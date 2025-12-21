16 Pilihan Template Pelacak Pembayaran Utang Gratis untuk Mengelola dan Menghapus Utang Lebih Cepat

Utang seringkali datang secara diam-diam…

Sebuah gesekan kartu di sini, langganan "coba gratis selama 7 hari" di sana, dan tiba-tiba Anda dihadapkan pada tiga tanggal jatuh tempo yang berbeda dan tidak tahu utang mana yang harus dibayar terlebih dahulu.

Melihat gambaran besarnya, tidak heran rasanya berat: saldo kartu kredit di AS mencapai sekitar $1,21 triliun pada kuartal kedua 2025. Itu berarti bunga yang terus bertambah secara diam-diam di latar belakang sementara Anda hanya berusaha mengikuti kehidupan sehari-hari.

Template pelacak pelunasan utang adalah cara Anda beralih dari “Saya harap ini berhasil” ke “Saya tahu apa yang terjadi saat saya melakukan pembayaran ini”. Template ini menampilkan semua saldo, suku bunga, pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo dalam satu halaman.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan 16 templat pelacak pelunasan utang gratis di ClickUp, Google Sheets, Excel, dan cetakan, sehingga Anda dapat mengelola pelunasan utang Anda dengan kecepatan Anda sendiri.

Apa itu Template Pelacak Pembayaran Utang?

Template pelacak pelunasan utang adalah alat yang mengorganisir pembayaran utang di satu tempat. Template ini mencantumkan setiap akun dengan saldo saat ini, suku bunga, pembayaran minimum, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran yang Anda rencanakan.

Sebagian besar templat juga menghitung total saldo Anda, memperkirakan waktu pelunasan, dan menampilkan total bunga yang dibayarkan berdasarkan metode yang Anda pilih.

Anda dapat mengelompokkan utang menggunakan metode bola salju, yang menargetkan saldo terkecil terlebih dahulu, atau metode longsor, yang menargetkan suku bunga tertinggi terlebih dahulu.

Saat Anda mencatat pembayaran bulanan dan pembayaran tambahan, templat ini akan memperbarui sisa saldo dan menyoroti utang berikutnya yang perlu difokuskan. Formatnya bervariasi, mulai dari daftar periksa yang dapat dicetak hingga spreadsheet pelunasan utang di Google Sheets atau Microsoft Excel, serta templat ruang kerja yang melacak kemajuan seiring waktu.

Apa yang Membuat Template Pelacak Pembayaran Utang yang Baik?

Template pelacak pelunasan utang yang baik membantu Anda melihat setiap akun dengan jelas, meninjau strategi pelunasan yang sesuai dengan arus kas Anda, dan melacak kemajuan yang konsisten tanpa perlu kerja ekstra.

Template ideal harus mencakup:

Kolom untuk saldo saat ini, suku bunga, pembayaran minimum, tanggal jatuh tempo, dan jumlah pembayaran yang direncanakan.

Kemampuan untuk menyortir berdasarkan metode bola salju (mulai dari saldo terkecil terlebih dahulu) atau metode longsor (suku bunga tertinggi terlebih dahulu)

Total otomatis untuk total utang, sisa saldo, dan perkiraan waktu pelunasan.

Melakukan perhitungan total bunga dan bunga yang dibayarkan saat Anda mencatat pembayaran bulanan dan pembayaran tambahan.

Indikator utang berikutnya yang jelas sehingga setiap dolar baru memiliki tujuan.

Pembaruan sederhana dan cepat di Google Sheets atau Microsoft Excel dengan rumus yang transparan.

Pengingat untuk suku bunga promosi dan peringatan saat melakukan pembayaran minimum dapat meningkatkan biaya.

👀 Fakta Menarik: Laporan kartu kredit di Amerika Serikat wajib menampilkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi saldo Anda jika hanya membayar jumlah minimum dan jumlah tetap bulanan yang diperlukan untuk melunasi saldo dalam 36 bulan. Masukkan kedua angka ini ke dalam pelacak Anda untuk memastikan keakuratan rencana Anda .

Template Pelacak Pembayaran Utang Gratis Sekilas

Berikut ini ringkasan singkat tentang templat pelacak pelunasan utang gratis terbaik:

16 Template Pelacak Pembayaran Utang

Pelacakan utang seringkali berantakan sebelum rencana Anda selesai. Saldo utang terdaftar dalam spreadsheet, tanggal jatuh tempo tersembunyi dalam email, dan obrolan AI terpisah dengan bot AI bank Anda di mana Anda telah mengetik, “Utang mana yang harus saya bayar terlebih dahulu?”

Itulah Work Sprawl dalam waktu nyata—dan hal itu membuat bahkan keputusan sederhana terasa lebih sulit dari yang seharusnya.

ClickUp menggabungkan semua itu ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi. Saldo utang Anda, tanggal jatuh tempo, strategi pelunasan, dan tugas untuk "melakukan pembayaran" berada di samping dokumen, pengingat, dan AI.

Anda dapat mencatat utang sekali saja, mengatur pembayaran berulang, menambahkan jumlah tambahan saat Anda memilikinya, dan memantau pembaruan progres secara real-time tanpa perlu berpindah antar lima tab yang berbeda.

Jika Anda ingin ruang yang sudah disiapkan untuk pengambilan keputusan keuangan, ClickUp Finance menyediakan tampilan dan dasbor siap pakai untuk anggaran, tagihan, dan arus kas.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengulas G2,

Saya juga menyukai bahwa platform ini menggabungkan banyak alat dalam satu platform, seperti dokumen, tujuan, obrolan, dan papan tulis, sehingga saya tidak perlu terus-menerus beralih antar aplikasi.

Berikut adalah beberapa templat pelacak pelunasan utang yang praktis yang dapat Anda mulai gunakan hari ini.

1. Template Anggaran Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat tugas di ClickUp untuk mengkategorikan pengeluaran dan melacak item pengeluaran dengan Template Anggaran Pribadi ClickUp.

Template Anggaran Pribadi ClickUp menggabungkan pendapatan, tagihan, dan pembayaran utang ke dalam satu tampilan sederhana sehingga rencana pelunasan utang Anda sesuai dengan arus kas nyata. Anda dapat melihat setiap akun, tanggal jatuh tempo, dan jumlah pembayaran yang dapat Anda komitmenkan tanpa perlu menebak-nebak.

Pengaturannya hanya membutuhkan beberapa menit. Anda dapat menambahkan saldo saat ini, suku bunga, dan pembayaran minimum untuk setiap akun, lalu daftar pembayaran bulanan untuk perumahan, utilitas, dan kebutuhan lainnya.

Saat Anda mencatat pembayaran dan menambahkan pembayaran tambahan sesekali, sisa saldo dan jadwal pelunasan akan diperbarui secara otomatis. Anda selalu tahu utang mana yang harus diprioritaskan dan apakah pembayaran hari ini tetap sesuai dengan jadwal.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat penghasilan, biaya tetap, dan pembayaran utang dalam satu tempat.

Sortir utang berdasarkan saldo terkecil atau bunga tertinggi sesuai dengan strategi pelunasan Anda.

Lacak tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran minimum untuk menghindari denda.

Pantau total utang, sisa saldo, dan total bunga yang dibayarkan secara real-time saat Anda melunasi utang.

✨ Ideal untuk: Individu dan pemilik usaha kecil yang ingin memiliki anggaran sederhana yang mendorong pembayaran utang secara konsisten.

2. Template Anggaran Sederhana ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat representasi visual kategori anggaran Anda dengan Template Anggaran Sederhana ClickUp.

Anggaran bekerja paling baik ketika mudah dibaca dan cepat diperbarui. Template Anggaran Sederhana ClickUp memberikan daftar bersih untuk pendapatan dan pengeluaran, tampilan cepat saldo kas bersih, dan tempat untuk mencatat pembayaran bulanan untuk kartu kredit atau pinjaman mahasiswa.

Anda dapat menambahkan kategori sekali saja, lalu mencatat pengeluaran saat terjadi. Anda akan mendapatkan gambaran visual tentang ke mana uang pergi, di mana harus memotong pengeluaran, dan berapa banyak yang tersedia untuk pembayaran tambahan.

Jika Anda lebih suka metode bola salju, Anda dapat mengalokasikan dana tambahan tersebut untuk melunasi saldo terkecil terlebih dahulu. Anda dapat menggunakan dana tambahan tersebut untuk melunasi saldo dengan suku bunga tertinggi jika Anda lebih memilih metode longsor.

Berbagi atau meninjau sangat mudah. Anda dapat membuka rencana anggaran, memeriksa total bulan ini, dan menyesuaikan jumlah pembayaran minggu depan tanpa perlu membuat ulang spreadsheet.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kategori visual untuk penghasilan, tagihan, dan pengeluaran diskresioner.

Tampilan siap pakai untuk Rencana Anggaran, Pendapatan, Kas Bersih, Panduan Memulai, dan Pengeluaran.

Kolom kustom untuk melacak bulan, subtotal, dan total berjalan.

Ekspor cepat untuk berbagi ringkasan dengan pasangan atau penasihat.

Pengingat ringan untuk memeriksa tanggal jatuh tempo dan pembayaran bulanan.

✨ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin memiliki anggaran sederhana yang membebaskan dana untuk pembayaran utang tanpa pengaturan yang rumit.

💡Tips Pro: Atur pengingat ClickUp untuk setiap tanggal jatuh tempo pembayaran utang agar Anda tidak dikenakan denda keterlambatan atau merusak skor kredit Anda. Anda dapat membuat pengingat berulang yang memberi tahu Anda beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo, memberi Anda waktu untuk mentransfer dana atau menyesuaikan anggaran Anda. Pengingat dapat disesuaikan berdasarkan prioritas—tandai utang dengan bunga tertinggi sebagai prioritas tinggi agar pembayaran tersebut tetap menjadi prioritas utama. Tetap di depan setiap tanggal pelunasan dengan Pengingat ClickUp

3. Template Riwayat Pembayaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola dan lacak pembayaran Anda dari satu tempat pusat dengan Template Riwayat Pembayaran ClickUp.

Template Riwayat Pembayaran ClickUp mencatat secara berurutan apa yang Anda bayar dan apa yang Anda terima. Anda dapat mencatat jumlah pembayaran, tanggal, metode, dan nomor referensi, lalu menandainya untuk tagihan kartu kredit, pinjaman pribadi, atau kewajiban keuangan lainnya.

Ini menjadi cara cepat untuk memastikan pembayaran minimum, menjaga tanggal jatuh tempo tetap terlihat, dan melihat bagaimana arus kas bergerak sepanjang bulan.

Mencari jawaban sangat mudah. Saring untuk menemukan item yang belum diselesaikan, periksa tabel klien untuk aktivitas sebelumnya, atau ekspor ringkasan bersih untuk catatan Anda. Perlu menunjukkan bahwa pembayaran bulan lalu telah diposting tepat waktu? Itu ada di sana.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Satu tempat untuk mencatat pembayaran masuk dan keluar.

Status yang jelas untuk melihat apa yang masih terbuka atau sudah selesai.

Kolom praktis untuk jumlah, metode, nomor bukti pembayaran, dan catatan.

Tampilan siap pakai untuk entri bukti pembayaran, pemula cepat, tabel klien, dan semua item.

Pengingat lembut untuk memeriksa tanggal pembayaran yang akan datang dan pembayaran bulanan.

✨️ Ideal untuk: Individu, keluarga, dan tim kecil yang ingin memiliki catatan audit yang rapi untuk memastikan pembayaran utang dan tagihan sehari-hari tetap terjadwal.

💡Tips Pro: ClickUp Brain dapat membaca daftar dan dokumen Anda, merangkum pengeluaran bulan lalu berdasarkan kategori, menandai pengeluaran berlebihan, dan menyusun jadwal pelunasan utang metode snowball atau avalanche berdasarkan saldo dan suku bunga Anda. Ia dapat mengubah rencana tersebut menjadi tugas berjadwal dengan pengingat, sehingga templat Anda menjadi rutinitas yang aktif. Coba gunakan prompt seperti: “Ringkas pengeluaran bulan ini dari daftar Anggaran Sederhana saya dan sorot kategori yang melebihi rencana.”

“Buatlah strategi pelunasan utang bertahap dari saldo dan suku bunga tahunan (APR) ini, tambahkan tanggal jatuh tempo, dan tetapkan pembayaran tambahan bulanan sebesar 3000.”

“Apa yang bisa saya kurangi untuk mencapai tanggal pelunasan dalam 12 bulan, tunjukkan dua skenario, dan perbarui tugas-tugas saya sesuai dengan itu?” Ringkas pengeluaran Anda dan kategorikan untuk tinjauan akhir bulan yang lebih mudah dengan ClickUp Brain

📖 Baca Juga: Template Pengatur Tagihan Gratis untuk Melacak Pengeluaran Anda dengan Lebih Baik

4. Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp

Dapatkan templat gratis Atur anggaran Anda dan lacak pengeluaran dengan cepat dan mudah menggunakan Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp.

Template Laporan Pengeluaran Bulanan ClickUp menyediakan catatan tunggal dan berkelanjutan untuk bulan tersebut, memungkinkan Anda melihat pengeluaran Anda dengan jelas sebelum Anda terkejut.

Tambahkan tagihan tetap dan pengeluaran sehari-hari yang biasa, lalu kategorikan sesuai kebutuhan. Pola-pola akan terlihat dengan cepat. Hal ini juga membuat pelunasan utang menjadi lebih mudah, karena Anda dapat mengoptimalkan arus kas dan memutuskan apakah pembayaran tambahan akan dialokasikan ke utang dengan saldo terkecil atau utang dengan bunga tertinggi.

Ketika Anda membutuhkan jawaban, Anda tidak perlu repot-repot mencari. Bandingkan bulan ini dengan bulan lalu, ambil gambaran cepat untuk dibagikan, dan tentukan jumlah pembayaran berikutnya dengan lebih percaya diri.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Satu tempat untuk mencatat pengeluaran tetap dan variabel dengan total bulanan yang jelas.

Pandangan kategori yang menampilkan cara mudah untuk berhemat.

Ekspor sederhana untuk tampilan yang rapi saat Anda membutuhkannya.

Perbandingan bulanan untuk mendeteksi tren sejak dini.

Cara praktis untuk mengosongkan dana tunai untuk pembayaran tambahan dalam rencana pelunasan Anda.

✨️ Ideal untuk: Keluarga dan tim kecil yang ingin laporan bulanan akurat untuk mendukung pembayaran utang yang konsisten.

💡 Tips Pro: Sebelum Anda memutuskan rencana apa pun, lakukan pemeriksaan cepat dengan Kalkulator Penilaian Risiko ClickUp yang sederhana ini untuk mengidentifikasi risiko suku bunga variabel atau denda keterlambatan sejak dini.

5. Template Manajemen Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat tugas dengan hingga 28 status kustom menggunakan Template Manajemen Keuangan ClickUp.

Template Manajemen Keuangan ClickUp menggabungkan anggaran, pengeluaran, dan pembayaran utang menjadi satu tempat, sehingga Anda dapat menyesuaikan rencana Anda dengan arus kas aktual dan menetapkan jumlah pembayaran yang konsisten.

Anda dapat menambahkan tagihan berulang, pengeluaran variabel, dan kewajiban keuangan, lalu label utang yang ingin Anda prioritaskan. Jika Anda lebih suka hasil cepat, fokuslah pada saldo terkecil. Untuk meminimalkan bunga, kirimkan pembayaran tambahan ke akun dengan suku bunga tertinggi.

Bagaimanapun, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang langkah selanjutnya dan dampaknya terhadap jadwal pelunasan. Seiring waktu, Anda dapat membandingkan bulan-bulan, mengidentifikasi kategori yang perlu dikurangi, dan memutuskan kapan untuk meningkatkan pembayaran bulanan. Ringkasan ini mudah dibagikan dengan pasangan atau akuntan, yang membantu mempercepat pengambilan keputusan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau anggaran dan pengeluaran bersamaan dengan pembayaran utang dalam satu ruang kerja.

Lihat arus kas dengan jelas dan tetapkan pembayaran bulanan yang realistis.

Bandingkan prioritas metode snowball dan avalanche tanpa perlu membuat ulang rencana.

Tandai tanggal pembayaran dan perpanjangan yang akan datang untuk menghindari biaya.

Bagikan ringkasan yang jelas untuk tinjauan dan pengambilan keputusan yang cepat.

✨️ Ideal untuk: Pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan rumah tangga yang ingin memiliki satu pusat untuk mengelola anggaran, memantau arus kas, dan mengalokasikan pembayaran tambahan ke utang yang tepat.

6. Template Penetapan Tujuan Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan Anda dan buat keputusan berdasarkan data dengan Template Pengaturan Tujuan Keuangan ClickUp.

Tujuan hanya efektif jika sejalan dengan angka-angka. Template Pengaturan Tujuan Keuangan ClickUp membantu Anda mengubah ide seperti “bebas dari utang” atau “menabung tiga bulan pengeluaran” menjadi langkah-langkah jelas yang dapat Anda lacak.

Untuk mencapainya, Anda dapat menetapkan tujuan pelunasan utang, menambahkan titik pemeriksaan untuk utang dengan saldo terkecil atau bunga tertinggi, dan menetapkan pembayaran bulanan yang stabil tanpa mengganggu arus kas.

Ketika penghasilan atau pengeluaran berubah, Anda dapat menyesuaikan langkah berikutnya tanpa perlu menulis ulang seluruh rencana. Anda juga dapat melihat kemajuan Anda. Sebelum memutuskan langkah selanjutnya, Anda dapat melihat apa yang berjalan sesuai rencana, apa yang perlu didorong, dan di mana pembayaran tambahan akan paling membantu.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ubah tujuan keuangan yang luas menjadi langkah-langkah dan tonggak spesifik.

Sesuaikan pembayaran bulanan dengan arus kas agar rencana tersebut realistis.

Pantau kemajuan pelunasan utang tanpa perlu spreadsheet tambahan.

Tandai prioritas sehingga Anda tahu utang mana yang harus difokuskan selanjutnya.

Bagikan ringkasan sederhana untuk menjaga agar mitra atau rekan tim tetap sejalan.

✨️ Ideal untuk: Individu dan tim kecil yang ingin memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk membimbing pembayaran utang secara bertahap.

7. Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pendapatan, pengeluaran, laba, rugi, dan lainnya dengan templat Laporan Analisis Keuangan ClickUp.

Ketika Anda tidak percaya pada angka-angka, keputusan menjadi terhenti. Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp mengumpulkan pendapatan, pengeluaran, laba, dan rugi ke dalam laporan yang jelas dan mudah dibaca dalam hitungan menit. Anda mendapatkan tabel sederhana yang dapat diubah menjadi visual, memudahkan penjelasan asal dan tujuan uang.

Template ini cocok digunakan bersama rencana pelunasan utang. Anda dapat melihat biaya mana yang meningkat, berapa sisa uang tunai setelah pembayaran bulanan, dan apakah pembayaran tambahan sebaiknya dialokasikan ke saldo terendah atau utang dengan bunga tertinggi.

Gambar akan diperbarui secara otomatis saat Anda mengubah input, sehingga Anda tidak perlu lembar kerja lain untuk menguji ide. Simpan snapshot untuk bulan atau kuartal, jawab pertanyaan cepat dengan tampilan tunggal, dan tentukan jumlah pembayaran bulan depan dengan lebih percaya diri.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Satu laporan untuk pendapatan, pengeluaran, dan hasil bersih.

Grafik cepat yang memudahkan Anda mengenali tren.

Perbandingan sederhana dari bulan ke bulan atau kuartal ke kuartal

Panduan yang lebih jelas tentang arus kas untuk membantu Anda melakukan pembayaran tambahan.

Ekspor yang mudah untuk mitra, klien, atau penasihat.

✨️ Ideal untuk: Tim kecil dan individu yang ingin memiliki gambaran keuangan yang jelas untuk mendukung keputusan pelunasan utang yang lebih cerdas.

Tips Cepat: Gunakan Bidang Kustom ClickUp untuk hal-hal seperti pengeluaran yang dianggarkan vs. pengeluaran aktual, vendor, dan tanggal pembayaran. Artinya, pelacak pelunasan utang Anda terintegrasi dalam gambaran yang lebih lengkap tentang ke mana uang Anda mengalir, bukan dalam file terpisah.

📖 Baca Juga: Tips untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Pengeluaran dan Alur Kerja Tim Anda

8. Template Utang Pribadi Excel dan Google Sheets oleh Template. net

Jika Anda lebih suka menggunakan spreadsheet, Excel, atau Google Sheets, Template Utang Pribadi dari Template.net adalah alat yang sederhana untuk mencatat setiap saldo, suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Masukkan saldo saat ini, suku bunga, dan pembayaran minimum untuk setiap pinjaman atau kartu kredit, lalu catat pembayaran bulanan seiring berjalannya waktu.

Anda dapat menggunakannya sebagai spreadsheet pelunasan utang untuk kedua metode. Urutkan berdasarkan saldo terendah untuk metode bola salju atau berdasarkan suku bunga tertinggi untuk metode longsor. Tambahkan kolom untuk pembayaran tambahan, dan Anda akan melihat saldo tersisa dan jadwal pelunasan bergerak ke arah yang benar.

Simpan salinan untuk catatan, berikan lembar kerja kepada mitra, atau ekspor ringkasan sebelum Anda menetapkan jumlah pembayaran untuk bulan depan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak spreadsheet yang familiar di Excel dan Google Sheets

Kolom untuk saldo saat ini, suku bunga, tanggal jatuh tempo, pembayaran minimum, dan jumlah pembayaran.

Kompatibel dengan metode snowball atau avalanche tanpa perlu mengubah pengaturan.

Ringkasan cepat untuk total utang, sisa saldo, dan total bunga yang dibayarkan.

Mudah untuk disalin dan dibagikan untuk tinjauan atau pembaruan.

✨️ Ideal untuk: Pengguna spreadsheet yang ingin pelacak pelunasan utang yang bersih dan dapat diedit tanpa alat tambahan.

👀 Fakta Menarik: Kemenangan kecil itu penting. Studi menunjukkan bahwa fokus pada pembayaran untuk melunasi satu utang sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan konsistensi, salah satu alasan banyak orang tetap menggunakan metode bola salju, meskipun metode longsoran salju dapat menghemat lebih banyak bunga secara teoritis.

9. Template Bulanan Utang Excel dan Google Sheets oleh Template. net

Jika Anda menyukai tampilan bulanan yang ringkas, templat utang bulanan Excel dan Google Sheets dari Template.net mencatat semua tanggal jatuh tempo dan pembayaran dalam satu lembar kerja. Daftar setiap akun dengan saldo saat ini, suku bunga, dan pembayaran minimum, lalu lacak pembayaran bulanan seiring berjalannya waktu.

Anda mendapatkan jadwal bulanan, plus ruang khusus untuk mencatat pembayaran tambahan.

Berbagi dengan orang lain juga mudah. Anda dapat mengirim lembar kerja ke penasihat, menyimpan ringkasan bulanan untuk catatan, dan menyesuaikan jumlah pembayaran bulan depan tanpa perlu membangun ulang apa pun.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak yang familiar di Excel dan Google Sheets

Kolom untuk saldo saat ini, suku bunga, pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo.

Pelacakan bulanan jumlah pembayaran dan sisa saldo.

Kompatibel dengan metode snowball atau avalanche tanpa mengubah strukturnya.

Ringkasan cepat untuk total utang dan bunga yang telah dibayarkan hingga saat ini.

✨️ Ideal untuk: Pengguna spreadsheet yang ingin pelacak bulanan yang rapi untuk tanggal jatuh tempo, pembayaran minimum, dan pembayaran tambahan.

💡 Tips Pro: Melacak beberapa utang—kartu kredit, pinjaman mahasiswa, cicilan mobil, pinjaman pribadi—berarti memantau saldo, suku bunga, jadwal pembayaran, dan kemajuan menuju tujuan pelunasan di berbagai akun dan pemberi pinjaman. ClickUp BrainGPT membantu Anda memahami data pelunasan utang Anda tanpa perlu menghitung secara manual utang mana yang harus diprioritaskan atau bagaimana pembayaran tambahan memengaruhi jadwal pelunasan Anda. Visualisasikan dan optimalkan setiap keputusan pelunasan dengan ClickUp BrainGPT Begini caranya: Jawaban strategi utang instan : Tanyakan pertanyaan kepada BrainGPT seperti “Jika saya membayar tambahan $200 bulan ini, utang mana yang harus saya alokasikan?” dan dapatkan jawaban berdasarkan data utang aktual Anda yang dilacak di ClickUp.

Temukan riwayat pembayaran dan dokumen secara instan : Cari di seluruh tugas pelacakan utang, bukti pembayaran, dan perjanjian pinjaman Anda untuk menemukan detail transaksi spesifik, perubahan suku bunga, atau komunikasi dengan kreditor tanpa perlu mencari di folder-folder.

Pencatatan pembayaran dengan suara : Gunakan : Gunakan Talk to Text untuk mencatat pembayaran, memperbarui saldo, atau mencatat pembayaran tambahan tanpa menggunakan tangan—cukup katakan “Catat pembayaran $150 ke kartu Capital One” saat Anda melakukan pembayaran.

Berbagai model AI untuk perhitungan keuangan : Gunakan ChatGPT, Claude, Gemini, dan model AI lainnya untuk membantu Anda menjalankan berbagai skenario pelunasan utang.

Ringkasan kemajuan otomatis: Ringkas kemajuan pelunasan utang Anda selama bulan atau kuartal terakhir, dan sistem akan menghasilkan laporan berdasarkan data pembayaran aktual Anda.

10. Template Pengatur Utang Excel dan Google Sheets oleh Template.net

Jika detail akun Anda tersimpan di berbagai tempat, templat Pengatur Utang Excel dan Google Sheets dari Template.net adalah alat pengatur yang menggabungkan semuanya menjadi daftar utama yang rapi dan terorganisir.

Anda dapat mencatat informasi dasar untuk setiap utang dalam satu lembar, sehingga Anda dapat melihat total utang, kepada siapa Anda berutang, dan langkah selanjutnya tanpa perlu berpindah-pindah antar platform.

Ini adalah langkah awal yang berguna sebelum Anda memilih strategi pelunasan. Dengan semua saldo saat ini, suku bunga, pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo dalam satu tampilan, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi utang dengan bunga tertinggi atau saldo terkecil. Tambahkan kolom pembayaran tambahan, dan Anda akan melihat bagaimana rencana tersebut mulai berjalan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Satu tempat untuk mencatat pemberi pinjaman, nama akun, saldo saat ini, suku bunga, pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo.

Kolom opsional untuk suku bunga promosi, status pembayaran otomatis, dan catatan.

Fitur penyaringan untuk mengurutkan berdasarkan bunga tertinggi atau saldo terkecil untuk metode avalanche atau snowball.

Ringkasan cepat untuk total utang dan sisa saldo.

Tampilan yang ramah printer untuk ringkasan satu halaman yang dapat Anda simpan dengan mudah.

✨️ Ideal untuk: Siapa pun yang memulai perjalanan bebas utang dan ingin memiliki gambaran komprehensif dan dapat diedit tentang semua akun sebelum memilih metode snowball atau avalanche.

11. Template Pembayaran Utang Spreadsheet oleh Credit Canada

Melalui Credit Canada

Jika Anda ingin rencana yang jelas tanpa banyak pengaturan rumus, templat Spreadsheet Pembayaran Utang dari Credit Canada adalah solusinya. Daftar setiap utang dengan saldo saat ini, suku bunga, pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo, lalu ikuti jadwal bulanan yang memberitahu Anda apa yang harus dibayar selanjutnya.

Tambahkan pembayaran tambahan, dan lembar kerja akan memperbarui jadwal pelunasan dan total bunga sehingga Anda dapat melihat dampaknya secara langsung. Anda dapat menyimpan salinan untuk diri sendiri atau membagikannya dengan pasangan atau konselor, dan keduanya akan melihat rencana yang sama.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kolom sederhana untuk pemberi pinjaman, saldo, suku bunga, pembayaran minimum, dan tanggal jatuh tempo.

Pilihan bawaan antara metode snowball atau avalanche.

Total otomatis untuk total utang, sisa saldo, dan bunga yang dibayarkan.

Jadwal bulanan yang tetap mudah dibaca.

Dapat digunakan di Google Sheets atau Excel

✨️ Ideal untuk: Siapa saja yang menginginkan lembar kerja sederhana yang menampilkan rencana dan kemajuan dengan jelas.

👀 Fakta Menarik: Pembayaran kartu kredit di tengah siklus dapat mengurangi bunga karena banyak penerbit menghitungnya secara harian berdasarkan saldo rata-rata harian Anda, jadi menurunkan saldo lebih awal akan mengurangi bunga yang dikenakan.

12. Template Perencana dan Pelacak Pembayaran Utang Excel oleh The Happy Giraffe

Melalui The Happy Giraffe

Ingin spreadsheet yang memberikan rencana dan catatan berjalan? Template Excel Debt Payoff Planner and Tracker oleh The Happy Giraffe melakukan keduanya. Masukkan nama utang, saldo saat ini, suku bunga, tanggal jatuh tempo, dan jumlah yang dapat Anda bayarkan di atas minimum.

Template ini kemudian menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti dan menyediakan lembar pelacakan sederhana yang dapat Anda perbarui saat melakukan pembayaran. Template ini juga memperbarui tanggal bebas utang yang diperkirakan seiring berjalannya waktu. Anda juga dapat menggunakan Kalkulator Hari ClickUp yang praktis untuk memperkirakan tanggal pelunasan dari hari ini dan menjaga agar jadwal tetap realistis.

Anda dapat menyalinnya ke Google Sheets atau menyimpannya di Excel dan menyimpan snapshot bulanan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan dan lacak dalam satu file

Dapat digunakan dengan metode snowball atau avalanche secara langsung.

Panduan jelas untuk melunasi utang berikutnya dengan jadwal langkah yang sederhana.

Pembaruan otomatis untuk tanggal bebas utang yang diperkirakan.

Excel atau Google Sheets, gratis untuk diunduh.

✨️ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin menggunakan spreadsheet gratis dan nirlaba yang menampilkan langkah berikutnya dan melacak kemajuan di tempat yang sama.

📖 Baca Juga: Template Pelacak Pengeluaran Google Sheets Gratis untuk Mengoptimalkan Keuangan Anda

13. Pelacak Pembayaran Utang (5-in-1) oleh Vertex42

Melalui Vertex42

Jika Anda ingin melacak beberapa utang dalam satu lembar, Debt Payoff Tracker (5-in-1) dari Vertex42 adalah solusi yang sederhana. Masukkan jumlah utang awal dan pembayaran minimum untuk setiap utang, dan grafik akan menghitung jumlah target untuk Anda. Anda dapat mewarnai kotak atau mencentangnya saat mencapai tonggak pencapaian, dan Anda dapat mencatat tanggal untuk setiap langkah sehingga kemajuan tetap terlihat.

Pengaturannya juga mudah. Edit label yang Anda butuhkan, daftar akun Anda, dan Anda siap menandai pembayaran dalam tampilan tunggal. Template ini dapat digunakan sebagai file PDF yang dapat dicetak atau file Excel, sehingga Anda dapat menyimpan salinannya di meja atau drive Anda.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak beberapa utang dalam satu lembar kerja

Jumlah target akan terisi otomatis setelah Anda memasukkan tanggal mulai utang dan jumlah minimum.

Centang atau warnai kemajuan dan catat tanggal penyelesaian.

Dapat digunakan di Excel atau sebagai file PDF yang dapat diedit.

✨️ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin memiliki pelacak tunggal yang dapat dicetak dan diperbarui secara otomatis.

14. Pelacak Bola Salju Utang oleh Vertex42

Melalui Vertex42

Pelacak Bola Salju Utang oleh Vertex42 dirancang dengan cara yang menyenangkan dan jelas. Anda memasukkan total utang, dan lembar kerja akan membangun target dengan bola salju yang dapat Anda warnai saat membayar. Di Excel, bola salju bahkan terisi secara otomatis menggunakan format bersyarat, sehingga kemajuan Anda terlihat tanpa perlu kerja ekstra.

Kotak minimum dan tambahan snowball disediakan sebagai referensi, dengan fokus pada momentum. Anda mendapatkan dorongan visual untuk terus maju, serta cara sederhana untuk melihat sejauh mana Anda telah melangkah. Gunakan ini untuk tetap termotivasi antara pemeriksaan anggaran penuh. Warnai beberapa snowball setelah setiap pembayaran dan lihat targetnya menjadi jelas.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tujuan visual yang terisi seiring Anda membayar angsuran Anda.

Pewarnaan otomatis di Excel melalui format bersyarat

Kotak referensi sederhana untuk pembayaran minimum dan tambahan.

Opsi PDF cetak jika Anda lebih suka menggunakan pena dan kertas.

✨️ Ideal untuk: Pengguna metode bola salju yang ingin melihat hasil visual cepat setelah setiap pembayaran.

15. Grafik Perjalanan Bebas Utang oleh Vertex42

Melalui Vertex42

Jika Anda lebih suka tampilan bulanan, Grafik Perjalanan Bebas Utang dari Vertex42 menyediakan representasi visual saat saldo utang berkurang. Anda mencatat saldo baru setiap bulan, dan gambar latar belakang muncul secara bertahap, sehingga kemajuan dapat dilihat dengan mudah sekilas.

Lembar kerja ini kompatibel dengan Excel. Gunakan rumus sederhana seperti =EDATE(prevdate,1) untuk memajukan bulan dan menjaga garis waktu tetap rapi. Padukan dengan pelacak pelunasan utama Anda. Jadikan tab ini sebagai "poster kemajuan bulanan" dan biarkan anggaran Anda menangani angka-angka harian.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catatan saldo bulanan dengan grafik yang ditampilkan secara bertahap.

Pengelolaan tanggal yang mudah dengan tips rumus Excel bawaan.

Tampilan visual yang bersih untuk direview bersama pasangan atau pelatih.

Menjaga motivasi tetap tinggi antara sesi anggaran.

✨️ Ideal untuk: Siapa saja yang ingin memiliki grafik kemajuan bulanan sederhana yang membuat momentum pelunasan utang menjadi terlihat.

16. Grid Pelacak Pembayaran Utang oleh Vertex42

Melalui Vertex42

Apakah Anda lebih suka mencoret kotak saat mencapai target? Template Pelacak Pembayaran Utang Grid oleh Vertex42 menyediakan 200 sel yang dapat Anda warnai atau coret saat mencapai jumlah target masing-masing. Tambahkan nama kreditor dan pembayaran minimum di bagian atas, masukkan jumlah utang awal, cetak, dan mulailah menandai kemajuan.

Cukup sederhana untuk ditempel di kulkas atau disimpan di samping laptop Anda. Melihat grid terisi membantu Anda tetap pada jalurnya bahkan saat bulan menjadi sibuk. Gunakan untuk saldo tunggal atau buat satu per akun. Aliran kas yang Anda bebaskan saat grid mencapai nol menjadi bahan bakar untuk utang berikutnya.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Grid 200 sel, Anda dapat mewarnai sesuai dengan pembayaran yang dilakukan.

Ruangan untuk mencatat nama kreditor, pembayaran minimum, dan tanggal mulai utang.

Versi PDF dan Excel yang dapat dicetak

Sangat berguna sebagai pengingat visual antara tanggal pembayaran.

✨️ Ideal untuk: Pengguna pelacak visual yang menyukai grid ramah kertas yang menampilkan kemajuan yang konsisten.

📮 ClickUp Insight: 78% responden survei kesulitan menjaga motivasi untuk tujuan jangka panjang. Bukan karena kurang motivasi—itu karena cara otak kita bekerja! Kita perlu melihat kemajuan untuk tetap termotivasi. 💪 Itulah tepatnya di mana ClickUp berperan. Lacak pencapaian dengan ClickUp Milestones, dapatkan ringkasan kemajuan instan dengan rollups, dan tetap fokus dengan pengingat cerdas. Memvisualisasikan kemenangan kecil ini membangun momentum untuk jangka panjang. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp melaporkan bahwa mereka dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kewalahan.

Buat Pembayaran Anda Lebih Efektif dengan ClickUp

Kebebasan dari utang dibangun, bukan ditebak. Itu berasal dari rencana yang dapat Anda lihat, penyesuaian kecil yang dapat Anda lakukan tanpa hambatan, dan bukti bahwa setiap pembayaran menggerakkan saldo yang benar. Anda sekarang memiliki serangkaian templat untuk melacak total, memetakan tanggal jatuh tempo, dan memilih jalur yang sesuai dengan cara Anda ingin membayar.

Jika Anda ingin satu tempat di mana angka, catatan, dan langkah selanjutnya berada dalam satu tempat, ClickUp memberikan tempat bagi rencana pelunasan utang Anda.

Anda dapat membandingkan catatan utang dengan anggaran Anda, meninjau kemajuan bulanan tanpa perlu mencari-cari di tab yang berbeda, dan menyesuaikan jadwal saat situasi hidup berubah. Metode bola salju utang dan metode longsor keduanya efektif di sini karena rencana dan tindakan tetap dalam tampilan yang sama.

Pilih templat, atur kecepatan yang sesuai dengan arus kas Anda, dan biarkan pembayaran rutin melakukan pekerjaan berat. Keuntungannya adalah kejelasan hari ini dan momentum besok.

Daftar ke ClickUp hari ini untuk mengatur anggaran dan pelunasan utang Anda dalam satu ruang kerja.