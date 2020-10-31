Cara Menggunakan ClickUp untuk Menetapkan Tujuan untuk Tim Anda

Tim di ClickUp memiliki rutinitas mingguan yang selalu kami ikuti.

Kami menetapkan tujuan mingguan untuk apa yang akan kami lakukan selama minggu tersebut.

Setiap anggota tim mencantumkan 4 hingga 5 target yang ingin mereka capai dan membuat kemajuan menuju target tersebut.

Ini mencerminkan prioritas utama yang kami miliki untuk minggu ini.

Selama seminggu, kami memperbarui tujuan kami dengan apa yang telah kami kerjakan dan kemajuan yang telah kami capai.

Dulu kami melakukannya dengan kombinasi Slack dan Google Sheets… tapi kemudian kami punya ide yang lebih besar:

Bagaimana jika kita menempatkan tujuan dan OKR langsung di dalam ClickUp dan tidak bergantung pada perangkat lunak OKR lainnya?

Dengan cara itu, perusahaan kami akan selaras secara menyeluruh—dengan tujuan utama perusahaan dan hasil kunci yang ingin kami capai.

Berita baik: Anda juga bisa menggunakannya!

ClickUp menambahkan fitur ini karena tidak ada alat yang bagus di pasaran untuk menghubungkan tujuan dan tugas.

Dalam versi ClickUp dari OKRs, Anda menetapkan Tujuan dan kemudian Target apa pun yang ingin Anda capai untuk mewujudkan tujuan tersebut.

“Saat ini, satu-satunya cara untuk melacak tujuan adalah menggunakan spreadsheet atau aplikasi khusus untuk tujuan (yang juga sangat mahal dan berfokus pada perusahaan). Kami ingin cara tidak hanya untuk melacak tujuan tradisional di ClickUp, tetapi juga hal-hal seperti Sprint – di mana kami dapat menghubungkan tugas dari berbagai tempat,” kata Zeb Evans, CEO/Pendiri ClickUp.

Tujuan ClickUp Memberikan Kejelasan

Begini cara kerjanya. Di setiap bagian tujuan, anggota tim dapat mencantumkan nama, deskripsi, dan tanggal jatuh tempo.

Kemudian, tim dapat menggunakan ClickUp untuk membuat daftar target spesifik dan bahkan menghubungkannya dengan tugas.

Anda bahkan dapat menggunakan bidang deskripsi untuk menjelaskan tujuan Anda dan menambahkan detail pendukung lainnya.

Tentukan Tujuan Anda

ClickUp Goals juga memungkinkan Anda untuk menetapkan target numerik, penyelesaian tugas, benar/salah, atau target mata uang.

Tim dapat melihat siapa yang telah menetapkan tujuan untuk apa dan bagaimana mereka berencana untuk mencapainya.

Jika Anda bekerja sendirian atau ingin menetapkan tujuan pribadi, maka atur tujuan Anda menjadi Pribadi saat memulai.

Setelah Anda menetapkan tujuan Anda, Anda siap untuk mulai bekerja.

Bonus: Tingkatkan tujuan Anda dengan menetapkan tujuan SMART! 💜

Bagaimana Kami Menggunakan Tujuan di ClickUp?

Salah satu cara kami menggunakan tujuan di ClickUp adalah dengan menetapkan kartu skor mingguan.

Ini adalah inisiatif utama kami untuk minggu ini dan apa yang kami harapkan dapat dicapai.

“Membuat skor mingguan adalah taktik paling efektif yang saya gunakan untuk menghindari menunda-nunda dan menetapkan prioritas. Saya menetapkan ekspektasi yang menantang (tetapi realistis) untuk diri sendiri, dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil setiap hari untuk memastikan setiap tugas selesai. Daripada datang ke kantor tanpa tujuan, skor mingguan saya memberi saya rasa tujuan harian untuk apa yang perlu saya selesaikan,” kata Sophia Kaminski, Kepala Tim Keberhasilan Pelanggan di ClickUp.

Seringkali, hal ini melibatkan menanggapi sejumlah permintaan bantuan, mengedit beberapa halaman arahan situs web, atau memulai sistem penagihan atau analitik baru.

Tujuan harus selalu dapat diukur, yang mungkin berarti membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan kemudian berusaha menyelesaikan sejumlah tugas tertentu dalam seminggu.

Kita juga dapat menggunakan tujuan untuk membantu merencanakan inisiatif yang lebih besar, seperti tujuan pendapatan atau pemasaran yang ambisius, dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap laba bersih.

Dengan laporan mingguan, kami tahu apa yang sedang dikerjakan oleh setiap orang dan dapat melihat apakah hal tersebut sesuai dengan tujuan dan inisiatif proyek perusahaan secara keseluruhan.

Ini adalah faktor motivasi lain yang mendorong kita untuk tetap fokus pada hal utama.

Bonus: Tujuan SMART HR

Kesimpulan: Selalu ingat untuk mengaitkan tujuan Anda dengan tujuan yang lebih besar.

Tujuan tidak boleh ada dalam ruang hampa.

Tim Anda harus memahami bagaimana tugas dan proyek mereka berkontribusi pada gambaran besar.

Untuk tujuan tersebut, Tujuan di ClickUp dapat membantu Anda menentukan proyek-proyek Anda.

Jika Anda tahu apa yang ingin Anda capai, lebih mudah untuk menciptakan karya yang bermakna daripada sekadar ada karena Anda harus melakukan sesuatu.

Sebaliknya, mulailah dengan tujuan perusahaan, lalu buatlah proyek dan tugas untuk membantu Anda mencapainya.

Tujuan dan sasaran divisi tim Anda harus selalu selaras dengan tujuan perusahaan–dan kini ClickUp Goals memungkinkan Anda melakukannya di satu tempat, untuk seluruh organisasi.