pada satu model saja. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat memilih dari berbagai model bahasa besar (LLM) terkemuka seperti ChatGPT, Claude, atau Gemini, tergantung pada tugas yang dilakukan.

Ganti model untuk analisis mendalam, konten kreatif, atau ringkasan yang ringkas

Anda dapat menyesuaikan AI dengan konteks tanpa meninggalkan ruang kerja Anda, sambil mempertahankan izin dan keamanan yang terpadu di seluruh model. Fleksibilitas ini memastikan Anda mendapatkan AI yang tepat untuk tugas yang tepat, memanfaatkan keunggulan masing-masing model sambil menjaga semua output tetap terhubung dengan pekerjaan Anda.

Pastikan penggunaan AI yang aman dan sesuai dengan peraturan.

Hentikan kekhawatiran tentang siapa yang bertanya apa. Dengan ClickUp, penggunaan dilacak melalui jejak audit, dan Anda dapat mengelola izin ClickUp dan visibilitas untuk mengontrol siapa yang melihat apa, memastikan adopsi AI yang aman dan sesuai peraturan.

Hubungkan Data Real-Time ke Eksekusi Tim dengan ClickUp

Grok membantu tim memahami apa yang sedang terjadi saat ini dengan mengumpulkan data langsung. Ketika prompt ditulis dengan tujuan yang jelas, ini adalah cara yang andal untuk melacak percakapan yang bergerak cepat dan tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi.

Namun, mengubah wawasan tersebut menjadi catatan penelitian, pembaruan proyek, atau langkah konkret berikutnya seringkali menemui hambatan ketika data tersebut berada di luar alat kerja utama Anda. Menyalin dan menempelkan antara aplikasi mengganggu konteks dan menghambat produktivitas Anda.

Di situlah ClickUp berperan.

ClickUp Brain memberikan tim AI yang sadar konteks di dalam ruang kerja mereka untuk merangkum wawasan, membuat tugas, dan menjaga pekerjaan tetap berjalan. ClickUp Agents menangani pemantauan dan otomatisasi tanpa usaha manual, sementara ClickUp BrainGPT menggabungkan pencarian terpadu, masukan suara, dan AI multi-model dalam satu tempat.

Daftar ke ClickUp secara gratis untuk benar-benar mendorong pekerjaan maju.