10 Pilihan Template Transkrip Sekolah Menengah Atas Gratis Terbaik

Transkrip sekolah menengah pada dasarnya adalah ringkasan prestasi akademik siswa. Transkrip ini menampilkan mata pelajaran yang diambil, jumlah kredit yang diperoleh, dan performa siswa selama empat tahun—semua tercantum dalam satu halaman.

Selain itu, lebih dari 1.800 institusi di AS telah menghapus persyaratan SAT/ACT, artinya riwayat mata pelajaran, nilai, dan skala penilaian yang jelas memiliki bobot lebih besar saat seseorang meninjau berkas siswa.

Panduan ini mengumpulkan templat transkrip sekolah menengah atas gratis yang siap digunakan. Kami akan membahas fitur utama setiap templat dan menjelaskan apa yang membuat formulir transkrip yang baik. Sebagai bonus, kami akan membagikan pilihan terbaik untuk guru, administrator sekolah, dan orang tua yang mendidik anak di rumah.

10 Template Transkrip Sekolah Menengah Atas Gratis Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk pilihan kami atas 10 templat transkrip sekolah menengah atas terbaik (termasuk yang dari ClickUp ):

Berikut adalah tabel Anda dengan kolom "Fitur Terbaik" yang telah direvisi untuk kejelasan dan konsistensi, mengikuti gaya templat Weekly Coffee Chat:

Apa Itu Template Transkrip Sekolah Menengah Atas?

Template transkrip sekolah menengah adalah dokumen siap pakai yang mengstandarkan cara Anda mencatat riwayat akademik siswa. Ini mencakup semua hal penting dalam satu tempat: informasi siswa, mata pelajaran sekolah menengah per semester, kredit yang diambil dan diperoleh, nilai huruf, skala penilaian, perhitungan IPK, dan ruang untuk catatan seperti mata pelajaran kehormatan, mata pelajaran dual enrollment, atau mata pelajaran yang diulang.

Banyak versi juga mencakup kolom untuk tanggal kelulusan, tanda tangan konselor atau administrator, dan segel resmi opsional untuk transkrip resmi.

Template ini tersedia dalam format umum seperti Google Docs, Google Sheets, dan PDF, sehingga Anda dapat mencetak atau berbagi secara digital.

Orang tua yang homeschooling dapat menyesuaikan tata letak yang sama untuk transkrip sekolah menengah atas homeschooling dengan menambahkan nama sekolah homeschooling, istilah tahun ajaran, dan deskripsi mata pelajaran untuk menjelaskan materi yang diajarkan.

Apa yang Membuat Template Transkrip Sekolah Menengah Atas yang Baik?

Inilah yang seharusnya dilakukan oleh templat transkrip sekolah menengah yang ideal:

Tampilkan informasi penting secara sekilas: informasi siswa, mata pelajaran yang dikelompokkan berdasarkan semester, kredit yang dicoba dan diperoleh, nilai huruf, dan skala penilaian yang jelas.

Perbarui IPK semester dan kumulatif secara otomatis saat Anda memasukkan nilai, tanpa perlu perhitungan tambahan.

Tangani jenis mata pelajaran yang berbeda dengan benar, termasuk mata pelajaran kehormatan, AP, IB, dan program dual enrollment.

Jumlah total kredit yang diperoleh di bagian bawah, dengan mata pelajaran yang diulang dan mata pelajaran satu semester ditandai dengan jelas.

Sertakan ruang untuk tanggal kelulusan, garis tanda tangan, detail kontak sekolah, dan cap resmi (opsional) untuk transkrip resmi.

Ekspor dengan rapi ke PDF sambil tetap menyimpan versi yang dapat diedit di Google Docs atau Google Sheets untuk perbaikan cepat.

10 Template Transkrip Sekolah Menengah Atas Gratis Terbaik

Catatan sekolah sering tersebar di berbagai sistem. Draft transkrip disimpan dalam satu folder, deskripsi mata pelajaran disimpan di folder lain, kredit diorganisir dalam spreadsheet, dan perhitungan IPK hanya ada dalam laporan.

Kebingungan itu adalah Work Sprawl, tugas-tugas, dokumen, dan pembaruan yang tersebar yang menyembunyikan detail dan mencuri waktu.

Jika Anda sedang mengorganisir cara catatan dan materi kursus disimpan bersama, sistem manajemen pengetahuan yang solid memastikan semuanya dapat dicari dan konsisten sepanjang tahun ajaran.

ClickUp mengintegrasikan semua data ke dalam satu ruang kerja AI terintegrasi, sehingga data transkrip, daftar mata pelajaran, skala penilaian, dan catatan dapat disimpan bersama. Anda dapat membuat dokumen ClickUp untuk transkrip siswa, melampirkan deskripsi mata pelajaran, melacak kredit dengan Bidang Kustom, dan menjaga satu sumber kebenaran yang dapat direview oleh semua anggota tim.

👀 Fakta Menarik: Pada siklus 2023–24, sekitar 5% perguruan tinggi anggota Common App mengharuskan skor SAT/ACT, yang berarti transkrip dan tingkat kesulitan mata pelajaran mendapat perhatian lebih besar.

1. Template Laporan Kemajuan Siswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat laporan akurat untuk orang tua, administrator, atau pemangku kepentingan lainnya dengan Template Laporan Kemajuan Siswa ClickUp.

Template Laporan Kemajuan Siswa ClickUp secara efisien mengorganisir kinerja siswa, catatan perilaku, dan upaya komunikasi dalam satu lokasi yang mudah dikelola.

Template ini menggunakan bidang kustom terstruktur untuk mata pelajaran, usaha, dan kontak orang tua, sementara tampilan bawaan seperti “Panduan, Perlu Perhatian, Masalah Perilaku, dan Daftar.” Hal ini memudahkan untuk memindai kelas dan fokus pada siapa yang membutuhkan dukungan.

Status yang jelas menggambarkan perjalanan dari "Berjalan Baik" hingga "Membutuhkan Perhatian" atau "Membutuhkan Peningkatan Keyakinan", dan Anda dapat mengekspor laporan yang rapi saat waktunya memperbarui nilai atau membagikan bukti untuk rapat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan kemajuan, pengamatan, dan tindak lanjut dalam satu sumber kebenaran tunggal.

Identifikasi siswa berisiko sejak dini dengan tampilan "Perlu Perhatian"

Standarkan catatan dengan Bidang Kustom untuk perilaku, usaha, dan mata pelajaran.

Tinjau seluruh kelas dengan cepat dalam Tampilan Daftar dan periksa detail setiap catatan.

Ekspor laporan ringkas yang dapat Anda gunakan sebagai referensi saat memperbarui transkrip siswa.

✨ Ideal untuk: Guru dan konselor yang ingin melacak kemajuan secara konsisten yang dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam rapor dan catatan akhir semester.

💡 Tips Pro: Jika Anda ingin pelacak kemajuan terintegrasi dengan semua sistem yang Anda gunakan untuk kelas atau kampus, ClickUp for Education memberikan gambaran menyeluruh. Anda dapat membuat silabus dan basis pengetahuan di Docs, menyimpan rencana pelajaran dan tenggat waktu di tugas, serta mengelola tugas kursus, informasi siswa, dan pekerjaan administrasi di satu tempat. Formulir dan survei ClickUp membantu Anda mengumpulkan permintaan pendaftaran, tugas, dan kebutuhan perlengkapan, sementara dasbor menampilkan kapasitas kelas, kinerja siswa, dan metrik kunci lainnya dengan sekilas.

2. Template Laporan Kinerja ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat laporan otomatis untuk tetap terupdate tanpa usaha ekstra dengan Template Laporan Kinerja ClickUp.

Template Laporan Kinerja ClickUp, meskipun dirancang untuk lingkungan kerja, merupakan titik awal yang sangat baik untuk membuat transkrip sekolah menengah yang detail. Anda dapat mencatat nilai semester, melacak IPK (bukan KPI dan milestone), dan mendokumentasikan penyelesaian mata pelajaran dalam format terstruktur dan mudah dibaca. Anda juga dapat menambahkan Bidang Kustom untuk skor ujian standar, catatan kehadiran, dan komentar guru, sehingga memudahkan untuk mencatat semua informasi yang dicari oleh perguruan tinggi dan komite beasiswa.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan nilai, ujian unit, dan catatan tugas dalam satu tempat untuk tinjauan yang lebih cepat.

Pantau tren dan kemajuan dengan cepat melalui bagian-bagian yang terstruktur.

Standarkan pembaruan menggunakan bidang kustom dan status yang jelas.

Beralih ke tampilan lain untuk melihat beban kerja, jadwal, dan ringkasan mingguan.

Bagikan laporan yang rapi kepada pemangku kepentingan tanpa perlu membuat ulang slide.

✨ Ideal untuk: Pemimpin departemen, koordinator akademik, dan pemilik proyek yang ingin mendapatkan gambaran kinerja mingguan atau bulanan yang jelas terkait dengan pekerjaan.

📮 ClickUp Insight: Seorang profesional rata-rata menghabiskan lebih dari 30 menit sehari untuk mencari informasi terkait pekerjaan; itu setara dengan lebih dari 120 jam per tahun yang terbuang untuk mencari melalui email, obrolan Slack, dan file yang tersebar. Asisten AI cerdas yang terintegrasi dalam ruang kerja Anda dapat mengubah hal itu. Masuk ke ClickUp Brain. Ia memberikan wawasan dan jawaban instan dengan menampilkan dokumen, percakapan, dan detail tugas yang tepat dalam hitungan detik, sehingga Anda bisa berhenti mencari dan mulai bekerja. 💫 Hasil Nyata: Tim seperti QubicaAMF menghemat lebih dari 5 jam per minggu dengan menggunakan ClickUp—itu setara dengan lebih dari 250 jam per tahun per orang—dengan menghilangkan proses manajemen pengetahuan yang usang. Bayangkan apa yang bisa diciptakan tim Anda dengan tambahan satu minggu produktivitas setiap kuartal!

3. Template Buku Nilai ClickUp

Dapatkan templat gratis Dengan mudah identifikasi area di mana siswa memerlukan perbaikan menggunakan Template Buku Nilai ClickUp.

“Apakah saya sudah memasukkan ujian itu, dan apakah saya sudah menghitung bobotnya dengan benar?” Setiap guru pernah mengalami momen itu sebelum laporan kemajuan. Ketika nilai tersebar di tab yang berbeda dan catatan tempel, menghitung nilai akhir memakan waktu lebih lama daripada proses penilaian itu sendiri.

Buku nilai yang jelas yang menghitung total, rata-rata, dan mencatat catatan dalam satu tempat membuat minggu ini lebih tenang. Template Buku Nilai ClickUp mengumpulkan skor, komentar, dan tren sehingga Anda dapat melacak kinerja siswa dalam satu tampilan. Gunakan Bidang Kustom untuk rata-rata "Partisipasi," "Ujian Panjang," "Bulan," dan "PR," dan biarkan template menghitung total tanpa perhitungan tambahan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan semua nilai dan komentar dalam satu ruang yang terorganisir.

Hitung rata-rata dan nilai akhir tanpa perlu membuat rumus baru.

Lihat kelas berdasarkan partisipasi untuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan dorongan.

Gunakan rubrik untuk memperjelas harapan dan mempercepat penilaian yang konsisten.

Ekspor laporan nilai ringkas untuk rapat dan pembaruan transkrip.

✨ Ideal untuk: Guru yang menginginkan buku nilai yang rapi dan ramah rubrik, yang memperbarui rata-rata secara otomatis dan mendukung komunikasi cepat dengan orang tua.

💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum nilai semester siswa menjadi ringkasan singkat yang ramah transkrip, menyoroti perbedaan bobot untuk kelas kehormatan dan AP, serta mencantumkan item yang hilang atau terlambat yang memengaruhi nilai akhir. Ubah nilai yang tersebar menjadi ringkasan yang rapi, langkah selanjutnya, dan lebih sedikit pengulangan dengan ClickUp Brain

4. Template Tugas Kelas ClickUp

Dapatkan templat gratis Berkomunikasi dengan siswa tentang tugas dan tenggat waktu menggunakan Template Tugas Kelas ClickUp.

“Apakah saya sudah mengunggah tugas laboratorium, memindahkan batas waktu esai, dan mengingatkan Kelas 3 tentang ujian?” Kita semua pernah mengalami kebingungan seperti itu. Template Tugas Kelas ClickUp menempatkan pekerjaan kursus Anda dalam satu ruang yang rapi. Template ini menyediakan tampilan “Daftar, Daftar Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo, Ujian, Esai, dan Mulai Di Sini”, sehingga Anda dapat merencanakan minggu ini, dan siswa Anda dapat melihat apa yang akan datang.

Bagikan tanggal jatuh tempo, lampirkan rubrik, dan filter berdasarkan kelas atau minggu saat waktunya untuk mempersiapkan. Anda juga dapat menambahkan catatan tambahan, alat belajar, aplikasi produktivitas untuk siswa, dan informasi relevan lainnya di satu tempat.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan semua tugas, instruksi, dan tanggal jatuh tempo dalam satu tampilan.

Sortir berdasarkan kelas, topik, atau status untuk melihat apa yang perlu diperhatikan saat ini.

Siapkan sebelumnya dengan tampilan Ujian dan Tugas agar tenggat waktu tidak bertabrakan.

Tambahkan bidang kustom dan lampiran agar siswa tahu seperti apa yang dianggap baik.

Lacak kemajuan secara real-time dan kurangi pesan tindak lanjut.

✨ Ideal untuk: Guru yang ingin sistem yang ramah dan terorganisir untuk merencanakan, mengumumkan, dan melacak pekerjaan kelas di berbagai kelas.

Tips Cepat: Coba Brain MAX untuk meningkatkan pemantauan kinerja siswa Anda. Begini caranya: Gunakan Talk to Text di ClickUp Brain MAX untuk mencatat alasan singkat perubahan nilai selama kelas dan melampirkannya ke catatan siswa untuk jejak audit yang jelas. Hal ini memudahkan untuk mendokumentasikan keputusan secara langsung, memastikan transparansi untuk setiap penyesuaian.

Dengan Brain MAX dan berbagai model AI premiumnya, seperti Gemini, Claude, dan GPT , Anda dapat memilih model AI terbaik untuk merangkum, menganalisis, atau menghasilkan umpan balik siswa.

Selain itu, fitur pencarian terpadu internal memungkinkan Anda menemukan catatan, komentar, atau catatan apa pun di seluruh ruang kerja Anda—sehingga Anda tidak akan pernah kehilangan jejak informasi atau dokumen penting siswa. Ingatlah bahwa ClickUp Brain dan Brain MAX belajar dari ruang kerja Anda, sehingga mereka dapat mengambil skala penilaian resmi dan mengubah persentase menjadi huruf, memastikan perhitungan IPK yang konsisten di seluruh mata pelajaran.

5. Template Daftar Kehadiran ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi tren kehadiran dan ketidaksesuaian dengan templat Lembar Kehadiran ClickUp.

“Siapa yang hadir, siapa yang terlambat, dan siapa yang perlu dicek?” Saat absensi menentukan suasana hari itu. Template Daftar Hadir ClickUp menampilkan nama, status, dan catatan singkat dalam tampilan absensi yang sederhana, sehingga Anda dapat menyelesaikan absensi dalam hitungan detik.

Tandai siswa sebagai Hadir, Telat, Absen, atau Jadwal, dan tambahkan konteks dengan Bidang Kustom. Jika Anda membutuhkan ringkasan untuk admin atau keluarga, filter berdasarkan tanggal, kelas, atau status, dan ekspor ringkasan yang rapi tanpa perlu mengetik ulang.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Lakukan absensi dengan cepat dan simpan riwayat yang andal untuk setiap siswa.

Catat alasan dan detail kontak dengan Bidang Kustom yang dapat Anda urutkan.

Gunakan Formulir Kehadiran untuk mencatat kehadiran dari perangkat apa pun dalam hitungan detik.

Filter berdasarkan tanggal, kelas, atau status untuk menemukan pola dan bertindak cepat.

Ekspor ringkasan rapi untuk laporan atau komunikasi dengan orang tua.

✨ Ideal untuk: Guru dan koordinator yang ingin melacak kehadiran secara instan dan andal dengan konteks yang berguna untuk tindak lanjut.

Ingin tahu cara mengunci tata letak transkrip yang konsisten dan bebas kesalahan dengan templat yang dapat digunakan ulang di ClickUp? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut:

6. Template Pendidikan Siswa ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat rencana proyek dengan tenggat waktu untuk memastikan penyelesaian tugas tepat waktu menggunakan Template Pendidikan Siswa ClickUp.

Pernahkah Anda melihat rencana semester dan berpikir, “Ini terlihat seperti tiga kalender dan sebuah mimpi”? Template Pendidikan Siswa ClickUp mengorganisir mata pelajaran, tonggak pencapaian, dan satuan kredit Anda dalam satu tempat.

Gunakan "Kurikulum" untuk memetakan mata pelajaran dan tenggat waktu, "Persyaratan" untuk memastikan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan "Panduan Memulai" untuk mencatat tips dan sumber daya.

Kolom Kustom seperti Nomor Mata Pelajaran, Status Mata Pelajaran, Satuan Kredit, Alamat Email, dan Nilai Akhir memastikan detail tetap dapat dicari. Anda dapat menambahkan tugas untuk pekerjaan rumah, menetapkan batas waktu, dan meninjau semuanya di diagram Gantt saat Anda membutuhkan gambaran keseluruhan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan mata pelajaran, tugas, dan satuan kredit dalam satu tampilan yang terorganisir.

Lihat prasyarat dan hindari tabrakan jadwal sebelum terjadi.

Lacak kemajuan dengan status yang jelas dan filter berdasarkan mata pelajaran atau minggu.

Gunakan Bidang Kustom untuk menjaga data mata pelajaran tetap rapi dan mudah dicari.

Rencanakan dengan matang menggunakan garis waktu yang menunjukkan apa yang harus diselesaikan dan kapan.

✨ Ideal untuk: Siswa dan penasihat akademik yang ingin sistem andal untuk merencanakan mata pelajaran, melacak beban kerja, dan memastikan kredit tetap terkendali.

💡 Tips Pro: ClickUp for Students mengubah "Saya akan ingat nanti" menjadi rencana yang nyata. Siswa dapat mengelola kelas, tugas, ujian, klub, dan proyek pribadi dalam satu ruang kerja, menggunakan tugas, kalender, dan daftar periksa untuk tetap di depan tenggat waktu. Ubah kelas, tugas, ujian, dan tujuan menjadi satu rencana yang jelas dengan batas waktu menggunakan ClickUp for Students. Mereka dapat menyimpan catatan di Docs, melacak tujuan jangka panjang, dan menggunakan tampilan berbeda (seperti Daftar, Kalender, atau Papan) untuk melihat tepat apa yang harus diselesaikan dan kapan. Dibandingkan dengan pengaturan ClickUp Anda sendiri, hal ini menciptakan bahasa bersama untuk kemajuan—guru melacak perkembangan, siswa melacak komitmen, dan semua orang bekerja dari sistem yang terorganisir dengan baik.

7. Template Transkrip Akademik PDF oleh Template. Net

Template Transkrip Akademik PDF oleh Template. Net memberikan tata letak profesional dengan bagian untuk informasi siswa, daftar mata pelajaran per semester, nilai huruf, kredit yang diambil dan diperoleh, serta ruang untuk menampilkan IPK.

Template ini dapat diedit dan dicetak, sehingga Anda dapat melakukan pembaruan cepat di editor dan mengekspor file selesai untuk arsip. Anda dapat menggunakannya untuk menampilkan skala penilaian secara jelas dan total kredit di bagian bawah, serta menambahkan catatan singkat saat suatu mata pelajaran memerlukan konteks. Jika Anda sedang menyusun transkrip siswa untuk transfer atau paket beasiswa, format ini menjaga segala sesuatunya tetap jelas dan konsisten.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mulailah dengan PDF yang bersih dan profesional yang terlihat resmi sejak awal.

Catat mata pelajaran per semester dengan kolom untuk kredit dan nilai huruf.

Jaga agar nilai rata-rata (GPA) dan total kredit tetap terlihat untuk pemeriksaan cepat.

Edit secara digital, lalu cetak atau bagikan sebagai transkrip yang sudah selesai.

Gunakan bidang catatan untuk menjelaskan pengulangan, bobot kehormatan, atau pendaftaran ganda.

✨ Ideal untuk: Guru, petugas pendaftaran, dan orang tua yang homeschooling yang ingin tata letak transkrip sederhana dan dapat dicetak yang dapat diselesaikan dengan cepat.

👀 Fakta Menarik: Pada tahun 2019, sekitar 35% lulusan SMA di Amerika Serikat mengikuti setidaknya satu mata pelajaran dual-enrollment, dengan tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi di daerah pedesaan.

8. Template Transkrip Sekolah Menengah Atas oleh Scribd

Melalui Scribd

Pernah butuh transkrip cepat dan dapat dicetak yang tetap terlihat resmi? Saat Anda menyusun dokumen untuk transfer, beasiswa, atau paket pendaftaran perguruan tinggi, tata letak yang siap diisi lebih praktis daripada repot dengan rumus. Scribd menyediakan beberapa templat transkrip sekolah menengah yang dapat Anda buka, edit, dan ekspor tanpa harus mulai dari awal.

Template Transkrip Sekolah Menengah di Scribd biasanya mencakup informasi siswa, tabel mata pelajaran yang dikelompokkan per semester, kredit yang dicoba dan diperoleh, nilai huruf, serta ruang untuk IPK kumulatif dan skala penilaian.

Banyak versi mencakup kolom ujian standar (SAT/ACT), tanggal kelulusan, dan area tanda tangan/stempel administrator, yang berguna saat Anda membutuhkan format transkrip resmi. Anda akan menemukan tata letak untuk sekolah tradisional dan homeschooling, termasuk tabel berdasarkan mata pelajaran dan tabel tahunan yang dapat Anda sesuaikan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Mulai dari transkrip siap pakai yang sudah dilengkapi dengan kolom kredit, nilai, dan IPK.

Pilih antara varian tradisional atau homeschool, dengan opsi baris skor ujian.

Jadikan verifikasi lebih mudah dengan area tanda tangan/stempel dan detail kelulusan.

Edit, simpan, dan ekspor PDF yang rapi untuk paket atau tinjauan.

Pilih tabel berdasarkan mata pelajaran atau per semester untuk sesuai dengan gaya pencatatan Anda.

✨ Ideal untuk: Konselor dan orang tua yang homeschooling yang membutuhkan transkrip bersih dan dapat dicetak dengan cepat, dengan ruang untuk IPK, skor ujian, dan tanda tangan.

9. Template Transkrip Sekolah Rumah oleh Lone Star

Melalui Lone Star

“Apakah ini cukup untuk penerimaan perguruan tinggi?” adalah pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang tua yang homeschooling saat mereka membuat transkrip anak mereka. Anda ingin tata letak yang familiar bagi pembaca penerimaan, menampilkan kredit sekolah menengah dengan jelas, dan memberikan ruang untuk deskripsi mata pelajaran jika sebuah kelas tidak sesuai dengan judul standar.

Template Transkrip Sekolah Rumah oleh Lone Star mengikuti format gaya sekolah yang mudah dibaca, dengan informasi siswa dan nama sekolah rumah di bagian atas. Template ini kemudian mengelompokkan mata pelajaran sekolah menengah atas berdasarkan tahun, menampilkan kredit yang dicoba dan diperoleh, nilai huruf, dan bidang rata-rata nilai.

Anda dapat menandai satu kredit sekolah menengah atau setengah kredit untuk satu semester, mencatat mata pelajaran kredit ganda yang diambil di perguruan tinggi komunitas, dan mencantumkan ujian tambahan seperti CLEP jika relevan.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Sajikan transkrip homeschooling yang familiar dan berformat sekolah yang diterima dengan percaya diri oleh perguruan tinggi.

Catat nama mata pelajaran, kredit, dan nilai berdasarkan tahun, dengan kolom IPK yang sederhana.

Tambahkan deskripsi mata pelajaran untuk menjelaskan materi yang diajarkan atau studi mandiri.

Sertakan tambahan seperti mata pelajaran dual enrollment, mata pelajaran kehormatan, dan catatan ujian CLEP.

Cetak transkrip yang telah selesai dan simpan versi digitalnya untuk pembaruan cepat.

✨ Ideal untuk: Orang tua yang mendidik anak di rumah dan lulusan homeschooling yang mempersiapkan transkrip siswa untuk beasiswa, transfer, dan penerimaan perguruan tinggi.

10. Template Transkrip Sekolah Menengah Atas oleh Flanders Family

Melalui Keluarga Flanders

Ketika Anda ingin transkrip homeschooling yang terlihat "resmi" tanpa terasa rumit, kesederhanaan adalah kuncinya.

Template Transkrip Sekolah Menengah Atas oleh Flanders Family menjaga semuanya tetap familiar dan rapi. Anda dapat menambahkan nama sekolah rumah dan informasi siswa, lalu daftar mata pelajaran sekolah menengah atas berdasarkan tahun dengan kredit yang dicoba dan diperoleh, nilai huruf, dan ruang untuk IPK kumulatif.

Skala penilaian yang terlihat ditampilkan di halaman, dan kolom tanda tangan/tanggal memudahkan untuk menyelesaikan saat seseorang meminta salinan resmi. Jika Anda memerlukan konteks untuk mata pelajaran unik, sertakan deskripsi singkat mata pelajaran di halaman pendamping dan lampirkan ke transkrip yang telah selesai.

🌻 Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tampilkan transkrip gaya sekolah klasik, dan keluarga yang homeschooling dapat mengisinya dengan cepat.

Catat nama mata pelajaran, kredit, nilai huruf, dan IPK dalam grid yang rapi dan mudah dibaca.

Simpan skala penilaian di halaman agar pembaca memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diartikan.

Tambahkan tanda tangan dan tanggal untuk menyelesaikan transkrip resmi saat diperlukan.

Cetak PDF yang sudah selesai dan simpan salinan yang dapat diedit untuk pembaruan tengah tahun.

✨ Ideal untuk: Orang tua yang homeschooling yang ingin transkrip yang sederhana dan ramah perguruan tinggi yang dapat dicetak dan diserahkan dengan percaya diri.

Gulirkan Kredit dengan ClickUp

Jika transkrip sekolah menengah adalah cerita resmi, ClickUp adalah editor yang tenang yang menjaga alur cerita tetap rapi.

Mata pelajaran teratur, kredit terkumpul, dan skala penilaian tidak berubah di tengah jalan. Anda mendapatkan satu tempat rapi untuk membuat transkrip siswa tanpa perlu mencari-cari berkas.

Baik Anda sedang menyempurnakan transkrip sekolah menengah atas homeschooling atau mengekspor PDF rapi untuk transkrip resmi, menggabungkan templat yang tepat dengan ClickUp berarti lebih sedikit kejutan.

Anda dapat menambahkan deskripsi singkat mata pelajaran saat judul memerlukan konteks, mencatat catatan di samping transkrip siswa, dan berhenti bertanya ke mana angka semester lalu pergi.

Sederhana, rapi, selesai. ✨️

Siap untuk menghilangkan pertanyaan "Di mana saya menyimpan itu?" Daftar ke ClickUp dan mulailah membuat transkrip Anda.